Пакистан обяви "кървава война" на талибаните в Афганистан, мощни експлозии отекват в Кабул

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф обяви, че Исламабад обявява „открита война“ на правителството на талибаните в Афганистан.

„Сега ще имаме открита война с вас. Ще бъде кървава война. Пакистанската армия не дойде отвъд морето. Ние сме ваши съседи, познаваме вашите времена“, написа той в имейл.

Министърът обвини правителството на талибаните, че „превръща Афганистан в индийска колония“, събира „терористи от цял ​​свят и изнася тероризъм“ и „се превръща в марионетки на Индия“.

На 26 февруари афганистанските войски започнаха операции срещу Пакистан по линията Дюранд – в Хост, Пактия, Нуристан и няколко други района – в отговор на пакистанските атаки. Има жертви и от двете страни.

Мощни експлозии разтърси афганистанската столица Кабул, съобщи Ал Джазира. Експлозията беше последвана от интензивна стрелба, се казва в доклада.

Жителите на Кабул съобщават за шум от самолети и мощни експлозии в различни части на града, съобщава Tolo News в X. Към момента няма информация за евентуални жертви или щети.