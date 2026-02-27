Убит от кубинската брегова охрана искал „да отиде да се бие за свободата на Куба“ и да предизвика бунт ВИДЕО

Един от четиримата мъже, убити в регистрирана в американския щат Флорида моторна лодка по време на престрелка с кубинската брегова охрана, е искал „да отиде да се бие“ за „свободата на Куба“ и да предизвика бунт в страната, каза днес пред Франс прес един от политическите му съмишленици.



Кубинското правителство, което от няколко седмици е поставено под натиск от Вашингтон, обяви вчерашния сблъсък за опит „за внедряване с терористична цел“ на въоръжена група, чиито членове са „кубинци, живеещи в САЩ“.



Хавана оповести името на един от убитите – Мичел Ортега Касанова, както и на шестимата ранени.



Целта на Касанова „беше да отиде и да се бие с престъпната и убийствена наркотирания, за види дали ще подпали революция и дали хората ще въстанат и ще го подкрепят“, каза Уилфредо Бейра - лидер на Кубинската републиканска партия в Тампа – политическа организация на противници на кубинското правителство, базирана във Флорида.



„Предупредих го, че не е време да действа по този начин за свободата на Куба, че е необходимо да изчака“, добави Бейра в телефонно интервю за АФП.



Той каза пред местни медии, че е познавал Касанова – 54-годишен шофьор на камион – от четири-пет години и за последно е разговарял с него преди десет дни.



Активистът му казал, че може да предприеме действия „всеки момент“, добави той.



„Във Флорида няколко групи открито декларират, че са готови, че провеждат военни тренировки, за да се борят за свободата на родината си. А Мичел беше част от тези групи“, заяви Бейра.



Той каза още пред АФП, че е познавал един от ранените – Леордан Енрике Крус Гомес, когото е срещнал на политическо събитие в Маями през февруари миналата година.



САЩ заявиха, че са започнали разследване след размяната на огън и прехващането на лодката в кубински териториални води.



Инцидентът дойде на фона на повишаващо се напрежение между Вашингтон и Хавана през последните седмици, след като петролното ембарго на президента Доналд Тръмп срещу карибската островна държава задълбочи икономическата криза, която продължава от години.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 Оценка 1 от 2 гласа.