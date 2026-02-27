CNN: Бил Клинтън летял с частния самолет на Джефри Епстийн поне 16 пъти

CNN съобщи, че документални доказателства сочат близкия характер на взаимоотношенията между бившия държавен глава на САЩ Бил Клинтън и скандалния финансист Джефри Епстийн.

Според анализа на медията, Бил Клинтън е летял с частния самолет на Епстийн поне 16 пъти. Освен това, досиетата по делото, публикувани от Министерството на правосъдието, съдържат снимки на бившия президент в джакузи с жени, както и снимки на него с Епстийн и Гислейн Максуел.

Бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън останала изненадана от закритото изслушване в четвъртък пред Комисията по надзор на Камарата на представителите, отбелязвайки, че републиканските законодатели са изместили дискусията си от разследването за връзки с Джефри Епстийн към конспиративни теории.

„Всичко прие доста необичаен обрат накрая, тъй като започнаха да ми задават въпроси за НЛО и поредица от въпроси за Пицагейт - една от най-гнусните и лъжливи конспиративни теории, разпространявани някога онлайн. Това послужи като основа за един от въпросите на членовете на комисията“, каза Клинтън след изслушването. Тя припомни, че многократно е заявявала за протокола, че никога не е познавала Епстийн и никога не е посещавала острова, дома или офиса му.

Клинтън отбеляза, че изслушването е трябвало да бъде отложено поради нарушение на правилата от един от членовете на комисията. Според нея парадоксът на ситуацията е, че въпреки нашумелите обвинения, републиканците на практика не са задавали въпроси за Епстийн, Гислейн Максуел и други обвиняеми и не са присъствали по време на разпита на бизнесмена Лесли Уекснър.

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и съпругата му бяха призовани да свидетелстват под клетва като част от разследването си срещу Епстийн. Първоначално семейство Клинтън отказваха да се явят пред Камарата в продължение на няколко месеца, наричайки разследването политически мотивирано. Те обаче промениха решението си, след като били заплашени с наказателна отговорност за отказ от сътрудничество и неуважение към Конгреса.

Хилари Клинтън заяви в четвъртък, че съпругът ѝ, бившият президент Бил Клинтън, не е знаел за престъпната дейност на Джефри Епстийн по време на познанството им.

„Сигурна съм в това. Контактите на съпруга ми с Епстийн приключиха няколко години преди престъпната му дейност да стане известна. По-голямата част от хората, които са общували с него преди признаването му за виновен през 2008 г., не са знаели какво прави. За това ще свидетелства и съпругът ми утре“, каза Клинтън.

Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество, постави под въпрос твърдението на Хилари Клинтън, че тя не си спомня някога да се е срещала с Епстийн.

Като доказателство за противното, той предостави екранна снимка на размяна на имейли от 2013 г. между Епстийн и Оливие Колом, бивш съветник на дипломатическия отдел на Елисейския дворец.

В нея дипломатът пита финансиста дали може да организира дискретна среща между „Сарко“ (вероятно препратка към бившия френски президент Никола Саркози) и Хилари Клинтън в Ню Йорк.

В отговор на имейла Епстийн отбеляза, че дискретна среща с Хилари няма да е лесна за организиране, но уточнява кога трябва да се проведе.