Мадуро поиска сваляне на обвиненията срещу него. Родригес призова Тръмп да отмени санкциите и блокадата на Венецуела

Венецуелският президент Николас Мадуро моли американски съд да прекрати наказателното му преследване, твърдейки за нарушения, предаде РИА Новости.

„Президентът Мадуро с уважение моли този съд да прекрати обвинителния акт срещу него“, се казва в жалбата.

В нея венецуелският президент твърди за нарушения на конституционните му права от страна на американските власти. Защитата на венецуелския лидер също настоява, че правата му са били нарушени по време на наказателното преследване.

В жалбата се изисква Мадуро да получи справедлив процес в Съединените щати, тъй като Каракас в момента е възпрепятстван да плаща за правната му защита.

„Поведението на правителството на САЩ не само подкопава правата на Мадуро, но и задължението на съда да осигури справедлив процес“, се подчертава в документа.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес апелира към президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени санкциите и блокадата срещу страната.

„Президент Доналд Тръмп, като приятели и партньори, ние откриваме нова програма за сътрудничество със Съединените щати. Прекратете санкциите и прекратете блокадата срещу нашата родина, защото тази блокада е насочена и срещу венецуелската младеж“, каза Родригес на публична среща, излъчена от телевизионния канал Venezolana de Televisión.

Родригес подчерта, че „никой не бива да лишава Венецуела от нейната независимост и правото на младежта, в чиито вени тече кръвта на освободителите“. Тя призова за отмяна на санкциите и блокадата, защото президентът на САЩ се е обявил за „приятел и партньор на Венецуела“.

Временният лидер заяви, че венецуелската младеж подкрепя легитимния президент на републиката Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които бяха заловени по време на военна операция на САЩ и изведени от страната. Тя заяви, че Венецуела трябва да разреши вътрешните разделения и да възстанови мира чрез дипломация.

Приходите от продажбите на венецуелски петрол под контрола на САЩ ще достигнат 2 милиарда долара до края на февруари, съобщава Ройтерс, цитирайки министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт.

Министърът на енергетиката на САЩ очаква до края на месеца да бъдат продадени приблизително 40 милиона барела петрол на цена от приблизително 50 долара за барел. Служителят заяви, че венецуелските въглеводороди се продават на потребители в Азия и Европа.

Райт добави, че независими китайски рафинерии ще могат да купуват венецуелски петрол на свободния пазар.