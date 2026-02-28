ОАЕ остро осъждат явните и нагли ирански ракетни нападения, насочени към страната и братските държави

Обединените арабски емирства изразиха най-остро осъждане и възмущение от явните ирански ракетни нападения, насочени към държавата и няколко братски страни в региона, като считат тези действия за грубо нарушение на националния суверенитет и явна противоречие на принципите на международното право и Устава на ООН.

Министерството на външните работи в изявление подчерта пълната солидарност на Обединените арабски емирства и подкрепата им към братските държави, засегнати от тези нападения, като наблегна, че сигурността на братските държави е неделима и всяко посегателство върху суверенитета на която и да е от тях се счита за посегателство върху сигурността и стабилността на целия регион.

Държавата също така категорично отхвърля използването на териториите на регионалните държави като арени за разчистване на сметки или за разширяване на конфликта, предупреждавайки за тежките последици от продължаването на тези нарушения, които подкопават регионалната и международна сигурност и заплашват стабилността на световната икономика и енергийната сигурност.

Обединените арабски емирства отново призоваха към сдържаност и прибягване до дипломатически решения и сериозен диалог, подчертавайки, че това е най-добрият начин за преодоляване на настоящите кризи и за опазване на сигурността и стабилността на региона и неговите народи.

ОАЕ си запазват пълното и законно право да отговорят на тези нападения по начин, който гарантира защитата на суверенитета, националната сигурност, териториалната цялост и безопасността на гражданите и жителите си в съответствие с международното право, и че няма да проявят снизходителност при защитата на своята сигурност и суверенитет при никакви обстоятелства.

Обединените арабски емирства изказаха искрени съболезнования и дълбоко съпричастие към семейството и близките на жертвата от пакистански произход, починала в резултат на тези нападения, изразявайки пълна солидарност с тях и потвърждавайки, че ракетните удари по цивилни и граждански обекти е осъдително и неприемливо по всички правни и хуманитарни стандарти.

Обединените арабски емирства днес са били подложени на ракетен удар с ирански балистични ракети, като противовъздушните войски на емирствата са се справили с тях с висока ефективност и са неутрализирали успешно редица ракети. Също така компетентните органи в страната са се справили с осколките в жилищен район в град Абу Даби, което е довело до някои материални щети и смъртта на едно лице с азиатско гражданство, посочиха от министерството на отбраната на ОАЕ.

Компетентните органи потвърждават, че ситуацията с безопасността в страната е под контрол и всички заинтересовани ведомства, министерства и агенции следят развитието на събитията 24 часа в денонощието. Министерството на отбраната осъжда най-остро тази атака, като подчертава, че подобни действия представляват сериозна ескалация и страхлив акт, който застрашава безопасността и сигурността на цивилните и подкопава стабилността в региона.

Министерството на отбраната подчерта, че тази целенасочена атака представлява явно нарушаване на националния суверенитет и международното право, като страната си запазва пълното право да отговори на тази ескалация и да предприеме всички необходими мерки за защита на своята територия, народ и гарантира запазването на своя суверенитет, сигурност и стабилност, и защита на своите интереси и национални ресурси.

Министерството на отбраната потвърди, че е в пълна готовност за справяне с всякакви заплахи и предприема всички необходими мерки за твърдо противодействие на всичко, което цели нарушаване на сигурността и стабилността на държавата. Безопасността на гражданите, жителите и посетителите е най-висок приоритет, с който не може да се прави компромис. Министерството на отбраната призовава гражданите да черпят информация от официалните източници в държавата и да избягват разпространението на слухове или непроверена информация.