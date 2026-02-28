ОАЕ остро осъждат явните и нагли ирански ракетни нападения, насочени към страната и братските държави

Обединените арабски емирства изразиха най-остро осъждане и възмущение от явните ирански ракетни нападения, насочени към държавата и няколко братски страни в региона, като считат тези действия за грубо нарушение на националния суверенитет и явна противоречие на принципите на международното право и Устава на ООН.
Министерството на външните работи в изявление подчерта пълната солидарност на Обединените арабски емирства и подкрепата им към братските държави, засегнати от тези нападения, като наблегна, че сигурността на братските държави е неделима и всяко посегателство върху суверенитета на която и да е от тях се счита за посегателство върху сигурността и стабилността на целия регион.
Държавата също така категорично отхвърля използването на териториите на регионалните държави като арени за разчистване на сметки или за разширяване на конфликта, предупреждавайки за тежките последици от продължаването на тези нарушения, които подкопават регионалната и международна сигурност и заплашват стабилността на световната икономика и енергийната сигурност.
Обединените арабски емирства отново призоваха към сдържаност и прибягване до дипломатически решения и сериозен диалог, подчертавайки, че това е най-добрият начин за преодоляване на настоящите кризи и за опазване на сигурността и стабилността на региона и неговите народи.
ОАЕ си запазват пълното и законно право да отговорят на тези нападения по начин, който гарантира защитата на суверенитета, националната сигурност, териториалната цялост и безопасността на гражданите и жителите си в съответствие с международното право, и че няма да проявят снизходителност при защитата на своята сигурност и суверенитет при никакви обстоятелства.
Обединените арабски емирства изказаха искрени съболезнования и дълбоко съпричастие към семейството и близките на жертвата от пакистански произход, починала в резултат на тези нападения, изразявайки пълна солидарност с тях и потвърждавайки, че ракетните удари по цивилни и граждански обекти е осъдително и неприемливо по всички правни и хуманитарни стандарти.
Обединените арабски емирства днес са били подложени на ракетен удар с ирански балистични ракети, като противовъздушните войски на емирствата са се справили с тях с висока ефективност и са неутрализирали успешно редица ракети. Също така компетентните органи в страната са се справили с осколките в жилищен район в град Абу Даби, което е довело до някои материални щети и смъртта на едно лице с азиатско гражданство, посочиха от министерството на отбраната на ОАЕ.
Компетентните органи потвърждават, че ситуацията с безопасността в страната е под контрол и всички заинтересовани ведомства, министерства и агенции следят развитието на събитията 24 часа в денонощието. Министерството на отбраната осъжда най-остро тази атака, като подчертава, че подобни действия представляват сериозна ескалация и страхлив акт, който застрашава безопасността и сигурността на цивилните и подкопава стабилността в региона.
Министерството на отбраната подчерта, че тази целенасочена атака представлява явно нарушаване на националния суверенитет и международното право, като страната си запазва пълното право да отговори на тази ескалация и да предприеме всички необходими мерки за защита на своята територия, народ и гарантира запазването на своя суверенитет, сигурност и стабилност, и защита на своите интереси и национални ресурси.
Министерството на отбраната потвърди, че е в пълна готовност за справяне с всякакви заплахи и предприема всички необходими мерки за твърдо противодействие на всичко, което цели нарушаване на сигурността и стабилността на държавата. Безопасността на гражданите, жителите и посетителите е най-висок приоритет, с който не може да се прави компромис. Министерството на отбраната призовава гражданите да черпят информация от официалните източници в държавата и да избягват разпространението на слухове или непроверена информация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гоце Делчев
Коментиран от #46
15:02 28.02.2026
2 Всички
Коментиран от #9, #13, #18
15:03 28.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
15:04 28.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Атина Палада
15:05 28.02.2026
8 Като сте братя
15:05 28.02.2026
9 Не,че нещо, ама...
До коментар #2 от "Всички":Май Израел са по-мразени.Ако не са САЩ, досега да са ги изчистили комшиите им.
Коментиран от #48
15:06 28.02.2026
10 Хаген Дас
Коментиран от #43
15:06 28.02.2026
11 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #20, #36
15:07 28.02.2026
12 Слугите на сатаната
15:07 28.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хайо
Коментиран от #25, #29, #37, #39, #40, #58
15:10 28.02.2026
15 Аби
Коментиран от #61
15:10 28.02.2026
16 пешо
15:10 28.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БОЛШЕВИК
До коментар #2 от "Всички":Всички престъпници и крадци мразят където има силна държава. Ултралибералните искат бутафорни държави от които не зависи нищо, а произвола от богатите, феодалите и робовладелците да е закон.
15:11 28.02.2026
19 Котьо
Коментиран от #23
15:12 28.02.2026
20 Такива са му възможностите
До коментар #11 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Няма държава в света, която да може да се противопостави на САЩ. Това е истината.
15:12 28.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Христос
15:13 28.02.2026
23 Мдаа
До коментар #19 от "Котьо":Знаем ги тези измислени и смешни диктатури, в които даже няма интернет за населението. Бедняци.
15:14 28.02.2026
24 Помак
15:14 28.02.2026
25 Какво общо има
До коментар #14 от "Хайо":Украйна с Иран ?
Коментиран от #34
15:15 28.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 сбъркан свят
15:16 28.02.2026
28 Забелязал
Коментиран от #32, #33
15:17 28.02.2026
29 е как каде
До коментар #14 от "Хайо":в мишата си дупка ! тук европа няма право на глас тук се бият годподарите и! европа врещи само за украйна понеже това си е тяхната война с други войни не се занимава че ще и се карат пък и ресурс нямят…
15:19 28.02.2026
30 хаха
До коментар #17 от "Така е":Отпадък, Русия и Иран нямат военно споразумение.
Не се напъвай излишно за центове защото няма да можеш да се възползваш от тях и така е с всички предатели.
Коментиран от #35
15:19 28.02.2026
31 УСС
15:21 28.02.2026
32 и аз съм забелязал
До коментар #28 от "Забелязал":че всички НЕумни хора подкрепят украйна сащ и израел…
Коментиран от #38, #42
15:22 28.02.2026
33 БОЛШЕВИК
До коментар #28 от "Забелязал":Подлост е да дойдеш от хиляди километра и да нападнеш независима по-малка и слаба страна за да откраднат ресурсите и да направят хората роби.
Коментиран от #50, #52
15:22 28.02.2026
34 Отговор
До коментар #25 от "Какво общо има":Общото е че гинат невинни деца - едните от демократични бомби , а другите от не демократични …
15:26 28.02.2026
35 ....
До коментар #30 от "хаха":Иран е основен доставчик на оръжия на военния си съюзник Русия. Затова сега САЩ наказва Иран. Не е толкова сложно за разбиране. :)))
15:27 28.02.2026
36 Хаген Дас
До коментар #11 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Нощта предстой!!!!
15:27 28.02.2026
37 МИ ЧИ ТЕ
До коментар #14 от "Хайо":„ДЕЦА” С КАЛАШНИКОВЦИ 47
15:31 28.02.2026
38 Научно доказано
До коментар #32 от "и аз съм забелязал":е, че най-бедните и ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Северна Корея, Сирия и Русия. Прочетете, проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.
Коментиран от #49, #54, #57
15:31 28.02.2026
39 Иран доставяше
До коментар #14 от "Хайо":шахеди на Русия. А Русия с тези шахеди атакуваше Украйна. Затова сега Иран не е подкрепян от абсолютно никой, с изключение на 2-3 сбъркани държави..
15:34 28.02.2026
40 Интересува ме
До коментар #14 от "Хайо":Путлер дали е взел отношение по темата. Или такава е уговорката, да не си пречат взаимно ?
Двамата с Тръмп са типични подлеци и диктатори.
15:35 28.02.2026
41 БоюЦиганина
15:36 28.02.2026
42 Саша Грей
До коментар #32 от "и аз съм забелязал":"че всички НЕумни хора подкрепят украйна сащ и израел…"
Което твърдение автоматично прави русофилите УМНИ! Какво да ти кажа... Знаеш истината. Обаче боли.
15:36 28.02.2026
43 Госъ
До коментар #10 от "Хаген Дас":Не се напрягай излишно нали все пак трябва да излязат с някво изявление ….
15:36 28.02.2026
44 Курти
15:45 28.02.2026
45 така, така
Всички са наясно с тази част от събитията - тя е по учебник. Сега интересното е, ще има ли истинска ескалация или ще останем на втора серия за 12-дневната война, от която няма да има загубили, а само победители. Поредния цирк.
Обаче, нещо ми се струва, че този път ще бъде по-различно. Този път, американците ще дават фира и то не малко, съдейки по това, че иранците не избраха една до две бази на американците, а атакуваха почти всички в региона. Това показва определена решителност и готовност за истински отговор. Да видим.
15:45 28.02.2026
46 Европеец
До коментар #1 от "Гоце Делчев":Заглавието е интересно..... Ама тия държави като са братски на Иран, защо допускат на тяхна територия да има краварски бази..
15:46 28.02.2026
47 Софиянец
15:46 28.02.2026
48 Европеец
До коментар #9 от "Не,че нещо, ама...":Коментарът ти е верен и съм съгласен с него.... По-големи терористи от краварите и евреите няма, А даже са и ядрени терористи, заедно с просяка милионера от Киев.....
15:48 28.02.2026
49 Цък
До коментар #38 от "Научно доказано":Тъпак, стига си ни пробутвал бълвочи. Изобщо няма да коментирам има ли такова проучване или кой го и правил. В Русия учат за инженери повече от целия велик запад . Персите са едни от най умните в света- имат хиперзвукови ракити, краварите нямат.
15:49 28.02.2026
50 Не е подлост, а решаване
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":на проблема с ядреното оръжие.
Колкото повече има , толкова е по-голяма вероятността да се случи непоправимото.
15:50 28.02.2026
51 Чистач
15:56 28.02.2026
52 Дончо взе пример от бункерния диктатор
До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":но работи в световен мащаб и брутална ефективност.
16:02 28.02.2026
53 Все тая
16:02 28.02.2026
54 Справка ковид
До коментар #38 от "Научно доказано":Всичко умно и изучено го прихвана, а у махалата играха кючеци, пиха и ядоха за "здравето" на умните!
16:03 28.02.2026
55 Омбре
16:04 28.02.2026
56 фенци батко заплатко
Другарюю, не сте сам!
Ма моля, ето и на Вас - пляс!
16:08 28.02.2026
57 Орк
До коментар #38 от "Научно доказано":Затова ли европа утива на боклук че всички "умни" там се собрали? Проведете тест на интеллигентност на своите лидери. За смях станахте.
16:13 28.02.2026
58 Не се напъвай!
До коментар #14 от "Хайо":Ракетата е отклонена от иранското ПВО.
16:14 28.02.2026
59 Горски
16:16 28.02.2026
60 Никой
16:21 28.02.2026
61 САМО ПИТАМ ❓
До коментар #15 от "Аби":
Те заради това са свободна и светска държава и много българи ходят дори на екскурзии в ОАЕ. А в Иран не съм чувал да има туристи. Или демокрация. Или свобода... Ти ходил ли си в Иран на почивка?
...
16:22 28.02.2026
62 урко
16:26 28.02.2026