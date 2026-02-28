Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ОАЕ остро осъждат явните и нагли ирански ракетни нападения, насочени към страната и братските държави

28 Февруари, 2026 15:00 2 083 62

  • оае-
  • uae-
  • иран-
  • ирански удари-
  • ирански ракети-
  • абу даби-
  • пво отбрана

Обединените арабски емирства отново призоваха към сдържаност и прибягване до дипломатически решения и сериозен диалог

ОАЕ остро осъждат явните и нагли ирански ракетни нападения, насочени към страната и братските държави - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Обединените арабски емирства изразиха най-остро осъждане и възмущение от явните ирански ракетни нападения, насочени към държавата и няколко братски страни в региона, като считат тези действия за грубо нарушение на националния суверенитет и явна противоречие на принципите на международното право и Устава на ООН.

Министерството на външните работи в изявление подчерта пълната солидарност на Обединените арабски емирства и подкрепата им към братските държави, засегнати от тези нападения, като наблегна, че сигурността на братските държави е неделима и всяко посегателство върху суверенитета на която и да е от тях се счита за посегателство върху сигурността и стабилността на целия регион.

Държавата също така категорично отхвърля използването на териториите на регионалните държави като арени за разчистване на сметки или за разширяване на конфликта, предупреждавайки за тежките последици от продължаването на тези нарушения, които подкопават регионалната и международна сигурност и заплашват стабилността на световната икономика и енергийната сигурност.

Обединените арабски емирства отново призоваха към сдържаност и прибягване до дипломатически решения и сериозен диалог, подчертавайки, че това е най-добрият начин за преодоляване на настоящите кризи и за опазване на сигурността и стабилността на региона и неговите народи.

ОАЕ си запазват пълното и законно право да отговорят на тези нападения по начин, който гарантира защитата на суверенитета, националната сигурност, териториалната цялост и безопасността на гражданите и жителите си в съответствие с международното право, и че няма да проявят снизходителност при защитата на своята сигурност и суверенитет при никакви обстоятелства.

Обединените арабски емирства изказаха искрени съболезнования и дълбоко съпричастие към семейството и близките на жертвата от пакистански произход, починала в резултат на тези нападения, изразявайки пълна солидарност с тях и потвърждавайки, че ракетните удари по цивилни и граждански обекти е осъдително и неприемливо по всички правни и хуманитарни стандарти.

Обединените арабски емирства днес са били подложени на ракетен удар с ирански балистични ракети, като противовъздушните войски на емирствата са се справили с тях с висока ефективност и са неутрализирали успешно редица ракети. Също така компетентните органи в страната са се справили с осколките в жилищен район в град Абу Даби, което е довело до някои материални щети и смъртта на едно лице с азиатско гражданство, посочиха от министерството на отбраната на ОАЕ.

Компетентните органи потвърждават, че ситуацията с безопасността в страната е под контрол и всички заинтересовани ведомства, министерства и агенции следят развитието на събитията 24 часа в денонощието. Министерството на отбраната осъжда най-остро тази атака, като подчертава, че подобни действия представляват сериозна ескалация и страхлив акт, който застрашава безопасността и сигурността на цивилните и подкопава стабилността в региона.

Министерството на отбраната подчерта, че тази целенасочена атака представлява явно нарушаване на националния суверенитет и международното право, като страната си запазва пълното право да отговори на тази ескалация и да предприеме всички необходими мерки за защита на своята територия, народ и гарантира запазването на своя суверенитет, сигурност и стабилност, и защита на своите интереси и национални ресурси.

Министерството на отбраната потвърди, че е в пълна готовност за справяне с всякакви заплахи и предприема всички необходими мерки за твърдо противодействие на всичко, което цели нарушаване на сигурността и стабилността на държавата. Безопасността на гражданите, жителите и посетителите е най-висок приоритет, с който не може да се прави компромис. Министерството на отбраната призовава гражданите да черпят информация от официалните източници в държавата и да избягват разпространението на слухове или непроверена информация.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гоце Делчев

    36 2 Отговор
    Нямам думи.

    Коментиран от #46

    15:02 28.02.2026

  • 2 Всички

    6 54 Отговор
    мразят Иран.

    Коментиран от #9, #13, #18

    15:03 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    56 5 Отговор
    Няма нищо по-нагло от риж миротворец и ционист

    15:04 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    74 2 Отговор
    Иран атакува американските бази там,от където САЩ атакуват Иран ..Съвсем Логично е Иран да отговори...

    15:05 28.02.2026

  • 8 Като сте братя

    66 3 Отговор
    Защо приемаш вражески бази у вас и краварски войски? Сега няма да ревете.

    15:05 28.02.2026

  • 9 Не,че нещо, ама...

    56 3 Отговор

    До коментар #2 от "Всички":

    Май Израел са по-мразени.Ако не са САЩ, досега да са ги изчистили комшиите им.

    Коментиран от #48

    15:06 28.02.2026

  • 10 Хаген Дас

    59 1 Отговор
    ОАЕ да не се правят на ощипана мома ами да са мислили когато са давали бази на САЩ на тяхна територия! Бяха излишно предупредени че ще са цел! Лошото е че и ние сме цел и от сутринта нашия измислен генерал Запрянов влезе в обяснителна фаза!

    Коментиран от #43

    15:06 28.02.2026

  • 11 Конфети "Земя-въздух-земя "

    8 22 Отговор
    Иран слабо се представя

    Коментиран от #20, #36

    15:07 28.02.2026

  • 12 Слугите на сатаната

    36 1 Отговор
    Се разцивриха

    15:07 28.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хайо

    55 72 Отговор
    А наглите и безобразни атаки на Сащ и Израел ? 40 деца на възраст между 7-12 години са починали .Къде е Европа да крещи както прави с Украйна ?

    Коментиран от #25, #29, #37, #39, #40, #58

    15:10 28.02.2026

  • 15 Аби

    31 28 Отговор
    Братските им държави с Американски бази. А убау

    Коментиран от #61

    15:10 28.02.2026

  • 16 пешо

    37 26 Отговор
    що не осъждат краварските и евреиските удари

    15:10 28.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БОЛШЕВИК

    33 0 Отговор

    До коментар #2 от "Всички":

    Всички престъпници и крадци мразят където има силна държава. Ултралибералните искат бутафорни държави от които не зависи нищо, а произвола от богатите, феодалите и робовладелците да е закон.

    15:11 28.02.2026

  • 19 Котьо

    40 1 Отговор
    Който няма топки,изразява възмущение! Затова Персисите са империя а не като тези новоизлюпени араби.Да се изправиш срещу такъв враг прилича много на историята на тристате Спартанци,но сега в обратен вариант. Така се отстоява чест не като при нас и всички останали васали.

    Коментиран от #23

    15:12 28.02.2026

  • 20 Такива са му възможностите

    4 36 Отговор

    До коментар #11 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Няма държава в света, която да може да се противопостави на САЩ. Това е истината.

    15:12 28.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Христос

    25 1 Отговор
    Тези предадоха собствената си кръв!

    15:13 28.02.2026

  • 23 Мдаа

    3 28 Отговор

    До коментар #19 от "Котьо":

    Знаем ги тези измислени и смешни диктатури, в които даже няма интернет за населението. Бедняци.

    15:14 28.02.2026

  • 24 Помак

    38 3 Отговор
    Да а израелските и американските удари не са нагли много са готини и добронамерени помагат на ората

    15:14 28.02.2026

  • 25 Какво общо има

    30 9 Отговор

    До коментар #14 от "Хайо":

    Украйна с Иран ?

    Коментиран от #34

    15:15 28.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 сбъркан свят

    20 26 Отговор
    а защо се обръщат към иран? да се обърнат към терористите които ги нападнаха!

    15:16 28.02.2026

  • 28 Забелязал

    45 35 Отговор
    Всички подлеци подкрепят режимите в Техеран и Кремъл.

    Коментиран от #32, #33

    15:17 28.02.2026

  • 29 е как каде

    9 7 Отговор

    До коментар #14 от "Хайо":

    в мишата си дупка ! тук европа няма право на глас тук се бият годподарите и! европа врещи само за украйна понеже това си е тяхната война с други войни не се занимава че ще и се карат пък и ресурс нямят…

    15:19 28.02.2026

  • 30 хаха

    10 8 Отговор

    До коментар #17 от "Така е":

    Отпадък, Русия и Иран нямат военно споразумение.
    Не се напъвай излишно за центове защото няма да можеш да се възползваш от тях и така е с всички предатели.

    Коментиран от #35

    15:19 28.02.2026

  • 31 УСС

    24 2 Отговор
    Едните бомбят цивилни девически училища, другите отвръщат срещу военни обекти. Голяма наглост наистина.

    15:21 28.02.2026

  • 32 и аз съм забелязал

    21 39 Отговор

    До коментар #28 от "Забелязал":

    че всички НЕумни хора подкрепят украйна сащ и израел…

    Коментиран от #38, #42

    15:22 28.02.2026

  • 33 БОЛШЕВИК

    27 41 Отговор

    До коментар #28 от "Забелязал":

    Подлост е да дойдеш от хиляди километра и да нападнеш независима по-малка и слаба страна за да откраднат ресурсите и да направят хората роби.

    Коментиран от #50, #52

    15:22 28.02.2026

  • 34 Отговор

    13 2 Отговор

    До коментар #25 от "Какво общо има":

    Общото е че гинат невинни деца - едните от демократични бомби , а другите от не демократични …

    15:26 28.02.2026

  • 35 ....

    3 14 Отговор

    До коментар #30 от "хаха":

    Иран е основен доставчик на оръжия на военния си съюзник Русия. Затова сега САЩ наказва Иран. Не е толкова сложно за разбиране. :)))

    15:27 28.02.2026

  • 36 Хаген Дас

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Нощта предстой!!!!

    15:27 28.02.2026

  • 37 МИ ЧИ ТЕ

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "Хайо":

    „ДЕЦА” С КАЛАШНИКОВЦИ 47

    15:31 28.02.2026

  • 38 Научно доказано

    28 13 Отговор

    До коментар #32 от "и аз съм забелязал":

    е, че най-бедните и ниско образовани хора, с най-нисък интелект подкрепят държави като Северна Корея, Сирия и Русия. Прочетете, проведени са проучвания и тестове за интелигентност на такава група хора и друга контролна група. Резултатите били шокиращи в групата, подкрепяща изостаналите диктатури.

    Коментиран от #49, #54, #57

    15:31 28.02.2026

  • 39 Иран доставяше

    19 14 Отговор

    До коментар #14 от "Хайо":

    шахеди на Русия. А Русия с тези шахеди атакуваше Украйна. Затова сега Иран не е подкрепян от абсолютно никой, с изключение на 2-3 сбъркани държави..

    15:34 28.02.2026

  • 40 Интересува ме

    17 8 Отговор

    До коментар #14 от "Хайо":

    Путлер дали е взел отношение по темата. Или такава е уговорката, да не си пречат взаимно ?

    Двамата с Тръмп са типични подлеци и диктатори.

    15:35 28.02.2026

  • 41 БоюЦиганина

    4 9 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    15:36 28.02.2026

  • 42 Саша Грей

    3 7 Отговор

    До коментар #32 от "и аз съм забелязал":

    "че всички НЕумни хора подкрепят украйна сащ и израел…"

    Което твърдение автоматично прави русофилите УМНИ! Какво да ти кажа... Знаеш истината. Обаче боли.

    15:36 28.02.2026

  • 43 Госъ

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хаген Дас":

    Не се напрягай излишно нали все пак трябва да излязат с някво изявление ….

    15:36 28.02.2026

  • 44 Курти

    1 6 Отговор
    Копеи 100 години само лаете и се каните и НИЩО

    15:45 28.02.2026

  • 45 така, така

    12 0 Отговор
    За момента, всичко е размяна на удариъ. Както се казава, щом за никого не е изненада, че Израел и САЩ удрят Иран, то и отговора по бази на САЩ в региона е закономерен.
    Всички са наясно с тази част от събитията - тя е по учебник. Сега интересното е, ще има ли истинска ескалация или ще останем на втора серия за 12-дневната война, от която няма да има загубили, а само победители. Поредния цирк.

    Обаче, нещо ми се струва, че този път ще бъде по-различно. Този път, американците ще дават фира и то не малко, съдейки по това, че иранците не избраха една до две бази на американците, а атакуваха почти всички в региона. Това показва определена решителност и готовност за истински отговор. Да видим.

    15:45 28.02.2026

  • 46 Европеец

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гоце Делчев":

    Заглавието е интересно..... Ама тия държави като са братски на Иран, защо допускат на тяхна територия да има краварски бази..

    15:46 28.02.2026

  • 47 Софиянец

    7 0 Отговор
    Мосад ли им пише изказванията на тия дбили 😂

    15:46 28.02.2026

  • 48 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не,че нещо, ама...":

    Коментарът ти е верен и съм съгласен с него.... По-големи терористи от краварите и евреите няма, А даже са и ядрени терористи, заедно с просяка милионера от Киев.....

    15:48 28.02.2026

  • 49 Цък

    10 12 Отговор

    До коментар #38 от "Научно доказано":

    Тъпак, стига си ни пробутвал бълвочи. Изобщо няма да коментирам има ли такова проучване или кой го и правил. В Русия учат за инженери повече от целия велик запад . Персите са едни от най умните в света- имат хиперзвукови ракити, краварите нямат.

    15:49 28.02.2026

  • 50 Не е подлост, а решаване

    17 1 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    на проблема с ядреното оръжие.
    Колкото повече има , толкова е по-голяма вероятността да се случи непоправимото.

    15:50 28.02.2026

  • 51 Чистач

    9 2 Отговор
    Путлер е напълнил пaмперса в бункера и не смее да се обади, че може да подпукат и него.

    15:56 28.02.2026

  • 52 Дончо взе пример от бункерния диктатор

    7 0 Отговор

    До коментар #33 от "БОЛШЕВИК":

    но работи в световен мащаб и брутална ефективност.

    16:02 28.02.2026

  • 53 Все тая

    3 5 Отговор
    Нагло изказване. Не можело да си разчистват сметките на тяхна територия, не е морално.😁обаче да бомбят персите без основание може. Там няма проблеми

    16:02 28.02.2026

  • 54 Справка ковид

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Научно доказано":

    Всичко умно и изучено го прихвана, а у махалата играха кючеци, пиха и ядоха за "здравето" на умните!

    16:03 28.02.2026

  • 55 Омбре

    2 0 Отговор
    Авторе,какво е това заглавие.....?

    16:04 28.02.2026

  • 56 фенци батко заплатко

    0 0 Отговор
    Некъв ф трамвая, си повръща в ръкавите.
    Другарюю, не сте сам!
    Ма моля, ето и на Вас - пляс!

    16:08 28.02.2026

  • 57 Орк

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "Научно доказано":

    Затова ли европа утива на боклук че всички "умни" там се собрали? Проведете тест на интеллигентност на своите лидери. За смях станахте.

    16:13 28.02.2026

  • 58 Не се напъвай!

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хайо":

    Ракетата е отклонена от иранското ПВО.

    16:14 28.02.2026

  • 59 Горски

    1 0 Отговор
    При тези мащабни реформи дали ще се намери някое топло местенце и за съпругата на Лорер? Персите да целят парламента, там е цялата пасмина дето 35г.нищо свестно не направи за държавата. Трябват няколко ракети на летището за да се надигне народа най накрая и да измете тази пасмина от идиоти, крадци и предатели до един и да ги обеси на площад народно събрание, както обесиха Мусолини със главата на долу. Ние не сме замсесени в тази операция, само дето им дадохме достъп до нашите летища! Когато осигуряваш логистиката на една от воюващите държави, значи си съюзник и участник във военни действия. Българските политици от 35 години са едни най-обикновени селски тарикати,за които понятието "национални интереси" не съществува, има само "поза партер". Република Сев.Македония официално протестира против нападението над македонска Персия (Иран).

    16:16 28.02.2026

  • 60 Никой

    1 0 Отговор
    не обича иранците, нито арабите нито Израел нито който и да било от съседите им. На всеки са правили мизерии. Дойде Видовден накрая

    16:21 28.02.2026

  • 61 САМО ПИТАМ ❓

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аби":



    Те заради това са свободна и светска държава и много българи ходят дори на екскурзии в ОАЕ. А в Иран не съм чувал да има туристи. Или демокрация. Или свобода... Ти ходил ли си в Иран на почивка?


    ...

    16:22 28.02.2026

  • 62 урко

    1 0 Отговор
    Я, тарамбуките недоволни.....

    16:26 28.02.2026