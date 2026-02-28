Новини
Любопитно »
Лана Дел Рей стана домакиня в клип с мъжа си (ВИДЕО)

Лана Дел Рей стана домакиня в клип с мъжа си (ВИДЕО)

28 Февруари, 2026 15:05 672 3

  • лана дел рей-
  • домакиня-
  • видео

Видеото е заснето в дома на двойката в малкото рибарско селце Дес Алемандс

Лана Дел Рей стана домакиня в клип с мъжа си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Лана Дел Рей участва в музикален видеоклип с мъжа си, превъплъщавайки се в домакиня, съобщи Daily Mail.

Гласовитата дама пусна музикален видеоклип към новия си сингъл „White Feather Hawk Tail Deer Hunter“. Във видеото певицата позира като домакиня. То е заснето в дома на двойката в малкото рибарско селце Дес Алемандс.

„Знам, че ти се иска да имаш мъж като него, толкова е тъжно. Обичам татко си. Разбира се, все още сме заедно“, се пее в песента.

През август 2024 г. се появиха слухове за романс между Лана Дел Рей и Джереми Дюфрен, когато двамата бяха забелязани на разходка. По това време певицата заяви, че не се среща с него. По-късно обаче разкри, че всъщност са заедно.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нИграмотен

    5 0 Отговор
    Ни на интирисува, ся гледаме войната

    15:08 28.02.2026

  • 2 Уааааууу

    3 0 Отговор
    Брилянтна статия!!!!!!!!! Продължавайте в същия дух. Не спирайте да ни заливате,все така с уникални ФАКТИ, моля Ви не спирайте.

    15:14 28.02.2026

  • 3 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Леле, каква мърлящина е този т.н. "дом" на щастливата двойка / подозирам, че мястото е наето специално за снимките/...
    Но има и нещо автентично - страхотните джинси на одъртялата, разлигавена Лолита, увенчани с петно от употребявана дамска превръзка на правилното място, деликатен намек, че инструментът й още не е на менопауза😂😂😂

    15:23 28.02.2026