Лана Дел Рей стана домакиня в клип с мъжа си (ВИДЕО)

Певицата Лана Дел Рей участва в музикален видеоклип с мъжа си, превъплъщавайки се в домакиня, съобщи Daily Mail.
Гласовитата дама пусна музикален видеоклип към новия си сингъл „White Feather Hawk Tail Deer Hunter“. Във видеото певицата позира като домакиня. То е заснето в дома на двойката в малкото рибарско селце Дес Алемандс.
„Знам, че ти се иска да имаш мъж като него, толкова е тъжно. Обичам татко си. Разбира се, все още сме заедно“, се пее в песента.
През август 2024 г. се появиха слухове за романс между Лана Дел Рей и Джереми Дюфрен, когато двамата бяха забелязани на разходка. По това време певицата заяви, че не се среща с него. По-късно обаче разкри, че всъщност са заедно.
1 нИграмотен
15:08 28.02.2026
2 Уааааууу
15:14 28.02.2026
3 Тити на Кака
Но има и нещо автентично - страхотните джинси на одъртялата, разлигавена Лолита, увенчани с петно от употребявана дамска превръзка на правилното място, деликатен намек, че инструментът й още не е на менопауза😂😂😂
15:23 28.02.2026