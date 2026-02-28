Лана Дел Рей стана домакиня в клип с мъжа си (ВИДЕО)

Певицата Лана Дел Рей участва в музикален видеоклип с мъжа си, превъплъщавайки се в домакиня, съобщи Daily Mail.

Гласовитата дама пусна музикален видеоклип към новия си сингъл „White Feather Hawk Tail Deer Hunter“. Във видеото певицата позира като домакиня. То е заснето в дома на двойката в малкото рибарско селце Дес Алемандс.

„Знам, че ти се иска да имаш мъж като него, толкова е тъжно. Обичам татко си. Разбира се, все още сме заедно“, се пее в песента.

През август 2024 г. се появиха слухове за романс между Лана Дел Рей и Джереми Дюфрен, когато двамата бяха забелязани на разходка. По това време певицата заяви, че не се среща с него. По-късно обаче разкри, че всъщност са заедно.