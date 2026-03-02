Оман: Вратата за дипломация между САЩ и Иран остава отворена

Оманският министър на външните работи заяви, че вратата за дипломация между САЩ и Иран остава отворена, въпреки че напрежението между двете държави продължава, предаде Ройтерс.

„Продължавам да вярвам в силата на дипломацията да реши този конфликт. Колкото по-скоро разговорите бъдат подновени, толкова по-добре е за всички“, написа в Екс оманският външен министър Бадр ал Бусайди.

Оман действа като посредник в ядрените преговори между САЩ и Иран.

Израелската армия заяви, че с убийството на върховния религиозен лидер на Иран аятолах Али Хаменей е ликвидирано „цялото ръководство“ на това, което тя нарече иранска „ос на терора“, цитирана от ДПА.

„Ликвидирането на Али Хаменей представлява кулминация на продължително усилие за ликвидиране на висшето ръководство на иранската ос на терора“, се казва в изявление на армията, разпространено снощи.

Според изявлението убийството им е направило Близкия изток по-безопасен за Израел и за света.

В текста се споменава и Хасан Насралла – лидерът на „Хизбула“, убит през септември 2024 г. при израелски въздушен удар в предградие на Бейрут заедно с по-голямата част от ръководството на ливанската въоръжена групировка.

Споменат е и Яхия Синуар – лидерът на палестинската въоръжена организация „Хамас“ в ивицата Газа, който според израелската армия е бил убит в Рафах в южната част на ивицата Газа през октомври 2024 г.

Израелската армия изброява също Мохамед Дейф – командирът на военното крило на „Хамас“, както и по-голямата част от ръководството на военното крило на „Хамас“. Дейф бе убит през юли 2024 г. близо до Хан Юнис в южната част на ивицата Газа при израелски въздушен удар. При атаката загинаха десетки хора.

Мохамед Абдел Карим ал Гамари – убитият началник на генералния щаб на хусите в Йемен – също е посочен като представител на това, което Израел нарича „ос на терора“.

Ал Гамари бе „ликвидиран“ в резултат на израелски въздушен удар по ръководството на хусите в Йемен през август 2025 г., съобщи тогава армията.

В списъка фигурират и редица високопоставени ирански командири, включително Голам Али Рашид от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който бе убит в първия ден на Дванайсетдневната война през юни 2025 г. при израелско нападение в Техеран.

По време на този кратък конфликт Израел уби над 20 високопоставени военни, някои от тях – в домовете им, включително Али Рашид, началника на генералния щаб на иранските въоръжени сили Мохамад Багери и командира на гвардейците Хосейн Салами.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф отложи официалното си посещение в Русия с оглед на развитието на ситуацията в страната и в региона, предаде пакистанската новинарска агенция АПП.

„Посещението на премиера в Русия е от голямо значение за развитието на двустранните отношения между двете страни, но предвид настоящата ситуация посещението е отложено“, се казва в изявление на канцеларията на Шариф.

Той заяви, че правителството и народът на Пакистан се присъединяват към народа на Иран във време на скръб и изказват най-искрените си съболезнования за мъченическата смърт на аятолах Али Хаменей.

В публикация в „Екс“ Шариф каза, че Пакистан също така изразява загриженост относно нарушаването на нормите на международното право.

Практиката на държавните и правителствени глави, действаща повече от век, не трябва да не бъдат обект на нападки, заяви той.

„Молим се за душата на починалия. Нека Всемогъщият Аллах дари търпение и сила на иранския народ да понесе тази непоправима загуба“, се казва още в публикацията на пакистанския министър-председател.