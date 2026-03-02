Експлозии са чути в няколко района на Тел Авив. Шест арабски монархии призоваха Иран да прекрати атаките си

В някои райони на Тел Авив са били чути експлозии, съобщава Ройтерс, позовавайки се на очевидци
Експлозиите са станали въпреки липсата на сирена за въздушна тревога.
Около 170 ученици и учители са били убити в Иран при атаки на САЩ и Израел, съобщава информационната агенция Fars, позовавайки се на Министерството на образованието на страната.
„Досега 170 ученици и учители са били убити при атаки на САЩ и Израел“, се казва в изявлението.
На 28 февруари иранските власти обвиниха САЩ и Израел в нападение над начално училище за момичета в град Минаб в провинция Хормозган. Според последните съобщения броят на загиналите от удара е надхвърлил 160.
Глобалните цени на петрола се покачват с девет до десет процента на фона на ескалацията в Близкия изток, като цената на барел Brent се покачва над 80 долара за първи път от 23 юни 2025 г., според данни от търговията.
Към 2:03 ч. сутринта цената на майските фючърси на суровия петрол Brent се е повишила с 10,4% от предишното затваряне, достигайки 80,03 долара за барел, което е първият път от 23 юни миналата година, в който цената се е повишила над 80 долара. Априлските фючърси на WTI се повишиха с 9,43%, достигайки 74,90 долара.
Златото и среброто също поскъпнаха: цените им се повишиха съответно с 1,8% до 5334 долара за тройунция и с 2,94% до 96,04 долара за тройунция.
Шест арабски монархии, членове на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, заплашиха Иран с колективен отговор в областта на сигурността, според изявление след извънредна онлайн среща на външните министри на регионалната организация.
„Страните от Персийския залив са готови да предприемат всички необходими мерки, за да запазят своя суверенитет, сигурност и стабилност в отговор на атаките на Иран“, се казва в изявлението.
Външните министри на арабските монархии подчертаха, че сигурността на една държава е неразделна от тази на всички останали.
Съветът също така призова Иран незабавно да прекрати атаките си, за да гарантира стабилността на световните енергийни пазари.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 оня с коня
само питам щото ,вземам по една заплата ама досега я пращах на зеления необръснат пeдoфил сега ако ще пращам и на чифyтите, за мене нищо няма да остане но все пак ще чакам тагаpенкоБОКЛУКА да ни каже ще пращаме ли пари и кога?
03:41 02.03.2026
3 Каквото сам си направиш....
03:45 02.03.2026
4 Само питам
Коментиран от #6, #8
03:52 02.03.2026
5 Коста
03:53 02.03.2026
6 Коста
До коментар #4 от "Само питам":Монархиите са в Персойския залив и ги интересува единствено Ормузкия пролив да им тече бизнеса и нефта. Парите да не свършват.
03:55 02.03.2026
7 Наблюдател
Очаква се Хизбула скоро да нахлуят по суша в Израел.
Израелците панически бягат на юг в момента, но територията е малка.
Въжето около Тръмп и Нетаняху се затяга.
Коментиран от #9
03:56 02.03.2026
8 Иран
До коментар #4 от "Само питам":в момента стреля по арабите без те нещо да са им направили. Нормално е да искат от Иран да спре. Какво да искат от САЩ, те не са ги нападали
Коментиран от #10, #18, #22
03:56 02.03.2026
9 Фантасмагории
До коментар #7 от "Наблюдател":Хизбула е практически унищожена последните месеци. Иран и прокситата им приключиха. Стига си чел фалшиви новини щото след в дни пак ще се чешеш по главата и ще се чудиш "ама как така, нали бяха много силни". Израел е абсолютен победител
Коментиран от #12
03:58 02.03.2026
10 Айде бе
До коментар #8 от "Иран":Нищо не били направили!?
Само са си дали зαдниците под наем на чифγтите и ционистите, за да си направят там бази за атаки срещу Иран! Народите по тези държави даже се радват на падащите иранските ракети по марионетките на Епщайн. В Бахрейн даже вече има въстание срещу правителство и сблъсъци с полицията.
04:03 02.03.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... СВЪРШИХА ИМ ПВО РАКЕТИТЕ НА АРАБСКИТЕ ХИЕНИ
04:06 02.03.2026
12 Наблюдател
До коментар #9 от "Фантасмагории":Хизбула както уж практически е унищожена, в момента практически унищожава евреи в центъра на Тел Авив!
04:07 02.03.2026
13 Някой си
04:07 02.03.2026
14 Цената на войната...
51 400 американци, разселени от неотбраняеми бази по заповед на командири, избрали тази
война на дата, обсъдена в Тел Авив, докато Женева все още говореше, сега се укриват в
цивилни сгради в градове, поемащи ирански ракетни удари. Не защото планът се е провалил.
Защото това е бил планът.
Тези, които са проектирали операция „Епична ярост“, са знаели точно какво искат тези 51 400
мъже и жени да поемат. Те просто не споменаха тази част в брифингите.
Цената на войната...
04:08 02.03.2026
15 Мдаа
04:16 02.03.2026
16 Име
Около 170 ученици и учители са били убити в Иран при атаки на САЩ и Израел, съобщава информационната агенция Fars, позовавайки се на Министерството на образованието на страната.
А накрая:
Съветът също така призова Иран незабавно да прекрати атаките си, за да гарантира стабилността на световните енергийни пазари.
Кой започна това кръвополитие и кой трябва да престане с убийствата?
Коментиран от #24
04:20 02.03.2026
17 Хммм
04:22 02.03.2026
18 Само питам
До коментар #8 от "Иран":Не стрекят "по арабите" а по американските бази от които стрелят по тях
04:22 02.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Данко Харсъзина
04:30 02.03.2026
21 Страните
04:36 02.03.2026
22 Ти въобще
До коментар #8 от "Иран":в час ли си?
04:38 02.03.2026
23 демократ
04:42 02.03.2026
24 Как кой
До коментар #16 от "Име":ти не гледаш ли новините. Иран безпречинно нападна САЩ, които в момента се защитават.
04:42 02.03.2026