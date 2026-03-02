Експлозии са чути в няколко района на Тел Авив. Шест арабски монархии призоваха Иран да прекрати атаките си

В някои райони на Тел Авив са били чути експлозии, съобщава Ройтерс, позовавайки се на очевидци

Експлозиите са станали въпреки липсата на сирена за въздушна тревога.

Около 170 ученици и учители са били убити в Иран при атаки на САЩ и Израел, съобщава информационната агенция Fars, позовавайки се на Министерството на образованието на страната.

„Досега 170 ученици и учители са били убити при атаки на САЩ и Израел“, се казва в изявлението.



На 28 февруари иранските власти обвиниха САЩ и Израел в нападение над начално училище за момичета в град Минаб в провинция Хормозган. Според последните съобщения броят на загиналите от удара е надхвърлил 160.

Глобалните цени на петрола се покачват с девет до десет процента на фона на ескалацията в Близкия изток, като цената на барел Brent се покачва над 80 долара за първи път от 23 юни 2025 г., според данни от търговията.

Към 2:03 ч. сутринта цената на майските фючърси на суровия петрол Brent се е повишила с 10,4% от предишното затваряне, достигайки 80,03 долара за барел, което е първият път от 23 юни миналата година, в който цената се е повишила над 80 долара. Априлските фючърси на WTI се повишиха с 9,43%, достигайки 74,90 долара.

Златото и среброто също поскъпнаха: цените им се повишиха съответно с 1,8% до 5334 долара за тройунция и с 2,94% до 96,04 долара за тройунция.

Шест арабски монархии, членове на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, заплашиха Иран с колективен отговор в областта на сигурността, според изявление след извънредна онлайн среща на външните министри на регионалната организация.

„Страните от Персийския залив са готови да предприемат всички необходими мерки, за да запазят своя суверенитет, сигурност и стабилност в отговор на атаките на Иран“, се казва в изявлението.



Външните министри на арабските монархии подчертаха, че сигурността на една държава е неразделна от тази на всички останали.

Съветът също така призова Иран незабавно да прекрати атаките си, за да гарантира стабилността на световните енергийни пазари.