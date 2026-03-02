Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Експлозии са чути в няколко района на Тел Авив. Шест арабски монархии призоваха Иран да прекрати атаките си

2 Март, 2026 03:33, обновена 2 Март, 2026 03:42 1 507 24

Експлозии са чути в няколко района на Тел Авив. Шест арабски монархии призоваха Иран да прекрати атаките си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В някои райони на Тел Авив са били чути експлозии, съобщава Ройтерс, позовавайки се на очевидци

Експлозиите са станали въпреки липсата на сирена за въздушна тревога.

Около 170 ученици и учители са били убити в Иран при атаки на САЩ и Израел, съобщава информационната агенция Fars, позовавайки се на Министерството на образованието на страната.

„Досега 170 ученици и учители са били убити при атаки на САЩ и Израел“, се казва в изявлението.

На 28 февруари иранските власти обвиниха САЩ и Израел в нападение над начално училище за момичета в град Минаб в провинция Хормозган. Според последните съобщения броят на загиналите от удара е надхвърлил 160.

Глобалните цени на петрола се покачват с девет до десет процента на фона на ескалацията в Близкия изток, като цената на барел Brent се покачва над 80 долара за първи път от 23 юни 2025 г., според данни от търговията.

Към 2:03 ч. сутринта цената на майските фючърси на суровия петрол Brent се е повишила с 10,4% от предишното затваряне, достигайки 80,03 долара за барел, което е първият път от 23 юни миналата година, в който цената се е повишила над 80 долара. Априлските фючърси на WTI се повишиха с 9,43%, достигайки 74,90 долара.

Златото и среброто също поскъпнаха: цените им се повишиха съответно с 1,8% до 5334 долара за тройунция и с 2,94% до 96,04 долара за тройунция.

Шест арабски монархии, членове на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, заплашиха Иран с колективен отговор в областта на сигурността, според изявление след извънредна онлайн среща на външните министри на регионалната организация.

„Страните от Персийския залив са готови да предприемат всички необходими мерки, за да запазят своя суверенитет, сигурност и стабилност в отговор на атаките на Иран“, се казва в изявлението.

Външните министри на арабските монархии подчертаха, че сигурността на една държава е неразделна от тази на всички останали.

Съветът също така призова Иран незабавно да прекрати атаките си, за да гарантира стабилността на световните енергийни пазари.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    22 1 Отговор
    ще се налага ли и за чифyтите да изпращаме пари че и те бедни?

    само питам щото ,вземам по една заплата ама досега я пращах на зеления необръснат пeдoфил сега ако ще пращам и на чифyтите, за мене нищо няма да остане но все пак ще чакам тагаpенкоБОКЛУКА да ни каже ще пращаме ли пари и кога?

    03:41 02.03.2026

  • 3 Каквото сам си направиш....

    13 1 Отговор
    Аятолаха отмъщава от отвъдното..

    03:45 02.03.2026

  • 4 Само питам

    19 2 Отговор
    С тези "шест арабски монархии" няма ли да призоват агресорите да спрат?

    Коментиран от #6, #8

    03:52 02.03.2026

  • 5 Коста

    14 1 Отговор
    Съветът за Мир на Тчръмп какво казва и България като член ще го покрепи ли поне 20се пътя един след друг?

    03:53 02.03.2026

  • 6 Коста

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    Монархиите са в Персойския залив и ги интересува единствено Ормузкия пролив да им тече бизнеса и нефта. Парите да не свършват.

    03:55 02.03.2026

  • 7 Наблюдател

    18 3 Отговор
    Честито, току що и Хизбула от Ливан официално се включи във войната и изстреля ракети, които паднаха необезпокоявано в Хайфа и в Тел Авив. Системата за оповестяване в Израел вече не работи. Няма сирени, само падащи ракети.
    Очаква се Хизбула скоро да нахлуят по суша в Израел.
    Израелците панически бягат на юг в момента, но територията е малка.
    Въжето около Тръмп и Нетаняху се затяга.

    Коментиран от #9

    03:56 02.03.2026

  • 8 Иран

    2 13 Отговор

    До коментар #4 от "Само питам":

    в момента стреля по арабите без те нещо да са им направили. Нормално е да искат от Иран да спре. Какво да искат от САЩ, те не са ги нападали

    Коментиран от #10, #18, #22

    03:56 02.03.2026

  • 9 Фантасмагории

    3 16 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Хизбула е практически унищожена последните месеци. Иран и прокситата им приключиха. Стига си чел фалшиви новини щото след в дни пак ще се чешеш по главата и ще се чудиш "ама как така, нали бяха много силни". Израел е абсолютен победител

    Коментиран от #12

    03:58 02.03.2026

  • 10 Айде бе

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Иран":

    Нищо не били направили!?
    Само са си дали зαдниците под наем на чифγтите и ционистите, за да си направят там бази за атаки срещу Иран! Народите по тези държави даже се радват на падащите иранските ракети по марионетките на Епщайн. В Бахрейн даже вече има въстание срещу правителство и сблъсъци с полицията.

    04:03 02.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 3 Отговор
    ДЖОКЕР :
    ... СВЪРШИХА ИМ ПВО РАКЕТИТЕ НА АРАБСКИТЕ ХИЕНИ

    04:06 02.03.2026

  • 12 Наблюдател

    17 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фантасмагории":

    Хизбула както уж практически е унищожена, в момента практически унищожава евреи в центъра на Тел Авив!

    04:07 02.03.2026

  • 13 Някой си

    16 2 Отговор
    Все пак не Иран започна да убива . Нека не забравяме , беше онзи ден .

    04:07 02.03.2026

  • 14 Цената на войната...

    7 0 Отговор
    Това е човешката цена, скрита зад езика „стратегически активи“ и „военна инфраструктура“.
    51 400 американци, разселени от неотбраняеми бази по заповед на командири, избрали тази
    война на дата, обсъдена в Тел Авив, докато Женева все още говореше, сега се укриват в
    цивилни сгради в градове, поемащи ирански ракетни удари. Не защото планът се е провалил.
    Защото това е бил планът.

    Тези, които са проектирали операция „Епична ярост“, са знаели точно какво искат тези 51 400
    мъже и жени да поемат. Те просто не споменаха тази част в брифингите.

    Цената на войната...

    04:08 02.03.2026

  • 15 Мдаа

    12 0 Отговор
    Два изтребителя Еурофайтер в момента горят като факли на натовската база в Багдад, след като тя бе засипана с дронове и ракети, а иракчаните ликуват.

    04:16 02.03.2026

  • 16 Име

    13 0 Отговор
    Статията започва с:
    Около 170 ученици и учители са били убити в Иран при атаки на САЩ и Израел, съобщава информационната агенция Fars, позовавайки се на Министерството на образованието на страната.

    А накрая:
    Съветът също така призова Иран незабавно да прекрати атаките си, за да гарантира стабилността на световните енергийни пазари.

    Кой започна това кръвополитие и кой трябва да престане с убийствата?

    Коментиран от #24

    04:20 02.03.2026

  • 17 Хммм

    9 0 Отговор
    Защо не призоват ционите да спрат агресията си?

    04:22 02.03.2026

  • 18 Само питам

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иран":

    Не стрекят "по арабите" а по американските бази от които стрелят по тях

    04:22 02.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Ще продаваме и на Иран муниции. Там половината стрелково оръжие е българско. Преди войната в Украйна им продавахме, но когато започна войната, всичко заминава за Украйна. Дори не можем да произведем достатъчно.

    04:30 02.03.2026

  • 21 Страните

    4 0 Отговор
    от персийският залив не мислят за стбилност на страните си, те мислят за стабилност на монархиите си.

    04:36 02.03.2026

  • 22 Ти въобще

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иран":

    в час ли си?

    04:38 02.03.2026

  • 23 демократ

    0 6 Отговор
    Иран е бита карта и това е ясно. Само се надявам да идват повече араби насам и да заселват плодородната ни земя както и Гейрмания основният виновник за състоянието на Европа.

    04:42 02.03.2026

  • 24 Как кой

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    ти не гледаш ли новините. Иран безпречинно нападна САЩ, които в момента се защитават.

    04:42 02.03.2026