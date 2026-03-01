Нови мощни експлозии разтърсиха ОАЕ, Катар и Бахрейн ВИДЕО

Мощни експлозии отекнаха днес за втори ден поред в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
Иран започна да нанася вчера ответни удари, след като Израел и САЩ предприеха мащабна атака срещу Ислямската република.
Техеран оповести, че смята всички американски военни бази в региона за свои легитимни цели.
Ройтерс информира, че взривове са чути днес в района на Дубай, като се позова на свидетели.
Според АФП са били атакувани обекти в столиците на Бахрейн - Манама, и на Катар - Доха.
Иранските сили са ударили над 20 американски военни бази в региона, сградата на командването на израелската армия и отбранителен комплекс в Тел Авив, сочи специално изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.
„Целите на иранската армия включваха 27 американски бази в региона, щаба на генералното командване на израелската армия и голям отбранително-промишлен комплекс в Тел Авив“, се казва в съобщение на корпуса, цитиран от иранската телевизия.
В текста се отбелязва също, че корпусът „няма да позволи сирените да бъдат заглушени“ в Израел и в американски бази и ще предприеме „още по-мощна атака срещу вражески инсталации и цели“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иран,
Коментиран от #30
07:11 01.03.2026
2 Синоптик
Коментиран от #38
07:14 01.03.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #26
07:15 01.03.2026
4 Аятоласите приключиха
07:17 01.03.2026
5 Идеално
07:17 01.03.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #13, #17
07:19 01.03.2026
7 Пич
Коментиран от #53
07:19 01.03.2026
8 стоян георгиев
07:20 01.03.2026
9 Интересно
Коментиран от #57
07:20 01.03.2026
10 Мда
Коментиран от #29
07:20 01.03.2026
11 Шопо
Ще стане весело
Коментиран от #18, #21
07:20 01.03.2026
12 А где
Коментиран от #20
07:23 01.03.2026
13 Знае
До коментар #6 от "Боруна Лом":Вече има два потопени американски военни кораба .
Коментиран от #37
07:24 01.03.2026
14 МАЙМУНИ ! КА-ЗАХ !
07:24 01.03.2026
15 БУНКЕРНИЯ КАШИК
РИЖАК
Нападнаха ме 91 Дрона
На Лошите Украинци?
07:24 01.03.2026
16 Смърфиета
07:25 01.03.2026
17 Има Има
До коментар #6 от "Боруна Лом":Още ли се СамоНавивате
Бре Рубло Идиоти.?
Хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #54
07:26 01.03.2026
18 Мечо
До коментар #11 от "Шопо":Къде ли са руските подводници
Юрий Долгорукий (К-535) Северен флот
Александр Невский (К-550) Тихоокеански флот
Владимир Мономах (К-551) Тихоокеански флот
07:27 01.03.2026
19 Кiро Украiнеца
07:27 01.03.2026
20 При
До коментар #12 от "А где":МОЧАТА.
07:28 01.03.2026
21 Госあ
До коментар #11 от "Шопо":Не ми се вярва. Русия воюва, а Китай разчитат на техническо и икономическо превъзходство, а не на трета световна война. Някога, евентуално могат да направят нещо с Тайван. Тези с уредени държави и икономика и бъдеще, не правят световни войни. Освен нова индусите въртят номера в източния блок, а те са фактор
07:28 01.03.2026
22 Дон Корлеоне
07:29 01.03.2026
23 Още от рано Сабалям
Фенове на Аятолаха
Реват и се наливат с Пърцуца.
Добър ще е денят.
НаЗдоровье Чебурашковци и Путерасти.
Коментиран от #33
07:30 01.03.2026
24 Мдааа
Коментиран от #48
07:31 01.03.2026
25 Вера
07:31 01.03.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Вашето мнение":абе теб наистина те пере съчмата
Коментиран от #28
07:32 01.03.2026
27 Мемфис
07:32 01.03.2026
28 Вашето мнение
До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Гледай кво става, докато дончо фъфли нещо за греат американ арми бютюфъл как посреща чувалите.
Коментиран от #34
07:34 01.03.2026
29 Зарко
До коментар #10 от "Мда":а ти като се събудиш потен и мокър ще скочиш от балкона
07:38 01.03.2026
30 Израел
До коментар #1 от "Иран,":Точно така! Само ние можем да поразяваме! Нищо, че нито ние, нито САЩ имаме хиперзвукови ракети както Иран.
Но пък медиите са наши и това е важното!
07:38 01.03.2026
31 САЩ и Израел
Стотици изтребители , разположени окло Иран, очакват заповед за атака.
Поне 6 ракетоносеца се намират във водите около Иран и очакват заповеди за изтрелване.
И накрая идват Б2 Спирит и Б52.
07:39 01.03.2026
32 руззззНациии
07:42 01.03.2026
33 Още малко
До коментар #23 от "Още от рано Сабалям":и съвсем няма да ти се говори.
07:42 01.03.2026
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #28 от "Вашето мнение":и в единия имало един аятоАЛЛах-малах , от БРИКС
07:42 01.03.2026
35 БУНКЕРНИЯ КАШИК
редно е само да се отбележи.,
Досега в Бойните действия
Самолети на Сащ
Още не са провели атакуващи полети и удари .
Когато и те се Включат
Какво ли ги чака Аятоласите ?
07:42 01.03.2026
36 Тръмп към Путин и Си:
07:43 01.03.2026
37 Така е
До коментар #13 от "Знае":но истинската веселба ще е, ако и някой самолетоносач дълдиса!
Коментиран от #50
07:44 01.03.2026
38 Поправка
До коментар #2 от "Синоптик":12 дена мърдаха,сега ще е до край.
Т.е. израел в историята търсещ земи и сащи6аните преди 300 години ,но англетата ще глътнат вода от ламанша.
07:44 01.03.2026
39 Путин в тих ужас
07:44 01.03.2026
40 СВО по АМЕРИКАНСКИ
07:47 01.03.2026
41 Хгердасвет
07:47 01.03.2026
42 Пич
07:47 01.03.2026
43 Перс
07:48 01.03.2026
44 Поп Дончо
07:49 01.03.2026
45 Докато не зачесат
Коментиран от #49
07:50 01.03.2026
46 Пламен
САЩ днес ще подпише безусловна капитулация ! :)
07:51 01.03.2026
47 ООрана държава
07:52 01.03.2026
48 СВО по АМЕРИКАНСКИ
До коментар #24 от "Мдааа":Путине, Путине, изби над два МИЛИОНА славяни и си още в ...Донбас.
Коментиран от #58
07:53 01.03.2026
49 Я пъ тоа
До коментар #45 от "Докато не зачесат":Чакам някой да зачеше САЩ....ако му стиска
07:54 01.03.2026
50 РЕАЛИСТ
До коментар #37 от "Така е":Ейбрахам Линкълн е бил мишена , но няма данни, какво е станало.
07:55 01.03.2026
51 гдфгфдг
07:55 01.03.2026
52 Бай той Толстой
07:55 01.03.2026
53 СВО
До коментар #7 от "Пич":Ти ли разправяше прогнози "Киев за три дни"?
07:56 01.03.2026
54 Има
До коментар #17 от "Има Има":разбира се! Дали са потънали, не е потвърдено още но взривовете са огромни на снимката. Ама и кой чакаш да потвърди? Ройтерс?:) ISW?:) Та те още за Гуляйполе, Сиверск и Мирноград не са потвърдили, а за Покровск с половин уста след 2 месеца!
А и иранците заявиха че още не са започнали сериозно, а за сега само изчистват старите си модели и дронове! И нямат намерение да спират, както преди!
07:57 01.03.2026
55 Тавариши и Таварашутки
И Руски Богаташчета
Взеха да бягат от Дубай ?
Какво стана толкова ,
Нали бяха ПУТРИОТИ
И са фенове на Войната
Която се води в Украйна?
Видяха няколко прелитащи Ракети
И напълниха Памперсите.
07:58 01.03.2026
56 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
07:58 01.03.2026
57 И какво искаш
До коментар #9 от "Интересно":да каже? Иранците се справят и сами чудесно!
07:59 01.03.2026
58 Всъщност
До коментар #48 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":Путин громи НАТО успешно в Украйна. Това не е ли забележително?
07:59 01.03.2026