Нови мощни експлозии разтърсиха ОАЕ, Катар и Бахрейн ВИДЕО

Мощни експлозии отекнаха днес за втори ден поред в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.



Иран започна да нанася вчера ответни удари, след като Израел и САЩ предприеха мащабна атака срещу Ислямската република.





Техеран оповести, че смята всички американски военни бази в региона за свои легитимни цели.Ройтерс информира, че взривове са чути днес в района на Дубай, като се позова на свидетели.Според АФП са били атакувани обекти в столиците на Бахрейн - Манама, и на Катар - Доха.

Иранските сили са ударили над 20 американски военни бази в региона, сградата на командването на израелската армия и отбранителен комплекс в Тел Авив, сочи специално изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Целите на иранската армия включваха 27 американски бази в региона, щаба на генералното командване на израелската армия и голям отбранително-промишлен комплекс в Тел Авив“, се казва в съобщение на корпуса, цитиран от иранската телевизия.

В текста се отбелязва също, че корпусът „няма да позволи сирените да бъдат заглушени“ в Израел и в американски бази и ще предприеме „още по-мощна атака срещу вражески инсталации и цели“.