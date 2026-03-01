Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Нови мощни експлозии разтърсиха ОАЕ, Катар и Бахрейн ВИДЕО

Нови мощни експлозии разтърсиха ОАЕ, Катар и Бахрейн ВИДЕО

1 Март, 2026 07:05, обновена 1 Март, 2026 07:59 3 959 58

  • иран-
  • бази-
  • сащ-
  • атаки

Поразихме 20 американски военни бази, командването на израелската армия и отбранителен комплекс в Тел Авив, заявиха иранските сили

Нови мощни експлозии разтърсиха ОАЕ, Катар и Бахрейн ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощни експлозии отекнаха днес за втори ден поред в Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Иран започна да нанася вчера ответни удари, след като Израел и САЩ предприеха мащабна атака срещу Ислямската република.



Техеран оповести, че смята всички американски военни бази в региона за свои легитимни цели.

Ройтерс информира, че взривове са чути днес в района на Дубай, като се позова на свидетели.

Според АФП са били атакувани обекти в столиците на Бахрейн - Манама, и на Катар - Доха.

Иранските сили са ударили над 20 американски военни бази в региона, сградата на командването на израелската армия и отбранителен комплекс в Тел Авив, сочи специално изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

„Целите на иранската армия включваха 27 американски бази в региона, щаба на генералното командване на израелската армия и голям отбранително-промишлен комплекс в Тел Авив“, се казва в съобщение на корпуса, цитиран от иранската телевизия.

В текста се отбелязва също, че корпусът „няма да позволи сирените да бъдат заглушени“ в Израел и в американски бази и ще предприеме „още по-мощна атака срещу вражески инсталации и цели“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран,

    65 48 Отговор
    Поразили сте ми де до ви я

    Коментиран от #30

    07:11 01.03.2026

  • 2 Синоптик

    60 29 Отговор
    Още 2 - 3 дни ще мърдат иранците с оръжие.

    Коментиран от #38

    07:14 01.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    46 68 Отговор
    Днес тръгват няколко стотин чувала американска карантия към сащ. Исраелците бая дълго ще си поживеят в тунелите с плъховете, а всички съюзници на сащ в региона вече гонят американците.

    Коментиран от #26

    07:15 01.03.2026

  • 4 Аятоласите приключиха

    58 34 Отговор
    46 години стигат!

    07:17 01.03.2026

  • 5 Идеално

    54 72 Отговор
    Американците трябва да ги заболи, за да разберат, че не са всесилни, и че всички хора имат право на живот. А бай Дончо му е време да си ходи в ранчото да играе голф.

    07:17 01.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    37 63 Отговор
    ДАНО ИМА И НЯКОЕ КОРИТО НА ДЪНОТО!

    Коментиран от #13, #17

    07:19 01.03.2026

  • 7 Пич

    38 68 Отговор
    Лари Джонсън казва че най голямата база на САЩ в региона, тази в Бахрейн е или напълно унищожена, или напълно изкарана от строя, защото е без никакви признаци на живот!!! Очаква САЩ и Израел да го ударят на молба за преговори след около две седмици, като този път Иран ще диктува условията! Неговото твърдение за голяма неподготвеност на САЩ вече са вижда! Вчера като си говорих с един среднощен приятел, аз направих същите заключения! Казах че въпреки пропаганда за велико струпва на сили на САЩ, те са крайно недостатъчни за да са ефективни!!!

    Коментиран от #53

    07:19 01.03.2026

  • 8 стоян георгиев

    40 51 Отговор
    Дано се надигнат всички арабски народи и да избият ционистките псета!

    07:20 01.03.2026

  • 9 Интересно

    43 26 Отговор
    А Путлер защо мълчи ? Жив ли е изобщо?

    Коментиран от #57

    07:20 01.03.2026

  • 10 Мда

    37 29 Отговор
    Днес и утре всички ирански ракетни,площадки,силози,военни центрове и командни пунктове се изравняват със земята.Корабите се потапят.

    Коментиран от #29

    07:20 01.03.2026

  • 11 Шопо

    30 21 Отговор
    Китай и Русия чакат удобен момент да се включат в играта
    Ще стане весело

    Коментиран от #18, #21

    07:20 01.03.2026

  • 12 А где

    10 18 Отговор
    Аятолаха?

    Коментиран от #20

    07:23 01.03.2026

  • 13 Знае

    23 14 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Вече има два потопени американски военни кораба .

    Коментиран от #37

    07:24 01.03.2026

  • 14 МАЙМУНИ ! КА-ЗАХ !

    7 6 Отговор
    ПЪЛНО МАЩАБНО НАПАДЕНИЕ ! И ЖИ, ДВОТНИТЕ ДО КРАК ! НА ЯРМА И САПУН ! ЩЕ ВИ РАЗМАЖА !

    07:24 01.03.2026

  • 15 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    9 12 Отговор
    Нема ли да звънне :

    РИЖАК

    Нападнаха ме 91 Дрона

    На Лошите Украинци?

    07:24 01.03.2026

  • 16 Смърфиета

    19 7 Отговор
    Ами да си им отвърнат и да наплескат ония урунгели с кръглите шапчици.

    07:25 01.03.2026

  • 17 Има Има

    6 16 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Още ли се СамоНавивате

    Бре Рубло Идиоти.?

    Хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #54

    07:26 01.03.2026

  • 18 Мечо

    10 6 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    Къде ли са руските подводници
    Юрий Долгорукий (К-535) Северен флот
    Александр Невский (К-550) Тихоокеански флот
    Владимир Мономах (К-551) Тихоокеански флот

    07:27 01.03.2026

  • 19 Кiро Украiнеца

    1 0 Отговор
    Ааа ета недопустiма.

    07:27 01.03.2026

  • 20 При

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "А где":

    МОЧАТА.

    07:28 01.03.2026

  • 21 Госあ

    5 7 Отговор

    До коментар #11 от "Шопо":

    Не ми се вярва. Русия воюва, а Китай разчитат на техническо и икономическо превъзходство, а не на трета световна война. Някога, евентуално могат да направят нещо с Тайван. Тези с уредени държави и икономика и бъдеще, не правят световни войни. Освен нова индусите въртят номера в източния блок, а те са фактор

    07:28 01.03.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    5 10 Отговор
    Хаяско кво каза?

    07:29 01.03.2026

  • 23 Още от рано Сабалям

    12 20 Отговор
    Продажните Купейки

    Фенове на Аятолаха

    Реват и се наливат с Пърцуца.

    Добър ще е денят.

    НаЗдоровье Чебурашковци и Путерасти.

    Коментиран от #33

    07:30 01.03.2026

  • 24 Мдааа

    23 8 Отговор
    Не стана за 24 часа в стила на Тръмп. Смърта на Аятолаха не предизвика паника и дезориентация в гвардейския корпус. "Аз паднах, друг ще ме смени и толкоз. Какво тук значи някаква си личност". Корпусът е обявен за терористична организация навсякъде на Запад и знаят, че са си сложили главата в торбата. А как агресорите очакваха хората да излезнат на улицата под бомбите и да свалят кого? Войната или ще се задълбочава, или ще се подновят преговорите, но този път иранците ще станат по-твърди

    Коментиран от #48

    07:31 01.03.2026

  • 25 Вера

    23 6 Отговор
    е.вреите са най-голямата утайка на човешкия род

    07:31 01.03.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    абе теб наистина те пере съчмата

    Коментиран от #28

    07:32 01.03.2026

  • 27 Мемфис

    9 17 Отговор
    Ало, руският сайт- къде е новината за смъртта на рязаният главорез? Големи пу..ки сте!

    07:32 01.03.2026

  • 28 Вашето мнение

    15 8 Отговор

    До коментар #26 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Гледай кво става, докато дончо фъфли нещо за греат американ арми бютюфъл как посреща чувалите.

    Коментиран от #34

    07:34 01.03.2026

  • 29 Зарко

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Мда":

    а ти като се събудиш потен и мокър ще скочиш от балкона

    07:38 01.03.2026

  • 30 Израел

    14 7 Отговор

    До коментар #1 от "Иран,":

    Точно така! Само ние можем да поразяваме! Нищо, че нито ние, нито САЩ имаме хиперзвукови ракети както Иран.
    Но пък медиите са наши и това е важното!

    07:38 01.03.2026

  • 31 САЩ и Израел

    11 14 Отговор
    обявиха, че в следващите дни ще бъдат поразени ХИЛЯДИ ирански обекти!

    Стотици изтребители , разположени окло Иран, очакват заповед за атака.
    Поне 6 ракетоносеца се намират във водите около Иран и очакват заповеди за изтрелване.

    И накрая идват Б2 Спирит и Б52.

    07:39 01.03.2026

  • 32 руззззНациии

    4 9 Отговор
    ,копеите до последно се надяват на чудо.,,:)))))))))))))))

    07:42 01.03.2026

  • 33 Още малко

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Още от рано Сабалям":

    и съвсем няма да ти се говори.

    07:42 01.03.2026

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Вашето мнение":

    и в единия имало един аятоАЛЛах-малах , от БРИКС

    07:42 01.03.2026

  • 35 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    6 8 Отговор
    ДРУГАРЕ

    редно е само да се отбележи.,

    Досега в Бойните действия

    Самолети на Сащ

    Още не са провели атакуващи полети и удари .

    Когато и те се Включат

    Какво ли ги чака Аятоласите ?

    07:42 01.03.2026

  • 36 Тръмп към Путин и Си:

    4 9 Отговор
    Европа от Гибралтар до Каспийско море, както и целият Близък Изток остават към НАТО и САЩ. Ще защитаваме нашите съюзници!

    07:43 01.03.2026

  • 37 Така е

    9 4 Отговор

    До коментар #13 от "Знае":

    но истинската веселба ще е, ако и някой самолетоносач дълдиса!

    Коментиран от #50

    07:44 01.03.2026

  • 38 Поправка

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Синоптик":

    12 дена мърдаха,сега ще е до край.
    Т.е. израел в историята търсещ земи и сащи6аните преди 300 години ,но англетата ще глътнат вода от ламанша.

    07:44 01.03.2026

  • 39 Путин в тих ужас

    5 9 Отговор
    СИ не смее да мъцне, Кимчо още не разбра кво се случва.

    07:44 01.03.2026

  • 40 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    4 3 Отговор
    Дали иде ред на...Путиней........

    07:47 01.03.2026

  • 41 Хгердасвет

    5 3 Отговор
    Вчера беше само бърз блиц удар. От днес се почват неутрализиране на остатъчно пво, флот и командни центрове. После идва Спирит за дератизация на по дълбоко окопани цели. Абе имам пуканки за поне седмица напред....ААА да не забравя - до тогава миленганчевците ще пускат статии за потопени самолетоносачи и ф 67 ли 12то поколение от другарите перси :)))))

    07:47 01.03.2026

  • 42 Пич

    4 6 Отговор
    Както ви казах, Иран тепърва започва !!! Моля паветниците да се въздържат от коментари, защото единственото което разбраха е, че трябва да се радват на едни убийства!!! Не могат повече!!!

    07:47 01.03.2026

  • 43 Перс

    2 2 Отговор
    Отменяме траура!Започват веселбите!

    07:48 01.03.2026

  • 44 Поп Дончо

    6 1 Отговор
    Копейките обявиха траур за 1 седмица. Техните братя ислямисти се унищожават от САЩ и Израел.

    07:49 01.03.2026

  • 45 Докато не зачесат

    2 1 Отговор
    САЩ, няма да има справедливост!

    Коментиран от #49

    07:50 01.03.2026

  • 46 Пламен

    3 1 Отговор
    КРАЙ !
    САЩ днес ще подпише безусловна капитулация ! :)

    07:51 01.03.2026

  • 47 ООрана държава

    3 1 Отговор
    Шиши и бойко да ходят на почивка в дубай, било много хубаво времето там сега

    07:52 01.03.2026

  • 48 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мдааа":

    Путине, Путине, изби над два МИЛИОНА славяни и си още в ...Донбас.

    Коментиран от #58

    07:53 01.03.2026

  • 49 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Докато не зачесат":

    Чакам някой да зачеше САЩ....ако му стиска

    07:54 01.03.2026

  • 50 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Така е":

    Ейбрахам Линкълн е бил мишена , но няма данни, какво е станало.

    07:55 01.03.2026

  • 51 гдфгфдг

    3 3 Отговор
    значи и базите в Турция ще литнат!

    07:55 01.03.2026

  • 52 Бай той Толстой

    3 1 Отговор
    Персия загрява😁💪

    07:55 01.03.2026

  • 53 СВО

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Ти ли разправяше прогнози "Киев за три дни"?

    07:56 01.03.2026

  • 54 Има

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Има Има":

    разбира се! Дали са потънали, не е потвърдено още но взривовете са огромни на снимката. Ама и кой чакаш да потвърди? Ройтерс?:) ISW?:) Та те още за Гуляйполе, Сиверск и Мирноград не са потвърдили, а за Покровск с половин уста след 2 месеца!
    А и иранците заявиха че още не са започнали сериозно, а за сега само изчистват старите си модели и дронове! И нямат намерение да спират, както преди!

    07:57 01.03.2026

  • 55 Тавариши и Таварашутки

    0 1 Отговор
    Защо Кремълските Тарикатчета
    И Руски Богаташчета
    Взеха да бягат от Дубай ?

    Какво стана толкова ,
    Нали бяха ПУТРИОТИ
    И са фенове на Войната
    Която се води в Украйна?

    Видяха няколко прелитащи Ракети
    И напълниха Памперсите.

    07:58 01.03.2026

  • 56 КОЦКАТА КОПЕЙКИН

    0 1 Отговор
    В Иран да бега, братята иранци да защитава, на Путин на хатъри да угоди....

    07:58 01.03.2026

  • 57 И какво искаш

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    да каже? Иранците се справят и сами чудесно!

    07:59 01.03.2026

  • 58 Всъщност

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Путин громи НАТО успешно в Украйна. Това не е ли забележително?

    07:59 01.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания