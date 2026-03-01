Иран започна интензивен ракетен обстрел по Израел! Президентът Масуд Пезешкиан: Искаме отмъщение

Иран започна интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната иранска телевизия днес.
По информация на израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, информира ТАСС, цитирана от БТА.
Иранският президент Масуд Пезешкиан каза в изявление днес, че Иран "иска отмъщение като свое законно право и дълг" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" този свой дълг, предаде Ройтерс.
На свой ред главнокомандващият иранската армия Амир Хатами обяви в ефира на иранското държавно радио, че военнослужещите от Иранските въоръжени сили "са непоколебими в своята решителност да защитят" родината.
Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.
При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.
Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал 27 американски бази в региона на Близкия изток, като е координирал атаки с ракети и дронове, съобщи иранската информационна агенция Тасним.
Гвардейците на Ислямската революция добавиха, че освен 27 американски бази на прицел са били взети и военната база "Тел Ноф" на израелските военновъздушни сили, генералният щаб на Въоръжените сили на Израел и правителственият комплекс "Кирия" в Тел Авив, където се намира израелското Министерство на отбраната.
Иранските военновъздушни сили посочиха, от своя страна, че са бомбардирали американските бази в района на Персийския залив и автономния регион Иракски Кюрдистан.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТpетополовTpол от фермата на Оземпика
Коментиран от #9, #58
12:26 01.03.2026
3 Така е
Коментиран от #105
12:26 01.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Конфети "Земя-въздух-земя "
12:26 01.03.2026
6 Кирил
Коментиран от #12, #13, #16, #24, #35, #126, #162
12:27 01.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТОЯ
12:28 01.03.2026
9 Бинарен алтернатор
До коментар #2 от "ТpетополовTpол от фермата на Оземпика":Пепи,ти си ни ясен.
12:28 01.03.2026
10 ХоХо
Коментиран от #62
12:28 01.03.2026
11 Адрес 4000
Които нямат нищо общо с реалността
Кой ли плаща за тях
А да
Сополя
Коментиран от #27
12:28 01.03.2026
12 мисля, че
До коментар #6 от "Кирил":Мисля, че ги карат по азбучен ред.
Коментиран от #93
12:28 01.03.2026
13 Що да ги удря
До коментар #6 от "Кирил":Ердоган защити Иран.
12:30 01.03.2026
14 еббр
Коментиран от #36
12:30 01.03.2026
15 ВАЖНО Е
12:30 01.03.2026
16 Коуега
До коментар #6 от "Кирил":Турците не позволиха атаки от тяхна територия. Отказаха даже да приемат и самолетите,които дойдоха в България,а Тръмп знае,че Ердоган е под влиянието на Путин.
Коментиран от #46
12:30 01.03.2026
17 Русенец
Коментиран от #41, #42, #142
12:32 01.03.2026
18 Теория на конспирацията
12:32 01.03.2026
19 А бе май
12:33 01.03.2026
20 БОЛШЕВИК
Коментиран от #33, #51
12:33 01.03.2026
21 Тц, тц, тц!
12:33 01.03.2026
22 рашастан в колапс
12:34 01.03.2026
23 Пълна солидарност с братският
Коментиран от #37, #40, #151
12:34 01.03.2026
24 Тъпан,тъп
До коментар #6 от "Кирил":Турция и Иран са партньори, а не врагове. Тъкмо заради това Турция не даде на краварите свои бази. Сега разбрали, жълто-паветно паве безмозъчно?
12:34 01.03.2026
25 Нека да пиша
До коментар #7 от "еррт":Пак ли си душил кюлотите на Митрофанова ..
Коментиран от #53
12:34 01.03.2026
26 Отмъщение
От векове си го търсят някои "малцинства" !
Тия които ги жалят, да ми рокажат езин от тях дето е работил нещо да произведе. Все са в преразпределението и то пак като грабители и търтеи !
12:34 01.03.2026
27 оЦенител
До коментар #11 от "Адрес 4000":Другото по интересно е ,защо
Държавната БТА бълва постоянно руска пропаганда цитирайки целодневно ТАСС.....
Частни сайтове може да си правят каквото искат срещу финансови стимули
Но държавната БТА ,защо?
Коментиран от #54
12:34 01.03.2026
28 Смях
Коментиран от #91
12:35 01.03.2026
29 ГЕРГАНЧЕТО ПАСИ
12:35 01.03.2026
30 Володимир Зеленски офiцiальнъй
12:35 01.03.2026
31 Израел е коптор
12:35 01.03.2026
32 Казанлъшкия
12:36 01.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:37 01.03.2026
35 И що
До коментар #6 от "Кирил":да стрелят след като Турция за разлика от България отказа логистика???
12:37 01.03.2026
36 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #14 от "еббр":Явно правят барбекю с пърлени бради
Коментиран от #63, #165
12:37 01.03.2026
37 Ходжа Копейкин
До коментар #23 от "Пълна солидарност с братският":Утре ще рецетирам Корана . Специален гост ,ще е баш кадън ефенди Митрофанова ,ще открие шатрата за сюнет . После ще има специална ифтар вечер. Ще викаме дружно Аллаху Акбар.
12:37 01.03.2026
38 ййрртт
12:38 01.03.2026
39 Нека бъде изтрит нацистки Израел
Коментиран от #44, #49
12:38 01.03.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Столичанин в повече
До коментар #17 от "Русенец":Напротив,САЩ ще го оберат
12:39 01.03.2026
42 Гошо
До коментар #17 от "Русенец":Хахаха, то бива да си заблуден,ама пак пък толкова... Израел управлява САЩ, не обратното. Личностите зад Тръмп какво са ? Цялото му правителство е такова , дъщеря му прие юдаизма ожени се за такъв. САЩ се управлява поне от 100г.изцяло от е.реи.
Коментиран от #108
12:39 01.03.2026
43 Георги
Коментиран от #90, #170
12:39 01.03.2026
44 Генерал Диван
До коментар #39 от "Нека бъде изтрит нацистки Израел":Отивай да триеш че от тен само зависи
12:40 01.03.2026
45 Георги
Коментиран от #55, #61, #65, #67
12:40 01.03.2026
46 Файърфлай
До коментар #16 от "Коуега":Ама те тези самолети на нашето летище,според бай Запрян от село Езерово,Първомайска околия,не били военни,а били баничарки, ще карат баници и боза на Шести американски флот.
Коментиран от #70, #75
12:40 01.03.2026
47 ВСИЧКИ КЕНЕФБАНДЕРИ
12:41 01.03.2026
48 Кво заповате бе😂😂
Коментиран от #64
12:41 01.03.2026
49 Ходжа Копейкин
До коментар #39 от "Нека бъде изтрит нацистки Израел":Ау,искаш ли сюнет .. утре ще го прави баш кадън ефенди Митрофанова ...
Ще се дуупим по 5 пъти . А,аятоллаха получи 72 коча ,да не скучае.
12:41 01.03.2026
50 И без тва тия чфути се плодят като
12:42 01.03.2026
51 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #20 от "БОЛШЕВИК":Подкрепям отдавна тази теория, и добавям,че на фона на това производство на дронове което имат, е странно,че не са атакували още с големи групи дронове на малки групи и най вече корабите им..Вероятно още изчакват нещо.
12:42 01.03.2026
52 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж
Коментиран от #77
12:42 01.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ????
До коментар #27 от "оЦенител":????
12:42 01.03.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 БОЛШЕВИК
До коментар #33 от "България и българите мразят русия":Не съм по религиите, но такива агресори които нападат държави без да са им сторили нещо, само и само да си внедряват свои марионетки и да ограбват народите, както се случи и у нас, след 1989г. Тук е проблема и несъгласието и възмущението, а не религията на дадена държава. Религиите са опиум за народите!
12:42 01.03.2026
57 ЕДГАР КЕЙСИ
12:42 01.03.2026
58 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #2 от "ТpетополовTpол от фермата на Оземпика":И аз съм в същото положение в бункера, но не е много лошо 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #84
12:42 01.03.2026
59 Само така иранци!
12:43 01.03.2026
60 Гощо
12:43 01.03.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 брадат и обръснат
До коментар #36 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Явно брадатите са си направили кравешка скара.
Коментиран от #128
12:43 01.03.2026
64 Лама Калушко
До коментар #48 от "Кво заповате бе😂😂":Ох, и аз свърших преди да почна.
12:44 01.03.2026
65 Десен Баровец
До коментар #45 от "Георги":Защото ни трябват украинците да са колкото може повече за да изчистим Европа по лесно от имигрантите доктори и инженери с мачетата и чалмите западняците са твърде меки когато трябва да се пипа твърдо (повечето не вс)
12:44 01.03.2026
66 ТРОЛСКА БАНЯ
12:44 01.03.2026
67 Израелтянин
До коментар #45 от "Георги":На приказките за "превантивна атака" може да повярва само човек ,който не е наясно с ционистката същност. Част от нея е : причина нямаме, затова ще измислим, после след като е измислена причина и с медиите ни сме заблудили овцете,че има уж реална заплаха, ние ще нападаме уж за да се защитим. След години може и да признаем ,че всъщност не е имало причина и нищо не сме открили и доказали, но вече сме свършили пъкленото си дело. Хубаво е ,че има още научени гои, които не виждат и не вярват на нищо докато не ги засегне преки тях...
12:44 01.03.2026
68 Мутрофанова
До коментар #62 от "Копейка":След дъжд качулка няма пари повече за вас
12:45 01.03.2026
69 Либерасткия
Коментиран от #87
12:45 01.03.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Само извратеняк може да подкрепя
12:45 01.03.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 И без тва тия чфути се плодят като
Коментиран от #99
12:46 01.03.2026
75 Коуега
До коментар #46 от "Файърфлай":Няма как,свикнали са на бо3а,...видяхме какви следи оставя💩😂😂😂
12:46 01.03.2026
76 Файърфлай
До коментар #33 от "България и българите мразят русия":Нещо математиката ти не излиза.Имаш осем "минуса",след час ще са двадесет и осем.Най-добре иди в манастир - с Инджев и Слатински.
12:46 01.03.2026
77 Много си прос...
До коментар #52 от "Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж":Масуд Пезешкиан е пътник . Копейките също пътувате за Москвето. Да карате москвичи и жигулита.
Коментиран от #98, #101
12:47 01.03.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Разбира се , че отмъщение ще има
12:47 01.03.2026
81 Удри
12:48 01.03.2026
82 Ходжа Копейкин
До коментар #62 от "Копейка":Сюнет ще има ,баш кадън ефенди Митрофанова ще прави процедурата. И,да не забравиш да викаш Аллаху Акбар
Коментиран от #86
12:48 01.03.2026
83 604
12:48 01.03.2026
84 Еми айде,де...!
До коментар #58 от "Розовото пони Путин 🦄":Смешни розови понита!
Измъкнете го Путин от бункера,като Мадуро,или го убийте,като Аятолаха,че да видим дали няма...,да ви се ...,,случи случка"...?!
Коментиран от #92, #102
12:48 01.03.2026
85 АТАКА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГОВОРИ
Коментиран от #89
12:49 01.03.2026
86 604
До коментар #82 от "Ходжа Копейкин":стигъ си писа сам платена ми жа турко!!!!
12:49 01.03.2026
87 Йо бой
До коментар #69 от "Либерасткия":Ще им направят една алея на ангелите Какво толкова си се разпискаЛ 🤩🤡
12:49 01.03.2026
88 Само
12:50 01.03.2026
89 Аз знам
До коментар #85 от "АТАКА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГОВОРИ":Това са само учения
12:50 01.03.2026
90 Не се
До коментар #43 от "Георги":напъвай, щото е невъзможно да го разбереш с това което имаш между ушите. Най- много да направиш някоя беля от напъване, че след това кофти се чисти.
12:50 01.03.2026
91 Омбре
До коментар #28 от "Смях":Не само това,ами как иранците заплашват сигурността на краваря?
Коментиран от #110, #158
12:50 01.03.2026
92 ПУТИН Е ТВОЯ КЪСМЕТ
До коментар #84 от "Еми айде,де...!":След него идва Медведев и поредна ли ще си жив.
Коментиран от #117
12:50 01.03.2026
93 555
До коментар #12 от "мисля, че":"Мисля, че ги карат по азбучен ред."
😁😁😁 По коя азбука точно? 😁 Всъщност, те иранците на каква "азбука" пишат? На арабски или....? 🤔
12:51 01.03.2026
94 Кую
12:51 01.03.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 А где
Коментиран от #106
12:51 01.03.2026
97 Митлер
До коментар #79 от "Копейки,":пак ще станат на сапунец, сами си решиха, явно много им хареса миналия път!!!!
12:51 01.03.2026
98 Казанлъшкия
До коментар #77 от "Много си прос...":Не знам що се заблуждаваш толкова... мразеният от теб Путин също е е.реин - майка му е такава . Всички си играят уж на различни лсфери5, мразят се , а зад тях стоят ционизмът и планът към новия световен ред. Всички работят за него, може би само Иран и Северна Корея не, но и те са пътници. Така че копейки или некопейки - целта е една и работят всички за едно. Дигитализацията, новото робаря8и край на войните за 1 ден като им се подчиним. А и да не се подчиним , ще намерят как да ни принудят. Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи...
12:52 01.03.2026
99 Ако сравним
До коментар #74 от "И без тва тия чфути се плодят като":Средна възраст от 29 г.и 2 месеца да сме по точни за цял Израел с нашите ромски общности има разлика поне от 10-15 години. Израел е изключително педофилска държава. Само една малка религиозна общност в Индия са като тях в света. Трябва цяла статия по тази тема да се напише. Педофилията в Израел като държавна политика. Даже не статия а докторат
12:52 01.03.2026
100 историческа памет
12:52 01.03.2026
101 Ревете за дребни шекели
До коментар #77 от "Много си прос...":Ревете проститутчицималки ционистки!
12:52 01.03.2026
102 Многоходовото
До коментар #84 от "Еми айде,де...!":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
Коментиран от #113
12:53 01.03.2026
103 СПОКО БЕ АТЛАНТ
До коментар #95 от "Сус бе копейки мърляви!":Да не те е страх от копейки?
12:53 01.03.2026
104 Ха-ха
12:53 01.03.2026
105 Факти
До коментар #3 от "Така е":Гордият ирански народ е на страната на САЩ и се надява режимът да падне.
12:54 01.03.2026
106 А где
До коментар #96 от "А где":наш друсан еврей Зеленко?
12:54 01.03.2026
107 Хеми значи бензин
Коментиран от #111, #121
12:54 01.03.2026
108 Смех
До коментар #42 от "Гошо":От 1913, когсто създадоха Федералния Резерв
12:55 01.03.2026
109 Васил
12:56 01.03.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Хами, бензинджио не умен,
До коментар #107 от "Хеми значи бензин":приготви ли си за утре по 5 говежди долара на литър нафта?
Коментиран от #145
12:57 01.03.2026
112 Кво отмъщение бре
12:57 01.03.2026
113 Куфарче тоалетна
До коментар #102 от "Многоходовото":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация и сега деиранизация
12:57 01.03.2026
114 Тити на Кака
Ако е така, то способностите на американците за обективен контрол в реално време на терен намаляват чувствително...
Да видим как ще се развият нещата!
Коментиран от #118
12:57 01.03.2026
115 604
12:57 01.03.2026
116 Не съм купейка, ве дженди
До коментар #110 от "Муча чу":Троловете на Оземпика с шекели си купуваме нещата.
12:57 01.03.2026
117 Медводков линията 🤡
До коментар #92 от "ПУТИН Е ТВОЯ КЪСМЕТ":Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🤮😴
12:59 01.03.2026
118 Не са слихове
До коментар #114 от "Тити на Кака":Треснаха го с дрон шахед за няколко хиляди рубли и милиард краврарски гущери за секунда отидоха на кино.
Коментиран от #172
12:59 01.03.2026
119 Мим
Коментиран от #141
13:00 01.03.2026
120 Ццц
13:00 01.03.2026
121 Пудинг
До коментар #107 от "Хеми значи бензин":за туй ли тъй гърмят у краварските бази, все така да не уцелват пхахахахахаххахя, а по важното за кво ли са менкали чалмите, да не е за славянството, че прави ще се у се рете с памперсите барабар......
13:01 01.03.2026
122 Файърфлай
До коментар #79 от "Копейки,":За твое сведение младежо,първата държава,официално признала държавата Израел е....СССР.Сталин,иначе сатрап за своя народ,е направил инвестиция за 200 години напред.А евреите са трепани най-безпощадно от Махно,Петлюра и Бандера.Познай какви са по националност ?
Коментиран от #134
13:01 01.03.2026
123 Около 1000 чфути има в България
Коментиран от #133
13:02 01.03.2026
124 Така Така
13:04 01.03.2026
125 Братски Иран
13:05 01.03.2026
126 Така Така
До коментар #6 от "Кирил":Терция и американските бази там не участват в агресията на обора и техните лигльовци
13:06 01.03.2026
127 Гуру Гарабед
13:06 01.03.2026
128 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #63 от "брадат и обръснат":Не,брат...аятолах на скара
13:07 01.03.2026
129 Българин 🇧🇬
Коментиран от #140, #153
13:07 01.03.2026
130 ПАЗЕТЕ ГЕРГАНЧЕТО ПАСИ
13:07 01.03.2026
131 Хамсал
13:08 01.03.2026
132 Натаняху се крие у бункера
13:08 01.03.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Хмм
До коментар #122 от "Файърфлай":решаващият глас на Русия в ООН води до създаването на Израел, на чужда територия с местно население, което постепенно бива прогонено от земите си, затова и Израел е благодарен на Русия, поздравяват редовно Путин срождения му ден, встъпването му в длъжност, ходят в Русия и се срещат с Путин, дори Турция внимава във взаимоотношенията си с Русия, особено сега като се разбра че е вътре с войната в Иран, като в Сирия, да прилапа нещо и тяот плячката, религиозен режим трудно се сваля, а Европа да му мисли, досега ирански бежанци нямахме, сега ще дойдат със загинали деца и семейства, разрушени домове, не ми се мисли на какво са готови
13:08 01.03.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Софиянец
13:09 01.03.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
Коментиран от #148
13:10 01.03.2026
139 ,,,,,,
13:10 01.03.2026
140 Казанлъшкия
До коментар #129 от "Българин 🇧🇬":За съжаление наистина американската мощ ще ги победи категорично. Ако бяха само Израел, Израел не биха атакували Иран, Иран ще ги смаже, но и САЩ като са в играта , нещата се променят много.
13:11 01.03.2026
141 падналия ангел
До коментар #119 от "Мим":Аятолаха сам е отказал да се скрие, заявил, че на 86 години няма какво да губи. Обаче каубоите и юдеите са помляли с него и бая от родата му.
Коментиран от #154, #159
13:11 01.03.2026
142 Реалист
До коментар #17 от "Русенец":По скоро е обратното. Щатите в момента са под контрол.
13:11 01.03.2026
143 И посланника на Израел в София
Коментиран от #146, #147, #152
13:12 01.03.2026
144 Тимур
13:12 01.03.2026
145 русия е ислям
До коментар #111 от "Хами, бензинджио не умен,":Чакаме утре ,ама най вероятно утре ще пишеш за другиден ! Знаем ви мижитурския и лъжлив капацитет на джагалските предатели!
13:12 01.03.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Диколика
До коментар #138 от "ВСИЧКИ БЪЛГАРИ":Да ти у,мре най милото. Уруд
13:15 01.03.2026
149 Истина е
До коментар #146 от "Томахоук":Има доклади и жалби в ДАНС. Посланника на Израел в София е педофил
Коментиран от #157
13:15 01.03.2026
150 Цинцян
13:17 01.03.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 26 август 2025г.
До коментар #143 от "И посланника на Израел в София":Е бил на хижа Петрохан също
13:17 01.03.2026
153 Реалист
До коментар #129 от "Българин 🇧🇬":Няма как да спечелиш в Персия война само по въздуха. Американците разчитат на преврат, но ефекта както се вижда е обратен!
Коментиран от #161, #167
13:17 01.03.2026
154 Мим
До коментар #141 от "падналия ангел":Може и така да е,но все пак охраната е длъжна да го защити и да е поне в бомбоубежище...Родната му и тя ли е отказала и са се оставили млади хора да ги избият....
13:17 01.03.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Факт
13:18 01.03.2026
157 Всички евреи са педофили
До коментар #149 от "Истина е":и извратеняци. Не издребнявай сега
13:19 01.03.2026
158 Тихомир
До коментар #91 от "Омбре":Ти обясни обратното? Защо руската е лоша при положение , че защитава рускоезичното население от репресии, а САЩ и Израел са добрите?
13:19 01.03.2026
159 Браво на Америка и Израел!
До коментар #141 от "падналия ангел":Всички ходжи са вече в историята!
13:20 01.03.2026
160 Ъъъъ
Ама Чувам, че САЩ има ракети за 2 седмици....Ако не занулят Иран за това време, след това ще стане тегаво....Миналата година панаира приключи след 12 дни пак по същата причина, но сега убиха Аятолаха....🤔
13:20 01.03.2026
161 русия е ислям
До коментар #153 от "Реалист":Тия щуротии ги разправяй на високопоставените от режима в Иран ако успееш обаче да им събереш парчетата !
Коментиран от #164
13:21 01.03.2026
162 си пън
До коментар #6 от "Кирил":кириле,сащ не могат да ги ползват срещу иран
13:21 01.03.2026
163 Махараминдри баба
Този модернизиран радар за ранно предупреждение в Катар, струващ над 1,1 милиарда долара, беше американски радар за наблюдение на въздушната активност в целия регион на Персийския залив и Левант. Иран го унищожи в рамките на първите 2 часа като ответен удар.
Това не е просто радар; това е „Гигантското око на Америка“ с обхват от 5000 км. Неговата единствена и жизненоважна функция е да открива изстрелвания на балистични ракети от далечни разстояния - от Иран, Русия и Китай.
13:21 01.03.2026
164 А цион
До коментар #161 от "русия е ислям":е световен терор!
13:22 01.03.2026
165 Бензъл
До коментар #36 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":Мирише на печено говеждо.Музика за ушите
13:23 01.03.2026
166 Махараминдри баба
13:23 01.03.2026
167 Ще стане това, което иранския
До коментар #153 от "Реалист":народ иска. Ако иска свобода, ще я получи. Ако иска нов режим на аятоласите, ще го получи. Нито повече, нито по-малко от това.
13:23 01.03.2026
168 Пълно право има Иран
13:25 01.03.2026
169 Байдо
13:26 01.03.2026
170 Сандо
До коментар #43 от "Георги":Може и да се обясни на хора,които имат мозък в главите си,а не павета,пък било то и красиви.
13:26 01.03.2026
171 Пламен
13:28 01.03.2026
172 Тити на Кака
До коментар #118 от "Не са слихове":Гледай сега, Окото в Катар не нито малко, нито просто съоръжение.
Ако успееш да го удариш с дрон, да, ще му нанесеш някои локални щети. Които обаче ще бъдат компенсирани в рамките на часове / а 90% от съоръженията там са дублирани, в т.ч. и с изнесен дублаж, така че функционалността на системата може да не пострада въобще/.
Генерална щета на такова съоръжение можеш да причиниш само с поредица точни ракетни удари. Ако иранците са успели да реализират такова попадение....ммммммм..... направо не е за вярване...
13:29 01.03.2026