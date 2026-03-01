Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран започна интензивен ракетен обстрел по Израел! Президентът Масуд Пезешкиан: Искаме отмъщение

Иран започна интензивен ракетен обстрел по Израел! Президентът Масуд Пезешкиан: Искаме отмъщение

1 Март, 2026 12:24 4 626 172

  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • епичен гняв-
  • израел-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • бенямин нетаняху

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви, че е атакувал 27 американски бази в региона на Близкия изток, като е координирал атаки с ракети и дронове, съобщи иранската информационна агенция Тасним

Иран започна интензивен ракетен обстрел по Израел! Президентът Масуд Пезешкиан: Искаме отмъщение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран започна интензивен ракетен обстрел по територията на Израел, съобщи държавната иранска телевизия днес.

По информация на израелската телевизия Н12 в няколко района на страната е обявена въздушна тревога, информира ТАСС, цитирана от БТА.

Иранският президент Масуд Пезешкиан каза в изявление днес, че Иран "иска отмъщение като свое законно право и дълг" и няма да спре, докато не изпълни "докрай" този свой дълг, предаде Ройтерс.

На свой ред главнокомандващият иранската армия Амир Хатами обяви в ефира на иранското държавно радио, че военнослужещите от Иранските въоръжени сили "са непоколебими в своята решителност да защитят" родината.

Хатами каза, че всички подразделения на армията участват в контраоперацията срещу агресията на Израел и САЩ.

При удар по време на съвместните израелско-американски атаки загина върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е атакувал 27 американски бази в региона на Близкия изток, като е координирал атаки с ракети и дронове, съобщи иранската информационна агенция Тасним.

Гвардейците на Ислямската революция добавиха, че освен 27 американски бази на прицел са били взети и военната база "Тел Ноф" на израелските военновъздушни сили, генералният щаб на Въоръжените сили на Израел и правителственият комплекс "Кирия" в Тел Авив, където се намира израелското Министерство на отбраната.

Иранските военновъздушни сили посочиха, от своя страна, че са бомбардирали американските бази в района на Персийския залив и автономния регион Иракски Кюрдистан.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 47 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТpетополовTpол от фермата на Оземпика

    31 33 Отговор
    Родителе еднооо, аятолаха вече го няма и тия лудите иранци продължават ни късат халките!

    Коментиран от #9, #58

    12:26 01.03.2026

  • 3 Така е

    105 19 Отговор
    горд народ, не като някои други нации.

    Коментиран от #105

    12:26 01.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Конфети "Земя-въздух-земя "

    95 11 Отговор
    Ще ви призная,ако потопите двата самолетоносача.

    12:26 01.03.2026

  • 6 Кирил

    21 56 Отговор
    Обаче много ги е страх да стрелят срещу американските бази в Турция

    Коментиран от #12, #13, #16, #24, #35, #126, #162

    12:27 01.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТОЯ

    9 27 Отговор
    Как е останал жив??

    12:28 01.03.2026

  • 9 Бинарен алтернатор

    15 7 Отговор

    До коментар #2 от "ТpетополовTpол от фермата на Оземпика":

    Пепи,ти си ни ясен.

    12:28 01.03.2026

  • 10 ХоХо

    66 11 Отговор
    Браво на Иран!

    Коментиран от #62

    12:28 01.03.2026

  • 11 Адрес 4000

    22 27 Отговор
    Хубави статии има в тоя сайт
    Които нямат нищо общо с реалността
    Кой ли плаща за тях
    А да
    Сополя

    Коментиран от #27

    12:28 01.03.2026

  • 12 мисля, че

    23 3 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    Мисля, че ги карат по азбучен ред.

    Коментиран от #93

    12:28 01.03.2026

  • 13 Що да ги удря

    52 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    Ердоган защити Иран.

    12:30 01.03.2026

  • 14 еббр

    59 2 Отговор
    Гледам разни канали в телеграма, много пушек над американските бази, да няма някой празник, че са метнали месо на скара?

    Коментиран от #36

    12:30 01.03.2026

  • 15 ВАЖНО Е

    41 3 Отговор
    ГЕРГАНА ПАСИ ДА Е В БЕЗОПАСНОСТ.

    12:30 01.03.2026

  • 16 Коуега

    49 5 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    Турците не позволиха атаки от тяхна територия. Отказаха даже да приемат и самолетите,които дойдоха в България,а Тръмп знае,че Ердоган е под влиянието на Путин.

    Коментиран от #46

    12:30 01.03.2026

  • 17 Русенец

    22 7 Отговор
    И защо трябваше Израел да опира пешкира на щатите?

    Коментиран от #41, #42, #142

    12:32 01.03.2026

  • 18 Теория на конспирацията

    9 17 Отговор
    Турция ще е новият Иран

    12:32 01.03.2026

  • 19 А бе май

    6 25 Отговор
    повече ви бива да избивате хиляди мирни демонстранти, ваши сънародници

    12:33 01.03.2026

  • 20 БОЛШЕВИК

    52 3 Отговор
    Съсредоточат ли се всички удари върху тая ивица земя, ще има големи поражения. Иран трябва да засипе с огън и жупел, като за последно, той няма вече какво да губи!

    Коментиран от #33, #51

    12:33 01.03.2026

  • 21 Тц, тц, тц!

    47 2 Отговор
    Не се съобщава за никакви жертви сред агресорите! Един одраскан няма, всичките са от терминатор нагоре!🙄

    12:33 01.03.2026

  • 22 рашастан в колапс

    9 26 Отговор
    Късно е либе за китка

    12:34 01.03.2026

  • 23 Пълна солидарност с братският

    47 7 Отговор
    ирански народ срещу агресора окупатор. Това е достойната позиция. Атлантическо ционистката ни сган не ни е важна.

    Коментиран от #37, #40, #151

    12:34 01.03.2026

  • 24 Тъпан,тъп

    54 3 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    Турция и Иран са партньори, а не врагове. Тъкмо заради това Турция не даде на краварите свои бази. Сега разбрали, жълто-паветно паве безмозъчно?

    12:34 01.03.2026

  • 25 Нека да пиша

    6 28 Отговор

    До коментар #7 от "еррт":

    Пак ли си душил кюлотите на Митрофанова ..

    Коментиран от #53

    12:34 01.03.2026

  • 26 Отмъщение

    31 3 Отговор
    Отмъщението трябва не да е докрай, до крак !!!
    От векове си го търсят някои "малцинства" !
    Тия които ги жалят, да ми рокажат езин от тях дето е работил нещо да произведе. Все са в преразпределението и то пак като грабители и търтеи !

    12:34 01.03.2026

  • 27 оЦенител

    8 32 Отговор

    До коментар #11 от "Адрес 4000":

    Другото по интересно е ,защо
    Държавната БТА бълва постоянно руска пропаганда цитирайки целодневно ТАСС.....
    Частни сайтове може да си правят каквото искат срещу финансови стимули
    Но държавната БТА ,защо?

    Коментиран от #54

    12:34 01.03.2026

  • 28 Смях

    48 1 Отговор
    Какво впрягане на троловете само се наблюдава от вчера.Пусто трябва да изглежда ,че всичко това е демократично и за хубаво.А и да не забравим защитавали интересите и страните си.Интересно как на една друга държава, защитаваща също интересите си, има един куп наложени санкции и я заклеймиха като най-лошата.Представям си ако същата беше решила и тя така да премахне президент и министри с няколко удара.Лицемерието на запада става все по-голямо.

    Коментиран от #91

    12:35 01.03.2026

  • 29 ГЕРГАНЧЕТО ПАСИ

    21 0 Отговор
    Нали е на сигурно място. Много съм притеснен.

    12:35 01.03.2026

  • 30 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    37 2 Отговор
    Забравихте ме,ей...пишете и за нас нещо🤔Атакувахме 16 рафинерии и свалихме 450 дрона от 100, 5 ракети Циркон, два Лешника и три с бадемов сироп.

    12:35 01.03.2026

  • 31 Израел е коптор

    43 5 Отговор
    Света мрази евреите и има защо. Това са метастази на тумора наречен ционизъм, тумора наречен нацизъм

    12:35 01.03.2026

  • 32 Казанлъшкия

    32 1 Отговор
    Браво, сринете ги със земята, само когато изчезнат от лицето на Земята , ще настъпи мир по света.

    12:36 01.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 1 Отговор
    Евреите са най -обичания народ след янките.Дано Иран успеят да ги понамалят като бройка

    12:37 01.03.2026

  • 35 И що

    34 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    да стрелят след като Турция за разлика от България отказа логистика???

    12:37 01.03.2026

  • 36 Конфети "Земя-въздух-земя "

    4 16 Отговор

    До коментар #14 от "еббр":

    Явно правят барбекю с пърлени бради

    Коментиран от #63, #165

    12:37 01.03.2026

  • 37 Ходжа Копейкин

    5 27 Отговор

    До коментар #23 от "Пълна солидарност с братският":

    Утре ще рецетирам Корана . Специален гост ,ще е баш кадън ефенди Митрофанова ,ще открие шатрата за сюнет . После ще има специална ифтар вечер. Ще викаме дружно Аллаху Акбар.

    12:37 01.03.2026

  • 38 ййрртт

    6 1 Отговор
    2 ракети към Кипър, може би?

    12:38 01.03.2026

  • 39 Нека бъде изтрит нацистки Израел

    32 4 Отговор
    А не коментарите. НЕ на цензурата и хибридните ционистки наративи. Българите мразим военнопрестъпниците САЩ и Израел и нищо не може да промени този факт. Света мрази ционистите и циониският коптор.

    Коментиран от #44, #49

    12:38 01.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Столичанин в повече

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Русенец":

    Напротив,САЩ ще го оберат

    12:39 01.03.2026

  • 42 Гошо

    21 1 Отговор

    До коментар #17 от "Русенец":

    Хахаха, то бива да си заблуден,ама пак пък толкова... Израел управлява САЩ, не обратното. Личностите зад Тръмп какво са ? Цялото му правителство е такова , дъщеря му прие юдаизма ожени се за такъв. САЩ се управлява поне от 100г.изцяло от е.реи.

    Коментиран от #108

    12:39 01.03.2026

  • 43 Георги

    4 20 Отговор
    ще може ли някоя копейка да ми обясни, защо руската превантивна атака над Украйна е добра, а израелската над Иран е лоша?

    Коментиран от #90, #170

    12:39 01.03.2026

  • 44 Генерал Диван

    4 10 Отговор

    До коментар #39 от "Нека бъде изтрит нацистки Израел":

    Отивай да триеш че от тен само зависи

    12:40 01.03.2026

  • 45 Георги

    18 2 Отговор
    ще може ли някой центаджия да ми обясни, защо израелската превантивна атака над Иран е добра, а руската над Украйна е лоша?

    Коментиран от #55, #61, #65, #67

    12:40 01.03.2026

  • 46 Файърфлай

    21 3 Отговор

    До коментар #16 от "Коуега":

    Ама те тези самолети на нашето летище,според бай Запрян от село Езерово,Първомайска околия,не били военни,а били баничарки, ще карат баници и боза на Шести американски флот.

    Коментиран от #70, #75

    12:40 01.03.2026

  • 47 ВСИЧКИ КЕНЕФБАНДЕРИ

    13 3 Отговор
    Са мобилизирани за защита на Гергана Паси.

    12:41 01.03.2026

  • 48 Кво заповате бе😂😂

    4 10 Отговор
    Абе ви сте свършени бе.

    Коментиран от #64

    12:41 01.03.2026

  • 49 Ходжа Копейкин

    4 12 Отговор

    До коментар #39 от "Нека бъде изтрит нацистки Израел":

    Ау,искаш ли сюнет .. утре ще го прави баш кадън ефенди Митрофанова ...
    Ще се дуупим по 5 пъти . А,аятоллаха получи 72 коча ,да не скучае.

    12:41 01.03.2026

  • 50 И без тва тия чфути се плодят като

    11 2 Отговор
    Животни. Още след като момиченцата станат 12 г. и 1 ден и ги подкарват. Педофилска държава. Средна възраст 29 г. Нали? И как се постига според вас ще ми обясните ли. Или на принтер ги печатат чфутите може би ?

    12:42 01.03.2026

  • 51 Конфети "Земя-въздух-земя "

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "БОЛШЕВИК":

    Подкрепям отдавна тази теория, и добавям,че на фона на това производство на дронове което имат, е странно,че не са атакували още с големи групи дронове на малки групи и най вече корабите им..Вероятно още изчакват нещо.

    12:42 01.03.2026

  • 52 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    16 1 Отговор
    В сектатана лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    Коментиран от #77

    12:42 01.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ????

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "оЦенител":

    ????

    12:42 01.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 БОЛШЕВИК

    16 3 Отговор

    До коментар #33 от "България и българите мразят русия":

    Не съм по религиите, но такива агресори които нападат държави без да са им сторили нещо, само и само да си внедряват свои марионетки и да ограбват народите, както се случи и у нас, след 1989г. Тук е проблема и несъгласието и възмущението, а не религията на дадена държава. Религиите са опиум за народите!

    12:42 01.03.2026

  • 57 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 14 Отговор
    ТОЙ ДЕДО ДОНИ , ЩЕ ВИ ВИДИ СМЕТКАТА ........................ НЕПРЕМЕННО И СИГУРНО ......................... ЧАЛМИ СКАПАНИ ........................ ФАКТ !

    12:42 01.03.2026

  • 58 Розовото пони Путин 🦄

    5 13 Отговор

    До коментар #2 от "ТpетополовTpол от фермата на Оземпика":

    И аз съм в същото положение в бункера, но не е много лошо 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #84

    12:42 01.03.2026

  • 59 Само така иранци!

    14 6 Отговор
    Бой по еврейската зурла...!

    12:43 01.03.2026

  • 60 Гощо

    11 1 Отговор
    Заминаха Шахедите ама не за Русия...

    12:43 01.03.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 брадат и обръснат

    12 3 Отговор

    До коментар #36 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Явно брадатите са си направили кравешка скара.

    Коментиран от #128

    12:43 01.03.2026

  • 64 Лама Калушко

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Кво заповате бе😂😂":

    Ох, и аз свърших преди да почна.

    12:44 01.03.2026

  • 65 Десен Баровец

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "Георги":

    Защото ни трябват украинците да са колкото може повече за да изчистим Европа по лесно от имигрантите доктори и инженери с мачетата и чалмите западняците са твърде меки когато трябва да се пипа твърдо (повечето не вс)

    12:44 01.03.2026

  • 66 ТРОЛСКА БАНЯ

    10 2 Отговор
    Днес шекелите се леят от чешмата.

    12:44 01.03.2026

  • 67 Израелтянин

    15 4 Отговор

    До коментар #45 от "Георги":

    На приказките за "превантивна атака" може да повярва само човек ,който не е наясно с ционистката същност. Част от нея е : причина нямаме, затова ще измислим, после след като е измислена причина и с медиите ни сме заблудили овцете,че има уж реална заплаха, ние ще нападаме уж за да се защитим. След години може и да признаем ,че всъщност не е имало причина и нищо не сме открили и доказали, но вече сме свършили пъкленото си дело. Хубаво е ,че има още научени гои, които не виждат и не вярват на нищо докато не ги засегне преки тях...

    12:44 01.03.2026

  • 68 Мутрофанова

    5 8 Отговор

    До коментар #62 от "Копейка":

    След дъжд качулка няма пари повече за вас

    12:45 01.03.2026

  • 69 Либерасткия

    13 5 Отговор
    Световен бандити еврейските им ортаци вампири вчера се нагостиха с кръвта на 160 избити момиченца,това са пълни изроди,античовеци и ще си платят на този и другия свят

    Коментиран от #87

    12:45 01.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Само извратеняк може да подкрепя

    14 6 Отговор
    Израелските уроди. Или завършен олигофрен или извратеняк педофил. Друг НЕ !

    12:45 01.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 И без тва тия чфути се плодят като

    8 2 Отговор
    Животни. Още след като момиченцата станат 12 г. и 1 ден и ги подкарват. Педофилска държава. Средна възраст 29 г. Нали? И как се постига според вас ще ми обясните ли. Или на принтер ги печатат чфутите може би ?

    Коментиран от #99

    12:46 01.03.2026

  • 75 Коуега

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Файърфлай":

    Няма как,свикнали са на бо3а,...видяхме какви следи оставя💩😂😂😂

    12:46 01.03.2026

  • 76 Файърфлай

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "България и българите мразят русия":

    Нещо математиката ти не излиза.Имаш осем "минуса",след час ще са двадесет и осем.Най-добре иди в манастир - с Инджев и Слатински.

    12:46 01.03.2026

  • 77 Много си прос...

    2 13 Отговор

    До коментар #52 от "Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж":

    Масуд Пезешкиан е пътник . Копейките също пътувате за Москвето. Да карате москвичи и жигулита.

    Коментиран от #98, #101

    12:47 01.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Разбира се , че отмъщение ще има

    11 2 Отговор
    И то пропорционално , Към всички които нападнаха непровокирано иранския народ

    12:47 01.03.2026

  • 81 Удри

    7 0 Отговор
    100 годишните гемии от времето на Винету акулите са гладни

    12:48 01.03.2026

  • 82 Ходжа Копейкин

    3 6 Отговор

    До коментар #62 от "Копейка":

    Сюнет ще има ,баш кадън ефенди Митрофанова ще прави процедурата. И,да не забравиш да викаш Аллаху Акбар

    Коментиран от #86

    12:48 01.03.2026

  • 83 604

    7 1 Отговор
    големите биячи уса и еврейчето, пуснете части там да им намажат ските, терористи не до кла тени!!!!!!

    12:48 01.03.2026

  • 84 Еми айде,де...!

    9 3 Отговор

    До коментар #58 от "Розовото пони Путин 🦄":

    Смешни розови понита!
    Измъкнете го Путин от бункера,като Мадуро,или го убийте,като Аятолаха,че да видим дали няма...,да ви се ...,,случи случка"...?!

    Коментиран от #92, #102

    12:48 01.03.2026

  • 85 АТАКА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГОВОРИ

    8 1 Отговор
    Как се казва това на иврит.

    Коментиран от #89

    12:49 01.03.2026

  • 86 604

    5 1 Отговор

    До коментар #82 от "Ходжа Копейкин":

    стигъ си писа сам платена ми жа турко!!!!

    12:49 01.03.2026

  • 87 Йо бой

    2 4 Отговор

    До коментар #69 от "Либерасткия":

    Ще им направят една алея на ангелите Какво толкова си се разпискаЛ 🤩🤡

    12:49 01.03.2026

  • 88 Само

    3 0 Отговор
    Два бункера при нас,2-те пра..сета,...и ще тръгнем напред.

    12:50 01.03.2026

  • 89 Аз знам

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "АТАКА ПО ВРЕМЕ НА ПРЕГОВОРИ":

    Това са само учения

    12:50 01.03.2026

  • 90 Не се

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Георги":

    напъвай, щото е невъзможно да го разбереш с това което имаш между ушите. Най- много да направиш някоя беля от напъване, че след това кофти се чисти.

    12:50 01.03.2026

  • 91 Омбре

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Смях":

    Не само това,ами как иранците заплашват сигурността на краваря?

    Коментиран от #110, #158

    12:50 01.03.2026

  • 92 ПУТИН Е ТВОЯ КЪСМЕТ

    3 5 Отговор

    До коментар #84 от "Еми айде,де...!":

    След него идва Медведев и поредна ли ще си жив.

    Коментиран от #117

    12:50 01.03.2026

  • 93 555

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "мисля, че":

    "Мисля, че ги карат по азбучен ред."
    😁😁😁 По коя азбука точно? 😁 Всъщност, те иранците на каква "азбука" пишат? На арабски или....? 🤔

    12:51 01.03.2026

  • 94 Кую

    4 0 Отговор
    Камък върху камък да не остане от това гнездо на оси.

    12:51 01.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 А где

    0 2 Отговор
    Аятолаха?

    Коментиран от #106

    12:51 01.03.2026

  • 97 Митлер

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "Копейки,":

    пак ще станат на сапунец, сами си решиха, явно много им хареса миналия път!!!!

    12:51 01.03.2026

  • 98 Казанлъшкия

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Много си прос...":

    Не знам що се заблуждаваш толкова... мразеният от теб Путин също е е.реин - майка му е такава . Всички си играят уж на различни лсфери5, мразят се , а зад тях стоят ционизмът и планът към новия световен ред. Всички работят за него, може би само Иран и Северна Корея не, но и те са пътници. Така че копейки или некопейки - целта е една и работят всички за едно. Дигитализацията, новото робаря8и край на войните за 1 ден като им се подчиним. А и да не се подчиним , ще намерят как да ни принудят. Няма да притежавате нищо и ще сте щастливи...

    12:52 01.03.2026

  • 99 Ако сравним

    7 0 Отговор

    До коментар #74 от "И без тва тия чфути се плодят като":

    Средна възраст от 29 г.и 2 месеца да сме по точни за цял Израел с нашите ромски общности има разлика поне от 10-15 години. Израел е изключително педофилска държава. Само една малка религиозна общност в Индия са като тях в света. Трябва цяла статия по тази тема да се напише. Педофилията в Израел като държавна политика. Даже не статия а докторат

    12:52 01.03.2026

  • 100 историческа памет

    8 0 Отговор
    интересно,защо хитлер, на половина евреин,мразеше евреите, маже би се е почуствал гузен!?!

    12:52 01.03.2026

  • 101 Ревете за дребни шекели

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Много си прос...":

    Ревете проститутчицималки ционистки!

    12:52 01.03.2026

  • 102 Многоходовото

    5 5 Отговор

    До коментар #84 от "Еми айде,де...!":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #113

    12:53 01.03.2026

  • 103 СПОКО БЕ АТЛАНТ

    6 0 Отговор

    До коментар #95 от "Сус бе копейки мърляви!":

    Да не те е страх от копейки?

    12:53 01.03.2026

  • 104 Ха-ха

    2 6 Отговор
    Този стреля, онзи стреля, а накрая винаги Русийката хваща средния.!

    12:53 01.03.2026

  • 105 Факти

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Гордият ирански народ е на страната на САЩ и се надява режимът да падне.

    12:54 01.03.2026

  • 106 А где

    5 0 Отговор

    До коментар #96 от "А где":

    наш друсан еврей Зеленко?

    12:54 01.03.2026

  • 107 Хеми значи бензин

    1 5 Отговор
    Ракетите им са допотопни базирани на Скъд същите са и Севернокорейските що още не са изнесли Ким не е ясно.

    Коментиран от #111, #121

    12:54 01.03.2026

  • 108 Смех

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Гошо":

    От 1913, когсто създадоха Федералния Резерв

    12:55 01.03.2026

  • 109 Васил

    0 5 Отговор
    Нищо не могат да направят Иранците освен да са наблюдатели на последните си дни от техният диктаторски режим.

    12:56 01.03.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Хами, бензинджио не умен,

    4 1 Отговор

    До коментар #107 от "Хеми значи бензин":

    приготви ли си за утре по 5 говежди долара на литър нафта?

    Коментиран от #145

    12:57 01.03.2026

  • 112 Кво отмъщение бре

    0 4 Отговор
    Ша ви сринат до основи и Путин не мой ви отърва.

    12:57 01.03.2026

  • 113 Куфарче тоалетна

    1 3 Отговор

    До коментар #102 от "Многоходовото":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация и сега деиранизация

    12:57 01.03.2026

  • 114 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Носят се слухове за иранско попадение по Окото на Америка в Катар.
    Ако е така, то способностите на американците за обективен контрол в реално време на терен намаляват чувствително...
    Да видим как ще се развият нещата!

    Коментиран от #118

    12:57 01.03.2026

  • 115 604

    4 1 Отговор
    платения планктон до вчеръ рива по перчемъ, днескъ му лиже затдникъ, паплач не до кла тена....идва видов ден и за вас!!!!!

    12:57 01.03.2026

  • 116 Не съм купейка, ве дженди

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "Муча чу":

    Троловете на Оземпика с шекели си купуваме нещата.

    12:57 01.03.2026

  • 117 Медводков линията 🤡

    2 4 Отговор

    До коментар #92 от "ПУТИН Е ТВОЯ КЪСМЕТ":

    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🤮😴

    12:59 01.03.2026

  • 118 Не са слихове

    4 0 Отговор

    До коментар #114 от "Тити на Кака":

    Треснаха го с дрон шахед за няколко хиляди рубли и милиард краврарски гущери за секунда отидоха на кино.

    Коментиран от #172

    12:59 01.03.2026

  • 119 Мим

    4 5 Отговор
    Защо не беше в бункера аятолаха,след като знаехте,че ще го бомбардират първо него.Явно нарочно го оставите да го убият.Всички там сте за разстрел от охраната му и ръководство....Зеления без някой да го и бомбардират се крие като мишка на 100 метра под земята,а вие смешници....

    Коментиран от #141

    13:00 01.03.2026

  • 120 Ццц

    5 1 Отговор
    Искрено се надявам да успеят да убият оня ушатия Ю(зло)дей Нетаняху. Но да пукне с нечовешки мъки негодникът. Само ушите му да останат за музея на холокоста, за да знаят бъдещите поколения как се постъпва правилно.

    13:00 01.03.2026

  • 121 Пудинг

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Хеми значи бензин":

    за туй ли тъй гърмят у краварските бази, все така да не уцелват пхахахахахаххахя, а по важното за кво ли са менкали чалмите, да не е за славянството, че прави ще се у се рете с памперсите барабар......

    13:01 01.03.2026

  • 122 Файърфлай

    4 5 Отговор

    До коментар #79 от "Копейки,":

    За твое сведение младежо,първата държава,официално признала държавата Израел е....СССР.Сталин,иначе сатрап за своя народ,е направил инвестиция за 200 години напред.А евреите са трепани най-безпощадно от Махно,Петлюра и Бандера.Познай какви са по националност ?

    Коментиран от #134

    13:01 01.03.2026

  • 123 Около 1000 чфути има в България

    8 0 Отговор
    Но и те са много. Да се махат

    Коментиран от #133

    13:02 01.03.2026

  • 124 Така Така

    6 3 Отговор
    Браво Су 35 е отличен самолет със здраве да унищожавате ционистите и краварите по света и космоса.

    13:04 01.03.2026

  • 125 Братски Иран

    5 3 Отговор
    Освен ракети на Израел да им праща с тях и по малко уран.

    13:05 01.03.2026

  • 126 Така Така

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    Терция и американските бази там не участват в агресията на обора и техните лигльовци

    13:06 01.03.2026

  • 127 Гуру Гарабед

    2 5 Отговор
    Ша му пр,ъднете на шпеко на израел, чалмари. Избихте десетки хиляди хора от собствения си народ,сега сащ не ви избиват до един аятолахчета. Нямате авиация, ракетите и установките ще свършат и накрая ще клекнете.

    13:06 01.03.2026

  • 128 Конфети "Земя-въздух-земя "

    3 5 Отговор

    До коментар #63 от "брадат и обръснат":

    Не,брат...аятолах на скара

    13:07 01.03.2026

  • 129 Българин 🇧🇬

    3 6 Отговор
    Евреите и Американците ще ги изравнят със земята за много кратко време .

    Коментиран от #140, #153

    13:07 01.03.2026

  • 130 ПАЗЕТЕ ГЕРГАНЧЕТО ПАСИ

    6 2 Отговор
    Важно е паситата да са в безопасност.

    13:07 01.03.2026

  • 131 Хамсал

    3 2 Отговор
    Държавня секретар по отбраната на Великобритания потвърди, че ирански ракети са летели към военната им база в Крит. В изявлението му не се споменава дали има резултат от иранския удар или ракетите са прихванати. Ами ако такива тенекии полетят към нас?

    13:08 01.03.2026

  • 132 Натаняху се крие у бункера

    5 3 Отговор
    Като мишка се крие, а чфутите ги пукат по кратуните кухи

    13:08 01.03.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Хмм

    2 4 Отговор

    До коментар #122 от "Файърфлай":

    решаващият глас на Русия в ООН води до създаването на Израел, на чужда територия с местно население, което постепенно бива прогонено от земите си, затова и Израел е благодарен на Русия, поздравяват редовно Путин срождения му ден, встъпването му в длъжност, ходят в Русия и се срещат с Путин, дори Турция внимава във взаимоотношенията си с Русия, особено сега като се разбра че е вътре с войната в Иран, като в Сирия, да прилапа нещо и тяот плячката, религиозен режим трудно се сваля, а Европа да му мисли, досега ирански бежанци нямахме, сега ще дойдат със загинали деца и семейства, разрушени домове, не ми се мисли на какво са готови

    13:08 01.03.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Софиянец

    4 3 Отговор
    Сбогувайте се с исрахел 😂😂😂 боклуците сега ще си търсят нова територия "обещана" от некой техен бог!

    13:09 01.03.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 ВСИЧКИ БЪЛГАРИ

    1 3 Отговор
    Трябва да умрат в защита на пасита и ешкеназита.

    Коментиран от #148

    13:10 01.03.2026

  • 139 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    И Биби и той така. 7.10

    13:10 01.03.2026

  • 140 Казанлъшкия

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Българин 🇧🇬":

    За съжаление наистина американската мощ ще ги победи категорично. Ако бяха само Израел, Израел не биха атакували Иран, Иран ще ги смаже, но и САЩ като са в играта , нещата се променят много.

    13:11 01.03.2026

  • 141 падналия ангел

    1 2 Отговор

    До коментар #119 от "Мим":

    Аятолаха сам е отказал да се скрие, заявил, че на 86 години няма какво да губи. Обаче каубоите и юдеите са помляли с него и бая от родата му.

    Коментиран от #154, #159

    13:11 01.03.2026

  • 142 Реалист

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Русенец":

    По скоро е обратното. Щатите в момента са под контрол.

    13:11 01.03.2026

  • 143 И посланника на Израел в София

    2 3 Отговор
    И той бил педофил ! Имало 7 доклада на ДАНС

    Коментиран от #146, #147, #152

    13:12 01.03.2026

  • 144 Тимур

    2 1 Отговор
    Гледам бая копеи- фашаги има тука. Тотови са да отварят концентрационни лагери. Мега жалки са

    13:12 01.03.2026

  • 145 русия е ислям

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Хами, бензинджио не умен,":

    Чакаме утре ,ама най вероятно утре ще пишеш за другиден ! Знаем ви мижитурския и лъжлив капацитет на джагалските предатели!

    13:12 01.03.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Диколика

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "ВСИЧКИ БЪЛГАРИ":

    Да ти у,мре най милото. Уруд

    13:15 01.03.2026

  • 149 Истина е

    2 2 Отговор

    До коментар #146 от "Томахоук":

    Има доклади и жалби в ДАНС. Посланника на Израел в София е педофил

    Коментиран от #157

    13:15 01.03.2026

  • 150 Цинцян

    3 1 Отговор
    Путлеряните до един станаха муслими свинки хайахха. Пипайте на евреите кафявото

    13:17 01.03.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 26 август 2025г.

    2 0 Отговор

    До коментар #143 от "И посланника на Израел в София":

    Е бил на хижа Петрохан също

    13:17 01.03.2026

  • 153 Реалист

    2 1 Отговор

    До коментар #129 от "Българин 🇧🇬":

    Няма как да спечелиш в Персия война само по въздуха. Американците разчитат на преврат, но ефекта както се вижда е обратен!

    Коментиран от #161, #167

    13:17 01.03.2026

  • 154 Мим

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "падналия ангел":

    Може и така да е,но все пак охраната е длъжна да го защити и да е поне в бомбоубежище...Родната му и тя ли е отказала и са се оставили млади хора да ги избият....

    13:17 01.03.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Факт

    3 1 Отговор
    Фащ обявиха война на Европа от 1933 г, и я окупира а 1945г. с Иран нема да им е толкова лесно

    13:18 01.03.2026

  • 157 Всички евреи са педофили

    2 0 Отговор

    До коментар #149 от "Истина е":

    и извратеняци. Не издребнявай сега

    13:19 01.03.2026

  • 158 Тихомир

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Омбре":

    Ти обясни обратното? Защо руската е лоша при положение , че защитава рускоезичното население от репресии, а САЩ и Израел са добрите?

    13:19 01.03.2026

  • 159 Браво на Америка и Израел!

    2 2 Отговор

    До коментар #141 от "падналия ангел":

    Всички ходжи са вече в историята!

    13:20 01.03.2026

  • 160 Ъъъъ

    1 1 Отговор
    420 милиона араби, се страхуват от 10 милиона евреи.... 🤔
    Ама Чувам, че САЩ има ракети за 2 седмици....Ако не занулят Иран за това време, след това ще стане тегаво....Миналата година панаира приключи след 12 дни пак по същата причина, но сега убиха Аятолаха....🤔

    13:20 01.03.2026

  • 161 русия е ислям

    1 1 Отговор

    До коментар #153 от "Реалист":

    Тия щуротии ги разправяй на високопоставените от режима в Иран ако успееш обаче да им събереш парчетата !

    Коментиран от #164

    13:21 01.03.2026

  • 162 си пън

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кирил":

    кириле,сащ не могат да ги ползват срещу иран

    13:21 01.03.2026

  • 163 Махараминдри баба

    1 0 Отговор
    Най-критичното събитие беше унищожаването на „Всевиждащото око“ - радара AN/FPS-132 в Катар.

    Този модернизиран радар за ранно предупреждение в Катар, струващ над 1,1 милиарда долара, беше американски радар за наблюдение на въздушната активност в целия регион на Персийския залив и Левант. Иран го унищожи в рамките на първите 2 часа като ответен удар.

    Това не е просто радар; това е „Гигантското око на Америка“ с обхват от 5000 км. Неговата единствена и жизненоважна функция е да открива изстрелвания на балистични ракети от далечни разстояния - от Иран, Русия и Китай.

    13:21 01.03.2026

  • 164 А цион

    1 0 Отговор

    До коментар #161 от "русия е ислям":

    е световен терор!

    13:22 01.03.2026

  • 165 Бензъл

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Мирише на печено говеждо.Музика за ушите

    13:23 01.03.2026

  • 166 Махараминдри баба

    0 0 Отговор
    Ха ха, уркопитеченца гответе се за 5€ литър бензин. Вече е има ударен танкер в ормузкия проток има и видео дже. Тепърва ще става интересно

    13:23 01.03.2026

  • 167 Ще стане това, което иранския

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "Реалист":

    народ иска. Ако иска свобода, ще я получи. Ако иска нов режим на аятоласите, ще го получи. Нито повече, нито по-малко от това.

    13:23 01.03.2026

  • 168 Пълно право има Иран

    1 0 Отговор
    Да се защити от агресора. Трябва да бъде подпомаган по всякакъв възможен начин. Тея от ЕК кво се правят на лудички а? Гааза не била държава и за тва не можели а сега Иран държава ли е? Я веднага да почнат да го въоръжават. Пълна безусловна подкрепа трябва да има в борбата на Иран с агресорите и терористите

    13:25 01.03.2026

  • 169 Байдо

    0 0 Отговор
    Не виждам нещо тия, дето защитаваха укритие, сега да защитават персите. Що така, бе мискини, двоен аршин ли теглите?!

    13:26 01.03.2026

  • 170 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Георги":

    Може и да се обясни на хора,които имат мозък в главите си,а не павета,пък било то и красиви.

    13:26 01.03.2026

  • 171 Пламен

    1 0 Отговор
    Кипър не е много далече от България, а в София си имаме 10 легитимни цели. Лошото е, че Дружба, където живея е на 2 км от Летището, а блокът ни няма мазета

    13:28 01.03.2026

  • 172 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "Не са слихове":

    Гледай сега, Окото в Катар не нито малко, нито просто съоръжение.
    Ако успееш да го удариш с дрон, да, ще му нанесеш някои локални щети. Които обаче ще бъдат компенсирани в рамките на часове / а 90% от съоръженията там са дублирани, в т.ч. и с изнесен дублаж, така че функционалността на системата може да не пострада въобще/.
    Генерална щета на такова съоръжение можеш да причиниш само с поредица точни ракетни удари. Ако иранците са успели да реализират такова попадение....ммммммм..... направо не е за вярване...

    13:29 01.03.2026

