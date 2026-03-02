Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици, загубихме страхотни хора

Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици. Това каза вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за британския вестник „Дейли Мейл“.

„Това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко“, поясни президентът на САЩ.

Трима американски военнослужещи бяха убити, а петима – тежко ранени, при американската военна операция срещу Иран. Иран извърши ответни атаки срещу американски военни бази в региона на Персийския залив и други цели.

Тръмп определи загиналите военнослужещи като „страхотни хора“. „И, знаете, очакваме това да се случи, за съжаление. Може да се случва постоянно – може да се случи отново“, добави той.

„Молим се за пълно възстановяване на ранените и изпращаме огромната си любов и вечната си благодарност на семействата на загиналите“, каза Тръмп във видео, публикувано вчера следобед в платформата му Трут Соушъл. „И, за съжаление, вероятно ще има още, преди всичко да приключи. Така стоят нещата. Вероятно ще има още, но ще направим всичко възможно това да не се случи.“



В шестминутното видео Тръмп нарече загиналите „истински американски патриоти, които са дали най-голямата жертва за нашата страна, докато ние продължаваме праведната мисия, заради която те дадоха живота си“. Той заяви, че САЩ ще отмъстят за смъртта им.

Вчера президентът каза в друго интервю, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога. „Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях“, заяви Тръмп в интервю за американското списание „Атлантик“. В същото време той отбеляза, че „повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви“.

В разговор с журналист от финансовата информационна телевизия Си Ен Би Си той увери, че военната операция срещу Иран „напредва много добре“ и „по-бързо от очакваното“.

Доналд Тръмп не се е появявал публично от началото на войната, обявена с предварително записано видео съобщение, както и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет или държавният секретар Марко Рубио.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за Близкия изток, обяви смъртните случаи на американски войници в публикация в Екс, но не уточни кога и къде са станали. Ислямската република нанася ответни удари след съвместните атаки на САЩ и Израел. В публикацията се казва, че „няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения“ и ще се върнат на служба.

Белият дом съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс. Повече подробности относно съдържанието на разговорите не се съобщават на този етап.

Същевременно американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по повече от 1000 ирански цели, откакто започнаха операцията си в Иран вчера. Новината оповести Централното командване на САЩ, предаде Ройтрес.

В информационна справка Централното командване изброява следните видове цели, по които са нанесени удари, а именно центрове за командване и управление, съвместения щаб на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, щаба на аерокосмическите сили на КГИР, интегрирани системи за противовъздушна отбрана, обекти с балистични ракети, кораби на иранските военноморски сили, подводници на иранските военноморски сили, обекти с противокорабни ракети, военни комуникационни съоръжения.

„Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция е убил над 1000 американци през последните 47 години. Вчера мащабна атака на САЩ обезглави змията. Америка разполага с най-мощните въоръжени сили на Земята и КГИР вече няма щаб“, се казва в изявление на Централното командване в "Екс" придружено от видео с изстрелване на ракети от разрушители и цитирано и от Франс прес.