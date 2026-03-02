Новини
Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици, загубихме страхотни хора

2 Март, 2026 03:40, обновена 2 Март, 2026 03:10 971 13

Трима американски военнослужещи бяха убити, а петима – тежко ранени от началото на ударите

Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици, загубихме страхотни хора - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици. Това каза вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп в телефонно интервю за британския вестник „Дейли Мейл“.

„Това е голяма страна, ще отнеме четири седмици – или по-малко“, поясни президентът на САЩ.

Трима американски военнослужещи бяха убити, а петима – тежко ранени, при американската военна операция срещу Иран. Иран извърши ответни атаки срещу американски военни бази в региона на Персийския залив и други цели.

Тръмп определи загиналите военнослужещи като „страхотни хора“. „И, знаете, очакваме това да се случи, за съжаление. Може да се случва постоянно – може да се случи отново“, добави той.

„Молим се за пълно възстановяване на ранените и изпращаме огромната си любов и вечната си благодарност на семействата на загиналите“, каза Тръмп във видео, публикувано вчера следобед в платформата му Трут Соушъл. „И, за съжаление, вероятно ще има още, преди всичко да приключи. Така стоят нещата. Вероятно ще има още, но ще направим всичко възможно това да не се случи.“

В шестминутното видео Тръмп нарече загиналите „истински американски патриоти, които са дали най-голямата жертва за нашата страна, докато ние продължаваме праведната мисия, заради която те дадоха живота си“. Той заяви, че САЩ ще отмъстят за смъртта им.

Вчера президентът каза в друго интервю, че ще разговаря с иранските лидери, но не уточни с кои точно ръководители и кога. „Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях“, заяви Тръмп в интервю за американското списание „Атлантик“. В същото време той отбеляза, че „повечето от тези хора са мъртви. Някои от тези, с които преговаряхме, са мъртви“.

В разговор с журналист от финансовата информационна телевизия Си Ен Би Си той увери, че военната операция срещу Иран „напредва много добре“ и „по-бързо от очакваното“.

Доналд Тръмп не се е появявал публично от началото на войната, обявена с предварително записано видео съобщение, както и ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет или държавният секретар Марко Рубио.

Централното командване на САЩ (CENTCOM), което отговаря за Близкия изток, обяви смъртните случаи на американски войници в публикация в Екс, но не уточни кога и къде са станали. Ислямската република нанася ответни удари след съвместните атаки на САЩ и Израел. В публикацията се казва, че „няколко други са получили леки наранявания от шрапнели и сътресения“ и ще се върнат на служба.

Белият дом съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс. Повече подробности относно съдържанието на разговорите не се съобщават на този етап.

Същевременно американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по повече от 1000 ирански цели, откакто започнаха операцията си в Иран вчера. Новината оповести Централното командване на САЩ, предаде Ройтрес.

В информационна справка Централното командване изброява следните видове цели, по които са нанесени удари, а именно центрове за командване и управление, съвместения щаб на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, щаба на аерокосмическите сили на КГИР, интегрирани системи за противовъздушна отбрана, обекти с балистични ракети, кораби на иранските военноморски сили, подводници на иранските военноморски сили, обекти с противокорабни ракети, военни комуникационни съоръжения.

„Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция е убил над 1000 американци през последните 47 години. Вчера мащабна атака на САЩ обезглави змията. Америка разполага с най-мощните въоръжени сили на Земята и КГИР вече няма щаб“, се казва в изявление на Централното командване в "Екс" придружено от видео с изстрелване на ракети от разрушители и цитирано и от Франс прес.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    13 4 Отговор
    Може и повече, може и повече!
    С дронове за 20 хиляди ви карат да изтрелвате ракети прихващачи за по 4-5 милиона, не само ще отнеме време ,ми ще ви излезе и солено.

    Не знам драгия зрител дали знае, но ФЕД само от кая на декемви до сега наля над 100 милиарда да поддържа банковата система. Печатницата едва смогва. А дълга им вероятно още до края на март ще стигне 39 трилиона и до края на годината ще подмине 40.

    Трябват им доста войни за да оцелеят и им трябва пълен контрол над Иран, което трудно ще стане! Без сухопътна операция, която при ще се изправят пред над милион и двеста мисля беше само редовната иранска армия няма как да получат контрол над нефта - няма да има парса там!

    02:57 02.03.2026

  • 3 Разговорлив перчем

    7 4 Отговор
    „Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям". Тези които повярваха на Тръмпоча и искаха да разговарят вече са мъртви. Тръмпоча и Сдуханяхо ги убиха. Вече никой не иска да разговаря. За съжаление май сме свидетели на началото третата световна

    03:02 02.03.2026

  • 4 Иран за 2 дни...

    11 5 Отговор
    След малко отварят първите борси и на Тръмп ще му запари жестоко под оранжевия, но вече предимно кафяв зαдник, защото операцията му се провали с гръм и трясък , което ще повлече задокеанския обор към дъното със страшна сила.
    Тази вечер иранците разсипаха Израел с ракетни удари с помощта на по-мощни клъстърни ракети, които минаваха спокойно между рой от пво ракети изстреляни срещу тях. Удариха и съвещанието на еврейското правителство в Йерусалим.
    Всички американски бази в района горят, като Иран повтори и потрети ударите срещу тях и в момента няма използваема база.
    Иран удари и няколко големи възлови радара в района , включително батарея Thaad за 3 милиарда долара.
    В момента американското и израелското пво е доста сляпо и това личи по паническите неорганизирани безрезултатни залпове.
    Като добавим въстаналите против американците във всички останали държави народи и запалените вече американски посолства.
    Като сложим за капак и бягащият ударен самолетоносач Линкълн и двата потопени американски обслужващи кораби и първите вече видео материали с разтоварвани от самолети многобройни загинали американски войници - катастрофата за ционистите е пълна.
    За Европа също - от утре Европа остава без петрол и газ, а инфлацията експлоадира в небесата.
    Въобще, картинката е трагична за евроатлантиците и ционистите.
    Красота!
    България също я чакат много мрачни времена и жестока финансова и енергийна катастрофа и ако е само това ще е добре .

    03:07 02.03.2026

  • 5 По-малкото Зло

    5 2 Отговор
    Не съм вярвал, че ще го кажа, но БайДъно беше по-добре от Перуката за света, както Боко Тиквата е по-добре от ПеПе- нцата за България.

    03:12 02.03.2026

  • 6 Пламен

    4 5 Отговор
    Преди по-малко от година Копейкин прати делегация във Вашингтон .

    30 април 2025
    ,,В разговорите представителите на “Възраждане” изразиха пълната си подкрепа за политиката на Тръмп, пише в прессъобщението."
    :) :) :)

    03:13 02.03.2026

  • 7 Ъъъъ

    6 3 Отговор
    "Настоящият въоръжен конфликт с Иран може да продължи четири седмици."

    Що бе? Израелците казаха 4 дни интезивно бомбене, или 7 дни не толкова интензивно и Иран приключва.... Сега станаваха 4 седмици. Да не говорим за убитите американски войници..... Щото това не е Венецуела, където ви постлаха червен килим.....И другия проблем е, че нямате ракети за 4 седмици... 🤣

    03:19 02.03.2026

  • 8 Ако бе мирно седяло не би чудо видяло!

    5 2 Отговор
    Агресорите тепърва ще го ядат. Иран има страхотна тактика. След като пое най големият удар през първия ден сега с всеки изминат ден увеличава ударите срещу сатанистите. Палачинката се обърна. Тръмп и оня кървавият първи ще молят за преговори! Медиите трудно ще скрият паниката в Израел и огромните загуби на янките!

    03:26 02.03.2026

  • 9 Ъъъъ

    6 2 Отговор
    "Те искат да разговарят и аз се съгласих да разговарям, така че ще разговарям с тях“, заяви Тръмп...."

    Никой не иска да говори с теб бе боклук..... Ти си мислиш че слънцето изгрява заради теб, да та еа в изкуфелия дъртак да та еа...."Загубихме страхотни хора" ..... Загубихте, защото сте продажницу, които се продадоха на циониската сган..... Затова ги загубите..... Два и малоуника два....

    03:30 02.03.2026

  • 10 Иран за 4 седмици, ама друг път!

    3 2 Отговор
    Ракетите поразяват цели в Израел безпрепятствено! Куполът издъхна заради хилядите дронове които вървят пред ракетите! Единият самолетоносач се окъка , а другия даде заден ход! Израел след 4 седмици няма да има ракети, а янките ще искат помощ от нато.

    03:38 02.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пламен

    1 4 Отговор
    Тръмп наш , копейки ? :)

    03:42 02.03.2026

  • 13 страотно

    3 1 Отговор
    САЩ са загубили 560 войници, убити и ранени при ирански ракетни удари по базите им в Бахрейн и други страни.
    Малко са,крият половината ус рани от страх

    03:43 02.03.2026