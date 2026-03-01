Владимир Путин: Това е цинично убийство

Руският президент Владимир Путин нарече днес смъртта на Върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, и на членове на неговото семейство "цинично" убийство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право.
"Моля, приемете моите най-дълбоки съболезнования във връзка с убийството на Върховния лидер на Ислямска република Иран, Сейед Али Хаменей, и членове на неговото семейство, извършено с цинично нарушаване на нормите на човешкия морал и на международното право", каза Путин в обръщение към иранския си колега Масуд Пезешкиан, разпространено от Кремъл.
Осемдедесет и шест годишният Хаменей загина при въздушен удар в рамките на започналите вчера атаки на Израел и САЩ срещу Иран.
"Хаменей ще бъде помнен като изключителен държавник, с огромен личен принос за приятелските руско-ирански отношения, които издигна до равнище на всеобхватно стратегическо партньорства", казва руският държавен глава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има
Коментиран от #10, #51, #152, #183, #188
13:55 01.03.2026
2 хаха 🤣
Коментиран от #6, #9, #12
13:55 01.03.2026
3 Неутронни бомби
13:56 01.03.2026
4 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
Коментиран от #23
13:57 01.03.2026
5 Още договорняк с юдео-сатанистите?
Коментиран от #111, #156
13:57 01.03.2026
6 Линда
До коментар #2 от "хаха 🤣":Много правилно
13:57 01.03.2026
7 Налудник
13:57 01.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 пешо
До коментар #2 от "хаха 🤣":тъпанар половината украйна е руско говорящи и православни християни просто си ги пазят
Коментиран от #74, #107, #110, #130
13:58 01.03.2026
10 Наа
До коментар #1 от "Има":Навални!
13:59 01.03.2026
11 Сталин
Коментиран от #28
13:59 01.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сатана Z
Коментиран от #88
13:59 01.03.2026
14 1111
До коментар #8 от "Българин":Съчувствам ти - без мозък трудно се живее...
13:59 01.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 7474
13:59 01.03.2026
17 Гуру Гарабед
14:00 01.03.2026
18 Лут
14:00 01.03.2026
19 Хехеее
Коментиран от #193
14:00 01.03.2026
20 Масуд
14:00 01.03.2026
21 Медведев Атома
Коментиран от #79
14:00 01.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Няма
До коментар #4 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":ли лудница за такива като теб
14:01 01.03.2026
24 Сатана Z
Американските бази в региона са подложени на атаки от ирански дронове и ракети от първите часове на конфликта. И тези удари са доста успешни.
Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) на въоръжените сили на Ислямска република Иран публикува изявление, в което се посочва, че най-малко 200 американски военнослужещи са били убити и ранени в резултат на ракетни удари по американски бази. И не са минали дори 24 часа от началото на новата война.
Коментиран от #39
14:01 01.03.2026
25 Ще чакат ли
14:01 01.03.2026
26 Ха ха ха
14:01 01.03.2026
27 Путинее...и теб това те чака
До коментар #8 от "Българин":След месец и ватенките са на прицел. Няма бъдеще за Путин и копейките.
Коментиран от #166
14:01 01.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Лоши времена настанаха
Коментиран от #72
14:02 01.03.2026
31 Карабаджак
14:02 01.03.2026
32 Бат Петьо Парчето
14:02 01.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Тоалетна Хартия
Коментиран от #44, #47
14:03 01.03.2026
35 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
14:03 01.03.2026
36 От Садам
14:03 01.03.2026
37 Софийски
Коментиран от #55
14:04 01.03.2026
38 хаха
ХАХАХА!
14:04 01.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хахаха
14:04 01.03.2026
41 Оги
14:05 01.03.2026
42 Въпросът е, защо
14:05 01.03.2026
43 Ванчо Михайлов
14:05 01.03.2026
44 Петрунов
До коментар #34 от "Тоалетна Хартия":Ще гал.ят наде,ницата на оранжевия нищо друго.
14:05 01.03.2026
45 Казва човек
14:06 01.03.2026
46 Курсант
14:06 01.03.2026
47 ...
До коментар #34 от "Тоалетна Хартия":Кои перси бе, тия екзекутираните и по затворите ли бе?
14:06 01.03.2026
48 Петър
14:06 01.03.2026
49 Педя Човек Лакът Ракета
14:07 01.03.2026
50 Извод
14:07 01.03.2026
51 Европеец
До коментар #1 от "Има":Не знам цинично или не цинично е убийството .... Знам че Заглавието е вярно, бай Дончо от обора от световен рекетьор, криминален престъпник и ядрен терорист, Сега вече е и убиец на 86 годишен ръководител на суверенна държава.... И се чудя на акъла на руския президент Владимир Путин, че продължава да преговаря и да мисли, че Дончо може да му се има доверие.... Путин има много да се учи на подлост и мерзост, много вероятно няма да се научи, защото това е разликата в манталитета между руснаци и кравари..... Интересно ако Путин 2022 година не беше обещал на Натали Бенет и беше така постъпил с зеления просяк милионера от Киев, как световната общност би реагирала....
Коментиран от #58, #62, #99, #103
14:07 01.03.2026
52 Резюме
14:08 01.03.2026
53 Уникално
14:08 01.03.2026
54 Тъпа ушанка
14:08 01.03.2026
55 БОЛШЕВИК
До коментар #37 от "Софийски":Те ако можеха отдавна щяха да се "справят" със С.Корея! Северна Корея излезна най-далновидната страна и държава с тримата Велики ръководители които не допуснаха Западната чума да им унищожи страната и да им подчини държавата.
Коментиран от #69, #71
14:08 01.03.2026
56 Гост
До коментар #28 от "Фарфалюлю":Я кажи кой си и къде си да дойда да ти обърна хастара. Ако ти стиска де, защото краварчетата сте големи мишки.
14:08 01.03.2026
57 Теория на конспирацията
Коментиран от #90
14:08 01.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 И на тебе
14:09 01.03.2026
61 Прочетете го хора ! Внимателно....
един човек (дори неевреин) – камо ли към цял народ (т.е. палестинците). Писано е (Второзаконие 16:20): „ Ще търсиш правда!“ И (Второзаконие 30:15-19): „ Ще избереш живота.“ По същия начин Тората трябва да бъде „наша мъдрост и разум пред очите на народите“ (Второзаконие 4:6), а не наръчник за националистическо потисничество ......
Коментиран от #86, #160
14:09 01.03.2026
62 Уникално
До коментар #51 от "Европеец":Ако ти си европеец, то потопът значи е дощъл
14:09 01.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Парпорян
14:10 01.03.2026
65 На ум
14:10 01.03.2026
66 Сатана Z
До коментар #39 от "Виолинков":Много си нервен бе,лама педофилска.Иран откри ловният сезон за Американци.Над 1 милион Янки живеят в залива
Коментиран от #77, #82
14:10 01.03.2026
67 Ами
Израел е, че превърнаха Хаменей в мъченик.
Защото фанатизмът е по-силно оръжие
от целия ядрен арсенал на планетата.
Коментиран от #84
14:10 01.03.2026
68 Путин
14:11 01.03.2026
69 Ходи всев корея
До коментар #55 от "БОЛШЕВИК":Само кимчо ги екзекутира за добро утро , който не ръкопляска
14:11 01.03.2026
70 Иран
Натаниау.
Коментиран от #93
14:11 01.03.2026
71 Баба Гицка
До коментар #55 от "БОЛШЕВИК":Да заминем за там баби и да се оженим,а?
14:11 01.03.2026
72 Още не се знае
До коментар #30 от "Лоши времена настанаха":С Иран сатаните настъпиха в змиярник. Там вече целият Близък Изток гори. Иран има дронове и ракети, които преминават през израелското и американското ПРО... И мисля, че тези безрасъдните ще използват атомно оръжие, да овладеят обстановката. Но това ще бъде началото на края на тази отвратителна цивилизация...
Коментиран от #195
14:11 01.03.2026
73 Хиропрактор Дончо
14:11 01.03.2026
74 хаха 🤣
До коментар #9 от "пешо":тавариш, тия глупотевини по кремълската телевизия ли ги гледаш 🤣 🤣 🤣
Коментиран от #157
14:11 01.03.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Вечна дружба
14:12 01.03.2026
77 .....
До коментар #66 от "Сатана Z":Мани, имало и много ирански дисиденти.
14:12 01.03.2026
78 Путлеристан 🤮🤮
14:12 01.03.2026
79 0001
До коментар #21 от "Медведев Атома":Медведев е зает, не го закачайте 😂
14:13 01.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Сатана Z
Според изявление, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е ударил американски военен кораб, превозващ ракети „Томахоук“.
14:13 01.03.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Само питам
Ще има ли още договорняк с рижото куче на Сатаняху и Епщайн?
14:14 01.03.2026
84 Лол
До коментар #67 от "Ами":За момента само фанатични празненства в Иран и света че го няма вече
14:14 01.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Натаняху няма нищо общо с юдеизъм
До коментар #61 от "Прочетете го хора ! Внимателно....":И Тора. Той е просто един обикновен Нацист. Гнусен, садистичен и подъл
14:14 01.03.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Нека да пиша
До коментар #13 от "Сатана Z":Не ,72 коча е в компанията . А,бати Пуся го чакат малки момченца долу в бункера.
14:14 01.03.2026
89 Натаниаху
14:15 01.03.2026
90 "Срещата в Аляска - още едно унижение за
До коментар #57 от "Теория на конспирацията":за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."
14:15 01.03.2026
91 Българин
До всички Българи от Мен!
Честита Баба Марта!
Първата лястовица да Ви носи шастие,
първият щъркел успехи, а първата
мартеничка - здраве за цялата година!
14:15 01.03.2026
92 Гледам
14:16 01.03.2026
93 Няма как Иран да има ЯО
До коментар #70 от "Иран":Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.
14:17 01.03.2026
94 Кирил
Така е било от как свят светува
Путин може да си прави единствено декларации
14:17 01.03.2026
95 Българин
Така че, нека им даваме всичко, което поискат от нас, за да запазим мира и живота си!
Коментиран от #98
14:18 01.03.2026
96 Кой
Какво се чува?
14:19 01.03.2026
97 Клoшар-шeкелджия от жълтия пaваж
Коментиран от #102
14:20 01.03.2026
98 Американците
До коментар #95 от "Българин":Нямат никакви интереси в Иран. Просто американското правителство се подчинява на евреите, които ги управляват.
14:21 01.03.2026
99 Русия е в пълна безиходица
До коментар #51 от "Европеец":Принудена е да преговаря, т.е. не го прави по някакви други причини, а защото няма капацитет и финансови възможности да продължи. А от друга страна руските загуби са огромни, а насреща няма нищо, с което Путин да оправдае тези загуби. За пропуснатите възможности да не говорим, също огромни.
Коментиран от #137
14:21 01.03.2026
100 ганди
Цената на петрола и газа ще отиде в небжесата, руснаците ще се къпят в пари.
Краснов печели поредната битка в США, неговите противници са в пълна изолация и ще може да служи на руските интереси необезпокояван.
Коментиран от #114, #134
14:21 01.03.2026
101 Цъфнал трън
14:21 01.03.2026
102 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂
До коментар #97 от "Клoшар-шeкелджия от жълтия пaваж":На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
Коментиран от #148
14:22 01.03.2026
103 До автора
До коментар #51 от "Европеец":Снимката приложена към статията не съответства на съдържанието . В средата е покойният бивш президент на ИРИ Ибрахим Раиси !
Коментиран от #125
14:22 01.03.2026
104 Факти
14:22 01.03.2026
105 За сетен път
Коментиран от #124
14:22 01.03.2026
106 Си Дзин Пин
14:23 01.03.2026
107 Историк
До коментар #9 от "пешо":В Русия няма християнство, нито православие, в истинския смисъл на думата. Там има съветско/кремълска идеология и доктрина, а те са несъвместими с христянството.
14:23 01.03.2026
108 Иран
Коментиран от #118
14:23 01.03.2026
109 Хахаааа
14:23 01.03.2026
110 Прославните христиани
До коментар #9 от "пешо":не целуват корана , бъди сигурен отворко. Иначе пробвай пак - кой кого пазел . Разбира ти главата от православие .
14:24 01.03.2026
111 Доналд -
До коментар #5 от "Още договорняк с юдео-сатанистите?":това е името на рижото куче на Сатаняху и Епщайн.
Подпалва воглаве със Сатаняху Третата световна война, в която Израел ще изчезне от лицето на земята.
Няма ли нормални евреи в Израел, които да опазят държавата си от Сатаняху?
Няма ли нормални американци в САЩ, които да опазят държавата си от рижото куче на Сатаняху и Епщайн?
14:25 01.03.2026
112 "Огромни загуби за руската петролна
14:25 01.03.2026
113 Факти
Коментиран от #119
14:26 01.03.2026
114 "Русия ударно намалява сондирането
До коментар #100 от "ганди":на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."
14:26 01.03.2026
115 Наред е
14:26 01.03.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Джи
Коментиран от #149
14:27 01.03.2026
118 Иран няма как да има ЯО
До коментар #108 от "Иран":Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.
Коментиран от #122
14:27 01.03.2026
119 Ами
До коментар #113 от "Факти":30 хиляди. Поне 30 милиона са...
Коментиран от #177
14:28 01.03.2026
120 Никой
Коментиран от #129
14:29 01.03.2026
121 БЪЛГАРИН
начело с терориста Путин.Май е време да се предаде и да се моли за мир.
14:29 01.03.2026
122 Кой
До коментар #118 от "Иран няма как да има ЯО":го казва това? Исус ли?
Коментиран от #190
14:29 01.03.2026
123 Пък гледам
Коментиран от #143, #146, #170
14:30 01.03.2026
124 Нали
До коментар #105 от "За сетен път":нема лошо!
14:32 01.03.2026
125 Европеец
До коментар #103 от "До автора":Прав си, така е..... Но това е нивото на бг журналистиката....
14:32 01.03.2026
126 С УМИЛЕНИЕ
14:33 01.03.2026
127 Ердоган
14:33 01.03.2026
128 Отваря
Иран ще си направи атомни оръжия. Вече няма избор. Това е императив.
14:33 01.03.2026
129 Хахахаха
До коментар #120 от "Никой":Кви ценности тоя бе, нали имат петрол.
14:34 01.03.2026
130 Факти
До коментар #9 от "пешо":Как си ги пазят? Путин изтрепа и осакати 2 милиона души - предимно руско-говорящи православни християни. Това е рекорд след ВСВ. Така ли си ги пази? Набий си го най-накрая в главата, че на Путин не му пука нито за руснаците, нито за православното християнство. Той целуна Корана за Бога... На Путин му пука само и единствено за огромното му его, което отчаяно се опитва да заводоли с нови владения. Би утрепал още милиони руснаци за да вземе една Одеса например.
14:34 01.03.2026
131 Американският
Това е факт. Каквото им кажат, това ще правят.
14:35 01.03.2026
132 Първата цел
14:35 01.03.2026
133 Фори
14:35 01.03.2026
134 Oня с коня
До коментар #100 от "ганди":Демонстрираш типична русофилска пропаганда говорейки точно обратното на реалността:След като вече Венецуела е под Амер. Контрол а Иран е на Път,ясно е че Цените на Петрола ще се диктуват изключително от Щатите,т.е. не ще гръмнат до небето,а точно обратното ще паднат драстично за да бъде ударена Руската икономика.Щели да се къпят Руснаците в Пари?!Чувайки Верде:)
Коментиран от #136
14:36 01.03.2026
135 Не за мен а един приятел с водопад питам
Коментиран от #141
14:36 01.03.2026
136 Къде
До коментар #134 от "Oня с коня":ги видя този американски "контрол" в Иран?
14:37 01.03.2026
137 Европеец
До коментар #99 от "Русия е в пълна безиходица":Съгласен съм с коментара ти до някъде....
14:37 01.03.2026
138 Спомних си
14:37 01.03.2026
139 Смешник
14:38 01.03.2026
140 Останаха 2 масови убийци Ким и Путин
Иначе Тръмп е хуманен.Праща хелекоптерите и ги вади по пижами..
14:38 01.03.2026
141 Питай
До коментар #135 от "Не за мен а един приятел с водопад питам":Орбан и Лукашенко!
14:39 01.03.2026
142 Бай
14:39 01.03.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Мемфис
Коментиран от #159
14:39 01.03.2026
145 Най
Коментиран от #158
14:40 01.03.2026
146 Aлфа Bълкът
До коментар #123 от "Пък гледам":Трима играли хоро.
Тоя отзад бил само в ролята на мъж и викал:
— Голямо хоро, тежко хоро!
Тоя по средата го играел хем жена, хем мъж и викал:
— Хоро като хоро.
Ама тоя най-отпред, той бил само жена и викал:
—Ади беее, няма ли да обръщаме хорото???
Никога, хорото никога няма да се обърне щом сам си се хванал да го водиш!
Ето, тоя по средата го няма, ама тоя отзад пак си остава мъж, а тоя дето го води винаги ще бъде жената!
14:40 01.03.2026
147 Христо
Коментиран от #153
14:40 01.03.2026
148 Путин
До коментар #102 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂":За мен беше чест!!!
14:41 01.03.2026
149 Смешник
До коментар #117 от "Джи":Дали ще могат Русия е ядрена държава а и умее да воюва
14:41 01.03.2026
150 Фицо
14:42 01.03.2026
151 Ами
Целият Близък Изток гори. 27 американски бази са поразени.
Ормузкия проток е затворен. Ръководството на Израел избяга.
Иранските ракети вече достигат до Кипър.
И ако някой реши да спре това как ще го направи?
С кого ще преговаря?
И това е само началото. Утре борсите отварят.
Колко е струва петрола?
Когато казваш или правиш нещо първо мислиш!
Коментиран от #154, #173
14:42 01.03.2026
152 Разследващ екип от БГ експерти
До коментар #1 от "Има":на място вече почти е доказал , че става въпрос за ритуално самоубийство .
Коментиран от #155
14:42 01.03.2026
153 Верно
До коментар #147 от "Христо":Не е свадба!
14:43 01.03.2026
154 Поразени ,гори
До коментар #151 от "Ами":Абе Смешко нещо си се въодушевил мбого.
14:43 01.03.2026
155 Взети са
До коментар #152 от "Разследващ екип от БГ експерти":натривки от ануса!
14:43 01.03.2026
156 Бийк
До коментар #5 от "Още договорняк с юдео-сатанистите?":Те са се договорили с Пусяк още в Анкъридж ,и затова сега Пусяк само стои и гледа отстрани
Пусяк е истинският Юдей Сатанист Соросоид
Той ще затрие пРосийка ,както затрива един по един нейните верни съюзници
14:45 01.03.2026
157 Мнение
До коментар #74 от "хаха 🤣":Глупотевини има само в педоханската ти тиква!
Коментиран от #191
14:45 01.03.2026
158 Даа
До коментар #145 от "Най":Руските подводници дебнеха около Гренландия!Перчема как ги преметна!
Коментиран от #165
14:45 01.03.2026
159 Хи хи
До коментар #144 от "Мемфис":А тьи пачему си толкоз злобньй ??
14:46 01.03.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 всяко убийство на животно е цинично
14:47 01.03.2026
162 Държавата
14:47 01.03.2026
163 Айде бе,
14:48 01.03.2026
164 Патетично
14:48 01.03.2026
165 Говорит Москва от дъното
До коментар #158 от "Даа":Руските подводници само гледат, както гледаха превземането на танкера им който пазеха. Те ако изстрелят ракета шансовете да отидат при Курск и крайцера мацква е 50/50.
Коментиран от #185
14:49 01.03.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Никой
14:51 01.03.2026
168 Минск-16
Коментиран от #180
14:53 01.03.2026
169 Не харесвам Тръмп
14:55 01.03.2026
170 Ха-ха
До коментар #123 от "Пък гледам":Путин никой не го бръсне за слива, а Русийката пак хвана средния.!
14:55 01.03.2026
171 Димата
14:56 01.03.2026
172 Как
14:58 01.03.2026
173 да ама не!
До коментар #151 от "Ами":Да бе и петрол се купува ката ден.........Те фючърсите са с месеци напред.докато се вдигне цената и оп след 5дена всичко е свършило.да не ти е просиянската война.след иран се разпада ,просията ти!ПС.Утре златото ще удари нагоре , а криптовалутите и другите валути надолу ,включая и любимата ти рубла!
14:58 01.03.2026
174 БЪЛГАРИН
под земята.Отлично нека си седи там.В Русия има много мъдри хора които да изградят една
нова демократична Русия.Още Горбачов се опита да премахне "Империята на злото" каквато
направиха от Русия такива като терористи като Ленин,Сталин,Берия.Сега и Путин:Ето негов
цитат:"Като се удря трябва да удариш силно и първи.Най поразяващо е!" В Русия има хора
като героя Навални.Те ще изградят новата Русия.
Любопитно дали по нареждане на негово всочество посланик Митрофанова ще махнат това.
14:59 01.03.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Факти
До коментар #119 от "Ами":Режимът на Хаменей официално обяви 3 117 убити. Телевизионният канал Иран Интернешънъл, собственост на саудитеца Адел Абдулкарим, съобщи, че има информация за 36 500 убити на базата на изтекли вътрешни доклади от режима. Повечето от протестиращите са убити на 8 и 9 януари, когато има рязък скок на смъртните случаи. Гардиън и Тайм също съобщават за поне 30 000 убити, като информацията идва от стотина медицински работници. В Европейския парламент се цитираха доклади с около 35 000 загинали. Ето това подкрепяте вие копейките. Не ви пука нито за иранците, нито за руснаците, които мрат като мухи в ръцете на диктаторите. Вие сте загрижени само за диктаторите и техните приближени.
14:59 01.03.2026
178 Независим
Коментиран от #184
15:00 01.03.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Този коментар е премахнат от модератор.
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Този коментар е премахнат от модератор.
183 Факти
До коментар #1 от "Има":Разбира се, че има нецинични убийства. Убийството на Хаменей е точно такова. Да убиеш масов убиец е добро. Затова иранският народ в момента празнува.
15:02 01.03.2026
184 Путин е голям хубавец!
До коментар #178 от "Независим":Идва неговия край на убиец, като на Садам и Аятолаха.
Коментиран от #187, #197
15:03 01.03.2026
185 да питам
До коментар #165 от "Говорит Москва от дъното":крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран?
15:04 01.03.2026
186 Елица
15:05 01.03.2026
187 Да бе...
До коментар #184 от "Путин е голям хубавец!":Путин си е злобно джуджи.
Коментиран от #194
15:05 01.03.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Горски
15:05 01.03.2026
190 Има си
До коментар #122 от "Кой":Договор за неразпространение на Ядрените оръжия и стриктно се спазва. Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.
15:05 01.03.2026
191 Град Козлодуй
До коментар #157 от "Мнение":Грешиш приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
15:06 01.03.2026
192 ганю
що не помогна на иран?
15:07 01.03.2026
193 Мишел
До коментар #19 от "Хехеее":Според казаното от Зеленски през тази седмица,той е бил само в бункер през първите две години на специалната операция и е излязал от бункера чак когато е станало ясно,че няма да го убият.
15:07 01.03.2026
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 ганю
До коментар #72 от "Още не се знае":ще има сармати
15:09 01.03.2026
196 12345
15:10 01.03.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.