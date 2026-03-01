Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Владимир Путин: Това е цинично убийство

Владимир Путин: Това е цинично убийство

1 Март, 2026 13:54

Осемдедесет и шест годишният Али Хаменей загина при въздушен удар в рамките на започналите вчера атаки на Израел и САЩ срещу Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин нарече днес смъртта на Върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, и на членове на неговото семейство "цинично" убийство, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По думите му то нарушава както нормите на човешкия морал, така и международното право.

"Моля, приемете моите най-дълбоки съболезнования във връзка с убийството на Върховния лидер на Ислямска република Иран, Сейед Али Хаменей, и членове на неговото семейство, извършено с цинично нарушаване на нормите на човешкия морал и на международното право", каза Путин в обръщение към иранския си колега Масуд Пезешкиан, разпространено от Кремъл.

Осемдедесет и шест годишният Хаменей загина при въздушен удар в рамките на започналите вчера атаки на Израел и САЩ срещу Иран.

"Хаменей ще бъде помнен като изключителен държавник, с огромен личен принос за приятелските руско-ирански отношения, които издигна до равнище на всеобхватно стратегическо партньорства", казва руският държавен глава.


  • 1 Има

    65 15 Отговор
    ли нецинични убийства ?

    Коментиран от #10, #51, #152, #183, #188

    13:55 01.03.2026

  • 2 хаха 🤣

    94 70 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    Коментиран от #6, #9, #12

    13:55 01.03.2026

  • 3 Неутронни бомби

    26 19 Отговор
    в излишък няма ли? За един приятел питам.

    13:56 01.03.2026

  • 4 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    82 95 Отговор
    И тебе те чака това гад мръсна дните са ти преброени

    Коментиран от #23

    13:57 01.03.2026

  • 5 Още договорняк с юдео-сатанистите?

    40 25 Отговор
    Ще има ли още договорняк рижото куче на Сатаняху и Епщайн?

    Коментиран от #111, #156

    13:57 01.03.2026

  • 6 Линда

    25 16 Отговор

    До коментар #2 от "хаха 🤣":

    Много правилно

    13:57 01.03.2026

  • 7 Налудник

    29 12 Отговор
    Да ви е за урок: уреждате някакви измислени преговори и веднага атака. На война като на война.

    13:57 01.03.2026

  • 9 пешо

    64 54 Отговор

    До коментар #2 от "хаха 🤣":

    тъпанар половината украйна е руско говорящи и православни християни просто си ги пазят

    Коментиран от #74, #107, #110, #130

    13:58 01.03.2026

  • 10 Наа

    17 22 Отговор

    До коментар #1 от "Има":

    Навални!

    13:59 01.03.2026

  • 11 Сталин

    49 31 Отговор
    Юдаизма е смърт и геноцид ,тези кошерни терористи са бомбили училище в Иран и са убили 85 деца и още десетки ранени ,убиха един милион палестинци,тези кошерни уроди и западните мародери и пирати трябва да бъдат запукани с ядрено оръжие и да се изтрият от лицето на земята

    Коментиран от #28

    13:59 01.03.2026

  • 13 Сатана Z

    34 22 Отговор
    Аятолах Хаменей вече е в компанията на 69 девици ,а бай Дончо горе го чака неговият баджанак Джефри Епстийн

    Коментиран от #88

    13:59 01.03.2026

  • 14 1111

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Съчувствам ти - без мозък трудно се живее...

    13:59 01.03.2026

  • 16 7474

    37 44 Отговор
    Путин да не се мисли за безсмъртен, че за 10 часа може да смени агрегатното състояние от сурово на пушено месо

    13:59 01.03.2026

  • 17 Гуру Гарабед

    38 38 Отговор
    Хахаха кой го казва. Путлер зас.мука тиня.

    14:00 01.03.2026

  • 18 Лут

    33 38 Отговор
    Хахахахаха. Не си струва подигравката малкия вовка. Айде бягай да копаш бункера по надълбоко от ада, чее.........

    14:00 01.03.2026

  • 19 Хехеее

    37 42 Отговор
    А самият Пусин прави вече над 20 опита за покушение на Зеленски, но руснаците на стават за такава работа, не им се получава

    Коментиран от #193

    14:00 01.03.2026

  • 20 Масуд

    11 14 Отговор
    още ли е жив?

    14:00 01.03.2026

  • 21 Медведев Атома

    33 19 Отговор
    Бат Вова, чудя ти се на акъла...така и така те обвиняват за всичко,защо ги жалиш? Я гледай Дончо...бий да те уважават

    Коментиран от #79

    14:00 01.03.2026

  • 23 Няма

    28 14 Отговор

    До коментар #4 от "УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха":

    ли лудница за такива като теб

    14:01 01.03.2026

  • 24 Сатана Z

    30 27 Отговор
    Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) съобщава за 200 убити и ранени войници в американски бази както и централата на ЦРУ в Бахрейн

    Американските бази в региона са подложени на атаки от ирански дронове и ракети от първите часове на конфликта. И тези удари са доста успешни.

    Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) на въоръжените сили на Ислямска република Иран публикува изявление, в което се посочва, че най-малко 200 американски военнослужещи са били убити и ранени в резултат на ракетни удари по американски бази. И не са минали дори 24 часа от началото на новата война.

    Коментиран от #39

    14:01 01.03.2026

  • 25 Ще чакат ли

    22 28 Отговор
    Путин да навърши 86?

    14:01 01.03.2026

  • 26 Ха ха ха

    28 46 Отговор
    Ха ха ха, този долен педофил говори за морал и международно право. Болен тип какво да го правиш. Оства да се надяваме , че след Садам, Кадафи, Мадуро, Хаменей, ще дойде реда и на този ненермален военнопрестъпник и кръвопиец.

    14:01 01.03.2026

    29 36 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    След месец и ватенките са на прицел. Няма бъдеще за Путин и копейките.

    Коментиран от #166

    14:01 01.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лоши времена настанаха

    35 37 Отговор
    за другаря Путин. САЩ и Тръмп ликвидираха и малкото влияние, което имаше Русия. В стремежа си да увеличи своето влияние и в Украйна, Русия загуби всичко, дори и това, което имаше. Истинска стратегическа геополитическа катастрофа за Русия. Това е положението.

    Коментиран от #72

    14:02 01.03.2026

  • 31 Карабаджак

    27 28 Отговор
    Браво оранжев. Не спирай да прочистваш чал.мите, това не са хора а примитиви.

    14:02 01.03.2026

  • 32 Бат Петьо Парчето

    25 26 Отговор
    Джуджак стегай се ти си следващия

    14:02 01.03.2026

  • 34 Тоалетна Хартия

    27 24 Отговор
    Сега аятолах Али Хаменей, ще бъде обявен за мъченик!!! Америте и евреите ще обеденят персите още повече!!

    Коментиран от #44, #47

    14:03 01.03.2026

  • 35 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    33 10 Отговор
    Не харесаха това изявление, но въпреки това, ще се съберат отново да подкрепят...ъъъ, обсъдят ситуацията.

    14:03 01.03.2026

  • 36 От Садам

    19 20 Отговор
    до Хаменей!Путин има избор!Да избере Мадуро!В Хага храната е чудесна!

    14:03 01.03.2026

  • 37 Софийски

    23 21 Отговор
    Остана Северна Корея и после вова март месец ;)

    Коментиран от #55

    14:04 01.03.2026

  • 38 хаха

    20 16 Отговор
    Я виж само коя цинична свинкя го е изгрухтяла това...

    ХАХАХА!

    14:04 01.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хахаха

    12 6 Отговор
    Ма ако нямаха петрол, дали щяха да са приятели

    14:04 01.03.2026

  • 41 Оги

    29 25 Отговор
    Наистина трябва да си много изпаднал, щом приятелите ти са диктатори и фанатични чалми. Докъде се докара Путин. Жалко. Технологии, наука, напредък всичко в Запада и Китай. Руснаците смучат само газ и нефт от земята и продават на развитите държави. Колко жалко.

    14:05 01.03.2026

  • 42 Въпросът е, защо

    21 6 Отговор
    Той и семейството му не са се укрили? Нямат ли дълбоки, подземни бази? Чак толкова безотговорно да е мислил този лидер? Нереално е...

    14:05 01.03.2026

  • 43 Ванчо Михайлов

    21 20 Отговор
    А бре кво става, копейките-българомразци нещо изчезнаха....оти бре.....

    14:05 01.03.2026

  • 44 Петрунов

    8 12 Отговор

    До коментар #34 от "Тоалетна Хартия":

    Ще гал.ят наде,ницата на оранжевия нищо друго.

    14:05 01.03.2026

  • 45 Казва човек

    16 20 Отговор
    избил милиони!

    14:06 01.03.2026

  • 46 Курсант

    18 20 Отговор
    Путин и морал!?

    14:06 01.03.2026

  • 47 ...

    7 15 Отговор

    До коментар #34 от "Тоалетна Хартия":

    Кои перси бе, тия екзекутираните и по затворите ли бе?

    14:06 01.03.2026

  • 48 Петър

    15 16 Отговор
    Тя Путя прости му се е свило гумцето.

    14:06 01.03.2026

  • 49 Педя Човек Лакът Ракета

    21 21 Отговор
    Малък Путинчо. Видя се че не ставате за войници. Още три дни и ще победите ама друг път. Затънахте като пиле в калчища. Чалмата си замина бързо и без да разбере. Твойте мъки ще са дълги и тежки. Да края на тази година ще ви изчистят всичките долни диктаторчета.

    14:07 01.03.2026

  • 50 Извод

    12 6 Отговор
    И ракетите не спасяват!

    14:07 01.03.2026

  • 51 Европеец

    28 22 Отговор

    До коментар #1 от "Има":

    Не знам цинично или не цинично е убийството .... Знам че Заглавието е вярно, бай Дончо от обора от световен рекетьор, криминален престъпник и ядрен терорист, Сега вече е и убиец на 86 годишен ръководител на суверенна държава.... И се чудя на акъла на руския президент Владимир Путин, че продължава да преговаря и да мисли, че Дончо може да му се има доверие.... Путин има много да се учи на подлост и мерзост, много вероятно няма да се научи, защото това е разликата в манталитета между руснаци и кравари..... Интересно ако Путин 2022 година не беше обещал на Натали Бенет и беше така постъпил с зеления просяк милионера от Киев, как световната общност би реагирала....

    Коментиран от #58, #62, #99, #103

    14:07 01.03.2026

  • 52 Резюме

    22 25 Отговор
    Диктаторите почти винаги свършват по един и същи начин

    14:08 01.03.2026

  • 53 Уникално

    21 21 Отговор
    Путин да говори за морал и международно право... Нямам думи!

    14:08 01.03.2026

  • 54 Тъпа ушанка

    27 16 Отговор
    Когато ти убиваш източно православни славяни в Украйна е СВО. Когато убиват твои приятелчета аятоласи - цинично убийство. Ама говори си, кой те слуша тавариш Путя

    14:08 01.03.2026

  • 55 БОЛШЕВИК

    21 14 Отговор

    До коментар #37 от "Софийски":

    Те ако можеха отдавна щяха да се "справят" със С.Корея! Северна Корея излезна най-далновидната страна и държава с тримата Велики ръководители които не допуснаха Западната чума да им унищожи страната и да им подчини държавата.

    Коментиран от #69, #71

    14:08 01.03.2026

  • 56 Гост

    12 10 Отговор

    До коментар #28 от "Фарфалюлю":

    Я кажи кой си и къде си да дойда да ти обърна хастара. Ако ти стиска де, защото краварчетата сте големи мишки.

    14:08 01.03.2026

  • 57 Теория на конспирацията

    7 13 Отговор
    Не ви ли направи впечатление, че след срещата в Аляска, някак си, Тръмп изведнъж започна да атакува наред някои "геостратегически" територии.Дали Путин не му даде разрешение за това и да преразпределят зоните на влияние?

    Коментиран от #90

    14:08 01.03.2026

  • 60 И на тебе

    15 15 Отговор
    ще ти дойде ред,спокойно.Е, една седмица нема да могат да те откопат изпод кремъл,но ще те извадят.А после почват танците.

    14:09 01.03.2026

  • 61 Прочетете го хора ! Внимателно....

    18 11 Отговор
    Нека да го прочетат и недоразуменията от гнусната ционистка организация Шалом - България! Френския еврейски съюз за мир (UJFP) се обяви категорично като антиционистки и заяви че ще се бори срещу това, което наричат ​​„фемоционизъм“ или израелска политика, участвайки в митинги .... и представете си в Париж се разположиха специализирани общински полицейски сили за борба точно тях ! Потресаващо нали ? Влезте на сайта им на UJFP и прочетете: Тръмп ескалира към най-лошото, Макрон ескалира към срама...Отвореното писмо до Нетаняху преди Рош Хашана, с молба за .......Според нашата Тора, здравословно общество не може да бъде изградено върху несправедливост дори към
    един човек (дори неевреин) – камо ли към цял народ (т.е. палестинците). Писано е (Второзаконие 16:20): „ Ще търсиш правда!“ И (Второзаконие 30:15-19): „ Ще избереш живота.“ По същия начин Тората трябва да бъде „наша мъдрост и разум пред очите на народите“ (Второзаконие 4:6), а не наръчник за националистическо потисничество ......

    Коментиран от #86, #160

    14:09 01.03.2026

  • 62 Уникално

    6 10 Отговор

    До коментар #51 от "Европеец":

    Ако ти си европеец, то потопът значи е дощъл

    14:09 01.03.2026

  • 64 Парпорян

    12 12 Отговор
    Пу,тлеряна вие на ум.рело. Хахаха , куба,венезуела,сирия,иран. Приятелските диктаторчета намаляват а пу,тлер. Ма,чкай и прочи.ствай оранжев.

    14:10 01.03.2026

  • 65 На ум

    8 9 Отговор
    Ще му се обаче също толкова цинично да премахне и Зеле

    14:10 01.03.2026

  • 66 Сатана Z

    13 13 Отговор

    До коментар #39 от "Виолинков":

    Много си нервен бе,лама педофилска.Иран откри ловният сезон за Американци.Над 1 милион Янки живеят в залива

    Коментиран от #77, #82

    14:10 01.03.2026

  • 67 Ами

    19 14 Отговор
    Най-голямата глупост която сътвориха САЩ и
    Израел е, че превърнаха Хаменей в мъченик.
    Защото фанатизмът е по-силно оръжие
    от целия ядрен арсенал на планетата.

    Коментиран от #84

    14:10 01.03.2026

  • 68 Путин

    7 10 Отговор
    има време до юни!Тръмп каза!

    14:11 01.03.2026

  • 69 Ходи всев корея

    13 8 Отговор

    До коментар #55 от "БОЛШЕВИК":

    Само кимчо ги екзекутира за добро утро , който не ръкопляска

    14:11 01.03.2026

  • 70 Иран

    16 13 Отговор
    ще има ядрени оръжия много скоро. Забраната ще падне. Няма как 90 милиона души да бъдат оставени на милостта на един луд евреин
    Натаниау.

    Коментиран от #93

    14:11 01.03.2026

  • 71 Баба Гицка

    6 4 Отговор

    До коментар #55 от "БОЛШЕВИК":

    Да заминем за там баби и да се оженим,а?

    14:11 01.03.2026

  • 72 Още не се знае

    17 16 Отговор

    До коментар #30 от "Лоши времена настанаха":

    С Иран сатаните настъпиха в змиярник. Там вече целият Близък Изток гори. Иран има дронове и ракети, които преминават през израелското и американското ПРО... И мисля, че тези безрасъдните ще използват атомно оръжие, да овладеят обстановката. Но това ще бъде началото на края на тази отвратителна цивилизация...

    Коментиран от #195

    14:11 01.03.2026

  • 73 Хиропрактор Дончо

    13 10 Отговор
    Земи тая ум.рела чалма пу.тлер. хахаха . Ааа ууу и оранжевия ще ви разкаже играта.

    14:11 01.03.2026

  • 74 хаха 🤣

    14 14 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    тавариш, тия глупотевини по кремълската телевизия ли ги гледаш 🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #157

    14:11 01.03.2026

  • 76 Вечна дружба

    13 14 Отговор
    ПутьовцитеИзоставиха Алито

    14:12 01.03.2026

  • 77 .....

    0 8 Отговор

    До коментар #66 от "Сатана Z":

    Мани, имало и много ирански дисиденти.

    14:12 01.03.2026

  • 78 Путлеристан 🤮🤮

    12 15 Отговор
    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а

    14:12 01.03.2026

  • 79 0001

    10 9 Отговор

    До коментар #21 от "Медведев Атома":

    Медведев е зает, не го закачайте 😂

    14:13 01.03.2026

  • 81 Сатана Z

    13 9 Отговор
    МЪЛНИЯ

    Според изявление, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е ударил американски военен кораб, превозващ ракети „Томахоук“.

    14:13 01.03.2026

  • 83 Само питам

    10 8 Отговор
    Още договорняк с юдео-сатанистите?

    Ще има ли още договорняк с рижото куче на Сатаняху и Епщайн?

    14:14 01.03.2026

  • 84 Лол

    10 5 Отговор

    До коментар #67 от "Ами":

    За момента само фанатични празненства в Иран и света че го няма вече

    14:14 01.03.2026

  • 86 Натаняху няма нищо общо с юдеизъм

    11 11 Отговор

    До коментар #61 от "Прочетете го хора ! Внимателно....":

    И Тора. Той е просто един обикновен Нацист. Гнусен, садистичен и подъл

    14:14 01.03.2026

  • 88 Нека да пиша

    9 11 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Не ,72 коча е в компанията . А,бати Пуся го чакат малки момченца долу в бункера.

    14:14 01.03.2026

  • 89 Натаниаху

    12 6 Отговор
    иска да продължи геноцида си и в Иран. Напълно полудял е вече. Какви хапчета му дават не е ясно.

    14:15 01.03.2026

  • 90 "Срещата в Аляска - още едно унижение за

    8 9 Отговор

    До коментар #57 от "Теория на конспирацията":

    за Путин. Същата тази Аляска бе продадена от Русия за жълти стотинки. В крайна сметка се изясни, че не в ОАЕ, където искаше Путин, а в американският щат Аляска, където той ще трябва да отиде на крака при Тръмп. Повечето политически анализатори смятат, че Тръмп неслучайно е избрал Аляска, някога завладяна от руснаците и после безславно продадена на американците."

    14:15 01.03.2026

  • 91 Българин

    16 2 Отговор
    Днес е 1 ви Март - денят на Баба Марта!
    До всички Българи от Мен!

    Честита Баба Марта!
    Първата лястовица да Ви носи шастие,
    първият щъркел успехи, а първата
    мартеничка - здраве за цялата година!

    14:15 01.03.2026

  • 92 Гледам

    13 12 Отговор
    На живо израелска телевизия , водещия направо трепери , коментиращи му пишат да се успокой , че всява паника в зрителите . В дясно на екрана върви списък на атакуваните селища ами аз 50 преброих . Яко млатене им хвърлят иранците .

    14:16 01.03.2026

  • 93 Няма как Иран да има ЯО

    5 8 Отговор

    До коментар #70 от "Иран":

    Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.

    14:17 01.03.2026

  • 94 Кирил

    8 7 Отговор
    Правото е на страната на по силният
    Така е било от как свят светува
    Путин може да си прави единствено декларации

    14:17 01.03.2026

  • 95 Българин

    4 13 Отговор
    За нас е важно да не забравяме, че американците не се спират пред нищо , за да защитават своите интереси. Това означава, че тярвба да им се подчиняваме във всичко незабавно, за да не изядем шамарите, като тия аятоласи!
    Така че, нека им даваме всичко, което поискат от нас, за да запазим мира и живота си!

    Коментиран от #98

    14:18 01.03.2026

  • 96 Кой

    6 5 Отговор
    Ще слагат за нов аятолах в Техеран? Или направо Натаниаху ще заеме овакантения пост.
    Какво се чува?

    14:19 01.03.2026

  • 97 Клoшар-шeкелджия от жълтия пaваж

    6 10 Отговор
    В сектатана лама Мирчев и лама Василев сме много притеснени! Вече втори ден няма и ред в новините за нашия любим наркос Зеленко! Какво става?! Превзе ли вече Масквата? Да не умря от свръхдоза в бункера в Краков?

    Коментиран от #102

    14:20 01.03.2026

  • 98 Американците

    9 7 Отговор

    До коментар #95 от "Българин":

    Нямат никакви интереси в Иран. Просто американското правителство се подчинява на евреите, които ги управляват.

    14:21 01.03.2026

  • 99 Русия е в пълна безиходица

    12 12 Отговор

    До коментар #51 от "Европеец":

    Принудена е да преговаря, т.е. не го прави по някакви други причини, а защото няма капацитет и финансови възможности да продължи. А от друга страна руските загуби са огромни, а насреща няма нищо, с което Путин да оправдае тези загуби. За пропуснатите възможности да не говорим, също огромни.

    Коментиран от #137

    14:21 01.03.2026

  • 100 ганди

    2 12 Отговор
    Всъщност Питин изцяло подкрепя войничката на Краснов, защото тя у носи само ползи.
    Цената на петрола и газа ще отиде в небжесата, руснаците ще се къпят в пари.
    Краснов печели поредната битка в США, неговите противници са в пълна изолация и ще може да служи на руските интереси необезпокояван.

    Коментиран от #114, #134

    14:21 01.03.2026

  • 101 Цъфнал трън

    1 1 Отговор
    Ихуууу

    14:21 01.03.2026

  • 102 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    11 6 Отговор

    До коментар #97 от "Клoшар-шeкелджия от жълтия пaваж":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #148

    14:22 01.03.2026

  • 103 До автора

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Европеец":

    Снимката приложена към статията не съответства на съдържанието . В средата е покойният бивш президент на ИРИ Ибрахим Раиси !

    Коментиран от #125

    14:22 01.03.2026

  • 104 Факти

    4 1 Отговор
    Да , цинично е ! Е и ??? Когато едни спят , други ДЕЙСТВАТ !

    14:22 01.03.2026

  • 105 За сетен път

    7 4 Отговор
    цял свят видя кой управлява САЩ.

    Коментиран от #124

    14:22 01.03.2026

  • 106 Си Дзин Пин

    13 4 Отговор
    Путине аз съм за тебе ама спиш! Следващият може да си ти!!! Събуди се бе човек!??? Ще вземат Иран и съвсем ще го закъсаш!

    14:23 01.03.2026

  • 107 Историк

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    В Русия няма християнство, нито православие, в истинския смисъл на думата. Там има съветско/кремълска идеология и доктрина, а те са несъвместими с христянството.

    14:23 01.03.2026

  • 108 Иран

    6 8 Отговор
    е следващата ядрена държава.

    Коментиран от #118

    14:23 01.03.2026

  • 109 Хахаааа

    4 5 Отговор
    путин путин аятолах! Да живее нашата любима редакция на любимата ни червена медия факти!

    14:23 01.03.2026

  • 110 Прославните христиани

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    не целуват корана , бъди сигурен отворко. Иначе пробвай пак - кой кого пазел . Разбира ти главата от православие .

    14:24 01.03.2026

  • 111 Доналд -

    7 6 Отговор

    До коментар #5 от "Още договорняк с юдео-сатанистите?":

    това е името на рижото куче на Сатаняху и Епщайн.

    Подпалва воглаве със Сатаняху Третата световна война, в която Израел ще изчезне от лицето на земята.

    Няма ли нормални евреи в Израел, които да опазят държавата си от Сатаняху?

    Няма ли нормални американци в САЩ, които да опазят държавата си от рижото куче на Сатаняху и Епщайн?

    14:25 01.03.2026

  • 112 "Огромни загуби за руската петролна

    10 6 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    14:25 01.03.2026

  • 113 Факти

    11 5 Отговор
    Режимът на Хаменей уби над 30 000 иранци по време на протестите. Това не е ли "цинично нарушаване на нормите на човешкия морал", Путине? Този ли наричаш "изключителен държавник"? Гледам в момента иранският народ как празнува смъртта му. С теб ще бъде същото.

    Коментиран от #119

    14:26 01.03.2026

  • 114 "Русия ударно намалява сондирането

    9 5 Отговор

    До коментар #100 от "ганди":

    на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    14:26 01.03.2026

  • 115 Наред е

    5 7 Отговор
    Късия от кремля

    14:26 01.03.2026

  • 117 Джи

    6 3 Отговор
    Путине каквото си договорил с ционистите и англосаксонците не струва и пет пари и пак ще те прецакат!!! Събуди се бе човек!!! Сега ще въоръжат Европа докато спиш и ще те размажат като хлебарка! И няма да има нито Иран, нито Венецуела нито никой!

    Коментиран от #149

    14:27 01.03.2026

  • 118 Иран няма как да има ЯО

    5 6 Отговор

    До коментар #108 от "Иран":

    Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.

    Коментиран от #122

    14:27 01.03.2026

  • 119 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #113 от "Факти":

    30 хиляди. Поне 30 милиона са...

    Коментиран от #177

    14:28 01.03.2026

  • 120 Никой

    7 6 Отговор
    Открай време са се водили войни между християнския и мюсюлманския свят.Местния путинофил в кой свят иска да живее , какви семейни ценности изповядва християнски - мюсюлмански . Да, избиването на хора от всякакъв етнос е варварски акт , но нима това спира Путин който води война срещу християни . И не на последно място да попитам путинофилите у нас трябва ли още една мюсюлманска държава закрилница на тероризма да се сдобие с ядрено оръжие . Наближава 3 март кого ще хулите ?

    Коментиран от #129

    14:29 01.03.2026

  • 121 БЪЛГАРИН

    8 7 Отговор
    Отиде си още един терорист съюзник на терориста Путин.И какво ще прави сега Русия
    начело с терориста Путин.Май е време да се предаде и да се моли за мир.

    14:29 01.03.2026

  • 122 Кой

    4 1 Отговор

    До коментар #118 от "Иран няма как да има ЯО":

    го казва това? Исус ли?

    Коментиран от #190

    14:29 01.03.2026

  • 123 Пък гледам

    3 7 Отговор
    Путин води хорото???

    Коментиран от #143, #146, #170

    14:30 01.03.2026

  • 124 Нали

    3 0 Отговор

    До коментар #105 от "За сетен път":

    нема лошо!

    14:32 01.03.2026

  • 125 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "До автора":

    Прав си, така е..... Но това е нивото на бг журналистиката....

    14:32 01.03.2026

  • 126 С УМИЛЕНИЕ

    1 2 Отговор
    КАЗА ПАЛАЧА. ТОЙ МИ БЕШЕ БРАТ.

    14:33 01.03.2026

  • 127 Ердоган

    5 5 Отговор
    В Германия е бил подготвен мирен договор между САЩ и Иран, но Путлер им е обещал оръжия и не са подписали

    14:33 01.03.2026

  • 128 Отваря

    5 3 Отговор
    се голям пазар в Китай за руски въглеводороди.
    Иран ще си направи атомни оръжия. Вече няма избор. Това е императив.

    14:33 01.03.2026

  • 129 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Никой":

    Кви ценности тоя бе, нали имат петрол.

    14:34 01.03.2026

  • 130 Факти

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "пешо":

    Как си ги пазят? Путин изтрепа и осакати 2 милиона души - предимно руско-говорящи православни християни. Това е рекорд след ВСВ. Така ли си ги пази? Набий си го най-накрая в главата, че на Путин не му пука нито за руснаците, нито за православното християнство. Той целуна Корана за Бога... На Путин му пука само и единствено за огромното му его, което отчаяно се опитва да заводоли с нови владения. Би утрепал още милиони руснаци за да вземе една Одеса например.

    14:34 01.03.2026

  • 131 Американският

    4 3 Отговор
    народ е собственост на евреите.
    Това е факт. Каквото им кажат, това ще правят.

    14:35 01.03.2026

  • 132 Първата цел

    4 2 Отговор
    на аятолаха е ,т.е. беше унищожаването на Израел!

    14:35 01.03.2026

  • 133 Фори

    5 4 Отговор
    Трябва руснаците да наложат строги санкции на САЩ. Да не им продадат нищо от менделеевата си таблица. САЩ ще фалират веднага!

    14:35 01.03.2026

  • 134 Oня с коня

    3 5 Отговор

    До коментар #100 от "ганди":

    Демонстрираш типична русофилска пропаганда говорейки точно обратното на реалността:След като вече Венецуела е под Амер. Контрол а Иран е на Път,ясно е че Цените на Петрола ще се диктуват изключително от Щатите,т.е. не ще гръмнат до небето,а точно обратното ще паднат драстично за да бъде ударена Руската икономика.Щели да се къпят Руснаците в Пари?!Чувайки Верде:)

    Коментиран от #136

    14:36 01.03.2026

  • 135 Не за мен а един приятел с водопад питам

    3 2 Отговор
    Ние като сме в съвета за мир на Тръмп във война ли сме с Иран?

    Коментиран от #141

    14:36 01.03.2026

  • 136 Къде

    3 2 Отговор

    До коментар #134 от "Oня с коня":

    ги видя този американски "контрол" в Иран?

    14:37 01.03.2026

  • 137 Европеец

    2 4 Отговор

    До коментар #99 от "Русия е в пълна безиходица":

    Съгласен съм с коментара ти до някъде....

    14:37 01.03.2026

  • 138 Спомних си

    3 3 Отговор
    Путин водеше и други хора!Хората до него,вече ги няма!

    14:37 01.03.2026

  • 139 Смешник

    2 3 Отговор
    Ами защо тогава не му помогнахте

    14:38 01.03.2026

  • 140 Останаха 2 масови убийци Ким и Путин

    5 5 Отговор
    Допреди да дойде Тръмп-2016 г., във света е имало неписано правило да не се посяга на лидерите на страните.2020-2024- помните ли Байдън какви ги говореще, а какво реално правеше.Видно е в Ирак, Иран как процедираха.луди садисти Президенти.Пращаха на смърт армии за кефа си, без да им се търси отговоност от ООН и Света.Трябвало сухупътни операции, за да свалят властта.Бреей..Дойде Тръмп и Нетаняху и промениха света.Хизбула, Хамас, Хомейни-това го чака и Путин, защото Тръмп сне забраната на Байдън на Зеленски.Помните ли как писка Путин, че Зеленски му готвел покушение.Е, ми той масов е убиец, докога ще му се позволява да праща на смърт руснаци.
    Иначе Тръмп е хуманен.Праща хелекоптерите и ги вади по пижами..

    14:38 01.03.2026

  • 141 Питай

    1 1 Отговор

    До коментар #135 от "Не за мен а един приятел с водопад питам":

    Орбан и Лукашенко!

    14:39 01.03.2026

  • 142 Бай

    4 3 Отговор
    Дончо много се изложи. Вече никой няма да го взема насериозно, знаейки че е кукла на конци на евреите.

    14:39 01.03.2026

  • 144 Мемфис

    2 2 Отговор
    Ще видим твоето какво ще е? Мръсно животно!

    Коментиран от #159

    14:39 01.03.2026

  • 145 Най

    4 0 Отговор
    много спечелиха датчаните. Няма да им вземат Гренландия, щото има по-важна работа.

    Коментиран от #158

    14:40 01.03.2026

  • 146 Aлфа Bълкът

    0 3 Отговор

    До коментар #123 от "Пък гледам":

    Трима играли хоро.
    Тоя отзад бил само в ролята на мъж и викал:
    — Голямо хоро, тежко хоро!
    Тоя по средата го играел хем жена, хем мъж и викал:
    — Хоро като хоро.
    Ама тоя най-отпред, той бил само жена и викал:
    —Ади беее, няма ли да обръщаме хорото???
    Никога, хорото никога няма да се обърне щом сам си се хванал да го водиш!
    Ето, тоя по средата го няма, ама тоя отзад пак си остава мъж, а тоя дето го води винаги ще бъде жената!

    14:40 01.03.2026

  • 147 Христо

    3 2 Отговор
    Така е. Убийство

    Коментиран от #153

    14:40 01.03.2026

  • 148 Путин

    3 2 Отговор

    До коментар #102 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂":

    За мен беше чест!!!

    14:41 01.03.2026

  • 149 Смешник

    2 2 Отговор

    До коментар #117 от "Джи":

    Дали ще могат Русия е ядрена държава а и умее да воюва

    14:41 01.03.2026

  • 150 Фицо

    1 0 Отговор
    Айде всички на орото!

    14:42 01.03.2026

  • 151 Ами

    2 2 Отговор
    Къде ги видяхте тия празненства?
    Целият Близък Изток гори. 27 американски бази са поразени.
    Ормузкия проток е затворен. Ръководството на Израел избяга.
    Иранските ракети вече достигат до Кипър.
    И ако някой реши да спре това как ще го направи?
    С кого ще преговаря?
    И това е само началото. Утре борсите отварят.
    Колко е струва петрола?
    Когато казваш или правиш нещо първо мислиш!

    Коментиран от #154, #173

    14:42 01.03.2026

  • 152 Разследващ екип от БГ експерти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има":

    на място вече почти е доказал , че става въпрос за ритуално самоубийство .

    Коментиран от #155

    14:42 01.03.2026

  • 153 Верно

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Христо":

    Не е свадба!

    14:43 01.03.2026

  • 154 Поразени ,гори

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Ами":

    Абе Смешко нещо си се въодушевил мбого.

    14:43 01.03.2026

  • 155 Взети са

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "Разследващ екип от БГ експерти":

    натривки от ануса!

    14:43 01.03.2026

  • 156 Бийк

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Още договорняк с юдео-сатанистите?":

    Те са се договорили с Пусяк още в Анкъридж ,и затова сега Пусяк само стои и гледа отстрани
    Пусяк е истинският Юдей Сатанист Соросоид
    Той ще затрие пРосийка ,както затрива един по един нейните верни съюзници

    14:45 01.03.2026

  • 157 Мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "хаха 🤣":

    Глупотевини има само в педоханската ти тиква!

    Коментиран от #191

    14:45 01.03.2026

  • 158 Даа

    3 1 Отговор

    До коментар #145 от "Най":

    Руските подводници дебнеха около Гренландия!Перчема как ги преметна!

    Коментиран от #165

    14:45 01.03.2026

  • 159 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #144 от "Мемфис":

    А тьи пачему си толкоз злобньй ??

    14:46 01.03.2026

  • 161 всяко убийство на животно е цинично

    1 0 Отговор
    Каква е разликата от убийствата в петрохан или от убийството на орлите-мършояди???И дветесе убиват живи същества......едните с отрова ,другите със свинец , а третите с някаква си бомба.Вчера разбрах ,че имало снайпери които по права линия ,могат да пръснат....от 2,5км........дори не се чувало ни гръм ни пламък.........мозъка ми не го проумява ,но казват ,че е факт!

    14:47 01.03.2026

  • 162 Държавата

    1 4 Отговор
    Израел приключи. След две десетилетия никой няма да си спомня, че въобще е съществувала такава държава. Голяма грешка допусна световното еврейство.

    14:47 01.03.2026

  • 163 Айде бе,

    2 0 Отговор
    Цинично е защото не е украинец ли? Убийството на стотици хиляди украинци и разрушаването на държавата им по малко цинично ли е?

    14:48 01.03.2026

  • 164 Патетично

    3 0 Отговор
    Един от най-циничните убийци говори за цинично убийство !

    14:48 01.03.2026

  • 165 Говорит Москва от дъното

    4 0 Отговор

    До коментар #158 от "Даа":

    Руските подводници само гледат, както гледаха превземането на танкера им който пазеха. Те ако изстрелят ракета шансовете да отидат при Курск и крайцера мацква е 50/50.

    Коментиран от #185

    14:49 01.03.2026

  • 167 Никой

    1 0 Отговор
    Жените не трябва да са на фереджета.

    14:51 01.03.2026

  • 168 Минск-16

    2 0 Отговор
    Тоя, дето открито се хвали, че по негова заповед са убити над 2 млн от братския му украински народ, говири за цинични убийства.

    Коментиран от #180

    14:53 01.03.2026

  • 169 Не харесвам Тръмп

    2 0 Отговор
    Но ми харесва как разчиства оста на злото и то след като една дузина пишман диктатори приятели на пуcито и на чалмата, барабар с нашия мунчо, дето не му научихме името се подписваха с глуповати усмивки и перспектива да му подарят по един милярд.

    14:55 01.03.2026

  • 170 Ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #123 от "Пък гледам":

    Путин никой не го бръсне за слива, а Русийката пак хвана средния.!

    14:55 01.03.2026

  • 171 Димата

    2 0 Отговор
    Медведя поне лае нещо а тоя не смее да каже и копче. Като онова новото Делсито у Венецуела.

    14:56 01.03.2026

  • 172 Как

    1 0 Отговор
    Путин в обещавал многократно да защити иранците. Затова те отказаха на Тръмп! Даже е казвал че целия БРИКС са коалиция на оказващи подкрепа!

    14:58 01.03.2026

  • 173 да ама не!

    1 0 Отговор

    До коментар #151 от "Ами":

    Да бе и петрол се купува ката ден.........Те фючърсите са с месеци напред.докато се вдигне цената и оп след 5дена всичко е свършило.да не ти е просиянската война.след иран се разпада ,просията ти!ПС.Утре златото ще удари нагоре , а криптовалутите и другите валути надолу ,включая и любимата ти рубла!

    14:58 01.03.2026

  • 174 БЪЛГАРИН

    2 0 Отговор
    Някаде един путинофил беше казал:Няма опасност за нашия вожд.Новия бункер е на 2500м.
    под земята.Отлично нека си седи там.В Русия има много мъдри хора които да изградят една
    нова демократична Русия.Още Горбачов се опита да премахне "Империята на злото" каквато
    направиха от Русия такива като терористи като Ленин,Сталин,Берия.Сега и Путин:Ето негов
    цитат:"Като се удря трябва да удариш силно и първи.Най поразяващо е!" В Русия има хора
    като героя Навални.Те ще изградят новата Русия.
    Любопитно дали по нареждане на негово всочество посланик Митрофанова ще махнат това.

    14:59 01.03.2026

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "Ами":

    Режимът на Хаменей официално обяви 3 117 убити. Телевизионният канал Иран Интернешънъл, собственост на саудитеца Адел Абдулкарим, съобщи, че има информация за 36 500 убити на базата на изтекли вътрешни доклади от режима. Повечето от протестиращите са убити на 8 и 9 януари, когато има рязък скок на смъртните случаи. Гардиън и Тайм също съобщават за поне 30 000 убити, като информацията идва от стотина медицински работници. В Европейския парламент се цитираха доклади с около 35 000 загинали. Ето това подкрепяте вие копейките. Не ви пука нито за иранците, нито за руснаците, които мрат като мухи в ръцете на диктаторите. Вие сте загрижени само за диктаторите и техните приближени.

    14:59 01.03.2026

  • 178 Независим

    2 0 Отговор
    Сатаната казва че сатанинските дела са лоши, а защо тогава вършиш същите дела и ти ????????

    Коментиран от #184

    15:00 01.03.2026

  • 183 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Има":

    Разбира се, че има нецинични убийства. Убийството на Хаменей е точно такова. Да убиеш масов убиец е добро. Затова иранският народ в момента празнува.

    15:02 01.03.2026

  • 184 Путин е голям хубавец!

    3 0 Отговор

    До коментар #178 от "Независим":

    Идва неговия край на убиец, като на Садам и Аятолаха.

    Коментиран от #187, #197

    15:03 01.03.2026

  • 185 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #165 от "Говорит Москва от дъното":

    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците бягащи от Иран?

    15:04 01.03.2026

  • 186 Елица

    1 0 Отговор
    Един по един приятелите на Пyтя напускат живата природа. Това ни кара да се запитаме дали той няма да е следващият? Ами другарят Си? Знаете какви бели може да направи в Тайван, може би той трябва да е следващият. Уф, толкова са много... като хлебарките са, не мислите ли?

    15:05 01.03.2026

  • 187 Да бе...

    1 1 Отговор

    До коментар #184 от "Путин е голям хубавец!":

    Путин си е злобно джуджи.

    Коментиран от #194

    15:05 01.03.2026

  • 189 Горски

    2 1 Отговор
    Ако Путин гръмне Зеленския как ще се представи това на Запад, защото там приемат като нормално убийството на Хаменей? Капанът на „експортната демокрация“ под бомбите. Опитите да се оправдае чуждестранната агресия с желанието за сваляне на „жесток режим“ са стар имперски капан, в който не бива да се попада. Демокрацията не пристига на крилете на американски бомбардировачи; опитът от Ирак и Афганистан ясно показа, че следват само хаос и външен контрол. Обсъждането на вътрешните грехове на иранското правителство, докато страната е бомбардирана от израелската въздушна мощ, означава да се превърнеш в „полезен инструмент“ в ръцете на глобален агресор. Истинската цел на тази война не е свободата на иранския народ, а завземането на колосални ресурси: петрол, газ и редкоземни метали. Подкрепата за това незаконно клане не прави човек демократ; тя го прави съучастник в престъпление срещу суверенитета на цял регион.

    15:05 01.03.2026

  • 190 Има си

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "Кой":

    Договор за неразпространение на Ядрените оръжия и стриктно се спазва. Само тези 9 ядрени държави могат да имат- САЩ, Великобритания, Франция, Китай, Русия, Израел, Северна Корея, Индия и Пакистан. Никой друг.

    15:05 01.03.2026

  • 191 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #157 от "Мнение":

    Грешиш приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    15:06 01.03.2026

  • 192 ганю

    0 0 Отговор
    сега ще видиш киев за 3 дни как се прави
    що не помогна на иран?

    15:07 01.03.2026

  • 193 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хехеее":

    Според казаното от Зеленски през тази седмица,той е бил само в бункер през първите две години на специалната операция и е излязал от бункера чак когато е станало ясно,че няма да го убият.

    15:07 01.03.2026

  • 195 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Още не се знае":

    ще има сармати

    15:09 01.03.2026

  • 196 12345

    0 0 Отговор
    Прав е Хаяско! Някак по-елегантно е с чай и останалите средства и методи, с които той се ползва...

    15:10 01.03.2026

