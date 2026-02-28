Новини
“Възраждане” организира протест: Обединени за мир в България

28 Февруари, 2026 21:04 1 106 103

Протестът  ще се проведе в понеделник - 2 март 2026 г., от 18:00 ч. пред Министерски съвет

Снимка: БГНЕС
Протестираме против въвеждането на България във война, против превръщането на нашата територия в плацдарм за военни действия, против участието на български контингент във войни и военни операции. Протестираме против чужди контингенти на нашата територия.

Войната не разпознава предпочитания, общности и политическа окраска, когато падат бомби над една страна, те не обръщат внимание къде падат. Призоваваме Ви всички заедно и обединени да излезем за мир в страната ни.

Сега е време за действие.


София / България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сила

    35 29 Отговор
    възРАЖДАНЕ НА 15 ...Кафявото от Максуда , изходен продукт на соц педофилията по селата !!!

    Коментиран от #48

    21:06 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ги хи!

    47 25 Отговор
    Копейките пак си прави предизборен пиар! Файда йок! Чорапа му изяде шансовете.

    Коментиран от #18, #75

    21:07 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Измъчен и терирозиран

    20 6 Отговор
    ...трябва ли нон стоп да гледаме фарса за Евровизия по БНТ и да гледаме всяка неделя п,-дрсстията на драго чая ...сега БНТ представя дара която не знае за кво е там

    Коментиран от #101, #103

    21:08 28.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    17 23 Отговор
    Днес влязохме в Министерски съвет . Имаше стотици полицаи но не реагираха.И полицията вече не пази тези предатели

    Коментиран от #24, #25, #27, #77, #93

    21:08 28.02.2026

  • 8 Ние идваме

    18 8 Отговор
    само, ако ни се плати. Един тука ни дължи пари за три протеста.

    21:08 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Народна сила

    12 17 Отговор
    Има петиция за мир и неутралитет. Подписвайте я, не се чудете.

    Коментиран от #19

    21:08 28.02.2026

  • 11 Боже

    31 16 Отговор
    Хванете този ненормалник и го закарайте на 4-ти километър. До кога ще бръмчи по всички сайтове.

    21:09 28.02.2026

  • 12 Сила

    33 12 Отговор
    Копейкин , Копекиййййн ...нема да завършиш строежа в Тюленово , нема кинти вече ....даже и клошарите от шадравана пред Централна баня не ти се връзват вече за два сандвича и минерална вода ( малка , 500 мл)

    21:09 28.02.2026

  • 13 Цвете

    30 14 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. КОЙ ВЪВЕЖДА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНА? ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ СА ТИ МАЛКО В ПОВЕЧЕ, МАЙ? 🙄☹️🥴🤔👺

    21:10 28.02.2026

  • 14 този неадекват

    29 13 Отговор
    пак се изказва след дъжд качулка. Иди у Иран, Коце и спри войната. Какво си се развикал тука. От теб нищо не зависи. Аман от популисти.

    21:10 28.02.2026

  • 15 копейкин

    25 9 Отговор
    аз съм варненски иранец по рождение

    21:10 28.02.2026

  • 16 ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА!🤓

    16 10 Отговор
    ПОМИСЛИХ ЧЕ ЧЕТА ИЗКАЗВАНЕ
    НА ВЪРХОВНИЯ МР.МОЛЛА ХЮМЕНЕЙ...смех...
    АВЕ ТОВА ОТ ФИГ.1 КАК Е ИЗБТАЛ
    ДВЕТЕ ГОДИНИ ЧАНЧ В КАЗАРМАТА...🤔

    21:11 28.02.2026

  • 17 Цвете

    20 10 Отговор
    ЛУД УМОРА НЯМА. КОЙ ВЪВЕЖДА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВОЙНА? ХАЛЮЦИНАЦИИТЕ СА ТИ МАЛКО В ПОВЕЧЕ, МАЙ? 🙄☹️🥴🤔👺

    21:11 28.02.2026

  • 18 Европеец

    12 19 Отговор

    До коментар #4 от "Ги хи!":

    Може и да е пир, но все пак прави нещо за разлика от другите..... На предстоящите избори ще гласувам за Възраждане или Меч, ако не направят някоя издънка..... Бих гласувал и за Нинова, напоследък слушах случайно нейни изказвания и виждам че разсъждава разумно...

    Коментиран от #21, #96

    21:12 28.02.2026

  • 19 И какво?

    22 8 Отговор

    До коментар #10 от "Народна сила":

    Какво ще се промени, ако я подпишат. Нито Тръмп, нито Нетаняху, нито Путин са чували за Коцето. Предизборна парлама от пусто в празно.

    Коментиран от #23

    21:13 28.02.2026

  • 20 Град Козлодуй..

    8 11 Отговор
    Мдаааа тея марионетки на англосаксонското племе и евреите ще запалят някоя война!

    Коментиран от #98

    21:14 28.02.2026

  • 21 Мнение

    15 11 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    И аз за Възраждане!

    Иначе за коя Нинова говорите, тая дето пращаше оръжия за укрия, като убеждаваше всички, че не била пратила и патрон?!

    Коментиран от #39

    21:15 28.02.2026

  • 22 Баламурници

    18 10 Отговор
    Волен изхрани и доведения син сега е ред на Коцето. Точи Коце. Щом има балъци ше има и тарикати

    Коментиран от #34

    21:16 28.02.2026

  • 23 Има значение

    7 14 Отговор

    До коментар #19 от "И какво?":

    Ако се съберат 100хил подписа, че са против участието на България във военнопрестъпленията на краварите и юдеите, това ще е единствената ни достойна позиция, показвала тази държава последните години

    21:16 28.02.2026

  • 24 Копейкин Костя

    13 11 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Хапчетата!!!

    21:17 28.02.2026

  • 25 Европеец

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Дано да е така, но не ти вярвам.... Но знам едно, ако искаме в бг територията да има държава, трябва да Възродим България и както казва Костадинов да я преусновем и изградим отново..

    Коментиран от #100

    21:17 28.02.2026

  • 26 Разбрал

    14 9 Отговор
    Пак активираха тези смешници, за да създават суматоха, размирици и саботажи!
    Трябва да стискаме палци на САЩ и Израел да унищожат веднъж завинаги иранската ядрена заплаха и варварския режим, който я създава!

    21:17 28.02.2026

  • 27 Здрасти

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Пили си хапчето?

    21:17 28.02.2026

  • 28 Дядо от село

    11 8 Отговор
    А когато путин нападна Украйна, що не протестирахте бе?А ако нападне нас ще месите питки и ще посрещате асвабадителите,де гиди женски маже...

    Коментиран от #42

    21:18 28.02.2026

  • 29 Ринпоче Моче

    10 5 Отговор
    Тоя чиляк мяза на Лама, пътник е

    21:18 28.02.2026

  • 30 Да бием

    6 2 Отговор
    Педофилите, където ги сгащим!

    21:20 28.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Крим е руски и Нефтохима е руски

    9 7 Отговор
    Изкарвайте ни от евротинята и НАТю.
    На нас война не ни трябва.
    Достатъчно хора умират всеки ден от болести,катастрофи и мизерия.

    Коментиран от #37, #45

    21:21 28.02.2026

  • 33 Слагай

    8 5 Отговор
    Чалмата!

    21:22 28.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ха Ха

    10 6 Отговор
    Абе я марш да боядисате сградата на европейската комисия!

    21:22 28.02.2026

  • 36 ха, ха, ха...

    6 2 Отговор
    Хайде да уточним, а какой мйр пожалуйста?!?

    21:23 28.02.2026

  • 37 Бикът от Шри Ланка

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Крим е руски и Нефтохима е руски":

    Еся е го вадотнамайкати

    21:23 28.02.2026

  • 38 гола вода си

    7 4 Отговор
    Да знаеш , че си на светлиннни години от Волен , по интелект и знания !

    21:24 28.02.2026

  • 39 Европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Прав си, Нинова продаваше оръжие на Полша, поне така казват..... Да не забравяме, ще ти я беше в правителството на "УмНИКА "канадец.... За това я намразих, но все пак разсъждава разумно....

    21:24 28.02.2026

  • 40 Тоя па

    11 5 Отговор
    Ония сатрап от Кремъл изби два милиона руснаци и украинци, а тоя дума не обели за да спре войната. Само ходи всеки месец в Масква да си взема порите с ония гейлосания. Сега реве за брадатите козели.

    21:24 28.02.2026

  • 41 Вмро

    10 1 Отговор
    На протеста и петимата от възраждане ли щд ходят

    21:24 28.02.2026

  • 42 Деде

    7 7 Отговор

    До коментар #28 от "Дядо от село":

    Не си на ясно с нещата. Знаеш само това,което продажбите ни управленци искат да знаеш.
    А то е,да изкараме Путин най-големия агресор.
    А нима Тръмп не е агресор?????

    Коментиран от #46

    21:25 28.02.2026

  • 43 Коце ,защо пред празни сгради

    7 2 Отговор
    18.00ч. пред почивен ден......Абе кой ще ви чуе ... Колкото ви чуха за българския лев...Само циркове.Като искаш да те чуят - в работен ден на най- възлови места блокаж навсякъде и във всичко......Еййййй 18.00ч. пред празни сгради????? .Блокираш ги вътре и да не мърдат месец наникъде ...... поне....

    21:25 28.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ааааааа

    2 8 Отговор

    До коментар #42 от "Деде":

    евреинът е най - голям агресор.....дадаааа

    21:27 28.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пилотков

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Вярно е.

    21:28 28.02.2026

  • 49 Ламата от Максуда

    7 1 Отговор
    Дръжте се чалмари, ни е сме с вас. Цонка ке пръднне на Донни на х...я

    21:29 28.02.2026

  • 50 ВЪН НА БЪЛГАРИЯ

    5 11 Отговор
    ОТ ЕС И НАТО.

    21:29 28.02.2026

  • 51 Мнение

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "Айде бе,":

    А ние пдалите ги трошим!
    Хочеш?!

    21:30 28.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Виж ти

    9 3 Отговор
    А срещу войната на Путин в Украйна защо не протестираш пред руското п-во?

    Коментиран от #59, #60

    21:32 28.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Абе тук

    9 2 Отговор
    Е пълно с руски резби. Абе ходете си при чеченците.

    Коментиран от #81, #99

    21:34 28.02.2026

  • 56 Гуру Гарабед

    7 0 Отговор
    Тов е по жалък и изпаднал и от сидеров. Хахаха. А срещу кацането на марс ще протестирате ли бе аахахсха колко си жалък копейка. Ще се съберете стотина платени пенсионера. Това е изхождане.

    21:34 28.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 И Киев е Руски

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Фарфалюн":

    Ако не беше толкова беден щеше да имаш огледало . Няма да те обидя защото знам че си много Семпъл и няма да ме разбереш

    Коментиран от #61, #74

    21:36 28.02.2026

  • 59 Защото

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "Виж ти":

    Не подкрепя фашисткия режим на нар, ко,,ма,,на.

    21:37 28.02.2026

  • 60 Мнение

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Виж ти":

    Щото войната в укрия я стартира Обама през 2014та, с помощта на останалите глобаляги, които подписаха минските споразумения, а в последствие руснаците разбраха от Меркел, че западът никога не е смятал да ги спазва тия споразумения, а е искал само да въоръжи укрите за да нападат своите проруски сънародници!

    Следователно за войната в укрия трябва да протестираш основно пред фащисаното посолство и пред британското посолство, щото Борис Джонсън осуети мирните преговори през 2022г в Турция!!!

    Коментиран от #92

    21:38 28.02.2026

  • 61 404

    4 4 Отговор

    До коментар #58 от "И Киев е Руски":

    Абе тоя на кой е кръстен.ФарфаЛЬОн.По зле от Володимир zелнсккиййй

    Коментиран от #68

    21:38 28.02.2026

  • 62 Хи хи!

    8 2 Отговор
    Пука му за световния мир! Има да довършва къща човекът. Трябва още да се прави на политик, докато не са му спрели рублите.

    21:39 28.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Тоя смешник

    8 2 Отговор
    още ли се смята за интересен

    21:41 28.02.2026

  • 65 Българин

    2 6 Отговор
    Шапка свалям на Костадинов, за твърдата и последвателна подкрепа за президента Тръмп!
    За това с гордост ще гласувам за Възраждане!

    21:43 28.02.2026

  • 66 Петолъчник

    8 4 Отговор
    Копейков да хваща пушката и да ходи да брани аятоласите да си довършат атомните бомби и да изнудват света с тях както неговите господари из Масква

    21:43 28.02.2026

  • 67 111

    5 3 Отговор
    ИзМамник!

    21:44 28.02.2026

  • 68 Този

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "404":

    Са га наФАРФАЛЮНИЛИ отzaд и е много доволен

    21:44 28.02.2026

  • 69 Горски

    4 4 Отговор
    При тези мащабни реформи дали ще се намери някое топло местенце и за съпругата на Лорер? Персите да целят парламента, там е цялата пасмина дето 35г.нищо свестно не направи за държавата. Трябват няколко ракети на летището за да се надигне народа най накрая и да измете тази пасмина от идиоти, крадци и предатели до един и да ги обеси на площад народно събрание, както обесиха Мусолини със главата на долу. Ние не сме замсесени в тази операция, само дето им дадохме достъп до нашите летища! Когато осигуряваш логистиката на една от воюващите държави, значи си съюзник и участник във военни действия. Българските политици от 35 години са едни най-обикновени селски тарикати,за които понятието "национални интереси" не съществува, има само "поза партер". Република Сев.Македония официално протестира против нападението над македонска Персия (Иран).

    21:45 28.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Давайте,

    6 2 Отговор
    да видим колко са зомбираните ви избиранели.Хулитани безпросветни

    21:47 28.02.2026

  • 72 Като

    4 4 Отговор
    Може що да не си прави къщи по морето. Можач си е Коцето. Сам си е изкарал парите.

    21:47 28.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Поколикев

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "И Киев е Руски":

    Резани поемаш яко а кафяв тр,аверс.

    Коментиран от #83, #86

    21:48 28.02.2026

  • 75 Трябва

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ги хи!":

    И пиар да прави,а не само по две къщи с басейн да строи край морето за има-няма...ПЕТ години време...

    21:48 28.02.2026

  • 76 Браво Коце

    6 5 Отговор
    Така се прави.

    21:50 28.02.2026

  • 77 Почти ти вярвам

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    ама най-вече ,че ти е влязло нещо дебело и кораво , там де Слънце не е гряло...

    21:51 28.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Няма бира

    5 4 Отговор
    Идат избори, трябва да го дават по телевизята, безплатна реклама.

    21:52 28.02.2026

  • 80 Вече е бита карта

    4 5 Отговор
    Не разбирам за какво се напъва.

    21:54 28.02.2026

  • 81 Абе то

    3 5 Отговор

    До коментар #55 от "Абе тук":

    И с украинци е пълно.
    Що не им кажеш да си отиват????
    Май не ти стиска,ааа??

    21:54 28.02.2026

  • 82 Волен

    5 4 Отговор
    Си е истината. Тоя е бледо копие с теляк за авер. При Волен само мацки. И Волен беше пръв на барикадите, а тоя с цонка зад полицията в таралясника.

    21:57 28.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Още написано ненаписано и

    3 2 Отговор
    Единия минус цъффва като мартеница да ге.

    21:58 28.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ще ти се

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Поколикев":

    И на теб да те оправят rяzaни,ама те не оправят иzмekяри

    22:02 28.02.2026

  • 87 Яка сопа

    2 4 Отговор
    Най добре би било Иран да изстреля 2-3 ракети срещу софийското летище и да го разбие. Това ще оттрезви интимните партньори на САЩ в България. Да разберат нагледно какво е истинска война към която ни тикат. Добре е да се удари и някоя мастита резиденция или телевизия ръсеща тъпа пропаганда.

    Коментиран от #88, #95

    22:08 28.02.2026

  • 88 Гааах ти фантазьора!

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Яка сопа":

    Откажи се, няма как да стане.

    22:09 28.02.2026

  • 89 Коце, Коцееее,

    5 1 Отговор
    Малка нощна музика, а? Най-обичам безсмислени протести, които нищо не променят, освен балона на Копейкиното его.

    22:13 28.02.2026

  • 90 Чебурашкин

    3 1 Отговор
    А ти парите върна ли ги

    22:13 28.02.2026

  • 91 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Този съвсем е изтрещял. Никой не въвлича България в никаква война. Разбра, че на следващите избори ще има най-много 10 депутати и сега се чуди с какви простотии да си вдига рейтинга пред тъпаците.

    22:16 28.02.2026

  • 92 👍👍👍

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Мнение":

    Точно и ясно им го каза на конете с капаци .Кой разбрал разбрал Кой не е да гледа филма Солнцепек

    22:16 28.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Ха Ха

    2 1 Отговор
    Като гледам само за кои държави скачате за да си показвате маймунджилъците на партията ви ми става ясно в каква посока вървите!За свобода в България се събирали да протестират, разбираш ли!?

    22:19 28.02.2026

  • 95 Най - добре една ракета по

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Яка сопа":

    Банкянският зайчарник

    22:19 28.02.2026

  • 96 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Копейкин не прави нищо,а само говори празни приказки, но ти не можеш да разбереш

    22:21 28.02.2026

  • 97 ВРЪЩАЙ

    1 1 Отговор
    ПАРИТЕ!!!

    22:22 28.02.2026

  • 98 Не си разбрал

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй..":

    Иран иска да запали война, ако успее да направи ядрена бомба. САЩ и Израел ще предотвратят това.

    22:23 28.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Европеец":

    Иска да я изгради отново под руски ботуш.

    22:24 28.02.2026

  • 101 Не знам Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Измъчен и терирозиран":

    Трябва редовно да ходиш на доФтор ,и да си взимаш илачите

    22:26 28.02.2026

  • 102 Брей

    0 2 Отговор
    Копейките много реват за терористите от Иран

    22:27 28.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

