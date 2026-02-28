“Възраждане” организира протест: Обединени за мир в България

Протестираме против въвеждането на България във война, против превръщането на нашата територия в плацдарм за военни действия, против участието на български контингент във войни и военни операции. Протестираме против чужди контингенти на нашата територия.

Войната не разпознава предпочитания, общности и политическа окраска, когато падат бомби над една страна, те не обръщат внимание къде падат. Призоваваме Ви всички заедно и обединени да излезем за мир в страната ни.

Сега е време за действие.