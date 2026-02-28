“Възраждане” организира протест: Обединени за мир в България

Протестираме против въвеждането на България във война, против превръщането на нашата територия в плацдарм за военни действия, против участието на български контингент във войни и военни операции. Протестираме против чужди контингенти на нашата територия.
Войната не разпознава предпочитания, общности и политическа окраска, когато падат бомби над една страна, те не обръщат внимание къде падат. Призоваваме Ви всички заедно и обединени да излезем за мир в страната ни.
Сега е време за действие.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 41 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сила
Коментиран от #48
21:06 28.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ги хи!
Коментиран от #18, #75
21:07 28.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Измъчен и терирозиран
Коментиран от #101, #103
21:08 28.02.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #24, #25, #27, #77, #93
21:08 28.02.2026
8 Ние идваме
21:08 28.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Народна сила
Коментиран от #19
21:08 28.02.2026
11 Боже
21:09 28.02.2026
12 Сила
21:09 28.02.2026
13 Цвете
21:10 28.02.2026
14 този неадекват
21:10 28.02.2026
15 копейкин
21:10 28.02.2026
16 ДОКАТО СИ НАМЕРЯ ОЧИЛАТА!🤓
НА ВЪРХОВНИЯ МР.МОЛЛА ХЮМЕНЕЙ...смех...
АВЕ ТОВА ОТ ФИГ.1 КАК Е ИЗБТАЛ
ДВЕТЕ ГОДИНИ ЧАНЧ В КАЗАРМАТА...🤔
21:11 28.02.2026
17 Цвете
21:11 28.02.2026
18 Европеец
До коментар #4 от "Ги хи!":Може и да е пир, но все пак прави нещо за разлика от другите..... На предстоящите избори ще гласувам за Възраждане или Меч, ако не направят някоя издънка..... Бих гласувал и за Нинова, напоследък слушах случайно нейни изказвания и виждам че разсъждава разумно...
Коментиран от #21, #96
21:12 28.02.2026
19 И какво?
До коментар #10 от "Народна сила":Какво ще се промени, ако я подпишат. Нито Тръмп, нито Нетаняху, нито Путин са чували за Коцето. Предизборна парлама от пусто в празно.
Коментиран от #23
21:13 28.02.2026
20 Град Козлодуй..
Коментиран от #98
21:14 28.02.2026
21 Мнение
До коментар #18 от "Европеец":И аз за Възраждане!
Иначе за коя Нинова говорите, тая дето пращаше оръжия за укрия, като убеждаваше всички, че не била пратила и патрон?!
Коментиран от #39
21:15 28.02.2026
22 Баламурници
Коментиран от #34
21:16 28.02.2026
23 Има значение
До коментар #19 от "И какво?":Ако се съберат 100хил подписа, че са против участието на България във военнопрестъпленията на краварите и юдеите, това ще е единствената ни достойна позиция, показвала тази държава последните години
21:16 28.02.2026
24 Копейкин Костя
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Хапчетата!!!
21:17 28.02.2026
25 Европеец
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Дано да е така, но не ти вярвам.... Но знам едно, ако искаме в бг територията да има държава, трябва да Възродим България и както казва Костадинов да я преусновем и изградим отново..
Коментиран от #100
21:17 28.02.2026
26 Разбрал
Трябва да стискаме палци на САЩ и Израел да унищожат веднъж завинаги иранската ядрена заплаха и варварския режим, който я създава!
21:17 28.02.2026
27 Здрасти
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Пили си хапчето?
21:17 28.02.2026
28 Дядо от село
Коментиран от #42
21:18 28.02.2026
29 Ринпоче Моче
21:18 28.02.2026
30 Да бием
21:20 28.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Крим е руски и Нефтохима е руски
На нас война не ни трябва.
Достатъчно хора умират всеки ден от болести,катастрофи и мизерия.
Коментиран от #37, #45
21:21 28.02.2026
33 Слагай
21:22 28.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ха Ха
21:22 28.02.2026
36 ха, ха, ха...
21:23 28.02.2026
37 Бикът от Шри Ланка
До коментар #32 от "Крим е руски и Нефтохима е руски":Еся е го вадотнамайкати
21:23 28.02.2026
38 гола вода си
21:24 28.02.2026
39 Европеец
До коментар #21 от "Мнение":Прав си, Нинова продаваше оръжие на Полша, поне така казват..... Да не забравяме, ще ти я беше в правителството на "УмНИКА "канадец.... За това я намразих, но все пак разсъждава разумно....
21:24 28.02.2026
40 Тоя па
21:24 28.02.2026
41 Вмро
21:24 28.02.2026
42 Деде
До коментар #28 от "Дядо от село":Не си на ясно с нещата. Знаеш само това,което продажбите ни управленци искат да знаеш.
А то е,да изкараме Путин най-големия агресор.
А нима Тръмп не е агресор?????
Коментиран от #46
21:25 28.02.2026
43 Коце ,защо пред празни сгради
21:25 28.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ааааааа
До коментар #42 от "Деде":евреинът е най - голям агресор.....дадаааа
21:27 28.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Пилотков
До коментар #2 от "Сила":Вярно е.
21:28 28.02.2026
49 Ламата от Максуда
21:29 28.02.2026
50 ВЪН НА БЪЛГАРИЯ
21:29 28.02.2026
51 Мнение
До коментар #45 от "Айде бе,":А ние пдалите ги трошим!
Хочеш?!
21:30 28.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Виж ти
Коментиран от #59, #60
21:32 28.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Абе тук
Коментиран от #81, #99
21:34 28.02.2026
56 Гуру Гарабед
21:34 28.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 И Киев е Руски
До коментар #47 от "Фарфалюн":Ако не беше толкова беден щеше да имаш огледало . Няма да те обидя защото знам че си много Семпъл и няма да ме разбереш
Коментиран от #61, #74
21:36 28.02.2026
59 Защото
До коментар #53 от "Виж ти":Не подкрепя фашисткия режим на нар, ко,,ма,,на.
21:37 28.02.2026
60 Мнение
До коментар #53 от "Виж ти":Щото войната в укрия я стартира Обама през 2014та, с помощта на останалите глобаляги, които подписаха минските споразумения, а в последствие руснаците разбраха от Меркел, че западът никога не е смятал да ги спазва тия споразумения, а е искал само да въоръжи укрите за да нападат своите проруски сънародници!
Следователно за войната в укрия трябва да протестираш основно пред фащисаното посолство и пред британското посолство, щото Борис Джонсън осуети мирните преговори през 2022г в Турция!!!
Коментиран от #92
21:38 28.02.2026
61 404
До коментар #58 от "И Киев е Руски":Абе тоя на кой е кръстен.ФарфаЛЬОн.По зле от Володимир zелнсккиййй
Коментиран от #68
21:38 28.02.2026
62 Хи хи!
21:39 28.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Тоя смешник
21:41 28.02.2026
65 Българин
За това с гордост ще гласувам за Възраждане!
21:43 28.02.2026
66 Петолъчник
21:43 28.02.2026
67 111
21:44 28.02.2026
68 Този
До коментар #61 от "404":Са га наФАРФАЛЮНИЛИ отzaд и е много доволен
21:44 28.02.2026
69 Горски
21:45 28.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Давайте,
21:47 28.02.2026
72 Като
21:47 28.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Поколикев
До коментар #58 от "И Киев е Руски":Резани поемаш яко а кафяв тр,аверс.
Коментиран от #83, #86
21:48 28.02.2026
75 Трябва
До коментар #4 от "Ги хи!":И пиар да прави,а не само по две къщи с басейн да строи край морето за има-няма...ПЕТ години време...
21:48 28.02.2026
76 Браво Коце
21:50 28.02.2026
77 Почти ти вярвам
До коментар #7 от "Последния Софиянец":ама най-вече ,че ти е влязло нещо дебело и кораво , там де Слънце не е гряло...
21:51 28.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Няма бира
21:52 28.02.2026
80 Вече е бита карта
21:54 28.02.2026
81 Абе то
До коментар #55 от "Абе тук":И с украинци е пълно.
Що не им кажеш да си отиват????
Май не ти стиска,ааа??
21:54 28.02.2026
82 Волен
21:57 28.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Още написано ненаписано и
21:58 28.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ще ти се
До коментар #74 от "Поколикев":И на теб да те оправят rяzaни,ама те не оправят иzмekяри
22:02 28.02.2026
87 Яка сопа
Коментиран от #88, #95
22:08 28.02.2026
88 Гааах ти фантазьора!
До коментар #87 от "Яка сопа":Откажи се, няма как да стане.
22:09 28.02.2026
89 Коце, Коцееее,
22:13 28.02.2026
90 Чебурашкин
22:13 28.02.2026
91 Ха ха ха
22:16 28.02.2026
92 👍👍👍
До коментар #60 от "Мнение":Точно и ясно им го каза на конете с капаци .Кой разбрал разбрал Кой не е да гледа филма Солнцепек
22:16 28.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Ха Ха
22:19 28.02.2026
95 Най - добре една ракета по
До коментар #87 от "Яка сопа":Банкянският зайчарник
22:19 28.02.2026
96 Ха ха ха
До коментар #18 от "Европеец":Копейкин не прави нищо,а само говори празни приказки, но ти не можеш да разбереш
22:21 28.02.2026
97 ВРЪЩАЙ
22:22 28.02.2026
98 Не си разбрал
До коментар #20 от "Град Козлодуй..":Иран иска да запали война, ако успее да направи ядрена бомба. САЩ и Израел ще предотвратят това.
22:23 28.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Ха ха ха
До коментар #25 от "Европеец":Иска да я изгради отново под руски ботуш.
22:24 28.02.2026
101 Не знам Ама
До коментар #6 от "Измъчен и терирозиран":Трябва редовно да ходиш на доФтор ,и да си взимаш илачите
22:26 28.02.2026
102 Брей
22:27 28.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.