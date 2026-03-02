Новини
Седем души са ранени в района на Йерусалим при ирански ракетен обстрел

2 Март, 2026 03:49, обновена 2 Март, 2026 03:14 482 3

Израелските военновъздушни сили започнаха нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица

Седем души са ранени в района на Йерусалим при ирански ракетен обстрел - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Седем души бяха ранени снощи на шосе в района на Йерусалим по време на ирански ракетен обстрел, се казва в съобщение на националната спасителна служба, предаде АФП.

„Досега седем ранени с различна степен на тежест бяха евакуирани, за да получат медицинска помощ“, гласи съобщението. Броят беше потвърден и от две болници в града.

Около 20:40 ч. по Гринуич журналисти на АФП видяха няколко експлозии в небето над Йерусалим, звучащи като от прехващане на ракети от израелската противовъздушна отбрана.

Израелски телевизии излъчиха кадри, на които се виждат полицаи и аварийно-спасителни екипи, разположени в райони, където има видими щети. В района на Йерусалим кадрите показват път, осеян с различни отломки, включително камъни.

Военната цензура забранява на медиите да разкриват точното местоположение на засегнатите места, посочи АФП.

„Полицаи от окръг Йерусалим извършват претърсвания в целия окръг след сигнали за паднали снаряди на няколко места“, добави полицията в съобщение.

Израелските военновъздушни сили започнаха нова вълна от атаки срещу цели в иранската столица, предаде ДПА.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че възобновяват ударите, насочени срещу иранския режим „в сърцето на Техеран“.

Засега не се дават подробности.

Разстоянието между израелския град Тел Авив и Техеран по права линия е около 1600 километра.

Според Израел операцията на военновъздушните му сили срещу заклетия му враг Иран, започната в събота сутринта в координация със съюзника му – Съединените щати, е най-мащабната в историята на страната досега.

Израелските сили съобщиха още, че са нанесли удари и по обекти на групировката „Хизбула“ в Ливан в отговор на обстрел от страна на шиитското движение по Израел, предаде АФП.

Ирански медии съобщават, че при въздушни удари е била засегната болница в иранската столица Техеран, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Болницата „Ганди“ е била атакувана при въздушните ционистко-американски удари“, пише иранската агенция ИСНА. Иранските медии ФАРС и Мизан публикуват видео, което представят като заснето във вътрешността на болницата. В него се виждат отломки на пода насред инвалидни колички.


