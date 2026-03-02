Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Москва съобщи за саботиране на инфраструктурата на „Турски поток“ и „Син поток“

2 Март, 2026 03:43, обновена 2 Март, 2026 03:48 880 4

  • русия-
  • турция-
  • турски поток-
  • син поток-
  • саботажи

Руското посолство в Анкара е информирало за опитите турската страна

Москва съобщи за саботиране на инфраструктурата на „Турски поток“ и „Син поток“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското посолство в Анкара съобщи за опити за саботиране на инфраструктурата на тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, пише „Известия“.

„Нашите недоброжелатели са се опитали да саботират инфраструктурата на тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, съобщава вестникът, позовавайки се на руската дипломатическа мисия в Анкара.

Според вестника, посолството е заявило, че е „своевременно съобщило тази информация на нашите турски партньори“.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин обяви на заседание на съвета на ФСБ, че разполага с информация за евентуални планове за саботаж на тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“.

Според прессекретаря на президента Дмитрий Песков, информация за подготовката на Киев за евентуален саботаж по тези тръбопроводи е била многократно съобщавана на Турция.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ДАНО СТАНЕ,
    ТОГАВА РАМЗАН КАДИРОВИЧ ЩЕ НАПРАВИ БАКУ
    ПЕРЛАТА НА РУСКИ КАВКАЗ...
    ....
    ЕСТЕСТВЕНО АКО ИРАНЦИТЕ НЕ ГО ИЗПРЕВАРЯТ
    .......
    ХИТРИ АРМЕНЦИ :)

    03:58 02.03.2026

  • 2 и винетките да поскъпнат ако може

    3 2 Отговор
    дано скоро гръмне и турски поток

    и цената на бензина да стигне 5 евро/литър

    04:20 02.03.2026

  • 3 тагаренко какво каза?

    2 3 Отговор
    да изпращаме ли по още една заплата на брадясалия наркоманЗЕЛЕНСКИ да има пари за съботажи?



    бандерите разбират само от бой , денонощен бой

    Коментиран от #4

    04:23 02.03.2026

  • 4 АЗ КАЗВАМ

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "тагаренко какво каза?":

    ТОЧНО ОБРАТНО. РУШНЯЦИТЕ РАЗБИРАТ САМО ОТ БОЙ НОНСТОП.
    ТЕ НЕ ПРЕГОВАРЯТ. ДОРИ С МАЙМУНА ЩЕ СЕ РЗБЕРЕШ ПО-ЛЕСНО.

    04:33 02.03.2026

