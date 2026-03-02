Москва съобщи за саботиране на инфраструктурата на „Турски поток“ и „Син поток“

Руското посолство в Анкара съобщи за опити за саботиране на инфраструктурата на тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, пише „Известия“.
„Нашите недоброжелатели са се опитали да саботират инфраструктурата на тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, съобщава вестникът, позовавайки се на руската дипломатическа мисия в Анкара.
Според вестника, посолството е заявило, че е „своевременно съобщило тази информация на нашите турски партньори“.
Миналата седмица руският президент Владимир Путин обяви на заседание на съвета на ФСБ, че разполага с информация за евентуални планове за саботаж на тръбопроводите „Турски поток“ и „Син поток“.
Според прессекретаря на президента Дмитрий Песков, информация за подготовката на Киев за евентуален саботаж по тези тръбопроводи е била многократно съобщавана на Турция.
