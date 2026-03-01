Бенямин Нетаняху: Израел преживява болезнени дни! Засилваме ударите по Техеран

Израел ще засили ударите си по иранската столица Техеран, обяви тази вечер израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, пише БТА.
"Нашите сили в момента нанасят удари в сърцето на Техеран с нарастваща интензивност, която ще се засили още повече през следващите дни", каза Нетаняху във видеообръщение на втория ден от началото на операцията. Той обяви, че е "дал инструкции за продължаване на кампанията", за която, според него, Израел е мобилизирал "пълната мощ на въоръжените си сили, както никога досега, за да гарантира своето съществуване и бъдещето си".
Малко по-рано в Техеран отекнаха нови експлозии, а след това бе съобщено, че е била поразена централата на иранското национално радио и телевизия.
Нетаняху призна, че Израел преживява "болезнени дни" след смъртоносните ирански удари на негова територия.
"Това са болезнени дни. Вчера тук в Тел Авив, а сега и в Бет Шемеш, загубихме скъпи за нас хора", каза израелският премиер на видеозапис, направен в Министерството на отбраната в Тел Авив.
Девет души бяха убити в Централен Израел днес, когато сграда в град Бет Шемеш се срути след директено попадение на иранска ракета. Ирански удар вчера в Тел Авив причини смъртта на филипинска болногледачка, посочва АФП.
Единадесет човека остават в неизвестност след атаката в Бет Шемеш, съобщи тази вечер израелската полиция. Тя допълни, че са били ранени над 45 души.
Реза Пахлави, син на бившия шах на Иран, призова по-рано днес днес иранците да празнуват смъртта на върховния лидер Али Хаменей след американо-израелските удари, предаде Франс прес.
В ново изявление на фарси и английски в "Екс" Пахлави нарича Хаменей „демон“ заради това, че е наредил „клането на хиляди синове и дъщери на Иран“.
„На достолепния и смел народ на Иран искам да кажа, че смъртта на тиранина на нашето време, въпреки че отбелязва началото на голямо национално празнуване, не е краят на пътя. Бъдете бдителни. Бъдете готови. Часът на широко и решително присъствие по улиците е много близо“, добавя синът на шаха.
„Моля ви, като внимавате за сигурността си, да засвидетелствате удовлетворението си и подкрепата пред унищожаването на Ислямската република, като пеете религиозни песни всяка вечер и като формулирате изискванията си за бъдещето на Иран“, призовава още Реза Пахлави.
В статия за "Вашингтон пост" вчера вечерта той благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп за атаката срещу Иран и потвърди готовността си да ръководи прехода във властта в Иран. Реза Пахлави подчерта, че това ще бъде само преходна роля, след като беше разкритикуван, че може да възстанови монархията в Иран.
„Нашият път ще бъде прозрачен: нова конституция, изготвена и ратифицирана чрез референдум, последвана от свободни избори под международен надзор. Когато иранците гласуват, преходното правителство ще бъде разпуснато“, уточнява Реза Пахлави в публикацията.
1 Не нормален убиец си
2 Ооо
3 Евгени от Алфапласт
4 гошо
5 стоян георгиев
Вече бройката катантинирано краварско гони 1000 🍻
6 демократ
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":За такива изказвания трябва да има уволнения и гаранция че до края на дните ти няма да си намериш работа.
7 Данко
8 Софийски селянин,Пенсионер
9 оня 📢
10 Европеец
До коментар #1 от "Не нормален убиец си":Съгласен съм с коментара ти..... Лудите Бени и Дончо са убийци и ядрени терористи, само с това ще бъдат запомнени.....
11 ДрайвингПлежър
Междувременно от последната минута: Reports claim the UK has officially entered the war alongside the U.S. and Israel against Iran, escalating global conflict fears.
Съобщават, че Малобритания се е присъединила към убийците, с което опасността от международен конфликт се е увеличила сериозно...
ВИНАГИ ЕДНИ И СЪЩИ!
12 Баба Гицка
13 Нищо
Иран - 90 милиона. Израел - 10 милиона
14 Хихихи
21:01 01.03.2026
15 Тимур
До коментар #12 от "Баба Гицка":Фашизмът сред копейте е жив бабо
16 Евгени от Алфапласт
До коментар #6 от "демократ":Е, айде, де, чакам. 😂Оптимист🤣
21:02 01.03.2026
17 Българин
18 Сатана Z
19 Удри
20 Хипотетично
Загубите на воюващите страни са непропорционални.
За постиженията на разузнаването, коментар не е нужен.
21 Данко Харсъзина
Коментиран от #59, #112
25 Опа
27 Израел
21:04 01.03.2026
28 Адолфо
29 Хмм
30 любопитно
Атомните специалисти са изтеглени.
21:05 01.03.2026
31 Тимур
21:05 01.03.2026
32 демократ
До коментар #22 от "Българин":Както виждаш с Иран се справяме че с 5млн въшливи български от репки ли няма.
33 Камък върху камък
21:06 01.03.2026
34 Майна
И лондонсити( ционизмът) на олигархичната кабала-, която създаде Израел с това предназначение
Не забравяйте, че аятоласите дойдоха на власт именно с тяхна помощ
И Асад се заигра с тях!
Видяхте резултата - а отказа помощ от Путин
И сега е същото
Хаменей отказа договор за отбрана с руските.
На Тръмп също!
Ето и вчера !
"Вчера САЩ се свързаха с Иран чрез Италия, предлагайки прекратяване на огъня; Техеран „категорично отхвърли идеята“ – Йедиот Ахронот“
35 Хм...
Лично аз смятам, че всичко ще приключи до десетина дни и всички ще се обявят за победители, като миналия път. В противен случай предстоят изключително забавни и поучителни времена за цялата планета.
36 Дзак
До коментар #6 от "демократ":Един и същи Провокатор пише. За такива ще има винаги работа!
21:08 01.03.2026
До коментар #19 от "Удри":Банкянския зайчарник и свинската кочина! Тогава ще я бъде България!
38 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍
Коментиран от #43, #108, #124
39 не може да бъде
40 СССРБарета
41 ВЕЛИК ИЗРАЕЛ
У ДРИ БАЦЕ,. У ДРИ ТАА ПОД ЧОВЕШКА ИЗ МЕТ!
Коментиран от #68
42 Иисус Христос
43 Тимур
До коментар #38 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":Смени вица
45 Хахаха
46 Тепърва ще усетиш
47 Сатаняху
Мутрата му е красноречива.
48 Елица
Да не ви пука за дъщерите. Вие иранците сте приравнили жените до нивото на домашно куче, което спи върху входната изтривалка.
49 Радев съм
И тази година
Вашия президент
И бъдещ.... водач
50 Обтегач
51 ФАКТ
До коментар #1 от "Не нормален убиец си":Пуслер никога не е бил толкова слаб. Врагът руши фабриките за дронове, които отиват за войната му с Украйна, а смешкото се крие
52 СССРБарета
53 Утре и в дриги ден е Пурим
Сатаняху ще се радва, че избива народите на Иран и Израел.
54 Обаче
До коментар #27 от "Израел":Израелския род е от 3 хиляди години сам във война със недоброжелатели, но се е запазил с всеобща грамотност четеейки и библията. Някой може да си спомни, че Алберт Айнщайн не е само немец, но от еврейски произход, както бащата на съвременния дигитален компютър американския гражданин Джон Атанасов е от български произход.
56 Данко Харсъзина
57 СССРБарета
60 👍👍👍
До коментар #39 от "не може да бъде":🤣🤣🤣🤣🤣🤣
61 Кочо
До коментар #52 от "СССРБарета":40 ирански генерали,министри и духовни водачи да ликвидирани в рамките на 1 минута!
Режимът приключи.
62 Данко Харсъзина
До коментар #54 от "Обаче":Компютъра на Джон Атанасов не е дигитален, а аналогов. Дигиталната техника дойде десетилетия след това.
63 Баце,
До коментар #43 от "Тимур":Засега всичко се потвърждава, естествено с изключение на бройката загинали пiHд0cи.
Между другото, американците обявиха евентуална сухопътна операция с цел освобождаването на пленени пилоти на бойни самолети. Как чалмите са пленили пилоти след като и американци и евреи твърдят, че нямат свалени самолети не е много ясно.
65 Сравнението ти
До коментар #24 от "Хаха":е нелепо!!!
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
67 Тимур
До коментар #44 от "Питоньо":Пу тьо виждам че фъфлиш, като драна копейка. Не е лесно с тия кариеси в уста. Нищо! На оня свят кумира ти Адолф ще те зачисли към армията си. Ще убиваш за кеф
69 Единствената файда
70 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
71 Данко Харсъзина
До коментар #62 от "Данко Харсъзина":Аналогов компютър имаше в МЕИто и в Изчислителните центрове. Беше с размерите на голям автобус и на него тествахме програмите, които пишехме на Фортран. С перфокарти.
72 Обаче
До коментар #62 от "Данко Харсъзина":Няма аналогов процесор и аналогова памет, ламповите ЕНИАК са построени от американци въз основа на архитектурата разработена от Джон Атанасов. Подробна справка в уикито.
73 А по улиците скита
До коментар #48 от "Елица":Елица - глухото кватрално куче. Сменя изтривалки по милост.
74 Фройд
До коментар #32 от "демократ":Даа, знаех си че не трябваше да помагаме на дядо ти Моше....
75 Данко Харсъзина
76 нетаняху, биби
До коментар #48 от "Елица":Правилно!
Затова и наведнъж изтрепахме близо двеста малки момиченца. Така помагаме на гордия ирански народ да се осъзнае и да се освободи от лошите аятоласи.
79 Ха дано
До коментар #54 от "Обаче":го треснат тоя че да замлъкне завинаги.
80 Тимур
До коментар #63 от "Баце,":Ти как си представаляш свободния свят. Никак,нали! Свят с реална журналистика,разбирай свободна. Сиреч твоите видения ако бяха верни досега всички големи медии да са изнесли всичко. Повярвай никъде няма такава информация
84 Данко Харсъзина
До коментар #72 от "Обаче":Аз съм работил с аналогов компютър в МЕИто. Зная какво представлява и как се работи с него. И изпит съм държал. Не ми е нужна Уикипедия.
86 Данко Харсъзина
До коментар #81 от "Глупак":Само така си мислиш. А на теб ти липсва елементарно възпитание.
88 Ха,ха
До коментар #57 от "СССРБарета":Гледай твойте монголски крепостняци и не си ври гагата навсякъде.
89 Все пак
До коментар #54 от "Обаче":някой ден късмета ти свършва.
90 ,,,,,,
До коментар #45 от "Хахаха":И от протестите ли така мисля?
91 Баце,
До коментар #80 от "Тимур":Учи чужди езици, полезно е пък било то и само английски. После посъбери пари и си купи телевизор дето хваща и друго освен бтв.
92 Данко Харсъзина
93 ЕЙ АЙ
До коментар #75 от "Данко Харсъзина":ти отговаря✔️Принцип на работа: Аналоговите компютри моделират изследвания процес, използвайки непрекъснати сигнали, а не символично представяне (0 и 1).✔️
Забравил си същността на двоичната бройна система в която 11=3 100=4. ЦЕИМ в мазето на математическия е цифрова (дигитална) ел.изч.машина. Перфокартата с прозорче е 1-ца, а позицията без перфорация е нула.
95 Доктор
96 Биби
97 Вуте...
До коментар #12 от "Баба Гицка":Требе бабе... требе да има такива богоугодни заведения за копейки и русофиле.
98 Жидовска напаст
До коментар #6 от "демократ":Иди на "хрен" Жид.
...!
99 Удри Биби... удри....
100 НЕТАНЯО ДА УМРЕ
102 Що бе
До коментар #6 от "демократ":Прав е човека!
103 Кьде е оня с мустаците
До коментар #70 от "Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱":че да ви започне отново
На "Сутурн" ама и за това не ставате жидове недод.....
104 Абишалом 🇮🇱🇮🇱🇮🇱
До коментар #100 от "НЕТАНЯО ДА УМРЕ":Г-н Нетаняхо ще умре когато аятулаха възкръсне
ха ха ха ха ха...
105 Еврейна
106 Луд
107 Замфир
Убит в неговата резиденция със семейството си, без да се крие от агресора.
Колко по ниско агресорите могат да паднат.
108 Браво Иран
До коментар #38 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":Браво на Иран! Благодарим ти Иран, избави ни от тази жидовска зараза.
109 Мразя жидове бесплатно
До коментар #6 от "демократ":Виж как всички те "нахраниха" , жид .....
.
110 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #6 от "демократ":Цял свят вече ви мрази и презира приклети евреи..
111 стоян георгиев
Затова съска това ционистко влечуго..
112 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #21 от "Данко Харсъзина":Аналени оргазми ли получаваш от това ,а юдо?!
113 Сатаняу
114 Анонимен
115 Смешник
116 Ото Флик от Гестапо
117 Да бе мирно стояло
118 три по три
120 Гост
121 000
124 Вили
До коментар #38 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! БРАВО ИРАН 👍":Колкото си прав, толкова да си здрав.
125 Някой е измислил оръжие за
И всички повярваха че два радиоуправлявани самолета са били достатъчни
126 Дотук добре
127 Хаменей не е духове лидер
До коментар #107 от "Замфир":а масов убиец на иранци. Избил е десетки хиляди иранци. Прочети.
128 Някой
129 маке
130 Така е
До коментар #88 от "Ха,ха":Тръгнал бедняка да обсъжда най-могъщата държава в света САЩ.
131 Гост
132 Иранците се радват
До коментар #110 от "шорошко еврейче-гейче ,":и празнуват в момента. Много били благодарни на САЩ и Израел за това, че ликвидират терористичната групировка, която е окупирала държавата им. Тази групировка се нарича Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).
133 Тубата
До коментар #111 от "стоян георгиев":сега не е тубата от преди ИИ. Няма еднозначно отношение към представянето там.
Киро имаше доказателствата в гугъл и смяташе, че това е достатъчно, но уви не е.
134 меко казано
До коментар #125 от "Някой е измислил оръжие за":Заблуждаваш и сам си вярваш.
135 хахаха
(US Homeland Security News)
🚨Актуализация: Това беше бързо!! Непотвърдени съобщения, че НОВИЯТ аятолах е бил убит при въздушен удар! Ще съобщя за още актуализации, когато станат налични!!
Ватнишките подлоги да започват - "ВАЙ ВАЙ ВАЙ ВАЙ ВАЙ!"
