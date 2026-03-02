Новини
Хизбула прати ракети по Израел от Южен Ливан, в отговор бе поразен Бейрут

2 Март, 2026 03:51, обновена 2 Март, 2026 04:01 738 6

Местни жители напускат домовете си и се местят в по-безопасни райони на север

Хизбула прати ракети по Израел от Южен Ливан, в отговор бе поразен Бейрут - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха началото на удари срещу цели на Хизбула в Ливан.

„В отговор на атаките на Хизбула срещу израелска територия, IDF в момента нанася удари по цели на Хизбула“, се казва в изявление на говорителя на IDF. По-рано IDF съобщи за изстрелването на няколко ракети от Ливан срещу израелска територия и успешното прихващане на една от тях.

Началникът на Генералния щаб на IDF Еял Замир одобри планове за по-нататъшни операции и нареди подготовка за непрекъснати настъпателни и отбранителни действия. След атаките от Ливан Замир заяви, че IDF се е подготвила за такъв сценарий.

Хизбула пое отговорност за нощния обстрел на покрайнините на Хайфа в Северен Израел. В изявление пресслужбата на организацията заяви, че ракетите, изстреляни по израелска територия, са били в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

„Бойците на ислямската съпротива изстреляха залп от прецизни ракети и рояк дронове в полунощ от неделя до понеделник, 2 март 2026 г., срещу системата за противовъздушна отбрана Мишмар ал-Кармел южно от Хайфа“, се казва в изявлението. „Операцията срещу вражеските сили беше проведена в отговор на кръвопролитията на аятолах Али Хаменей.“

Хизбула също така подчерта, че си запазва правото на „законни актове на самозащита“.

Ливанският премиер Наваф Салам разкритикува нападението и ще се срещне с Израел от Ливан, заявявайки, че има „неотменим ход“.

„Някой изстреля ракети от Южен Ливан и извърши изключително необратим акт, който беше грешка и даде претекст на Израел да продължи с агресията“, каза Салам и добави, че ще предприеме мерки за защита на ливанския народ.

Жителите на Южен Ливан напускат домовете си и се местят в по-безопасни райони след началото на израелските въздушни удари.

Според новинарския портал Lebanon 24, конвои от превозни средства се движат на север по магистралата от Тир и Набатия.

Масовото разселване на жителите започна след съобщения за шест ракети, изстреляни от Южен Ливан към израелска територия. Говорителят на израелските отбранителни сили Ела Уавея обвини бойците на Хизбула за нападението и заплаши с остър отговор.

Израелските военновъздушни сили нанесоха въздушен удар в южните покрайнини на Бейрут през нощта, като поразиха най-малко десет наземни цели. Няма съобщения за жертви или ранени. Според Канал 12 на израелската телевизия, бомбардировките на наземни цели в Ливан ще продължат няколко дни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Къмет си нямаме в България

    8 0 Отговор
    Ееех пък нашите измамници и иззедници уж си накупили имоти къде ли не
    пък не можа да ги свари бомбардировките някъде из Дубай примерно

    04:14 02.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    СЕГА АКО ИМАШ ЗА ПРОДАВАНЕ
    ПВО РАКЕТИ .... АРАБИТЕ , ЕВРЕИТЕ И САЩ
    ПЛАЩАТ ПО КИЛО ЗЛАТО ЗА КИЛО РАКЕТИ :)

    Коментиран от #3

    04:16 02.03.2026

  • 3 не не ние не

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    България оръжие не произвежда и не продава
    а летище София го преасфалтирали нощем

    04:18 02.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ФАШИСТИТЕ САМО ПОДКОКОРОСВАТ
    СИ ЦЗИНПИН ДА ПОЧНЕ ТАЙВАНСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ:)
    ......
    НОМЕРА НА КИТАЙКАТА - ДОКАТО ЕДНИТЕ СА ЗАЕТИ С ДЮНЕРИТЕ , КИТАЙЦИТЕ ГОТВЯТ СЪЧУАНСКО С ЛЮТИ ЧУШЛЕТА :)

    04:23 02.03.2026

  • 5 Ти да видиш

    7 0 Отговор
    Ама нали рижавият клоун скоро твърдеше че Хизбула е унищожена....или май е възкръснала!?
    Рижавият клоун не твърдеше ли че иранските ядрени обекти преди 6 месеца са унищожени напълно и необратимо или те са се самовъзстановили!?
    Вече съвсем се обърках, май рижавият извратеняк лъже повече от нашия Борисов.
    Дали не е защото над главата му виси гилотината на Епщайн с и не само над неговата?!

    04:30 02.03.2026

  • 6 Лумпен

    2 0 Отговор
    Време е всички да подпукат евреите!
    Няма евреи!
    Няма война !
    Само мир по света!
    И много сапун !

    05:04 02.03.2026