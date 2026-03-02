Лондон прие искането на САЩ да използват британски бази за атаки срещу ирански ракетни обекти

Великобритания се е съгласила с искане на САЩ да използват британски бази за атаки срещу ирански ракетни обекти, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Мидия/ДПА

Досега Великобритания не участва в американско-израелските удари по Иран и според информации по-рано е отказвала американски искания за използване на британски бази за операции срещу страната.

Но британският премиер каза снощи във видеообръщение, че е одобрил искането, „за да не се позволи Иран да изстрелва ракети в региона, да убива невинни цивилни, да излага на риск британски животи и да нанася удари по държави, които не са участвали“.

САЩ ще използват базите за „конкретна и ограничена отбранителна цел“ – да нанасят удари по ракетни пускови площадки или складове за ракети в Иран, добави той.

Израелската армия съобщи, че е продължила да нанася удари по обекти в централната част на Техеран след смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при въздушен удар в събота сутринта.

Иран се закани да отговори с „опустошителни удари“ и изстреля ракети по много от съседните си държави, както и по американски военни цели.

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания заявиха, че са готови на „пропорционални отбранителни действия“, за да „унищожат в зародиш способността на Иран да изстрелва ракети и дронове“. Това се заявява в съвместна декларация на тримата лидери, публикувана днес и цитирана от Франс прес.

Франция ще повиши своята отбранителна готовност в Близкия изток, за да защити своите граждани и бази там и да подкрепи държавите от региона, които са обект на ирански удари в отговор на израелско-американската офанзива, обяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

„Всичко това ни води до повишаване на нашата готовност и отбранителна подкрепа, за да бъдем до онези, с които имаме договори за отбрана“, заяви държавният глава в началото на второто заседание на Съвета по отбрана, посветено на конфликта в Иран, в рамките на два дни.

Необходимо е „да адаптираме позицията си към развитието през последните часове, което нищо не оправдава и което няма да оставим без реакция“, подчерта той, като намекна за възможно увеличаване на френските военни средства, разположени в региона.

Всички държави от Залива са били обект на ирански удари, включително Обединените арабски емирства, където хангар на френска база също е бил засегнат при атака с дрон на пристанището в Абу Даби без да има жертви, припомни Еманюел Макрон.

Франция също така се организира, за да може да репатрира своите граждани веднага щом въздушните пространства бъдат отворени, добави той.

„Готови сме да пристъпим към евакуации на нашите сънародници, които поискат това, когато ситуацията позволи“, беше заявила по-рано говорителката на правителството Мод Брежон.

Страните членки на Европейския съюз призовават за максимална сдържаност и пълно спазване на международното право в иранския конфликт и в целия Близък изток, заяви върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас, предаде Ройтерс.



„Призоваваме за максимална сдържаност, защита на цивилното население и пълно спазване на международното право, включително принципите на Устава на ООН и международното хуманитарно право“, се казва в изявление, разпространено от Калас от името на всички държави членки на ЕС.



ЕС ще засили своята военноморска мисия в региона на Залива, съобщи още Калас, предаде ДПА. Това изявление дойде след информации за няколко нападения по плавателни съдове в Оманския залив.



„Нашата военноморска мисия „Аспидес“ отчита рязко увеличение на исканията за защита и ние ще я подсилим с допълнителни кораби, за да укрепим морската сигурност в региона“, заяви Калас по време на видеоконферентна среща външните министри на ЕС.



„Прокситата на Иран трябва да останат извън конфликта. Заплахите срещу корабоплаването в Ормузкия проток са безразсъдни и трябва да спрат“, каза тя. „Целият Близък изток може да загуби от продължителна война“, предупреди Калас.



Мисията "Аспидес", създадена през 2024 г., след като подкрепяните от Иран хуси атакуваха няколко кораба, действа в Червено море, Аденския залив, Арабско море, Оманския залив и Персийския залив. Според официалния ѝ сайт целта на военната операция е да допринася „за защитата на свободата на корабоплаване и гарантирането на морската сигурност, особено за търговските и комерсиалните съдове“.



Ормузкият проток между Персийския залив и Оманския залив се счита за един от най-важните маршрути за търговия с петрол в света. Около една пета от световните доставки на петрол преминават през него.

„Лидерите (на групата Е3) са потресени от безразборните и непропорционални ракетни атаки, извършени от Иран срещу държави от региона“, се посочва в изявлението.

Иран нанесе предприе удари срещу страни от региона в отговор на ударите, нанесени от САЩ и Израел по иранска територия.

Под мотото „Подкрепа за революцията в Иран“ повече от хиляда души се събраха днес на площад в центъра на австрийската столица, развявайки се стари ирански знамена отпреди революцията през 1979 година. Мнозина държаха плакати с надпис „Свободен Иран“, както и портрети на сина на сваления през 1979 година ирански шах.

По време на митинга бяха развявани и американски и израелски знамена – като символ на съвместния военен удар на двете държави и като знак на благодарност, подчертаха представители на иранската общност.

Според Дирекцията на полицията са били заявени 1000 участници, но реалният им брой е бил минимум 2000. Шествието, преминало като „поход на благодарността“ към посолството на САЩ, завърши с митинг.

Освен тази голяма демонстрация са били насрочени и други, по-малки прояви, съобщиха от виенската полиция. Основното събитие премина „мирно и спокойно“, заяви говорителят на полицията Филип Хаслингер.

Доларът и швейцарският франк отбелязаха отчетливо поскъпване благодарение на статута си на „валути убежища“ на фона на военната ескалация в Близкия изток – първи знак за нервност сред инвеститорите в очакване на отварянето на пазара на петрол, предаде АФП.

Вчера към 22:00 ч. по Гринуич (00:00 ч. българско време днес) американската валута повиши стойността си с 0,37% спрямо еврото – до 1,1768 долара за едно евро. Тя увеличи цената си с 0,54% спрямо британската лира – до 1,3409 долара.

Швейцарският франк поскъпна с 0,57% спрямо еврото – до 0,9034 швейцарски франка за едно евро.

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк, посочи АФП.