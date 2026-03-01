Тествахме китайското офроуд чудовище MHERO 817 (вижте и колко струва у нас)

Когато за първи път застанеш лице в лице с MHERO 817, усещането е като среща с технологичен хищник, излязъл от футуристичен екшън. Българската премиера на този плъгин хибрид (PHEV) от групата на Dongfeng Motor, организирана от вносителя на марката Чайна Мотор, не беше просто поредното рязане на ленти, а истинско бойно кръщение в калта. И след теста, който направихме, можем да кажем, че този „герой“ не идва, за да бъде просто алтернатива, а за да пренареди картите в сегмента на луксозните офроудъри с брутална мощ и интелигентност, която между другото е предоставена от Huawei.

Машината вече предизвика истински фурор в Китай, генерирайки 10 хиляди поръчкиза отрицателно време, а сега е готова да покори и родните пътища (и безпътища). Това е един от най-впечатляващите дебюти на нашия пазар за годината, защото колата е много различна от всичко познато на пазара, съчетаваща екологични стандарти с проходимост, която най-вероятно ще накара утвърдените имена в бранша да се замислят. По време на тестовете по стръмните участъци и дълбоките кални коловози, автомобилът демонстрира плашеща лекота, превръщайки всяко препятствие в детска игра за водача. Но да започнем първо с воншния вид.

Екстериор

Екстериорът на MHERO 817 може да се оприличи с истинска визуална тупалка – ъгловат, агресивен и масивен, той излъчва непоклатимост от всеки детайл. Дизайнът е подчинен на концепцията за офроуд доминация, като размерите от 5 100 мм дължина и почти два метра широчина му придават присъствие, което респектира отдалеч. Предлага се в два варианта - такъв за офроуд и по-луксозен градски и извънградски хишник. Основната им разлика е в предната решетка, както и в оборудването. Офроуд версията E0 разполага с джанти с Beadlock система и защитни елементи, които подсказват, че драскотините от клони са последното, за което трябва да мислите.

Погледът се спира върху високия клиренс, който благодарение на адаптивното въздушно окачване при по-скъпата версия може да достигне зашеметяващите 333 мм. Късите надвеси позволяват ъгъл на атака от 30 градуса, което на практика означава, че предницата ще премине там, където стандартен SUV отдавна би се предал. Масивната предна решетка и специфичните LED светлини пък придават на модела физиономия на роботизиран пазител, готов за всяко предизвикателство.

Особено впечатление прави и „градската“ версия E1+, която е една идея по-фина, но запазва същия боен дух с добавен панорамен покрив за повече въздух в купето. Задните завиващи колела са скритият коз в дизайна, позволявайки на този гигант да се маневрира с лекотата на малък хечбек. Цялостната визия е перфектен баланс между военна строгост и премиум естетика, което гарантира, че ще бъдете център на вниманието както пред операта, така и в подножието на Рила.

Интериор

Влизайки в кабината, първоначалният шок от суровия външен вид бързо се заменя от изискан авиационен лукс. Интериорът е вдъхновен от пилотската кабина на модерен изтребител – от специфичните превключватели до скоростния лост, който прилича на ръчка за газ в самолет. Използваните материали са качествени: естествена кожа, фин велур и масивни детайли, които създават усещане за здравина и прецизност.

Технологичното сърце на купето, както вече споменахме в началото е дело на Huawei, като системата HarmonySpace 5 управлява 15.6-инчовия централен дисплей с лекота, на която много европейски марки могат да завидят. Освен това пътниците се глезят със седалки, предлагащи 12-посочно регулиране, вентилация и масаж, докато аудиосистемата Dynaudio с 18 говорителя превръща офроуд преживяването в концертна зала. Дори дребните детайли като 5-литровия хладилник в конзолата подчертават, че тук не е пестено от нищо.

Пространството е в изобилие, като багажникът от 828 литра може да побере оборудване за цяла експедиция. Интелигентният Head-Up дисплей и цифровото огледало за обратно виждане помагат на водача да държи всичко под контрол, без да се разсейва от пътя. Атмосферата вътре е изолирана от външния свят, като единственото напомняне за трудния терен е лекото полюшване на въздушното окачване, което поглъща неравностите с копринена мекота. Минусите, които открихме тук са свързани с централното огледало, което е само дигитализирано и не дава съвсем ясна представа за обстановката назад, но този недостатък се компенсира от огромните странични огледала за обратно виждане.

Двигател и ходови характеристики

Под предния капак на MHERO 817 работи сложна, но ефективна PHEV система, обединяваща 1.5-литров турбо бензинов двигател и мощни електромотори. Резултатът е системна мощност от 677 к.с. и въртящ момент от 848 Нм – цифри, които звучат по-скоро като за суперспортен автомобил, отколкото за 4х4 всъдеход. Ускорението до 100 км/ч отнема едва 5.2 секунди, което е меко казано стряскащо за машина с подобно тегло и габарити.

И докато по асфалтови пътище можете да усетите лек дискомфорт от по-голямото накланяне на колата в завои, то истинската магия се случва, когато напуснете асфалта. Благодарение на системата Crab Walk (рачешко ходене), задните колела се завъртат така, че автомобилът може да се придвижва диагонално – безценно при маневриране между скали или в тесни градски пространства. С девет режима на шофиране, включително за сняг, пясък и вода, интелигентното задвижване на четирите колела AWD разпределя тягата толкова прецизно, че буквално усещате как всяка гума се бори за сцепление.

Проходимостта е гарантирана и от способността за газене в до 900 мм дълбочина, което прави пресичането на реки рутинна задача. Батерията на CATL осигурява не само сериозен електрически пробег, но и функцията V2L, която позволява да захранвате външни уреди с мощност до 6kW – идеално за къмпинг в дивата природа. А общият пробег от над 1100 км пък премахва всякаква „тревожност за заряда“, характерна за чистите електромобили.

За безопасността се грижи системата Huawei Qiankun ADS 4.0, разчитаща на 27 сензора, включително лидар и 4D радари. Тя позволява на „героя“ не само да вижда препятствията, но и да реагира светкавично с автоматично спиране при скорост до 130 км/ч. На полигона се убедихме, че софтуерът и хардуерът работят в пълен синхрон, осигурявайки стабилност дори при екстремни наклони и хлъзгави повърхности. Основна роля за проходимостта имат и заключващите се диференциали, а основен недостатък тук е малкият (за тази огромна кола) двигател с вътрешно горене, който се задъхва, когато електромоторите не се захранват от батерията.

Цени

В България новият MHERO 817 стартира на изключително конкурентна цена от 63 000 евро с ДДС за базовото ниво E0. Имайки предвид технологиите, вложени в него, и гаранцията от 7 години или 150 000 км, това е предложение, което сериозно ще разтревожи премиум конкурентите от Германия и Япония. Вносителят вече приема поръчки в своята дилърска мрежа, като първите бройки са готови за доставка, а по-луксозното изпълнение започва на цени от 74 000 евро с ДДС.

Плюсове:

Невероятна проходимост и иновативен режим „Рачешко ходене“;

Луксозен и високотехнологичен интериор с компоненти от Huawei;

Впечатляваща системна мощност от 677 к.с. и голям комбиниран пробег;

Отлично съотношение цена-качество за премиум сегмента.

Минуси:

Масивните габарити могат да бъдат предизвикателство в тесни градски улици;

Сложността на хибридната система изисква наличието на ток, защото само ДВГ с обем от 1.5 не е достатъчен за тежкото купе;

Високо тегло, което се усеща при много динамично шофиране по остри завои на асфалт.