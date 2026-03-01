Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ликвидиран! Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в Техеран

Ликвидиран! Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в Техеран

1 Март, 2026 16:54 2 645 99

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • махмуд ахмадинеджад-
  • аятолах али хаменей-
  • техеран-
  • масуд пезешкиан

Известен с твърдолинейните си позиции, Ахмадинеджад, който бе президент на Иран от 2005 до 2013 г., призоваваше за унищожаването на Израел

Ликвидиран! Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в столицата Техеран, обяви днес иранската новинарска агенция ИЛНА, цитирана от ДПА, пише БТА.

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти.

Известен с твърдолинейните си позиции, Ахмадинеджад, който бе президент на Иран от 2005 до 2013 г., призоваваше за унищожаването на Израел.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    28 18 Отговор
    Карат ги по списък

    Коментиран от #18, #22, #28, #37

    16:55 01.03.2026

  • 2 Сталин

    37 23 Отговор
    Единствените мъже с топки са великите перси заедно с Ким Чен,другите са скопени мишоци които папат шлонга на кошерните уроди

    Коментиран от #8, #9, #11, #97

    16:56 01.03.2026

  • 3 Разкажете за пътуващите кравари към свет

    17 19 Отговор
    Свети Петър, чували с ципиве има ли достатъчно

    16:57 01.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 17 Отговор
    В сайта на ПП и ДБ има призив да се включим активно във войната.

    Коментиран от #10, #12, #23

    16:57 01.03.2026

  • 5 Ционист

    15 29 Отговор
    Браво Биби и Тръмп.. Ех,Копейки плачете ,унижени сте !

    Коментиран от #32, #83, #87, #88

    16:57 01.03.2026

  • 6 Гук

    9 12 Отговор
    Радвам се.

    16:58 01.03.2026

  • 7 Хасан Насралла

    23 5 Отговор
    Добре сте ми дошли всичките !

    16:58 01.03.2026

  • 8 Ха Ха

    16 14 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Забрави любимата ти Русия ве!

    16:59 01.03.2026

  • 9 Хахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Северно корейците вадят гилотината на площада.

    16:59 01.03.2026

  • 10 Нека да пиша

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Майка ти Гана козата ,ще е доволна.

    16:59 01.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Досадник

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ааа, вече си досаден.

    17:00 01.03.2026

  • 13 В момента

    17 13 Отговор
    Да си ирански лидер призоваващ за унищожаването на Израел е опасно за здравето. Факт.

    Коментиран от #25

    17:00 01.03.2026

  • 14 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    9 9 Отговор
    Е как бе, тоя не беше ли овчар..да не си е пасъл стадото в някой парк на Техеран ...ша зема да пусна една сълза и за него..

    17:00 01.03.2026

  • 15 Механик

    12 12 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    17:01 01.03.2026

  • 16 Разстрел, а след разстрела -

    4 3 Отговор
    те разнасят по разни сайтове и Алджазири. Как да не стане мъченик.

    17:01 01.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    А не бе , ти кво искаш, рофити яйчица ли да им пражат..?

    17:01 01.03.2026

  • 19 Опааа

    18 7 Отговор
    Мисирките във “Факти” със задоволство пишат “ликвидиран.”

    Коментиран от #27

    17:01 01.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 усс.ран русофил

    12 8 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #31

    17:02 01.03.2026

  • 22 Еми да

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    няма как иначе да се разчисти пътя за ново управление на иранския народ.. Предварително МОСАД е установил местоположението на ръководните кадри на групировката на Хаменей и се отстраняват. Колкото по-бързо, толкова по-добре.

    17:03 01.03.2026

  • 23 касата

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, после ще мислим за ПП 🤡😂

    Коментиран от #34, #35

    17:04 01.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "В момента":

    Най удобно е да си българин. Смяняш пола как-то както каже ЮС президента

    Коментиран от #63

    17:04 01.03.2026

  • 26 Българин

    8 10 Отговор
    Който се е заял с евреите, добро не е видял!!!

    Коментиран от #96

    17:04 01.03.2026

  • 27 Zaxaрова

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "Опааа":

    "Занулен" се пише.Скърбя.

    17:04 01.03.2026

  • 28 Сво по Руски

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    5 години 3 села и Зеленски на свобода

    Коментиран от #40

    17:04 01.03.2026

  • 29 Иван

    8 6 Отговор
    Браво на Изрел!

    17:05 01.03.2026

  • 30 Архипелаг Гулаг

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Ма на тебе преди това ли кръцнат главата на площада.

    17:05 01.03.2026

  • 31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "усс.ран русофил":

    Знаем че не си русофил бе, срсня. Ама че си ЮС РАН , също знаем

    17:06 01.03.2026

  • 32 Копей

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ционист":

    Само да ревем и Лъжем ни остана
    Видяхме нашият Цар Путин за 5 години СВО какво направи

    Коментиран от #43, #49

    17:06 01.03.2026

  • 33 Пич

    11 9 Отговор
    Потресаваща малоумщина и визия за някаква победа от САЩ и Израел !!! Да тръгнеш с нагласата че като гръмнеш няколко пъти , и убиеш няколко човека в държавата, всички ще рипнат с бялото знаме...?! А дори някой паветник да ми каже, дали това е сериозн!!! Скъсаха ви от пропаганда какви мощнири непобедими сили са струпали, и като ви казах че тези са изденали отвсякъде и никакви достатъчни сили нямат, никой не повярва!!! Е , гледайте малоумниците как са тръгнали на война без войници !!! Въпросът е - кой вкара Тръмп в клопката ?!

    Коментиран от #36, #38, #45

    17:06 01.03.2026

  • 34 пиночет

    8 5 Отговор

    До коментар #23 от "касата":

    Кога товарим копейките?

    17:07 01.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пумияр гладен

    3 6 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Дръж е възпитано!

    Коментиран от #47

    17:08 01.03.2026

  • 37 Още 1 седмица и списъкът ще е празен

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    После братя Копейки спират рева и забравят за три дни позора
    И със свежа Сила започват да лаят на ново за Путин и великото 5 годишно СВО

    17:08 01.03.2026

  • 38 Смех с копейки

    5 6 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    Така са се разбрали в Аляска.Не помниш.

    17:09 01.03.2026

  • 39 Чума

    6 8 Отговор
    Престъпление без Наказания - това се назва безпредел. И това е САЩ - Чума на съвремието.Напаст.

    17:09 01.03.2026

  • 40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 9 Отговор

    До коментар #28 от "Сво по Руски":

    Триста, 300 села, и 83 % на Донецка обл и 97 от Луганска. Херсонска , Запорожска, Сумска, Харьковская, Николоваеска, Днепропетровска - нямам Данни, там е по малко

    Коментиран от #41, #46

    17:09 01.03.2026

  • 41 Йосиф Кобзон

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Данните да при мен.В чували.

    Коментиран от #67

    17:11 01.03.2026

  • 42 У ДРИ БАЦЕ

    8 3 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК-ЧАЛМАРСКА ИЗ--- МЕТ

    17:11 01.03.2026

  • 43 Ционист

    8 3 Отговор

    До коментар #32 от "Копей":

    Аз се забавлявам на Копейките . С техните фантазии,че Тел Авив ,и други градове са унищожени ,и какъв вой настана ..
    Големи специалисти излязоха .

    17:12 01.03.2026

  • 44 Глас от бункера

    7 2 Отговор
    Кой е следващият?

    17:13 01.03.2026

  • 45 Победата е

    8 3 Отговор

    До коментар #33 от "Пич":

    за иранския народ- обикновените хора. Радват се, приемат сравнително спокойно ситуацията. Възмутени са как е възможно някой да управлява 37 години. Това наистина не е нормално. Повече от 2 мандата не може да се управлява. Максимум 8-10г. След това идва нов управляващ. В Русия също е изтекъл 10 годишния срок, ако не се лъжа.

    Коментиран от #52

    17:14 01.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пич

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "Пумияр гладен":

    Ако можеш да кажеш нещо по същество за стратегическата малоумщина на САЩ и Израел, които тръгнаха на война без войници, слушам те!!! Може би са очаквали да кацнат извънземните и да окупират Иран...?! Това е такава невероятна военна и съратегическа тъпотия, че въпреки да става пред очите на целия свят, трудно е да се повярва!!!

    Коментиран от #54

    17:15 01.03.2026

  • 48 Конфети "Земя-въздух-земя "

    4 0 Отговор
    Израел си чисти враговете

    17:16 01.03.2026

  • 49 хаха 🤣

    4 1 Отговор

    До коментар #32 от "Копей":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега ги подоготвят за затваряне, за купонна система, точно по севернокорейски модел 🤣

    17:16 01.03.2026

  • 50 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    4 0 Отговор
    Карат ги по домова книга

    17:16 01.03.2026

  • 51 ДОНЧО бре, покажи на

    5 1 Отговор
    Ху ЙЛО ПЕН ДЕЛА как се прави СВО
    Ееееедехееее

    Коментиран от #57

    17:17 01.03.2026

  • 52 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "Победата е":

    Не е нито твоя, нито моя работа да определяме това, което иска ирансия народ!!! Тръмп и Сатаняху точно това направиха, и сега ги болят главите!

    Коментиран от #55

    17:18 01.03.2026

  • 53 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Вервай че мумията мръда, Пи.. Дер":

    Даже има рима
    И на нас ни писна ама докато оная Пияната си цака, ше я търпим 👍😄

    17:19 01.03.2026

  • 54 Болен мозък

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Пич":

    САЩ не окупират. Тва да не ти е Путин....иначе Сирия, Либия, Ирак, Венецуела....отдавна да са американски щати

    Коментиран от #76, #95

    17:19 01.03.2026

  • 55 Това, което пиша не са

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Пич":

    мои думи, това е мнението на иранците. Ти как пишеш по тема, по която не си запознат изобщо. Прочети, слушай интервюта, гледай какво се случва и ще видиш и разбереш какво е мнението на обикновените иранци.

    Коментиран от #93

    17:20 01.03.2026

  • 56 Eвгени

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Вервай че мумията мръда, Пи.. Дер":

    И всички съюзници унищожени. Остана им само Северна Корея

    17:20 01.03.2026

  • 57 СВО по АМЕРИКАНСКИ

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "ДОНЧО бре, покажи на":

    Дончо показа на сатрапа кремълски.как са прай СВО.

    Коментиран от #60

    17:21 01.03.2026

  • 58 СССРБарета

    4 3 Отговор
    Е остават им още 89 милиона 999 Хил. И ще успеят да превземат Иран? 🤣🤣🤣 Най-интересното е че сега и да имаше някой който да подкрепя краварника вече всички ги мразят!

    Коментиран от #61, #86

    17:24 01.03.2026

  • 59 Путине

    2 3 Отговор
    Да та пратим командировка в Уест Пойнт -САЩ....тримесечен курс да изкараш, как СВО са прай да...научиш.

    17:24 01.03.2026

  • 60 Джи

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":

    Само още малко да боядисат атомната бомба че вече е готова и Дончо ще му се стесни!

    Коментиран от #64

    17:25 01.03.2026

  • 61 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "СССРБарета":

    Коя държава са превзели САЩ...тва да не ти е ..Путин.

    17:25 01.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Не знам

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    как ви идват подобни простотии на акъла

    Коментиран от #72

    17:26 01.03.2026

  • 64 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Джи":

    Сега са стеснява на Аятоласите....и май все така ша е.

    Коментиран от #69

    17:26 01.03.2026

  • 65 Коце Блицкрига

    5 1 Отговор
    Хубаво де, какво стана със ония С-400, 500,800 и Без- аналоговите оръжия на пеДо-фила ,дето ги изпрати на ЦАЛИВАЩИТЕ КУ РАна... амуджи?!?
    Пи--- дер могучая нали беше Гарант на АЯТОЛАСИТЕ?!?

    17:27 01.03.2026

  • 66 СССРБарета

    3 4 Отговор
    Иранците бият малко на посоки което не е добре! Според мен трябва да удрят на първо място нефтените обекти и след това направо по жилищните райони на Израел, Дубай, Доха и Бахрейн! Така стреляйки на посоки по-скоро няма да постигнат нищо!

    17:27 01.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Путинистче идиотче

    4 2 Отговор
    Путине, така са прай СВО...не като теб да избиеш два МИЛИОНА СЛАВЯНИ за нищо.

    Коментиран от #71

    17:28 01.03.2026

  • 69 Джи

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Я пъ тоа":

    Май ама след него и да Юни, та няма да е все така! Целият близък Изток е блокиран барабар с протока! Ни туризъм, Ни петрол нито газ? Докога?

    Коментиран от #73

    17:29 01.03.2026

  • 70 Путин в тих ужас

    2 2 Отговор
    СИ не смее да мъцне, Кимчо още не разбра кво са случва.....

    17:31 01.03.2026

  • 71 СССРБарета

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Путинистче идиотче":

    Аз съм за Русия, но по принцип си прав! Само че там играта е друга! Там трябва да се направи прочистване на цяла Украйна, А за целта всички милиони хлебарки и вредители на тая територия трябва да излезнат на светло, на фронта и там да бъдат ликвидирани! Ако останат милиони вредители вътре в новите територии ще има огромни проблеми за години напред! Така че по-добре бавно но качествено отколкото бързо и некачествено! Вярно доста руснаци загинаха но избиха и доста фашаги!

    Коментиран от #77

    17:31 01.03.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Не знам":

    Ами до преди Тръмп да стане президент признавахте 32 пола, а като каза Тръмп че половете са само 2 и резко станах мъже и жени.

    Коментиран от #74

    17:32 01.03.2026

  • 73 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "Джи":

    Путин блокира половин Европа вече четири години, ти за някакъв блокаж от една седмица плачеш.

    17:32 01.03.2026

  • 74 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не важно кой колко пола признава, а колко пола са раждат.....

    Коментиран от #78

    17:33 01.03.2026

  • 75 Как може?1

    3 1 Отговор
    Анекдот или истина (?) - разузнаването на САЩ съобщава новина: над огромни залежи на наша нефт открита чужда държава.

    17:34 01.03.2026

  • 76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #54 от "Болен мозък":

    А Ирак? А Авганистан? А Виентнам?

    Коментиран от #79

    17:34 01.03.2026

  • 77 Я пъ тоа

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "СССРБарета":

    Как ша прочистиш един народ, който посреща "освободителите си" с куршуми и ракети. Колко МИЛИОНА ХОРА требе да избие Путин за нещо почти неосъществимо......

    Коментиран от #80

    17:36 01.03.2026

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Я пъ тоа":

    Аз го знам , ти кого кажи на тия жълтопаветници които смятат, че има много полове и децата могут да си избират пола.
    Между другото, детската порнография в Япония е забранена със закон в Япония от скорости, от 2014г

    Коментиран от #82

    17:37 01.03.2026

  • 79 Стига глупости

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не знам Ирак, Авганистан, Виетнам да да станали...ЩАТИ НА САЩ.....

    Коментиран от #81

    17:38 01.03.2026

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Я пъ тоа":

    Няма да ги избие, укрите сами ги евакуират от постепенно и давно настъпващата руска армия.
    Няма население, няма " Укропартизани"

    17:39 01.03.2026

  • 81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Стига глупости":

    Не са били. Была окупирани

    Коментиран от #84

    17:39 01.03.2026

  • 82 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Остави родителите сами да избират кво да правят с децата си....както в САЩ, ТАКА И В РУСИЯ.

    17:40 01.03.2026

  • 83 Дас Хаген

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ционист":

    Да обстрелваш от разстояние не е геройство! Защо не пратят пехота!

    Коментиран от #85

    17:41 01.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Кобзон

    1 1 Отговор

    До коментар #83 от "Дас Хаген":

    Путин нали прати пехота...

    17:42 01.03.2026

  • 86 хаха🤣

    3 3 Отговор

    До коментар #58 от "СССРБарета":

    тавариш, спирай самагона🤣 къде съобщиха, че някой ще превзема Иран, да не е в ТАССС 🤣

    17:43 01.03.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Дас Хаген

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ционист":

    Да обстрелваш от разстояние не е геройство! Защо не пратят пехота! Епстайн така държи Тръмп че ско му кажат и Америка ще нападне!

    Коментиран от #89, #91

    17:47 01.03.2026

  • 89 Само

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Дас Хаген":

    глупаците и бедняците като Путин атакуват с пълномащабна сухопътна война и дават милиони жертви. Богатите и високотехнологични държави като Израел и САЩ действат по коренно различен начин.

    Коментиран от #99

    17:51 01.03.2026

  • 90 Болен мозък

    0 0 Отговор
    Фали в списъка на САЩ за СВО фигурират Кимчо и Путин....

    17:51 01.03.2026

  • 91 Стига глупости

    1 1 Отговор

    До коментар #88 от "Дас Хаген":

    Защо да гинат американци, като целите се постигат к без пехота....тва да не ти е путин, дето изби над 1,2 милиона руснаци за....нищо.

    Коментиран от #98

    17:53 01.03.2026

  • 92 Путин

    0 0 Отговор
    Го командироват в САЩ...да са учи как са прай СВО.

    17:55 01.03.2026

  • 93 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Това, което пиша не са":

    Благодаря за съвета! Ще се съобразя с него, и ще направя това, което казвате!

    17:57 01.03.2026

  • 94 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Никой не ги кара да харесват евреите, но постоянната врещене "смърт на Израел" говори за някакъв вид шизофрения.

    18:02 01.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Питай евреите за император Веспасиан и синът му. Разрушил им държавата , изклал ги , като пилци, разрушил им храмовете и ги прогонил по света.

    18:07 01.03.2026

  • 97 Русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Ти най вече си скопен

    18:14 01.03.2026

  • 98 Дас Хаген

    0 0 Отговор

    До коментар #91 от "Стига глупости":

    Тогава няма да хвалите американската армия! Това са убийци на мирно население! При първия обстрел 57 деца! Мишки страхливи!

    18:25 01.03.2026

  • 99 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Само":

    Да нападнат и бедния Путин! Но неговите ракети стигат и Америка!

    18:27 01.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания