Ликвидиран! Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в Техеран

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в столицата Техеран, обяви днес иранската новинарска агенция ИЛНА, цитирана от ДПА, пише БТА.

Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти.

Известен с твърдолинейните си позиции, Ахмадинеджад, който бе президент на Иран от 2005 до 2013 г., призоваваше за унищожаването на Израел.