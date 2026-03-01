Ликвидиран! Бившият ирански президент Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в Техеран

Бившият президент на Иран Махмуд Ахмадинеджад е бил убит при въздушен удар в столицата Техеран, обяви днес иранската новинарска агенция ИЛНА, цитирана от ДПА, пише БТА.
Засега няма официално потвърждение от страна на иранските власти.
Известен с твърдолинейните си позиции, Ахмадинеджад, който бе президент на Иран от 2005 до 2013 г., призоваваше за унищожаването на Израел.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СВО по АМЕРИКАНСКИ
Коментиран от #18, #22, #28, #37
16:55 01.03.2026
2 Сталин
Коментиран от #8, #9, #11, #97
16:56 01.03.2026
3 Разкажете за пътуващите кравари към свет
16:57 01.03.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #12, #23
16:57 01.03.2026
5 Ционист
Коментиран от #32, #83, #87, #88
16:57 01.03.2026
6 Гук
16:58 01.03.2026
7 Хасан Насралла
16:58 01.03.2026
8 Ха Ха
До коментар #2 от "Сталин":Забрави любимата ти Русия ве!
16:59 01.03.2026
9 Хахаха
До коментар #2 от "Сталин":Северно корейците вадят гилотината на площада.
16:59 01.03.2026
10 Нека да пиша
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Майка ти Гана козата ,ще е доволна.
16:59 01.03.2026
12 Досадник
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ааа, вече си досаден.
17:00 01.03.2026
13 В момента
Коментиран от #25
17:00 01.03.2026
14 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
17:00 01.03.2026
15 Механик
17:01 01.03.2026
16 Разстрел, а след разстрела -
17:01 01.03.2026
18 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #1 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":А не бе , ти кво искаш, рофити яйчица ли да им пражат..?
17:01 01.03.2026
19 Опааа
Коментиран от #27
17:01 01.03.2026
21 усс.ран русофил
Коментиран от #31
17:02 01.03.2026
22 Еми да
До коментар #1 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":няма как иначе да се разчисти пътя за ново управление на иранския народ.. Предварително МОСАД е установил местоположението на ръководните кадри на групировката на Хаменей и се отстраняват. Колкото по-бързо, толкова по-добре.
17:03 01.03.2026
23 касата
До коментар #4 от "Последния Софиянец":първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, после ще мислим за ПП 🤡😂
Коментиран от #34, #35
17:04 01.03.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "В момента":Най удобно е да си българин. Смяняш пола как-то както каже ЮС президента
Коментиран от #63
17:04 01.03.2026
26 Българин
Коментиран от #96
17:04 01.03.2026
27 Zaxaрова
До коментар #19 от "Опааа":"Занулен" се пише.Скърбя.
17:04 01.03.2026
28 Сво по Руски
До коментар #1 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":5 години 3 села и Зеленски на свобода
Коментиран от #40
17:04 01.03.2026
29 Иван
17:05 01.03.2026
30 Архипелаг Гулаг
До коментар #20 от "Сталин":Ма на тебе преди това ли кръцнат главата на площада.
17:05 01.03.2026
31 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "усс.ран русофил":Знаем че не си русофил бе, срсня. Ама че си ЮС РАН , също знаем
17:06 01.03.2026
32 Копей
До коментар #5 от "Ционист":Само да ревем и Лъжем ни остана
Видяхме нашият Цар Путин за 5 години СВО какво направи
Коментиран от #43, #49
17:06 01.03.2026
33 Пич
Коментиран от #36, #38, #45
17:06 01.03.2026
34 пиночет
До коментар #23 от "касата":Кога товарим копейките?
17:07 01.03.2026
36 Пумияр гладен
До коментар #33 от "Пич":Дръж е възпитано!
Коментиран от #47
17:08 01.03.2026
37 Още 1 седмица и списъкът ще е празен
До коментар #1 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":После братя Копейки спират рева и забравят за три дни позора
И със свежа Сила започват да лаят на ново за Путин и великото 5 годишно СВО
17:08 01.03.2026
38 Смех с копейки
До коментар #33 от "Пич":Така са се разбрали в Аляска.Не помниш.
17:09 01.03.2026
39 Чума
17:09 01.03.2026
40 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Сво по Руски":Триста, 300 села, и 83 % на Донецка обл и 97 от Луганска. Херсонска , Запорожска, Сумска, Харьковская, Николоваеска, Днепропетровска - нямам Данни, там е по малко
Коментиран от #41, #46
17:09 01.03.2026
41 Йосиф Кобзон
До коментар #40 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Данните да при мен.В чували.
Коментиран от #67
17:11 01.03.2026
42 У ДРИ БАЦЕ
17:11 01.03.2026
43 Ционист
До коментар #32 от "Копей":Аз се забавлявам на Копейките . С техните фантазии,че Тел Авив ,и други градове са унищожени ,и какъв вой настана ..
Големи специалисти излязоха .
17:12 01.03.2026
44 Глас от бункера
17:13 01.03.2026
45 Победата е
До коментар #33 от "Пич":за иранския народ- обикновените хора. Радват се, приемат сравнително спокойно ситуацията. Възмутени са как е възможно някой да управлява 37 години. Това наистина не е нормално. Повече от 2 мандата не може да се управлява. Максимум 8-10г. След това идва нов управляващ. В Русия също е изтекъл 10 годишния срок, ако не се лъжа.
Коментиран от #52
17:14 01.03.2026
47 Пич
До коментар #36 от "Пумияр гладен":Ако можеш да кажеш нещо по същество за стратегическата малоумщина на САЩ и Израел, които тръгнаха на война без войници, слушам те!!! Може би са очаквали да кацнат извънземните и да окупират Иран...?! Това е такава невероятна военна и съратегическа тъпотия, че въпреки да става пред очите на целия свят, трудно е да се повярва!!!
Коментиран от #54
17:15 01.03.2026
48 Конфети "Земя-въздух-земя "
17:16 01.03.2026
49 хаха 🤣
До коментар #32 от "Копей":дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега ги подоготвят за затваряне, за купонна система, точно по севернокорейски модел 🤣
17:16 01.03.2026
50 СВО по АМЕРИКАНСКИ
17:16 01.03.2026
51 ДОНЧО бре, покажи на
Ееееедехееее
Коментиран от #57
17:17 01.03.2026
52 Пич
До коментар #45 от "Победата е":Не е нито твоя, нито моя работа да определяме това, което иска ирансия народ!!! Тръмп и Сатаняху точно това направиха, и сега ги болят главите!
Коментиран от #55
17:18 01.03.2026
53 Механик
До коментар #46 от "Вервай че мумията мръда, Пи.. Дер":Даже има рима
И на нас ни писна ама докато оная Пияната си цака, ше я търпим 👍😄
17:19 01.03.2026
54 Болен мозък
До коментар #47 от "Пич":САЩ не окупират. Тва да не ти е Путин....иначе Сирия, Либия, Ирак, Венецуела....отдавна да са американски щати
Коментиран от #76, #95
17:19 01.03.2026
55 Това, което пиша не са
До коментар #52 от "Пич":мои думи, това е мнението на иранците. Ти как пишеш по тема, по която не си запознат изобщо. Прочети, слушай интервюта, гледай какво се случва и ще видиш и разбереш какво е мнението на обикновените иранци.
Коментиран от #93
17:20 01.03.2026
56 Eвгени
До коментар #46 от "Вервай че мумията мръда, Пи.. Дер":И всички съюзници унищожени. Остана им само Северна Корея
17:20 01.03.2026
57 СВО по АМЕРИКАНСКИ
До коментар #51 от "ДОНЧО бре, покажи на":Дончо показа на сатрапа кремълски.как са прай СВО.
Коментиран от #60
17:21 01.03.2026
58 СССРБарета
Коментиран от #61, #86
17:24 01.03.2026
59 Путине
17:24 01.03.2026
60 Джи
До коментар #57 от "СВО по АМЕРИКАНСКИ":Само още малко да боядисат атомната бомба че вече е готова и Дончо ще му се стесни!
Коментиран от #64
17:25 01.03.2026
61 Я пъ тоа
До коментар #58 от "СССРБарета":Коя държава са превзели САЩ...тва да не ти е ..Путин.
17:25 01.03.2026
63 Не знам
До коментар #25 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":как ви идват подобни простотии на акъла
Коментиран от #72
17:26 01.03.2026
64 Я пъ тоа
До коментар #60 от "Джи":Сега са стеснява на Аятоласите....и май все така ша е.
Коментиран от #69
17:26 01.03.2026
65 Коце Блицкрига
Пи--- дер могучая нали беше Гарант на АЯТОЛАСИТЕ?!?
17:27 01.03.2026
66 СССРБарета
17:27 01.03.2026
68 Путинистче идиотче
Коментиран от #71
17:28 01.03.2026
69 Джи
До коментар #64 от "Я пъ тоа":Май ама след него и да Юни, та няма да е все така! Целият близък Изток е блокиран барабар с протока! Ни туризъм, Ни петрол нито газ? Докога?
Коментиран от #73
17:29 01.03.2026
70 Путин в тих ужас
17:31 01.03.2026
71 СССРБарета
До коментар #68 от "Путинистче идиотче":Аз съм за Русия, но по принцип си прав! Само че там играта е друга! Там трябва да се направи прочистване на цяла Украйна, А за целта всички милиони хлебарки и вредители на тая територия трябва да излезнат на светло, на фронта и там да бъдат ликвидирани! Ако останат милиони вредители вътре в новите територии ще има огромни проблеми за години напред! Така че по-добре бавно но качествено отколкото бързо и некачествено! Вярно доста руснаци загинаха но избиха и доста фашаги!
Коментиран от #77
17:31 01.03.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #63 от "Не знам":Ами до преди Тръмп да стане президент признавахте 32 пола, а като каза Тръмп че половете са само 2 и резко станах мъже и жени.
Коментиран от #74
17:32 01.03.2026
73 Я пъ тоа
До коментар #69 от "Джи":Путин блокира половин Европа вече четири години, ти за някакъв блокаж от една седмица плачеш.
17:32 01.03.2026
74 Я пъ тоа
До коментар #72 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не важно кой колко пола признава, а колко пола са раждат.....
Коментиран от #78
17:33 01.03.2026
75 Как може?1
17:34 01.03.2026
76 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #54 от "Болен мозък":А Ирак? А Авганистан? А Виентнам?
Коментиран от #79
17:34 01.03.2026
77 Я пъ тоа
До коментар #71 от "СССРБарета":Как ша прочистиш един народ, който посреща "освободителите си" с куршуми и ракети. Колко МИЛИОНА ХОРА требе да избие Путин за нещо почти неосъществимо......
Коментиран от #80
17:36 01.03.2026
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #74 от "Я пъ тоа":Аз го знам , ти кого кажи на тия жълтопаветници които смятат, че има много полове и децата могут да си избират пола.
Между другото, детската порнография в Япония е забранена със закон в Япония от скорости, от 2014г
Коментиран от #82
17:37 01.03.2026
79 Стига глупости
До коментар #76 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не знам Ирак, Авганистан, Виетнам да да станали...ЩАТИ НА САЩ.....
Коментиран от #81
17:38 01.03.2026
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #77 от "Я пъ тоа":Няма да ги избие, укрите сами ги евакуират от постепенно и давно настъпващата руска армия.
Няма население, няма " Укропартизани"
17:39 01.03.2026
81 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #79 от "Стига глупости":Не са били. Была окупирани
Коментиран от #84
17:39 01.03.2026
82 Я пъ тоа
До коментар #78 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Остави родителите сами да избират кво да правят с децата си....както в САЩ, ТАКА И В РУСИЯ.
17:40 01.03.2026
83 Дас Хаген
До коментар #5 от "Ционист":Да обстрелваш от разстояние не е геройство! Защо не пратят пехота!
Коментиран от #85
17:41 01.03.2026
85 Кобзон
До коментар #83 от "Дас Хаген":Путин нали прати пехота...
17:42 01.03.2026
86 хаха🤣
До коментар #58 от "СССРБарета":тавариш, спирай самагона🤣 къде съобщиха, че някой ще превзема Иран, да не е в ТАССС 🤣
17:43 01.03.2026
88 Дас Хаген
До коментар #5 от "Ционист":Да обстрелваш от разстояние не е геройство! Защо не пратят пехота! Епстайн така държи Тръмп че ско му кажат и Америка ще нападне!
Коментиран от #89, #91
17:47 01.03.2026
89 Само
До коментар #88 от "Дас Хаген":глупаците и бедняците като Путин атакуват с пълномащабна сухопътна война и дават милиони жертви. Богатите и високотехнологични държави като Израел и САЩ действат по коренно различен начин.
Коментиран от #99
17:51 01.03.2026
90 Болен мозък
17:51 01.03.2026
91 Стига глупости
До коментар #88 от "Дас Хаген":Защо да гинат американци, като целите се постигат к без пехота....тва да не ти е путин, дето изби над 1,2 милиона руснаци за....нищо.
Коментиран от #98
17:53 01.03.2026
92 Путин
17:55 01.03.2026
93 Пич
До коментар #55 от "Това, което пиша не са":Благодаря за съвета! Ще се съобразя с него, и ще направя това, което казвате!
17:57 01.03.2026
94 Абсурдистан
18:02 01.03.2026
96 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Българин":Питай евреите за император Веспасиан и синът му. Разрушил им държавата , изклал ги , като пилци, разрушил им храмовете и ги прогонил по света.
18:07 01.03.2026
97 Русофил
До коментар #2 от "Сталин":Ти най вече си скопен
18:14 01.03.2026
98 Дас Хаген
До коментар #91 от "Стига глупости":Тогава няма да хвалите американската армия! Това са убийци на мирно население! При първия обстрел 57 деца! Мишки страхливи!
18:25 01.03.2026
99 Дон Дони
До коментар #89 от "Само":Да нападнат и бедния Путин! Но неговите ракети стигат и Америка!
18:27 01.03.2026