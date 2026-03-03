Тръмп: Атаките срещу нас са част от войната; Ванс: Имаме възможност да удължим значително операцията срещу Иран ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военната операция срещу Иран скоро ще постигне целите си.
В интервю пред журналистката на NewsNation Кели Майер американския лидер отговори на въпрос как той ще разбере дали всички военни цели са постигнати. „О, ще знам. Това е, което правя, знам много и определено ще знам кога бъдат постигнати. Това ще се случи много скоро“, цитира тя думите му в социалните медии X.
„Нанасяме им много щети. Отблъскваме ги значително назад“, добави президентът на САЩ.
Тръмп не е притеснен от потенциални нови атаки срещу американски цели или територия.
„Когато го попитах дали е притеснен за потенциални нови атаки срещу американски цели или дори територия, президентът Тръмп ми каза: „Не, това е част от войната, независимо дали на хората им харесва или не“, сподели Майер.
Тръмп заяви, че скоро ще стане известно кой контролира Иран. „Ще разберете много скоро“, цитира Майер думите на шефа на Белия дом.
Преди това Тръмп заяви, че Съединените щати не знаят кой е начело на Иран или кой ще бъде избран за лидер на Ислямската република. В интервю за The New York Times той посочи трима кандидати, които смята за подходящи за поста бъдещ лидер на Иран. Когато беше помолен да посочи конкретни имена, шефът на Белия дом отказа коментар.
Съединените щати имат широк набор от възможности да продължат атаките срещу ирански цели и операцията може да бъде значително удължена, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.
„Президентът беше кристално ясен относно нашите цели: Иран не може да има ядрено оръжие. Ние имаме много по-големи възможности да разрушим иранската ядрена програма, както и различните ракети, които заплашват нашите сили“, заяви Ванс.
Той добави, че САЩ „имат много възможности“ и операцията може да продължи „малко по-дълго“ или „значително по-дълго“.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че ракетната програма на Иран ще бъде неуязвима за атака в рамките на няколко месеца.
„Те започнаха да строят нови съоръжения, подземни бункери, които ще направят програмите им за балистични ракети и ядрени бомби неуязвими в рамките на месеци“, каза той в интервю за Fox News.
„Тази война няма да бъде безкрайна“, заяви той. „Това ще бъде бърза и решителна операция“, добави премиерът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #6, #11, #24
04:24 03.03.2026
2 Данко Харсъзина
04:25 03.03.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
04:26 03.03.2026
4 Мурка
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Показа на света как се създава терористични групировки как се свалят кули близнаци
04:30 03.03.2026
5 Да де ама
Коментиран от #10, #12
04:32 03.03.2026
6 хехе
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":пустинната буря е болната ти фантазия.
04:33 03.03.2026
7 Ъъъъъ
Затова ли Тръмп прати Мелони да иска прекратяване на огъня? А вчера самохвалкото тръбеше на ляво и надясно, че видите ли, ирянците искали да преговарят с него.... Ма кой си ти, че някой ще иска да преговаря с теб бе Льльо ...🤔
04:36 03.03.2026
8 Данко Харсъзина
04:37 03.03.2026
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #15
04:40 03.03.2026
10 Трудовак
До коментар #5 от "Да де ама":Копейките вече работят на два фронта😂. Защитават рашистите и ислямистите-терористи.
Двойна надница трябва да получат! Падението едва ли може да е по-голямо.
Коментиран от #25
04:41 03.03.2026
11 Мухахаха
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Тепърва започват ядовете на евреите и краварите
Коментиран от #18
04:41 03.03.2026
12 Баба ти
До коментар #5 от "Да де ама":Събуди са бря много вино много мокри сънища а виж да не си си пикнал
04:42 03.03.2026
13 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
04:43 03.03.2026
14 Фермер
Коментиран от #20
04:44 03.03.2026
15 Мухахаха
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Бай дончо този път ще еде дебелия
04:45 03.03.2026
16 Дръта чанта
До коментар #13 от "Данко Харсъзина":Ти си смотаняк
04:46 03.03.2026
17 Нормално
04:46 03.03.2026
18 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Мухахаха":Синовете и дъщерите Израилеви защитават Родината си. Голяма част от пилотите на израелските самолети които воюват в небето, са жени. Поклон до земи пред Велик Израел.
България произвежа... "ергенки".
Коментиран от #28
04:47 03.03.2026
19 Данко Харсъзина
04:50 03.03.2026
20 Мурка
До коментар #14 от "Фермер":Споко леп нема ама има банани и лапад коприва пролет е еле и тревата като подскочи набиваме лакти и ще зобим
Коментиран от #23
04:51 03.03.2026
21 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
04:54 03.03.2026
22 Краварите отнасят як бой но още не го
Коментиран от #27
04:54 03.03.2026
23 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Мурка":Като ви мързи да работите, че плюскате лапад и киселец. И елда, ако Путин ви изпрати.
Коментиран от #26
04:55 03.03.2026
24 Накратко
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Ти си най-големия мaлоyмник сред денонощно тролещите боклуци тук!
04:57 03.03.2026
25 Ъъъъ
До коментар #10 от "Трудовак":"Защитават рашистите и ислямистите-терористи."
То щото пък вие не защитсеате американските и израелските терористи.... 🤣
Коментиран от #29
04:57 03.03.2026
26 Мурка
До коментар #23 от "Данко Харсъзина":бананите -ЗАБРАВИ
04:58 03.03.2026
27 Данко Харсъзина
До коментар #22 от "Краварите отнасят як бой но още не го":Пустите копейки, станахте ислямисти. Срещу шепа рубли и паница елда, нахлузихте чалми и взехте да виете като ходжи.
04:58 03.03.2026
28 Ха-ха-ха
До коментар #18 от "Данко Харсъзина":Много се напъваш, да не се изпуснеш отзаДи! С такива разтропани ЛГБТ ауспуси запушиха 00 на самолетоносача!😂😂😂😂🫢
Коментиран от #31
04:59 03.03.2026
29 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "Ъъъъ":Копейките нахлузихте чалми, и вече ще ходите на джамия в петък.
05:00 03.03.2026
30 Пастир
05:02 03.03.2026
31 Данко Харсъзина
До коментар #28 от "Ха-ха-ха":По по лека, че ще ти се изхлузи чалмата. Молитвено килимче купи ли си? Не се надяеай Костя да ги раздава служебно.
05:04 03.03.2026