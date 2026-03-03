Новини
Тръмп: Атаките срещу нас са част от войната; Ванс: Имаме възможност да удължим значително операцията срещу Иран ВИДЕО

3 Март, 2026 04:19, обновена 3 Март, 2026 04:43

Нетаняху е притеснен, че ракетната програма на Иран ще бъде неуязвима за атака в рамките на няколко месеца

Тръмп: Атаките срещу нас са част от войната; Ванс: Имаме възможност да удължим значително операцията срещу Иран ВИДЕО - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че военната операция срещу Иран скоро ще постигне целите си.

В интервю пред журналистката на NewsNation Кели Майер американския лидер отговори на въпрос как той ще разбере дали всички военни цели са постигнати. „О, ще знам. Това е, което правя, знам много и определено ще знам кога бъдат постигнати. Това ще се случи много скоро“, цитира тя думите му в социалните медии X.

„Нанасяме им много щети. Отблъскваме ги значително назад“, добави президентът на САЩ.

Тръмп не е притеснен от потенциални нови атаки срещу американски цели или територия.

„Когато го попитах дали е притеснен за потенциални нови атаки срещу американски цели или дори територия, президентът Тръмп ми каза: „Не, това е част от войната, независимо дали на хората им харесва или не“, сподели Майер.

Тръмп заяви, че скоро ще стане известно кой контролира Иран. „Ще разберете много скоро“, цитира Майер думите на шефа на Белия дом.

Преди това Тръмп заяви, че Съединените щати не знаят кой е начело на Иран или кой ще бъде избран за лидер на Ислямската република. В интервю за The New York Times той посочи трима кандидати, които смята за подходящи за поста бъдещ лидер на Иран. Когато беше помолен да посочи конкретни имена, шефът на Белия дом отказа коментар.

Съединените щати имат широк набор от възможности да продължат атаките срещу ирански цели и операцията може да бъде значително удължена, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс в интервю за Fox News.

„Президентът беше кристално ясен относно нашите цели: Иран не може да има ядрено оръжие. Ние имаме много по-големи възможности да разрушим иранската ядрена програма, както и различните ракети, които заплашват нашите сили“, заяви Ванс.

Той добави, че САЩ „имат много възможности“ и операцията може да продължи „малко по-дълго“ или „значително по-дълго“.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че ракетната програма на Иран ще бъде неуязвима за атака в рамките на няколко месеца.

„Те започнаха да строят нови съоръжения, подземни бункери, които ще направят програмите им за балистични ракети и ядрени бомби неуязвими в рамките на месеци“, каза той в интервю за Fox News.

„Тази война няма да бъде безкрайна“, заяви той. „Това ще бъде бърза и решителна операция“, добави премиерът.


