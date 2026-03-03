Новини
Атакуваха източен Техеран

Атакуваха източен Техеран

3 Март, 2026 17:37 1 444 50

Атакуваха източен Техеран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Нови експлозии разтърсиха днес следобед източната и югоизточната част на Техеран, съобщиха журналисти на АФП от място, цитирани от БТА.

Израелско-американски въздушни удари бяха нанесени в град Кум, южно от Техеран, по сградата на Събранието на експертите - институцията, което трябва да избере нов лидер на Иран след убийството на аятолах Али Хаменей. Местни медии и разпространиха снимки на сграда, на която са нанесени сериозни щети. Агенция Тасним каза, че нападенията са дело на "американско-ционистките престъпници".

Израелската армия обяви, че е започнала поредица удари срещу "инфраструктура, принадлежаща на терористичния ирански режим в Техеран".


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    13 19 Отговор
    Аятолаха си чака поддръжниците и Дони умиротворителят скоро ще му ги достави всичките.

    Коментиран от #20

    17:38 03.03.2026

  • 3 Ъхъъъ

    20 29 Отговор
    CNN, позовавайки се на високопоставен американски служител , съобщи , че запасите от американски ракети, включително крилати ракети „Томахоук“, бързо се изчерпват.

    Коментиран от #11, #13, #19, #24

    17:38 03.03.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    7 3 Отговор
    Добре поне, че не са цивилни обекти...😎

    17:40 03.03.2026

  • 5 А Русия кога?

    10 21 Отговор
    Време е едно СВО да спретнат и на Путин великия

    Коментиран от #7, #15, #16, #17, #44

    17:40 03.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 7 Отговор
    И Джерълд Форд си замина.

    Коментиран от #21, #42

    17:41 03.03.2026

  • 7 Ъхъъъ

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "А Русия кога?":

    За там нямат гащи.
    Те от С Корея ги тресе

    Коментиран от #37

    17:41 03.03.2026

  • 8 Рев Купей Рев Купей

    5 11 Отговор
    Ревете Купей Ревете
    Сега си отедставете че Армията на САЩ е Руската
    И си Представете със каква Гордост щяхте да пиете Ракия в гаража пред блока и да разказвате колко сте велики

    Коментиран от #31, #41

    17:41 03.03.2026

  • 9 Биби Нетаняху :

    12 5 Отговор
    Убих десетки деца в училище и сега иранския народ ме мрази.

    17:42 03.03.2026

  • 10 Аятулаха Към Путин

    8 12 Отговор
    Путин Бункер не спасяет!!

    17:42 03.03.2026

  • 11 ракети „Томахоук“, бързо се изчерпват.

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъ":

    зяпяпранов да прати ф16 в помощ
    без туй събират прах в хангара

    17:42 03.03.2026

  • 12 Евроатлантик

    8 4 Отговор
    Това е атакуваната сграда с иранските духовници. Вероятно болшинството не са живи.

    17:42 03.03.2026

  • 13 Така ви лъжат

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъ":

    по тия пенсионерски клубове :)))))))

    17:43 03.03.2026

  • 14 Сатана Z

    7 5 Отговор
    А где Нетаняху?

    Коментиран от #48

    17:43 03.03.2026

  • 15 ха-ха

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "А Русия кога?":

    Явно ще имаш нужда от дентална помощ .

    17:43 03.03.2026

  • 16 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "А Русия кога?":

    Бълнуване от жълтите павета.

    17:43 03.03.2026

  • 17 Дори няма нужда от това

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "А Русия кога?":

    Русия успешно се самоунищожи сама.

    17:43 03.03.2026

  • 18 Огромна помощ тръгва от Русия Към Иран

    5 8 Отговор
    Както е и по договор
    1 милион рускини
    500 хиляди Циганки
    800 хиляди меки мъже
    Отиват да забавляват Иранският народ след падане на Диктатурата

    17:44 03.03.2026

  • 19 6000 Томахавки имат САЩ

    13 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъ":

    Смятай кога ще свършат.

    Коментиран от #34, #38, #46

    17:44 03.03.2026

  • 20 Клошар

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Горе на небето Аятолаха се забавлява в компанията на 69 девственици,а Тръмп го чака неговия баджанак Джефри Епстийн.

    17:45 03.03.2026

  • 21 Пич

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    А бе пич, ДжерАлд Форд почина още през 2006.
    А самолетоносачът, който ти е трън в очите, си е жив и здрав.

    17:45 03.03.2026

  • 22 След като

    3 5 Отговор
    Тръмп отказа да преговаря, днес Иран се обърна за помощ към ООН за спиране на войната.

    17:46 03.03.2026

  • 23 Гледай Купей реви Купей

    7 6 Отговор
    Как се прави
    А Пуся като пусна изтребителите над Украйна ги изгориха във въздуха още първият ден

    Гледай Купей Гледай и реви

    17:46 03.03.2026

  • 24 Ха ха

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъ":

    Достатъчни са за да сменят престъпния аятоласки режим.
    Иран утече ,като Сирия и Венецуела.Рашките 5 година могат на парцали и Груз 200 в изобилие.

    17:46 03.03.2026

  • 25 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Камиларите от Катар влизат във война с Иран

    ⚡️ Военновъздушните сили на Катар нанесоха първия си въздушен удар срещу Иран.

    Това е първата страна от Близкия изток извън коалицията между САЩ и Израел, която се включва във войната.

    17:47 03.03.2026

  • 26 Гацо

    9 2 Отговор
    Израел удари сграда с 88 висши ирански функционери, докато избират нов върховен религиозен лидер на Иран.
    Още не се знае колко са убити .

    Коментиран от #36

    17:47 03.03.2026

  • 27 БОГ Е С ИРАН 🇮🇷

    6 6 Отговор
    ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ НА ЙЕРУСАЛИМ И ТЕЛ АВИВ И ИЗРАЕЛ ПЪЛНО УНИЩОЖЕНИЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ВСЕКИ ЕВРЕЙН ПО СВЕТА ...ИРАН ..НЕ ЧАКАЙТЕ ..УДАРЕТЕ ЗДРАВО ДЕМОНИТЕ НА ЦИОН ..БОГ Е С ИРАН

    17:47 03.03.2026

  • 28 А гдя Руското ПВО. Което брани Иран??

    8 4 Отговор
    Нали е според Путин напрактика безотказно и 120% надеждно

    Купей ?? Купейй??

    Коментиран от #49

    17:48 03.03.2026

  • 29 Атома фъргай бай Дончо!

    4 4 Отговор
    Атома!!!

    17:48 03.03.2026

  • 30 Бат Петьо Парчето

    5 4 Отговор
    Удри тая зган камиларска

    17:48 03.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Удри бе!

    3 5 Отговор
    До последният Хамейнджия!

    17:49 03.03.2026

  • 33 Тракиец 🇺🇦

    5 7 Отговор
    ИРАН ЛИКВИДИРА НЕТАНЯХУ...ВРЕМЕ Е ЦЕЛИЯ ЕВРЕЙСКИ ТЕРОРИСТИЧЕН РЕЖИМ ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН

    17:49 03.03.2026

  • 34 Филантроп

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "6000 Томахавки имат САЩ":

    6000 ли ? Те толкова щяха да дадат на Украйна .
    Много повече имат - към 100 000.
    Щом разработиха методи за масови пускове по 20 000 направи си сметката .

    Коментиран от #47

    17:51 03.03.2026

  • 35 Тракиец 🇺🇦

    5 3 Отговор
    ДАВАЙ ИРАН ..БИЙ ЕВРЕЙСКАТА ЧИ.ФУТСКА ИЗ.МЕТ...УДРИИ ЕВРЕЙНА БОЛШЕВИК ПО ТИКВАТА..САМО ЯДРЕНИ ОРЪЖИЯ ЩЕ ИЗЛЕКУВАТ ТАЯ МЕНТЕ ИЗМИСЛЕНА ДЪРЖАВА

    17:51 03.03.2026

  • 36 Българин

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Гацо":

    Не са останали много.

    17:51 03.03.2026

  • 37 Руснаците

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ъхъъъ":

    са най-страхливата нация в света. Доказано. А Путин е най-страхливият ръководител на Русия. Само като чуе за САЩ и НАТО, бяга с 200 към бункера. Дори жертва и закопа цяла Русия от страх, че Украйна и НАТО щели да го нападат и тръгна да сваля правителството на Зеленски. Глупостта и страха са руски национални черти.

    Коментиран от #43

    17:51 03.03.2026

  • 38 Толкова правят на месец

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "6000 Томахавки имат САЩ":

    Напрактика неизчерпаем ресурс
    Не като на Пуся

    17:52 03.03.2026

  • 39 Симо

    3 2 Отговор
    Ако тази снимка е от Иран, то тези хора на снимката не са гладни, бедни и подтиснати!!! Няма бурки или каквито и да е символи на радикалния ислям. Тези хора не се различават от самите американци!!! И то белите!!! Ако "демокрацията" в Иран "победи", то тези хора след една година вече няма да изглеждат толкова добре. Нито толкова самоуверени. Ще бъдат като демократизираните иракчани, като демократизираните сирийци, като демократизираните либийци. Нещастни бездомници без път и посока в бъдещето. Но за сметка на това природните им богатства ще бъдат в сигурни и надеждни ръце.

    17:52 03.03.2026

  • 40 123456

    3 5 Отговор
    Абе тия кретени ирански не доставяха ли дронове на руските детеубийци?

    17:52 03.03.2026

  • 41 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Рев Купей Рев Купей":

    САЩ и Израел опитват да воюват блицкрик с Иран, който има много повече ракети от тях.
    САЩ и Израел късно разбраха какво означава Китай и Русия да снабдяват Иран с оръжия и със спътникова разузнавателна информация.
    Колкото по дълго продължава тази война, толкова повече губят САЩ и Израел.

    17:52 03.03.2026

  • 42 Бийк

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    мхм ок, сигурно явор дачков го пише в гласове?
    А иначе какво ще кажеш....
    Иран печели ли?
    Вашите в Украйна как са?
    Как върви настъплението?
    Стигнахме ли до Киев ,щото минаха 4 год.Повече от великая отечественая..
    Питам щото гледам имаш мнение по всички теми и може би знаеш отговорите.

    17:52 03.03.2026

  • 43 Това са

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Руснаците":

    Безспорни факти.

    17:53 03.03.2026

  • 44 Педофилията се справя чудесно

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "А Русия кога?":

    Със Де милитаризацията и Де нацификацията на Руссспията

    17:53 03.03.2026

  • 45 Тракиец 🇺🇦

    2 2 Отговор
    БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ ЛЕТЯТ НАД ДЕМОНИТЕ ЦИОНИСТИ ЧИ.ФУТИ ..ИЗРАЕЛ Е ПОМЕТЕН ..СЛАВА НА ПЕРСИЯ ....САЩ СА НИЩОЖЕСТВА ..ВСИЧКИТЕ БАЗИ НА САЩ СА В ПЛАМЪЦИ А АМЕРИКАНСКИТЕ ДЯВОЛИ ГОРЯТ В ПЛАМЪЦИ

    17:53 03.03.2026

  • 46 Даже са и повече

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "6000 Томахавки имат САЩ":

    към 9000. Но те сега в Иран използват възможността да тестват някои нови разработки, като Precision Strike Missile (PrSM) и други нови, от последните 2-3 години.

    17:54 03.03.2026

  • 47 В грешка си

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Филантроп":

    Даже са под 6000 броя Томахавките..
    Около 400 са изстреляни за тези 3 дни.

    Коментиран от #50

    17:55 03.03.2026

  • 48 Нагла копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Разхожда се над Техеран. А где ПВО???

    17:58 03.03.2026

  • 49 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "А гдя Руското ПВО. Което брани Иран??":

    Няма руско ПВО в Иран. Иранската ПВО се състои от един дивизион С300 Е от първите за износ и над 66 дивизиона иранска разработка и производство .
    Иран е пред сключване договор с Русия за закупуване С400 и за лицензионно производство на С500.

    18:02 03.03.2026

  • 50 Филантроп

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "В грешка си":

    Не ,не аз за съвсем друго говоря. Колко са запасите на САЩ от ракети Томахоук.
    Ама всъщност са повече от 100 000 , те в Израел имат складове също и там има доста голямо количество .

    18:03 03.03.2026

