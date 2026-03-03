Атакуваха източен Техеран

Нови експлозии разтърсиха днес следобед източната и югоизточната част на Техеран, съобщиха журналисти на АФП от място, цитирани от БТА.
Израелско-американски въздушни удари бяха нанесени в град Кум, южно от Техеран, по сградата на Събранието на експертите - институцията, което трябва да избере нов лидер на Иран след убийството на аятолах Али Хаменей. Местни медии и разпространиха снимки на сграда, на която са нанесени сериозни щети. Агенция Тасним каза, че нападенията са дело на "американско-ционистките престъпници".
Израелската армия обяви, че е започнала поредица удари срещу "инфраструктура, принадлежаща на терористичния ирански режим в Техеран".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
17:38 03.03.2026
3 Ъхъъъ
Коментиран от #11, #13, #19, #24
17:38 03.03.2026
4 Евгени от Алфапласт
17:40 03.03.2026
5 А Русия кога?
Коментиран от #7, #15, #16, #17, #44
17:40 03.03.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #21, #42
17:41 03.03.2026
7 Ъхъъъ
До коментар #5 от "А Русия кога?":За там нямат гащи.
Те от С Корея ги тресе
Коментиран от #37
17:41 03.03.2026
8 Рев Купей Рев Купей
Сега си отедставете че Армията на САЩ е Руската
И си Представете със каква Гордост щяхте да пиете Ракия в гаража пред блока и да разказвате колко сте велики
Коментиран от #31, #41
17:41 03.03.2026
9 Биби Нетаняху :
17:42 03.03.2026
10 Аятулаха Към Путин
17:42 03.03.2026
11 ракети „Томахоук“, бързо се изчерпват.
До коментар #3 от "Ъхъъъ":зяпяпранов да прати ф16 в помощ
без туй събират прах в хангара
17:42 03.03.2026
12 Евроатлантик
17:42 03.03.2026
13 Така ви лъжат
До коментар #3 от "Ъхъъъ":по тия пенсионерски клубове :)))))))
17:43 03.03.2026
14 Сатана Z
Коментиран от #48
17:43 03.03.2026
15 ха-ха
До коментар #5 от "А Русия кога?":Явно ще имаш нужда от дентална помощ .
17:43 03.03.2026
16 Мишел
До коментар #5 от "А Русия кога?":Бълнуване от жълтите павета.
17:43 03.03.2026
17 Дори няма нужда от това
До коментар #5 от "А Русия кога?":Русия успешно се самоунищожи сама.
17:43 03.03.2026
18 Огромна помощ тръгва от Русия Към Иран
1 милион рускини
500 хиляди Циганки
800 хиляди меки мъже
Отиват да забавляват Иранският народ след падане на Диктатурата
17:44 03.03.2026
19 6000 Томахавки имат САЩ
До коментар #3 от "Ъхъъъ":Смятай кога ще свършат.
Коментиран от #34, #38, #46
17:44 03.03.2026
20 Клошар
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Горе на небето Аятолаха се забавлява в компанията на 69 девственици,а Тръмп го чака неговия баджанак Джефри Епстийн.
17:45 03.03.2026
21 Пич
До коментар #6 от "Последния Софиянец":А бе пич, ДжерАлд Форд почина още през 2006.
А самолетоносачът, който ти е трън в очите, си е жив и здрав.
17:45 03.03.2026
22 След като
17:46 03.03.2026
23 Гледай Купей реви Купей
А Пуся като пусна изтребителите над Украйна ги изгориха във въздуха още първият ден
Гледай Купей Гледай и реви
17:46 03.03.2026
24 Ха ха
До коментар #3 от "Ъхъъъ":Достатъчни са за да сменят престъпния аятоласки режим.
Иран утече ,като Сирия и Венецуела.Рашките 5 година могат на парцали и Груз 200 в изобилие.
17:46 03.03.2026
25 Сатана Z
⚡️ Военновъздушните сили на Катар нанесоха първия си въздушен удар срещу Иран.
Това е първата страна от Близкия изток извън коалицията между САЩ и Израел, която се включва във войната.
17:47 03.03.2026
26 Гацо
Още не се знае колко са убити .
Коментиран от #36
17:47 03.03.2026
27 БОГ Е С ИРАН 🇮🇷
17:47 03.03.2026
28 А гдя Руското ПВО. Което брани Иран??
Купей ?? Купейй??
Коментиран от #49
17:48 03.03.2026
29 Атома фъргай бай Дончо!
17:48 03.03.2026
30 Бат Петьо Парчето
17:48 03.03.2026
32 Удри бе!
17:49 03.03.2026
33 Тракиец 🇺🇦
17:49 03.03.2026
34 Филантроп
До коментар #19 от "6000 Томахавки имат САЩ":6000 ли ? Те толкова щяха да дадат на Украйна .
Много повече имат - към 100 000.
Щом разработиха методи за масови пускове по 20 000 направи си сметката .
Коментиран от #47
17:51 03.03.2026
35 Тракиец 🇺🇦
17:51 03.03.2026
36 Българин
До коментар #26 от "Гацо":Не са останали много.
17:51 03.03.2026
37 Руснаците
До коментар #7 от "Ъхъъъ":са най-страхливата нация в света. Доказано. А Путин е най-страхливият ръководител на Русия. Само като чуе за САЩ и НАТО, бяга с 200 към бункера. Дори жертва и закопа цяла Русия от страх, че Украйна и НАТО щели да го нападат и тръгна да сваля правителството на Зеленски. Глупостта и страха са руски национални черти.
Коментиран от #43
17:51 03.03.2026
38 Толкова правят на месец
До коментар #19 от "6000 Томахавки имат САЩ":Напрактика неизчерпаем ресурс
Не като на Пуся
17:52 03.03.2026
39 Симо
17:52 03.03.2026
40 123456
17:52 03.03.2026
41 Мишел
До коментар #8 от "Рев Купей Рев Купей":САЩ и Израел опитват да воюват блицкрик с Иран, който има много повече ракети от тях.
САЩ и Израел късно разбраха какво означава Китай и Русия да снабдяват Иран с оръжия и със спътникова разузнавателна информация.
Колкото по дълго продължава тази война, толкова повече губят САЩ и Израел.
17:52 03.03.2026
42 Бийк
До коментар #6 от "Последния Софиянец":мхм ок, сигурно явор дачков го пише в гласове?
А иначе какво ще кажеш....
Иран печели ли?
Вашите в Украйна как са?
Как върви настъплението?
Стигнахме ли до Киев ,щото минаха 4 год.Повече от великая отечественая..
Питам щото гледам имаш мнение по всички теми и може би знаеш отговорите.
17:52 03.03.2026
43 Това са
До коментар #37 от "Руснаците":Безспорни факти.
17:53 03.03.2026
44 Педофилията се справя чудесно
До коментар #5 от "А Русия кога?":Със Де милитаризацията и Де нацификацията на Руссспията
17:53 03.03.2026
45 Тракиец 🇺🇦
17:53 03.03.2026
46 Даже са и повече
До коментар #19 от "6000 Томахавки имат САЩ":към 9000. Но те сега в Иран използват възможността да тестват някои нови разработки, като Precision Strike Missile (PrSM) и други нови, от последните 2-3 години.
17:54 03.03.2026
47 В грешка си
До коментар #34 от "Филантроп":Даже са под 6000 броя Томахавките..
Около 400 са изстреляни за тези 3 дни.
Коментиран от #50
17:55 03.03.2026
48 Нагла копейка
До коментар #14 от "Сатана Z":Разхожда се над Техеран. А где ПВО???
17:58 03.03.2026
49 Мишел
До коментар #28 от "А гдя Руското ПВО. Което брани Иран??":Няма руско ПВО в Иран. Иранската ПВО се състои от един дивизион С300 Е от първите за износ и над 66 дивизиона иранска разработка и производство .
Иран е пред сключване договор с Русия за закупуване С400 и за лицензионно производство на С500.
18:02 03.03.2026
50 Филантроп
До коментар #47 от "В грешка си":Не ,не аз за съвсем друго говоря. Колко са запасите на САЩ от ракети Томахоук.
Ама всъщност са повече от 100 000 , те в Израел имат складове също и там има доста голямо количество .
18:03 03.03.2026