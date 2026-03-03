Хиляди се събраха на масово погребение зk деца, убити при американско-израелските удари по училище

Огромни тълпи се събраха в южния ирански град Минаб, за да скърбят за смъртта на най-малко 168 деца и 14 учители, убити при американско-израелското нападение срещу начално училище за момичета в събота, според държавните медии.

Някои опечалени държаха снимки на убитите деца – някои едва на 7 години – сурово напомняне за човешката трагедия в основата на този ескалиращ конфликт. Въпреки че се появиха малко подробности за убитите при ударите в Иран, най-малко 780 души са били убити в 153 окръга, според Иранския червен полумесец.

Видео и изображения от погребението показват тълпи от опечалени, рецитиращи молитви около малки ковчези, покрити с иранското знаме.

Във вторник председателят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк поиска „бързо, безпристрастно и задълбочено“ разследване на ударите срещу училището, предупреждавайки, че „безразборните атаки“ са „сериозни нарушения“ на международното хуманитарно право.

Това се случи, след като иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ и Израел в убийството на децата в публикация в X в понеделник, която беше придружена от изображение на прясно изкопани гробове.

„Това са гробове, които се копаят за повече от 160 невинни млади момичета, убити при американско-израелската бомбардировка на начално училище. Телата им бяха разкъсани на парчета“, каза Арагчи.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марк Рубио заяви пред репортери в понеделник, че САЩ „не биха умишлено атакували училище“.

„Министерството на войната би разследвало това, ако това беше нашият удар, и аз бих отнесъл въпроса ви към тях“, каза той.

Това се случва, докато Израел продължава да ескалира ударите си в Иран, като във вторник от Техеран се появяват изображения на жилищни блокове, превърнати в руини.