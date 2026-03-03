Хиляди се събраха на масово погребение зk деца, убити при американско-израелските удари по училище

Огромни тълпи се събраха в южния ирански град Минаб, за да скърбят за смъртта на най-малко 168 деца и 14 учители, убити при американско-израелското нападение срещу начално училище за момичета в събота, според държавните медии.
Някои опечалени държаха снимки на убитите деца – някои едва на 7 години – сурово напомняне за човешката трагедия в основата на този ескалиращ конфликт. Въпреки че се появиха малко подробности за убитите при ударите в Иран, най-малко 780 души са били убити в 153 окръга, според Иранския червен полумесец.
Видео и изображения от погребението показват тълпи от опечалени, рецитиращи молитви около малки ковчези, покрити с иранското знаме.
Във вторник председателят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк поиска „бързо, безпристрастно и задълбочено“ разследване на ударите срещу училището, предупреждавайки, че „безразборните атаки“ са „сериозни нарушения“ на международното хуманитарно право.
Това се случи, след като иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ и Израел в убийството на децата в публикация в X в понеделник, която беше придружена от изображение на прясно изкопани гробове.
„Това са гробове, които се копаят за повече от 160 невинни млади момичета, убити при американско-израелската бомбардировка на начално училище. Телата им бяха разкъсани на парчета“, каза Арагчи.
Междувременно държавният секретар на САЩ Марк Рубио заяви пред репортери в понеделник, че САЩ „не биха умишлено атакували училище“.
„Министерството на войната би разследвало това, ако това беше нашият удар, и аз бих отнесъл въпроса ви към тях“, каза той.
Това се случва, докато Израел продължава да ескалира ударите си в Иран, като във вторник от Техеран се появяват изображения на жилищни блокове, превърнати в руини.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #11, #21
16:56 03.03.2026
2 Исторически парк
16:57 03.03.2026
3 Ивелин Михайлов
Коментиран от #28, #63
16:57 03.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Опорка
16:58 03.03.2026
6 Бесен - Язовец
Коментиран от #10
16:58 03.03.2026
7 Учител по БЕЛ
Коментиран от #75
16:59 03.03.2026
8 Реалист
Коментиран от #50
17:00 03.03.2026
9 Вашето мнение
17:00 03.03.2026
10 име
До коментар #6 от "Бесен - Язовец":Американския политически елит ако не е зает да изнасилва малки момиченца, значи се е захванал да ги убива. Справка, Иран и Ирак.
17:00 03.03.2026
11 Фактииии леко с цифрите
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Иран е погребал 168 деца, убити при американския и израелски удар срещу девическо училище в Минаб, според официалния уебсайт на иранското правителство .
Коментиран от #20
17:01 03.03.2026
12 !!!
Тя е повече по интриги е?
17:01 03.03.2026
13 Убийците им несъмнено ще платят
Коментиран от #81, #84
17:02 03.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Бабет
Коментиран от #27
17:02 03.03.2026
16 А цял свят Плака
Коментиран от #39, #77
17:02 03.03.2026
17 Дегтярьов
17:03 03.03.2026
18 Слава Украйна
Коментиран от #23, #29
17:03 03.03.2026
19 име
Коментиран от #25, #52
17:04 03.03.2026
20 Щом Кумунист казва 168
До коментар #11 от "Фактииии леко с цифрите":Значи са 16
Бъдете сигурни
17:04 03.03.2026
21 Те на протестите сами си избиха
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Миналата седмица 40 хиляди души сега ревем за уж 22 деца
Коментиран от #30
17:06 03.03.2026
22 мнение
Коментиран от #44
17:06 03.03.2026
23 име
До коментар #18 от "Слава Украйна":Не е ясно колко скоро ще падне, защото ЕССР твърдо подкрепя режима в Киев.
17:06 03.03.2026
24 Макс
17:06 03.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 пастира
17:06 03.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Европеец
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Американски или еврейски зверове все са си убийци на деца..... Лудите Дончо и Бени са за ешафода..... Авторката любезно е спестила възгласите на опечалените иранци.... Предполагам че са били "смърт на Израел,смърт на САЩ"- поне досега бяха такива.... Довечера ще пусна Ал Джазира да видя предположението ми дали е вярно...
17:07 03.03.2026
29 Бесен - Язовец
До коментар #18 от "Слава Украйна":Кое е славното на онова фашистко гробище така наречено Украйна?!!
17:07 03.03.2026
30 Галя
До коментар #21 от "Те на протестите сами си избиха":Пуснах ти опорки за 30 хиляди избити на протестите в Иран, внимай с цифрите да няма разминаване с колегите, че жълтопаветниците може да заподозрят нещо.
17:08 03.03.2026
31 Терористите евреи и кравари
Коментиран от #38, #74
17:08 03.03.2026
32 Данко Харсъзина
17:08 03.03.2026
33 Иран
17:08 03.03.2026
34 Нацистка измет
17:09 03.03.2026
35 Убиеца нетаняху и шайката му касапи
Коментиран от #45
17:09 03.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 бандера
До коментар #25 от "Цион":Путин е на светлинни години от ционистката жестокост, има бая сол да изяде докато му дойде акъла в главата, че трябва да ни ликвидира както ционистите ликвидираха аятолаха.
17:11 03.03.2026
38 Данко Харсъзина
До коментар #31 от "Терористите евреи и кравари":Дони миротворецът не признава тия фиктивни съдилища.
17:11 03.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Aлфа Вълкът
17:14 03.03.2026
41 Евреите нацисти
Хамериканцките убийци са техните глупави подлоги.
17:14 03.03.2026
42 А за кремълският плъх...
17:14 03.03.2026
43 оня с коня
17:14 03.03.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 хъ хъ хъ
До коментар #35 от "Убиеца нетаняху и шайката му касапи":Клепоухия нацист иранците го детерминираха.
17:17 03.03.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ВЪН циони$тит€ нато ОТ БЪЛГАРИЯ!
У БИЙ ЦИ! ИЗ РО ДИ! циони$ти -юд€й$ки -фаши$ти!
17:20 03.03.2026
50 Нека да пиша
До коментар #8 от "Реалист":Той и Пиня (Путин) нападна също суверенна държава,и уби деца ..
17:20 03.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Биби
До коментар #19 от "име":Учим се от путлера.
17:21 03.03.2026
53 ВЪН циони$тит€ нато ОТ БЪЛГАРИЯ!
И НИЕ КАКТО В ПРЕДИШНИТЕ $В€ТОВНИ ВОЙНИ Щ€ $М€ ОТ € Б . Н А Т А $ТРАНА! Ч€$ТИТО НА €вро-дж€н дъри т€!
17:21 03.03.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Сатана Z
Бог,Алах,Буда да се грижат за душите на тези невинни деца.
17:26 03.03.2026
57 Санитар
До коментар #55 от "Механик":Жълтопаветник се лекува с изстрел в главата.Два пъти .
Коментиран от #67
17:28 03.03.2026
58 Омбре
17:30 03.03.2026
59 Голям пердах на аятоласите
Друга новина:
"Израелсkите военновъзgушни сили днес amakyваха сграgа в иранckuя гpag Кум, kъgemo виcши gуховници се бяха събрали, за gа изберат новия Върховен лиgер на Иран.
Асамблеята на ekcnepmиme има 88 членове. Вероятно болшинството са убити."
Коментиран от #70
17:30 03.03.2026
60 Пешо z
17:30 03.03.2026
61 Анонимен
Коментиран от #88, #89
17:31 03.03.2026
62 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:32 03.03.2026
63 Българин
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Сигурно на руските ракети които падат в украиски детски градини пише МИР ЩАСТИЕ И РАДОСТ Те не убиват хора и деца
Коментиран от #78
17:32 03.03.2026
64 Па съм я бе
17:32 03.03.2026
65 Израел и САЩ са империи на злото!
17:34 03.03.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Бай той Толстой
До коментар #57 от "Санитар":И кол .
17:34 03.03.2026
68 ДАНС
До коментар #55 от "Механик":На Петрохан имаше едни евроатлантици, но ги излекувахме!
17:34 03.03.2026
69 Неграмотници!
17:36 03.03.2026
70 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #59 от "Голям пердах на аятоласите":А бе ТЪПАН, убитите деца няма как да приемат извинение, че са били убити по погрешка!
17:37 03.03.2026
71 Факти
Коментиран от #83
17:38 03.03.2026
72 Конспиратор
17:38 03.03.2026
73 Анонимен
17:39 03.03.2026
74 То тръмп вече прати
До коментар #31 от "Терористите евреи и кравари":Терористите на съд в Ада
17:39 03.03.2026
75 Това 3к е написано
До коментар #7 от "Учител по БЕЛ":да заблуди тези които и без това не четат текста, а само заглавията и ще говорят навсякъде за убити 3 000 деца. Умишлената грешка е да заблуди основно по-младите, по старите не разбират това 3к.
17:41 03.03.2026
76 Жоро
17:41 03.03.2026
77 Стига
До коментар #16 от "А цял свят Плака":ГЛУ ПОСТИ!!! Няма по милостив човек от Путин!! Ако не се стараеше да НЕ убива цивилни и действаше като “миротвореца” Тръмп - досега вашта прогнила от корупция “славаУкрайна” щеше да е блед спомен на световната карта!!!
Коментиран от #82
17:43 03.03.2026
78 Тиква
До коментар #63 от "Българин":Хнидо окранандеровска,отивай си при зеления или краварите, ционисти там пиши, бо к л у к,окраински.
17:46 03.03.2026
79 Сомалийския пират
17:47 03.03.2026
80 Не вярвам САЩ
17:47 03.03.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Анонимен
До коментар #77 от "Стига":Абсолютно. Докато Русия воюва с Украйна в Киев кипи нощен живот. Видях видео в Ютюб. Украинци деца на богаташи не са призовани в армията и се веселят в нощен клуб в Киев докато Русия бомбардира източна Украйна. Пък ако завият сирените бягат в подземията. Ако не беше Русия а Израел или САЩ нямаше да останат нито болници нито училища. Русия действа много меко. Но руснаците не мразят до кръв украинците по принцип защото са един народ. Примерно колкото и да мразите макетата бихте ли искали да се избиват македонски деца, училища и болници? Не вярвам.
Коментиран от #87
17:49 03.03.2026
83 скептик
До коментар #71 от "Факти":По времето на Мадлин Олбрайт Тубата не я е имало, а сега има ИИ най-вече в тубата и гледанията дават хляб на гладни инфлуенсъри.
Коментиран от #85
17:50 03.03.2026
84 Шопо
До коментар #13 от "Убийците им несъмнено ще платят":Алах е велик ........
17:50 03.03.2026
85 Анонимен
До коментар #83 от "скептик":Тубата я нямаше и по времето на Хисарския Поп или Тодор Живков но имат видеа там. Даже има интервюта с бай Тошо. Много глупаво "оправдание".
17:52 03.03.2026
86 Това
17:56 03.03.2026
87 В Ютюб
До коментар #82 от "Анонимен":е пълно с клипове колко "меко" действа РФ при превземането на Мариупол, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Волчанск, Авдеевка, Маринка, Покровск, Купянск. Градове призраци с нито една незасегната сграда - руини и пепелища.
17:57 03.03.2026
88 Анонимен
До коментар #61 от "Анонимен":Ако беше на острова на Епстийн "богоизбраните" щяха да я изнасилят или сготвят. Не им вярвайте на ционистките медии. Оказа се че няма изклани деца или жени от Хамас. Всичко е лъжа. Единственото нечовешко нещо е че ислямистите от Хамас са дали забрадки на отвлечените жени да си покрият косите защото според Исляма е греховно да гледат косите на жените. Всички "доказателства" са фалшификати.
17:58 03.03.2026
89 Защо са завели
До коментар #61 от "Анонимен":детенцето при дядо му в Резиденцията? Били са убити още негова снаха, зет - какво правят там на заседанието на военния съвет в 7:30 сутринта в петък?
18:00 03.03.2026
90 Ционизмът
18:01 03.03.2026