Хиляди се събраха на масово погребение зk деца, убити при американско-израелските удари по училище

Хиляди се събраха на масово погребение зk деца, убити при американско-израелските удари по училище

3 Март, 2026 16:55

Хиляди се събраха на масово погребение зk деца, убити при американско-израелските удари по училище - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Огромни тълпи се събраха в южния ирански град Минаб, за да скърбят за смъртта на най-малко 168 деца и 14 учители, убити при американско-израелското нападение срещу начално училище за момичета в събота, според държавните медии.

Някои опечалени държаха снимки на убитите деца – някои едва на 7 години – сурово напомняне за човешката трагедия в основата на този ескалиращ конфликт. Въпреки че се появиха малко подробности за убитите при ударите в Иран, най-малко 780 души са били убити в 153 окръга, според Иранския червен полумесец.

Видео и изображения от погребението показват тълпи от опечалени, рецитиращи молитви около малки ковчези, покрити с иранското знаме.

Във вторник председателят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк поиска „бързо, безпристрастно и задълбочено“ разследване на ударите срещу училището, предупреждавайки, че „безразборните атаки“ са „сериозни нарушения“ на международното хуманитарно право.

Това се случи, след като иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ и Израел в убийството на децата в публикация в X в понеделник, която беше придружена от изображение на прясно изкопани гробове.

„Това са гробове, които се копаят за повече от 160 невинни млади момичета, убити при американско-израелската бомбардировка на начално училище. Телата им бяха разкъсани на парчета“, каза Арагчи.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марк Рубио заяви пред репортери в понеделник, че САЩ „не биха умишлено атакували училище“.

„Министерството на войната би разследвало това, ако това беше нашият удар, и аз бих отнесъл въпроса ви към тях“, каза той.

Това се случва, докато Израел продължава да ескалира ударите си в Иран, като във вторник от Техеран се появяват изображения на жилищни блокове, превърнати в руини.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Ивелин Михайлов

    23 3 Отговор
    колко деца?!

    Коментиран от #11, #21

    16:56 03.03.2026

  • 2 Исторически парк

    22 3 Отговор
    3к деца 3000 деца ли ще значи аххахха

    16:57 03.03.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    50 9 Отговор
    американски зверове

    Коментиран от #28, #63

    16:57 03.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опорка

    62 7 Отговор
    Жидокраварски уроди, винаги са били такива.

    16:58 03.03.2026

  • 6 Бесен - Язовец

    74 6 Отговор
    Американските фашисти обичат да избиват деца също като в Лаос, Виетнам, Ирак, Сърбия...

    Коментиран от #10

    16:58 03.03.2026

  • 7 Учител по БЕЛ

    25 3 Отговор
    "зk"?!? Превод, моля?

    Коментиран от #75

    16:59 03.03.2026

  • 8 Реалист

    55 8 Отговор
    Агресора нападна суверенна държава Иран и почна да избива цивилни

    Коментиран от #50

    17:00 03.03.2026

  • 9 Вашето мнение

    54 7 Отговор
    За пореден път се показа, че сащ и исраел могат успешно да воюват с деца. Армиите им са толкова слаби, че дончо и нетаняху в паниката си започнаха да наричат Иран агресор.

    17:00 03.03.2026

  • 10 име

    52 7 Отговор

    До коментар #6 от "Бесен - Язовец":

    Американския политически елит ако не е зает да изнасилва малки момиченца, значи се е захванал да ги убива. Справка, Иран и Ирак.

    17:00 03.03.2026

  • 11 Фактииии леко с цифрите

    37 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Иран е погребал 168 деца, убити при американския и израелски удар срещу девическо училище в Минаб, според официалния уебсайт на иранското правителство .

    Коментиран от #20

    17:01 03.03.2026

  • 12 !!!

    10 2 Отговор
    Что не пише Атанасова,-друг профил ли има?
    Тя е повече по интриги е?

    17:01 03.03.2026

  • 13 Убийците им несъмнено ще платят

    39 6 Отговор
    Цялата цена рано или късно

    Коментиран от #81, #84

    17:02 03.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бабет

    21 2 Отговор
    Какво значи това « зк»?

    Коментиран от #27

    17:02 03.03.2026

  • 16 А цял свят Плака

    10 47 Отговор
    Когато Руснаците взривиха Театърът на Мариупол със Хиляди деца

    Коментиран от #39, #77

    17:02 03.03.2026

  • 17 Дегтярьов

    31 5 Отговор
    И Адолф избиваше деца сега Моше избива също деца

    17:03 03.03.2026

  • 18 Слава Украйна

    5 46 Отговор
    Браво скоро ще падне поредният Терористичен режим

    Коментиран от #23, #29

    17:03 03.03.2026

  • 19 име

    37 4 Отговор
    Циноситите и краварите се опитаха оке в началото да прехвърлят вината към иранците, не били те, а била иранска ПВО ракета. Същите лъжи се опитаха да пробутат и в първите дни на геноцида в Гa3a, когато удариха болница и убиха десетки цивилни. Първоначално ционистите признаха, но после започнаха да обвиняват Хамас, че били ударили болницата с тяхна ракета.

    Коментиран от #25, #52

    17:04 03.03.2026

  • 20 Щом Кумунист казва 168

    6 33 Отговор

    До коментар #11 от "Фактииии леко с цифрите":

    Значи са 16
    Бъдете сигурни

    17:04 03.03.2026

  • 21 Те на протестите сами си избиха

    5 30 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Миналата седмица 40 хиляди души сега ревем за уж 22 деца

    Коментиран от #30

    17:06 03.03.2026

  • 22 мнение

    9 21 Отговор
    Войната винаги е била жестока. Дали са американци, израелци или иранци, считам, че никой нарочно не би посегнал на деца. При тези високоточни ракети явно се е получила някаква грешка или са видели от сателитите някаква техника, която са помислили, че е военна. Жалко за децата, голяма трагедия.

    Коментиран от #44

    17:06 03.03.2026

  • 23 име

    8 6 Отговор

    До коментар #18 от "Слава Украйна":

    Не е ясно колко скоро ще падне, защото ЕССР твърдо подкрепя режима в Киев.

    17:06 03.03.2026

  • 24 Макс

    18 5 Отговор
    Тръмп създава спящи клетки , които обаче отмъщават на Европа , а не на Израел и САЩ .

    17:06 03.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 пастира

    26 1 Отговор
    Вече не знам на кого да симпатизирам . Нито едните , нито другите са ми симпатични , но трагедията с избитите деца е огромна и трябва да бъдат наказани виновните за нея.

    17:06 03.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Европеец

    26 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Американски или еврейски зверове все са си убийци на деца..... Лудите Дончо и Бени са за ешафода..... Авторката любезно е спестила възгласите на опечалените иранци.... Предполагам че са били "смърт на Израел,смърт на САЩ"- поне досега бяха такива.... Довечера ще пусна Ал Джазира да видя предположението ми дали е вярно...

    17:07 03.03.2026

  • 29 Бесен - Язовец

    26 4 Отговор

    До коментар #18 от "Слава Украйна":

    Кое е славното на онова фашистко гробище така наречено Украйна?!!

    17:07 03.03.2026

  • 30 Галя

    24 4 Отговор

    До коментар #21 от "Те на протестите сами си избиха":

    Пуснах ти опорки за 30 хиляди избити на протестите в Иран, внимай с цифрите да няма разминаване с колегите, че жълтопаветниците може да заподозрят нещо.

    17:08 03.03.2026

  • 31 Терористите евреи и кравари

    30 5 Отговор
    На съд във Хага !!!!!!

    Коментиран от #38, #74

    17:08 03.03.2026

  • 32 Данко Харсъзина

    8 8 Отговор
    3k деца да не е нещо като 4d чаaвeта?

    17:08 03.03.2026

  • 33 Иран

    4 16 Отговор
    моли ООН да спре САЩ и Израел.

    17:08 03.03.2026

  • 34 Нацистка измет

    27 4 Отговор
    Хладнокръвно избиха децата,ядрени ракети за вас.целия свят ви мрази убийци

    17:09 03.03.2026

  • 35 Убиеца нетаняху и шайката му касапи

    26 3 Отговор
    ВЪВ ЗАТВОРА !

    Коментиран от #45

    17:09 03.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 бандера

    17 3 Отговор

    До коментар #25 от "Цион":

    Путин е на светлинни години от ционистката жестокост, има бая сол да изяде докато му дойде акъла в главата, че трябва да ни ликвидира както ционистите ликвидираха аятолаха.

    17:11 03.03.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор

    До коментар #31 от "Терористите евреи и кравари":

    Дони миротворецът не признава тия фиктивни съдилища.

    17:11 03.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Aлфа Вълкът

    2 11 Отговор
    Пата-кюта, пата-кюта, ще ги направят като Газа!

    17:14 03.03.2026

  • 41 Евреите нацисти

    23 3 Отговор
    се наричат ционисти.

    Хамериканцките убийци са техните глупави подлоги.

    17:14 03.03.2026

  • 42 А за кремълският плъх...

    2 22 Отговор
    Който изби десетки хиляди украинци за него защо не квичите бе копейки?

    17:14 03.03.2026

  • 43 оня с коня

    25 3 Отговор
    важното е че урсула мълчи и цяла европа мълчат

    17:14 03.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хъ хъ хъ

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Убиеца нетаняху и шайката му касапи":

    Клепоухия нацист иранците го детерминираха.

    17:17 03.03.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ВЪН циони$тит€ нато ОТ БЪЛГАРИЯ!

    12 1 Отговор
    англо-$ак$ит€ СА БОМБАРДИРАЛИ ПРЕЗ 1943-44г. И НАШЕТО ЦИВИЛНО НАСЕЛЕНИЕ !
    У БИЙ ЦИ! ИЗ РО ДИ! циони$ти -юд€й$ки -фаши$ти!

    17:20 03.03.2026

  • 50 Нека да пиша

    3 19 Отговор

    До коментар #8 от "Реалист":

    Той и Пиня (Путин) нападна също суверенна държава,и уби деца ..

    17:20 03.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Биби

    4 15 Отговор

    До коментар #19 от "име":

    Учим се от путлера.

    17:21 03.03.2026

  • 53 ВЪН циони$тит€ нато ОТ БЪЛГАРИЯ!

    10 2 Отговор
    МНОГО "$игурно" н€що € нато($ащ) -€дин МАЛОум€н пр€зид€нт(до налд тръ мп) -"$ъюзник"( $Ъ$ ЗАВИ$ИМО$Т ОТ мо$ад) МОЖ€ ДА ПР€ДИЗВИКА ТРЕТА $В€ТОВНА ВОЙНА !

    И НИЕ КАКТО В ПРЕДИШНИТЕ $В€ТОВНИ ВОЙНИ Щ€ $М€ ОТ € Б . Н А Т А $ТРАНА! Ч€$ТИТО НА €вро-дж€н дъри т€!

    17:21 03.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Вчера се появи снимка на 160 гроба изкопани за да се погребат в тях убитите от Тръмп и Нетаняху невинни момичета,които не заслужаваха да умрат заради кръвожадността на двама побеснели не човеци,а зверове.
    Бог,Алах,Буда да се грижат за душите на тези невинни деца.

    17:26 03.03.2026

  • 57 Санитар

    13 10 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Жълтопаветник се лекува с изстрел в главата.Два пъти .

    Коментиран от #67

    17:28 03.03.2026

  • 58 Омбре

    14 10 Отговор
    Нещо соросите да коментират, освен ,ако не смятат, че тия деца са опсни за сигурността на сащисаните, ама мълчат. Що така бе,ако това бяха направили руснаците,щяхте да оревете орталъка за месеци напред , барабар с нашите медии.

    17:30 03.03.2026

  • 59 Голям пердах на аятоласите

    12 11 Отговор
    Надявам се, че този удар срещу училището не е бил умишлен, а е ракета отклонена от ПВО на Иран, защото в противен случай това е военно престъпление.
    Друга новина:
    "Израелсkите военновъзgушни сили днес amakyваха сграgа в иранckuя гpag Кум, kъgemo виcши gуховници се бяха събрали, за gа изберат новия Върховен лиgер на Иран.
    Асамблеята на ekcnepmиme има 88 членове. Вероятно болшинството са убити."

    Коментиран от #70

    17:30 03.03.2026

  • 60 Пешо z

    11 9 Отговор
    Грешка беше ,че спасявахме евреите.

    17:30 03.03.2026

  • 61 Анонимен

    15 8 Отговор
    Внучката на Хаменей на 14 месеца също е била убита. На 14 месеца. Това е бебе. Човешко същество.

    Коментиран от #88, #89

    17:31 03.03.2026

  • 62 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    14 1 Отговор
    Госпожи и господа публикатори, върнете се към българския език! Ако са 3000, не пишете 3к! И по-важното - убиването на деца - това ли е "демокрацията" на САЩ и Израел? Къде е Съвета за мир на рижавия, къде е ООН, извергите САЩ и Израел трябва да бъдат съдени! Росен Желязков трябва също да се произнесе, нали подписа?

    17:32 03.03.2026

  • 63 Българин

    1 13 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Сигурно на руските ракети които падат в украиски детски градини пише МИР ЩАСТИЕ И РАДОСТ Те не убиват хора и деца

    Коментиран от #78

    17:32 03.03.2026

  • 64 Па съм я бе

    10 0 Отговор
    Джихад .Не съм мюсюлманин,но ще го подкрепя!Даже ще сапунисвам въженцата , необходими при последното причастие преди срещата със всевишния!!!

    17:32 03.03.2026

  • 65 Израел и САЩ са империи на злото!

    13 1 Отговор
    Нашите еничари от герб,ппдб,дпс,итн и бсп също са на страната на убийците на деца!

    17:34 03.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Бай той Толстой

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Санитар":

    И кол .

    17:34 03.03.2026

  • 68 ДАНС

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    На Петрохан имаше едни евроатлантици, но ги излекувахме!

    17:34 03.03.2026

  • 69 Неграмотници!

    6 1 Отговор
    Какво е това 3к!? Или ви е срам да напишете 3000!!!

    17:36 03.03.2026

  • 70 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Голям пердах на аятоласите":

    А бе ТЪПАН, убитите деца няма как да приемат извинение, че са били убити по погрешка!

    17:37 03.03.2026

  • 71 Факти

    6 0 Отговор
    Журналист „Ние сме слушали, че от санкциите срещу Ирак са загинали повече от половин милион деца, повече от в Хирошима. Как мислите – оправдано ли е това?“ – Мадлин Олбайт отговаря: „Мисля, че това е много сложен избор, но ние считаме, че това е оправдано.“ Налично е в ю-тюб

    Коментиран от #83

    17:38 03.03.2026

  • 72 Конспиратор

    0 3 Отговор
    Подвеждаща информация за разузнаването, ако училището е било цел.

    17:38 03.03.2026

  • 73 Анонимен

    2 0 Отговор
    Голямата грешка на Фюрера беше че нападна Русия. Днес може би светът щеше да бъде по различен.

    17:39 03.03.2026

  • 74 То тръмп вече прати

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Терористите евреи и кравари":

    Терористите на съд в Ада

    17:39 03.03.2026

  • 75 Това 3к е написано

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Учител по БЕЛ":

    да заблуди тези които и без това не четат текста, а само заглавията и ще говорят навсякъде за убити 3 000 деца. Умишлената грешка е да заблуди основно по-младите, по старите не разбират това 3к.

    17:41 03.03.2026

  • 76 Жоро

    2 1 Отговор
    Престанете с пропагандните лъжи!Медиите са враг на народа!

    17:41 03.03.2026

  • 77 Стига

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "А цял свят Плака":

    ГЛУ ПОСТИ!!! Няма по милостив човек от Путин!! Ако не се стараеше да НЕ убива цивилни и действаше като “миротвореца” Тръмп - досега вашта прогнила от корупция “славаУкрайна” щеше да е блед спомен на световната карта!!!

    Коментиран от #82

    17:43 03.03.2026

  • 78 Тиква

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Българин":

    Хнидо окранандеровска,отивай си при зеления или краварите, ционисти там пиши, бо к л у к,окраински.

    17:46 03.03.2026

  • 79 Сомалийския пират

    0 2 Отговор
    Лъжат,и тия терористи ползват цивилни като жив щит.

    17:47 03.03.2026

  • 80 Не вярвам САЩ

    3 2 Отговор
    или Израел умишлено да са ударили училището. Тук не се споменава, че то се намира на 600м. от иранска военна база. Ракетите на американците имат отклонение само няколко метра, видяхме го още във войната срещу Югославия как влизат в прозорците. Вероятно по ракетата е стреляно и е улучена ставайки неуправляема. Друга версия е в училището да е попаднала иранска ПРО ракета което иранците няма да си признаят.

    17:47 03.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Стига":

    Абсолютно. Докато Русия воюва с Украйна в Киев кипи нощен живот. Видях видео в Ютюб. Украинци деца на богаташи не са призовани в армията и се веселят в нощен клуб в Киев докато Русия бомбардира източна Украйна. Пък ако завият сирените бягат в подземията. Ако не беше Русия а Израел или САЩ нямаше да останат нито болници нито училища. Русия действа много меко. Но руснаците не мразят до кръв украинците по принцип защото са един народ. Примерно колкото и да мразите макетата бихте ли искали да се избиват македонски деца, училища и болници? Не вярвам.

    Коментиран от #87

    17:49 03.03.2026

  • 83 скептик

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Факти":

    По времето на Мадлин Олбрайт Тубата не я е имало, а сега има ИИ най-вече в тубата и гледанията дават хляб на гладни инфлуенсъри.

    Коментиран от #85

    17:50 03.03.2026

  • 84 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Убийците им несъмнено ще платят":

    Алах е велик ........

    17:50 03.03.2026

  • 85 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "скептик":

    Тубата я нямаше и по времето на Хисарския Поп или Тодор Живков но имат видеа там. Даже има интервюта с бай Тошо. Много глупаво "оправдание".

    17:52 03.03.2026

  • 86 Това

    2 0 Отговор
    по прилича на израелски удар. Евреите са жестоки. А може и да е трагична грешка. Все пак се бомбандира безогледно в централните части на гъсто населени места.

    17:56 03.03.2026

  • 87 В Ютюб

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Анонимен":

    е пълно с клипове колко "меко" действа РФ при превземането на Мариупол, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Волчанск, Авдеевка, Маринка, Покровск, Купянск. Градове призраци с нито една незасегната сграда - руини и пепелища.

    17:57 03.03.2026

  • 88 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Анонимен":

    Ако беше на острова на Епстийн "богоизбраните" щяха да я изнасилят или сготвят. Не им вярвайте на ционистките медии. Оказа се че няма изклани деца или жени от Хамас. Всичко е лъжа. Единственото нечовешко нещо е че ислямистите от Хамас са дали забрадки на отвлечените жени да си покрият косите защото според Исляма е греховно да гледат косите на жените. Всички "доказателства" са фалшификати.

    17:58 03.03.2026

  • 89 Защо са завели

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Анонимен":

    детенцето при дядо му в Резиденцията? Били са убити още негова снаха, зет - какво правят там на заседанието на военния съвет в 7:30 сутринта в петък?

    18:00 03.03.2026

  • 90 Ционизмът

    0 0 Отговор
    е бил обявен за терористична идеология от ООН само преди 60 години. После ООН отменя това свое решение. Но и до днес ционизма има пеоративна конотация. Никак не е случайно това.

    18:01 03.03.2026

