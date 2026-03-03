Тръмп: Иран иска да преговаря, но е твърде късно

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че Техеран търси преговори със САЩ, докато военните операции срещу Иран продължават, но посочи, че смята, че възможността за преговори е отминала.
„Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушни сили, военноморски флот и ръководство ги няма. Те искат да преговарят. Казах: „Твърде късно е!““, написа Тръмп в публикация в Truth Social.
През уикенда обаче президентът намекна, че се е съгласил да започне преговори с иранските лидери след началото на американските и израелските удари.
„Те искат да преговарят и аз се съгласих да преговарям, така че ще разговарям с тях“, каза Тръмп в неделя. „Трябваше да го направят по-рано.“
Преди военната операция се проведоха три кръга преговори между САЩ и Иран, като последният кръг приключи миналата седмица в Женева.
