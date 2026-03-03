Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп: Иран иска да преговаря, но е твърде късно

3 Март, 2026 16:15 3 772 134

Президентът обаче намекна, че се е съгласил да започне преговори с иранските лидери

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът Доналд Тръмп заяви днес, че Техеран търси преговори със САЩ, докато военните операции срещу Иран продължават, но посочи, че смята, че възможността за преговори е отминала.

„Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушни сили, военноморски флот и ръководство ги няма. Те искат да преговарят. Казах: „Твърде късно е!““, написа Тръмп в публикация в Truth Social.

През уикенда обаче президентът намекна, че се е съгласил да започне преговори с иранските лидери след началото на американските и израелските удари.

„Те искат да преговарят и аз се съгласих да преговарям, така че ще разговарям с тях“, каза Тръмп в неделя. „Трябваше да го направят по-рано.“

Преди военната операция се проведоха три кръга преговори между САЩ и Иран, като последният кръг приключи миналата седмица в Женева.


  • 1 Европеец

    143 13 Отговор
    Май ти искаш, къде е самолетоносач.....

    16:17 03.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    146 16 Отговор
    Прави се на луд оранжевия куку. Всъщност вече никой няма да седне на маса за преговори със САЩ и Израел. Иран ще нарита агресора чак до летище София.

    Коментиран от #19

    16:18 03.03.2026

  • 3 Ганчо

    106 6 Отговор
    А дали сте долна сган....и ти , и оня ушатия....

    16:18 03.03.2026

  • 4 Малииий,

    103 6 Отговор
    как лъже само! Тц тцтц!

    16:18 03.03.2026

  • 5 Вашето мнение

    132 9 Отговор
    Иранците ти казаха никакви преговори с теб. Клоуне, толкова сте шашардисани с нетаняху, че чак започнахте да наричате Иран агресор.

    Коментиран от #26

    16:18 03.03.2026

  • 6 Евгени от Алфапласт

    112 4 Отговор
    Биполярник отвсякъде. Ега ти несвързаните приказки.🤣

    16:18 03.03.2026

  • 7 Деций

    97 3 Отговор
    Преговорите с вас е чисто губене на време.Вие ги използвате за заблуда,но вече всички са наясно с това.

    16:19 03.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    73 5 Отговор
    ИРАН В МОМЕНТА СЕ ОПИТВА ДА ЕВАКУИРА
    ЧУЖДЕНЦИТЕ ОТ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ
    ......
    И ЗАТОВА ВИ ДАВА МАЛКО ПОЧИВКА :)
    ......
    ИРАНСКИТЕ ШАХЕДИ ВЕЧЕ ГИ ПОКАЗАХА АРАБИТЕ,
    СА С РУСКИ ЧИПОВЕ ГЕРАНЬ И НЕ ГИ ХВАЩА ДРЕБНА ШАРКА :)

    16:19 03.03.2026

  • 9 име

    100 9 Отговор
    Лъже като индианец от нашите земи. Иран изрично каза, че няма да преговаря и ще си прави ядрено оръжие. Благодарение на краварската и циониската глупост и алчност, сега в Иран на власт идват много по-радикални лидери, откровено мразещи САЩ. А краварите и ционистите нямат с какво да се защитават, миналото лято започнаха на дванадесетия ден да молят за спиране на огъня, сега ще е още по-рано. Дано този път иранците да не спрат, а да покажат на ционисите къде им е мястото.

    16:19 03.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    68 5 Отговор
    Дедо Дони май го сърби гърмяното уше. Следващия път проектилът ще е между двете му уши.

    16:20 03.03.2026

  • 11 Техеран за 3дни!😂

    77 5 Отговор
    Самолетоносача Линкълн се опитва да бяга!!!😲
    Дръжте го! Май прогнозите, че имат джепане за три дена, ще се окажат вярно!

    16:20 03.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    47 3 Отговор
    ДАДОХА ПО СИЕНЕН АМЕРИКА БИБИ НАТАНЯХУ
    ......
    НА ИРАНСКИ ОЗЕМПИК Е .... ТАКА СЕ Е СУКНАЛ В ЛИЦЕТО
    .....

    16:22 03.03.2026

  • 14 Васил…

    85 6 Отговор
    С един авиоудар на САЩ и Израел бяха убити близо 160 деца в едно училище ,къде са вашите коментари неуважаеми държавни медии…

    16:23 03.03.2026

  • 16 Ха и какво стана нобеловия лауреат

    63 5 Отговор
    За МИР...
    Поредна война...
    И тва ако е миролюбие...
    Създавайки си много врагове ще стигнат до момент къде враговете им ще намерят слабо място и точно там ще ги челастрят

    Коментиран от #33

    16:24 03.03.2026

    43 4 Отговор
    ДАДОХА ЕВРЕЙСКИ ТАНКОВЕ И БТР-И .ДА ВЛИЗАТ В ЮЖЕН ЛИВАН
    .......И БРАТУШКИТЕ КОМЕНТИРАХА
    " В ЗОНАТА НА СВО ЩЕ ЖИВЕЯТ 15 ДО 20 МИНУТИ- НИКАКВА ПРОТИВО-ДРОННА ЗАЩИТА НЯМАТ КОЧОГЛАВИТЕ "

    16:25 03.03.2026

  • 18 Не се надявяй

    Има една Българска прикадка. Човек имал лозе, което двало много сладко грозде. Една зми си хапвеала по мъничко. Човекът се ядосал и се опитал да убие змията, но само ѝ откъснал опашката. Змията в отговор убила детето на Човека. Минало време и Човекът разбрал, че със зло не става. Отишъл при змията и казал Хайде да станем приятели. Змията отвърнала7 "Докато аз гледам скъсаната си опашка, а ти гроба на убитото от мен дете, ние приятели, неможем да станем"
    В това положение са вече взаимоотношението между Щатите, респективнно Израел и Иран " Ние приятели неможем да бъдем"

    16:25 03.03.2026

    58 3 Отговор

    Прав си..... Май е по голям артист от зеления просяк... Чудя се Путин още ли му се връзва на Дончо, убиеца на деца и един 86 годишен старец, държавен глава на суверенна държава.... Дано не запали света до есента, после самите крави ще го свалят....

    16:26 03.03.2026

  • 20 Гост

    53 4 Отговор
    Един от командирите на бойното подразделение заяви на брифинг, че войната с Иран е „част от Божия план“ и че Тръмп е „помазан от Исус да запали сигнален огън в Иран и да предизвика Армагедон“, съобщава изданието.
    Фондацията за религиозна свобода във военните е получила над 100 оплаквания от войници от различни родове въоръжени сили. Някои командири нарекоха конфликта „библейски предвидим"".

    Тръмпоча е "помазан" единствено и само от Епщайн! Нашите петроханци са на същата вълна "помазване"!

    Коментиран от #29, #37, #98

    16:26 03.03.2026

  • 21 Точно наобратно ...

    53 3 Отговор
    Вчера Иран най - официално заяви, че няма да преговаря със Краварника и Юдеохазария

    16:29 03.03.2026

  • 22 Атина Палада

    46 4 Отговор
    САЩ поискаха преговори още на вторият ден,обаче Иран категорично отказа!

    Коментиран от #28

    16:31 03.03.2026

  • 23 Цецо конвцо

    6 36 Отговор
    Слава на Тръмп!

    16:31 03.03.2026

  • 25 Към Техеран за 3дни!

    40 3 Отговор
    Самолетоносача АБРАХАМ ЛИНКЪЛН е в средата на Индийски океан, а другия ДЖЕРАЛД ФОРД се крие Крит и се ремонтиреаааот нанесените щети.

    16:32 03.03.2026

  • 26 Европеец

    45 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Моето мнение ми омръзна да го казвам...... Краварите трябва да бъдат прибрани в обора, защото когато съм на свобода правят много бели.... А убийците на деца, когато се на училище трябва да ходят на ешефода..
    .

    16:33 03.03.2026

  • 27 Човек

    28 0 Отговор
    Тази ШИЗОФРЕНИЧЕСЙАТА постъпка на Трумп да помогне на финансиралите от Евреите кампания за президент ще го тикнат в НЕБИТИЕТО.
    ЕВРЕИТЕ искат целият Арапски полуостров и извитите които са в Турция рекетите Диджле и Фърат за да гарантират водата.
    Трумп си е дал задника НС Евреина и той го той го тъпче с ПРАВО.

    Обещаните земи за ЕВРЕИТЕ.

    16:33 03.03.2026

  • 28 Карго 200

    7 25 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Лау наистина ли Иран отказа!?
    Лау какви силни мъже облечени в чаршафи:))))

    Коментиран от #32

    16:33 03.03.2026

  • 29 Пацо Шнорхела

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Казаха ли кой е 666

    Коментиран от #56

    16:34 03.03.2026

  • 30 Стивън Дарси...

    26 1 Отговор
    Движението МАГА след нападението над Иран обяви ,че сваля напълно доверието си от Тръмп...

    16:35 03.03.2026

  • 31 Пълен и завършен не нормален убиец

    29 2 Отговор
    Този кравар пак лъже

    16:35 03.03.2026

  • 32 Атина Палада

    44 5 Отговор

    До коментар #28 от "Карго 200":

    Какви чаршафи сънуваш в Иран? Чаршафите са при приятелите на САЩ - С.Арабия..
    Ти дори не знаеш,че иранците не са араби ха ха ха

    Коментиран от #38, #40, #44, #45

    16:35 03.03.2026

  • 33 Данко Харсъзина

    28 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ха и какво стана нобеловия лауреат":

    Тръмп успя да изкопчи Нобеловата награда за мир от нещастната венецуелска дисидентка през правото на силата. С това приключи и интересът му към въпросния приз.

    16:36 03.03.2026

  • 34 Дедо ни....

    34 0 Отговор
    Стига глупости бе...., Иран отказва всякакви преговори

    16:36 03.03.2026

  • 35 Стеф

    28 0 Отговор
    Къде ще преговаряте?
    На самолетоносача?

    16:37 03.03.2026

  • 36 Персиец

    30 3 Отговор
    Персите са ДТРЕВЕН народ които никога няма да поклонят глава на Евреите И техният слуга Трумп.

    Трумп ще си тръгне с подвира ОПАШКА.

    И НАТЕНАХУ и ТРУМП се крият в атомните ПАДЗЕМИЯ.

    16:38 03.03.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    ТАМ Е ПРОБЛЕМА
    ЧЕ В ХРИСТИЯНСТВОТО ИМА ИСУС СИНА НА МАРИЯ
    .....
    В ИСЛЯМА ИМА ИСС ИБН МАРИАМ
    . .
    А В ТАЛМУДА ГИ НЯМА -ДАЖЕ СА ГО ОСЪДИЛИ НА СМЪРТ
    ....
    ТАКА ЧЕ БАЙ ДОНЬО Е ЧЕЛ ЕВАНГЕЛИЕТО НА ЮДА:)

    16:39 03.03.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    23 3 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Иранците са древен народ също като болгариите. Ние сме преки кръвни родственици с братята от великата Персийска империя. Истинската религия на болгариите и персите е зороастризмът, който и до днес все още се изповядва от малка група иранци.

    Коментиран от #43

    16:39 03.03.2026

  • 39 Атина Палада

    30 4 Отговор
    Сега САЩ не молят за преговори Иран заради ЯО,а молят да останат в Близкия Изток,защото Иран им направи всичките военни бази ,барабар с радарите в Близкия Изток на пепел..

    Коментиран от #46, #90

    16:40 03.03.2026

  • 40 Карго 200

    5 33 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Както и да е.
    Много са "силни" персите,ще вземе да победят Юнайтед Стейд:))))
    Вчера им убиха цели 3 американски войника,остават 340 000 000 американци за побеждаване.

    Коментиран от #54, #55, #80

    16:40 03.03.2026

  • 42 Пак си измисля

    23 2 Отговор
    Доказана диагноза- шизофрения!

    16:42 03.03.2026

  • 43 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #38 от "Данко Харсъзина":

    Да,зороастризмът е религията на персите..И наистина в Иран все още се изповядва от някои и сега .Но за България не зная да е била..Не съм и историк!

    Коментиран от #52, #59

    16:43 03.03.2026

  • 44 гост

    5 11 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Не са чаршафи ами пижами...като не са араби.каква е тази мюсюлманска революция...

    16:43 03.03.2026

  • 45 Европеец

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "Атина Палада":

    Така е, но човешката злоба, неграмотност и простотия са безгранични....

    Коментиран от #103

    16:44 03.03.2026

  • 46 Карго 200

    2 27 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    Лъжи не ми се четат.
    Айде посочи коии бази са ударени.
    Това,че са обстреляни не значи ударени.

    Коментиран от #65, #73, #133

    16:44 03.03.2026

  • 47 Дааааа

    20 1 Отговор
    Тръмпи яко лъже. То друго не му остава.

    Коментиран от #69

    16:45 03.03.2026

  • 48 Дедо ви...

    23 1 Отговор
    През декември 2025 г. и януари 2026 г. САЩ, Израел и Англия се опитаха да реализират най-опасният досега сценарий в Третата световна война, съчинен от Бенямин Нетаняху изпълняван от неговите марионетки – президентът на САЩ Доналд Тръмп и наркофюрерът на Украйна Зеленски.
    Сценарият трябваше да бъде реализиран до 5 февруари 2026 г., когато изтече Договорът между САЩ и Русия за съкращаване на стратегическите ядрени въоръжения СНВ-3, последният договор за глобална сигурност от времето на Студената война, след който в тази най-важна област на международните отношения вече няма нищо – абсолютно нищо. И след който САЩ и Западът са в нова и безпрецедентно опасна ситуация, в която всеки рижав нарцис – в САЩ, или клиничен психопат – в Израел, могат да взривят света. И двамата са налице с още няколко персонажа около тях.

    16:45 03.03.2026

  • 49 Добреее

    27 4 Отговор
    Китай и Русия дали ще си научат урока, че с евроатлантици не трябва да се преговаря, щото ако не са го научили, следващите са те.

    16:46 03.03.2026

  • 51 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 3 Отговор
    ЖУРНАЛИСТКА ОТ СИЕНЕН В ИРАК
    СНИМА КАК ПОСРЕД БЯЛ ДЕН НАД ГЛАВАТА И МИНАВА.БПЛА ГЕРАНЬ
    НА ПЪТ ЗА ПОСРАЕЛ :)

    16:47 03.03.2026

  • 52 Карго 200

    3 14 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Точно след 10 дни ще си говорим кой кого е изчезнал:)))
    Иран САЩ или САЩ Иран

    Коментиран от #57

    16:48 03.03.2026

  • 53 стоян георгиев

    24 1 Отговор
    Когато някой не може да направи нищо, започва да говори. И повечето неща, които казва са лъжи.

    16:49 03.03.2026

  • 55 Атина Палада

    28 5 Отговор

    До коментар #40 от "Карго 200":

    Поне не се унижавай ..Цял свят видя ,че Иран ги направи на луди,въпреки,че беше атакуван и от Израел и САЩ..И кво? Избомбиха едно училище в Техеран и избили там стотина деца ..и това геройство ли е? И кой каза,че са трима войника ? Тръмп? Така ще да е:)))) Щом Тръмп казва...
    Явно не си погледнал видеата в Ал Джазира с товаренето на....
    Вчера го писах и днес пак ще го повторя ..Иранеца им каза на САЩ :- Не сте това,което бяхте преди 30 години и ние го знаем"! И е така! САЩ ,барабар с Израел нямат никакъв шанс срещу Иран .
    Това е истината ,останалото са само пожелания..
    А това какво говори Тръмп..😀😂😂😂😂 си е отделно ..Сега се чудят как да се измъкват ,че боя ще е голям .

    Коментиран от #71

    16:51 03.03.2026

  • 56 Атина Паднала

    21 3 Отговор

    До коментар #29 от "Пацо Шнорхела":

    Антихриста вече се е родил и евреите искат да съборят мюсюлманската свещена джамия Ал-Акса в Ерусалим и на нейно място да построят третия храм на Соломон в който на златен престол ще царува Антихриста Сатаната.

    Коментиран от #64

    16:52 03.03.2026

  • 59 Евентуално

    15 2 Отговор

    До коментар #43 от "Атина Палада":

    Хилядолетие и повече назад преди Хан Аспарух и преди вярата в Тангра. Даже самото име Аспарух има персийски корени и значение.

    16:52 03.03.2026

  • 60 След детеубийството на стотици ирански

    22 3 Отговор
    Деца и другите му убийства , на Тръмп вече му е запазено най тъмното място в ада

    16:53 03.03.2026

  • 61 Бесен - Язовец

    22 3 Отговор
    И рижия изкукуфелник почна да халюцинира като Джо

    16:53 03.03.2026

  • 62 Смешник

    21 3 Отговор
    Напротив Иранците отрязоха Тръмп след убийството на айтолаха В момента ситуацията за краварите не е добра след като се надяваха опозицията да вземе властта след първите удари

    16:53 03.03.2026

  • 63 А50

    20 1 Отговор
    Този вече не помни какво е излъгал преди 2 часа. Иранците му обостриха старческата деменция

    16:54 03.03.2026

  • 64 Вещица

    5 6 Отговор

    До коментар #56 от "Атина Паднала":

    Палим големи клади, огньове, а на бас че го е страх от Огъня,хаха.

    16:55 03.03.2026

  • 65 Атина Палада

    25 5 Отговор

    До коментар #46 от "Карго 200":

    Всичките им бази в Близкия Изток,включително в Катар с радарите..Всичко е унищожено Не гледай само корпоративните медии на Запад..Виж и медиите в Близкия Изток .А за запалените им посолства дори няма да говоря..САЩ изтегля и посолствата си .Не го ли чете днес? Даже в този сайт го бяха пуснали инфото

    16:56 03.03.2026

  • 66 А50

    18 3 Отговор
    Така става когато впентагона ручат пици с кристали и слушаг ИИ. На Иранците шапка им свалям

    16:56 03.03.2026

  • 68 А50

    16 3 Отговор
    Усещам умнокрасивитета изнервен. И опорките им едни нефелни.

    16:58 03.03.2026

  • 69 Щерев

    21 1 Отговор

    До коментар #47 от "Дааааа":

    Тръмп не може да лъже повече от нашето циганче боико.

    16:58 03.03.2026

  • 71 Ушар

    5 23 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    Момиче, а мога ли да те попитам какво ще стане като Иран свърши ракетите след няколко дена

    Коментиран от #75, #82

    17:00 03.03.2026

  • 72 А50

    15 2 Отговор
    Сега след като сащките военни са изгонени от Близкия изток, там трябва да дойдат миротворчески сили под егидата на ООН на Русия и Китай. Нали тъй розови понита

    17:01 03.03.2026

  • 73 Нека да видим

    11 0 Отговор

    До коментар #46 от "Карго 200":

    В Кипър, Саудитска Арабия, Катар, Бахрейн, Кувейт. Достатъчно ли е?

    17:01 03.03.2026

  • 75 А50

    21 3 Отговор

    До коментар #71 от "Ушар":

    Когато Русия свърши ракетите, тогава и Иран ще свърши ракетите, а до тогава ще е останала една кафява следа от агресорите. Питай некое друго въпросче

    Коментиран от #77

    17:04 03.03.2026

  • 76 Точното заглавие е :

    19 3 Отговор
    "Тръмп иска да преговаря с Иран, но е твърде късно!". Отговорът на Иран е : "Късно е либе за китка?! ". САЩ нападнаха Иран по време на преговорите при положение, че Иран се съгласиха с всички условия на САЩ и в отговор на другия ден САЩ и Израел удариха Иран!! Преговорите бяха ала-бала и целта им беше да имат време американците да се подготвят за удара!

    17:04 03.03.2026

  • 77 смех

    4 18 Отговор

    До коментар #75 от "А50":

    Искаш да кажеш че руския производстврн капацитет е равен на иранския. Майка им жална тогава на руските пяници

    Коментиран от #86

    17:05 03.03.2026

  • 80 Цък

    15 0 Отговор

    До коментар #40 от "Карго 200":

    Сигурен ли си , че са само три. Иска ти се вярваш на Тръмп . Още първия ден арабските медии написаха: над 200 убити и ранени американски войници. Ако арабите не бяха снимали свалените самолети краварите никога нямаше да кажат. Американците са прави, загубите не се казват, украйнците не казват, руснаците не казват

    Коментиран от #84

    17:07 03.03.2026

  • 81 Дръта чанта

    12 1 Отговор
    Празни приказки на Трънпоча 🤣със евреи не се преговаря

    17:07 03.03.2026

  • 82 Атина Палада

    19 1 Отговор

    До коментар #71 от "Ушар":

    От Пентагона вече обявиха,че САЩ нямат наличен ресурс от ракети..А Тръмп пък каза,че имали за вечна война :)))
    При така излизащото инфо от двете страни ,как САЩ започнаха да дават заден...се вижда ,че Иран е в печеливша позиция .Т.е.има ракети! Не е нужно дори да зная кой колко ракети има..Достатъчно е да наблюдавам поведението на американците и поведението на иранците за да знам развоят..

    17:07 03.03.2026

  • 84 Атина Палада

    19 4 Отговор

    До коментар #80 от "Цък":

    Арабските медии предаваха как товарят т.елата на американците ....тоя ми вика три .:))) нашите медии никога няма да кажат.Всичко се крие..

    Коментиран от #94, #101

    17:09 03.03.2026

  • 85 9689

    13 3 Отговор
    Педофилите от досиетата Епщийн няма дълго да останат скрити .,и тогава..........

    Коментиран от #88

    17:10 03.03.2026

  • 87 Евроатлантик

    15 10 Отговор
    Подкрепям свалянето на режима в Иран, но не и подобни неща... Трябва да се разследва и виновниците да бъдат съдени

    17:11 03.03.2026

  • 88 Досиетата Епстийн

    12 15 Отговор

    До коментар #85 от "9689":

    показаха на света, че руското православие е една пълна измислица. Разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
    😃

    Коментиран от #91

    17:13 03.03.2026

  • 89 Антон

    14 5 Отговор
    Точно обратното ще да е. Тръмп иска да преговаря, но Иран са го отсвирили.
    Ако погледнем обективно - бомбят Иран и нищо повече. Щетите са само за Иран. Иран стреля из целия Близък изток. Щетите са за сащ, израел, Монархиите в Арабския свят и в резултат върху глобалната икономика. Кой е губещ в случая - много държави. А западняка като го удариш в джоба и е особено чувствителен. Явно има натиск върху тръмп да оправи кашата. И сега задкулисно се опитват да седнат на масата за преговори, обаче ужким Иран искали. Вероятно и те искат, но щетите които нанасят са много по-болезнени.

    Коментиран от #92

    17:15 03.03.2026

  • 90 Иран

    4 14 Отговор

    До коментар #39 от "Атина Палада":

    видя че няма как да спре САЩ и моли ООН за помощ. А целият този ужас нямаше да го преживеят, ако терориста аятолах не разработваше ядрено оръжие.

    Коментиран от #110

    17:15 03.03.2026

  • 91 КГБ в действие

    3 9 Отговор

    До коментар #88 от "Досиетата Епстийн":

    И част от девочките са били рускинки на острова на Епстийн. Не знам какво са слушали там. Но КГБ знае.

    17:16 03.03.2026

  • 92 Много

    5 13 Отговор

    До коментар #89 от "Антон":

    грешиш. Иран сдаде багажа, а и това е напълно очаквано.

    17:17 03.03.2026

  • 93 Благой

    9 1 Отговор
    ГЛАДНА КОКОШКА ПРОСО СЪНУВА

    17:17 03.03.2026

  • 94 Само ви

    1 7 Отговор

    До коментар #84 от "Атина Палада":

    лъжат в тоя пенсионерски клуб, но продължвате да ходите :))))))))

    17:18 03.03.2026

  • 95 арабин с калашник

    0 8 Отговор
    Арабските военни са страшилище способно само да тероризира собственото си цивилно население. Това стана известно още по време на войната между Иран и Ирак. Цял ден битки и 1-2 загинали.

    17:20 03.03.2026

  • 96 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Тръмп,а где Абрахам Линкълн?

    17:20 03.03.2026

  • 97 Вла

    14 3 Отговор
    Тръмп е боклук, смърт за Америка!

    17:21 03.03.2026

  • 100 Дончо, това ли ушенце

    10 0 Отговор
    Не те слуша?
    Следващият път ще те отърват от него с 1/2 от перчема ти!

    17:22 03.03.2026

  • 101 😁.........

    0 4 Отговор

    До коментар #84 от "Атина Палада":

    И да не са три теб това какво те бърка?

    17:23 03.03.2026

  • 102 Бонев

    5 0 Отговор
    Танкерите с петрол за Китай преминаваха напълно безнаказано. Танкерите с петрол за Тайван гореха. Гореха и американски, и английски танкери с петрол. Вярно, един танкер с петрол за Китай също беше поразен. Но най-вероятно това са направили американците или израелците.

    17:25 03.03.2026

  • 104 шорошко еврейче-гейче ,

    3 1 Отговор

    До коментар #83 от "Хеми значи бензин":

    Еврейско 💩,съвсем скоро няма да ви има .
    Приключени сте ...

    17:30 03.03.2026

  • 105 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Иран не преговаря с терористи.

    17:30 03.03.2026

  • 106 А50

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Атома фъргай бай Дончо!":

    Той освен атома друг избор няма, остава и да е толкова пpocт

    17:30 03.03.2026

    8 0 Отговор
    Иран каза че преговорите с краварите свършиха и няма да забравят убийството на над 150 деца в училището

    17:33 03.03.2026

  • 109 Факти

    4 0 Отговор
    Значи за украинците не е късно за преговори , а за Иран е късно … Много странна логика !

    17:35 03.03.2026

  • 110 Атина Палада

    8 0 Отговор

    До коментар #90 от "Иран":

    Вярвай си ,че е така..:) Иран щял да моли ха ха ха Иран не моли а изкара к.ирливите ризи на САЩ! И без ЯО и без ракети ,този ужас щеше да го има..Е,този път САЩ си намериха майстора...Изхвърлени от Близкия Изток:) Вие може всичко да си пишете тук,нашите корпоративни медии може всичко да си пишат за "успехите"на САЩ,но светът видя глинените крачета на САЩ.

    Коментиран от #112, #115

    17:36 03.03.2026

  • 111 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Долен оранжев и дърт лъжлив педофил,точно вие след като се вкарахте в това блато поискате прекратяване на огъня и възобновяване на преговорите с Иран,но новите много по радикални ирански власти ви отказаха категорично.

    17:36 03.03.2026

  • 112 А50

    1 2 Отговор

    До коментар #110 от "Атина Палада":

    Да споменем и безценната руска помощ в подготовката на Иран за тази агресия от Сащ и Исраел

    Коментиран от #121

    17:40 03.03.2026

  • 113 Защо така бе копейки🤣

    1 5 Отговор
    До вчера Тръмп беше ваш, сега квичите и плюете против него, вече не е ли ваш? 🤣, като приключи с чалмалиите ще се заеме с вашия Вова🤣

    17:40 03.03.2026

    1 4 Отговор

    До коментар #110 от "Атина Палада":

    С фантазиите и виденията си😉....

    17:42 03.03.2026

  • 116 Бай той Толстой

    5 1 Отговор
    Тази войо ще завърши с изгонването на сащ от близкият изток и вероятно краят на Израел.Ще сме късметлии ако не го отнесем и ние.Във всеки случай -пригответе се за бензин по пет лева литъра.Тъпаци.

    17:43 03.03.2026

  • 117 Тракиец 🇮🇷

    5 1 Отговор
    ИРАН ВЪОБЩЕ НЕ ИСКА ДА ПРЕГОВАРЯ С ТЕБ ЕВРЕЙСКА ИЗ.МЕТ МРЪСНА..ИРАН ЩЕ ТЕ УНИЩОЖИ КАКТО И ЩЕ ЛИКВИДИРА ВСЕКИ ЧИ.ФУТ В ИЗРАЕЛ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛНА ОПЕРАЦИЯ

    17:43 03.03.2026

    1 1 Отговор
    РФ ще внесе протестна Нота в Съвета за сигурност на ООН!

    17:45 03.03.2026

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "А50":

    Кой мислиш им даде оръжие и радарна информация.Руските кораби са там и в момента,заедно с китайските.Глонасс работи.Чети бе,калъф демократичен.

    17:45 03.03.2026

  • 122 Байрактар"70

    2 0 Отговор
    🤣😂😅😂🤣😅🤣😂😂!!!! Дай лапа Дончоо! ....!!!

    17:47 03.03.2026

  • 123 Хаха

    0 0 Отговор
    ИСКАШ ТИ. ПЕРСИТЕ КАЗАХА ЧЕ ЩЕ ВИ ГО НА--АТ КВАДРАТЕН. КО ПРАИ "АБРАХАМ ЛИНКЪЛН". НЕЩО НЕ СЕ ЧУВА.

    17:48 03.03.2026

  • 124 Чакат де гол да го оголят

    0 0 Отговор
    Избяга в тихий океан непобедимата армада. Шубето ги тресе. Изоставиха всички местни като в Авганистан.

    17:48 03.03.2026

    1 0 Отговор
    Защо ли ми се струва, че е тозно обратното.
    Но пък от друга страна си викам: Бай Дончо НИКОГА не луъже...

    17:51 03.03.2026

  • 128 До 28 коментар

    0 0 Отговор
    Ти наистина ПРОСТАК и то от КЛАСА.
    Хич ли не си чел историите които пишат, че ПРЕРЦИЦИТЕ са едни от най древните в историята на човечеството.
    Те не се ПОДЧИНАВАТ особенно ба ЕВРЕИИТЕ от създаденото време.
    А бе ТИ тъпако каде се вириш, ти си един от най неграмотните и си подчиненем от вечни времена до сега на НЯКОЙ.
    Най последно на РУСНАКА.
    Ако пишеш глупости щете поставят там кадето си ОПРЕДЕЛЕН.

    Неграмотен АМСАЛАК.

    17:52 03.03.2026

  • 129 Май на арабелите

    0 0 Отговор
    Не останаха рафинерий със собственици еврейски издънки.

    17:55 03.03.2026

  • 130 Опаа...

    1 0 Отговор
    Бай Дончо, нека преговорите да се проведат на самолетоносача Линкълн.

    17:57 03.03.2026

  • 131 Голям майтап🤣🤣🤣🤣🤣🤣.....

    0 0 Отговор
    След н@(сiR@)нето на легендарната и непобедима руска армия в Украйна🤣, сега копейките в отчаянието са се вкопчили в Техеранските убийци, като удавник за сламка, а дано стане нещо, абе смешници нищо няма да стане, утре ще подвиете опашки като бити псета, сега се залъгвайте и се лъжете на воля🤣, дори сте и забавни🤣.

    17:57 03.03.2026

  • 132 Либе

    1 0 Отговор
    Късно е ЛИБЕ за КИТКА.
    Бай ТРУМП.

    Родна ПОГОЕОРКА.

    18:01 03.03.2026

  • 133 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Карго 200":

    Да ти кажа две че е много за писане. Ударени. Американска военноморска база във Бахрейн и Военновъздушна база във Кувейт. И двете са УДРЯНИ по няколко пъти. Аиде ревльо.

    18:02 03.03.2026

  • 134 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Рижия клоун лъже като мaнгaлка на пазар. Иранците заявиха вчера че не искат повече преговори нека оставим оръжията да говорят. америка губи тя война най вече израел , вижте кадри от Тел Авив истински ад. Американските дyраци и великия Мосад изглежда не са разбрали нищо от предната война какви са способностите на Иран , на кадрите сега се вижда почти всички ирански ракети минава през ПВО-то на Израел. Израел е на път да бъде сринат със земата. Американския сток маркет вчера пиеше кул ейда на рижия днес го хвана страх и потъна 3% ...

    18:02 03.03.2026