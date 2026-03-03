Новини
ОАЕ са регистрирали изстрелването на 186 балистични и 8 крилати ракети срещу страната

3 Март, 2026 16:45 1 289 11

Емирствата разполагат с достатъчно резерви от боеприпаси, за да отблъснат иранската атака

ОАЕ са регистрирали изстрелването на 186 балистични и 8 крилати ракети срещу страната - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Противопожарните сили на Обединените арабски емирства са регистрирали изстрелването на 186 балистични ракети и 8 крилати ракети, както и 812 дрона срещу страната от началото на въздушните удари на Иран, съобщи бригаден генерал Абдел Насер Мохамед Ал-Хумайди, говорител на Министерството на отбраната на ОАЕ.

„От началото на иранската агресия, системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са регистрирали изстрелването на 186 балистични ракети срещу страната, от които 172 са унищожени, 13 са паднали в морето, а една ракета е паднала в страната“, цитира думите му министерството в изявление. Ал-Хумайди добави, че военните са открили и унищожили осем крилати ракети. Според говорител на Министерството на отбраната са били засечени и 812 ирански дрона, 755 от които са били прихванати, а 57 са се разбили в ОАЕ.

Той уточни, че иранските удари са убили трима души и са леко ранили други 68. Регистрирани са и леки и умерени материални щети на редица цивилни обекти. Ал-Хумайди подчерта, че по-голямата част от щетите и нараняванията са причинени от падащи отломки след прихващане, а не от директни попадения по цели.

Обединените арабски емирства разполагат със стратегически резерв от боеприпаси, достатъчен за отблъскване на ирански атаки за продължителен период, според говорителя на Министерството на отбраната на ОАЕ, бригаден генерал Абдел Насер Мохамед Ал-Хумайди.

„ОАЕ притежават достатъчни резерви от стратегически боеприпаси, за да гарантират устойчивостта на операциите по прихващане и противодействие срещу всички видове въздушни заплахи за продължителни периоди“, цитиран е той в изявление, издадено от министерството относно ударите на Иран по територията на ОАЕ.

Ние притежаваме отбранителни способности и оръжейни системи, включително произведени в страната, които ни позволяват да защитаваме нашата територия и нейните хора, независимо от времевата рамка и продължителността на ескалацията в региона“, подчерта Ал-Хумайди.


Обединени Арабски Емирства
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    13 6 Отговор
    OAE-то много скоро пак ще стане племена без знамена.

    16:49 03.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    15 6 Отговор
    Скъпарските курорти на шейховете с евтинтие моми от Източна Европа нещо май приключиха с бизнеса. Аятолахът ще наложи курс към по-праведен ислям посмъртно.

    16:50 03.03.2026

  • 3 Европеец

    16 2 Отговор
    Ако персите са искали да унищожат емиратите са могли да го направят.....но Персите бият по американските военни съоръжения и по хотелите, А в които разквартироваха американските войници изтеглени от базите, както и по сградите в които се помещават хората на ЦРУ..... Виж ако ударят по съоръженията за вода и сградите на финансите Емиратите ще бъдат върнати А във времето преди да градът държавата си....

    16:51 03.03.2026

  • 4 Ъхъъъ

    13 3 Отговор
    Стана тя каквато стана.
    Сега е ред в краварника да се отбраняват от балистични ракети а може би ще са с ядрени глави.

    Коментиран от #9

    16:51 03.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 3 Отговор
    БРАВО НА ЕМИРСТВАТА
    АМА ЗА ДА ГИ СВАЛЯТ ИЗСТРЕЛЯХА 60-75% ОТ ЗАПАСИТЕ СИ НА ПВО РАКЕТИ.
    ...
    И СКОРО ЩЕ ЛЕЖАТ НА ПАЧИ ЯЙЦА :)

    Коментиран от #8

    16:53 03.03.2026

  • 6 Дориана

    3 2 Отговор
    Много ясно Света вече е във война. Агресията е тотална всеки срещу всеки. Да се приготвят да си понесат вината за хилядите жертви в мирно време провокираха Световна война. Да не говорим за икономическите последици.

    16:56 03.03.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 3 Отговор
    РУСИЯ , СПОРЕД ВЕРМАХТА
    ПРОИЗВЕЖДА ПО 17 000 БПЛА ГЕРАНЬ НА МЕСЕЦ
    .. ....
    ЦЯЛОТО НАТО ПО 500 ПВО РАКЕТИ
    ... . .
    МОЖЕ И ДА СА СУПЕР РАКЕТИ, АМА ДОСЕГА НИКОЙ НЕ Е НАПРАВИЛ КАЛАШНИКА :)

    16:57 03.03.2026

  • 8 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Така е.... ПВО ракетите стават "кът" вече.... Но е време кравите да бъдат прибрани в обора....

    17:00 03.03.2026

  • 9 Много грешиш

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхъъъ":

    Иран моли ООН да спре САЩ и Израел. Явно нямаш никаква представа на какво са подложени тези хора, напълно безсилни са.

    Коментиран от #10, #11

    17:11 03.03.2026

  • 10 Ъхъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Много грешиш":

    Тъй де!
    Може би това безсилие ще ги накара ползват ЯО.

    17:23 03.03.2026

  • 11 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Много грешиш":

    Я не пиши глупости..Много преди да започнат ударите на САЩ и Израел върху Иран,още по време на преговорите между Иран и американците ,Иран им изкара к.ирливите ризи на САЩ в ООН...Това е! Тия хедлайнери сега ,които са в Иран молели ха ха ха ти чуваш ли се кво говориш.. САЩ се чудят как да се измъкнат ..

    17:43 03.03.2026