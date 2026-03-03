ОАЕ са регистрирали изстрелването на 186 балистични и 8 крилати ракети срещу страната

Противопожарните сили на Обединените арабски емирства са регистрирали изстрелването на 186 балистични ракети и 8 крилати ракети, както и 812 дрона срещу страната от началото на въздушните удари на Иран, съобщи бригаден генерал Абдел Насер Мохамед Ал-Хумайди, говорител на Министерството на отбраната на ОАЕ.
„От началото на иранската агресия, системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са регистрирали изстрелването на 186 балистични ракети срещу страната, от които 172 са унищожени, 13 са паднали в морето, а една ракета е паднала в страната“, цитира думите му министерството в изявление. Ал-Хумайди добави, че военните са открили и унищожили осем крилати ракети. Според говорител на Министерството на отбраната са били засечени и 812 ирански дрона, 755 от които са били прихванати, а 57 са се разбили в ОАЕ.
Той уточни, че иранските удари са убили трима души и са леко ранили други 68. Регистрирани са и леки и умерени материални щети на редица цивилни обекти. Ал-Хумайди подчерта, че по-голямата част от щетите и нараняванията са причинени от падащи отломки след прихващане, а не от директни попадения по цели.
Обединените арабски емирства разполагат със стратегически резерв от боеприпаси, достатъчен за отблъскване на ирански атаки за продължителен период, според говорителя на Министерството на отбраната на ОАЕ, бригаден генерал Абдел Насер Мохамед Ал-Хумайди.
„ОАЕ притежават достатъчни резерви от стратегически боеприпаси, за да гарантират устойчивостта на операциите по прихващане и противодействие срещу всички видове въздушни заплахи за продължителни периоди“, цитиран е той в изявление, издадено от министерството относно ударите на Иран по територията на ОАЕ.
„Ние притежаваме отбранителни способности и оръжейни системи, включително произведени в страната, които ни позволяват да защитаваме нашата територия и нейните хора, независимо от времевата рамка и продължителността на ескалацията в региона“, подчерта Ал-Хумайди.
1 честен ционист
16:49 03.03.2026
2 Данко Харсъзина
16:50 03.03.2026
3 Европеец
16:51 03.03.2026
4 Ъхъъъ
Сега е ред в краварника да се отбраняват от балистични ракети а може би ще са с ядрени глави.
16:51 03.03.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АМА ЗА ДА ГИ СВАЛЯТ ИЗСТРЕЛЯХА 60-75% ОТ ЗАПАСИТЕ СИ НА ПВО РАКЕТИ.
...
И СКОРО ЩЕ ЛЕЖАТ НА ПАЧИ ЯЙЦА :)
16:53 03.03.2026
6 Дориана
16:56 03.03.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРОИЗВЕЖДА ПО 17 000 БПЛА ГЕРАНЬ НА МЕСЕЦ
.. ....
ЦЯЛОТО НАТО ПО 500 ПВО РАКЕТИ
... . .
МОЖЕ И ДА СА СУПЕР РАКЕТИ, АМА ДОСЕГА НИКОЙ НЕ Е НАПРАВИЛ КАЛАШНИКА :)
16:57 03.03.2026
8 Европеец
До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Така е.... ПВО ракетите стават "кът" вече.... Но е време кравите да бъдат прибрани в обора....
17:00 03.03.2026
9 Много грешиш
До коментар #4 от "Ъхъъъ":Иран моли ООН да спре САЩ и Израел. Явно нямаш никаква представа на какво са подложени тези хора, напълно безсилни са.
17:11 03.03.2026
10 Ъхъъъ
До коментар #9 от "Много грешиш":Тъй де!
Може би това безсилие ще ги накара ползват ЯО.
17:23 03.03.2026
11 Атина Палада
До коментар #9 от "Много грешиш":Я не пиши глупости..Много преди да започнат ударите на САЩ и Израел върху Иран,още по време на преговорите между Иран и американците ,Иран им изкара к.ирливите ризи на САЩ в ООН...Това е! Тия хедлайнери сега ,които са в Иран молели ха ха ха ти чуваш ли се кво говориш.. САЩ се чудят как да се измъкнат ..
17:43 03.03.2026