ОАЕ са регистрирали изстрелването на 186 балистични и 8 крилати ракети срещу страната

Противопожарните сили на Обединените арабски емирства са регистрирали изстрелването на 186 балистични ракети и 8 крилати ракети, както и 812 дрона срещу страната от началото на въздушните удари на Иран, съобщи бригаден генерал Абдел Насер Мохамед Ал-Хумайди, говорител на Министерството на отбраната на ОАЕ.

„От началото на иранската агресия, системите за противовъздушна отбрана на ОАЕ са регистрирали изстрелването на 186 балистични ракети срещу страната, от които 172 са унищожени, 13 са паднали в морето, а една ракета е паднала в страната“, цитира думите му министерството в изявление. Ал-Хумайди добави, че военните са открили и унищожили осем крилати ракети. Според говорител на Министерството на отбраната са били засечени и 812 ирански дрона, 755 от които са били прихванати, а 57 са се разбили в ОАЕ.

Той уточни, че иранските удари са убили трима души и са леко ранили други 68. Регистрирани са и леки и умерени материални щети на редица цивилни обекти. Ал-Хумайди подчерта, че по-голямата част от щетите и нараняванията са причинени от падащи отломки след прихващане, а не от директни попадения по цели.

Обединените арабски емирства разполагат със стратегически резерв от боеприпаси, достатъчен за отблъскване на ирански атаки за продължителен период, според говорителя на Министерството на отбраната на ОАЕ, бригаден генерал Абдел Насер Мохамед Ал-Хумайди.

„ОАЕ притежават достатъчни резерви от стратегически боеприпаси, за да гарантират устойчивостта на операциите по прихващане и противодействие срещу всички видове въздушни заплахи за продължителни периоди“, цитиран е той в изявление, издадено от министерството относно ударите на Иран по територията на ОАЕ.

„Ние притежаваме отбранителни способности и оръжейни системи, включително произведени в страната, които ни позволяват да защитаваме нашата територия и нейните хора, независимо от времевата рамка и продължителността на ескалацията в региона“, подчерта Ал-Хумайди.