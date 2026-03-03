Ще бъде ли въвлечено Обединеното кралство във войната в Иран?

Изглежда, че британското правителство навлиза все повече във войната на САЩ Доналд Тръмп и Израел с Иран, тъй като планира да разположи британски военен кораб във военната си база в Кипър, съобщават британски медии.
Британският премиер Киър Стармър е заявявал, че Обединеното кралство няма да се присъедини към САЩ и Израел в никакви офанзивни действия. Въпреки това нарастват опасенията, че Великобритания може да бъде въвлечено в друг конфликт от иракски тип, тъй като британските интереси са пряка мишена.
В понеделник дрон беше свален на пистата на RAF Акротири в Кипър, ключов център за британските въздушни операции в Близкия изток, което се смята за първата атака срещу британската база от 1986 г. насам.
Още два дрона, насочени към RAF Акротри в понеделник сутринта, бяха прихванати, според говорител на кипърското правителство.
Стармър позволи на САЩ да използват британски бази за „отбранителни“ удари по ирански ракетни обекти, заявявайки, че това е необходимо за „колективната самозащита“ на съюзниците и за защита на живота на британците, припомня CNN.
Сред британската общественост участието в конфликта остава непопулярно, като някои законодатели от Лейбъристката партия предупреждават, че правителството повтаря минали грешки. „Просто мисля, че сме въвлечени, точно както бяхме в Ирак, следвайки САЩ в невероятно опасна ситуация“, каза депутатът от Лейбъристката партия Джон Макдонъл пред Би Би Си.
Либерално-демократическата партия настоява за парламентарно гласуване по въпроса, като лидерът ѝ Ед Дейви нарече хода „хлъзгав склон“.
