Новини
Свят »
Великобритания »
Ще бъде ли въвлечено Обединеното кралство във войната в Иран?

Ще бъде ли въвлечено Обединеното кралство във войната в Иран?

3 Март, 2026 15:30 1 330 20

  • иран-
  • великобритания-
  • сащ-
  • участие

Стармър позволи на САЩ да използват британски бази за „отбранителни“ удари по ирански ракетни обекти

Ще бъде ли въвлечено Обединеното кралство във войната в Иран? - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Изглежда, че британското правителство навлиза все повече във войната на САЩ Доналд Тръмп и Израел с Иран, тъй като планира да разположи британски военен кораб във военната си база в Кипър, съобщават британски медии.

Британският премиер Киър Стармър е заявявал, че Обединеното кралство няма да се присъедини към САЩ и Израел в никакви офанзивни действия. Въпреки това нарастват опасенията, че Великобритания може да бъде въвлечено в друг конфликт от иракски тип, тъй като британските интереси са пряка мишена.

В понеделник дрон беше свален на пистата на RAF Акротири в Кипър, ключов център за британските въздушни операции в Близкия изток, което се смята за първата атака срещу британската база от 1986 г. насам.

Още два дрона, насочени към RAF Акротри в понеделник сутринта, бяха прихванати, според говорител на кипърското правителство.

Стармър позволи на САЩ да използват британски бази за „отбранителни“ удари по ирански ракетни обекти, заявявайки, че това е необходимо за „колективната самозащита“ на съюзниците и за защита на живота на британците, припомня CNN.

Сред британската общественост участието в конфликта остава непопулярно, като някои законодатели от Лейбъристката партия предупреждават, че правителството повтаря минали грешки. „Просто мисля, че сме въвлечени, точно както бяхме в Ирак, следвайки САЩ в невероятно опасна ситуация“, каза депутатът от Лейбъристката партия Джон Макдонъл пред Би Би Си.

Либерално-демократическата партия настоява за парламентарно гласуване по въпроса, като лидерът ѝ Ед Дейви нарече хода „хлъзгав склон“.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 2 Отговор
    Последният път когато сменяха властта в Иран беше пак по инициатива на Великобритания. Нормално е и днес да се повтори същото.

    15:33 03.03.2026

  • 2 ако тоя път влязат във война

    11 5 Отговор
    Черните ще ги разкостят от вътре . Най популярното име за новородено в Лондон е Мохамед .

    Коментиран от #4, #7, #15

    15:34 03.03.2026

  • 3 нормално че ще е

    10 4 Отговор
    все пак навсякъде е пълно с гадни еврей провокатори демек чужди агенти

    15:34 03.03.2026

  • 4 честен ционист

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "ако тоя път влязат във война":

    Няма такава вероятност, защото Великобритания си остави вратичка за депортация на големи групи хора, общо взето всички не трето поколение британци.

    Коментиран от #6, #16

    15:36 03.03.2026

  • 5 Хммм,

    7 1 Отговор
    "Ще бъде ли въвлечен Обединеното кралство във войната в Иран?"

    Благодаря за информацията, че думата "кралство" е от мъжки род, а аз винаги досега съм си мислил. че е от среден род.

    15:37 03.03.2026

  • 6 като тръгнат безредиците

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    ще ми депортират де до ви я .

    Коментиран от #12

    15:41 03.03.2026

  • 7 "Русия вече е сред страните

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "ако тоя път влязат във война":

    с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."

    15:43 03.03.2026

  • 8 Те тайно са враг на Иран

    4 1 Отговор
    Парното върви към фалит заради дългове, скок на газта и няма двойно повече абонати за 10 години. Туризма намаля в 8 държави. Сега евакуация. Повече губим от новата война. Само от войната в Украйна печелим. По този начин сме на нулата. Бизнеса трепери.

    15:45 03.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    5 3 Отговор
    Островитяните са солидарни с евреите и американците. Заедно ще ядат пердах в иранската пустиня и заедно ще висят по колесниците.

    15:45 03.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Британските шекелки ще ядат baxypa.

    15:45 03.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Малобританците са вечните престъпници - нормално е да влязат

    15:50 03.03.2026

  • 12 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "като тръгнат безредиците":

    Великобритания наскоро прие закон, който казва, че всеки без цифрово АйДи, напрактика подлежи на депортация.

    Коментиран от #14

    15:52 03.03.2026

  • 13 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Защо все още наричате островното образувание Великобритания? Великата бритенска империя окончателно умря с кралицата.

    15:56 03.03.2026

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Ми те ще останат само двуполови.

    15:56 03.03.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ако тоя път влязат във война":

    Така е вече повече от ДЕСЕТИЛЕТИЕ❗

    15:57 03.03.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    НЯМА ЛИ 🤔
    Известни кметове-мюсюлмани в Обединеното кралство:
    Садик Хан – кмет на Лондон (пряко избран)
    Садик Хан, от пакистански произход, служи като кмет на Лондон от 2016 г. Той влезе в историята като първия мохамеданин-кмет на Лондон и беше преизбран за трети мандат през 2024 г.
    Лубна Аршад – кмет на Оксфорд (церемониален)
    Лубна Аршад влезе в историята през 2023 г. като първата мюсюлманка в Оксфорд и първата цветнокожа жена, която служи като лорд кмет.
    Лутфур Рахман – кмет на Тауър Хамлетс (пряко избран)
    Лутфур Рахман от бангладешки произход беше преизбран за градонаалник на Тауър Хамлетс през 2022 г., след като преди това изпълнява длъжността от 2010 до 2015 г.
    Ясмин Дар – кмет на Манчестър (церемониален)
    Ясмин Дар стана първата азиатска мюсюлманка в Манчестър, която служи като кмет през 2023 г.
    Хамза Таузале – кмет на Уестминстър (церемониален)
    През 2022 г. Хамза Таузале стана първият мюсюлманин в Уестминстър и най-младият лорд-кмет на 22-годишна възраст.
    Мохамед Асадузаман – кмет на Брайтън и Хоув (церемониален)
    През май 2024 г. Мохамед Асадузаман стана първият бангладешки мюсюлманин кмет на Брайтън и Хоув.
    Атикул Хоке – кмет на Солсбъри (церемониален)
    През 2023 г. Атикул Хоке беше избран за първия кмет на Солсбъри, който е британски мюсюлманин от Бангладеш.
    Сайед Хюсеин – кмет на Източен Стафордшър (церемониален)
    Сайед Хюсеин стана първият мюсюлмански кмет на Източен Стафордшир през 2023 г.
    Хена Чоудхури – кмет на Уортинг (церемон

    Коментиран от #19

    16:02 03.03.2026

  • 17 Казанлъшкия

    2 0 Отговор
    Искате да кажете ,че САЩ и Израел не могат да се справят и исках подкрепа ?

    16:09 03.03.2026

  • 18 Лайн Ари

    3 0 Отговор
    Стармър позволи на САЩ да използват британски бази за „отбранителни“ удари по ирански ракетни обекти, заявявайки, че това е необходимо за „колективната самозащита“ на съюзниците и за защита на живота на британците,-нападението било САМОЗАЩИТА !!!

    16:12 03.03.2026

  • 19 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кралските военни сили не се подчиняват на някакви си кметове, а са на подчинение директно на короната.

    Коментиран от #20

    16:13 03.03.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "честен ционист":

    Короната ли разреши използване на базите за "ОТБРАНИТЕЛНИ" действия на Т-ЕРОР-ИСТИТЕ
    НАПАДНАЛИ Иран ❓🤔❗

    16:22 03.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания