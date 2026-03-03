Лавров: Абсолютно неприемливо е Русия да запазва заразена с нацизъм Украйна

Русия смята запазването на заразената с нацизъм и милитаризирана Украйна за абсолютно неприемливо. "То противоречи на целите на Специалната военна операция", заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с Ериван Юсоф, втори министър на външните работи на Бруней Дарусалам.
„Абсолютно неприемливо е, както разбирате, за нас да запазваме отдавна заразена с нацизъм и милитаризирана Украйна. Това пряко противоречи на целите на специалната военна операция“, отбеляза той.
„А съгласието за прекратяване на военните действия при условия, при които това означава поддържане на враг, въоръжен от Европа, и враг, когото Европа е насочила за нова война срещу Русия, вероятно е пряко против нашите интереси и здрав разум“, добави Лавров.
Въпросът за изпращането на европейски войски в Украйна след края на военните действия не е напълно решен и подобна възможност е неприемлива за Русия.
„Веднага щом военните действия приключат, според Запада, войските ще бъдат разположени в Украйна като част от осигуряването на гаранции за сигурност на Украйна. Този въпрос не е напълно решен и трябва да бъде обсъден публично“, каза министърът, подчертавайки, че поддържането на милитаризирана и нацистки повлияна Украйна е неприемливо за Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Европеец
Коментиран от #8
15:47 03.03.2026
3 ....
15:48 03.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вземете пример от Натаняху!
Коментиран от #23, #24
15:48 03.03.2026
6 Нямат край
15:48 03.03.2026
7 НЯКОЙ
Коментиран от #47
15:48 03.03.2026
8 Вашето мнение
До коментар #2 от "Европеец":Ти считаш ли, че не им помагат? Само слушай рева на дони и нетаняху. В чудо се видяха от къде им дойде на тия двама смешника. В паниката си вече наричан Иран агресор.
Коментиран от #32, #55
15:49 03.03.2026
9 Многоходовото
Коментиран от #20
15:49 03.03.2026
10 Данко Харсъзина
15:49 03.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 честен ционист
15:50 03.03.2026
13 забелязано
15:50 03.03.2026
14 хаха 🤣
15:50 03.03.2026
15 Отзад Сила
Коментиран от #22, #27
15:50 03.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Учуден
Коментиран от #39, #42
15:52 03.03.2026
18 Руския
Коментиран от #46
15:52 03.03.2026
19 А где Иран за три дни?
Коментиран от #28
15:52 03.03.2026
20 Вашето мнение
До коментар #9 от "Многоходовото":Унищожи ви всички мозъчни клетки и мерака за детско на вас петроханци. Това направи Путин и още дълго ще го прави докато съвсем превъртите.
15:52 03.03.2026
21 Прав е Лавров
15:53 03.03.2026
22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #15 от "Отзад Сила":От руснак войник не става.Там е проблема.
15:53 03.03.2026
23 Ако орешника беше
До коментар #5 от "Вземете пример от Натаняху!":такова мощно и невиждано до момента в света оръжие, за каквото го представят, Русия щеше да постигне целта на СВО още през 2022,като постави проруско правителството на Украйна. А не да дава 2 милиона руски войници жертви в продължение на 5 години и накрая да фалира цялата федерация. В руските военни канали са започнали да недоволстват и да подозират, че нищо не става от орешника, няма как да промени хода на събитията. Руснаците не вярват на орешника, вие вярвате :))))
Коментиран от #29, #35
15:53 03.03.2026
24 има разлика
До коментар #5 от "Вземете пример от Натаняху!":Ореховия завод е временно повреден от някакво фламинго.
15:54 03.03.2026
25 Питам
Коментиран от #41
15:54 03.03.2026
26 хаха
Коментиран от #38
15:55 03.03.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #15 от "Отзад Сила":Три дейс- иран енд, ама Ноу- иран форева
15:55 03.03.2026
28 А где
До коментар #19 от "А где Иран за три дни?":Аятолаха?
Коментиран от #37
15:55 03.03.2026
29 честен ционист
До коментар #23 от "Ако орешника беше":Да, но тогава европейците нямаше да заобичат Вова със сърцето и душата си.
15:55 03.03.2026
30 Хехеее
15:56 03.03.2026
31 Хайде де
15:56 03.03.2026
32 Европеец
До коментар #8 от "Вашето мнение":Така е , ама е необходимо още и кравите да бъдат прибрани в обора.... А лудите убийци (ДТ и БН) и ядрени терористи не само да пищят,а да вият от болка...
Коментиран от #51
15:56 03.03.2026
33 Военна дупирация.
15:56 03.03.2026
34 Дедо ви...
политическото ръководство на Украйна, чрез удари по центровете за вземане на решения и така наречените „украински“ военни заводи, намиращи се на територията на европейски държави Невъзможност за договорки със Запада, неизбежност на голямата война и необходимост от пълна мобилизация на държавата и икономиката.
Коментиран от #48
15:56 03.03.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Ако орешника беше":Кои руски военни канали?
Палячо.
15:56 03.03.2026
36 Никой
На практика - си навличаме още една бедна Държава - че сме и ние цъфнали.
15:57 03.03.2026
37 А где
До коментар #28 от "А где":сатаняхуту?
15:57 03.03.2026
38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "хаха":Пргожин где? Пригожин кто?
15:58 03.03.2026
39 Ххх
До коментар #17 от "Учуден":Зеленски!
15:58 03.03.2026
40 Шопо
15:59 03.03.2026
41 Отговарям
До коментар #25 от "Питам":Когато нискочелото ви шефче Оземпика от село Крушари стане пак 180 кила.
15:59 03.03.2026
42 Си Дзинпин е
До коментар #17 от "Учуден":Той е наред в списъка. Еритрея засега няма да я пипат. Тя сама ще падне.
15:59 03.03.2026
43 факуса
16:00 03.03.2026
44 Горски
Коментиран от #53
16:00 03.03.2026
45 Това е....
Коментиран от #49
16:00 03.03.2026
46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "Руския":Не съди по себе си, че се издаваш тука, хахаха
16:01 03.03.2026
47 си пън
До коментар #7 от "НЯКОЙ":дименсион,а 8г.бомбене от осранците по рускоезичните,все удобно забравятепомиярчетакраварчета
16:02 03.03.2026
48 Бегай
До коментар #34 от "Дедо ви...":Айде бегай с тия изтъркани опорни.
Коментиран от #59
16:02 03.03.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #45 от "Това е....":Я сега кажи нещо за онези 165 Малки момиченца в Иран, в училището.
16:02 03.03.2026
50 Данко Харсъзина
Коментиран от #56
16:03 03.03.2026
51 Това са
До коментар #32 от "Европеец":надежди на един руснак, нищо повече.
16:03 03.03.2026
52 Така
16:03 03.03.2026
53 Гикйгффх
До коментар #44 от "Горски":Обаче масата отдолу вече трябва да извади гилотините на площада, смешко.
Коментиран от #66
16:03 03.03.2026
54 Чунким някой го пита
16:05 03.03.2026
55 Всички терористи
До коментар #8 от "Вашето мнение":са агресори и подлежат на утилизиране. Това са Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), Хизбула и Хамас. Няма две мнения по този въпрос.
16:06 03.03.2026
56 хаха 🤣
До коментар #50 от "Данко Харсъзина":остави го брюксел, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣
16:08 03.03.2026
57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И ЧАКАШ ГРЕШНИЦИТЕ ДА ДОЙДАТ ДА СЕ ИЗПОВЯДАТ НА КИЛИМЧЕТО:)
16:09 03.03.2026
58 Бе то на
Коментиран от #62
16:10 03.03.2026
59 Хайде де
До коментар #48 от "Бегай":Тия номера не вървят. Нацизмът и фашизмът е при вас бе лавров. А ти кажи за 30 000 убити демонстранти ито зеленасочено, а не случайно.
16:10 03.03.2026
60 Сатана Z
Коментиран от #64
16:11 03.03.2026
61 Хаххаа
16:13 03.03.2026
62 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #58 от "Бе то на":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
Коментиран от #65
16:15 03.03.2026
63 Реалист
Явно е дрогиран.
16:16 03.03.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Жэлтопаветна майка
До коментар #62 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":Ами пробийте си по една мъничка дупка на фонтанелата и .... в по добър свят...
16:18 03.03.2026
66 Горски
До коментар #53 от "Гикйгффх":И да ти резне празната ти овча кратуна.
16:20 03.03.2026
67 Господин
В същата папка, господин Лавров, където е Уставът на Украинската Нацистка Партия. Списъците и с членове, ръководителите и, програмната декларация, дългосрочните , и по-близките и цели.
Четете внимателно, господин Лавров!
16:20 03.03.2026