Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Лавров: Абсолютно неприемливо е Русия да запазва заразена с нацизъм Украйна
  Тема: Украйна

Лавров: Абсолютно неприемливо е Русия да запазва заразена с нацизъм Украйна

3 Март, 2026 15:45 1 367 67

  • украйна-
  • русия-
  • сергей лавров-
  • позиция

Въпросът за бъдещето на Украйна след бойните действия не е обсъждан

Лавров: Абсолютно неприемливо е Русия да запазва заразена с нацизъм Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия смята запазването на заразената с нацизъм и милитаризирана Украйна за абсолютно неприемливо. "То противоречи на целите на Специалната военна операция", заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с Ериван Юсоф, втори министър на външните работи на Бруней Дарусалам.

„Абсолютно неприемливо е, както разбирате, за нас да запазваме отдавна заразена с нацизъм и милитаризирана Украйна. Това пряко противоречи на целите на специалната военна операция“, отбеляза той.

Още новини от Украйна

„А съгласието за прекратяване на военните действия при условия, при които това означава поддържане на враг, въоръжен от Европа, и враг, когото Европа е насочила за нова война срещу Русия, вероятно е пряко против нашите интереси и здрав разум“, добави Лавров.

Въпросът за изпращането на европейски войски в Украйна след края на военните действия не е напълно решен и подобна възможност е неприемлива за Русия.

„Веднага щом военните действия приключат, според Запада, войските ще бъдат разположени в Украйна като част от осигуряването на гаранции за сигурност на Украйна. Този въпрос не е напълно решен и трябва да бъде обсъден публично“, каза министърът, подчертавайки, че поддържането на милитаризирана и нацистки повлияна Украйна е неприемливо за Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    22 16 Отговор
    Заглавието е вярно..... Крайно време е Русия и Китай да окажат негласна помощ на персите и кравите да бъдат прибрани в обора...

    Коментиран от #8

    15:47 03.03.2026

  • 3 ....

    9 9 Отговор
    Ми укранофоби

    15:48 03.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вземете пример от Натаняху!

    11 15 Отговор
    Думкайте със зареден орешник по бункерния наркоман в Краков!

    Коментиран от #23, #24

    15:48 03.03.2026

  • 6 Нямат край

    24 18 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    15:48 03.03.2026

  • 7 НЯКОЙ

    22 20 Отговор
    От четири години по-голям нацизъм от руския в целия свят, никой не е видял.

    Коментиран от #47

    15:48 03.03.2026

  • 8 Вашето мнение

    14 12 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Ти считаш ли, че не им помагат? Само слушай рева на дони и нетаняху. В чудо се видяха от къде им дойде на тия двама смешника. В паниката си вече наричан Иран агресор.

    Коментиран от #32, #55

    15:49 03.03.2026

  • 9 Многоходовото

    16 11 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #20

    15:49 03.03.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    10 7 Отговор
    Другарят Лаврович е почнал да вдява, че с пазим нашите няма кака да се оправят в покрайнината.

    15:49 03.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 честен ционист

    7 8 Отговор
    Все едно СССР запази фашистко царство България.

    15:50 03.03.2026

  • 13 забелязано

    10 9 Отговор
    Лавров и Знахарова се опитват да приравнят управлението на Украйна и Иран с подхвърляни аналогии.

    15:50 03.03.2026

  • 14 хаха 🤣

    12 8 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи, няма да стане, учи се от САЩ как се прави 🤣

    15:50 03.03.2026

  • 15 Отзад Сила

    9 2 Отговор
    Още ли не сме победили????

    Коментиран от #22, #27

    15:50 03.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Учуден

    13 3 Отговор
    Асад, Мадуро, Хаменей....Кой е следващият?

    Коментиран от #39, #42

    15:52 03.03.2026

  • 18 Руския

    10 9 Отговор
    изрод изпълзя изпод ръба на тоалетната чиния.

    Коментиран от #46

    15:52 03.03.2026

  • 19 А где Иран за три дни?

    12 2 Отговор
    И на третия бягаме!

    Коментиран от #28

    15:52 03.03.2026

  • 20 Вашето мнение

    8 8 Отговор

    До коментар #9 от "Многоходовото":

    Унищожи ви всички мозъчни клетки и мерака за детско на вас петроханци. Това направи Путин и още дълго ще го прави докато съвсем превъртите.

    15:52 03.03.2026

  • 21 Прав е Лавров

    8 11 Отговор
    Напълно излишна държава, неузряла за независимост!

    15:53 03.03.2026

  • 22 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Отзад Сила":

    От руснак войник не става.Там е проблема.

    15:53 03.03.2026

  • 23 Ако орешника беше

    10 7 Отговор

    До коментар #5 от "Вземете пример от Натаняху!":

    такова мощно и невиждано до момента в света оръжие, за каквото го представят, Русия щеше да постигне целта на СВО още през 2022,като постави проруско правителството на Украйна. А не да дава 2 милиона руски войници жертви в продължение на 5 години и накрая да фалира цялата федерация. В руските военни канали са започнали да недоволстват и да подозират, че нищо не става от орешника, няма как да промени хода на събитията. Руснаците не вярват на орешника, вие вярвате :))))

    Коментиран от #29, #35

    15:53 03.03.2026

  • 24 има разлика

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Вземете пример от Натаняху!":

    Ореховия завод е временно повреден от някакво фламинго.

    15:54 03.03.2026

  • 25 Питам

    8 8 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #41

    15:54 03.03.2026

  • 26 хаха

    7 6 Отговор
    Ватнишкият боклук пак дудне заучените фразички. Пригожин друго говореше а имбецил?

    Коментиран от #38

    15:55 03.03.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Отзад Сила":

    Три дейс- иран енд, ама Ноу- иран форева

    15:55 03.03.2026

  • 28 А где

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "А где Иран за три дни?":

    Аятолаха?

    Коментиран от #37

    15:55 03.03.2026

  • 29 честен ционист

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ако орешника беше":

    Да, но тогава европейците нямаше да заобичат Вова със сърцето и душата си.

    15:55 03.03.2026

  • 30 Хехеее

    10 1 Отговор
    започнаха да стоплят, че се прецакаха страшно и вместо да направят проруска Украйна, направиха най- милитаризираната и опасна за руснаците държава.

    15:56 03.03.2026

  • 31 Хайде де

    10 6 Отговор
    Тия номера не вървят. Нацизмът и фашизмът е при вас бе лавров

    15:56 03.03.2026

  • 32 Европеец

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Така е , ама е необходимо още и кравите да бъдат прибрани в обора.... А лудите убийци (ДТ и БН) и ядрени терористи не само да пищят,а да вият от болка...

    Коментиран от #51

    15:56 03.03.2026

  • 33 Военна дупирация.

    4 3 Отговор
    Напред към Берлин.

    15:56 03.03.2026

  • 34 Дедо ви...

    6 6 Отговор
    Атаката на САЩ и Израел срещу Иран показа, че Западът е хищник, който може само да унищожава, затова Русия трябва да действа първа - сурово,бързо и без колебание, включително чрез унищожаване на военно-
    политическото ръководство на Украйна, чрез удари по центровете за вземане на решения и така наречените „украински“ военни заводи, намиращи се на територията на европейски държави Невъзможност за договорки със Запада, неизбежност на голямата война и необходимост от пълна мобилизация на държавата и икономиката.

    Коментиран от #48

    15:56 03.03.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ако орешника беше":

    Кои руски военни канали?
    Палячо.

    15:56 03.03.2026

  • 36 Никой

    1 5 Отговор
    Каквото трябва - но украинците са и крайно мързеливи.

    На практика - си навличаме още една бедна Държава - че сме и ние цъфнали.

    15:57 03.03.2026

  • 37 А где

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "А где":

    сатаняхуту?

    15:57 03.03.2026

  • 38 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "хаха":

    Пргожин где? Пригожин кто?

    15:58 03.03.2026

  • 39 Ххх

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Учуден":

    Зеленски!

    15:58 03.03.2026

  • 40 Шопо

    5 5 Отговор
    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати.

    15:59 03.03.2026

  • 41 Отговарям

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Питам":

    Когато нискочелото ви шефче Оземпика от село Крушари стане пак 180 кила.

    15:59 03.03.2026

  • 42 Си Дзинпин е

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Учуден":

    Той е наред в списъка. Еритрея засега няма да я пипат. Тя сама ще падне.

    15:59 03.03.2026

  • 43 факуса

    2 5 Отговор
    необходим е превантивен удар след личния пример на цвета на демоктацията насраел и сащ,"епична справедливост" и осранските нацита да се изпарят завинаги

    16:00 03.03.2026

  • 44 Горски

    5 6 Отговор
    Обаче като думна Орешника и зеленото джудженце още не може да смогне със смяната на памперсите. Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел. Подкрепяме операцията срещу Украйна, обаче прявителството на държавата ни е слуга на Зеленски. Но пък то едно управление имаме, дето и то самото не се харесва и се карат вътре ГЕРБ, ППДБ, ДПС, СДС, БСП , ИТН, ОДС, АПС, Воля, и други тутурутки. Така че тежко му на Зеленски с подкрепата от тия. Народът е с Русия! И аз подкрепям удар по Украйна, че на хората там им писна от това управление. Иначе: "Но същевременно той подчерта, че е по-добре ситуацията да се разреши по дипломатически път." И къде бля 2022 като имаше огромен шанс да спаси собствения си народ и страна по дипломатически път ? А да там е друго забравих че в Украйна всички говореха как само по военен път ще се постигне мир.

    Коментиран от #53

    16:00 03.03.2026

  • 45 Това е....

    8 2 Отговор
    Руската наглост и безочие, самите руски нацисти, убийци и мародери оплискани с кръвта на невинни украинци, ги обвиняват в нацизъм, е за това ги мразят и ненавиждат навсякъде.

    Коментиран от #49

    16:00 03.03.2026

  • 46 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Руския":

    Не съди по себе си, че се издаваш тука, хахаха

    16:01 03.03.2026

  • 47 си пън

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "НЯКОЙ":

    дименсион,а 8г.бомбене от осранците по рускоезичните,все удобно забравятепомиярчетакраварчета

    16:02 03.03.2026

  • 48 Бегай

    5 2 Отговор

    До коментар #34 от "Дедо ви...":

    Айде бегай с тия изтъркани опорни.

    Коментиран от #59

    16:02 03.03.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 7 Отговор

    До коментар #45 от "Това е....":

    Я сега кажи нещо за онези 165 Малки момиченца в Иран, в училището.

    16:02 03.03.2026

  • 50 Данко Харсъзина

    3 6 Отговор
    Ако Вовата прати само един зареден орешник по брюкселския Вавилон, цял ЕС барабар с крайната ще кротнат поне до 2030 година.

    Коментиран от #56

    16:03 03.03.2026

  • 51 Това са

    8 0 Отговор

    До коментар #32 от "Европеец":

    надежди на един руснак, нищо повече.

    16:03 03.03.2026

  • 52 Така

    6 0 Отговор
    Едно е америка да ти е съюзник,друго е да не и дреме.Леле втората световна ако бяха с хитлер?

    16:03 03.03.2026

  • 53 Гикйгффх

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Горски":

    Обаче масата отдолу вече трябва да извади гилотините на площада, смешко.

    Коментиран от #66

    16:03 03.03.2026

  • 54 Чунким някой го пита

    7 1 Отговор
    коня с пагоня.

    16:05 03.03.2026

  • 55 Всички терористи

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    са агресори и подлежат на утилизиране. Това са Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), Хизбула и Хамас. Няма две мнения по този въпрос.

    16:06 03.03.2026

  • 56 хаха 🤣

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Данко Харсъзина":

    остави го брюксел, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашка, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    16:08 03.03.2026

  • 57 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 4 Отговор
    ЕДИН ОРЕШНИК В ТЕЛ АВИВ ЛЕТИЩЕ БЕН ГУРИОН
    ......
    И ЧАКАШ ГРЕШНИЦИТЕ ДА ДОЙДАТ ДА СЕ ИЗПОВЯДАТ НА КИЛИМЧЕТО:)

    16:09 03.03.2026

  • 58 Бе то на

    2 11 Отговор
    Жълтопаветните петроханци все Путин им е виновен... даже и за Петрохан...

    Коментиран от #62

    16:10 03.03.2026

  • 59 Хайде де

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "Бегай":

    Тия номера не вървят. Нацизмът и фашизмът е при вас бе лавров. А ти кажи за 30 000 убити демонстранти ито зеленасочено, а не случайно.

    16:10 03.03.2026

  • 60 Сатана Z

    3 6 Отговор
    Русия винаги постига своите цели и знае как да смачка всякакви нацистки идеологии .Жалко,че не го направи в зародиш ,но на Сталин не му стигна времето,а след него Хрушчов амнистира цялата тази зараза,която плъзна след това в Укрия.

    Коментиран от #64

    16:11 03.03.2026

  • 61 Хаххаа

    4 1 Отговор
    Тоя алкохолик отишъл да се оплаква от Укройня в Бруней дето не то знаем защо се води държава и къде е на картата. Казал е, че при средващото си пътуване ще отиде да се оплаче от Украйна на премиера на Тувалу.

    16:13 03.03.2026

  • 62 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    10 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бе то на":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #65

    16:15 03.03.2026

  • 63 Реалист

    8 0 Отговор
    Катърът живее в друго измерение и затова не осъзнава какво ще стане накрая.
    Явно е дрогиран.

    16:16 03.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Жэлтопаветна майка

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":

    Ами пробийте си по една мъничка дупка на фонтанелата и .... в по добър свят...

    16:18 03.03.2026

  • 66 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Гикйгффх":

    И да ти резне празната ти овча кратуна.

    16:20 03.03.2026

  • 67 Господин

    0 0 Отговор
    Лавров, в предишното Ви изказване вие зададохте въпроса: Къде са доказателствата за разработката на ядрени оръжия от Иран?
    В същата папка, господин Лавров, където е Уставът на Украинската Нацистка Партия. Списъците и с членове, ръководителите и, програмната декларация, дългосрочните , и по-близките и цели.
    Четете внимателно, господин Лавров!

    16:20 03.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания