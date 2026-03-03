Русия смята запазването на заразената с нацизъм и милитаризирана Украйна за абсолютно неприемливо. "То противоречи на целите на Специалната военна операция", заяви руският външен министър Сергей Лавров на пресконференция след разговори с Ериван Юсоф, втори министър на външните работи на Бруней Дарусалам.

„Абсолютно неприемливо е, както разбирате, за нас да запазваме отдавна заразена с нацизъм и милитаризирана Украйна. Това пряко противоречи на целите на специалната военна операция“, отбеляза той.

„А съгласието за прекратяване на военните действия при условия, при които това означава поддържане на враг, въоръжен от Европа, и враг, когото Европа е насочила за нова война срещу Русия, вероятно е пряко против нашите интереси и здрав разум“, добави Лавров.

Въпросът за изпращането на европейски войски в Украйна след края на военните действия не е напълно решен и подобна възможност е неприемлива за Русия.

„Веднага щом военните действия приключат, според Запада, войските ще бъдат разположени в Украйна като част от осигуряването на гаранции за сигурност на Украйна. Този въпрос не е напълно решен и трябва да бъде обсъден публично“, каза министърът, подчертавайки, че поддържането на милитаризирана и нацистки повлияна Украйна е неприемливо за Русия.