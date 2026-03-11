Русия твърди, че е свалила две ракети Storm Shadow

Руското министерство на отбраната обяви днес, че въоръжените сили на страната са свалили през последните 24 часа две британски ракети „Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), предаде Ройтерс, съобщи БТА.
По-рано днес Украйна каза, че вчера е нанесла удар с ракети „Сторм Шадоу“ по ключово предприятие за производство на части за ракети в руския град Брянск.
Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз заяви, че шестима цивилни са били убити, а 42 - ранени, при атака, но не уточни каква е била целта.
Руското министерство на отбраната каза още, че силите му са превзели селището Червона Зоря в украинската Сумска област близо до границата между двете страни.
Украинските въоръжени сили са ударили днес ключово предприятие за производство на компоненти за ракети в пограничната руска Брянска област, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Украинската армия, от своя страна, съобщи, че е използвала британски ракети “Сторм Шадоу“ (Storm Shadow) при атаката срещу завод "Кремний Ел", като, също така, публикува видео, което според нея показва експлозии и пожар във фабриката. В изявлението се отбелязва, че заводът произвежда ключови компоненти за ракети.
Тези твърдения не са проверени по независим път.
"Нашите изтребители поразиха един от най-важните руски военни заводи в града Брянск", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, като се позова на доклад на главнокомандващия украинските военни сили Олександър Сирски.
"Заводът е произвеждал електроника и компоненти за руски ракети. Именно ракетите, които удрят градовете, селата и хората ни", заяви той.
Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в платформата "Телеграм", че шестима цивилни са били убити, а 37 - ранени, при нападение в региона. Той публикува и видеозапис от мястото на обстрела.
Богомаз не спомена завода в контекста на "терористичната ракетна атака", както я определи той.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ударът е бил предумишлен и насочен към цивилни, като призова ООН да оцени случилото се.
Генералният щаб на украинските военни сили описа завода като “ключово звено в производствения процес на руски оръжия с висока точност“, произвеждайки полупроводникови устройства и интегрални микрочипове.
“Целта беше поразена и бяха регистрирани значителни щети по производствените съоръжения“, заяви Генералният щаб. “Мащабът на щетите се разяснява“, добави щабът.
Публикуваното видео показва сателитни снимки на серия от експлозии и големи пожари върху обширна площ в близост до гора.
Ройтерс е успяла да потвърди мястото чрез сградите, разположението на пътищата и кръговото кръстовище, което съвпада с файла и сателитните снимки на района.
“Режимът в Киев умишлено нанесе удари по цивилното население. Секретариатът на ООН, който редовно коментира ситуацията около кризата в Украйна, не може да пренебрегне това“, заяви Захарова чрез публикация в “Телеграм“.
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, говорейки по темата за четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, призова за незабавно прекратяване на огъня като първа стъпка към постигането на мир.
Той изрази загриженост за “верижните последствия от тези очевидни нарушение на международното право“ във връзка с руската инвазия.
1 биплан
12:38 11.03.2026
2 Призив
Коментиран от #18
12:39 11.03.2026
3 СаравОФФ
Коментиран от #5, #7
12:42 11.03.2026
4 ето на видео
Коментиран от #14
12:43 11.03.2026
5 На МараАтанасова
До коментар #3 от "СаравОФФ":по вероятно са свалени.
Коментиран от #28
12:44 11.03.2026
6 Откакто утрепаха готвачо
Коментиран от #11
12:46 11.03.2026
7 носим ти..
До коментар #3 от "СаравОФФ":Големио черпак оти уweцeтo напеефдскио давад допълнителную добавку оджлътотому
12:47 11.03.2026
8 Няма край руският позор
12:47 11.03.2026
9 стоян
Коментиран от #32
12:50 11.03.2026
10 Анонимен
12:51 11.03.2026
11 това..
До коментар #6 от "Откакто утрепаха готвачо":Урсулците големи будали,сложия у гушата на зеленио мухал над триста млрда плюс още сто млрда сега ще му дадът а он четири года не моо да си върне запорожкио аец..на стойност 60 млрда хи хи
Коментиран от #29
12:51 11.03.2026
12 Бен Вафлек
12:53 11.03.2026
15 Хехехе
12:54 11.03.2026
17 Георги
Коментиран от #19
12:56 11.03.2026
18 цитират
До коментар #2 от "Призив":Руското министерство на отбраната, да се посмеем малко....😂
Коментиран от #22
12:56 11.03.2026
19 В тази война,
До коментар #17 от "Георги":най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби и доверието на партньорите си. Русия беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #24, #25
12:57 11.03.2026
21 Русия твърди!
12:57 11.03.2026
23 не е до религия и вяра
До коментар #20 от "Mими Кучева🐕🦺":Виж коментар 4.
12:59 11.03.2026
24 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "В тази война,":Имаш плюс лично от Путин за обективната преценка и коментар 👍
12:59 11.03.2026
25 Георги
До коментар #19 от "В тази война,":всичко това е много хубаво, ама явно не си разбрал какво съм написал или просто държиш да кажеш, че мразиш Русия.
13:00 11.03.2026
26 да питам
Коментиран от #35
13:00 11.03.2026
27 Гого
13:01 11.03.2026
29 хихи
До коментар #11 от "това..":най голямата будала е Путин
Коментиран от #40
13:01 11.03.2026
30 Уса
13:02 11.03.2026
31 Няма лъжа
13:02 11.03.2026
32 техеранець..
До коментар #9 от "стоян":А бе какво ти дреме,важното е че нарапахме подводное тнт в ормузската тасночия и сега бегеньцата чекат да папкат цръно злато през босфоро за над 150 $ барело,а само на 500 км.от нефтохимо на борсата вновороссийскье е сорокь/40/доларов барелчето хи хи
Коментиран от #47
13:02 11.03.2026
33 да питам
Коментиран от #39
13:03 11.03.2026
34 ТАСС
13:04 11.03.2026
35 Владимир Путин, президент
До коментар #26 от "да питам":За Курск казах само, цитирам :
- Она утанула !!!
Кой да знай че двайсетина года след това ще потъне и цяла Русия. Украинците ни разплакоха матушката ☝️
13:04 11.03.2026
36 В Русия бият тревога,
13:04 11.03.2026
37 някой си
13:05 11.03.2026
38 Владо
13:06 11.03.2026
39 питаш - отговарям
До коментар #33 от "да питам":не, не е вЕрно.
13:06 11.03.2026
41 Мда
Мда.
13:07 11.03.2026
42 ха ха ха
До коментар #40 от "хикочко..":Виждам че ти е много гадно от тази новина джендърче. И не ме интересува обкръжението ти което промотираш. Стой с поличката си далече от центъра.
13:09 11.03.2026
43 Хахахаха
13:11 11.03.2026
44 Папуто на каката
За по- глуп?вичките: Русия е завила, че ако западно оръжие де използва срещу нейна територия, тя има право да приеме това като акт на война от страна на западните държави, които изпращат оръжия в Украйна!
А това ми прилича на изгоден с е арии на Зеленски да въвлече Европа във война с Русия, докато САЩ се мъчат върху Израел…
Китай и Северна Корея ще се разправят със САЩ, Южна Корея и Япония…
Демек… предстои голям, ама наистина голям кютюк!
Честито!
Ти продължавай да бачкаш от 8 до 5!
Коментиран от #48, #49, #55, #57
13:19 11.03.2026
45 Украйна е лидер в областта на дроновете.
Коментиран от #46
13:19 11.03.2026
46 Огън и жупел
До коментар #45 от "Украйна е лидер в областта на дроновете.":Йе, те така се започва още една световна война, за която се твърди, че не се е знаело с какви оръжия ще се води, но следващата, четвъртата - ще е с камъни и прашки!
13:22 11.03.2026
47 да питам
До коментар #32 от "техеранець..":защо Русия не изпрати помощ на Иран, примерно 2 руски самолетоносача и 100 руски изтребителя ?
13:23 11.03.2026
48 Пипито на дудито
До коментар #44 от "Папуто на каката":Тоя аутокорект ще ми навлече вечен престой в ада….
Разрастването на регионалните конфликти в световни е сценарии, които би могъл да заличи (отново) милиони и милиони, иначе добри хорица …
Помнете: войната е игра на богатите, в която бедните се бият и умират!
13:24 11.03.2026
49 хо хо хо
До коментар #44 от "Папуто на каката":вече 4 години се ползва западно оръжие. А ка Путин се прави, че не разбира. Сещай се защо...
Страхливо е джуджето. Само знае да се репчи.
Почна се с джавелините, после с танкове от Германия, после ракети от САЩ, после със запдани самолети... и т.н. и т.н. 10 пъти му пресякоха червените линийки и ... нищо... една червена линийка се стича от ду-па-рата му.
13:25 11.03.2026
50 Дедушка
13:31 11.03.2026
51 Нови договори за дронове
13:35 11.03.2026
52 Беж лиске да бягаме
Засекли са ги на радарите си от повече от 100 км и са подходили към тях.
В момента, в който руснаците са ги усетили, са обърнали и са изчезнали на североизток.
Голямо шубе ги тресе от тия F-16 Блок 70 .
Храбрата руска авиация..., опа, сори - храбрите руски въздушно-космически сили, избягали от едни "чертежи"
Оййй, не могу, копейки!
Точно с тия Ф-16 Блок 70 шега не бива ,за това беж лиске да бягаме .
Коментиран от #54
13:37 11.03.2026
53 Жеко
13:42 11.03.2026
54 въздушен ас
До коментар #52 от "Беж лиске да бягаме":Тоя фейлетон в кой сайт за вицове го прочете ?
13:43 11.03.2026
55 Хахахаха
До коментар #44 от "Папуто на каката":Ако врагът ти нападне съюзническа държава по най-агресивния начин с цел захватническа война, ти няма ли да помогнеш на съюзническата държава?
13:51 11.03.2026
56 Жална им майчица
13:54 11.03.2026
57 Хахахаха
До коментар #44 от "Папуто на каката":А ако искаш и още малко да ти напиша! Знаеш ли, че Великобритания е гарант за суверенитета и териториална цялост на Украйна, както са и русия и САЩ? Знаеш ли какво означава това? Че всъщност, Великобритания просто си изпълнява задълженията по договора, като даже трябваше да вкарат армия за защита на Украйна, но поне за сега да доставят оръжие, не нарушават никакви закони.
13:55 11.03.2026