Русия твърди, че е свалила две ракети Storm Shadow
  Тема: Украйна

Русия твърди, че е свалила две ракети Storm Shadow

11 Март, 2026 12:34

Руското министерство на отбраната каза още, че силите му са превзели селището Червона Зоря в украинската Сумска област близо до границата

Русия твърди, че е свалила две ракети Storm Shadow - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната обяви днес, че въоръжените сили на страната са свалили през последните 24 часа две британски ракети „Сторм Шадоу“ (Storm Shadow), предаде Ройтерс, съобщи БТА.

По-рано днес Украйна каза, че вчера е нанесла удар с ракети „Сторм Шадоу“ по ключово предприятие за производство на части за ракети в руския град Брянск.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз заяви, че шестима цивилни са били убити, а 42 - ранени, при атака, но не уточни каква е била целта.

Руското министерство на отбраната каза още, че силите му са превзели селището Червона Зоря в украинската Сумска област близо до границата между двете страни.

Украинските въоръжени сили са ударили днес ключово предприятие за производство на компоненти за ракети в пограничната руска Брянска област, обяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Украинската армия, от своя страна, съобщи, че е използвала британски ракети “Сторм Шадоу“ (Storm Shadow) при атаката срещу завод "Кремний Ел", като, също така, публикува видео, което според нея показва експлозии и пожар във фабриката. В изявлението се отбелязва, че заводът произвежда ключови компоненти за ракети.

Тези твърдения не са проверени по независим път.

"Нашите изтребители поразиха един от най-важните руски военни заводи в града Брянск", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, като се позова на доклад на главнокомандващия украинските военни сили Олександър Сирски.

"Заводът е произвеждал електроника и компоненти за руски ракети. Именно ракетите, които удрят градовете, селата и хората ни", заяви той.

Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз съобщи в платформата "Телеграм", че шестима цивилни са били убити, а 37 - ранени, при нападение в региона. Той публикува и видеозапис от мястото на обстрела.

Богомаз не спомена завода в контекста на "терористичната ракетна атака", както я определи той.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ударът е бил предумишлен и насочен към цивилни, като призова ООН да оцени случилото се.

Генералният щаб на украинските военни сили описа завода като “ключово звено в производствения процес на руски оръжия с висока точност“, произвеждайки полупроводникови устройства и интегрални микрочипове.

“Целта беше поразена и бяха регистрирани значителни щети по производствените съоръжения“, заяви Генералният щаб. “Мащабът на щетите се разяснява“, добави щабът.

Публикуваното видео показва сателитни снимки на серия от експлозии и големи пожари върху обширна площ в близост до гора.

Ройтерс е успяла да потвърди мястото чрез сградите, разположението на пътищата и кръговото кръстовище, което съвпада с файла и сателитните снимки на района.

“Режимът в Киев умишлено нанесе удари по цивилното население. Секретариатът на ООН, който редовно коментира ситуацията около кризата в Украйна, не може да пренебрегне това“, заяви Захарова чрез публикация в “Телеграм“.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, говорейки по темата за четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, призова за незабавно прекратяване на огъня като първа стъпка към постигането на мир.

Той изрази загриженост за “верижните последствия от тези очевидни нарушение на международното право“ във връзка с руската инвазия.


  • 1 биплан

    14 12 Отговор
    аз пък свалих F35

    12:38 11.03.2026

  • 2 Призив

    25 18 Отговор
    Продължавайте да цитирате зеления наркоман!Той е най-обективен, дори,когато е нашмъркан.

    Коментиран от #18

    12:39 11.03.2026

  • 3 СаравОФФ

    17 21 Отговор
    Свалили са на Захарова гaщите са свалили.

    Коментиран от #5, #7

    12:42 11.03.2026

  • 4 ето на видео

    18 26 Отговор
    Руснаците свалят ракетите точно и прецизно в завода си.

    Коментиран от #14

    12:43 11.03.2026

  • 5 На МараАтанасова

    10 10 Отговор

    До коментар #3 от "СаравОФФ":

    по вероятно са свалени.

    Коментиран от #28

    12:44 11.03.2026

  • 6 Откакто утрепаха готвачо

    17 18 Отговор
    Руснаците са превзели две села и половина.Ама сега бягат яко.

    Коментиран от #11

    12:46 11.03.2026

  • 7 носим ти..

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "СаравОФФ":

    Големио черпак оти уweцeтo напеефдскио давад допълнителную добавку оджлътотому

    12:47 11.03.2026

  • 8 Няма край руският позор

    15 14 Отговор
    Няма.

    12:47 11.03.2026

  • 9 стоян

    13 10 Отговор
    Ракетите не са две а са шест които ги свали рузия ама върху завода за електронни платки за ракети в град Брянск - пълно с филмчета по ютуб ,,микс нювс,, и другарите путинофили задължително да гледат ,, обманутъй русиянин,, по ютуб в превод ,,излъгания рузнак,,всяка вечер

    Коментиран от #32

    12:50 11.03.2026

  • 10 Анонимен

    10 6 Отговор
    От Кремъл твърдяха и че нямат войски в Крим.

    12:51 11.03.2026

  • 11 това..

    11 8 Отговор

    До коментар #6 от "Откакто утрепаха готвачо":

    Урсулците големи будали,сложия у гушата на зеленио мухал над триста млрда плюс още сто млрда сега ще му дадът а он четири года не моо да си върне запорожкио аец..на стойност 60 млрда хи хи

    Коментиран от #29

    12:51 11.03.2026

  • 12 Бен Вафлек

    12 9 Отговор
    2 свалени, 8 в целта

    12:53 11.03.2026

  • 15 Хехехе

    13 11 Отговор
    така ги свали, че паднаха точно върху завода в Брянск и стана мармалад

    12:54 11.03.2026

  • 17 Георги

    6 4 Отговор
    жалко, че никой от истинските виновници за тези войни никога няма да понесе реална отговорност

    Коментиран от #19

    12:56 11.03.2026

  • 18 цитират

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Призив":

    Руското министерство на отбраната, да се посмеем малко....😂

    Коментиран от #22

    12:56 11.03.2026

  • 19 В тази война,

    10 9 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя тежки репутационни загуби и унижения, тежки финансови загуби и такива на жива сила, загуби и доверието на партньорите си. Русия беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #24, #25

    12:57 11.03.2026

  • 21 Русия твърди!

    12 8 Отговор
    Гледай къде е слънцето!

    12:57 11.03.2026

  • 23 не е до религия и вяра

    2 5 Отговор

    До коментар #20 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Виж коментар 4.

    12:59 11.03.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "В тази война,":

    Имаш плюс лично от Путин за обективната преценка и коментар 👍

    12:59 11.03.2026

  • 25 Георги

    8 7 Отговор

    До коментар #19 от "В тази война,":

    всичко това е много хубаво, ама явно не си разбрал какво съм написал или просто държиш да кажеш, че мразиш Русия.

    13:00 11.03.2026

  • 26 да питам

    6 10 Отговор
    верно ли като потънала руската подводница Курск, Русия казала на хората че 200 човека от екипажа били оцелели ?

    Коментиран от #35

    13:00 11.03.2026

  • 27 Гого

    7 9 Отговор
    Като кацне Фламингото на покрива на Кремъл пак щеше викат,че са го свалили.Те така си викат.

    13:01 11.03.2026

  • 29 хихи

    8 8 Отговор

    До коментар #11 от "това..":

    най голямата будала е Путин

    Коментиран от #40

    13:01 11.03.2026

  • 30 Уса

    5 5 Отговор
    Да ги хвърли върху производителя

    13:02 11.03.2026

  • 31 Няма лъжа

    7 8 Отговор
    Вярно е. 🤣 От 10 ракети са свалени 2... Другите 8 са в това което остана от завода.

    13:02 11.03.2026

  • 32 техеранець..

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "стоян":

    А бе какво ти дреме,важното е че нарапахме подводное тнт в ормузската тасночия и сега бегеньцата чекат да папкат цръно злато през босфоро за над 150 $ барело,а само на 500 км.от нефтохимо на борсата вновороссийскье е сорокь/40/доларов барелчето хи хи

    Коментиран от #47

    13:02 11.03.2026

  • 33 да питам

    7 8 Отговор
    А верно ли Беларус и Русия правили морско учение с 6 кораба, но 2 от тях потънали по време на учението ?

    Коментиран от #39

    13:03 11.03.2026

  • 34 ТАСС

    7 7 Отговор
    Истината е че Русия плени ракети Сторм Шадоу и ги заведе в завода си на поточната линия.

    13:04 11.03.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    7 6 Отговор

    До коментар #26 от "да питам":

    За Курск казах само, цитирам :

    - Она утанула !!!
    Кой да знай че двайсетина года след това ще потъне и цяла Русия. Украинците ни разплакоха матушката ☝️

    13:04 11.03.2026

  • 36 В Русия бият тревога,

    7 7 Отговор
    че положението на бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    13:04 11.03.2026

  • 37 някой си

    2 6 Отговор
    колко купени мижитурки на куп,и пискат и пискат 😆

    13:05 11.03.2026

  • 38 Владо

    5 4 Отговор
    Сбърканяци.

    13:06 11.03.2026

  • 39 питаш - отговарям

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "да питам":

    не, не е вЕрно.

    13:06 11.03.2026

  • 41 Мда

    4 4 Отговор
    Киев за два дня и всьо.
    Мда.

    13:07 11.03.2026

  • 42 ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "хикочко..":

    Виждам че ти е много гадно от тази новина джендърче. И не ме интересува обкръжението ти което промотираш. Стой с поличката си далече от центъра.

    13:09 11.03.2026

  • 43 Хахахаха

    3 5 Отговор
    Така е. Свалили са ги над Брянска област. ПВО - то се казва, Фабрика за компоненти за ракети!

    13:11 11.03.2026

  • 44 Папуто на каката

    4 6 Отговор
    Абе, ако врагът ти даде оръжия на някой, за да стреля по теб, бихме ли могли да приемем, че отговорът ти би следвало да включи и части на същият враг, който дава оръжия насам натам, за да те нападат?!

    За по- глуп?вичките: Русия е завила, че ако западно оръжие де използва срещу нейна територия, тя има право да приеме това като акт на война от страна на западните държави, които изпращат оръжия в Украйна!

    А това ми прилича на изгоден с е арии на Зеленски да въвлече Европа във война с Русия, докато САЩ се мъчат върху Израел…

    Китай и Северна Корея ще се разправят със САЩ, Южна Корея и Япония…

    Демек… предстои голям, ама наистина голям кютюк!

    Честито!
    Ти продължавай да бачкаш от 8 до 5!

    Коментиран от #48, #49, #55, #57

    13:19 11.03.2026

  • 45 Украйна е лидер в областта на дроновете.

    5 5 Отговор
    Един от най-четените новинарски портали в Израел, Ynet, публикува статия за украинските дронове със заглавие. Свръхдържавата на дроновете ще помогне на САЩ в борбата с иранските "Шахед"-и". Украйна е суперсила в дроновете, ще помогне на САЩ. В материала се посочва, че за украинците няма изненади що се отнася до дроновете като за четири години война те са успели да разработят евтини и ефективни средства за тяхното прехващане и унищожаване. Украинският опит е уникален и актуален в тази ситуация - страната има невероятно креативни решения и дългогодишен практически опит, какъвто няма никоя друга страна в света.

    Коментиран от #46

    13:19 11.03.2026

  • 46 Огън и жупел

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Украйна е лидер в областта на дроновете.":

    Йе, те така се започва още една световна война, за която се твърди, че не се е знаело с какви оръжия ще се води, но следващата, четвъртата - ще е с камъни и прашки!

    13:22 11.03.2026

  • 47 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "техеранець..":

    защо Русия не изпрати помощ на Иран, примерно 2 руски самолетоносача и 100 руски изтребителя ?

    13:23 11.03.2026

  • 48 Пипито на дудито

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Папуто на каката":

    Тоя аутокорект ще ми навлече вечен престой в ада….

    Разрастването на регионалните конфликти в световни е сценарии, които би могъл да заличи (отново) милиони и милиони, иначе добри хорица …

    Помнете: войната е игра на богатите, в която бедните се бият и умират!

    13:24 11.03.2026

  • 49 хо хо хо

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Папуто на каката":

    вече 4 години се ползва западно оръжие. А ка Путин се прави, че не разбира. Сещай се защо...
    Страхливо е джуджето. Само знае да се репчи.
    Почна се с джавелините, после с танкове от Германия, после ракети от САЩ, после със запдани самолети... и т.н. и т.н. 10 пъти му пресякоха червените линийки и ... нищо... една червена линийка се стича от ду-па-рата му.

    13:25 11.03.2026

  • 50 Дедушка

    3 0 Отговор
    Не е важно колко ракети е свалила! Важно е колко не е свалила! Май бая!

    13:31 11.03.2026

  • 51 Нови договори за дронове

    2 1 Отговор
    Саудитска Арабия е поредната държава, която иска да купува украински оръжия. Вече е подписано споразумение за закупуване на украински дронове за прехващачи. Правителствата на Украйна и Саудитска Арабия преговарят и по друго споразумение, което ще е за голямо количество оръжия, също украински патенти.

    13:35 11.03.2026

  • 52 Беж лиске да бягаме

    1 3 Отговор
    Два български F-16 прихванаха вчера в акваторията на Черно море два руски изтребителя МиГ-29.
    Засекли са ги на радарите си от повече от 100 км и са подходили към тях.
    В момента, в който руснаците са ги усетили, са обърнали и са изчезнали на североизток.
    Голямо шубе ги тресе от тия F-16 Блок 70 .



    Храбрата руска авиация..., опа, сори - храбрите руски въздушно-космически сили, избягали от едни "чертежи"
    Оййй, не могу, копейки!
    Точно с тия Ф-16 Блок 70 шега не бива ,за това беж лиске да бягаме .

    Коментиран от #54

    13:37 11.03.2026

  • 53 Жеко

    1 0 Отговор
    Англичаните яко се натискат да станат новата Атлантида .

    13:42 11.03.2026

  • 54 въздушен ас

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Беж лиске да бягаме":

    Тоя фейлетон в кой сайт за вицове го прочете ?

    13:43 11.03.2026

  • 55 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Папуто на каката":

    Ако врагът ти нападне съюзническа държава по най-агресивния начин с цел захватническа война, ти няма ли да помогнеш на съюзническата държава?

    13:51 11.03.2026

  • 56 Жална им майчица

    1 1 Отговор
    на разглезените енглета.

    13:54 11.03.2026

  • 57 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Папуто на каката":

    А ако искаш и още малко да ти напиша! Знаеш ли, че Великобритания е гарант за суверенитета и териториална цялост на Украйна, както са и русия и САЩ? Знаеш ли какво означава това? Че всъщност, Великобритания просто си изпълнява задълженията по договора, като даже трябваше да вкарат армия за защита на Украйна, но поне за сега да доставят оръжие, не нарушават никакви закони.

    13:55 11.03.2026

