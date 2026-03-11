Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тръмп засилва бомбардировките срещу Иран, Путин му предлага лесен изход

11 Март, 2026 10:12 2 709 58

Тръмп намекна, че може да отмени петролни санкции срещу Русия. Това ще облагодетелства само един човек - Владимир Путин.

Тръмп засилва бомбардировките срещу Иран, Путин му предлага лесен изход - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната с Иран за пореден ден е водеща тема в западния печат.

(Американският президент Доналд) Тръмп засилва бомбардировките срещу Иран, пише в. "Дейли телеграф".

Американският лидер увеличи интензитета на войната си срещу Иран, като пусна противобункерни бомби върху подземни ракетни обекти на иранския режим, отбелязва британското издание.

(Руският президент Владимир) Путин предлага на Тръмп лесен изход от обърканата стратегия за войната в Иран - и Тръмп може да се възползва, пише в. "Индипендънт".

На фона на объркващо смесените послания, които Доналд Тръмп отправя за края на войната с Иран, той намекна, че може да отмени петролни санкции срещу Русия. Това обаче ще облагодетелства само един човек - Владимир Путин, посочва "Индипендънт".

Твърдението на Тръмп, че кампанията ще приключи скоро, намали цената на петрола на международните пазари, а предложението му да отмени санкции, наложени на Русия след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна, може да доведе до допълнително намаляване на цените - това би могло да облекчи част от критиките срещу Тръмп в САЩ, изтъква британският вестник.

Поддръжниците на Тръмп и на идеологията "Да направим Америка отново велика" са разтърсени от въздушната му инвазия в Иран, като се вземат предвид обещанията му от миналото да сложи край на конфликтите на Америка в Близкия изток, пише още "Индипендънт". Според британското издание думите на Тръмп за евентуална отмяна на петролни санкции следва да бъдат разбирани като опит за "подкупването" на тези симпатизанти посредством смекчаването на геостратегическите ограничения, които САЩ наложиха на руското производство на петрол, и намаляването на цените на горивата у дома.

Регионалните проксита на Иран се въздържат от пълномащабна война срещу САЩ и Израел, пише в анализ Джейсън Бюрк, кореспондент на в. "Гардиън" по въпросите на международната сигурност.

Подкрепяните от Иран милиции из Близкия изток продължават с атаките си срещу Израел, САЩ и техните съюзници, в отговор на американско-израелската атака срещу Техеран, но засега се въздържат от пълномащабна конфронтация, казват анализатори и представители на властите в региона.

Относителната им сдържаност е индикация, че Техеран разглежда тези сили като стратегически резерв, който следва да бъде използван при продължаване на засилването на интензитета на войната, пише Бюрк, като същевременно отбелязва, че това може да е всъщност индикация и за разпадането на иранските системи за командване и контрол.

В. "Ню Йорк таймс" се фокусира върху думите на американски представители, че иранските въоръжени сили показват, че знаят как да се адаптират към ситуацията.

Иран изглежда атакува това, което възприема като уязвими точки на САЩ - включително системи за противовъздушна отбрана, които са предназначени да защитават войници и активи в региона, отбелязва американското издание.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    14 2 Отговор
    влезе вкспанс на Биби.

    10:13 11.03.2026

  • 2 Пак опряхте до

    31 12 Отговор
    РУСИЯ.

    Коментиран от #6, #18, #48

    10:13 11.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    11 35 Отговор
    Като гледам за ПЯТЬ года изхода е само един - бездарни руски чалми Вън от Украйна !!! ☝️

    Коментиран от #16

    10:14 11.03.2026

  • 4 матю хари

    11 24 Отговор
    Тръмп засилва бомбардировките срещу Иран, а Зеленски - срещу Русия.

    10:14 11.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Информацията

    7 21 Отговор

    До коментар #2 от "Пак опряхте до":

    Е ценно нещо и Русия ще ги предаде, после и тях ще довърши Тръмп.По ред на номерата.

    Коментиран от #12

    10:16 11.03.2026

  • 7 Путине, Путине...

    10 23 Отговор
    Кой ша та пита теб бре....осигурявай пушечно месо за натовското оръжие в Украйна и толкоз.

    10:17 11.03.2026

  • 8 Хихихи.

    13 15 Отговор
    Пак Путин го извежда от дупката. Предлага му изход.

    Коментиран от #15, #22, #23

    10:17 11.03.2026

  • 9 хъхъ

    22 0 Отговор
    Другарят Нетаняху изчезна, а ирански медии пишат, че е умрел.
    Израел "доказват" че е жив...като публикуват някакви неща в Х акаунта "Prime Minister of Israel"
    Смях.

    10:18 11.03.2026

  • 10 Зеленски бомби Путин

    5 16 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва.....требе Тръмп да помогне на..
    жертвата.

    10:18 11.03.2026

  • 11 Тръмп засилва бомбардировките

    7 6 Отговор
    Тръмп е бомардировач ! Нацистки бомардировач

    10:19 11.03.2026

  • 12 И Хитлер и Наполеон

    22 6 Отговор

    До коментар #6 от "Информацията":

    така си мислеха, че ще унищожат Русия. Но ядец 🖕

    Коментиран от #21

    10:20 11.03.2026

  • 13 Намкна меко

    4 7 Отговор
    намекна, че може да отмени петролни санкции срещу Русия

    Коментиран от #20

    10:20 11.03.2026

  • 14 хаха 🤣

    9 21 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся, остави го Иран🤣 ти съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 фалира Рашката, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел 🤣

    10:20 11.03.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    5 17 Отговор

    До коментар #8 от "Хихихи.":

    "...пак Путин го извежда от дупката..."

    Путин е в такава яма, че се слага от немай къде.
    А още нощес Дони ще изсипе купчина Хаймърси и ATACMS върху клетите ру3ки тикви ☝️😁

    10:21 11.03.2026

  • 16 Аз съм

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Веган

    10:21 11.03.2026

  • 17 Реалист

    12 6 Отговор
    Четох, четох и не прочетох какъв е лесния начин предложен от Путин на Тръмп. Отново си чешем езиците, като няма нищо смислено за писане....

    10:21 11.03.2026

  • 18 Европеец

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пак опряхте до":

    Така и не разбрах в статията Какво е предложил като лесен изход Путин на лудия Тръмп.... Путин в момента се проявява като либерал, което не е добро за Русия..... Разбира се Русия няма мощта и силата на Великия Съветски съюз.....

    10:21 11.03.2026

  • 19 Въпроса е обаче

    12 2 Отговор
    Русия дали ще отмени петролни санкции срещу Европа ?

    Коментиран от #25

    10:22 11.03.2026

  • 20 Вече го прави

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Намкна меко":

    Марината информация е стара. Чети западни пресни новини.

    10:22 11.03.2026

  • 21 Нас в Европа

    4 10 Отговор

    До коментар #12 от "И Хитлер и Наполеон":

    Какво ни бърка за Русия, някой ден ще падне. Вече са много изморени ,след предателството на Сирия следва Иран,в един момент ще им скочат и другите мюсюлмански руски републики не само Украйна.

    10:24 11.03.2026

  • 22 Европеец

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хихихи.":

    Не разбрах какъв е тоя изход, но лудото Дончо надали ще се слуша в руския президент Владимир Путин..... Дончо и евреите се оплетоха в Иран, но къде е другият луд терориста и убиеца Бени..... Няма никаква информация, дали е жив, дали е ранен , дали се крие в някоя Миша дупка или пък не е отишъл на оня свят....

    Коментиран от #40

    10:26 11.03.2026

  • 23 Я пъ тоа

    4 10 Отговор

    До коментар #8 от "Хихихи.":

    Путин освен да иска от Тръмп да спре ИЗБИВАНЕТО на руснаци с АМЕРИКАНСКО оръжие, друго нищо не може да предлага.

    10:26 11.03.2026

  • 24 Голям позор

    14 2 Отговор
    България се моли на Грузия за горива. А в Грузия те се произвеждат със 100% руски петрол доставен по тръба. До къде е докараха родните ни смотани атлантенца еййй... и впрочем вече 26 работника от нефтохима в Бургас работят в Грузия на двойни заплати

    Коментиран от #26, #29, #38, #43

    10:27 11.03.2026

  • 25 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Въпроса е обаче":

    А не обратното, ама кой да знай.....

    Коментиран от #30

    10:28 11.03.2026

  • 26 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 7 Отговор

    До коментар #24 от "Голям позор":

    България внася от АЗЕРБАЙДЖАН.....ама кой да знай

    Коментиран от #31, #33

    10:29 11.03.2026

  • 27 Оръжие на Тръмп

    2 7 Отговор
    Избива руснаците в Украйна....Путин да са помоли на Тръмп да спре, друго не може да направи.

    10:31 11.03.2026

  • 28 Многоходовото

    3 6 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    10:31 11.03.2026

  • 29 Две рафенерии направиха в Грузия

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Голям позор":

    И сега и още една китайска се строи ударно. Рафинерията в Бургас е обречена заради атлантическите ни родни подлоги. Покъртително е до къде води слугинажа. Отделно и ще ни осъдят руснаците през арбитраж...

    Коментиран от #53

    10:31 11.03.2026

  • 30 Ха,ха,ха

    8 1 Отговор

    До коментар #25 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Напротив. От седмица Урсулите искат да купуват от Русия. А Путин им съобщи, че Европа не му е вече пазар. Насочва го в друга посока. И тук ДАЖЕго публикуваха Нещо изоставаш с инфото.

    10:32 11.03.2026

  • 31 Той също е руски

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Чети бре

    Коментиран от #34

    10:33 11.03.2026

  • 32 Болен мозък

    1 5 Отговор
    Тоа пъ де са навира във "висшата лига". Бомбят Русия на поразия, тръгнал акъл да дава.

    10:34 11.03.2026

  • 33 Смешкооо

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    България НЕ внася петрол от АЗЕРБАЙДЖАН ! Нито грам не внася от там и не е внасяла никога. От никъде впрочем в момента не внасяме. От месеци танкер в Росенец не е влизал

    Коментиран от #37

    10:35 11.03.2026

  • 34 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #31 от "Той също е руски":

    Ереван ти, ама друг път.....

    10:35 11.03.2026

  • 35 В Русия бият тревога,

    2 6 Отговор
    че положението на бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    10:36 11.03.2026

  • 36 Хайо

    5 2 Отговор
    Стига сте писали глупости .Русия даде своя отговор:Не ни интересува вече западната разплащателна система и искаме отменяне на всички санкции и подписи ,че такива няма да бъдат налагани за в бъдеще .Не пишете свободни съчинения .

    Коментиран от #57

    10:36 11.03.2026

  • 37 Я пъ тоа

    0 5 Отговор

    До коментар #33 от "Смешкооо":

    С кво ли работи нефтохимия бре......

    10:36 11.03.2026

  • 38 А ферибота от Грузия до Бургас

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Голям позор":

    На кой беше че не си спомням? А?

    Коментиран от #52

    10:37 11.03.2026

  • 39 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    2 4 Отговор
    Тръмп нема да изпусне милиардите за Сащ от петрола и да ги даде на Путин....блажени са верващите....

    10:38 11.03.2026

  • 40 Е, той Тръмп вече му каза

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Европеец":

    Русия не е фактор. И реално е така.

    10:39 11.03.2026

  • 41 Голем смех

    4 4 Отговор
    Тръмп взе на Путин Сирия, Венецуела, сега и Иран......Путин взел да предлага....да помисли за руснаците дето гинат в Украйна под ударите на ЩАТСКО оръжие.

    .

    10:42 11.03.2026

  • 42 анонимко

    4 0 Отговор
    Не му се връзвайте на думите на Трамп.Днес едно ще каже,утре-противоположното,а на третия,че е възможно и едното и другото,макар да са взаимно изключващи.Манипулатор от където и да го погледнеш.

    10:43 11.03.2026

  • 43 Много пипната е схемата с Грузия

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Голям позор":

    Бартер петрол за горива. Няма парични трансфери ... а остатъка от произведените горива Грузия си ги продава на който иска включително и на Италия и Испания чак ...

    10:43 11.03.2026

  • 44 Путине, Путине...

    4 4 Отговор
    Къде си тръгнал бре.....затъна яко в блатата на Украйна, тръгнал си акъл да даваш.....

    10:44 11.03.2026

  • 45 Георги

    4 2 Отговор
    марче, ще можели да съчиниш съатия кого облагодетелства скока на цените на горивата, фалита на бизнеси в ЕС и практическото обедняеане на европейците и в частност нас - българите?Благодаря!

    10:45 11.03.2026

  • 46 Няма по тъпо нещо от атлантенцето

    3 1 Отговор
    да знаете хора. Не е измислено още

    10:46 11.03.2026

  • 47 Оръжие на Тръмп

    1 3 Отговор
    Избива руснаци в Украйна и...РУСИЯ...Путин да са помоли да спре това унищожение, нищо друго не може да направи.

    10:46 11.03.2026

  • 48 Глупости

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пак опряхте до":

    все едно САЩ да опре до Зимбабве, същата работа :))) Русия не е фактор, Тръм го каза, а и то се вижда, няма нужда да ни го казват.

    10:46 11.03.2026

  • 49 Геогиев

    2 5 Отговор
    Путин 5 г не може да се оправи с един окръг в украйна, тръгнал да оправя иран. Ако имаше 10 процента от смелостта на иран, до сега щеше да е привършил. Единствения тъпанар в историята на човечеството, който иска да спечели война с бели ръкавици. И в същото време даже едно малко селце не могат да превземат за по малко от 6 месеца и след като го превземат не личи къде е било. Явно в ГЩ здраво се е нагнездила 5 колона и го води за носа към пропаста. С това темпо на сталин щяха да му трябват 300 г, за да стигне до берлин. Путин се занимава с глупости, блъска по ТЕЦ овете като луд вместо да удари по 750 кВ подстанции, които в цяла украйна са общо 7. Една такава подстанция се състои от 100 тонен трансформатор с 50 т масло за охлаждане и не може да се възстанови от днес за утре. Украйна има общо 5 входни точки за снабдяване-пристанища, тунели, жп, летище. Не е разрушена нито една. На негово място тръмп щеше да я завърши тая война наистина за 3 дни.

    Коментиран от #51

    10:47 11.03.2026

  • 50 Просяк.

    2 2 Отговор
    Кремълски олигофрен.Не си фактор.

    10:48 11.03.2026

  • 51 Омазана ватенка

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Геогиев":

    Обади му се по телефона да му кажеш как стават нещата.

    10:49 11.03.2026

  • 52 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "А ферибота от Грузия до Бургас":

    Петрола от Азърбайджан минава през Грузия . През Черно море, стига до нас...
    Ама кой да знай.

    Коментиран от #56

    10:50 11.03.2026

  • 53 Китай до Грузия

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Две рафенерии направиха в Грузия":

    директна ЖП линия има. Минава през кавказките баири и после през Каспийско море. Доставки от Китай до Грузия за 7 дни.....

    Коментиран от #55

    10:50 11.03.2026

  • 54 Димяща УШАНКА

    2 1 Отговор
    Путине, вместо нас да спасяваш, загрижил се за Аятоласите....

    10:51 11.03.2026

  • 55 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Китай до Грузия":

    Къв Китай, кви пет евро бре....от Азърбайджан, през Грузия за ...Европа.

    10:52 11.03.2026

  • 56 Бегай бре смешник

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Я пъ тоа":

    Къв петрол от Грузия до България през Черно море? Ти нормален ли си? хахахаха.....

    10:53 11.03.2026

  • 57 лъжеш

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хайо":

    За съжаление Русия не е дала никакъв отговор. Стига сте слушали кремълските пропагандатори, които ще се окажат по големи от киевските. Путин 5 г тъпче на едно място. Вижте картата- за 4 г фронта се е придвижил с 20 км.

    10:53 11.03.2026

  • 58 Путине, Путине...

    0 0 Отговор
    Ша говориш, кога Дончо та попита.....

    10:53 11.03.2026

