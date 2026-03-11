Тръмп засилва бомбардировките срещу Иран, Путин му предлага лесен изход

Войната с Иран за пореден ден е водеща тема в западния печат.

(Американският президент Доналд) Тръмп засилва бомбардировките срещу Иран, пише в. "Дейли телеграф".

Американският лидер увеличи интензитета на войната си срещу Иран, като пусна противобункерни бомби върху подземни ракетни обекти на иранския режим, отбелязва британското издание.

(Руският президент Владимир) Путин предлага на Тръмп лесен изход от обърканата стратегия за войната в Иран - и Тръмп може да се възползва, пише в. "Индипендънт".

На фона на объркващо смесените послания, които Доналд Тръмп отправя за края на войната с Иран, той намекна, че може да отмени петролни санкции срещу Русия. Това обаче ще облагодетелства само един човек - Владимир Путин, посочва "Индипендънт".

Твърдението на Тръмп, че кампанията ще приключи скоро, намали цената на петрола на международните пазари, а предложението му да отмени санкции, наложени на Русия след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна, може да доведе до допълнително намаляване на цените - това би могло да облекчи част от критиките срещу Тръмп в САЩ, изтъква британският вестник.

Поддръжниците на Тръмп и на идеологията "Да направим Америка отново велика" са разтърсени от въздушната му инвазия в Иран, като се вземат предвид обещанията му от миналото да сложи край на конфликтите на Америка в Близкия изток, пише още "Индипендънт". Според британското издание думите на Тръмп за евентуална отмяна на петролни санкции следва да бъдат разбирани като опит за "подкупването" на тези симпатизанти посредством смекчаването на геостратегическите ограничения, които САЩ наложиха на руското производство на петрол, и намаляването на цените на горивата у дома.

Регионалните проксита на Иран се въздържат от пълномащабна война срещу САЩ и Израел, пише в анализ Джейсън Бюрк, кореспондент на в. "Гардиън" по въпросите на международната сигурност.

Подкрепяните от Иран милиции из Близкия изток продължават с атаките си срещу Израел, САЩ и техните съюзници, в отговор на американско-израелската атака срещу Техеран, но засега се въздържат от пълномащабна конфронтация, казват анализатори и представители на властите в региона.

Относителната им сдържаност е индикация, че Техеран разглежда тези сили като стратегически резерв, който следва да бъде използван при продължаване на засилването на интензитета на войната, пише Бюрк, като същевременно отбелязва, че това може да е всъщност индикация и за разпадането на иранските системи за командване и контрол.

В. "Ню Йорк таймс" се фокусира върху думите на американски представители, че иранските въоръжени сили показват, че знаят как да се адаптират към ситуацията.

Иран изглежда атакува това, което възприема като уязвими точки на САЩ - включително системи за противовъздушна отбрана, които са предназначени да защитават войници и активи в региона, отбелязва американското издание.