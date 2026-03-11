Тръмп засилва бомбардировките срещу Иран, Путин му предлага лесен изход

Войната с Иран за пореден ден е водеща тема в западния печат.
(Американският президент Доналд) Тръмп засилва бомбардировките срещу Иран, пише в. "Дейли телеграф".
Американският лидер увеличи интензитета на войната си срещу Иран, като пусна противобункерни бомби върху подземни ракетни обекти на иранския режим, отбелязва британското издание.
(Руският президент Владимир) Путин предлага на Тръмп лесен изход от обърканата стратегия за войната в Иран - и Тръмп може да се възползва, пише в. "Индипендънт".
На фона на объркващо смесените послания, които Доналд Тръмп отправя за края на войната с Иран, той намекна, че може да отмени петролни санкции срещу Русия. Това обаче ще облагодетелства само един човек - Владимир Путин, посочва "Индипендънт".
Твърдението на Тръмп, че кампанията ще приключи скоро, намали цената на петрола на международните пазари, а предложението му да отмени санкции, наложени на Русия след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна, може да доведе до допълнително намаляване на цените - това би могло да облекчи част от критиките срещу Тръмп в САЩ, изтъква британският вестник.
Поддръжниците на Тръмп и на идеологията "Да направим Америка отново велика" са разтърсени от въздушната му инвазия в Иран, като се вземат предвид обещанията му от миналото да сложи край на конфликтите на Америка в Близкия изток, пише още "Индипендънт". Според британското издание думите на Тръмп за евентуална отмяна на петролни санкции следва да бъдат разбирани като опит за "подкупването" на тези симпатизанти посредством смекчаването на геостратегическите ограничения, които САЩ наложиха на руското производство на петрол, и намаляването на цените на горивата у дома.
Регионалните проксита на Иран се въздържат от пълномащабна война срещу САЩ и Израел, пише в анализ Джейсън Бюрк, кореспондент на в. "Гардиън" по въпросите на международната сигурност.
Подкрепяните от Иран милиции из Близкия изток продължават с атаките си срещу Израел, САЩ и техните съюзници, в отговор на американско-израелската атака срещу Техеран, но засега се въздържат от пълномащабна конфронтация, казват анализатори и представители на властите в региона.
Относителната им сдържаност е индикация, че Техеран разглежда тези сили като стратегически резерв, който следва да бъде използван при продължаване на засилването на интензитета на войната, пише Бюрк, като същевременно отбелязва, че това може да е всъщност индикация и за разпадането на иранските системи за командване и контрол.
В. "Ню Йорк таймс" се фокусира върху думите на американски представители, че иранските въоръжени сили показват, че знаят как да се адаптират към ситуацията.
Иран изглежда атакува това, което възприема като уязвими точки на САЩ - включително системи за противовъздушна отбрана, които са предназначени да защитават войници и активи в региона, отбелязва американското издание.
1 Тръмп
10:13 11.03.2026
2 Пак опряхте до
Коментиран от #6, #18, #48
10:13 11.03.2026
3 Владимир Путин, президент
Коментиран от #16
10:14 11.03.2026
4 матю хари
10:14 11.03.2026
6 Информацията
До коментар #2 от "Пак опряхте до":Е ценно нещо и Русия ще ги предаде, после и тях ще довърши Тръмп.По ред на номерата.
Коментиран от #12
10:16 11.03.2026
7 Путине, Путине...
10:17 11.03.2026
8 Хихихи.
Коментиран от #15, #22, #23
10:17 11.03.2026
9 хъхъ
Израел "доказват" че е жив...като публикуват някакви неща в Х акаунта "Prime Minister of Israel"
Смях.
10:18 11.03.2026
10 Зеленски бомби Путин
жертвата.
10:18 11.03.2026
11 Тръмп засилва бомбардировките
10:19 11.03.2026
12 И Хитлер и Наполеон
До коментар #6 от "Информацията":така си мислеха, че ще унищожат Русия. Но ядец 🖕
Коментиран от #21
10:20 11.03.2026
13 Намкна меко
Коментиран от #20
10:20 11.03.2026
14 хаха 🤣
10:20 11.03.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Хихихи.":"...пак Путин го извежда от дупката..."
Путин е в такава яма, че се слага от немай къде.
А още нощес Дони ще изсипе купчина Хаймърси и ATACMS върху клетите ру3ки тикви ☝️😁
10:21 11.03.2026
16 Аз съм
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Веган
10:21 11.03.2026
17 Реалист
10:21 11.03.2026
18 Европеец
До коментар #2 от "Пак опряхте до":Така и не разбрах в статията Какво е предложил като лесен изход Путин на лудия Тръмп.... Путин в момента се проявява като либерал, което не е добро за Русия..... Разбира се Русия няма мощта и силата на Великия Съветски съюз.....
10:21 11.03.2026
19 Въпроса е обаче
Коментиран от #25
10:22 11.03.2026
20 Вече го прави
До коментар #13 от "Намкна меко":Марината информация е стара. Чети западни пресни новини.
10:22 11.03.2026
21 Нас в Европа
До коментар #12 от "И Хитлер и Наполеон":Какво ни бърка за Русия, някой ден ще падне. Вече са много изморени ,след предателството на Сирия следва Иран,в един момент ще им скочат и другите мюсюлмански руски републики не само Украйна.
10:24 11.03.2026
22 Европеец
До коментар #8 от "Хихихи.":Не разбрах какъв е тоя изход, но лудото Дончо надали ще се слуша в руския президент Владимир Путин..... Дончо и евреите се оплетоха в Иран, но къде е другият луд терориста и убиеца Бени..... Няма никаква информация, дали е жив, дали е ранен , дали се крие в някоя Миша дупка или пък не е отишъл на оня свят....
Коментиран от #40
10:26 11.03.2026
23 Я пъ тоа
До коментар #8 от "Хихихи.":Путин освен да иска от Тръмп да спре ИЗБИВАНЕТО на руснаци с АМЕРИКАНСКО оръжие, друго нищо не може да предлага.
10:26 11.03.2026
24 Голям позор
Коментиран от #26, #29, #38, #43
10:27 11.03.2026
25 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
До коментар #19 от "Въпроса е обаче":А не обратното, ама кой да знай.....
Коментиран от #30
10:28 11.03.2026
26 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
До коментар #24 от "Голям позор":България внася от АЗЕРБАЙДЖАН.....ама кой да знай
Коментиран от #31, #33
10:29 11.03.2026
27 Оръжие на Тръмп
10:31 11.03.2026
28 Многоходовото
10:31 11.03.2026
29 Две рафенерии направиха в Грузия
До коментар #24 от "Голям позор":И сега и още една китайска се строи ударно. Рафинерията в Бургас е обречена заради атлантическите ни родни подлоги. Покъртително е до къде води слугинажа. Отделно и ще ни осъдят руснаците през арбитраж...
Коментиран от #53
10:31 11.03.2026
30 Ха,ха,ха
До коментар #25 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":Напротив. От седмица Урсулите искат да купуват от Русия. А Путин им съобщи, че Европа не му е вече пазар. Насочва го в друга посока. И тук ДАЖЕго публикуваха Нещо изоставаш с инфото.
10:32 11.03.2026
31 Той също е руски
До коментар #26 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":Чети бре
Коментиран от #34
10:33 11.03.2026
32 Болен мозък
10:34 11.03.2026
33 Смешкооо
До коментар #26 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":България НЕ внася петрол от АЗЕРБАЙДЖАН ! Нито грам не внася от там и не е внасяла никога. От никъде впрочем в момента не внасяме. От месеци танкер в Росенец не е влизал
Коментиран от #37
10:35 11.03.2026
34 Я пъ тоа
До коментар #31 от "Той също е руски":Ереван ти, ама друг път.....
10:35 11.03.2026
35 В Русия бият тревога,
10:36 11.03.2026
36 Хайо
Коментиран от #57
10:36 11.03.2026
37 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Смешкооо":С кво ли работи нефтохимия бре......
10:36 11.03.2026
38 А ферибота от Грузия до Бургас
До коментар #24 от "Голям позор":На кой беше че не си спомням? А?
Коментиран от #52
10:37 11.03.2026
39 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
10:38 11.03.2026
40 Е, той Тръмп вече му каза
До коментар #22 от "Европеец":Русия не е фактор. И реално е така.
10:39 11.03.2026
41 Голем смех
.
10:42 11.03.2026
42 анонимко
10:43 11.03.2026
43 Много пипната е схемата с Грузия
До коментар #24 от "Голям позор":Бартер петрол за горива. Няма парични трансфери ... а остатъка от произведените горива Грузия си ги продава на който иска включително и на Италия и Испания чак ...
10:43 11.03.2026
44 Путине, Путине...
10:44 11.03.2026
45 Георги
10:45 11.03.2026
46 Няма по тъпо нещо от атлантенцето
10:46 11.03.2026
47 Оръжие на Тръмп
10:46 11.03.2026
48 Глупости
До коментар #2 от "Пак опряхте до":все едно САЩ да опре до Зимбабве, същата работа :))) Русия не е фактор, Тръм го каза, а и то се вижда, няма нужда да ни го казват.
10:46 11.03.2026
49 Геогиев
Коментиран от #51
10:47 11.03.2026
50 Просяк.
10:48 11.03.2026
51 Омазана ватенка
До коментар #49 от "Геогиев":Обади му се по телефона да му кажеш как стават нещата.
10:49 11.03.2026
52 Я пъ тоа
До коментар #38 от "А ферибота от Грузия до Бургас":Петрола от Азърбайджан минава през Грузия . През Черно море, стига до нас...
Ама кой да знай.
Коментиран от #56
10:50 11.03.2026
53 Китай до Грузия
До коментар #29 от "Две рафенерии направиха в Грузия":директна ЖП линия има. Минава през кавказките баири и после през Каспийско море. Доставки от Китай до Грузия за 7 дни.....
Коментиран от #55
10:50 11.03.2026
54 Димяща УШАНКА
10:51 11.03.2026
55 Я пъ тоа
До коментар #53 от "Китай до Грузия":Къв Китай, кви пет евро бре....от Азърбайджан, през Грузия за ...Европа.
10:52 11.03.2026
56 Бегай бре смешник
До коментар #52 от "Я пъ тоа":Къв петрол от Грузия до България през Черно море? Ти нормален ли си? хахахаха.....
10:53 11.03.2026
57 лъжеш
До коментар #36 от "Хайо":За съжаление Русия не е дала никакъв отговор. Стига сте слушали кремълските пропагандатори, които ще се окажат по големи от киевските. Путин 5 г тъпче на едно място. Вижте картата- за 4 г фронта се е придвижил с 20 км.
10:53 11.03.2026
58 Путине, Путине...
10:53 11.03.2026