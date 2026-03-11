Урсула фон дер Лайен: Не трябва да има и една сълза за иранския режим

Десетилетия наред аятолах Хаменей управляваше чрез репресия, насилие и страх, смазвайки основните граждански права, заяви днес председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент, предаде БТА.
Фон дер Лайен напомни, че по-рано тази година стотици хиляди млади иранци са излезли на протести, за да "поискат по-добро бъдеще", но са били посрещнати от "брутална репресия", като над "17 000 млади мъже и жени бяха убити" заради опитите на режима да удържи властта си.
"Престъпленията на иранския режим продължават десетилетия чрез мъчения и арести срещу собствения му народ и разпространение на тероризъм в Близкия изток и дори на европейска земя", подчерта Урсула фон дер Лайен.
По думите ѝ този режим осигурява подкрепа за бруталната война на Русия срещу Украйна. "Не трябва да има и една сълза за такъв режим", заяви тя.
Председателката на ЕК каза също, че много иранци са празнували падането на Хаменей, надявайки се този момент да отвори път към свободен Иран. "Иранският народ заслужава точно това - свобода и правото те да избират своето бъдеще."
Фон дер Лайен акцентира, че първата задача на ЕС е да защити своите граждани и да се подготви за въздействието на конфликта в Близкия изток. "Сигурността на Кипър е сигурността на ЕС".
Що се отнася до ситуацията на енергийните пазари, повлияни от войната, Урсула фон дер Лайен обясни, че благодарение на мерките, взети от ЕС през последните години, Европа не толкова зависима от вноса на изкопаеми горива. "Усилията за диверсификация дават резултат, но това не означава, че сме имунизирани от ценови шокове. Енергийните пазари са глобални", посочи тя.
Според Фон дер Лайен, независимо какви мерки се предприемат, докато ЕС продължава да внася значително количество изкопаеми горива от "нестабилни региони", Европа ще бъде уязвима и зависима.
От началото на конфликта в Близкия изток цените на природния газ са се повишили с 50%, а цените на петрола - с 27%. "Ако обърнете това в евро, десетте дни война вече са стрували на европейските данъкоплатци допълнителни 3 милиарда евро под формата на внос на изкопаеми горива. Това е цената на нашата зависимост", отчете председателката на ЕК.
Тя разкритикува противниците на произвежданата в ЕС зелена и ядрена енергия. "Завръщането към покупки на енергия от изкопаеми горива от Русия ще бъде стратегическа грешка", каза още Фон дер Лайен, като заяви, че това ще направи Европа по-зависима, по-уязвима и по-слаба.
