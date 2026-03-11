Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Урсула фон дер Лайен: Не трябва да има и една сълза за иранския режим

11 Март, 2026 12:04 930 62

  • иран-
  • урсула фон дер лaйен-
  • ес-
  • али хаменей

Престъпленията на иранския режим продължават десетилетия чрез мъчения и арести срещу собствения му народ и разпространение на тероризъм, каза тя

Урсула фон дер Лайен: Не трябва да има и една сълза за иранския режим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десетилетия наред аятолах Хаменей управляваше чрез репресия, насилие и страх, смазвайки основните граждански права, заяви днес председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент, предаде БТА.

Фон дер Лайен напомни, че по-рано тази година стотици хиляди млади иранци са излезли на протести, за да "поискат по-добро бъдеще", но са били посрещнати от "брутална репресия", като над "17 000 млади мъже и жени бяха убити" заради опитите на режима да удържи властта си.

"Престъпленията на иранския режим продължават десетилетия чрез мъчения и арести срещу собствения му народ и разпространение на тероризъм в Близкия изток и дори на европейска земя", подчерта Урсула фон дер Лайен.

По думите ѝ този режим осигурява подкрепа за бруталната война на Русия срещу Украйна. "Не трябва да има и една сълза за такъв режим", заяви тя.

Председателката на ЕК каза също, че много иранци са празнували падането на Хаменей, надявайки се този момент да отвори път към свободен Иран. "Иранският народ заслужава точно това - свобода и правото те да избират своето бъдеще."

Фон дер Лайен акцентира, че първата задача на ЕС е да защити своите граждани и да се подготви за въздействието на конфликта в Близкия изток. "Сигурността на Кипър е сигурността на ЕС".

Що се отнася до ситуацията на енергийните пазари, повлияни от войната, Урсула фон дер Лайен обясни, че благодарение на мерките, взети от ЕС през последните години, Европа не толкова зависима от вноса на изкопаеми горива. "Усилията за диверсификация дават резултат, но това не означава, че сме имунизирани от ценови шокове. Енергийните пазари са глобални", посочи тя.

Според Фон дер Лайен, независимо какви мерки се предприемат, докато ЕС продължава да внася значително количество изкопаеми горива от "нестабилни региони", Европа ще бъде уязвима и зависима.

От началото на конфликта в Близкия изток цените на природния газ са се повишили с 50%, а цените на петрола - с 27%. "Ако обърнете това в евро, десетте дни война вече са стрували на европейските данъкоплатци допълнителни 3 милиарда евро под формата на внос на изкопаеми горива. Това е цената на нашата зависимост", отчете председателката на ЕК.

Тя разкритикува противниците на произвежданата в ЕС зелена и ядрена енергия. "Завръщането към покупки на енергия от изкопаеми горива от Русия ще бъде стратегическа грешка", каза още Фон дер Лайен, като заяви, че това ще направи Европа по-зависима, по-уязвима и по-слаба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    72 4 Отговор
    Много яка снимка !!! Прилича на вещицата от Прага с глава куха като на плашилото от Оз!!!

    12:06 11.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Айше от Куртово конаре

    42 2 Отговор
    Тъй разправя щото не са й пратили активирани свободни радикали. Ща реве, та ща се къса.

    12:07 11.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЕСтествено

    67 4 Отговор
    А за избитите деца?!? Безсърдечна kyчkaе Другарката Урсула!

    12:07 11.03.2026

  • 7 Мриииии ма вeщщщщице

    51 3 Отговор
    Скоооооо4убро

    12:07 11.03.2026

  • 8 Чичо Гошо

    66 3 Отговор
    Докога ще търпим това дяволско човече?

    12:07 11.03.2026

  • 9 Тази определено е

    46 4 Отговор
    🙉🤪🤮 Я хапе кучето

    12:08 11.03.2026

  • 10 Урус пия

    45 4 Отговор
    Когато бъде осъдена на смърт ще има наддаване за това,кой да и сложи инжекцията Кандидатите ще са милиони.

    Коментиран от #40

    12:09 11.03.2026

  • 11 незнайко

    40 4 Отговор
    Но трябва да плачем от режима който ни налага ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ !!!
    Тази жена вече се мисли за ГОСПОД като ТРЪМП !!!
    Няма ли мислещи хора в тази ЕВРОПА да се обединят и да се спре това колониално издевателство върху страните членки в този съюз ???

    Коментиран от #48, #60

    12:09 11.03.2026

  • 12 ШОПА

    27 3 Отговор
    та па ша казва кой как да живее. хората си имат техни разбирания и техна религия и на акушерката не и аресва. ми ти си гледай украина и си мисли за раша.

    12:09 11.03.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    33 2 Отговор
    За Натаняху да ревем ли?

    12:09 11.03.2026

  • 14 Край

    34 4 Отговор
    Да убиеш аятолаха по време на Рамазан е като да застреляш папата на Великден.

    12:10 11.03.2026

  • 15 Нагла бабичка

    33 3 Отговор
    Корумпирана, алчна и безсрамна!

    12:10 11.03.2026

  • 16 ГЕСТАПО

    31 4 Отговор
    БОКЛУК

    12:10 11.03.2026

  • 17 Роден в НРБ

    25 4 Отговор
    И за вашия режим няма да има сълзи

    12:11 11.03.2026

  • 18 Щурмбанфюрер Урсула Ойро

    20 4 Отговор
    Ама съм и3р0д,а?🤣

    12:11 11.03.2026

  • 19 Да,бе

    26 3 Отговор
    Иранският народ масово си обича и защитава управлението,а тая масово я ненавижда цяла Европа и с удоволствие щеше да я прати на кладата е едни по-добри времена...Които може и да се завърнат скоро.

    12:12 11.03.2026

  • 20 ФЕЙК

    22 2 Отговор
    Брюкселските луди жаби начело с Урсулата нямат спирка в алчността и простащините си!

    12:12 11.03.2026

  • 21 Сатана Z

    19 3 Отговор
    УрSSула ще свърши като Магда Гьобелс.

    12:12 11.03.2026

  • 22 Соваж бейби

    3 10 Отговор
    Не мога да повярвам че ще го кажа ,Ленчето за първи път да каже истината и нещо смислено.

    12:13 11.03.2026

  • 23 Барбалей

    22 2 Отговор
    Освен българите,явно и европейците са толкова пр0сти,щом търпят Урсула и компания.

    12:13 11.03.2026

  • 24 Див селянин

    15 2 Отговор
    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    12:13 11.03.2026

  • 25 е..........

    16 3 Отговор
    Никой не плаче за режима. Нормалните хора плачат за избитите невинни деца.Изкуфяла бабличка.

    12:13 11.03.2026

  • 26 УрSSула

    13 1 Отговор
    Студенокръвно , пълзящо и съска...що е то?

    12:14 11.03.2026

  • 27 Евреин

    12 1 Отговор
    И за Урсула и компания няма да има. Дано по скоро влезе в затвора!

    12:14 11.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 геле

    13 0 Отговор
    абре какви малоумници сме за да можем толкова години да търпим това недоразумение, което разруши Европа

    12:15 11.03.2026

  • 30 Аятолах в хамак

    9 0 Отговор
    Ще и пратим картичка с дрон

    12:15 11.03.2026

  • 31 Копейка

    0 9 Отговор
    На нас ни казаха да плачем!

    12:15 11.03.2026

  • 32 Така Така

    8 0 Отговор
    каква си ти ма да казваш и определяш как да живеят Иранците и кой да ги управлява. Та по голям Диктатор от тебе няма

    12:15 11.03.2026

  • 33 Калашников

    10 0 Отговор
    А за теб какво да кажем.......Евро фашистка издънка???Виж си Родата в исторически план, или вече пренебрегваме историята....?

    12:15 11.03.2026

  • 34 Премахнете Урсула

    9 0 Отговор
    И една сълза не трябва да се рони за Урсула и всичкият останал урсул як.

    12:16 11.03.2026

  • 35 Оооооххх

    7 1 Отговор
    Жалко че Европа се управлява от хора които трябва да стоят до печките и да готвят и да не излизат навън от кухнята.

    Коментиран от #44

    12:16 11.03.2026

  • 36 ЗабеляЗЪЛ

    0 9 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и ги лъжат в магазините.

    12:16 11.03.2026

  • 37 не може да бъде

    7 1 Отговор
    Не мога да направя коментар на изказването на г-жа Урсула като считам че това е също извън компетентността и на политическите коментатори!? С това изказване трябва да се заемат специалистите по психично здраве и ветеринарните специалистите по бяс !?

    12:17 11.03.2026

  • 38 нннн

    10 2 Отговор
    Поне половин сълза за загиналите ирански деца??? Само в едно училище бяха ,,демократизирани" 170 - лека им пръст...
    А израелският режим, който е задължен, но не позволява създаване на Палестинска държава какво заслужава?
    И чий го дирят 14ам. бази в района на 10 000 км от САЩ?

    Коментиран от #54

    12:17 11.03.2026

  • 39 ООрана държава

    9 0 Отговор
    На тая само един мустак тип Чарли Чаплин и липсва

    Коментиран от #43

    12:18 11.03.2026

  • 40 гужва

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Урус пия":

    ке има и решу ли да я разчекорат на 2 коньи

    12:18 11.03.2026

  • 41 Сократ

    8 0 Отговор
    Няма ли някой да гръмне тази вещица?

    12:18 11.03.2026

  • 42 ПИТко

    5 0 Отговор
    Мръсна уста!
    Ще ти я затворят завинаги

    12:18 11.03.2026

  • 43 има

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "ООрана държава":

    но ги крие

    12:19 11.03.2026

  • 44 Незнайко

    1 7 Отговор

    До коментар #35 от "Оооооххх":

    Отиваш в Русия.Там текат реки от мед и масло.И бензин има И нафта има.И Путлер ще те спаси от европейската идиотщина.

    12:19 11.03.2026

  • 45 Рептил дърт квазимодски,можеш да правиш

    4 0 Отговор
    кат вятъра.Само червеите ша та управят на 2 метра под корените на тревата.

    12:20 11.03.2026

  • 46 123

    5 1 Отговор
    Кукувицата дали осъзнава, че страдат обикновенните хора, а не режима?

    12:20 11.03.2026

  • 47 Хасан

    6 0 Отговор
    Уршулке, ти защо постоянно казваше в Европа да влизат много емегранти, ма?

    Коментиран от #55

    12:20 11.03.2026

  • 48 И какъв режим режим ти е..

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "незнайко":

    Наложил ЕС бе кухар?, защо не живееш във великите демокрации на Русия, Китай, Северна Корея или Иран ами страдаш в ЕС?

    12:21 11.03.2026

  • 49 Софиянец

    6 0 Отговор
    Това заповед ли е, ма? Фашистко долна!

    12:21 11.03.2026

  • 50 Урсула

    6 0 Отговор
    Абе тая няма ли да се спомине най после от задавяне с парите, които присвои.

    12:22 11.03.2026

  • 51 А убитите деца? ;

    6 0 Отговор
    Тая не мисли

    12:22 11.03.2026

  • 52 Стойко

    5 0 Отговор
    Тая тетка никой не я е избирал, а се разпорежда като селски кмет в ес! Та кой точно е диктатора?

    12:22 11.03.2026

  • 53 Истински Русофил

    1 3 Отговор
    Лично аз няма да плача нито за Иранския Режим, за ятоаллаха им, нито за Путин, нито за Борисов, Пеевски, Костадинов. Писна ми от глу остихе им. Това не са хора, а сатанисти.

    12:23 11.03.2026

  • 54 Соваж бейби

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "нннн":

    Те тези деца после ще дойде да прави атентати в Европа и други мизерии,на всичко отгоре и ще ги храниш от данъците ти и ддс всекидневен рекет.

    12:23 11.03.2026

  • 55 Такива като теб наистина не

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "Хасан":

    Трябва да влизат в ЕС...

    12:23 11.03.2026

  • 56 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Не трябва да има и една сълза за украинския режим!

    12:23 11.03.2026

  • 57 Опааа

    4 0 Отговор
    Мръсна кО вра гадна! Веднага в Белене и минимум 50г.каторга!

    12:23 11.03.2026

  • 58 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Престъпленията на украинския режим продължават десетилетия чрез мъчения и арести срещу собствения му народ и разпространение на тероризъм

    12:24 11.03.2026

  • 59 Хеми значи вазелин

    1 0 Отговор
    Време е и в ЕС да се въведе смъртното наказание със овесване на стрела на автокран. Урсуляка ще е първия екзекутриан по иранския начин.

    12:25 11.03.2026

  • 60 Знайко

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "незнайко":

    На мен не ми пречи. Свободен си да идеш в Русия, дори Иран, да се спасяваш.

    12:25 11.03.2026

  • 61 Защо така

    0 0 Отговор
    Същото продължава и в България, а за нас никой не пророни и една сълза от скъпо платените бюрократи със стъклени очи в Белгия и Германия и Холандия и Дания и Англия ... !

    12:25 11.03.2026

  • 62 Райхсмаршал Гьоринг

    0 0 Отговор
    Зиг хайл, Урсула!

    12:25 11.03.2026

