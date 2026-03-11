Иран предупреждава американски технологични компании за възможни удари

Иран предупреди американски технологични компании, че техните офиси и инфраструктура могат да се превърнат в мишени с разрастването на конфликта в региона, съобщава Ал Джазира, предава News.bg.

Свързаната с Иранската революционна гвардия информационна агенция Тасним публикува списък с офиси и инфраструктура на големи американски технологични компании, за които твърди, че са свързани с Израел и се използват за военни цели.

Според публикацията тези обекти са описани като „новите цели на Иран“ и включват инфраструктура за облачни услуги, управлявани от компании като Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia и Oracle Corporation.

Посочените офиси и инфраструктура се намират в няколко израелски града, както и в някои страни от Персийския залив. „Тасним“ уточнява, че технологията на избраните обекти е била използвана за военни приложения.

По-рано днес Иран отправи предупреждение, че може да атакува банки и икономически центрове, свързани със САЩ и Израел в Близкия изток, след като според Техеран израелско-американски удари са засегнали иранска банка.