Иран предупреждава американски технологични компании за възможни удари

Иран предупреди американски технологични компании, че техните офиси и инфраструктура могат да се превърнат в мишени с разрастването на конфликта в региона, съобщава Ал Джазира, предава News.bg.
Свързаната с Иранската революционна гвардия информационна агенция Тасним публикува списък с офиси и инфраструктура на големи американски технологични компании, за които твърди, че са свързани с Израел и се използват за военни цели.
Според публикацията тези обекти са описани като „новите цели на Иран“ и включват инфраструктура за облачни услуги, управлявани от компании като Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia и Oracle Corporation.
Посочените офиси и инфраструктура се намират в няколко израелски града, както и в някои страни от Персийския залив. „Тасним“ уточнява, че технологията на избраните обекти е била използвана за военни приложения.
По-рано днес Иран отправи предупреждение, че може да атакува банки и икономически центрове, свързани със САЩ и Израел в Близкия изток, след като според Техеран израелско-американски удари са засегнали иранска банка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #4
13:35 11.03.2026
2 Соваж бейби
Коментиран от #6
13:35 11.03.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
13:36 11.03.2026
4 Соваж бейби
До коментар #1 от "си дзън":Ти сега ли ги разбра кави са ?Ще разбереш и още в последствие.
Коментиран от #8
13:36 11.03.2026
5 зле
13:36 11.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Малииии
Коментиран от #10
13:37 11.03.2026
8 зле
До коментар #4 от "Соваж бейби":какви са кажи ни ?
Коментиран от #11
13:37 11.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 зле
До коментар #7 от "Малииии":ти българия въобще защо я слагаш в тоя конфликт никой не ни гледа сериозно за заплаха особенно иран имат си по големи грижи а и повечето иранци които живеят в българия не са тук от любов към режима . ай
13:40 11.03.2026
11 Соваж бейби
До коментар #8 от "зле":Злобни терористи ислямисти и такива ще си останат които тормозят по голямата част от планетата ,не видях желаещи да иска смяна режима в Иран само това беше лъжа .Това е ислямска държава и си иска аятоляха!
13:41 11.03.2026
12 мани беги
13:52 11.03.2026