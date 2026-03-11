Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран предупреждава американски технологични компании за възможни удари

11 Март, 2026 13:33 770 12

  • иран-
  • удари-
  • американски компании

Революционната гвардия публикува списък с офиси и инфраструктура, свързани с военни приложения на Израел и САЩ

Иран предупреждава американски технологични компании за възможни удари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран предупреди американски технологични компании, че техните офиси и инфраструктура могат да се превърнат в мишени с разрастването на конфликта в региона, съобщава Ал Джазира, предава News.bg.

Свързаната с Иранската революционна гвардия информационна агенция Тасним публикува списък с офиси и инфраструктура на големи американски технологични компании, за които твърди, че са свързани с Израел и се използват за военни цели.

Според публикацията тези обекти са описани като „новите цели на Иран“ и включват инфраструктура за облачни услуги, управлявани от компании като Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia и Oracle Corporation.

Посочените офиси и инфраструктура се намират в няколко израелски града, както и в някои страни от Персийския залив. „Тасним“ уточнява, че технологията на избраните обекти е била използвана за военни приложения.

По-рано днес Иран отправи предупреждение, че може да атакува банки и икономически центрове, свързани със САЩ и Израел в Близкия изток, след като според Техеран израелско-американски удари са засегнали иранска банка.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 14 Отговор
    Иран ... приключи на бойното поле, щом заплашва с тероризъм.

    Коментиран от #4

    13:35 11.03.2026

  • 2 Соваж бейби

    3 11 Отговор
    Хайде от кога чакам нещо по сериозно че Дончо да ви пуска атома !Иначе няма оправия с вас!

    Коментиран от #6

    13:35 11.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    САЩ искат летище от Румъния за изтребители ще зареждат от летище София.

    Коментиран от #9

    13:36 11.03.2026

  • 4 Соваж бейби

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ти сега ли ги разбра кави са ?Ще разбереш и още в последствие.

    Коментиран от #8

    13:36 11.03.2026

  • 5 зле

    1 5 Отговор
    джаф джаф джаф да наемат медведеф и паскоф да жафкат и те че са опитни в празните заплахи!!!

    13:36 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Малииии

    8 1 Отговор
    А АЕЦ Козлодуй,летище София,Лукойл Бургас дали са в списъка.

    Коментиран от #10

    13:37 11.03.2026

  • 8 зле

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    какви са кажи ни ?

    Коментиран от #11

    13:37 11.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 зле

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Малииии":

    ти българия въобще защо я слагаш в тоя конфликт никой не ни гледа сериозно за заплаха особенно иран имат си по големи грижи а и повечето иранци които живеят в българия не са тук от любов към режима . ай

    13:40 11.03.2026

  • 11 Соваж бейби

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "зле":

    Злобни терористи ислямисти и такива ще си останат които тормозят по голямата част от планетата ,не видях желаещи да иска смяна режима в Иран само това беше лъжа .Това е ислямска държава и си иска аятоляха!

    13:41 11.03.2026

  • 12 мани беги

    1 0 Отговор
    мно ще се радвам да разрушат няколко дейта центъра, защото от там се бълва зловреден бот трафик ... всевъзможни ботове се пускат от тия центрове ... също така стотици хиляди ip v4 отиват за техните зловредни нужди ... навсякъде са по света и в повечето случаи се ползват за лоши неща ... единственото им полезно нещо е съхранението на файлове на потребители и за клипчетата на тубата, и подобни сайтое ... блокирал съм хиляди зловредни ip от разни уродливи центрове, аман ... мятай ракетите без жал, никва жал за тия ужасни центрове

    13:52 11.03.2026

