Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран се похвали с най-мощната си атака срещу Израел и американски цели от началото на войната

Иран се похвали с най-мощната си атака срещу Израел и американски цели от началото на войната

11 Март, 2026 06:01, обновена 11 Март, 2026 06:10 4 183 27

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • атаки-
  • ракети-
  • дронове

Според държавната телевизия атаките, извършени с ракети и дронове, са продължили най-малко три часа

Иран се похвали с най-мощната си атака срещу Израел и американски цели от началото на войната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бомбардировките срещу израелска територия и американски военни съоръжения в региона от Иран в нощта на 11 март бяха най-голямата атака на Ислямската република след ескалацията на конфликта в региона, съобщи иранската държавна телевизия.

„Последната, 37-ма вълна от операция „Истинско обещание 4“, проведена тази нощ, беше най-голямата операция на Иран срещу вражески сили и съоръжения в региона“, съобщи телевизионният канал.

Според медията атаките, извършени с ракети и дронове, са продължили най-малко три часа.

Отбелязва се, че по време на 37-мата вълна „са използвани свръхтежки ракети Хорамшахр, а също така са атакувани сателитен комуникационен център близо до Тел Авив, израелски военни съоръжения в Хайфа и Западен Йерусалим“.

Държавната телевизия съобщи още, че „многобройни американски цели, включително американски бази в иракския град Ербил и в Кувейт“, са били бомбардирани.

Междувременно израелски самолети са ударили квартал Айшат Бакар в центъра на Бейрут, съобщи гражданската защита на Ливан.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да видят и те резания

    62 3 Отговор
    мошетата.

    Коментиран от #21

    06:13 11.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    64 8 Отговор
    Израел е държава с площ от около 20 770км² . Населението на страната надхвърля 10 милиона души.
    Иран е с площ 1 648 195 km². Населението ѝ е около 90 милиона души.
    Шансовете на ционистите клонят към нула.

    Коментиран от #6, #7

    06:19 11.03.2026

  • 5 Дако

    59 2 Отговор
    Чичо Дони каза че са унищожили 90% от Иранските ракети и вече ще обявява победата ?!!
    На кого да вярваме сега ?

    Коментиран от #9, #27

    06:23 11.03.2026

  • 6 Като гледам

    10 19 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    , чета и слушам, фактите говорят за друго 😎

    06:23 11.03.2026

  • 7 Георги

    35 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шопо":

    конят към нула при директен сблъсък, те затова бом-бят от разстояние и насъскаха кучето си срещу Иран. Опитват се и останалите араби да подхлъзнат... така шансовете им отлепят от нулата, макар да не са големи без войници на място.

    06:26 11.03.2026

  • 8 Ний ша Ва упрайм

    15 4 Отговор
    да се целят у АЕЦ там е келепира! Содом и Гимор там е изстината за персите

    06:28 11.03.2026

  • 9 Георги

    46 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дако":

    чичо дончо е способен да обяви победа и във виетнамската война. Отдавна на политиците не им пука дали им вярват, щом медиите ги подкрепят и повтарят тяхната версия, докато на обикновения човек не му стане безразлично.

    Коментиран от #16

    06:29 11.03.2026

  • 10 България е с Иран!

    52 3 Отговор
    Израелските окупатори накрая си намериха майстора! За съжаление, мир в Близкия Изток ще настъпи само ако цялото фанатизирано население на измислената държава Израел се изсели в САЩ, където и без това са купили политиците.

    06:33 11.03.2026

  • 11 Грозната истина

    48 2 Отговор
    Браво на Иранците.

    06:35 11.03.2026

  • 12 Толкова са силни че

    8 30 Отговор
    Целият Техеран е в роини

    06:38 11.03.2026

  • 13 Кабала Ала Бала

    54 1 Отговор
    Разбрахте ли сега защо Евреите са ги гонели отвсякъде през вековете?! Лицемерно племе което гледа да заграби колкото се може повече от "гоите", докато се прави на жертва.

    Коментиран от #18

    06:42 11.03.2026

  • 14 стоян георгиев

    32 3 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 👌

    06:43 11.03.2026

  • 15 Софиянец

    34 3 Отговор
    А бе, що всички мразят исраелците? Случайност? Едва ли!

    06:45 11.03.2026

  • 16 За Доналд няма прошка

    33 1 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Доналд знае, че е пътник на изборите тази Есен. Беше избран да служи на Америка, а не на Израел, и МАГА няма да му прости предателството на изборите.

    06:46 11.03.2026

  • 17 милен к@неф

    9 2 Отговор
    направо се н@$$рах

    06:47 11.03.2026

  • 18 Старец

    30 3 Отговор

    До коментар #13 от "Кабала Ала Бала":

    Мир по света ще има, тогава, когато тази нация бъде истрита от земята.

    06:47 11.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатаняхуто от пъкъла

    12 1 Отговор
    Обичам миризмата на кашерно препечено рано сутрин!

    06:56 11.03.2026

  • 21 Реалността

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "Да видят и те резания":

    Няма потвърждение за унищожени американски бази или сринати израелски градове.

    Защо се появяват такива твърдения

    Иранските държавни медии често:
    • показват единични попадения като огромна победа
    • използват стари или неясни видеа
    • обявяват военни цели за “унищожени” без доказателства

    07:07 11.03.2026

  • 22 Адолф

    7 0 Отговор
    Майка ви еврейска мръсна

    07:08 11.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Размяната

    6 0 Отговор
    на въздушни удари не може да доведе до никаква съществена политическа промяна, освен разрушения на инфраструктура и случайни жертви. Война се печели на терен, с упражняване на ефективен контрол върху територията и населението на противника.

    07:15 11.03.2026

  • 25 Тити

    1 8 Отговор
    Иранциъе сами се хвалят като Рашистите.

    07:15 11.03.2026

  • 26 leoполд

    0 10 Отговор
    Не е необходимо човек да е военен за да разбере как стоят нещата в тази война.Иран е на колене поради собственната си глупост.Развиха нападателно оръжие без да се погрижат за що годе ПВО.Резултата е пълна доминация на самолетите на Израел и САЩ.Оранжавия пуяк много добре знае цената на победата а тя се заключава в пълно унищожаване на енергийната и водна структура на Иран.Остави Иран за десетилетия без ел енергия и питейна вода брадатите пръчове сами ще дойдат на крака за Мир.Атакувайки ел централите ,мрежите подстанциите и язовири центрове за водоподаване резултата е пълна и безусловна капитулация.Стратезите на САЩ за това са толкова ентусиазирани и надменни.Не искат Великобритания без Европа и НАТО.Няма как ключа на победата е в техни ръце.Американските гангстери не се поколебаха в Хиродима и Нагазаки да избият стотици хиляди та един Иран

    07:21 11.03.2026

  • 27 Като

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дако":

    Го гледам е чалнат в главата, толкова за дончо
    Къде е сатаняхо...до 2 март беше много активен,
    по телевизиите го показваха нон стоп

    07:39 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания