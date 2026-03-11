Иран се похвали с най-мощната си атака срещу Израел и американски цели от началото на войната

Бомбардировките срещу израелска територия и американски военни съоръжения в региона от Иран в нощта на 11 март бяха най-голямата атака на Ислямската република след ескалацията на конфликта в региона, съобщи иранската държавна телевизия.
„Последната, 37-ма вълна от операция „Истинско обещание 4“, проведена тази нощ, беше най-голямата операция на Иран срещу вражески сили и съоръжения в региона“, съобщи телевизионният канал.
Според медията атаките, извършени с ракети и дронове, са продължили най-малко три часа.
Отбелязва се, че по време на 37-мата вълна „са използвани свръхтежки ракети Хорамшахр, а също така са атакувани сателитен комуникационен център близо до Тел Авив, израелски военни съоръжения в Хайфа и Западен Йерусалим“.
Държавната телевизия съобщи още, че „многобройни американски цели, включително американски бази в иракския град Ербил и в Кувейт“, са били бомбардирани.
Междувременно израелски самолети са ударили квартал Айшат Бакар в центъра на Бейрут, съобщи гражданската защита на Ливан.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да видят и те резания
Коментиран от #21
06:13 11.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Шопо
Иран е с площ 1 648 195 km². Населението ѝ е около 90 милиона души.
Шансовете на ционистите клонят към нула.
Коментиран от #6, #7
06:19 11.03.2026
5 Дако
На кого да вярваме сега ?
Коментиран от #9, #27
06:23 11.03.2026
6 Като гледам
До коментар #4 от "Шопо":, чета и слушам, фактите говорят за друго 😎
06:23 11.03.2026
7 Георги
До коментар #4 от "Шопо":конят към нула при директен сблъсък, те затова бом-бят от разстояние и насъскаха кучето си срещу Иран. Опитват се и останалите араби да подхлъзнат... така шансовете им отлепят от нулата, макар да не са големи без войници на място.
06:26 11.03.2026
8 Ний ша Ва упрайм
06:28 11.03.2026
9 Георги
До коментар #5 от "Дако":чичо дончо е способен да обяви победа и във виетнамската война. Отдавна на политиците не им пука дали им вярват, щом медиите ги подкрепят и повтарят тяхната версия, докато на обикновения човек не му стане безразлично.
Коментиран от #16
06:29 11.03.2026
10 България е с Иран!
06:33 11.03.2026
11 Грозната истина
06:35 11.03.2026
12 Толкова са силни че
06:38 11.03.2026
13 Кабала Ала Бала
Коментиран от #18
06:42 11.03.2026
14 стоян георгиев
06:43 11.03.2026
15 Софиянец
06:45 11.03.2026
16 За Доналд няма прошка
До коментар #9 от "Георги":Доналд знае, че е пътник на изборите тази Есен. Беше избран да служи на Америка, а не на Израел, и МАГА няма да му прости предателството на изборите.
06:46 11.03.2026
17 милен к@неф
06:47 11.03.2026
18 Старец
До коментар #13 от "Кабала Ала Бала":Мир по света ще има, тогава, когато тази нация бъде истрита от земята.
06:47 11.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сатаняхуто от пъкъла
06:56 11.03.2026
21 Реалността
До коментар #1 от "Да видят и те резания":Няма потвърждение за унищожени американски бази или сринати израелски градове.
Защо се появяват такива твърдения
Иранските държавни медии често:
• показват единични попадения като огромна победа
• използват стари или неясни видеа
• обявяват военни цели за “унищожени” без доказателства
07:07 11.03.2026
22 Адолф
07:08 11.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Размяната
07:15 11.03.2026
25 Тити
07:15 11.03.2026
26 leoполд
07:21 11.03.2026
27 Като
До коментар #5 от "Дако":Го гледам е чалнат в главата, толкова за дончо
Къде е сатаняхо...до 2 март беше много активен,
по телевизиите го показваха нон стоп
07:39 11.03.2026