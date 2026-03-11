Иран се похвали с най-мощната си атака срещу Израел и американски цели от началото на войната

Бомбардировките срещу израелска територия и американски военни съоръжения в региона от Иран в нощта на 11 март бяха най-голямата атака на Ислямската република след ескалацията на конфликта в региона, съобщи иранската държавна телевизия.

„Последната, 37-ма вълна от операция „Истинско обещание 4“, проведена тази нощ, беше най-голямата операция на Иран срещу вражески сили и съоръжения в региона“, съобщи телевизионният канал.

Според медията атаките, извършени с ракети и дронове, са продължили най-малко три часа.

Отбелязва се, че по време на 37-мата вълна „са използвани свръхтежки ракети Хорамшахр, а също така са атакувани сателитен комуникационен център близо до Тел Авив, израелски военни съоръжения в Хайфа и Западен Йерусалим“.

Държавната телевизия съобщи още, че „многобройни американски цели, включително американски бази в иракския град Ербил и в Кувейт“, са били бомбардирани.

Междувременно израелски самолети са ударили квартал Айшат Бакар в центъра на Бейрут, съобщи гражданската защита на Ливан.