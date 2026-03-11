Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Експерт: САЩ подцениха отговора на Иран

11 Март, 2026

Тръмп сега се опитва да намери начин да прекрати войната възможно най-бързо, казва Ян Бусе

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

"Не смятам, че иранският режим е на ръба на колапс", казва пред АРД военният експерт Ян Бусе. Според Бусе, който е научен сътрудник към университета на Бундесвера в Мюнхен, САЩ са очаквали тази война да е далеч по-бърза и лесна, а Доналд Тръмп не си е представял, че Иран ще може да осъществи мащабната ескалация, която създаде проблеми за целия регион и за световната икономика.

"Затова Тръмп сега се опитва да намери начин да прекрати войната възможно най-бързо и все пак да успее да я обяви за успешна", казва Бусе. "Иран със сигурност ще успее да възстанови и другите си възможности в средносрочен план."

Причината е, че този режим - за разлика от Иран под контрола на Садам Хюсеин и Либия по времето на Муамар Кадафи, не зависи от един единствен човек. Идеологическата основа на иранския режим го поддържа, а съвсем класически административни процедури влязоха в сила, за да заменят човека на върха и да назначат Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер, казва Бусе.

Как ще изглежда управлението на Иран след края на войната?

Фактът, че Моджтаба Хаменей, който се смята за по-краен и от баща си и е много близък до Революционната гвардия, беше избран да застане начело на Ислямската република, не е учудващ, смята експертът. "Когато режимът е под натиск, няма желание да поема рискове като позволи на по-прагматичен човек да поеме властта", отбелязва експертът пред АРД. "В дългосрочен план Революционната гвардия навярно ще концентрира още повече власт. Въпреки това тя все още се уповава на логиката на системата на Ислямската република. Затова и не смятам, че има опасност Иран рязко да премине към класическа военна диктатура."

Иранският режим има за цел не само да оцелее в тази война, но и да запази възможността си да атакува Израел, американските бази в региона и монархиите в Залива, обяснява експертът. Тъкмо това се опитват да предотвратят Израел и САЩ. Дали ще успеят зависи на първо време от това дали Тръмп ще обяви край на войната в кратки срокове или тя ще се превърне в дълготрайна война на изтощение. Важно е и какъв точно е капацитетът на съвместната операция, защото въпреки че Тръмп се опитва да убеди света в обратното, мунициите на САЩ и Израел не са с неизчерпаем ресурс.

В момента САЩ правят разнопосочни изказвания относно целта на войната, подчертава Бусе. Първо Доналд Тръмп говореше за смяна на режима, после държавният секретар Марко Рубио каза, че единствената цел е унищожаването на военния потенциал на Иран и дори не спомена ядрената програма или смяната на режима. "Страхувам се, че и самата администрация на Тръмп не знае какви точно са целите ѝ и работи без стратегия. Това е изключително рисковано", казва Ян Бусе.

В същото време Израел е много по-категоричен в желанието си да свали режима на аятоласите. От тяхна гледна точка това би означавало, че тогава няма да има директна заплаха нито за Израел, нито за САЩ повече. Вашингтон обаче се интересува в по-голяма степен от пазара на петрол, както и от стабилността на партньорите му в региона. Саудитска Арабия, Кувейт, Катар и ОАЕ вече сериозно се притесняват, че колапс на иранския режим ще има изключително дестабилизиращи последици и за тях. "В този смисъл може да се стигне дотам Доналд Тръмп да трябва да убеди Бенямин Нетаняху, че на войната трябва да се сложи край", смята Бусе.

Ще се намесят ли кюрдските милиции в конфликта?

Според експерта идеята, че САЩ и Израел може да подкрепят кюрдските милиции, е много рискована и може да има непредвидени последици за региона. "Ако САЩ дадат зелена светлина на такова нещо, това ще сложи под въпрос не само оцеляването на режима в Иран, но и териториалната цялост на страната", казва Бусе пред АРД.

Ако кюрдски групи решат да предяват претенции към част от територията на Иран, това ще е голям проблем и за Турция, защото много от тези военизирани групи поддържат връзки с Кюрдската работническа партия. Такова развитие ще дестабилизира и Ирак, където има голямо кюрдско малцинство. "Всъщност и от гледна точка на самите кюрди това не е много добра идея. В миналото САЩ са разчитали на кюрдите, а после са ги изоставяли", припомня Бусе.

Големият въпрос при такъв сценарий е дали САЩ ще поемат отговорност за хаоса, който може да възникне. "Отговорността ще трябва основно да бъде поета от държавите в региона."

Значително отслабване, но не и крах на режима

Възможно е този конфликт да приключи с изключително отслабен режим в Иран, но не и такъв, който е изгубил контрола над страната. Това значи, че той навярно ще продължи да потиска опозицията със сила, смята експерта. "Такъв режим навярно ще се затруднява да заплашва съседните държави поне в началото. Но ще има много по-сериозни причини да се осланя на ядрената си програма с идеята да се защити от друга война", казва пред АРД Бусе.

Не на последно място остава въпросът колко дълго САЩ ще продължават тази война, докато рискът за голямо повишение на цените на петрола и огромна инфлация като резултат е на масата. Все пак Доналд Тръмп не иска да отчуждава най-лоялните си гласоподаватели преди междинните избори през ноември тази година. "Представям си, че в някакъв момент напрежението по тази линия ще стане толкова сериозно, че войната ще приключи без "безусловното предаване" на иранския режим, за което Тръмп говореше и без ясна победа, но със значително отслабване на режима в Техеран."

Автор: Екарт Аретц ARD


  • 1 Бен Ходжа

    3 1 Отговор
    Няма да стане без сухопътна операция, като в Ирак и международни контингенти.

    Коментиран от #15

    13:48 11.03.2026

  • 2 Соваж бейби

    1 14 Отговор
    Значи ще има бой докато паднат едните за да останат другите ,иранци нямат шанс ще яде дърво до край.

    13:49 11.03.2026

  • 3 Тома

    15 3 Отговор
    Тука бай дончо настъпи мотиката два пъти и сега търси Путин да му съдейства

    13:49 11.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 2 Отговор
    Тръмп загуби още една война.

    13:49 11.03.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    5 9 Отговор
    Тръмп искаше да покаже на путен, че и той може да стреля!
    Това е!
    Дреме му за Иран!

    13:49 11.03.2026

  • 6 Сатана Z

    13 1 Отговор
    САШТ трябва да благодари на Иран ,че се въздържа засега да потопи на бай Дончо гемиите в Залива

    13:50 11.03.2026

  • 7 си дзън

    1 7 Отговор
    Янчооо, гледай си в канчето бе. Защо не давате Таурусите на Украйна, ами ръсиш акъл.

    Коментиран от #17

    13:50 11.03.2026

  • 8 Гледайте

    11 1 Отговор
    Бpaндън Уaйкъpт: Tpъмп тpябвa дa oбяви пoбeдa и дa ce изтeгли oт Иpaн, дoкaтo мoжe. Aмepикa ce yпpaвлявa oт Изpaeл.
    Интервю с Брандън Уайкърт, американски журналист и анализатор по въпросите на националната сигурност, публикувал текстове в The National Interest, The Washington Times.

    13:51 11.03.2026

  • 10 Естет

    5 1 Отговор
    Персите ги лупат като маче у дирек!

    13:52 11.03.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    кажете на оная откровена копей///////ка , моде/////ратора сутринта , дет трие коментари...че голям б////@й ще го @/// б/а!! после ще ви разкажа за Техеран в ПЛАМЪЦИ

    13:52 11.03.2026

  • 12 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Иранците разнасят Бай Тръмп като пръскачка из лозе

    13:52 11.03.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор
    Персите са казали - ако САЩ може да понесе 200 долара за барел да продължава!

    И ако САЩ може, за полудяла Европа това е края!

    Коментиран от #18

    13:52 11.03.2026

  • 14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 1 Отговор
    Веселият живот те първа предстой за Джендъра Жена,а иранският режим е обявил джихад срещу всеки и всичко защото се влияе от всеки човек и се оглеждат в всеки един чалмите ирански , колкото до българския евроатлантически змиярник полицията ги пази
    Само Джендъра Жена има моралното право да набива на хората в очите истината САЩ е Британска колония днес 🇬🇧 и осъзнавам че командвам всички мъже и жени момчета и момичета и че някой някой ден ще умра от Злополука на Атинска земя

    13:52 11.03.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бен Ходжа":

    Даже и Рижия не е толкова луд да започне сухопътна операция в Иран - няма да сколасат да извозват чувалите към САЩ, а почнат ли да пристигат Тръмп ще е на бесилото...

    13:53 11.03.2026

  • 16 Сталин

    5 1 Отговор
    Великите перси пребиха световните терористи и кошерните плъхове, унищожиха бази за трилиони ,и Дъмбо ще влачат сега Патриоти от Южна Корея да се пазят от боя който ядоха и ония чuкиджии от Южна Корея са недоволни че остават без Патриоти

    13:54 11.03.2026

  • 17 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Си Дзън-Цун Кай Хvй

    13:54 11.03.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ДрайвингПлежър":

    МАЛИИИИ колко си..САЩ изнасят ли петрол?

    13:55 11.03.2026

  • 19 Механик

    2 1 Отговор
    "Идат като тигри,
    бягат като овци..."
    що е то?
    п.п.
    отговор: наОВЦИ

    13:55 11.03.2026

  • 20 Реалист

    0 1 Отговор
    Бай ти Тромпет се чуди и се мае заедно с Нетаняхуууу как да излязат от войната като победители и без да се изложат пред света.

    13:56 11.03.2026

  • 21 Трол

    0 0 Отговор
    САЩ надцениха отговора на Русия.

    13:57 11.03.2026

  • 22 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Най Дончо се ежи на Иран като петел на жежки лай-на

    13:57 11.03.2026

