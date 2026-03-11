Новини
Свят »
Германия »
Високи цени на бензин, газ, ток: какво очаква потребителите

Високи цени на бензин, газ, ток: какво очаква потребителите

11 Март, 2026 13:05 1 074 34

  • цени-
  • германци-
  • бензин-
  • германия-
  • газ-
  • ток-
  • инфлация

Икономисти предупреждават на силна инфлационна вълна, която ще засегне и цените на храните

Високи цени на бензин, газ, ток: какво очаква потребителите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

От бензиностанцията до супермаркета – цените отбелязват скок, а много от потребителите се тревожат какво ги очаква. От началото на войната в Иран цените на петрола достигнаха върхови стойности до почти 120 долара на барел, а цените на газа временно се удвоиха. За потребителите, фирмите и банките това може да донесе сериозни последици.

Почти всичко зависи от цените на петрола

Основният въпрос гласи: краткосрочен ценови шок ли е това или началото на нова ера с висока инфлация? Факт е, че повишаващите се цени на енергията се отразяват особено бързо на инфлацията. По-скъпият петрол неминуемо води до по-високи цени на бензина и нафтата за отопление. Едновременно с това поскъпва транспортът и се вдигат производствените разходи.

Институтът за германска икономика IW e изчислил последиците от значително поскъпналия петрол. При цена от 100 долара за барел БВП би се понижил с 0,3%, а потребителските цени ще скочат с 0,8%. Причината е в това, че високите цени на енергията оскъпяват транспорта, отоплението и производствените разходи, които пък в крайна сметка намират отражение в потребителските цени.

"Цунами за цените на хранителните продукти"

И не само това: по-високите цени за торове, за растителна защита и обработването на земите неминуемо ще увеличат цените на хранителни продукти, предупреждават експерти от германското селско стопанство.

Германският съюз на производителите в сферата на хранително-вкусовата индустрия предупреждава дори за истинско „цунами в цените на храните“, което ще натовари потребителите допълнително, ако не се вземат спешни мерки.

Цените на храните в Германия междувременно отново се повишават. Това показва проучване на информационната агенция ДПА сред големи търговци на храни. Ето някои примери: 250-грамова опаковка немско масло от собствени марки сега струва средно 1,19 евро. Aldi Nord и Lidl обосноваха тази стъпка с повишаващите се изкупни цени. Има и храни, които струват значително повече, отколкото през февруари 2025 г., като шоколад, говеждо месо, плодове и пресни зеленчуци. Цените на шоколада се повишиха с повече от 13 процента, а говеждото и телешкото месо поскъпнаха дори с повече от 14 процента, съобщава АРД.

Ако цените на петрола дълго останат на цени около 80 долара за барел или в най-лошия случай – над 100 долара, това ще има трайно неблагоприятно отражение върху инфлацията, казва Соня Мартен, главната икономистка на германската банка DZ пред АРД. А Едгар Валк, главен икономист на банка „Мецлер“ очаква „през следващите шест до десет месеца нивото на инфлацията в еврозоната да се повиши до над 3%, а може би дори до 4 на сто“.

Не е само петролът, поскъпват също газът и токът

За разлика от петролната криза през 1970-те години днес Европа е далеч по-малко зависима от петрола като енергоизточник, но рисковете просто са се изместили: в много сфери на икономиката петролът бе заменен с електроенергия, а цените на тока в Европа често се произвеждат в електроцентрали, работещи с газ.

Актуалните проблеми в производството и транспорта на втечнен природен газ (LNG) водят до повишаване не само на цените на газа, но и на електроенергията. При това ефектът от покачването на цените на газа и електроенергията вероятно ще се отрази в статистиката с известно закъснение, тъй като доставчиците все още коригират тарифите си.

Натиск и над централните банки

Очакванията за по-висока инфлация са проблем и за Европейската централна банка (ЕЦБ). Ако цената на петрола остане трайно висока – например при 100 долара за барел или повече, ЕЦБ ще бъде принудена да предприеме действия. Икономистката Мартен предвижда, че ще се наложи „значително по-рано, отколкото е било планирано, да се предприемат по-агресивни действия, включително повишаване на лихвите.

Автор: Ангела Гьопферт ARD | Аксел Джон ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсуляците и лагардите от ЕК и ЕЦБ

    23 2 Отговор
    Очаква ги сигурно гладна смърт.

    13:06 11.03.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    26 0 Отговор
    Пазарна икономика обърната с лице към пазара,и дупе към потребителя!🌈💋🛴🥳🤣🖕

    13:07 11.03.2026

  • 3 БЪЛГАРИН

    19 2 Отговор
    НЕФТ + ШИБ@НОТО ЕВРО ,ТЕ ТАКА ШЕ ДОДИ ГЛАДЪТ ,ДА ГЕ

    13:08 11.03.2026

  • 4 Цените, които бяха в лева

    34 0 Отговор
    станаха в евро с малки изключения за заблуда на овцете!

    13:09 11.03.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 20 Отговор
    Тази година освен високите цени за руснаците, предвиждам и вдигане на данъци и такси !!! Руплите свършиха, а рупии вече не идват ☝️

    Коментиран от #10

    13:09 11.03.2026

  • 6 Затягайте

    19 2 Отговор
    коланите !

    13:10 11.03.2026

  • 7 Упс ссс

    25 1 Отговор
    Санкциите срещу Русия работят-ударите срещу Иран също....-да живее демокрацията на дивият Запад и стадото му-та да го дерът постоянно.

    13:11 11.03.2026

  • 8 Цървул

    22 0 Отговор
    Потребителите ги очаква просешката тояга . Това ги чака .

    13:11 11.03.2026

  • 9 Кйхгфдсс

    14 1 Отговор
    Всичко е наред ,щом има банани

    13:12 11.03.2026

  • 10 Путин да не те е

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    0н@жд@л, че все за него бълнуваш.

    Коментиран от #22

    13:14 11.03.2026

  • 11 всичко са спекулации

    12 1 Отговор
    Няма как 30% от петрола да диктува останалите 70%. Просто всички се пробват на ДЕН ГОДИНА ХРАНИ.
    Само, че в Германия пак им тръснаха допълнителен супер данък на печалбата и всички днес тръгнаха надолу.

    13:16 11.03.2026

  • 12 къде е

    13 0 Отговор
    по-скъпо -" 250-грамова опаковка немско масло от собствени марки сега струва средно 1,19 евро".... в Германия или в България - Deutsche Markenbutter 0.250 gr. - 4.60 евро, българско масло 0.125гр. 1092 евро!?

    Коментиран от #13, #15, #26

    13:16 11.03.2026

  • 13 грешка запейката

    10 0 Отговор

    До коментар #12 от "къде е":

    1,92 евро. ама грамажът е верен 0.125гр.

    13:19 11.03.2026

  • 14 Сталин

    15 2 Отговор
    Иранците започнаха да минират Ормузкия пролив,което означава че първия танкер с нефт ще мине след края на света ,а дотогава цървулите ще изпукат от глад,и дори Путин няма да си мръдне пръста да спасява нещастните з@дници на цървулите ПАК

    13:19 11.03.2026

  • 15 99 цента

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "къде е":

    В Констанц Германия.

    13:20 11.03.2026

  • 16 Кухоглава копейка

    1 9 Отговор
    Ще се мриееее.

    13:21 11.03.2026

  • 17 Какво Ги Очаква ?

    12 0 Отговор
    Какво Ги Очаква ?

    Скок На Цените !

    Бизнеса Само Чака !

    Повод !

    За Да Стори !

    Това !

    Коментиран от #20

    13:21 11.03.2026

  • 18 Вещица - гадателка

    7 2 Отговор
    Високи цени на бензин, газ, ток: какво очаква потребителите?
    Бензин не пия.
    Газ не дишам.
    Ток не ползвам.
    Пия чиста водичка от коритото на реката, която управлява потока в планината.
    Дишам чист въздух в планината.
    Гледам към Слънцето с отворени очи и то ме храни без пари.

    13:21 11.03.2026

  • 19 Сталин

    12 1 Отговор
    Тиквата Прасето и Простокирчовците трябва да бъдат обесени ритуално в центъра на София задето ни донесоха и чумата и холерата с еврото по време на война

    Коментиран от #21

    13:22 11.03.2026

  • 20 Демек !

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Какво Ги Очаква ?":

    Обезценяване !

    На паричните !

    Средства !

    13:22 11.03.2026

  • 21 По Време !

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    По Време !

    Без Война !

    13:23 11.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Всичко е Тра, Ла, Ла

    8 0 Отговор
    След като сменихме Лева с Еврото, цените паднаха двойно.
    Когато Лева все още беше жив, плащахме примерно за хляб с цифрата 5....
    Сега при Еврото плащаме с цифрата 2...
    Ами връщайте да се уравнят цифрите 5 Евро = 5 Лева и всичко ще е наред,
    така като беше преди!

    13:26 11.03.2026

  • 24 Мухаа ха!

    9 1 Отговор
    Какво ни очаква? Да събираме трохите от банкета на тарикатите,който с ритници ни вкараха в " клуба на богатите" .При масови заплати 700-800 евро,и пенсии под 400 евро,какво да се случва? Първо плащаш сметките,каквото остане караш на хляб и зъби! По смотан ,и робски безропотен народ от нашия няма! Скача масово,само когато го сръчкат политиците,в техен интерес.Но за фаталната еврозона,само проблейваше.

    13:27 11.03.2026

  • 25 Тома

    8 0 Отговор
    Очаква ги един магарешки с боксова ръкавица отпред за а им е повече гуд.

    13:28 11.03.2026

  • 26 Лост

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "къде е":

    И даже на промоция е 2-2.20 евро в България

    13:31 11.03.2026

  • 27 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Днес ни застреляха с нови цени за транспорт - +300 евраци, а още не са влезли новите тол такси, че ги отложиха - ПЛАЩАЙ НАРОДЕ!!! ЗА ЕВРОАТЛАНТИЗЪМ СЕ ПЛАЩА! ГЛУПОСТТА НЕ Е БЕЗ ПАРИ!

    13:32 11.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гост

    3 0 Отговор
    Потребителите, особено тия в България, ги очаква единствено кекс и то сух кекс.

    13:37 11.03.2026

  • 30 Пепи Волгата

    1 5 Отговор
    Изобщо не ми пука за цените на петрола,и там за Иран, Израел, Русия, Украйна и САЩ, важното е, че аз избрах еврото то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред

    Коментиран от #33

    13:37 11.03.2026

  • 31 Бахурчо

    3 0 Отговор
    Русия спаси бг няколко пъти. Сега не знам...

    13:39 11.03.2026

  • 32 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Ранътъ прави борбътъ,а българете се оядоха с евтинджос европейски мръвки .Сега ще набиваме пасти да ги е яд ,че има кво да ядем.

    13:44 11.03.2026

  • 33 Избрал си на некому дедивия

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Пепи Волгата":

    Висиш тук като сопол докато дойде време да идеш до кварталния контейнер да обядваш

    13:47 11.03.2026

  • 34 Дедо Дончо

    0 0 Отговор
    Време е за дране и спекула на амбулантните пишман трЪговци.

    13:52 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания