Високи цени на бензин, газ, ток: какво очаква потребителите?

От бензиностанцията до супермаркета – цените отбелязват скок, а много от потребителите се тревожат какво ги очаква. От началото на войната в Иран цените на петрола достигнаха върхови стойности до почти 120 долара на барел, а цените на газа временно се удвоиха. За потребителите, фирмите и банките това може да донесе сериозни последици.

Почти всичко зависи от цените на петрола

Основният въпрос гласи: краткосрочен ценови шок ли е това или началото на нова ера с висока инфлация? Факт е, че повишаващите се цени на енергията се отразяват особено бързо на инфлацията. По-скъпият петрол неминуемо води до по-високи цени на бензина и нафтата за отопление. Едновременно с това поскъпва транспортът и се вдигат производствените разходи.

Институтът за германска икономика IW e изчислил последиците от значително поскъпналия петрол. При цена от 100 долара за барел БВП би се понижил с 0,3%, а потребителските цени ще скочат с 0,8%. Причината е в това, че високите цени на енергията оскъпяват транспорта, отоплението и производствените разходи, които пък в крайна сметка намират отражение в потребителските цени.

"Цунами за цените на хранителните продукти"

И не само това: по-високите цени за торове, за растителна защита и обработването на земите неминуемо ще увеличат цените на хранителни продукти, предупреждават експерти от германското селско стопанство.

Германският съюз на производителите в сферата на хранително-вкусовата индустрия предупреждава дори за истинско „цунами в цените на храните“, което ще натовари потребителите допълнително, ако не се вземат спешни мерки.

Цените на храните в Германия междувременно отново се повишават. Това показва проучване на информационната агенция ДПА сред големи търговци на храни. Ето някои примери: 250-грамова опаковка немско масло от собствени марки сега струва средно 1,19 евро. Aldi Nord и Lidl обосноваха тази стъпка с повишаващите се изкупни цени. Има и храни, които струват значително повече, отколкото през февруари 2025 г., като шоколад, говеждо месо, плодове и пресни зеленчуци. Цените на шоколада се повишиха с повече от 13 процента, а говеждото и телешкото месо поскъпнаха дори с повече от 14 процента, съобщава АРД.

Ако цените на петрола дълго останат на цени около 80 долара за барел или в най-лошия случай – над 100 долара, това ще има трайно неблагоприятно отражение върху инфлацията, казва Соня Мартен, главната икономистка на германската банка DZ пред АРД. А Едгар Валк, главен икономист на банка „Мецлер“ очаква „през следващите шест до десет месеца нивото на инфлацията в еврозоната да се повиши до над 3%, а може би дори до 4 на сто“.

Не е само петролът, поскъпват също газът и токът

За разлика от петролната криза през 1970-те години днес Европа е далеч по-малко зависима от петрола като енергоизточник, но рисковете просто са се изместили: в много сфери на икономиката петролът бе заменен с електроенергия, а цените на тока в Европа често се произвеждат в електроцентрали, работещи с газ.

Актуалните проблеми в производството и транспорта на втечнен природен газ (LNG) водят до повишаване не само на цените на газа, но и на електроенергията. При това ефектът от покачването на цените на газа и електроенергията вероятно ще се отрази в статистиката с известно закъснение, тъй като доставчиците все още коригират тарифите си.

Натиск и над централните банки

Очакванията за по-висока инфлация са проблем и за Европейската централна банка (ЕЦБ). Ако цената на петрола остане трайно висока – например при 100 долара за барел или повече, ЕЦБ ще бъде принудена да предприеме действия. Икономистката Мартен предвижда, че ще се наложи „значително по-рано, отколкото е било планирано, да се предприемат по-агресивни действия, включително повишаване на лихвите.

Автор: Ангела Гьопферт ARD | Аксел Джон ARD