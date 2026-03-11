Следващият кръг преговори за Украйна може да се състои в Истанбул. Русия: Все още няма конкретни подробности

Следващият кръг от тристранните преговори относно конфликта в Украйна би могъл да се състои в Истанбул, но все още няма конкретни подробности, а само споразумение, че мирният процес ще продължи, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Русия и Украйна проведоха три кръга преговори в Турция миналата година. Преговорите с посредничеството на САЩ тази година се състояха в Абу Даби и в Женева.
Песков също така заяви, че е ясно, че британски специалисти са участвали в украинската атака срещу руския град Брянск с британски ракети „Сторм Шадоу“. Руската „специална военна операция“ ще продължи, за да бъдат предотвратени подобни „варварски атаки“, добави той.
При вчерашната украинска атака срещу Брянск бяха убити най-малко шестима души, а 37 бяха ранени. Украйна заяви, че е поразила ключово предприятие за производство на части за ракети. Русия каза, че Киев е взел на прицел цивилни.
Говорителят на Кремъл каза още, че Русия поддържа постоянни контакти с иранското ръководство и е готова да допринесе към усилията за стабилизиране на региона.
„Тук мога да кажа единствено, че постоянно сме в контакт с иранската страна и иранското ръководство“, заяви Песков. „Както каза президентът (Владимир) Путин, Русия винаги е готова да направи каквото може за възстановяване на мира и стабилността в региона“, добави той.
Путин и външният министър Сергей Лавров през последните дни разговаряха с иранските си колеги, а руският президент в понеделник разговаря по телефона и с президента на САЩ Доналд Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:37 11.03.2026
2 Раша нали е велика?
Я вижте Тръмп!
Коментиран от #8
13:39 11.03.2026
3 Доналд Тръмп
Коментиран от #5
13:40 11.03.2026
4 си дзън
13:43 11.03.2026
5 Теъмпоч
До коментар #3 от "Доналд Тръмп":Зеленски няма карти.
Коментиран от #7
13:43 11.03.2026
7 си дзън
До коментар #5 от "Теъмпоч":При новото раздаване картите са в Зеленски. Путин и Дончо нямат карти сега.
13:52 11.03.2026
8 не може да бъде
До коментар #2 от "Раша нали е велика?":Към Путин могат да бъдат отправени много критики т.ч и за начина по който се провежда СВО !?Крайните националисти в Русия могат да го упрекнат -може би с основание -защо досега не е предприел по-твърди действия спрямо Украйна защо търпи на русия да бъдат нансяни такива щети ...колкото и да оправдаваме Зеленски и украинците трябва да се признае че те не нямат никакви ограничения и скрупули...може би ако имаха атомна бомба и нея щяха да използват!?А поведението на западните ръководители клони към безумие!?Но сега със затварянето на Ормузкия пролив се видя че това също има ефекта на атомна бомба и атомното оръжие не е така нужно!?Вече е ясно че Путин иска да остане в историята като хуманист като радетел на добросъседските отношения като ценител на човешкия живот като образован трезвомислещ работоспособен и дипломатичен ръководител !?И нека да бъдем честни -почти го е постигнал вече ...коментарите в най-големите медии мненията на много известни журналисти клонят към това!? А ставащото дава указания че Путин е именно такъв и поставя всички ръководители от колективния Запад в неизгодни позиции... като в случая- царят е гол!?
Коментиран от #9
13:54 11.03.2026
9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #8 от "не може да бъде":От руснак войник не става.В това е проблема.
13:57 11.03.2026