Новини
Свят »
Русия »
Следващият кръг преговори за Украйна може да се състои в Истанбул. Русия: Все още няма конкретни подробности
  Тема: Украйна

Следващият кръг преговори за Украйна може да се състои в Истанбул. Русия: Все още няма конкретни подробности

11 Март, 2026 13:36 443 9

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • преговори-
  • кремъл

Русия и Украйна проведоха три кръга преговори в Турция миналата година. Преговорите с посредничеството на САЩ тази година се състояха в Абу Даби и Женева

Следващият кръг преговори за Украйна може да се състои в Истанбул. Русия: Все още няма конкретни подробности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Следващият кръг от тристранните преговори относно конфликта в Украйна би могъл да се състои в Истанбул, но все още няма конкретни подробности, а само споразумение, че мирният процес ще продължи, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Русия и Украйна проведоха три кръга преговори в Турция миналата година. Преговорите с посредничеството на САЩ тази година се състояха в Абу Даби и в Женева.

Още новини от Украйна

Песков също така заяви, че е ясно, че британски специалисти са участвали в украинската атака срещу руския град Брянск с британски ракети „Сторм Шадоу“. Руската „специална военна операция“ ще продължи, за да бъдат предотвратени подобни „варварски атаки“, добави той.

При вчерашната украинска атака срещу Брянск бяха убити най-малко шестима души, а 37 бяха ранени. Украйна заяви, че е поразила ключово предприятие за производство на части за ракети. Русия каза, че Киев е взел на прицел цивилни.

Говорителят на Кремъл каза още, че Русия поддържа постоянни контакти с иранското ръководство и е готова да допринесе към усилията за стабилизиране на региона.

„Тук мога да кажа единствено, че постоянно сме в контакт с иранската страна и иранското ръководство“, заяви Песков. „Както каза президентът (Владимир) Путин, Русия винаги е готова да направи каквото може за възстановяване на мира и стабилността в региона“, добави той.

Путин и външният министър Сергей Лавров през последните дни разговаряха с иранските си колеги, а руският президент в понеделник разговаря по телефона и с президента на САЩ Доналд Тръмп.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Тръмп казал на Зеленски да отложи преговорите защото сега не му е до него.

    13:37 11.03.2026

  • 2 Раша нали е велика?

    4 8 Отговор
    Защо преговаря?
    Я вижте Тръмп!

    Коментиран от #8

    13:39 11.03.2026

  • 3 Доналд Тръмп

    3 7 Отговор
    " Русия не е фактор"!

    Коментиран от #5

    13:40 11.03.2026

  • 4 си дзън

    2 6 Отговор
    Какви преговори бе. Снощи укрите са размазали руснаците.

    13:43 11.03.2026

  • 5 Теъмпоч

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп":

    Зеленски няма карти.

    Коментиран от #7

    13:43 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Теъмпоч":

    При новото раздаване картите са в Зеленски. Путин и Дончо нямат карти сега.

    13:52 11.03.2026

  • 8 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Раша нали е велика?":

    Към Путин могат да бъдат отправени много критики т.ч и за начина по който се провежда СВО !?Крайните националисти в Русия могат да го упрекнат -може би с основание -защо досега не е предприел по-твърди действия спрямо Украйна защо търпи на русия да бъдат нансяни такива щети ...колкото и да оправдаваме Зеленски и украинците трябва да се признае че те не нямат никакви ограничения и скрупули...може би ако имаха атомна бомба и нея щяха да използват!?А поведението на западните ръководители клони към безумие!?Но сега със затварянето на Ормузкия пролив се видя че това също има ефекта на атомна бомба и атомното оръжие не е така нужно!?Вече е ясно че Путин иска да остане в историята като хуманист като радетел на добросъседските отношения като ценител на човешкия живот като образован трезвомислещ работоспособен и дипломатичен ръководител !?И нека да бъдем честни -почти го е постигнал вече ...коментарите в най-големите медии мненията на много известни журналисти клонят към това!? А ставащото дава указания че Путин е именно такъв и поставя всички ръководители от колективния Запад в неизгодни позиции... като в случая- царят е гол!?

    Коментиран от #9

    13:54 11.03.2026

  • 9 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "не може да бъде":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    13:57 11.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания