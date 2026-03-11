Новини
Техеран поставил три искания към Вашингтон за възобновяване на преговорите, отхвърля посредничество на други страни

11 Март, 2026 05:12, обновена 11 Март, 2026 06:12

САЩ поискали от Израел да не атакува енергийната структура на Иран, бензинът скочил с 6% на Острова. Израел удари позиции на Хизбула в Бейрут

Техеран поставил три искания към Вашингтон за възобновяване на преговорите, отхвърля посредничество на други страни - 1
Амир Саид Иравани, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Иран е поставил три искания към Съединените щати за възобновяване на преговорите, предаде ливанския телевизионен канал Al Mayadeen.

„Условията на Иран включват гаранции срещу възобновяване на войната, придобиване на пълен цикъл на ядрено гориво и компенсация“, се казва в съобщението на кореспондент на канала в Техеран.

В понеделник Техеран заяви, че по време на продължаващата военна агресия срещу страната е неуместно да се обсъжда каквото и да е друго освен ответните мерки на Иран.

Иран е отхвърлил всички предложения от страни, желаещи да посредничат в преговорите за прекратяване на огъня, и изисква определени гаранции от Съединените щати за възобновяване на дипломатическия процес, съобщава ливанския телевизионен канал Al Mayadeen.

Някои членове на Съвета за сигурност на ООН се опитват да изопачат реалното състояние на нещата в конфликта в Близкия изток, като разменят ролите на жертва и агресор, заяви постоянният представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани.

Администрацията на САЩ поиска от Израел да не атакува енергийната инфраструктура на Иран, особено тази, свързана с производството на петрол, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.

Израелският президент Исак Херцог твърди, че еврейската държава не е подтиквала САЩ да проведат военна операция срещу Иран.

Вестник „Таймс“ предаде, че цените на бензина във Великобритания са се повишили с повече от 6% от началото на конфликта в Близкия изток, което е най-бързият темп на покачване на цените на бензина в страната от 2022 г. насам.

Израелската армия съобщи рано тази сутрин, че е ударила позиции на ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Атаките са предприети срещу инфраструктура на подкрепяната от Иран групировка в южните предградия на Бейрут, известни като Дахия, посочиха военните. Районът е смятан за бастион на "Хизбула".

Преди около седмица шиитското движение възобнови обстрелите на Израел в отговор на ликвидирането от израелска страна преди около седмица на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей, което предизвика масирани ответни удари от страна на Израел в Ливан.

По официални данни от Бейрут изострянето на насилието е прокудило от домовете им дотук близо 760 000 души.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Развитие

    33 9 Отговор
    Война а у нас за капак ни натресоха леврото !

    05:21 11.03.2026

  • 3 Каде изчезна НЕударения самолетоносач?

    33 8 Отговор
    🤔🤔🤔🤔🤔🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢

    Коментиран от #7, #19

    05:30 11.03.2026

  • 5 Вашето мнение

    36 7 Отговор
    Сащ и исраел загубиха тази война, по-бързо отколкото всички очакваха. Вече сме във фазата на отричането един от друг. Предстои живот в постоянен ужас за евреите, а сащ никога вече няма да стъпят в близкия изток. Всичко приключи български розови понита от паветата.

    Коментиран от #18

    05:45 11.03.2026

  • 7 Абе не знам

    28 3 Отговор

    До коментар #3 от "Каде изчезна НЕударения самолетоносач?":

    Ама казват ,че САЩ са постигнали целите си, но не така мислят иранците, ако издържат и продължат войната, ние да му мислим от печелившата страна

    05:47 11.03.2026

  • 8 Шопо

    29 4 Отговор
    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
    До последния Американец

    05:49 11.03.2026

  • 9 Вашето мнение

    21 4 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Това за голям успех ли го имате на прайда?

    Коментиран от #10

    05:51 11.03.2026

  • 11 Никой

    4 13 Отговор
    Арабите или мюсюлманите или индийците - трябва да изоставят - ретроградната, изостаналата, старата версия - светът е модерен и трябва да се движим по нов ред.

    06:18 11.03.2026

  • 18 Търновец

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вашето мнение":

    Средната класа в ЕС и САЩ плаща за войните и ние сме губещи - богатите се пишат инвеститори и не плащат данъци. А Американците дори с три бойни групи водени от самолетоносачи не могат да спечелят. Иран и а качествени противокорабни ракети

    06:32 11.03.2026

  • 19 НЕударения самолетоносач на кравите

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Каде изчезна НЕударения самолетоносач?":

    Изчезна на Дъното да се разхлади !!!!

    06:33 11.03.2026

