ЕК разглежда мерки за понижаване на цените на енергията, свързани с природния газ

Европейската комисия разглежда различни варианти за намаляване на цената на енергията, която се определя от доставките на природен газ, съобщи председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, предава БТА.

Сред обсъжданите мерки са по-ефективното използване на дългосрочни договори за доставка и прилагането на държавна помощ. „Проучваме възможности за субсидиране или дори въвеждане на таван на цените на природния газ“, уточни фон дер Лайен.

Председателката на ЕК подчерта, че инфраструктурата за пренос на електроенергия е деликатен въпрос - от една страна са необходими инвестиции в по-мощна и модерна мрежа, а от друга трябва да се минимизират загубите от възобновяемите източници.

„Миналата година в ЕС инсталирахме над 80 гигавата възобновяема енергия, което е рекорд. Но шест пъти повече енергия от възобновяеми източници остава недостъпна за мрежата и се губи“, посочи тя, добавяйки, че при очакван ръст на потреблението на електричество сегашният модел не е устойчив.

Фон дер Лайен призова страните членки да обърнат внимание на данъците върху енергията, които влияят на цените, тъй като това е в националната компетенция.

Тя защити и европейската система за търговия с емисии, отбелязвайки, че без нея Европа би консумирала значително повече природен газ и би станала по-слаба и зависима. „Системата обаче се нуждае от модернизация“, допълни председателката на ЕК.

В заключение Урсула фон дер Лайен потвърди, че Комисията има ангажимент през 2027 г. да приеме целия пакет от мерки за мащабна реформа и изграждане на истински единен европейски енергиен пазар.