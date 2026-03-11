ЕК разглежда мерки за понижаване на цените на енергията, свързани с природния газ

Европейската комисия разглежда различни варианти за намаляване на цената на енергията, която се определя от доставките на природен газ, съобщи председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, предава БТА.
Сред обсъжданите мерки са по-ефективното използване на дългосрочни договори за доставка и прилагането на държавна помощ. „Проучваме възможности за субсидиране или дори въвеждане на таван на цените на природния газ“, уточни фон дер Лайен.
Председателката на ЕК подчерта, че инфраструктурата за пренос на електроенергия е деликатен въпрос - от една страна са необходими инвестиции в по-мощна и модерна мрежа, а от друга трябва да се минимизират загубите от възобновяемите източници.
„Миналата година в ЕС инсталирахме над 80 гигавата възобновяема енергия, което е рекорд. Но шест пъти повече енергия от възобновяеми източници остава недостъпна за мрежата и се губи“, посочи тя, добавяйки, че при очакван ръст на потреблението на електричество сегашният модел не е устойчив.
Фон дер Лайен призова страните членки да обърнат внимание на данъците върху енергията, които влияят на цените, тъй като това е в националната компетенция.
Тя защити и европейската система за търговия с емисии, отбелязвайки, че без нея Европа би консумирала значително повече природен газ и би станала по-слаба и зависима. „Системата обаче се нуждае от модернизация“, допълни председателката на ЕК.
В заключение Урсула фон дер Лайен потвърди, че Комисията има ангажимент през 2027 г. да приеме целия пакет от мерки за мащабна реформа и изграждане на истински единен европейски енергиен пазар.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абсурдно е
Коментиран от #5
12:36 11.03.2026
2 незнайко
МИР С РУСИЯ !!!
12:36 11.03.2026
3 000
12:37 11.03.2026
4 ДрайвингПлежър
Единственото което РЕАЛНО сваля цените е либерализация на пазара и конкуренция! АМА ОТ КЪДЕ ФАШИСТ КАТО ТАЯ ДА ГО ЗНАЕ!
12:38 11.03.2026
5 Тъз като пукне
До коментар #1 от "Абсурдно е":ще играем хоро, гюбек, кючек, рап и диско.🕺🤸
12:38 11.03.2026
6 ЕСССР
12:39 11.03.2026
7 смешкофци и заблудените им данъкоплатци
като измъдрят следващия пакет с ново ембарго на Руския петрол
12:40 11.03.2026
8 Да,бе
Коментиран от #10
12:41 11.03.2026
9 ДрайвингПлежър
12:41 11.03.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "Да,бе":А НЕ! Искам и аз да мятам камъни и да гледам! Никъв иран да правим на персите забавления! И ние сме хора! Да ги прекарат през площадите в цяла европа
12:43 11.03.2026
11 от една страна са необходими инвестиции
смешни патоци в кълчища
се чудят кви по големи магарии да сервират
12:43 11.03.2026
12 Айдааа
12:44 11.03.2026
13 Иван
12:48 11.03.2026
14 Перо
12:51 11.03.2026
15 Роден в НРБ
12:54 11.03.2026
16 Оставка
На изборите гласувайте пак за същите и чакайте разумна промяна...
12:56 11.03.2026
17 не може да бъде
12:59 11.03.2026
18 Не му е времето
13:10 11.03.2026
19 Бай Тошо
13:52 11.03.2026
20 тия са яко в паника
Таван , мазе , покрив все тая . Ще плащат като попове .
13:56 11.03.2026