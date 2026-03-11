Новини
ЕК разглежда мерки за понижаване на цените на енергията, свързани с природния газ

11 Март, 2026 12:34, обновена 11 Март, 2026 12:36 751 20

  • европейска комисия-
  • цените-
  • енергия-
  • природен газ

Урсула фон дер Лайен предлага субсидии, таван на цените и модернизация на мрежата като част от стратегията за устойчив енергиен пазар

ЕК разглежда мерки за понижаване на цените на енергията, свързани с природния газ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия разглежда различни варианти за намаляване на цената на енергията, която се определя от доставките на природен газ, съобщи председателката на Комисията Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент, предава БТА.

Сред обсъжданите мерки са по-ефективното използване на дългосрочни договори за доставка и прилагането на държавна помощ. „Проучваме възможности за субсидиране или дори въвеждане на таван на цените на природния газ“, уточни фон дер Лайен.

Председателката на ЕК подчерта, че инфраструктурата за пренос на електроенергия е деликатен въпрос - от една страна са необходими инвестиции в по-мощна и модерна мрежа, а от друга трябва да се минимизират загубите от възобновяемите източници.

„Миналата година в ЕС инсталирахме над 80 гигавата възобновяема енергия, което е рекорд. Но шест пъти повече енергия от възобновяеми източници остава недостъпна за мрежата и се губи“, посочи тя, добавяйки, че при очакван ръст на потреблението на електричество сегашният модел не е устойчив.

Фон дер Лайен призова страните членки да обърнат внимание на данъците върху енергията, които влияят на цените, тъй като това е в националната компетенция.

Тя защити и европейската система за търговия с емисии, отбелязвайки, че без нея Европа би консумирала значително повече природен газ и би станала по-слаба и зависима. „Системата обаче се нуждае от модернизация“, допълни председателката на ЕК.

В заключение Урсула фон дер Лайен потвърди, че Комисията има ангажимент през 2027 г. да приеме целия пакет от мерки за мащабна реформа и изграждане на истински единен европейски енергиен пазар.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 25 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсурдно е

    29 0 Отговор
    Да се има доверие на тези докарали ни кризата, че ще ни измъкнат от нея. Оставка!

    Коментиран от #5

    12:36 11.03.2026

  • 2 незнайко

    27 0 Отговор
    Мерките се само едни !
    МИР С РУСИЯ !!!

    12:36 11.03.2026

  • 3 000

    27 0 Отговор
    Още по-весело ще става с такива глупаци.

    12:37 11.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    23 0 Отговор
    С кво ще ги субсидираш ма!!! За субсидии трябва да имаш пари - Европа живее на кредити!
    Единственото което РЕАЛНО сваля цените е либерализация на пазара и конкуренция! АМА ОТ КЪДЕ ФАШИСТ КАТО ТАЯ ДА ГО ЗНАЕ!

    12:38 11.03.2026

  • 5 Тъз като пукне

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдно е":

    ще играем хоро, гюбек, кючек, рап и диско.🕺🤸

    12:38 11.03.2026

  • 6 ЕСССР

    16 0 Отговор
    Другарката Урсула си ги е закачила на стената, брои си коруппачките и ги разглежда!

    12:39 11.03.2026

  • 7 смешкофци и заблудените им данъкоплатци

    19 0 Отговор
    ЕК разглежда мерки за понижаване на цените
    като измъдрят следващия пакет с ново ембарго на Руския петрол

    12:40 11.03.2026

  • 8 Да,бе

    21 0 Отговор
    Ако не махнат разните въглеродни квоти и други измишльотини от зелената сделка трябва да ги експулсираме в Иран...Там да ги пребият с камъни,все ще е заслужено.

    Коментиран от #10

    12:41 11.03.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор
    Хранилищата са под санитарния минимум в цяла Европа. В момента цените на превоз на втечнен са скочили със 700% върху цената на самия газ. А ТО И НЯМА! Ако ударно не се започне с нагнетяване за следващия сезон Европа я чака много ама много неприятна зима! Урсулица щяла да прави ремонти видиш ли! Тая престъпница чупи всички тъпомери!

    12:41 11.03.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да,бе":

    А НЕ! Искам и аз да мятам камъни и да гледам! Никъв иран да правим на персите забавления! И ние сме хора! Да ги прекарат през площадите в цяла европа

    12:43 11.03.2026

  • 11 от една страна са необходими инвестиции

    12 0 Отговор
    в бункерните чекмеджета на зелкови

    смешни патоци в кълчища
    се чудят кви по големи магарии да сервират

    12:43 11.03.2026

  • 12 Айдааа

    7 0 Отговор
    Райската градина се докара дотам да разчита за спасение на джунглата,за да остане годна за живеене.Браво!

    12:44 11.03.2026

  • 13 Иван

    7 0 Отговор
    Това си е безмозъчен вампир прислужник

    12:48 11.03.2026

  • 14 Перо

    12 0 Отговор
    Човек с медицинско образование дава “ценни” енергиини съвети за сметка на приходите в бюджета на отделните страни! Само Орбан ще остане незасегнат от кризата!

    12:51 11.03.2026

  • 15 Роден в НРБ

    3 1 Отговор
    Смъ.. за ес, сащ, израел и украйната

    12:54 11.03.2026

  • 16 Оставка

    4 0 Отговор
    Този сатанист е избран с подкрепата на евро-депутатите от ГЕРБ, ППДБ, БСП, ДПС.
    На изборите гласувайте пак за същите и чакайте разумна промяна...

    12:56 11.03.2026

  • 17 не може да бъде

    5 0 Отговор
    Каквито и мерки да се предприемат отсега нататък за известно време което може да бъде много дълго цените на електроенергията на газа и горивата в ЕС ще бъдат високи !)?А химическата промишленост металургичната и дребния бизнес ще бъдат на изкуствено дишане !?А селското стопанство -на нокти!?Иначе ще бъде весело и смешно -като се гледа какви ги вършат в Брюксел !?

    12:59 11.03.2026

  • 18 Не му е времето

    6 0 Отговор
    за модернизации по мрежата. Може ли ЕК да намери нов източник на енергийни ресурси за Европа или не може? В това се състои въпросът. Ако не може , да подават оставки и да дойдат тези, които могат.

    13:10 11.03.2026

  • 19 Бай Тошо

    0 0 Отговор
    ме беше по-симпатичен от тая кокарджа.

    13:52 11.03.2026

  • 20 тия са яко в паника

    1 0 Отговор
    Какъв таван ще въвеждат и кой ще им продава газ ?!
    Таван , мазе , покрив все тая . Ще плащат като попове .

    13:56 11.03.2026

