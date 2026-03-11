Ердоган призова за спиране на войната, за да се избегне регионална ескалация

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция, заяви пред Al Jazeera, че войната трябва да бъде прекратена, преди да се разпространи в целия регион, причинявайки още по-големи загуби за световната икономика, предава Фокус.
„Тази война трябва да бъде спряна, преди да се разрасне и да обгърне целия регион в пламъци“, подчерта Ердоган, като добави, че продължаването на конфликта ще доведе до увеличаване на човешките жертви и разрушения, както и до още по-високи икономически последствия за света.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тройка кюфтета
12:45 11.03.2026
2 Баламата
12:46 11.03.2026
3 Да,бе
12:48 11.03.2026
4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Пуйката Туркие напълни памперса и ще счупи главите от бой на българските тъпаци дано да пуснат танковете от Турция и да изравнят Дондуков 2 Ще се радвам много ако турците си изкарат чеповете и изнасилят Йотова чисто гола
Коментиран от #11
12:53 11.03.2026
5 Тръмп
Коментиран от #7, #9
12:57 11.03.2026
6 Българин
13:04 11.03.2026
7 Селянин
До коментар #5 от "Тръмп":Тръмпи, последното нещо което ще стане е това което ти искаш.
13:05 11.03.2026
8 Съпругът на г-жа Ердоган
Ако те ви върнат, САЩ ще трябва да ги нападнат, защото ще задействаш чл.5
Хитричко, нали?
13:28 11.03.2026
9 Иран
До коментар #5 от "Тръмп":Хахахаха!
Кой няма ракетки?
13:29 11.03.2026
10 Ще ядосате султана
Коментиран от #12
13:48 11.03.2026
11 Александър Македонски
До коментар #4 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ааа сигурно пишеш от рсм🤣🤣🤣
13:54 11.03.2026
12 👽👽👽
До коментар #10 от "Ще ядосате султана":Помачето, леко бе😂
13:55 11.03.2026