Ердоган призова за спиране на войната, за да се избегне регионална ескалация

11 Март, 2026 12:44 739 12

  • ердоган-
  • спиране на войната-
  • регионална ескалация-
  • иран

Турският президент предупреждава за нарастващи загуби за човешкия живот и световната икономика

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция, заяви пред Al Jazeera, че войната трябва да бъде прекратена, преди да се разпространи в целия регион, причинявайки още по-големи загуби за световната икономика, предава Фокус.

„Тази война трябва да бъде спряна, преди да се разрасне и да обгърне целия регион в пламъци“, подчерта Ердоган, като добави, че продължаването на конфликта ще доведе до увеличаване на човешките жертви и разрушения, както и до още по-високи икономически последствия за света.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тройка кюфтета

    3 1 Отговор
    Това не е война, а специална военна операция.

    12:45 11.03.2026

  • 2 Баламата

    1 0 Отговор
    Наточи бачо, рязаната шпага и ги почвай

    12:46 11.03.2026

  • 3 Да,бе

    5 1 Отговор
    Как да стане,като целта на тая терористична война е точно регионална нестабилност с цел изграждане на велик исрел...Време е Бог да си прибере "избраният" народ.

    12:48 11.03.2026

  • 4 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 1 Отговор
    Трябва Турция да счупи главите и краката от бой на българското население защото е просто бъгаво страхливо и примитивно,а България трябва да си смени името на Ние харесваме гръцки анатомични дамски органи
    Пуйката Туркие напълни памперса и ще счупи главите от бой на българските тъпаци дано да пуснат танковете от Турция и да изравнят Дондуков 2 Ще се радвам много ако турците си изкарат чеповете и изнасилят Йотова чисто гола

    Коментиран от #11

    12:53 11.03.2026

  • 5 Тръмп

    3 6 Отговор
    Докато не бъде сменен режима в Иран не се очертава спиране!

    Коментиран от #7, #9

    12:57 11.03.2026

  • 6 Българин

    4 2 Отговор
    Този човек е един от малкото умни съвременни лидери.

    13:04 11.03.2026

  • 7 Селянин

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Тръмпи, последното нещо което ще стане е това което ти искаш.

    13:05 11.03.2026

  • 8 Съпругът на г-жа Ердоган

    1 0 Отговор
    Ами удари Израееееел!!!!

    Ако те ви върнат, САЩ ще трябва да ги нападнат, защото ще задействаш чл.5

    Хитричко, нали?

    13:28 11.03.2026

  • 9 Иран

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    Хахахаха!
    Кой няма ракетки?

    13:29 11.03.2026

  • 10 Ще ядосате султана

    0 1 Отговор
    Който иначе е търпелив. В Сирия търпя 14години и после влезе, раздаде шамарите и се кротна положението. Да не стане и тука така

    Коментиран от #12

    13:48 11.03.2026

  • 11 Александър Македонски

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ааа сигурно пишеш от рсм🤣🤣🤣

    13:54 11.03.2026

  • 12 👽👽👽

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ще ядосате султана":

    Помачето, леко бе😂

    13:55 11.03.2026

