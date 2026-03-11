Ердоган призова за спиране на войната, за да се избегне регионална ескалация

Реджеп Тайип Ердоган, президент на Турция, заяви пред Al Jazeera, че войната трябва да бъде прекратена, преди да се разпространи в целия регион, причинявайки още по-големи загуби за световната икономика, предава Фокус.

„Тази война трябва да бъде спряна, преди да се разрасне и да обгърне целия регион в пламъци“, подчерта Ердоган, като добави, че продължаването на конфликта ще доведе до увеличаване на човешките жертви и разрушения, както и до още по-високи икономически последствия за света.