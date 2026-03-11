Исландия може да стане 28-ият член на ЕС в рамките на година и половина

Исландия може да приключи преговорите за членство в Европейския съюз в рамките на „година и половина“ и да се превърне в неговия 28-и член, заяви министърът на външните работи Торгердур Катрин Гунардотир, цитирана от Политико, предава News.bg.

На 29 август страната ще проведе референдум, на който гражданите ще решат дали да възобновят прекратените преговори за присъединяване към ЕС. Последни проучвания показват оспорван вот - 52% „за“ и 48% „против“. „Понякога не е нужно да оставяш проучване да те води, а трябва да се водиш сам“, отбеляза Торгердур, лидер на проевропейската партия Viðreisn.

Исландия вече е част от Европейското икономическо пространство и Шенгенската зона, което улеснява прилагането на европейските закони и според министъра ще направи процеса на присъединяване „доста бърз“, ако референдумът премине успешно.

На въпрос дали страната може да изпревари по-напредналите кандидати като Черна гора, Торгердур отговори с „да“, като посочи, че „най-големият проблем ще бъде рибарството“.

Исландия кандидатства за членство през 2009 г. по време на финансова криза, но замрази преговорите през 2013 г. поради спорове относно рибарството и икономическите условия, и официално се оттегли през 2015 г. Миналата година страната беше затворила 11 от 33 преговорни глави - етап, който Черна гора надмина едва наскоро. Според анонимен служител на ЕС, предоставената информация показва, че преговорите могат да приключат само за една година.

Торгердур уточни, че дори при положителен резултат на референдума ще е необходимо второ гласуване, след като преговорите бъдат завършени.

Министърът отбеляза икономическите и стратегическите ползи от членството в ЕС, особено в период на „геополитическа турбуленция“. „Важно е за нашите предприятия и индустрии да им дадем подслон и защита в рамките на Съюза“, каза тя. Исландия би спечелила по отношение на инфлацията, лихвените проценти и намаляване на монополите, а ЕС би получил стратегическо и богато членство.

„С референдума даваме властта на народа“, подчерта Торгердур. „Бих казала, че е полезно за Исландия и ЕС преговорите да започнат сега, а не след две години.“