Новини
Свят »
Исландия »
Исландия може да стане 28-ият член на ЕС в рамките на година и половина

Исландия може да стане 28-ият член на ЕС в рамките на година и половина

11 Март, 2026 12:46, обновена 11 Март, 2026 12:50 584 15

  • исландия-
  • европейски съюз-
  • член на ес

Референдумът през август ще реши дали страната да възобнови преговорите за присъединяване, а министърът на външните работи прогнозира бърз процес

Исландия може да стане 28-ият член на ЕС в рамките на година и половина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Исландия може да приключи преговорите за членство в Европейския съюз в рамките на „година и половина“ и да се превърне в неговия 28-и член, заяви министърът на външните работи Торгердур Катрин Гунардотир, цитирана от Политико, предава News.bg.

На 29 август страната ще проведе референдум, на който гражданите ще решат дали да възобновят прекратените преговори за присъединяване към ЕС. Последни проучвания показват оспорван вот - 52% „за“ и 48% „против“. „Понякога не е нужно да оставяш проучване да те води, а трябва да се водиш сам“, отбеляза Торгердур, лидер на проевропейската партия Viðreisn.

Исландия вече е част от Европейското икономическо пространство и Шенгенската зона, което улеснява прилагането на европейските закони и според министъра ще направи процеса на присъединяване „доста бърз“, ако референдумът премине успешно.

На въпрос дали страната може да изпревари по-напредналите кандидати като Черна гора, Торгердур отговори с „да“, като посочи, че „най-големият проблем ще бъде рибарството“.

Исландия кандидатства за членство през 2009 г. по време на финансова криза, но замрази преговорите през 2013 г. поради спорове относно рибарството и икономическите условия, и официално се оттегли през 2015 г. Миналата година страната беше затворила 11 от 33 преговорни глави - етап, който Черна гора надмина едва наскоро. Според анонимен служител на ЕС, предоставената информация показва, че преговорите могат да приключат само за една година.

Торгердур уточни, че дори при положителен резултат на референдума ще е необходимо второ гласуване, след като преговорите бъдат завършени.

Министърът отбеляза икономическите и стратегическите ползи от членството в ЕС, особено в период на „геополитическа турбуленция“. „Важно е за нашите предприятия и индустрии да им дадем подслон и защита в рамките на Съюза“, каза тя. Исландия би спечелила по отношение на инфлацията, лихвените проценти и намаляване на монополите, а ЕС би получил стратегическо и богато членство.

„С референдума даваме властта на народа“, подчерта Торгердур. „Бих казала, че е полезно за Исландия и ЕС преговорите да започнат сега, а не след две години.“


Исландия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А нещо критерии

    1 5 Отговор
    Тва онова мърли

    12:52 11.03.2026

  • 2 макето

    1 1 Отговор
    Докато РСМ иска да стане 52-ият щат на САЩ

    12:53 11.03.2026

  • 3 Тръмп

    2 4 Отговор
    Защо Исландия иска да се присъедини към ЕС, а не към САЩ?!

    12:54 11.03.2026

  • 4 прокопи

    3 1 Отговор
    Трябва по бързо, защото бай Дончо и на тях е хвърлил око.

    12:57 11.03.2026

  • 5 хаха

    3 2 Отговор
    Може да направят размяна. Приемат Исландия и изхвърлят онези путлераски пислямисти - байганьовците. Да се вмирисват в собствените си кафявотии.

    12:59 11.03.2026

  • 6 ами

    1 5 Отговор
    Ako наистина искат да влязат, това вероятно е последствие от ковид "ваксинацията". Според Рей Кързуел, шеф на Гугъл, до 2030г. по-гол.яма част от мисленето ще се извършва извън мозъка( разбирай ИИ). Вероятно нано технологиите с които бяха натъпкани въпросните "ваксини" вече са активирани или скоро ще бъдат. Сиропираните няма и да разберат, че са се превърнали в био-роботи.

    Коментиран от #9

    13:01 11.03.2026

  • 7 Факти

    4 3 Отговор
    Исландия, Украйна, Молдова, Черна Гора, Албания, Сърбия, Македония, Босна... Всички ще влязат. И Англия ще се върне.

    13:03 11.03.2026

  • 8 СССс

    1 3 Отговор
    ЕС е пирамида и е потънал в дългове.

    13:12 11.03.2026

  • 9 Роскомнадзор

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "ами":

    Защо тогава ваксинираните копейки искат излизане от ЕС и НАТО?

    13:14 11.03.2026

  • 10 инж. Атанасов

    5 2 Отговор
    Скоро и UK ще се върне в ЕС, вече осъзнаха грешката си.

    13:15 11.03.2026

  • 11 явер

    0 0 Отговор
    Как Исландия за година и половина, а ние за 30г., явно сме много некадърни.

    Коментиран от #12

    13:16 11.03.2026

  • 12 инж. Атанасов

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "явер":

    Така е, процента на простите хора в България не е малък, стига само да видиш кой води по резултат според социологическите проучвания за следващите избори и картинката става ясна...

    13:19 11.03.2026

  • 13 Не ви трябва ей

    3 2 Отговор
    Ще ви накарат да пиете вода от бутилки с тапи дето ви влизат в нуса и да ядете само прави краставици.
    Бягайте надалеч!

    13:24 11.03.2026

  • 14 Павел Пенев

    2 2 Отговор
    Защо не приемете и Тайван за член на ЕС бе простаци?

    13:37 11.03.2026

  • 15 Е как така

    1 0 Отговор
    На мен копейките ми казаха, че ЕС се е разпаднал! Пак ли ме излъгал Костадинов?

    13:55 11.03.2026