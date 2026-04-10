Тръмп заплаши да накаже страните от НАТО, които не подкрепят Вашингтон

Американският лидер Доналд Тръмп изрази крайно раздразнение по време на среща в Белия дом с генералния секретар на НАТО Марк Рюте от нежеланието на европейските страни от Алианса да предоставят военни бази на САЩ, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на източници, запознати с приключилите преговори.

Според публикацията Тръмп „заплаши да накаже европейски държави, които според него не подкрепят достатъчно войната с Иран, но не очерта конкретни мерки на срещата“.

През последните седмици американският лидер критикува европейските столици за блокиране на използването на военни бази или затваряне на въздушното им пространство, а също така обвини някои страни от НАТО, че не са били там, когато са били необходими.

През последните дни Тръмп остро критикува съюзниците в Европа, включително Великобритания, за отказа да се присъедини към войната с Иран. Всички страни от ЕС отказаха да участват във военните действия на страната на САЩ срещу Ислямската република. В отговор американският лидер нарече европейските съюзници страхливци и обеща „да запомни това“. Той също така разкритикува НАТО, наричайки алианса „хартиен тигър“. В интервю за Ройтерс, публикувано на 1 април, Тръмп каза, че е отвратен от НАТО и обмисля изтегляне на САЩ от алианса.