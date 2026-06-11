Бюджетът на управляващите - секира за майки, учители и младите лекари

Замразени майчински през втората годината, без решение на проблема със заплатите на младите лекари и за ръста на учителските възнаграждения. Това предвижда бюджетът на управляващите, научи News.bg от свои източници.

Средната учителска заплата да остане не по-ниска от 125% от средната брутна работна заплата за страната, настояват учителите. Към момента реалните възнаграждения изостават и се равняват на около 115% от средната за страната. Това провокира сериозно синдикално напрежение и искания за спешно финансиране в Бюджет 2026.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" настояват за незабавно увеличение с 9-10%, за да се компенсира изоставането от заложените нива. Настоява се още за драстично увеличаване на държавния бюджет за сектора спрямо европейските практики.

Управляващите обмислят обвързване на заплатите с резултатите на учениците. Тази идея среща над 97% масово неодобрение сред учителите, а проучванията на синдикатите показват рекордно висока стачна готовност в училищата.

92% от работещите в системата са готови да излязат на протест при липса на адекватно увеличение. 71,1% заявяват готовност за включване в ефективна национална стачка. Над 53% от учителите подкрепят крайната мярка за незапочване на новата учебна година.

Заплатите на лекарите специализанти в България е друга тема, която няма да намери решение през този бюджет.

Заплащането на младите лекари се определя от конкретната болница и колективния трудов договор. При държавно финансираните места Министерството на здравеопазването осигурява месечна субсидия в размер на минимум 2,5 минимални работни заплати, което гарантира по-висока сигурност за младите медици. Те обаче настояват за основни възнаграждения от най-малко 125% до 150% от средната брутна заплата за страната.

Размерът на майчинските през втората година също остава замразен.