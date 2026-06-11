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Бюджетът на управляващите - секира за майки, учители и младите лекари

Бюджетът на управляващите - секира за майки, учители и младите лекари

11 Юни, 2026 17:22 1 014 49

  • бюджет-
  • управляващи-
  • секира-
  • майки-
  • учители-
  • млади лекари

Средната учителска заплата да остане не по-ниска от 125% от средната брутна работна заплата за страната, настояват учителите.

Бюджетът на управляващите - секира за майки, учители и младите лекари - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Замразени майчински през втората годината, без решение на проблема със заплатите на младите лекари и за ръста на учителските възнаграждения. Това предвижда бюджетът на управляващите, научи News.bg от свои източници.

Средната учителска заплата да остане не по-ниска от 125% от средната брутна работна заплата за страната, настояват учителите. Към момента реалните възнаграждения изостават и се равняват на около 115% от средната за страната. Това провокира сериозно синдикално напрежение и искания за спешно финансиране в Бюджет 2026.

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" настояват за незабавно увеличение с 9-10%, за да се компенсира изоставането от заложените нива. Настоява се още за драстично увеличаване на държавния бюджет за сектора спрямо европейските практики.

Управляващите обмислят обвързване на заплатите с резултатите на учениците. Тази идея среща над 97% масово неодобрение сред учителите, а проучванията на синдикатите показват рекордно висока стачна готовност в училищата.

92% от работещите в системата са готови да излязат на протест при липса на адекватно увеличение. 71,1% заявяват готовност за включване в ефективна национална стачка. Над 53% от учителите подкрепят крайната мярка за незапочване на новата учебна година.

Заплатите на лекарите специализанти в България е друга тема, която няма да намери решение през този бюджет.

Заплащането на младите лекари се определя от конкретната болница и колективния трудов договор. При държавно финансираните места Министерството на здравеопазването осигурява месечна субсидия в размер на минимум 2,5 минимални работни заплати, което гарантира по-висока сигурност за младите медици. Те обаче настояват за основни възнаграждения от най-малко 125% до 150% от средната брутна заплата за страната.

Размерът на майчинските през втората година също остава замразен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    24 11 Отговор
    вие си го избрахте румен и ще си го изтърпите

    Коментиран от #5, #35

    17:25 11.06.2026

  • 2 Да се

    23 8 Отговор
    махат преди да са сътворили поредните золуми , както са я подкарали - по няколко на ден ! "Денят си личи от сутринта" , казват старите хора .

    Коментиран от #29, #38

    17:27 11.06.2026

  • 3 честен ционист

    13 17 Отговор
    Румба, вкарвай руския за задължително изучаване в тия школа, стига са учили пацаните на глупости вече 36г.

    Коментиран от #39

    17:27 11.06.2026

  • 4 Сега

    18 7 Отговор
    милион и половината лумпени да си изхвърлят боклука

    17:28 11.06.2026

  • 5 честен ционист

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Позивна Моше е призван, да бъде избран, иначе нямаше такава позивна да му дадат.

    17:28 11.06.2026

  • 6 Румен Радев ощетява три групи:

    20 9 Отговор
    Учителите, Младите лекари (специализанти) и
    Родителите (получаващи майчински през 2-рата година).
    Ей така ви излъга льотчика Румен Радев, че щял да бори олигархията, а бори майките с деца, учителите и лекарите специализанти!!
    Фалшивият "спасител" Румен Радев се оказа жалък измамник!!!

    Коментиран от #10

    17:30 11.06.2026

  • 7 Миризлив пор

    10 12 Отговор
    До едно време Кокорчо харчи къде що намери и тегло дългове да си прави предизборната кампания. Изхарчиха се парите, няма кой да плаща данъци, няма от къде да се плащат парите които искат. Едно време Дянков беше казал "пари няма има постна пица".

    Коментиран от #27

    17:30 11.06.2026

  • 8 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите

    17 6 Отговор
    Този бюджет на Прогресивна България изглежда като упражнение по отлагане, а не по решаване на проблеми. Прогресивна България и Румен Расев са аматьори и измамтици. Вместо реални стъпки към модернизиране на ключови системи – образование, здравеопазване и социална подкрепа – се предлага замразяване, което на практика означава изоставане.

    17:32 11.06.2026

  • 9 ПБ са аматьори

    8 4 Отговор
    Учителите продължават да бъдат държани под обещаните проценти „на хартия“, докато реалността ги догонва в обратната посока. Младите лекари остават в режим на несигурност и зависимост от локални решения, което само задълбочава кадровата криза. А майчинските – символично замразени – показват, че социалната политика отново е на пауза.

    17:33 11.06.2026

  • 10 честен ционист

    7 11 Отговор

    До коментар #6 от "Румен Радев ощетява три групи:":

    Нито учителите, нито младите лекари, нито пък младите родителите се справят добре. Нормално е да има санкции, за да се поправят.

    17:33 11.06.2026

  • 11 ВКК 531

    10 1 Отговор
    Хайде ПП-ДБ, къде са протестите!!!?

    17:34 11.06.2026

  • 12 Прогресивна България -> Регресивна БГ

    9 2 Отговор
    Най-проблемното не е само липсата на пари, а липсата на посока. Когато ключови сектори се управляват с временни компромиси вместо с ясна стратегия, резултатът е предвидим: недоволство, отлив на кадри и натрупване на системни кризи, които после излизат много по-скъпо.

    Коментиран от #42

    17:35 11.06.2026

  • 13 хехе

    7 7 Отговор
    Отпадналата необходимост загрижили се за хората пак вият на умряло, а когато беше сглобката и теглиха заеми които потънаха незнайно къде си траеха.

    17:35 11.06.2026

  • 14 Архив

    2 1 Отговор
    Др. Тодор Живков на трибуната - Априлския пленум на ЦК на БКП. 1956 г

    Коментиран от #19

    17:35 11.06.2026

  • 15 КОЛКО ГОДИНИ ПОРЕД

    6 7 Отговор
    Ви вдигаха заплатите. Не се наядохте.и като гледа децата страшно образовани са. На ТУМБИ И БИЯТ КОЙ КЪДЕ ХВАНАТ. ДРОГИРАТ СЕ И САМО ПО СБИРКИ ДИСКОТЕКИ Я УРОЦИТЕ НЕ ПОГЛЕЖДАТ. И МНОГО ЧУДНО ПОСЛЕ 70% ОТ ТЯХ СА ОТЛИЧНИЦИ. НАДУВАТ ЯКО ОЦЕНКИТЕ И СИ ДУЯТ КИСИЯТА. А ЗА СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА Е НЕ ТОЧНА МНОГО НАГОРЕ Е. ОБИКНОВЕНО НАРОДА ВЗИМА СРЕДНО 1200-1600 ЕВРО . А БОЛШЕНСТВОТО 950 ЕВРАКА. Вие искате 1850 бруто.

    Коментиран от #37

    17:36 11.06.2026

  • 16 Рефорви, Радев, Реформи са нужни!!

    8 0 Отговор
    Това, което се очертава, е поредният бюджет на отлагането и удобните оправдания. Когато стигнем до учителите, младите лекари и майките, вече не говорим за абстрактни числа, а за хора, върху които държавата реално стъпва, за да балансира сметките си.

    Учителите остават с обещания за проценти, които на практика се размиват в инфлацията. Младите лекари – системно недооценени и оставени в зависимост от случайността на болничните бюджети – продължават да избират между професия и емиграция. А майчинските, замразени сякаш времето не мърда, са директен сигнал, че социалната политика е последна грижа.

    Най-възмутителното не е само липсата на увеличение, а липсата на воля за промяна. Вместо ясна стратегия – има „временно“ замразяване. Вместо реформа – има отлагане. И в крайна сметка цената не е бюджетна, а човешка: изгубени кадри, демотивация и усещане, че ключови професии са оставени да се крепят на инерция, а не на уважение.

    17:37 11.06.2026

  • 17 В случая

    8 3 Отговор
    Подкрепям правителството , но за депутатите трябва да се приложи унгарския модел. За полицаите също трябва замразвиване и корекции.

    17:38 11.06.2026

  • 18 нееднозначни мерки

    2 0 Отговор
    Заплата на учител според резултатите от националното оценяване ще ограничи броя на учителите до езиковите и математическите училища, които приемат ученици след като родителите са осигурили допълнителни частно платени курсове за децата си.
    Останалите учители нямат шанс за добра заплата, колкото и добре да преподават, когато родителите не мотивират децата си за дисциплина и учене. За тези учители преподаващи у Факултето нещата са безнадеждни.

    17:39 11.06.2026

  • 19 Форума

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Архив":

    Албански реотан.

    17:39 11.06.2026

  • 20 нннн

    11 2 Отговор
    Разбрах. Олигархията са майките, учителите и лекарите. С тях започват ограниченията.

    17:40 11.06.2026

  • 21 Мале мале

    4 5 Отговор
    Плювалниците използват всяка възможност да тролят срещу чичо Румен. Като се върне Боко и Шиши на власт мислите ли, че всичко ще цъфне и върже?

    Коментиран от #26

    17:40 11.06.2026

  • 22 НЕПрогресивна България, а Застойна!!

    7 1 Отговор
    Това, което се представя като „прогрес“ в българската политика, все по-често изглежда като добре опаковано застойно управление. Големите думи за реформи, модернизация и европейско развитие се сблъскват с една много по-груба реалност – недофинансирани системи, изтощени кадри и постоянно отлагане на неудобните решения.
    Образованието и здравеопазването отново са оставени в ролята на „разход“, който трябва да се побере някъде между други приоритети, вместо да се разглеждат като основа на държавата. Социалната политика – символично замразена – показва, че най-уязвимите групи първи поемат удара, когато липсва смелост за структурни реформи.
    Най-големият проблем не е в това кой точно е на власт в даден момент, а че моделът на управление остава реактивен: гаси пожари, вместо да предотвратява пожари. А докато политическите спорове се въртят около лозунги, системните кризи тихо се задълбочават и се превръщат в хронично състояние.

    Коментиран от #32

    17:40 11.06.2026

  • 23 "Кошница за хората" - 15% промоции

    0 0 Отговор
    Прогресивно ми е-
    Днес отидох в Лидъл! Щастлив и радостен от радевата "грижа за хората" и 15-те процента които е договорил с големите вериги. И купих олио по скъпо от преди неговата "грижа" защото се е споразумял с тях за 15 процента отстъпки а стандартните им промоции са от 30%. И така и с другите "промоционални" негови стоки. Всички други граждани също бяха възмутени. Клетвите към него бяха ужасяващи...

    17:40 11.06.2026

  • 24 До 23- прав сте

    4 3 Отговор
    Точно така е! И при нас е същото! В Кауфланд ,Лидъл и Билла! Всички стоки на по високи цени от промоциите на кayна които уж е договорил. Но какво да се очаква от крадливи комунистически фуражки които не знаят какво е пазарна икономика. Депутатите си увеличиха заплатите с 20% а "радевите промоции" по скъпи за народа. Хората масово проклинат мунчо кayна по опашките и афишират кървава саморазправа с него и крадливата му клика!

    17:42 11.06.2026

  • 25 Иван

    7 0 Отговор
    Питам , а МИЛИЦИОНЕРИТЕ

    17:42 11.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Поре

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Миризлив пор":

    Бюджетът на Кокорчо беше в пъти по-добър. Увеличи два пъти пенсиите. Заплатите също.

    Коментиран от #30, #43

    17:42 11.06.2026

  • 28 Мнение

    3 0 Отговор
    Това, което се предлага като „реформа“ и „европейско развитие“, всъщност все по-често изглежда като добре опаковано политическо безсилие. Големите лозунги за модернизация се разпадат в момента, в който се стигне до реални решения – тогава започват отлаганията, „замразяванията“ и вечните оправдания.

    Образованието и здравеопазването отново са третирани като разход, който трябва да се напъха в таблица, а не като гръбнак на държавата. Учителите се държат в режим на догонване, младите лекари – в режим на оцеляване, а социалните плащания се замразяват така, сякаш инфлацията е спряла да съществува.

    И докато политиците си разменят обвинения и се надвикват кой бил „за бъдещето“, реалността е далеч по-проста и далеч по-грозна: системите се износват, кадрите се отказват, а държавата постепенно свиква да живее с дефицит на хора, не само на пари. Това не е прогрес, а регрес.

    17:43 11.06.2026

  • 29 НИКАКВИ ЗУЛУМИ НЕ

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Да се":

    ПРАВЯТ. ОПРАВЯТ БАКИИТЕ НА ПРЕДИШНИТЕ. КРЕДИТИ ВЗЕМАХА ДЪЛГА ЕКСПЛОАДИРА ВСИЧКИ БЮРОКРАТИ СЛУЖБАРИ УЧИТЕЛИ КМЕТЧЕТА СЪДЕБНА СИСТЕМА ПОЛИТИЦИ НА КОПАНЯТА. ЯДЪТ ПИЯТ И ВИНАГИ СА СЪС НОВО ДРЕШКИ И НИКВИ ОСИГУРОВКИ НЕ ПЛАЩАТ. А РАБОТНИЦИТЕ КОИТО ВСИЧКО СИ ПЛАЩАТ ДИИ ВОЛЕ МОЙ ДИИ ОРИ ОРИ.

    17:44 11.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Софийски селянин,Пенсионер

    0 0 Отговор
    За даскалите не съм съгласен,защото произвеждат полуграмотност..
    От една календарна година с лятната ваканция празниците почивните дни и другите ваканцийки им се събират шест месеца..
    А заплатите им като на другите хрантутници на държавната хранилка са доста тлъсти..

    17:45 11.06.2026

  • 32 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "НЕПрогресивна България, а Застойна!!":

    Пенсионерите и младите майки са олигархията в България. Затова тях удря първо. Младите лекари и учителите също.

    17:45 11.06.2026

  • 33 опа

    1 2 Отговор
    Гроб окраде квото можа, заедно с БСП и ИТН, изнизаха се като мрши, а после Гюро и ПП доизцоцаха държавата. Сега всичко живо реве, че ПБ са виновни, че няма пари и бюджета е лош. Натикаха ни еврозоната, криха, лъгаха, а бюджет не се прие и от 2те правителства.

    Коментиран от #46

    17:46 11.06.2026

  • 34 Пак сме измамени, за кой ли път...

    3 0 Отговор
    Ще го търсите вие Асен Василев, ама ще бъде късно. Народа ни страда от наивност, меко казано, повярва на поредния измамник Льотчика, че уж е "спаситил", а се оказа евтин лъжец и пионка на други олигарси.

    17:46 11.06.2026

  • 35 Тъй като чета

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Все разумни мерки приемат хората.
    Кво искаме, отново Борисов, Пеевски и петроханци ли?

    17:47 11.06.2026

  • 36 Чичак

    1 1 Отговор
    Тия ще крадат най много

    17:47 11.06.2026

  • 37 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "КОЛКО ГОДИНИ ПОРЕД":

    Личи си , че имаш соц образование . 🤣🤣🤣
    Днешните деца за 1000 пъти по умни и добри от теб!

    17:47 11.06.2026

  • 38 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да се":

    На сектата не им оттърва..

    17:48 11.06.2026

  • 39 стамбов

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    тпак,отивай в сибир!

    17:48 11.06.2026

  • 40 Пламен

    3 1 Отговор
    А що не резнаха шапкарите

    17:48 11.06.2026

  • 41 Долни комyнистически иZчадия ! 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Приятели, днес (11 юни 2026 г.) лъсна най-гнусната тайна зад правителствената кампания „Кошница с грижа“.

    Картелът на прекупвачите и логистичните бази (Скритите милиони на ДС)
    Чуждите вериги (като немските Schwarz Gruppe – собственик на Kaufland и Lidl) не купуват директно от баба Тотка на полето. Те работят с огромни логистични картели и борси за плодове и зеленчуци (като тези в Първенец, Огняново и Кремиковци).
    Кой стои зад тях: Контролът върху най-големите тържища и вноса на плодове и зеленчуци от Турция и Гърция исторически се държи от фигури, свързани с бившата Външнотърговска номенклатура на БКП и силовите групировки от прехода (СИК и ВИС), които бяха създадени от генералите на ДС.

    Млечният и месен картел (Продоволствената мафия на ДС)
    Когато в „Кошницата с грижа“ видите намалено сирене или свински бут, зад това стоят картелите в преработвателната промишленост – хората, които купуват млякото от фермите по 60 стотинки, а ви го продават в магазина по 20 лева.
    Кои са те: Големите олигарси в хранителната индустрия (често свързвани с партийни субсидии и купуване на гласове по регионите). Повечето от тях са деца или внуци на бивши председатели на АПК, ТКЗС и партийни секретари от времето на Тодор Живков.
    Това не е пазарна икономика, приятели. Това е социалистическа окупация с мутренски прийоми от 19-ти век!

    17:48 11.06.2026

  • 42 По точно

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Прогресивна България -> Регресивна БГ":

    Посоката на управляващите се нарича Брауново движение. Накъдето ти видят очите!

    17:48 11.06.2026

  • 43 Вън бе!

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Поре":

    Вън!!!Аут неможачи!!!

    17:49 11.06.2026

  • 44 Мноо ясно

    1 1 Отговор
    Трябва да има пари за Боташ!!

    17:50 11.06.2026

  • 45 Регресивна България=пеевски на стероиди

    1 1 Отговор
    Радев е модел за диктатор на неграмотното и аморално простолюдие.

    17:50 11.06.2026

  • 46 Дрънкаш глупости!

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "опа":

    За последните 6 години (2019–2026) Румен Радев е назначил около 7 негови служебни правителства. Дефакто служебни правителства са управлявали повече от редовни. Служебните правителства на Радев загробиха България, а сега с редовното правителство ще я довъллршат!

    17:51 11.06.2026

  • 47 Дзак

    0 1 Отговор
    Обслужването на войната в Украйна и "грижата за сигурността" на нейните поддръжници повиши нивото на заплатите в бюджетния сектор. Сега няма излизане от спиралата без корекция на щатове!

    17:51 11.06.2026

  • 48 очевидец на прехода

    0 0 Отговор
    мухлясал комунист,36г ни слагате прът в колелата,а можехме да сме много напред във всяко отношение!

    17:52 11.06.2026

  • 49 1234

    0 0 Отговор
    Даскалите с малки изключения са станали големи тарикати,не си карат редовно часовете,занимават се с частни уроци под предлог, че някои са много зле и няма да завършат и постоянно се тикат по разни европейски проекти да ходят на Еразъм по чужбина.Отделно им вдигнаха заплатите ,а резултат няма никакъв в училищата.Нито дисциплина нито образование.

    17:52 11.06.2026

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