Бюджетът на управляващите - секира за майки, учители и младите лекари

Замразени майчински през втората годината, без решение на проблема със заплатите на младите лекари и за ръста на учителските възнаграждения. Това предвижда бюджетът на управляващите, научи News.bg от свои източници.
Средната учителска заплата да остане не по-ниска от 125% от средната брутна работна заплата за страната, настояват учителите. Към момента реалните възнаграждения изостават и се равняват на около 115% от средната за страната. Това провокира сериозно синдикално напрежение и искания за спешно финансиране в Бюджет 2026.
Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" настояват за незабавно увеличение с 9-10%, за да се компенсира изоставането от заложените нива. Настоява се още за драстично увеличаване на държавния бюджет за сектора спрямо европейските практики.
Управляващите обмислят обвързване на заплатите с резултатите на учениците. Тази идея среща над 97% масово неодобрение сред учителите, а проучванията на синдикатите показват рекордно висока стачна готовност в училищата.
92% от работещите в системата са готови да излязат на протест при липса на адекватно увеличение. 71,1% заявяват готовност за включване в ефективна национална стачка. Над 53% от учителите подкрепят крайната мярка за незапочване на новата учебна година.
Заплатите на лекарите специализанти в България е друга тема, която няма да намери решение през този бюджет.
Заплащането на младите лекари се определя от конкретната болница и колективния трудов договор. При държавно финансираните места Министерството на здравеопазването осигурява месечна субсидия в размер на минимум 2,5 минимални работни заплати, което гарантира по-висока сигурност за младите медици. Те обаче настояват за основни възнаграждения от най-малко 125% до 150% от средната брутна заплата за страната.
Размерът на майчинските през втората година също остава замразен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #5, #35
17:25 11.06.2026
2 Да се
Коментиран от #29, #38
17:27 11.06.2026
3 честен ционист
Коментиран от #39
17:27 11.06.2026
4 Сега
17:28 11.06.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "1488":Позивна Моше е призван, да бъде избран, иначе нямаше такава позивна да му дадат.
17:28 11.06.2026
6 Румен Радев ощетява три групи:
Родителите (получаващи майчински през 2-рата година).
Ей така ви излъга льотчика Румен Радев, че щял да бори олигархията, а бори майките с деца, учителите и лекарите специализанти!!
Фалшивият "спасител" Румен Радев се оказа жалък измамник!!!
Коментиран от #10
17:30 11.06.2026
7 Миризлив пор
Коментиран от #27
17:30 11.06.2026
8 ПБ ви излъгаха, сега ви режат парите
17:32 11.06.2026
9 ПБ са аматьори
17:33 11.06.2026
10 честен ционист
До коментар #6 от "Румен Радев ощетява три групи:":Нито учителите, нито младите лекари, нито пък младите родителите се справят добре. Нормално е да има санкции, за да се поправят.
17:33 11.06.2026
11 ВКК 531
17:34 11.06.2026
12 Прогресивна България -> Регресивна БГ
Коментиран от #42
17:35 11.06.2026
13 хехе
17:35 11.06.2026
14 Архив
Коментиран от #19
17:35 11.06.2026
15 КОЛКО ГОДИНИ ПОРЕД
Коментиран от #37
17:36 11.06.2026
16 Рефорви, Радев, Реформи са нужни!!
Учителите остават с обещания за проценти, които на практика се размиват в инфлацията. Младите лекари – системно недооценени и оставени в зависимост от случайността на болничните бюджети – продължават да избират между професия и емиграция. А майчинските, замразени сякаш времето не мърда, са директен сигнал, че социалната политика е последна грижа.
Най-възмутителното не е само липсата на увеличение, а липсата на воля за промяна. Вместо ясна стратегия – има „временно“ замразяване. Вместо реформа – има отлагане. И в крайна сметка цената не е бюджетна, а човешка: изгубени кадри, демотивация и усещане, че ключови професии са оставени да се крепят на инерция, а не на уважение.
17:37 11.06.2026
17 В случая
17:38 11.06.2026
18 нееднозначни мерки
Останалите учители нямат шанс за добра заплата, колкото и добре да преподават, когато родителите не мотивират децата си за дисциплина и учене. За тези учители преподаващи у Факултето нещата са безнадеждни.
17:39 11.06.2026
19 Форума
До коментар #14 от "Архив":Албански реотан.
17:39 11.06.2026
20 нннн
17:40 11.06.2026
21 Мале мале
Коментиран от #26
17:40 11.06.2026
22 НЕПрогресивна България, а Застойна!!
Образованието и здравеопазването отново са оставени в ролята на „разход“, който трябва да се побере някъде между други приоритети, вместо да се разглеждат като основа на държавата. Социалната политика – символично замразена – показва, че най-уязвимите групи първи поемат удара, когато липсва смелост за структурни реформи.
Най-големият проблем не е в това кой точно е на власт в даден момент, а че моделът на управление остава реактивен: гаси пожари, вместо да предотвратява пожари. А докато политическите спорове се въртят около лозунги, системните кризи тихо се задълбочават и се превръщат в хронично състояние.
Коментиран от #32
17:40 11.06.2026
23 "Кошница за хората" - 15% промоции
Днес отидох в Лидъл! Щастлив и радостен от радевата "грижа за хората" и 15-те процента които е договорил с големите вериги. И купих олио по скъпо от преди неговата "грижа" защото се е споразумял с тях за 15 процента отстъпки а стандартните им промоции са от 30%. И така и с другите "промоционални" негови стоки. Всички други граждани също бяха възмутени. Клетвите към него бяха ужасяващи...
17:40 11.06.2026
24 До 23- прав сте
17:42 11.06.2026
25 Иван
17:42 11.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Поре
До коментар #7 от "Миризлив пор":Бюджетът на Кокорчо беше в пъти по-добър. Увеличи два пъти пенсиите. Заплатите също.
Коментиран от #30, #43
17:42 11.06.2026
28 Мнение
Образованието и здравеопазването отново са третирани като разход, който трябва да се напъха в таблица, а не като гръбнак на държавата. Учителите се държат в режим на догонване, младите лекари – в режим на оцеляване, а социалните плащания се замразяват така, сякаш инфлацията е спряла да съществува.
И докато политиците си разменят обвинения и се надвикват кой бил „за бъдещето“, реалността е далеч по-проста и далеч по-грозна: системите се износват, кадрите се отказват, а държавата постепенно свиква да живее с дефицит на хора, не само на пари. Това не е прогрес, а регрес.
17:43 11.06.2026
29 НИКАКВИ ЗУЛУМИ НЕ
До коментар #2 от "Да се":ПРАВЯТ. ОПРАВЯТ БАКИИТЕ НА ПРЕДИШНИТЕ. КРЕДИТИ ВЗЕМАХА ДЪЛГА ЕКСПЛОАДИРА ВСИЧКИ БЮРОКРАТИ СЛУЖБАРИ УЧИТЕЛИ КМЕТЧЕТА СЪДЕБНА СИСТЕМА ПОЛИТИЦИ НА КОПАНЯТА. ЯДЪТ ПИЯТ И ВИНАГИ СА СЪС НОВО ДРЕШКИ И НИКВИ ОСИГУРОВКИ НЕ ПЛАЩАТ. А РАБОТНИЦИТЕ КОИТО ВСИЧКО СИ ПЛАЩАТ ДИИ ВОЛЕ МОЙ ДИИ ОРИ ОРИ.
17:44 11.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Софийски селянин,Пенсионер
От една календарна година с лятната ваканция празниците почивните дни и другите ваканцийки им се събират шест месеца..
А заплатите им като на другите хрантутници на държавната хранилка са доста тлъсти..
17:45 11.06.2026
32 Така е
До коментар #22 от "НЕПрогресивна България, а Застойна!!":Пенсионерите и младите майки са олигархията в България. Затова тях удря първо. Младите лекари и учителите също.
17:45 11.06.2026
33 опа
Коментиран от #46
17:46 11.06.2026
34 Пак сме измамени, за кой ли път...
17:46 11.06.2026
35 Тъй като чета
До коментар #1 от "1488":Все разумни мерки приемат хората.
Кво искаме, отново Борисов, Пеевски и петроханци ли?
17:47 11.06.2026
36 Чичак
17:47 11.06.2026
37 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃
До коментар #15 от "КОЛКО ГОДИНИ ПОРЕД":Личи си , че имаш соц образование . 🤣🤣🤣
Днешните деца за 1000 пъти по умни и добри от теб!
17:47 11.06.2026
38 Мдаа
До коментар #2 от "Да се":На сектата не им оттърва..
17:48 11.06.2026
39 стамбов
До коментар #3 от "честен ционист":тпак,отивай в сибир!
17:48 11.06.2026
40 Пламен
17:48 11.06.2026
41 Долни комyнистически иZчадия ! 🇧🇬
Картелът на прекупвачите и логистичните бази (Скритите милиони на ДС)
Чуждите вериги (като немските Schwarz Gruppe – собственик на Kaufland и Lidl) не купуват директно от баба Тотка на полето. Те работят с огромни логистични картели и борси за плодове и зеленчуци (като тези в Първенец, Огняново и Кремиковци).
Кой стои зад тях: Контролът върху най-големите тържища и вноса на плодове и зеленчуци от Турция и Гърция исторически се държи от фигури, свързани с бившата Външнотърговска номенклатура на БКП и силовите групировки от прехода (СИК и ВИС), които бяха създадени от генералите на ДС.
Млечният и месен картел (Продоволствената мафия на ДС)
Когато в „Кошницата с грижа“ видите намалено сирене или свински бут, зад това стоят картелите в преработвателната промишленост – хората, които купуват млякото от фермите по 60 стотинки, а ви го продават в магазина по 20 лева.
Кои са те: Големите олигарси в хранителната индустрия (често свързвани с партийни субсидии и купуване на гласове по регионите). Повечето от тях са деца или внуци на бивши председатели на АПК, ТКЗС и партийни секретари от времето на Тодор Живков.
Това не е пазарна икономика, приятели. Това е социалистическа окупация с мутренски прийоми от 19-ти век!
17:48 11.06.2026
42 По точно
До коментар #12 от "Прогресивна България -> Регресивна БГ":Посоката на управляващите се нарича Брауново движение. Накъдето ти видят очите!
17:48 11.06.2026
43 Вън бе!
До коментар #27 от "Поре":Вън!!!Аут неможачи!!!
17:49 11.06.2026
44 Мноо ясно
17:50 11.06.2026
45 Регресивна България=пеевски на стероиди
17:50 11.06.2026
46 Дрънкаш глупости!
До коментар #33 от "опа":За последните 6 години (2019–2026) Румен Радев е назначил около 7 негови служебни правителства. Дефакто служебни правителства са управлявали повече от редовни. Служебните правителства на Радев загробиха България, а сега с редовното правителство ще я довъллршат!
17:51 11.06.2026
47 Дзак
17:51 11.06.2026
48 очевидец на прехода
17:52 11.06.2026
49 1234
17:52 11.06.2026