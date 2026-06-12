Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
12 юни 1990 година: Русия напуска СССР

12 юни 1990 година: Русия напуска СССР

12 Юни, 2026 03:12 6 443 44

  • русия-
  • ссср-
  • борис елцин

Датата е обявена за празник през 1992 година

12 юни 1990 година: Русия напуска СССР - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 юни 1990 година Първият конгрес на народните депутати на Руската федерация приема Декларация за суверенитета на Русия.

Този ход е предопределен, след като Борис Елцин е избран за председател на Президиума на Върховния съвет на РСФСР през май 1990 г.

След това Борис Елцин отива още по-далеч. През юли 1990 г. той напуска Комунистическата партия, с което открито демонстрира неподчинението си спрямо президента на СССР Михаил Горбачов.

Датата е обявена за празник през 1992 г., като до 2002 г. той се нарича Ден на приемане на Декларацията за държавния суверенитет на Руската федерация.
Декларацията, ознаменувала началото на конституционните реформи и провъзгласяването на независимостта на РСФСР. През 1991 г. на този ден се състоят първите избори за президент на Руската федерация, на които побеждава Борис Елцин.

С указа на президента на Русия Борис Елцин от 1994 г. 12 юни е обявен за Ден на държавния суверенитет. През 2001 г. празникът получава сегашното си название и става национален празник на Русия.

Една значителна част от руските граждани не припознават този ден като празник, свързвайки го с разпада на Съветския съюз.

По традиция, в Деня на Русия президентът връчва Държавни премии на дейци на науката и културата.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сичко е лъжа и измама

    30 49 Отговор
    Ссср беше проект на капитализма за да изостане комунистическата част на планетата докъто капиталистическия запад се развива напред а източния блок изостава драстично и пътува в друга посока и комунизма като падна източните народи станаха ефтини робове на запада без възможност да ги догонят като това беше целта богат забап и беден изток пълен с робове

    Коментиран от #4, #28

    05:13 12.06.2020

  • 2 EL chochone

    41 38 Отговор
    СЛАВА РОССИИ! :)

    06:06 12.06.2020

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дедовия

    36 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сичко е лъжа и измама":

    Ех какъФ си вундеркинд на Дедо бе! тФа сам ли го Змисли или Дедо ти го раСказа?

    Коментиран от #8

    06:24 12.06.2020

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 мечо

    11 24 Отговор
    русия е саветският саюс това е все едно ес да напусне европа не е така нещто баркате спорет мен

    Коментиран от #15

    06:29 12.06.2020

  • 8 930

    20 19 Отговор

    До коментар #4 от "Дедовия":

    ВСЪЩНОСТ Е ПРАВ, ДАВАХА ПО КАНАЛА HISTORY- ДОКУМЕНТАЛ - КРУПНИ АМЕРИКАНСКИ БИЗНЕСМЕНИ /РОКФЕЛЕР И ДР/ СПОНСОРИРАТ ЛЕНИН С ВЛАК ОТ БЕРЛИН В КОЙТО ИМА ХИЛЯДИ ИЛИ МИЛИОНИ DM. ЗА ДА УСУРПИРА ВЛАСТТА В ЦАРСКА РУСИЯ, ПРАВЯТ ГО ЗАРАДИ ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ . . . А ЩОМ АМЕРИКАНСКИ КАНАЛ ГО РАЗКАЗВА . . .

    Коментиран от #9, #30

    06:30 12.06.2020

  • 9 Опа

    23 9 Отговор

    До коментар #8 от "930":

    Е (истина) така ли? Няма да те иронилизирам, но един приятелски съвет. Не вярвай на всичко което ти казват западните медий!!!

    Коментиран от #14, #41, #44

    06:41 12.06.2020

  • 10 Активист на БКП

    35 13 Отговор
    ,,Белязаният,, продаде СССР!

    Коментиран от #21

    06:41 12.06.2020

  • 11 Дедовия

    25 5 Отговор
    А бе гледал си ама недогледал.Версията е че е немски агент подкупен да свали царя и Русия да излезе от войната с Германия което и става.Американски бизнесмени,изкопаеми..бля,бля

    06:51 12.06.2020

  • 12 расия

    13 17 Отговор
    СССР унищожи Русия, пък после Русия напускала СССР. Странна работа...

    06:55 12.06.2020

  • 13 шумкари сте

    21 18 Отговор
    СССР и Русия са едно и също нещо. Просто такава им беше тактиката, за да запазят властта. Същото е и у нас. С кръв са я взимали тази власт и никога не са я сдавали. Това, което е вечно при тях е Коминтерна и идеята за завладеят света!

    06:58 12.06.2020

  • 14 Не вярвам на нищо и никои

    20 13 Отговор

    До коментар #9 от "Опа":

    Виждам с очите си какво става пред мен ние от изтока сме робове на капиталистическия запад а това е сценарии за да е така...според дотмите на капитализма ние не сме хора а био роботи боклуци не знаещи защо са родени и не ни третират като хора

    Коментиран от #42

    07:26 12.06.2020

  • 15 Мим

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "мечо":

    Абе мечо,според теб,като гледам,бъркаш ти много...

    07:29 12.06.2020

  • 16 Почти всички комунистически вождове

    13 15 Отговор
    Са агенти на запада и съзнателно или не водеха и водят народите си към тотална гибел и робство...жалко е да се бориш против дивия капитализъм и да се возиш в ролс ройс визирам ленин а да ламтиш за западни стоки и корекоми визирам нашите комунистически функциинери и убо което им доставяше всичко каквото искаха а народа беше мачкан докъто запада не реши че е достигнал убедително предимство и вече му трябват сичките хора от запада за робове и доиде така бленуваната демокрация и ново време😂😂😂

    07:30 12.06.2020

  • 17 Буров

    20 4 Отговор
    "НЯМА по вредно нещо в една държава от Държавния чиновник, той никога" не се е наял"Краде, краде, краде!!!! Това в Алепо е подпора стена, вижда се от пръв поглед, типична подпора стена!!!! Тези корумпирани държавни чиновници трябва да" бъдат помолени да напуснат сградата през прозорците" НЯМА опастносг да бъдат съдени или уволнени, те са верни Избиратели!!!!! Срам за България са Чиновниците!!!!

    07:32 12.06.2020

  • 18 Как става така че

    23 10 Отговор
    Победителя във войната ссср вече не съществува разпаднал се без война или апокалипсис а победена германия и европа диктуват кои ше живее и кои ше мре?

    Коментиран от #20

    07:45 12.06.2020

  • 19 Алекс

    19 7 Отговор
    Комунизма никога не сине тръгвал от Русия.

    07:55 12.06.2020

  • 20 Да еааа!

    19 4 Отговор

    До коментар #18 от "Как става така че":

    По същия начин по който в земния рай България върлуват банди цигани, чиновници, партийни членове и най-долната смрад от цял свят

    08:05 12.06.2020

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 мнение

    16 5 Отговор
    СССР е проект на швабите за излизане от ПСВ най-невероятната диверсия за всички времена , променила и сплотила цял народ , германския гений няма аналог

    Коментиран от #23

    09:13 12.06.2020

  • 23 Другия с коня

    16 8 Отговор

    До коментар #22 от "мнение":

    Незнам кой ви кара да пишете тези Опорки..1917 година в Русия се извършва БУРЖОАЗНА РЕВОЛЮЦИЯ.Премахване на Монархията и преминаване към Капиталистическо общество.Но връщаштите сет от Фронта войски са използвани за съсздаване на Постфеодализъм -Феодал е Държавата,а Народа отново е Крепостен,без право на собственост...Така наречения Комунизъм..

    Коментиран от #24

    09:39 12.06.2020

  • 24 Сигурно е така

    14 3 Отговор

    До коментар #23 от "Другия с коня":

    аз просто казвам, че абвера е изпратил Ленин към Русия с влак с куп пари, за да спонсорира начинанието си, което е успешно, и това е в основите, а с другите странични дейности не съм много запознат. Не се опитвам да бъда ,опорка, това е зададено като историческа информация, а ако не е достоверна, не съм виновен.....

    10:21 12.06.2020

  • 25 БАЦЕТО-КОШМАРА НА...БСП

    13 12 Отговор
    СССР СЕ РАЗПАДНА И ИЗЧЕЗНА.....САЩ ОСТАВАТ....ЩО ТАКА БЕ ДРУГАРИ

    11:28 12.06.2020

  • 26 русия прокълната кочина на злото

    15 16 Отговор
    СССР се разпадна ,а след себе си остави едно подобие на държава наречено русия,което освен да вреди на света друго не прави

    11:50 12.06.2020

  • 27 Оbserver

    18 13 Отговор
    СССР който бе колос на глинени крака и си мислеше за новия хилядолетен райх , бе победен и се разпадна благодарение на решителността и смелостта с успешната стратегия в борбата с обуздаване на агресивността на световния комунизъм в лицето на Съветския съюз от най-великият президент на САЩ за всички времена и освободител на източно европейските народи от съветското робство и зависимост - Роналд Рейган...!!!

    Коментиран от #31

    11:54 12.06.2020

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 да ама не

    16 6 Отговор
    Влязоха в историята и с великата им руска глупост да си затрият сами държавата си, после света и ние ме им криви, че и на азбуката ни посегнаха та след някой ден и църквата ни ще искат дето тя ги е покръстила !

    13:43 12.06.2020

  • 30 РЕАЛИСТ БАЛКАНСКИ

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "930":

    Да. Това , че Ленини е спонсориран от запада го твърдеше и Божидар Димитров.
    Колко е верно - нИзнам

    Коментиран от #39

    16:07 12.06.2020

  • 31 Гост

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "Оbserver":

    Роналд Рейган. "Нека възнесем нашите молитви за спасение на тези, които живеят в мрака на тоталитаризма, да се помолим те да открият радостта от познаването на Бога. Но докато не те направят това, нека бъдем уверени, че те ще проповядват превъзходството на онази държава, която обявява своето превъзходство над личността и предсказваща своето превъзходство над всички останали народи в света, и ще бъдат център на злото в съвременния свят (...) Ако историята ни учи на нещо, това е, че е глупаво да се правят отстъпки на агресора, като се представя желаемото за действително. Това е предателство към нашето минало и пренебрежение към собствената ни свобода. И така, в своите обсъждания и предложения за замразяване на ядреното въоръжение аз настоятелно Ви моля да избягвате съблазна на гордостта, съблазна необмислено да се обявявате за по-важни от всичко и да обявявате за еднакво виновни и двете страни, игнорирайки историческите факти и агресивните пориви на империята на злото, за да можете просто да наречете надпреварата във въоръжаването "гигантско неразбирателство" и по този начин сами да се отстраните от борбата между справедливостта и несправедливостта, между доброто и злото. [2

    Коментиран от #36, #38

    16:07 12.06.2020

  • 32 Нормален

    9 7 Отговор
    Русия напуснала СЕСЕСЕРЕ... ще падна от смях!
    Свърши руското робство и народите избягаха с 200 от руско иго, а Русия остана сама и сега се точи да поробва отново.

    14:09 15.06.2020

  • 33 ...

    8 2 Отговор
    Сбогом, Русия!...

    03:24 12.06.2026

  • 34 И всичко

    6 4 Отговор
    отиде по дяволите.

    03:49 12.06.2026

  • 35 Голяма тъпотия

    3 2 Отговор
    Да празнуваш загубата си.По смешно или по трагично от култа.

    05:13 12.06.2026

  • 36 Българските турци

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Преди 6 години това което си написал звучеше красиво и патетично !... Един холивудски артист е скастрил атеизма на ссср и безбожието на хората и възхвалява надмощието на вярващите в светлината на БОГ и неговата мощ и великодушие като поставя сащ за негов наместник който ще бди за реда и сигурноста на всички божи чеда на планетата Земя !...Идилия ?!...Или изконна човешка утопия !?... Днес светът вижда къде е адът и кой е САТАНАта !!..😊❤💖

    05:15 12.06.2026

  • 37 Алкохоликът

    5 3 Отговор
    Елцин и БЕЛЯЗАНИЯ продажник Горбачов затриха най- великата държава в света-СССР!

    05:54 12.06.2026

  • 38 Силиконов мъж

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гост":

    Смятате ли, че той е имал акъл да напише това?

    Коментиран от #40

    06:51 12.06.2026

  • 39 Провинциалист от провинция Тракия

    1 3 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ БАЛКАНСКИ":

    Виж статия със заглавие "Как Германия помогна на Ленин" в сайта на дойче вкиснатото зеле от 2.11.2017.

    07:10 12.06.2026

  • 40 Провинциалист от провинция Тракия

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Силиконов мъж":

    Важното е да може да го каже убедително, иначе има кой да го напише. Явно е необходим успешен актьор, когато Западът реши да настъпва към Русия и това го виждаме в лицето на Рейгън и Зеленски.

    07:15 12.06.2026

  • 41 2554

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Опа":

    "Медий" се пише с двойно "й", защото е името на древноримски император, управлявал През 38-ми век пр.н.е.

    07:19 12.06.2026

  • 42 Васил

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Не вярвам на нищо и никои":

    Вие "от Изтока" винаги ще си бъдете роби. Добре, че повечето българи не сме "от Изтока"

    07:22 12.06.2026

  • 43 хахаха

    1 0 Отговор
    отново умнотиите на венци. Един съвет, преди да употребяваш купешки думи, провери им значението. Суверенитет и независимост са две различни неща. Както между впрочем заплаха и предупреждение...

    07:27 12.06.2026

  • 44 Не е баш тъй

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Опа":

    ФЕД финансира Лейба Бронщайн, като го пращат с парите през Канада, но канадците го връщат обратно в щатите. Тогава тези, същите финансистчета го правят чрез технитехора от лондонското сити и техният клон във Франкфурт на Майн. Цел - Унищожение на Руската империя(един владетел не можеш да го подкупиш против държавата му), заграбване на богатствата, ресурсите на страната и не на последно място унищожение на православието и славянството. Изконна, тяхна мечта.
    От тогава насам все ревът за демонкрация, толерастност, права, свободи, грижи за чуекя и др. подобни "мъдрости", защото "демокрацията" е безлична и който не ти върши работа, лесно го подменяш с друг. Примери за това, колко щеш.

    07:53 12.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания