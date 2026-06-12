12 юни 1990 година: Русия напуска СССР

На 12 юни 1990 година Първият конгрес на народните депутати на Руската федерация приема Декларация за суверенитета на Русия.
Този ход е предопределен, след като Борис Елцин е избран за председател на Президиума на Върховния съвет на РСФСР през май 1990 г.
След това Борис Елцин отива още по-далеч. През юли 1990 г. той напуска Комунистическата партия, с което открито демонстрира неподчинението си спрямо президента на СССР Михаил Горбачов.
Датата е обявена за празник през 1992 г., като до 2002 г. той се нарича Ден на приемане на Декларацията за държавния суверенитет на Руската федерация.
Декларацията, ознаменувала началото на конституционните реформи и провъзгласяването на независимостта на РСФСР. През 1991 г. на този ден се състоят първите избори за президент на Руската федерация, на които побеждава Борис Елцин.
С указа на президента на Русия Борис Елцин от 1994 г. 12 юни е обявен за Ден на държавния суверенитет. През 2001 г. празникът получава сегашното си название и става национален празник на Русия.
Една значителна част от руските граждани не припознават този ден като празник, свързвайки го с разпада на Съветския съюз.
По традиция, в Деня на Русия президентът връчва Държавни премии на дейци на науката и културата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сичко е лъжа и измама
Коментиран от #4, #28
05:13 12.06.2020
2 EL chochone
06:06 12.06.2020
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дедовия
До коментар #1 от "Сичко е лъжа и измама":Ех какъФ си вундеркинд на Дедо бе! тФа сам ли го Змисли или Дедо ти го раСказа?
Коментиран от #8
06:24 12.06.2020
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 мечо
Коментиран от #15
06:29 12.06.2020
8 930
До коментар #4 от "Дедовия":ВСЪЩНОСТ Е ПРАВ, ДАВАХА ПО КАНАЛА HISTORY- ДОКУМЕНТАЛ - КРУПНИ АМЕРИКАНСКИ БИЗНЕСМЕНИ /РОКФЕЛЕР И ДР/ СПОНСОРИРАТ ЛЕНИН С ВЛАК ОТ БЕРЛИН В КОЙТО ИМА ХИЛЯДИ ИЛИ МИЛИОНИ DM. ЗА ДА УСУРПИРА ВЛАСТТА В ЦАРСКА РУСИЯ, ПРАВЯТ ГО ЗАРАДИ ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ . . . А ЩОМ АМЕРИКАНСКИ КАНАЛ ГО РАЗКАЗВА . . .
Коментиран от #9, #30
06:30 12.06.2020
9 Опа
До коментар #8 от "930":Е (истина) така ли? Няма да те иронилизирам, но един приятелски съвет. Не вярвай на всичко което ти казват западните медий!!!
Коментиран от #14, #41, #44
06:41 12.06.2020
10 Активист на БКП
Коментиран от #21
06:41 12.06.2020
11 Дедовия
06:51 12.06.2020
12 расия
06:55 12.06.2020
13 шумкари сте
06:58 12.06.2020
14 Не вярвам на нищо и никои
До коментар #9 от "Опа":Виждам с очите си какво става пред мен ние от изтока сме робове на капиталистическия запад а това е сценарии за да е така...според дотмите на капитализма ние не сме хора а био роботи боклуци не знаещи защо са родени и не ни третират като хора
Коментиран от #42
07:26 12.06.2020
15 Мим
До коментар #7 от "мечо":Абе мечо,според теб,като гледам,бъркаш ти много...
07:29 12.06.2020
16 Почти всички комунистически вождове
07:30 12.06.2020
17 Буров
07:32 12.06.2020
18 Как става така че
Коментиран от #20
07:45 12.06.2020
19 Алекс
07:55 12.06.2020
20 Да еааа!
До коментар #18 от "Как става така че":По същия начин по който в земния рай България върлуват банди цигани, чиновници, партийни членове и най-долната смрад от цял свят
08:05 12.06.2020
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 мнение
Коментиран от #23
09:13 12.06.2020
23 Другия с коня
До коментар #22 от "мнение":Незнам кой ви кара да пишете тези Опорки..1917 година в Русия се извършва БУРЖОАЗНА РЕВОЛЮЦИЯ.Премахване на Монархията и преминаване към Капиталистическо общество.Но връщаштите сет от Фронта войски са използвани за съсздаване на Постфеодализъм -Феодал е Държавата,а Народа отново е Крепостен,без право на собственост...Така наречения Комунизъм..
Коментиран от #24
09:39 12.06.2020
24 Сигурно е така
До коментар #23 от "Другия с коня":аз просто казвам, че абвера е изпратил Ленин към Русия с влак с куп пари, за да спонсорира начинанието си, което е успешно, и това е в основите, а с другите странични дейности не съм много запознат. Не се опитвам да бъда ,опорка, това е зададено като историческа информация, а ако не е достоверна, не съм виновен.....
10:21 12.06.2020
25 БАЦЕТО-КОШМАРА НА...БСП
11:28 12.06.2020
26 русия прокълната кочина на злото
11:50 12.06.2020
27 Оbserver
Коментиран от #31
11:54 12.06.2020
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 да ама не
13:43 12.06.2020
30 РЕАЛИСТ БАЛКАНСКИ
До коментар #8 от "930":Да. Това , че Ленини е спонсориран от запада го твърдеше и Божидар Димитров.
Колко е верно - нИзнам
Коментиран от #39
16:07 12.06.2020
31 Гост
До коментар #27 от "Оbserver":Роналд Рейган. "Нека възнесем нашите молитви за спасение на тези, които живеят в мрака на тоталитаризма, да се помолим те да открият радостта от познаването на Бога. Но докато не те направят това, нека бъдем уверени, че те ще проповядват превъзходството на онази държава, която обявява своето превъзходство над личността и предсказваща своето превъзходство над всички останали народи в света, и ще бъдат център на злото в съвременния свят (...) Ако историята ни учи на нещо, това е, че е глупаво да се правят отстъпки на агресора, като се представя желаемото за действително. Това е предателство към нашето минало и пренебрежение към собствената ни свобода. И така, в своите обсъждания и предложения за замразяване на ядреното въоръжение аз настоятелно Ви моля да избягвате съблазна на гордостта, съблазна необмислено да се обявявате за по-важни от всичко и да обявявате за еднакво виновни и двете страни, игнорирайки историческите факти и агресивните пориви на империята на злото, за да можете просто да наречете надпреварата във въоръжаването "гигантско неразбирателство" и по този начин сами да се отстраните от борбата между справедливостта и несправедливостта, между доброто и злото. [2
Коментиран от #36, #38
16:07 12.06.2020
32 Нормален
Свърши руското робство и народите избягаха с 200 от руско иго, а Русия остана сама и сега се точи да поробва отново.
14:09 15.06.2020
33 ...
03:24 12.06.2026
34 И всичко
03:49 12.06.2026
35 Голяма тъпотия
05:13 12.06.2026
36 Българските турци
До коментар #31 от "Гост":Преди 6 години това което си написал звучеше красиво и патетично !... Един холивудски артист е скастрил атеизма на ссср и безбожието на хората и възхвалява надмощието на вярващите в светлината на БОГ и неговата мощ и великодушие като поставя сащ за негов наместник който ще бди за реда и сигурноста на всички божи чеда на планетата Земя !...Идилия ?!...Или изконна човешка утопия !?... Днес светът вижда къде е адът и кой е САТАНАта !!..😊❤💖
05:15 12.06.2026
37 Алкохоликът
05:54 12.06.2026
38 Силиконов мъж
До коментар #31 от "Гост":Смятате ли, че той е имал акъл да напише това?
Коментиран от #40
06:51 12.06.2026
39 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ БАЛКАНСКИ":Виж статия със заглавие "Как Германия помогна на Ленин" в сайта на дойче вкиснатото зеле от 2.11.2017.
07:10 12.06.2026
40 Провинциалист от провинция Тракия
До коментар #38 от "Силиконов мъж":Важното е да може да го каже убедително, иначе има кой да го напише. Явно е необходим успешен актьор, когато Западът реши да настъпва към Русия и това го виждаме в лицето на Рейгън и Зеленски.
07:15 12.06.2026
41 2554
До коментар #9 от "Опа":"Медий" се пише с двойно "й", защото е името на древноримски император, управлявал През 38-ми век пр.н.е.
07:19 12.06.2026
42 Васил
До коментар #14 от "Не вярвам на нищо и никои":Вие "от Изтока" винаги ще си бъдете роби. Добре, че повечето българи не сме "от Изтока"
07:22 12.06.2026
43 хахаха
07:27 12.06.2026
44 Не е баш тъй
До коментар #9 от "Опа":ФЕД финансира Лейба Бронщайн, като го пращат с парите през Канада, но канадците го връщат обратно в щатите. Тогава тези, същите финансистчета го правят чрез технитехора от лондонското сити и техният клон във Франкфурт на Майн. Цел - Унищожение на Руската империя(един владетел не можеш да го подкупиш против държавата му), заграбване на богатствата, ресурсите на страната и не на последно място унищожение на православието и славянството. Изконна, тяхна мечта.
От тогава насам все ревът за демонкрация, толерастност, права, свободи, грижи за чуекя и др. подобни "мъдрости", защото "демокрацията" е безлична и който не ти върши работа, лесно го подменяш с друг. Примери за това, колко щеш.
07:53 12.06.2026