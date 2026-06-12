12 юни 1990 година: Русия напуска СССР

На 12 юни 1990 година Първият конгрес на народните депутати на Руската федерация приема Декларация за суверенитета на Русия.

Този ход е предопределен, след като Борис Елцин е избран за председател на Президиума на Върховния съвет на РСФСР през май 1990 г.

След това Борис Елцин отива още по-далеч. През юли 1990 г. той напуска Комунистическата партия, с което открито демонстрира неподчинението си спрямо президента на СССР Михаил Горбачов.

Датата е обявена за празник през 1992 г., като до 2002 г. той се нарича Ден на приемане на Декларацията за държавния суверенитет на Руската федерация.

Декларацията, ознаменувала началото на конституционните реформи и провъзгласяването на независимостта на РСФСР. През 1991 г. на този ден се състоят първите избори за президент на Руската федерация, на които побеждава Борис Елцин.

С указа на президента на Русия Борис Елцин от 1994 г. 12 юни е обявен за Ден на държавния суверенитет. През 2001 г. празникът получава сегашното си название и става национален празник на Русия.

Една значителна част от руските граждани не припознават този ден като празник, свързвайки го с разпада на Съветския съюз.

По традиция, в Деня на Русия президентът връчва Държавни премии на дейци на науката и културата.