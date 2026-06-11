Комисия в Сената на САЩ гласува удължаване на американската помощ за Украйна и увеличаване на финансирането до 750 млн. долара

Комисията по въоръжените сили на Сената (горната камата на Конгреса) на САЩ заяви, че е гласувала за удължаване на американската помощ за Украйна и увеличаване на разрешеното финансиране до 750 млн. долара, поредният отговор срещу оттеглянето на помощта за Киев от администрацията на Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във версията на Сената на Закона за разходи за националната отбрана, годишен законопроект, определящ политиката за Пентагона, за военното ведомство се използва също така името Министерство на войната. Комисията, която е с републиканско мнозинство, заяви, че е завършила своята версия на законопроекта, който включва 750 млн. долара за инициативата за помощ за сигурността на Украйна, която плаща на американски компании за оръжия за украинската армия.

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Мащабният законопроект на Сената, който предвижда общо 1,15 трилиона долара за отбрана, определя всичко - от това колко кораби, самолети и ракетни системи ще бъдат закупени и увеличения на заплатите на военнослужещите до това как САЩ да се справят с геополитическите заплахи.

Текстът също така забранява средствата, разрешени от законопроекта, да бъдат изразходвани за осъществяване на каквато и да е дейност, която признава суверенитета на Русия над международно признатата територия на Украйна, и разпорежда на министерството да предоставя разузнавателни данни на Киев с цел подкрепа на военни операции за защита или връщане на украинска територия.

Комисията на Сената публикува законопроекта си една седмица, след като Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) прие законодателство за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции на Русия.

Законопроектът на сенатската комисия предоставя „многогодишно правомощие за обществени поръчки“ за няколко вида боеприпаси и оръжия, включително изтребители Ф-15, произведени от „Бойнг“, и изтребители Ф-35, произведени от компанията „Локхийд Мартин“.

Тазгодишният законопроект все още е на няколко крачки от това да стане закон. След като комисиите на Камарата на представителите и Сената одобриха своите законопроекти, те трябва да бъдат приети допълнително и от двете камари. След това членовете на двете комисии трябва да се споразумеят за компромисен вариант на законопроекта, който след това да бъде одобрен от Камарата на представителите и Сената, преди да бъде изпратен в Белия дом, за да може Тръмп да го подпише като закон или да наложи вето.

Версията на законопроекта подкрепи също желанието на Тръмп, на което се противопоставиха демократите, Министерството на отбраната да се нарича Министерство на войната.

Докато много членове на Конгреса на САЩ и от двете партии подкрепиха решително Украйна през първите години, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., някои от най-близките съюзници републиканци на Тръмп, включително ръководството на Камарата на представителите и Сената, охладняха към Киев, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.

Помощта на Вашингтон за Киев се бави, дори когато Русия и Украйна се обстрелват взаимно с ракети, дронове и артилерия.

Мирните преговори са в застой, след като Украйна отхвърли искането на руския президент Владимир Путин да се откаже от територия, която успешно защитава от 2022 г. насам.

Украинската армия потвърди днес, че е поразила с дронове Афипския нефтопреработвателен завод в руския Краснодарски край и че също така е нанесла удари по руски обекти, свързани с производството на дронове, предаде Ройтерс.

В изявлението на Генералния щаб на украинската армия пише още, че рафинерията е била атакувана през миналата нощ.

По-рано представители властите в руския Краснодарски край заявиха, че отломки от прехванат дрон са предизвикали пожар в Афипския нефтопреработвателен завод и че пламъците са били потушени.

Украинската армия посочи, че поразените руски обекти, свързани с производството на дронове, са се намирали на територията на контролирания от Москва Кримски полуостров.