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Комисия в Сената на САЩ гласува удължаване на американската помощ за Украйна и увеличаване на финансирането до 750 млн. долара
  Тема: Украйна

Комисия в Сената на САЩ гласува удължаване на американската помощ за Украйна и увеличаване на финансирането до 750 млн. долара

11 Юни, 2026 22:23 503 31

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Текстът също така забранява средствата, разрешени от законопроекта, да бъдат изразходвани за осъществяване на каквато и да е дейност, която признава суверенитета на Русия над международно признатата територия на Украйна

Комисия в Сената на САЩ гласува удължаване на американската помощ за Украйна и увеличаване на финансирането до 750 млн. долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Комисията по въоръжените сили на Сената (горната камата на Конгреса) на САЩ заяви, че е гласувала за удължаване на американската помощ за Украйна и увеличаване на разрешеното финансиране до 750 млн. долара, поредният отговор срещу оттеглянето на помощта за Киев от администрацията на Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във версията на Сената на Закона за разходи за националната отбрана, годишен законопроект, определящ политиката за Пентагона, за военното ведомство се използва също така името Министерство на войната. Комисията, която е с републиканско мнозинство, заяви, че е завършила своята версия на законопроекта, който включва 750 млн. долара за инициативата за помощ за сигурността на Украйна, която плаща на американски компании за оръжия за украинската армия.

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Мащабният законопроект на Сената, който предвижда общо 1,15 трилиона долара за отбрана, определя всичко - от това колко кораби, самолети и ракетни системи ще бъдат закупени и увеличения на заплатите на военнослужещите до това как САЩ да се справят с геополитическите заплахи.

Текстът също така забранява средствата, разрешени от законопроекта, да бъдат изразходвани за осъществяване на каквато и да е дейност, която признава суверенитета на Русия над международно признатата територия на Украйна, и разпорежда на министерството да предоставя разузнавателни данни на Киев с цел подкрепа на военни операции за защита или връщане на украинска територия.

Комисията на Сената публикува законопроекта си една седмица, след като Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) прие законодателство за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции на Русия.

Законопроектът на сенатската комисия предоставя „многогодишно правомощие за обществени поръчки“ за няколко вида боеприпаси и оръжия, включително изтребители Ф-15, произведени от „Бойнг“, и изтребители Ф-35, произведени от компанията „Локхийд Мартин“.

Тазгодишният законопроект все още е на няколко крачки от това да стане закон. След като комисиите на Камарата на представителите и Сената одобриха своите законопроекти, те трябва да бъдат приети допълнително и от двете камари. След това членовете на двете комисии трябва да се споразумеят за компромисен вариант на законопроекта, който след това да бъде одобрен от Камарата на представителите и Сената, преди да бъде изпратен в Белия дом, за да може Тръмп да го подпише като закон или да наложи вето.

Версията на законопроекта подкрепи също желанието на Тръмп, на което се противопоставиха демократите, Министерството на отбраната да се нарича Министерство на войната.

Докато много членове на Конгреса на САЩ и от двете партии подкрепиха решително Украйна през първите години, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., някои от най-близките съюзници републиканци на Тръмп, включително ръководството на Камарата на представителите и Сената, охладняха към Киев, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.

Помощта на Вашингтон за Киев се бави, дори когато Русия и Украйна се обстрелват взаимно с ракети, дронове и артилерия.

Мирните преговори са в застой, след като Украйна отхвърли искането на руския президент Владимир Путин да се откаже от територия, която успешно защитава от 2022 г. насам.

Украинската армия потвърди днес, че е поразила с дронове Афипския нефтопреработвателен завод в руския Краснодарски край и че също така е нанесла удари по руски обекти, свързани с производството на дронове, предаде Ройтерс.

В изявлението на Генералния щаб на украинската армия пише още, че рафинерията е била атакувана през миналата нощ.

По-рано представители властите в руския Краснодарски край заявиха, че отломки от прехванат дрон са предизвикали пожар в Афипския нефтопреработвателен завод и че пламъците са били потушени.

Украинската армия посочи, че поразените руски обекти, свързани с производството на дронове, са се намирали на територията на контролирания от Москва Кримски полуостров.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 6 Отговор
    Зелю:
    - Пинтии с пинтии !!! За едни нови златни кенефи нема.....

    Коментиран от #7

    22:25 11.06.2026

  • 2 ТРЪМП НАШ

    6 3 Отговор
    ТРЪМП НАШ.

    ДАВАЙ ДОНИ

    ПЛЯСКАЙ КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК

    На ВИСОКИ ТОКЧЕТА

    ЗАД ВРАТЛЕТО ДОКАТО

    СТАНЕ КАТО ЧЕРВЕН ДОМАТ.

    22:26 11.06.2026

  • 3 Пусяяяяяя ха-ха

    6 5 Отговор
    Бегай от Крим,че ще ви опукат като дървени патици.

    22:27 11.06.2026

  • 4 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Зеленият нацист ще открадне половината и с тия пари ще построи още един град в България

    22:28 11.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Жълти стотинки.

    22:28 11.06.2026

  • 6 Атина Палада

    6 4 Отговор
    Да не са 750 млрд бре? Вие от Факти да не сте объркали милиарди с милиони? Ако са милиони,това не е помощ а подигравка..

    Коментиран от #9, #10

    22:29 11.06.2026

  • 7 Путин

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Аз съм на куфарчето!

    22:29 11.06.2026

  • 8 Айляк

    3 5 Отговор
    Те тия пари нема стигнат за бело само.
    Чобаните нещо се гъбъркат с бандерите.
    Я виж Мърсулата какви милиарди раздава.

    22:31 11.06.2026

  • 9 Орка превзема Берлин яхнал Z магаре

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Старлинк е достатъчен!

    22:31 11.06.2026

  • 10 Посочи ли е Америка за враг свършен си!

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Атина Палада":

    Пропагандата няма да те спаси.

    Коментиран от #15, #18, #21

    22:33 11.06.2026

  • 11 А какво ще стане

    4 3 Отговор
    ако, Русия "помогне" на Иран и им даде 5 Сарми, а? Сармите ще летят 15 000 км през южният полюс и фащ нямат никакво ПРО срещу тях!
    Ама нагли кравари, ей!!! Така открито воюват с Русия и умират руснаци от тяхната "помощ"! И си мислят, че е нормално?

    Коментиран от #16

    22:34 11.06.2026

  • 12 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор
    Да се покачи бандеровец или бушмен на F35 няма никаква разлика. Американските сенатори живеят в друга реалност и не знаят, какво е бандеровец.

    22:34 11.06.2026

  • 13 Слава на Украйна !

    4 5 Отговор
    Украйна разработи собствени ракети за системата Пейтриът ,много по евтини и постигат същите резултати . Успешно преминаха изпитанията .

    22:35 11.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    ⏰⏰⏰
    Знаете ли как изглежда 4×10¹³ 🤔

    4О ООО ООО ООО ООО $ 🤔

    Няма да Ви стигне цял живот , ако решите да броите от 1 до 40 000 000 000 000 ❗
    А в банкноти би се образувал стълб който стига до Луната❗

    Коментиран от #19

    22:35 11.06.2026

  • 15 Глупости

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":

    Нали посочиха Иран и кво? Техните военни бази и въртолети падат!
    И нямат възможнист да произведат 20 Петриот ракети за 3 години?
    "Гууулемата" сила са!

    22:36 11.06.2026

  • 16 Нищо особено

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "А какво ще стане":

    На мястото на Москва ще има една дупка,която след години ще бъде радиоактивно блато.

    Коментиран от #27

    22:37 11.06.2026

  • 17 Рублевка

    1 3 Отговор
    Американците нямат представа, какво е бандеровец. Бандеровците от КПСС управляваха СССР, с който се бореше Западът.

    22:37 11.06.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":

    По-лошо от това да си ВРАГ на Америка,
    е да си ПРИЯТЕЛ на Америка❗

    Коментиран от #22, #24

    22:38 11.06.2026

  • 19 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това в рубли колко е?

    Коментиран от #23

    22:38 11.06.2026

  • 20 Джеймс Хетфилд

    3 2 Отговор
    Копейки чакате ли братушките да ви Жибат.
    Само да назобят магаретата и тръгват
    😂😂😂

    22:39 11.06.2026

  • 21 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":

    САЩ посочиха и Виетнам за враг,пък като гледам,Виетнам не е свършен...

    Коментиран от #28

    22:40 11.06.2026

  • 22 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    САЩ нямат приятели .Те имат само васали .

    22:41 11.06.2026

  • 23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Учуден":

    Що питаш, не можеш да смяташ с числа по-големи от броя на пръстите на ръцете ти ли🤔

    22:41 11.06.2026

  • 24 Джеймс Хетфилд

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти специално няма от какво да се плашиш
    Братушките са те разпрали

    Коментиран от #29

    22:42 11.06.2026

  • 25 Ко стаа бе руски боклуци?

    0 2 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка че ми омръзнА тая работа?

    22:42 11.06.2026

  • 26 Рублевка

    0 0 Отговор
    САЩ са мотор на прогреса през миналия век. Американците са добри християни, винаги готови да помогнат, но наивни като деца. Те бяха приели зверовете от Украйна в своя дом на пълна американска издръжка. Великия бял вожд Доналд Тръмп им би един американски шут и те изхвърчаха през океана в Европа.

    22:42 11.06.2026

  • 27 Пентагонът

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Нищо особено":

    е правил разни анализи. При ядрена война с Русия от САЩ няма да остане нищо, понеже са много плътно населени около крайбрежията и с малко боеприпаси, всичките са дали бързо фира... Докато Русия има огромни територии, с много малко хора... За тях не е предвидено да падат опасни ракети, понеже икономически нямало смисъл. Така на територията на Русия ще останат някакви хора, макар и големите им градове също да изчезнат. НО, от сащ само един лунен пейзаж ще остане! Знаеш ли, какво са 6500 ядерни бойни глави? Гъба до гъба от Ню Йорк до Флорида и до Сан Франциско, огромно поле от гъби!

    Коментиран от #31

    22:43 11.06.2026

  • 28 Гледаш ми дядо.вият

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Виетнамците са воини!Не блатни алкохолизирани орки.

    22:45 11.06.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Джеймс Хетфилд":

    На чужд гроб недей да плачкаш, че да не дойдат роднини на покойника и да ти покажат как расте тревата от другата страна❗

    22:46 11.06.2026

  • 30 руската мечка

    0 0 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    22:47 11.06.2026

  • 31 Да заколим прасето с 1Сунгурларска

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пентагонът":

    Ти да видиш . А какво ще остане от Русия ако изтрескат Москва и Петербург с Чукът на Тор. Кои ще воюват ,ония къде ръфат месото сурово ли ,те ли . Не ти е добре на главата от тия опорни точки -грам мисъл нямаш

    22:48 11.06.2026