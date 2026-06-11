Комисия в Сената на САЩ гласува удължаване на американската помощ за Украйна и увеличаване на финансирането до 750 млн. долара

Комисията по въоръжените сили на Сената (горната камата на Конгреса) на САЩ заяви, че е гласувала за удължаване на американската помощ за Украйна и увеличаване на разрешеното финансиране до 750 млн. долара, поредният отговор срещу оттеглянето на помощта за Киев от администрацията на Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Във версията на Сената на Закона за разходи за националната отбрана, годишен законопроект, определящ политиката за Пентагона, за военното ведомство се използва също така името Министерство на войната. Комисията, която е с републиканско мнозинство, заяви, че е завършила своята версия на законопроекта, който включва 750 млн. долара за инициативата за помощ за сигурността на Украйна, която плаща на американски компании за оръжия за украинската армия.
Мащабният законопроект на Сената, който предвижда общо 1,15 трилиона долара за отбрана, определя всичко - от това колко кораби, самолети и ракетни системи ще бъдат закупени и увеличения на заплатите на военнослужещите до това как САЩ да се справят с геополитическите заплахи.
Текстът също така забранява средствата, разрешени от законопроекта, да бъдат изразходвани за осъществяване на каквато и да е дейност, която признава суверенитета на Русия над международно признатата територия на Украйна, и разпорежда на министерството да предоставя разузнавателни данни на Киев с цел подкрепа на военни операции за защита или връщане на украинска територия.
Комисията на Сената публикува законопроекта си една седмица, след като Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) прие законодателство за предоставяне на помощ на Украйна и налагане на нови санкции на Русия.
Законопроектът на сенатската комисия предоставя „многогодишно правомощие за обществени поръчки“ за няколко вида боеприпаси и оръжия, включително изтребители Ф-15, произведени от „Бойнг“, и изтребители Ф-35, произведени от компанията „Локхийд Мартин“.
Тазгодишният законопроект все още е на няколко крачки от това да стане закон. След като комисиите на Камарата на представителите и Сената одобриха своите законопроекти, те трябва да бъдат приети допълнително и от двете камари. След това членовете на двете комисии трябва да се споразумеят за компромисен вариант на законопроекта, който след това да бъде одобрен от Камарата на представителите и Сената, преди да бъде изпратен в Белия дом, за да може Тръмп да го подпише като закон или да наложи вето.
Версията на законопроекта подкрепи също желанието на Тръмп, на което се противопоставиха демократите, Министерството на отбраната да се нарича Министерство на войната.
Докато много членове на Конгреса на САЩ и от двете партии подкрепиха решително Украйна през първите години, след като Русия започна пълномащабното си нахлуване през февруари 2022 г., някои от най-близките съюзници републиканци на Тръмп, включително ръководството на Камарата на представителите и Сената, охладняха към Киев, откакто Тръмп се завърна в Белия дом през януари 2025 г.
Помощта на Вашингтон за Киев се бави, дори когато Русия и Украйна се обстрелват взаимно с ракети, дронове и артилерия.
Мирните преговори са в застой, след като Украйна отхвърли искането на руския президент Владимир Путин да се откаже от територия, която успешно защитава от 2022 г. насам.
Украинската армия потвърди днес, че е поразила с дронове Афипския нефтопреработвателен завод в руския Краснодарски край и че също така е нанесла удари по руски обекти, свързани с производството на дронове, предаде Ройтерс.
В изявлението на Генералния щаб на украинската армия пише още, че рафинерията е била атакувана през миналата нощ.
По-рано представители властите в руския Краснодарски край заявиха, че отломки от прехванат дрон са предизвикали пожар в Афипския нефтопреработвателен завод и че пламъците са били потушени.
Украинската армия посочи, че поразените руски обекти, свързани с производството на дронове, са се намирали на територията на контролирания от Москва Кримски полуостров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Пинтии с пинтии !!! За едни нови златни кенефи нема.....
Коментиран от #7
22:25 11.06.2026
2 ТРЪМП НАШ
ДАВАЙ ДОНИ
ПЛЯСКАЙ КУЦОКРАКИЯ ЙОРДЕК
На ВИСОКИ ТОКЧЕТА
ЗАД ВРАТЛЕТО ДОКАТО
СТАНЕ КАТО ЧЕРВЕН ДОМАТ.
22:26 11.06.2026
3 Пусяяяяяя ха-ха
22:27 11.06.2026
4 Сатана Z
22:28 11.06.2026
5 Последния Софиянец
22:28 11.06.2026
6 Атина Палада
Коментиран от #9, #10
22:29 11.06.2026
7 Путин
До коментар #1 от "Пич":Аз съм на куфарчето!
22:29 11.06.2026
8 Айляк
Чобаните нещо се гъбъркат с бандерите.
Я виж Мърсулата какви милиарди раздава.
22:31 11.06.2026
9 Орка превзема Берлин яхнал Z магаре
До коментар #6 от "Атина Палада":Старлинк е достатъчен!
22:31 11.06.2026
10 Посочи ли е Америка за враг свършен си!
До коментар #6 от "Атина Палада":Пропагандата няма да те спаси.
Коментиран от #15, #18, #21
22:33 11.06.2026
11 А какво ще стане
Ама нагли кравари, ей!!! Така открито воюват с Русия и умират руснаци от тяхната "помощ"! И си мислят, че е нормално?
Коментиран от #16
22:34 11.06.2026
12 Хахаха!🎺🥳😀
22:34 11.06.2026
13 Слава на Украйна !
22:35 11.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Знаете ли как изглежда 4×10¹³ 🤔
4О ООО ООО ООО ООО $ 🤔
Няма да Ви стигне цял живот , ако решите да броите от 1 до 40 000 000 000 000 ❗
А в банкноти би се образувал стълб който стига до Луната❗
Коментиран от #19
22:35 11.06.2026
15 Глупости
До коментар #10 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":Нали посочиха Иран и кво? Техните военни бази и въртолети падат!
И нямат възможнист да произведат 20 Петриот ракети за 3 години?
"Гууулемата" сила са!
22:36 11.06.2026
16 Нищо особено
До коментар #11 от "А какво ще стане":На мястото на Москва ще има една дупка,която след години ще бъде радиоактивно блато.
Коментиран от #27
22:37 11.06.2026
17 Рублевка
22:37 11.06.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":По-лошо от това да си ВРАГ на Америка,
е да си ПРИЯТЕЛ на Америка❗
Коментиран от #22, #24
22:38 11.06.2026
19 Учуден
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това в рубли колко е?
Коментиран от #23
22:38 11.06.2026
20 Джеймс Хетфилд
Само да назобят магаретата и тръгват
😂😂😂
22:39 11.06.2026
21 Атина Палада
До коментар #10 от "Посочи ли е Америка за враг свършен си!":САЩ посочиха и Виетнам за враг,пък като гледам,Виетнам не е свършен...
Коментиран от #28
22:40 11.06.2026
22 Атина Палада
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":САЩ нямат приятели .Те имат само васали .
22:41 11.06.2026
23 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Учуден":Що питаш, не можеш да смяташ с числа по-големи от броя на пръстите на ръцете ти ли🤔
22:41 11.06.2026
24 Джеймс Хетфилд
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти специално няма от какво да се плашиш
Братушките са те разпрали
Коментиран от #29
22:42 11.06.2026
25 Ко стаа бе руски боклуци?
22:42 11.06.2026
26 Рублевка
22:42 11.06.2026
27 Пентагонът
До коментар #16 от "Нищо особено":е правил разни анализи. При ядрена война с Русия от САЩ няма да остане нищо, понеже са много плътно населени около крайбрежията и с малко боеприпаси, всичките са дали бързо фира... Докато Русия има огромни територии, с много малко хора... За тях не е предвидено да падат опасни ракети, понеже икономически нямало смисъл. Така на територията на Русия ще останат някакви хора, макар и големите им градове също да изчезнат. НО, от сащ само един лунен пейзаж ще остане! Знаеш ли, какво са 6500 ядерни бойни глави? Гъба до гъба от Ню Йорк до Флорида и до Сан Франциско, огромно поле от гъби!
Коментиран от #31
22:43 11.06.2026
28 Гледаш ми дядо.вият
До коментар #21 от "Атина Палада":Виетнамците са воини!Не блатни алкохолизирани орки.
22:45 11.06.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "Джеймс Хетфилд":На чужд гроб недей да плачкаш, че да не дойдат роднини на покойника и да ти покажат как расте тревата от другата страна❗
22:46 11.06.2026
30 руската мечка
22:47 11.06.2026
31 Да заколим прасето с 1Сунгурларска
До коментар #27 от "Пентагонът":Ти да видиш . А какво ще остане от Русия ако изтрескат Москва и Петербург с Чукът на Тор. Кои ще воюват ,ония къде ръфат месото сурово ли ,те ли . Не ти е добре на главата от тия опорни точки -грам мисъл нямаш
22:48 11.06.2026