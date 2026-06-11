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Блокираха евромонетата на България за азбуката!

Блокираха евромонетата на България за азбуката!

11 Юни, 2026 16:13 4 352 156

  • българия-
  • евромонета-
  • българска азбука

Неизвестна държава членка на ЕС е възразила срещу дизайн, представен от България

Блокираха евромонетата на България за азбуката! - 1
Снимка: Narod.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първата българска възпоменателна монета от 2 евро на тема "Българската азбука", която БНБ планираше да пусне във второто полугодие, е спряна заради възражение от друга държава.

В информационна бележка на Съвета на ЕС от 29 май пише, че съгласно регламента България е уведомила официално другите членки за спецификациите на монетата на 20 май.

Страна, чието име е заличено в документа е подала възражение в края на седемдневния срок за това на 27 май.

Бележката беше публикувана в "Екс" от нидерландския дипломат Райнир Ярсма.

"Интересно: неизвестна държава членка на ЕС е възразила срещу дизайн, представен от България за специална евромонета, "в памет на българската азбука", съобщи той.

Ярсма публикува и отказ на Съвета на ЕС да предостави писмото с възражението, защото страната подателка изрично е забранила и "за да не бъде застрашен изключително деликатният процес на вземане на решение".

Interesting: an unknown EU member state has raised an objection against a design submitted by #Bulgaria 🇧🇬 for a special euro coin 'commemorating the Bulgarian alphabet'.

The Council also refuses to share the letter, 'not to undermine the very delicate decision-making process'. pic.twitter.com/GXxYvjpsvl

Дипломатът публикува и заявлението на БНБ, в което се посочва, че българската азбука е една от най-старите в Европа. Планираният тираж е един милион.

The objection was raised against the following submission, filed by the Bulgarian National Bank last month: pic.twitter.com/gImKCavg3D

Генералният секретариат на Съвета на ЕС казва пред Vesti.bg, че документът съдържа писмо и информация за държавата членка, подала възражението срещу предложението на България за възпоменателна монета, посветена на българската азбука.

От институцията обаче отказват пълен достъп до документа. Като мотив се посочва, че писмото представлява документ на трета страна, държава членка на ЕС, която изрично се е противопоставила на неговото разкриване на настоящия етап от процедурата.

„След внимателно разглеждане на всички принципи, свързани с това искане, Генералният секретариат на Съвета стига до заключението, че трябва да откаже достъп до писмото и информацията относно съответната държава членка на този етап, тъй като подобно разкриване би подкопало сериозно много деликатния процес на вземане на решения, който продължава, както и защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика“, се посочва в отговора.

От Съвета на ЕС допълват, че към момента не разполагат с други документи по искането. Според институцията до този етап не са провеждани заседания на Съвета или на негови подготвителни органи, на които въпросът да е бил включен в дневния ред.

Освен възпоменателната планът на БНБ за тази година включва пет колекционерски монети, предава Dir.bg.

Първата беше пусната в края на януари. Тя е на тема "125 години електрически трамвай в България", сребърна, с номинал от 10 евро.

Втората излезе в края на март. Тя е на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов", медна, с номинал 5 евро.

Третата беше емитирана през април. Тя е на тема "150 години от Априлското въстание", сребърна, с номинал 10 евро.

До края на годината остава да излязат сребърни 10 евро с Прображенския манастир и златни 100 евро със Свети Иван Рилски.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    91 1 Отговор
    Същите дето изгониха учениците на Кирил и Методи, а днешната кирилица е от Климент и учениците

    Коментиран от #25, #31, #88, #132

    16:16 11.06.2026

  • 3 Без име

    108 5 Отговор
    Гърците.

    Коментиран от #124

    16:17 11.06.2026

  • 4 Жица

    99 5 Отговор
    Гърците са тяхната семка

    16:17 11.06.2026

  • 5 Сталин

    93 11 Отговор
    Расисти ,запада са вековен враг на България,ползват ни само да ни смучат ресурсите и парите ,колко данъци плащат западните мародери,ей факти по закона за достъп до обществена информация искайте данни от НАП колко данъци плащат Кауфланд Лидл Практикер канадските мародери на злато американските централи

    16:19 11.06.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    67 9 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Аз залагам на прибалтийските пинчери. Гледат на кирилицата, както бик гледа на червено. Орбан винаги ни е бил приятел, но трябва да си изкараш центовете, нали?

    16:19 11.06.2026

  • 7 Българин

    42 11 Отговор
    Да не е Полша, защото мразят украйнците и сигурно сме под общ знаменател или пък е Норвегия, която мрази всички по подразбиране?

    Коментиран от #30

    16:20 11.06.2026

  • 8 Хасковски каунь

    35 4 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Ами ако е византиецът Пундакис?

    16:20 11.06.2026

  • 9 Някой

    39 1 Отговор
    А мотив посочили ли са? Ако няма мотив, да се посочи коя е държавата и публично да им се отговори, че възражението им се отхвърля.
    За момента ние си я подозираме коя е тая държава, така че не си мислете, че деликатния ви процес не е компрометиран (ако подозираме грешно, даже е още по-лошо).

    16:21 11.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Без име

    68 7 Отговор
    Комшии ще да са. Никой не ни обича от комшиите (не че ние таим добри чувства, взаимно е). И изобщо сал едни руснаци ни обичаха, но и те вече не ни обичат. То не че сме за обичане, де. :-) Да се обичаме, българи, че няма кой друг да ни заобича. :-) :-) :-)

    16:23 11.06.2026

  • 12 Мдаа

    13 15 Отговор
    Аз подозирам, че е Австрия, заради македонския въпрос.

    16:23 11.06.2026

  • 13 Анджо

    47 9 Отговор
    Ако са гърците и за тях има отговор . Те нямат тяхна азбука , тяхна азбука я заимстват от Орфеевата азбука. Те нямат нищо, и Грайките и Елините са тракийски общности. Много ги е яд ,че България е древна а та само на 200години държава. Кой чете истинска история ги знае тези неща.

    16:24 11.06.2026

  • 14 Цял

    4 1 Отговор
    на го наместят.....

    16:24 11.06.2026

  • 15 Болярче

    35 10 Отговор
    Да кажат коя е държавата.Завиждат ни защото сме най-кадърното племе в Европа.

    16:24 11.06.2026

  • 16 Ганя Путинофила

    13 44 Отговор
    Путин така каза, защото азбуката не е българска!

    Коментиран от #57

    16:25 11.06.2026

  • 17 Вероятно има

    4 19 Отговор
    ограничения относно броя видове възпоменателни монети за издаване от отделните национални банки, както и претенции за темите.

    16:25 11.06.2026

  • 18 яяяяя

    39 2 Отговор
    "трета страна, държава членка на ЕС" - трета страна е държава не-членка. Какви дивотии пишете. Страната е Словакия.

    16:25 11.06.2026

  • 19 Да бе да

    35 7 Отговор
    На ви сега. Утре като ви блокират и пенсията, ще ядете банани

    Коментиран от #28

    16:25 11.06.2026

  • 20 Трол

    17 4 Отговор
    Словакия - коефициент 1,5; Словения - 1,5; Гърция - 3,00; Хърватия - 3,00; Нидерландия - 5,00; Унгария - 6,00; Франция - 10,00; Белгия - 15,00.

    16:25 11.06.2026

  • 21 Глупости

    37 13 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Русия е заинтересована да се зачита кирилицата.
    Англо-саксите са вероятните противници..
    След време ще ни принудят да минем и на латиница даже.
    Гранд ЪпДейт!?!??

    Коментиран от #43

    16:26 11.06.2026

  • 22 Да да

    1 1 Отговор
    Мър.. И

    16:26 11.06.2026

  • 23 Словакия е, на Фицо

    31 6 Отговор
    Пак не сте в час!

    Коментиран от #41

    16:27 11.06.2026

  • 24 Василеску

    32 8 Отговор
    Само гърците могат да проведат такова византийско мероприятие, като уредят да не се разгласява блокиращата държаваа. Никой друг. Меужду 1912 г. и 1960 г. българите в Гърция - над половин милион северно от Солун са подложени на истински икономически и институционален терор за да станат гърци или емигрират и са живяли много по-лошо и бедно отколкото даже преди 1912 г. в Османската империя.

    Коментиран от #47

    16:28 11.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ои8уйхътгрф

    60 11 Отговор
    Честита ви финансова независимост- една юбилейна монетка НЕ ВИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА ПУСНЕТЕ... До онзи ден си пускахте каквито монети искахте ама тях пишеше "лев" и поне на теория това си беше вашата пара... Сега ползвате ЧУЖДА ВАЛУТА и господарят решава какво може и не може да правите

    16:28 11.06.2026

  • 27 Фицо изпълнява инструкциите

    17 23 Отговор
    на Путин!

    16:29 11.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мунчо

    15 8 Отговор
    Кога ще има парад щото си купих едно шарено шалче от битака и искам и аз като европеец да се покажа ?

    Коментиран от #109

    16:30 11.06.2026

  • 30 Нека да пиша

    28 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Норвегия кельо не е член на ЕС,и еврозоната. Аман плиткоумни като теб.

    16:30 11.06.2026

  • 31 Ще има и още

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    И аз към тях бия.
    Ами така сме си ние "партньорите", много ама много обичаме, ей тъй - с усмивка, с любов, по "партньорски" да се ритаме по кокалчетата.....

    16:31 11.06.2026

  • 32 Ти си

    37 6 Отговор
    А някои от феновете на еврото и еврозоната твърдяха че чрез еврото и най-вече чрез евромонетите щяло да се популязира България !
    И сега тия същите каквео ще кажат по темата .....

    Коментиран от #38

    16:31 11.06.2026

  • 33 Хърватия

    33 1 Отговор
    Глаголицата - азбуката на Кирил и Методий, се запазва дълго в Хърватия. Те я имат за своя.

    Освен това Хърватия подкрепя РСМ в спора с България за историята, езика и азбуката!

    РСМ със сигурност има пръст в тая работа също.

    Коментиран от #74

    16:31 11.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Уили

    8 28 Отговор
    Какви са първите думи на копейката сутринта като се събуди:
    samo leva!
    😜😜😜

    Коментиран от #48

    16:31 11.06.2026

  • 36 Завърнал се

    20 3 Отговор
    То ние сега се сетихме че азбуката е българска, на 24 май все славянската писменост честваме.

    16:31 11.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пич

    25 5 Отговор
    Първо и аз помислих за гърците, но после се сетих, колко много латиноговорящи мразят кирилицата, сетих се и за купища подбуди, затова - нека изчакаме да разберем!!! Не е важно кой е възразил, важното е дали управляващите ще реагират като мишоци!!! Сетих се за една много тъпа лелка с очилца, която само закриваше България, и един, който се правеше на голям мъж, но все питаше какво ще кажат шефовете!!! Ако някои гламаФи като паветниците не се усещат - ЕС има по голяма нужда от нас, отколкото ние имаме нужда от ЕС !!! Стратегически ако напуснем ЕС, няколко други сили ще се борят, кой да ни разгъне червения килим!!!

    16:32 11.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Лудия

    11 7 Отговор

    До коментар #23 от "Словакия е, на Фицо":

    Баш Словакия е блокирала монетата заради РСМ!

    16:33 11.06.2026

  • 42 честен ционист

    4 28 Отговор
    Защото азбуката е руска.

    16:33 11.06.2026

  • 43 Шоо

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Глупости":

    Те са с македонската азбука.

    Коментиран от #53

    16:34 11.06.2026

  • 44 Софиянец

    28 7 Отговор
    Час по-скоро трябва да се махнем от тоя фашистки змиярник!

    16:34 11.06.2026

  • 45 Туй е дело на

    8 9 Отговор
    Zеленски, щото з-то му мяза на Z

    16:34 11.06.2026

  • 46 Али Гатор

    7 0 Отговор
    А ако се изкараш монета с глаголица и нея ли ще блокират ?

    16:34 11.06.2026

  • 47 руски банан

    17 27 Отговор

    До коментар #24 от "Василеску":

    Която и да е държавата, ясно е като бял ден, че мероприятието е проведено по поръчка на братушечната надблатна империя. Обидили са се, че кирилицата, която и те използват е наречена "българска" азбука. Според тях това е руска азбука, създадена от Ленин.

    Коментиран от #50, #93, #99

    16:35 11.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 честен ционист

    3 26 Отговор

    До коментар #47 от "руски банан":

    Всеки руснак знае, че азбуката е руска. Какво са ви учили вас след 91г НПО-тата на Шорош няма значение.

    16:37 11.06.2026

  • 51 Добър повод да ни натресат

    13 8 Отговор
    латиницата

    16:37 11.06.2026

  • 52 Перничанин

    7 4 Отговор
    Подлите византийци ще да са .

    16:37 11.06.2026

  • 53 Добър е въпрос

    3 15 Отговор

    До коментар #43 от "Шоо":

    Ако кирилицата е писана в Охрид, може ли северно-македонска да я наречем?
    Аналогията с Украйна, която е освободила България от турско робство да не ви притеснява.

    16:38 11.06.2026

  • 54 Здрасти

    12 6 Отговор
    Ей с тея сега сме братушки..

    16:38 11.06.2026

  • 55 Стефанов

    15 3 Отговор
    Брей! Възражения, че и тайно. От политкоректност стана бетер от НКВД.

    16:39 11.06.2026

  • 56 444444

    24 7 Отговор
    Само да питам, ако беше бългаски лев, а не евро дали щяха пак да ни забранят някави анонимни страни какво да пишем на собствената си валута.Още да питам къде е "равноправния" глас на БНБ поне да опита да защити предложението си.

    Коментиран от #72, #145

    16:39 11.06.2026

  • 57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Ганя Путинофила":

    Ще се изненадаш на НЕ знанието си, но за протокола -
    тя всъщност е на основата на Коптската писменост ( над 80% от символите) доработена от двама византийци, а после разпространена от учениците им❗

    16:40 11.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 честен ционист

    5 13 Отговор
    Ганчо скоро ще му натресат латиница и ще го карат да се пише off понеже напомня за руccкий мир със себе си от името, до буквите и акъла.

    16:41 11.06.2026

  • 62 Мдаа

    17 5 Отговор
    Не забравяйте че Гърция беше против и да се изпише на евро банкнотите "ЕВРО" на български.

    16:41 11.06.2026

  • 63 Цвете

    16 6 Отговор
    КАК ТАКА, НЕМОГАТ ДА КАЖАТ ДЪРЖАВАТА, КОЯТО СЕ Е ВЪЗПРОТИВИЛА ? ЩО ЗА ЧЛЕНСКИ СЪЮЗ, КОГАТО СЕ КРИЕ ПОДМОЛНО? ТАЗИ " ДЪРЖАВА " ,КОЯТО Е ОТКАЗАЛА, ДА ПРОЧЕТЕ ОТ КОГА ДАТИРА ПЪРВО БЪЛГАРИЯ ( 681 ГОДИНА) И ПОДРОБНО ДА РАЗБЕРЕ ЗА ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА ?! БЕЗОБРАЗИЕ Е ,ЧЕ 26 ДЪРЖАВИ ПОДВИВАТ ОПАШКА, ЗАРАДИ ЕДНА, НИКОМУ НЕИЗВЕСТНА ?!

    16:42 11.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ЕВРОВРЕДНА ЗОНА

    10 3 Отговор
    Гърчолята са - няма кой друг.

    16:43 11.06.2026

  • 66 Може да е работа на

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Северно-македонското лоби в Евросъюза. Те нали са в нато?

    16:43 11.06.2026

  • 67 Сега ще видите колко

    15 3 Отговор
    Ни уважават

    Николко след толко години при тиквун и шиши и малко при петроханците

    Всички ни мислят за умствено изостанали

    И се гаврят с нас както им падне
    Не разбрах защо не казват коя е страната
    При толко почитатели може да е всеки

    16:44 11.06.2026

  • 68 ои8уйхътгрф

    5 7 Отговор

    До коментар #64 от "Нека да пиша":

    Много обичам да посещавам такива като теб и всеки път се чудя що сте толкова спънати и калпави- все падате по стълбите от 13-ят етаж до партера... Поне по 10 пъти падате така...

    16:45 11.06.2026

  • 69 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Не сме само ние,но поръчителите са същите:Германия и Гърция

    Последният път, когато възпоменателна монета от 2 евро беше отменена поради възражения от държави-членки на ЕС, беше през 2019 г., когато Италия се опита да емитира възпоменателна монета на Националната алпийска асоциация. В този случай както Гърция, така и Германия наложиха вето върху дизайна, позовавайки се на опасения относно действията на асоциацията по време на Втората световна война. Италия не се опита да емитира друга възпоменателна банкнота от 2 евро през 2019 г.

    16:45 11.06.2026

  • 70 Хмм

    8 2 Отговор
    Гърция?

    16:46 11.06.2026

  • 71 Цвете

    12 3 Отговор
    КАК ТАКА, НЕМОГАТ ДА КАЖАТ ДЪРЖАВАТА, КОЯТО СЕ Е ВЪЗПРОТИВИЛА ? ЩО ЗА ЧЛЕНСКИ СЪЮЗ, КОГАТО СЕ КРИЕ ПОДМОЛНО? ТАЗИ " ДЪРЖАВА " ,КОЯТО Е ОТКАЗАЛА, ДА ПРОЧЕТЕ ОТ КОГА ДАТИРА ПЪРВО БЪЛГАРИЯ ( 681 ГОДИНА) И ПОДРОБНО ДА РАЗБЕРЕ ЗА ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА ?! БЕЗОБРАЗИЕ Е ,ЧЕ 26 ДЪРЖАВИ ПОДВИВАТ ОПАШКА, ЗАРАДИ ЕДНА, НИКОМУ НЕИЗВЕСТНА ?!

    Коментиран от #75

    16:46 11.06.2026

  • 72 честен ционист

    3 8 Отговор

    До коментар #56 от "444444":

    Българският лев беше конвертируема валута само и единствено в България. Ако искаш и нецензурни работи можеш да си слагаш по монети и банкноти, все тая и без това е било валута на държава комуна социум. Но пак е трябвало да питата Френската нац банка, която сложи ръйа на БНБ през 1999г

    16:46 11.06.2026

  • 73 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    4 15 Отговор
    Няма да се изненадам ветото да е от фатмаците на руската подводница румен кРадев боташа, от България.

    16:48 11.06.2026

  • 74 Факт

    6 5 Отговор

    До коментар #33 от "Хърватия":

    Фицо е плъха, който е подал доноса по нареждане на Путин, това е истината. Сега да видим Чора.па какво ще говори за тази гавра с България от неговите приятели.

    16:48 11.06.2026

  • 75 АЗ ЩИ Я КАЖА БЕ

    6 5 Отговор

    До коментар #71 от "Цвете":

    ТВА Е ГЪРЦИЯ......

    16:49 11.06.2026

  • 76 456

    11 3 Отговор
    Подозира се Австрия. От тяхният парламент излиза номерът на писмото с отказа който е подобен на номера с който е влязло писмото за разглеждане. Но, при не обявяване официално на държавата ,отново всичко е само в кръга на предположенията. Не за първи път Австрия ни спира за нещо. Така беше и за Шенген.

    Коментиран от #81

    16:49 11.06.2026

  • 77 Словенците ни завиждат,

    12 5 Отговор
    че ги изместихме по първо място с инфлацията след натрисането на €шиткоина.

    16:50 11.06.2026

  • 78 уффф

    8 5 Отговор
    Гърция продължава с византийските си номера.
    Йок вода да ги оставим на сухо

    Коментиран от #84

    16:51 11.06.2026

  • 79 Запознат

    3 7 Отговор
    Копейките още не могат да запомнят цените в евро и затова ги лъжат в магазините.

    16:52 11.06.2026

  • 80 1111

    17 0 Отговор
    Никой не може да има претенции към азбуката, която е създадена в България!
    Съвета на ЕС показва учудваща неграмотност!

    16:52 11.06.2026

  • 81 честен ционист

    5 4 Отговор

    До коментар #76 от "456":

    Тогава Австрия ви спря за Шенген, не че сте мноо убави, а щото вървите в комплект с Румъния, където Австрия имаше сериозни апетити за инвестиции, и им трябваше елегантен начин, за да им извива ръцете на власите и Ганчо се оказа пак изтривалката.

    Коментиран от #94

    16:53 11.06.2026

  • 82 боклуците от ЕС

    15 1 Отговор
    В този ЕС единствено само се гаврят с нас, ограбват ни и ни се подиграват. А нашите подлоги изпълняват. Я сега България като "неизвестна страна" да блокира всички решения на ЕС.

    Коментиран от #85

    16:53 11.06.2026

  • 83 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Решението е просто БНБ пуска монетата с номинал 2 лева.
    Европа първо ни взе децата,после парите а сега и азбуката.
    Заслужаваме го.

    16:54 11.06.2026

  • 84 Не може да са те

    8 3 Отговор

    До коментар #78 от "уффф":

    Гърците нямат никакви заслуги за кирилицата!

    16:54 11.06.2026

  • 85 честен ционист

    6 0 Отговор

    До коментар #82 от "боклуците от ЕС":

    България не може да гарантира нищо в ЕС, ашото най-вероятно няма правото и на глас в този съюз и е само наужким някакъв член по геополитически причини.

    16:55 11.06.2026

  • 86 Маджара

    6 2 Отговор
    Унгарецо е, новият мъдяр. Прави го, блокажа, заради сделките с РСМакедон !

    16:56 11.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Хайо

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Гърция е

    16:58 11.06.2026

  • 89 ОТРОВНАТА ЗОНА

    4 3 Отговор
    Гръцките братя са.

    16:58 11.06.2026

  • 90 Да напишат

    8 3 Отговор
    АZ ВUКА и всичко ще е наред. Роslе idvа i nоvаtа аzbukа.

    16:58 11.06.2026

  • 91 поздрави от кака Урса

    10 3 Отговор
    Тези от ППДБ и ГЕРБ ни обясняваха, че имаме финансова независимост. Каква независимост бе, слуги на Урса. Те не ви разрешават дизайна на една монета да определите, камо ли да отсечете, а за финансова независимост да не говорим. Национални предатели на десета степен.

    16:59 11.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Цък

    7 5 Отговор

    До коментар #47 от "руски банан":

    Добре че е Русия. За всичко тя ни е виновна. От кога Русия командва ЕС

    17:00 11.06.2026

  • 94 456

    5 2 Отговор

    До коментар #81 от "честен ционист":

    Нещо не си запознат, а като не знае човек поне да не говори.
    Не беше много отдавна за Шенген и ти можеш да провериш ,но Австрия даваше зелена светлина на Румъния ,а нас ни спираше. Тогава се намесиха и румънците в наша полза и заявиха ,че ще блокират всички австрииски фирми ,а нашите направиха австрииските камиони и камиони предназначени за Австрия да стоят с дни по границата.
    Чул си нещо ,но обратното.
    И между другото във форума сме българи ,а такива като теб м0гат да к0ментират във вАшите дАржави. Предполагам ,че си на юг.

    17:03 11.06.2026

  • 95 Антон

    7 0 Отговор
    Искат постепвнно да ни заличат.
    А какъв е мотива - защо тази държава е против? Защо не излезе с официална позиция, по какви мотиви подава такива завление.
    Българи, тъпърва има да разбираме колко подли и двулични са западна европа. Тепърва ще разбираме, какво дърво си сложихме с това евро.

    17:04 11.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Не така

    6 2 Отговор
    Евро.......гейски съюз, какво друго да очаквате.

    17:06 11.06.2026

  • 98 Атина Палада

    7 2 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    17:08 11.06.2026

  • 99 Да се оплачат на Ленин!

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "руски банан":

    И това няма да ни спре!

    17:08 11.06.2026

  • 100 Хайо

    3 0 Отговор
    Ако съм като премиера ,ще сложа профил български лев.Щом ще променят историята ,ние да си променим с профил български лев .

    17:09 11.06.2026

  • 101 Яне Сандански

    4 0 Отговор
    Най силните мотиви са на Македония и през Австрия ни режат ,другия са Словения .

    17:10 11.06.2026

  • 102 Словакия

    9 6 Отговор
    от лошия американски Инстаграм разбрах че е ⚠️словакия⚠️ лично фицо се е заел под натиск от москва( сега очаквам само минуси от феновете на рф

    Коментиран от #112

    17:13 11.06.2026

  • 103 Ще има и още

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Предполагам, че":

    Имам да. Не са латини. Славяни са, знае се кои са тези държави, знае се историята ( е, видимо не от всеки ) и се знае че тези държави винаги са в тежка контра на България по тези въпроси защото го считат за унизително затях

    17:14 11.06.2026

  • 104 Пич

    3 6 Отговор
    По просто нещо от копейката няма.

    Коментиран от #133

    17:14 11.06.2026

  • 105 Възхитен

    1 11 Отговор
    Гърците са. Реално имат правото, защото Киро и Мето са 100% гърци, а азбуката е част от тяхната дипломация, която се оказва сбъркана.
    Сега са основателно ядосани, но и тогава сметките им не са били идеални.

    Коментиран от #127, #146

    17:15 11.06.2026

  • 106 Евро

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Вие разбирате ли какво четете? Става въпрос за държава в евро зоната, а не ЕС. Унгария първо не е в евро зоната, второ Орбан вече не е на власт.
    Иначе, аз залагам на Гърция или Кипър. Или държава действаща като прокси на чужди интереси.

    Коментиран от #123

    17:19 11.06.2026

  • 107 Лост

    4 2 Отговор
    Значи сме в правото си оттук нататък да блокираме всички монети издавани от страните на ЕС.А какво е мнението на зависимата БНБ? Мирчев и сие ще ходят ли да ги бият?

    17:19 11.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Находчив

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Мунчо":

    Ако питаш за прайда, решили сме тази година активно да му пречим да се проведе. Използвай шалчето за други цели, например уший си от него пъстри боксерки :)

    17:20 11.06.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Факт

    2 3 Отговор
    Словакия е бе хора, изтече информацията. Фицо московската под.лога е.

    17:20 11.06.2026

  • 112 ру БЛАТА

    2 3 Отговор

    До коментар #102 от "Словакия":

    Има логика по линията че блатните от одавна лансират лъжата че от македонските земи била дошла кирилицата(все пак маскалци и тито измислиха оксиморона македонски етнос

    Коментиран от #136

    17:20 11.06.2026

  • 113 Осведомен

    3 4 Отговор
    Англосаксите и лакеите им на запад са враг на българите от както свят светува. Мило и драго дават да ни умищожат, а ние вместо да сме с братята руснаци и да им таковаме мaмаTa им се кланяме и сервилничим.

    Коментиран от #116

    17:20 11.06.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Умен

    3 4 Отговор

    До коментар #113 от "Осведомен":

    Издаването на монетата е блокирано от Словакия.Фицо просто изпълнява поръчка на Путин.Така,че намали малко патоса срещу Запада.Насочи го на Изток.

    Коментиран от #131

    17:23 11.06.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Шоп

    5 0 Отговор
    Да турат чушкопек и никой няма да е против.

    17:24 11.06.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Нормално

    3 1 Отговор
    Възпоменава се нещо, което не е живо. Българската азбука не е погребвана за да се чества паметта и. Аман от простаци значи!

    Коментиран от #148

    17:24 11.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 ОМЕГА

    3 3 Отговор
    Обединена Европа е най-лошото, което може да случи на Русия.

    17:25 11.06.2026

  • 123 Справедлив

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "Евро":

    Заложи на Словакия.

    17:25 11.06.2026

  • 124 Не се ли сещате

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    Това е ЕК на Урсулицата. Тя се има за вожд на всички

    17:25 11.06.2026

  • 125 Брях

    2 0 Отговор
    И те такова животно ли има - анонимно немотивирано вето?!

    Някой казал "Не" - ама кой и с какви аргументи - тайна?

    17:26 11.06.2026

  • 126 ОМЕГА

    2 2 Отговор
    Обединена Европа е най-лошото, което може да случи на Русия. Словакия или Унгария е по поръчка на Русия.

    17:26 11.06.2026

  • 127 Възхитително кух си

    8 0 Отговор

    До коментар #105 от "Възхитен":

    Кирил и Метоси са автори на глаголицата. Българската азбука е творение на учениците им.

    17:26 11.06.2026

  • 128 Реалностите

    1 1 Отговор
    След като ни отнеха левчето сега започва процес по отнемане и заличаване на кирилицата!
    Много интересно, коя е тази "държава" и защо толкова "демократично" я крият???
    Благодарим на Бойко Методиев Борисов и ония другия Дебелак, че ни набутаха в клуба на богатите!

    Коментиран от #130

    17:26 11.06.2026

  • 129 Монетка

    1 1 Отговор
    Е,и?Това ли е най-важната тема?Вади италианка монета с някакъв странен надпис от джоба си и какво?Ами нищо,дами и господа.Никой не го интересува какво пише и на какъв език по монетите.Както и на копюрите.Защо не коментирате пенсиите,цената на стоките,водата,тока,а сте се втренчили в тази азбука която се ползва тук и която ни е носила единствено негативизъм.Ако бяхме приели латиницата и католицизма днес страната ни щеше да е сред цивилизованите държави.Само сметнете колко и какви усилия ни струва да учим английски например който днес е завладял света?А Вие все ни бутате към дъното с този български и православието.Живота е единствен.Разберете го.Та Дън Сяо Пин е много прав за котките.Какво пише на стотинката,никой не го интересува.Никой!

    17:27 11.06.2026

  • 130 Справедлив

    1 1 Отговор

    До коментар #128 от "Реалностите":

    Не е лесно да си невеж.

    17:28 11.06.2026

  • 131 Саймън каза

    1 1 Отговор

    До коментар #116 от "Умен":

    Това ли измисли празната ти кратуна розово пони такова, докато ти влизат ниджърски ланги отзад?

    Коментиран от #153

    17:28 11.06.2026

  • 132 факт-2

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    А и Киро и методи взели нещо от грузинската писменост.Най-прекрасното е,че имаме единствен такъв празник на буквите.Другото е съчинения колкото да има някаква история.

    17:31 11.06.2026

  • 133 Шекелка

    3 0 Отговор

    До коментар #104 от "Пич":

    Има. ИМАААА!!!

    17:32 11.06.2026

  • 134 Най вероятни държави доста са

    1 2 Отговор
    Словения словакия чехия полша румъния хърватска италия гърция кипър унгария
    Германия франция

    Всеки да си отговори защо тези са най вероятните

    17:32 11.06.2026

  • 135 Софийски селянин,

    3 1 Отговор
    Видяхте ли до къде ни докараха продажните политици,освен че ни натресоха чужди пари сега станахме напълно зависими..
    От всякъде и за всичко...

    Коментиран от #139

    17:32 11.06.2026

  • 136 Умен

    3 0 Отговор

    До коментар #112 от "ру БЛАТА":

    Това за етноса вина има Гошето Димитров и Коминтерна.

    17:32 11.06.2026

  • 137 Някой си

    3 0 Отговор
    Като видят кирилицата и все едно някой им бръкнал там с боксова ръкавица!

    17:32 11.06.2026

  • 138 ДОЛУ ГРУЦКИТЕ ДУМАТИ

    2 1 Отговор
    ДОЛУ СКАПАНИТЕ ИМ КЪРПУЗИ.....

    17:33 11.06.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Имало ли е

    2 0 Отговор
    Някакъв случай, когато да не сме били унижавани, управлявани, назидавани, поругавани, ограбвани, вкарвани в проблеми и войни в този проклет европейски съюз?!?
    Какво, въобще, търсим там?

    17:33 11.06.2026

  • 142 1917

    2 0 Отговор
    Ха, ха, ха - нали сме независима държава, като ни натресоха еврото, започнаха от първите месецзи да ни махат с пръст и да ни пляскат по ръчичките като малки деца... къде е демокрацията, къде е равнопоставеността???
    Нов вид колониално робство - финансово и политическо....

    17:34 11.06.2026

  • 143 тънко е, тънко

    1 1 Отговор
    Ще се изненадате! Нещото като държава е Монако. Не е в ЕС, но използва еврото и има право да сече монети. Но основното е, че е митническата маша на Франция, а тя е посредник на споровете със Северна Македония. Като прибавим и победата на Цолов ...и косъмът се къса.

    17:34 11.06.2026

  • 144 Мишел

    2 3 Отговор
    В ЕС сме- вечна им памет на лева, азбуката, държавата ...

    17:35 11.06.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Много те моля,

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Възхитен":

    Не пиши щуротии. Църхо и Страхота няма как да са гърци. Оказа се, че в много други държави са знаели светските имена на солунските двама братя, само на нас кой знае защо не са ни ги казали още докато бяхме ученици. Отделно от това са материалите, които доказват, че са потомци на български аристократичен род. Но за тези документи можеш да прочетеш статии в мрежата, потърси ги.

    17:35 11.06.2026

  • 147 Жжж

    1 2 Отговор
    Държавата е Словакия по нареждане на Путин.

    17:36 11.06.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор
    СТО ПРОЦЕНТА СА ОТ...БУРКИНА ФАСО..

    17:38 11.06.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Без колебание

    3 0 Отговор
    Това са долните малякита

    17:40 11.06.2026

  • 153 Умен

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Саймън каза":

    Това е факт.Няма какво да се измисля.Той съществува независимо от розовите сънища на пишман русофил.Да живее България и българофилите.

    17:41 11.06.2026

  • 154 Хайде да се разберем!

    2 0 Отговор
    Киро и Мето не са от Факултето, от град Солун са.
    Хайде сега помислете, защо Хитлер е предлагал да ни даде и Солун, и част от Тесалия. Защо цар Борис се е въздържал да вземе всичко предложено, можем само да гадаем. И той по неволя се е съобразявал с не един западен партньор. Аргументът, че не е имал достатъчен брой подготвени административни кадри е само един дипломатичен израз.

    17:45 11.06.2026

  • 155 Пенчо

    1 0 Отговор
    Един ден ще се появи евромонета с пречупен кръст и никой няма да МОЖЕ да възрази!

    17:48 11.06.2026

  • 156 Никой не признава

    0 0 Отговор
    Словаците претендират, че азбуката е съставена по поръчка на Велокоморавският княз и не е бжългарска. Проблемът е, че не пишем на глаголица, а на кирилица, изобретение на Климент Охридски и въведена чрез Преславската школа. Ако северомакедонците бяха членове и те щяха да се напъват, понеже Охрид е техен.

    17:50 11.06.2026

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