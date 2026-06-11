Блокираха евромонетата на България за азбуката!

Първата българска възпоменателна монета от 2 евро на тема "Българската азбука", която БНБ планираше да пусне във второто полугодие, е спряна заради възражение от друга държава.
В информационна бележка на Съвета на ЕС от 29 май пише, че съгласно регламента България е уведомила официално другите членки за спецификациите на монетата на 20 май.
Страна, чието име е заличено в документа е подала възражение в края на седемдневния срок за това на 27 май.
Бележката беше публикувана в "Екс" от нидерландския дипломат Райнир Ярсма.
"Интересно: неизвестна държава членка на ЕС е възразила срещу дизайн, представен от България за специална евромонета, "в памет на българската азбука", съобщи той.
Ярсма публикува и отказ на Съвета на ЕС да предостави писмото с възражението, защото страната подателка изрично е забранила и "за да не бъде застрашен изключително деликатният процес на вземане на решение".
Interesting: an unknown EU member state has raised an objection against a design submitted by #Bulgaria 🇧🇬 for a special euro coin 'commemorating the Bulgarian alphabet'.
The Council also refuses to share the letter, 'not to undermine the very delicate decision-making process'. pic.twitter.com/GXxYvjpsvl
Дипломатът публикува и заявлението на БНБ, в което се посочва, че българската азбука е една от най-старите в Европа. Планираният тираж е един милион.
The objection was raised against the following submission, filed by the Bulgarian National Bank last month: pic.twitter.com/gImKCavg3D
Генералният секретариат на Съвета на ЕС казва пред Vesti.bg, че документът съдържа писмо и информация за държавата членка, подала възражението срещу предложението на България за възпоменателна монета, посветена на българската азбука.
От институцията обаче отказват пълен достъп до документа. Като мотив се посочва, че писмото представлява документ на трета страна, държава членка на ЕС, която изрично се е противопоставила на неговото разкриване на настоящия етап от процедурата.
„След внимателно разглеждане на всички принципи, свързани с това искане, Генералният секретариат на Съвета стига до заключението, че трябва да откаже достъп до писмото и информацията относно съответната държава членка на този етап, тъй като подобно разкриване би подкопало сериозно много деликатния процес на вземане на решения, който продължава, както и защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика“, се посочва в отговора.
От Съвета на ЕС допълват, че към момента не разполагат с други документи по искането. Според институцията до този етап не са провеждани заседания на Съвета или на негови подготвителни органи, на които въпросът да е бил включен в дневния ред.
Освен възпоменателната планът на БНБ за тази година включва пет колекционерски монети, предава Dir.bg.
Първата беше пусната в края на януари. Тя е на тема "125 години електрически трамвай в България", сребърна, с номинал от 10 евро.
Втората излезе в края на март. Тя е на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов", медна, с номинал 5 евро.
Третата беше емитирана през април. Тя е на тема "150 години от Априлското въстание", сребърна, с номинал 10 евро.
До края на годината остава да излязат сребърни 10 евро с Прображенския манастир и златни 100 евро със Свети Иван Рилски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
Коментиран от #25, #31, #88, #132
16:16 11.06.2026
3 Без име
Коментиран от #124
16:17 11.06.2026
4 Жица
16:17 11.06.2026
5 Сталин
16:19 11.06.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "кой му дреме":Аз залагам на прибалтийските пинчери. Гледат на кирилицата, както бик гледа на червено. Орбан винаги ни е бил приятел, но трябва да си изкараш центовете, нали?
16:19 11.06.2026
7 Българин
Коментиран от #30
16:20 11.06.2026
8 Хасковски каунь
До коментар #1 от "кой му дреме":Ами ако е византиецът Пундакис?
16:20 11.06.2026
9 Някой
За момента ние си я подозираме коя е тая държава, така че не си мислете, че деликатния ви процес не е компрометиран (ако подозираме грешно, даже е още по-лошо).
16:21 11.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Без име
16:23 11.06.2026
12 Мдаа
16:23 11.06.2026
13 Анджо
16:24 11.06.2026
14 Цял
16:24 11.06.2026
15 Болярче
16:24 11.06.2026
16 Ганя Путинофила
Коментиран от #57
16:25 11.06.2026
17 Вероятно има
16:25 11.06.2026
18 яяяяя
16:25 11.06.2026
19 Да бе да
Коментиран от #28
16:25 11.06.2026
20 Трол
16:25 11.06.2026
21 Глупости
До коментар #1 от "кой му дреме":Русия е заинтересована да се зачита кирилицата.
Англо-саксите са вероятните противници..
След време ще ни принудят да минем и на латиница даже.
Гранд ЪпДейт!?!??
Коментиран от #43
16:26 11.06.2026
22 Да да
16:26 11.06.2026
23 Словакия е, на Фицо
Коментиран от #41
16:27 11.06.2026
24 Василеску
Коментиран от #47
16:28 11.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ои8уйхътгрф
16:28 11.06.2026
27 Фицо изпълнява инструкциите
16:29 11.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мунчо
Коментиран от #109
16:30 11.06.2026
30 Нека да пиша
До коментар #7 от "Българин":Норвегия кельо не е член на ЕС,и еврозоната. Аман плиткоумни като теб.
16:30 11.06.2026
31 Ще има и още
До коментар #2 от "Факт":И аз към тях бия.
Ами така сме си ние "партньорите", много ама много обичаме, ей тъй - с усмивка, с любов, по "партньорски" да се ритаме по кокалчетата.....
16:31 11.06.2026
32 Ти си
И сега тия същите каквео ще кажат по темата .....
Коментиран от #38
16:31 11.06.2026
33 Хърватия
Освен това Хърватия подкрепя РСМ в спора с България за историята, езика и азбуката!
РСМ със сигурност има пръст в тая работа също.
Коментиран от #74
16:31 11.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Уили
samo leva!
😜😜😜
Коментиран от #48
16:31 11.06.2026
36 Завърнал се
16:31 11.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пич
16:32 11.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Лудия
До коментар #23 от "Словакия е, на Фицо":Баш Словакия е блокирала монетата заради РСМ!
16:33 11.06.2026
42 честен ционист
16:33 11.06.2026
43 Шоо
До коментар #21 от "Глупости":Те са с македонската азбука.
Коментиран от #53
16:34 11.06.2026
44 Софиянец
16:34 11.06.2026
45 Туй е дело на
16:34 11.06.2026
46 Али Гатор
16:34 11.06.2026
47 руски банан
До коментар #24 от "Василеску":Която и да е държавата, ясно е като бял ден, че мероприятието е проведено по поръчка на братушечната надблатна империя. Обидили са се, че кирилицата, която и те използват е наречена "българска" азбука. Според тях това е руска азбука, създадена от Ленин.
Коментиран от #50, #93, #99
16:35 11.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 честен ционист
До коментар #47 от "руски банан":Всеки руснак знае, че азбуката е руска. Какво са ви учили вас след 91г НПО-тата на Шорош няма значение.
16:37 11.06.2026
51 Добър повод да ни натресат
16:37 11.06.2026
52 Перничанин
16:37 11.06.2026
53 Добър е въпрос
До коментар #43 от "Шоо":Ако кирилицата е писана в Охрид, може ли северно-македонска да я наречем?
Аналогията с Украйна, която е освободила България от турско робство да не ви притеснява.
16:38 11.06.2026
54 Здрасти
16:38 11.06.2026
55 Стефанов
16:39 11.06.2026
56 444444
Коментиран от #72, #145
16:39 11.06.2026
57 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Ганя Путинофила":Ще се изненадаш на НЕ знанието си, но за протокола -
тя всъщност е на основата на Коптската писменост ( над 80% от символите) доработена от двама византийци, а после разпространена от учениците им❗
16:40 11.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 честен ционист
16:41 11.06.2026
62 Мдаа
16:41 11.06.2026
63 Цвете
16:42 11.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ЕВРОВРЕДНА ЗОНА
16:43 11.06.2026
66 Може да е работа на
До коментар #1 от "кой му дреме":Северно-македонското лоби в Евросъюза. Те нали са в нато?
16:43 11.06.2026
67 Сега ще видите колко
Николко след толко години при тиквун и шиши и малко при петроханците
Всички ни мислят за умствено изостанали
И се гаврят с нас както им падне
Не разбрах защо не казват коя е страната
При толко почитатели може да е всеки
16:44 11.06.2026
68 ои8уйхътгрф
До коментар #64 от "Нека да пиша":Много обичам да посещавам такива като теб и всеки път се чудя що сте толкова спънати и калпави- все падате по стълбите от 13-ят етаж до партера... Поне по 10 пъти падате така...
16:45 11.06.2026
69 Сатана Z
Последният път, когато възпоменателна монета от 2 евро беше отменена поради възражения от държави-членки на ЕС, беше през 2019 г., когато Италия се опита да емитира възпоменателна монета на Националната алпийска асоциация. В този случай както Гърция, така и Германия наложиха вето върху дизайна, позовавайки се на опасения относно действията на асоциацията по време на Втората световна война. Италия не се опита да емитира друга възпоменателна банкнота от 2 евро през 2019 г.
16:45 11.06.2026
70 Хмм
16:46 11.06.2026
71 Цвете
Коментиран от #75
16:46 11.06.2026
72 честен ционист
До коментар #56 от "444444":Българският лев беше конвертируема валута само и единствено в България. Ако искаш и нецензурни работи можеш да си слагаш по монети и банкноти, все тая и без това е било валута на държава комуна социум. Но пак е трябвало да питата Френската нац банка, която сложи ръйа на БНБ през 1999г
16:46 11.06.2026
73 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
16:48 11.06.2026
74 Факт
До коментар #33 от "Хърватия":Фицо е плъха, който е подал доноса по нареждане на Путин, това е истината. Сега да видим Чора.па какво ще говори за тази гавра с България от неговите приятели.
16:48 11.06.2026
75 АЗ ЩИ Я КАЖА БЕ
До коментар #71 от "Цвете":ТВА Е ГЪРЦИЯ......
16:49 11.06.2026
76 456
Коментиран от #81
16:49 11.06.2026
77 Словенците ни завиждат,
16:50 11.06.2026
78 уффф
Йок вода да ги оставим на сухо
Коментиран от #84
16:51 11.06.2026
79 Запознат
16:52 11.06.2026
80 1111
Съвета на ЕС показва учудваща неграмотност!
16:52 11.06.2026
81 честен ционист
До коментар #76 от "456":Тогава Австрия ви спря за Шенген, не че сте мноо убави, а щото вървите в комплект с Румъния, където Австрия имаше сериозни апетити за инвестиции, и им трябваше елегантен начин, за да им извива ръцете на власите и Ганчо се оказа пак изтривалката.
Коментиран от #94
16:53 11.06.2026
82 боклуците от ЕС
Коментиран от #85
16:53 11.06.2026
83 Сатана Z
Европа първо ни взе децата,после парите а сега и азбуката.
Заслужаваме го.
16:54 11.06.2026
84 Не може да са те
До коментар #78 от "уффф":Гърците нямат никакви заслуги за кирилицата!
16:54 11.06.2026
85 честен ционист
До коментар #82 от "боклуците от ЕС":България не може да гарантира нищо в ЕС, ашото най-вероятно няма правото и на глас в този съюз и е само наужким някакъв член по геополитически причини.
16:55 11.06.2026
86 Маджара
16:56 11.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Хайо
До коментар #2 от "Факт":Гърция е
16:58 11.06.2026
89 ОТРОВНАТА ЗОНА
16:58 11.06.2026
90 Да напишат
16:58 11.06.2026
91 поздрави от кака Урса
16:59 11.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Цък
До коментар #47 от "руски банан":Добре че е Русия. За всичко тя ни е виновна. От кога Русия командва ЕС
17:00 11.06.2026
94 456
До коментар #81 от "честен ционист":Нещо не си запознат, а като не знае човек поне да не говори.
Не беше много отдавна за Шенген и ти можеш да провериш ,но Австрия даваше зелена светлина на Румъния ,а нас ни спираше. Тогава се намесиха и румънците в наша полза и заявиха ,че ще блокират всички австрииски фирми ,а нашите направиха австрииските камиони и камиони предназначени за Австрия да стоят с дни по границата.
Чул си нещо ,но обратното.
И между другото във форума сме българи ,а такива като теб м0гат да к0ментират във вАшите дАржави. Предполагам ,че си на юг.
17:03 11.06.2026
95 Антон
А какъв е мотива - защо тази държава е против? Защо не излезе с официална позиция, по какви мотиви подава такива завление.
Българи, тъпърва има да разбираме колко подли и двулични са западна европа. Тепърва ще разбираме, какво дърво си сложихме с това евро.
17:04 11.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Не така
17:06 11.06.2026
98 Атина Палада
17:08 11.06.2026
99 Да се оплачат на Ленин!
До коментар #47 от "руски банан":И това няма да ни спре!
17:08 11.06.2026
100 Хайо
17:09 11.06.2026
101 Яне Сандански
17:10 11.06.2026
102 Словакия
Коментиран от #112
17:13 11.06.2026
103 Ще има и още
До коментар #60 от "Предполагам, че":Имам да. Не са латини. Славяни са, знае се кои са тези държави, знае се историята ( е, видимо не от всеки ) и се знае че тези държави винаги са в тежка контра на България по тези въпроси защото го считат за унизително затях
17:14 11.06.2026
104 Пич
Коментиран от #133
17:14 11.06.2026
105 Възхитен
Сега са основателно ядосани, но и тогава сметките им не са били идеални.
Коментиран от #127, #146
17:15 11.06.2026
106 Евро
До коментар #1 от "кой му дреме":Вие разбирате ли какво четете? Става въпрос за държава в евро зоната, а не ЕС. Унгария първо не е в евро зоната, второ Орбан вече не е на власт.
Иначе, аз залагам на Гърция или Кипър. Или държава действаща като прокси на чужди интереси.
Коментиран от #123
17:19 11.06.2026
107 Лост
17:19 11.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Находчив
До коментар #29 от "Мунчо":Ако питаш за прайда, решили сме тази година активно да му пречим да се проведе. Използвай шалчето за други цели, например уший си от него пъстри боксерки :)
17:20 11.06.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Факт
17:20 11.06.2026
112 ру БЛАТА
До коментар #102 от "Словакия":Има логика по линията че блатните от одавна лансират лъжата че от македонските земи била дошла кирилицата(все пак маскалци и тито измислиха оксиморона македонски етнос
Коментиран от #136
17:20 11.06.2026
113 Осведомен
Коментиран от #116
17:20 11.06.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Умен
До коментар #113 от "Осведомен":Издаването на монетата е блокирано от Словакия.Фицо просто изпълнява поръчка на Путин.Така,че намали малко патоса срещу Запада.Насочи го на Изток.
Коментиран от #131
17:23 11.06.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Шоп
17:24 11.06.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Нормално
Коментиран от #148
17:24 11.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 ОМЕГА
17:25 11.06.2026
123 Справедлив
До коментар #106 от "Евро":Заложи на Словакия.
17:25 11.06.2026
124 Не се ли сещате
До коментар #3 от "Без име":Това е ЕК на Урсулицата. Тя се има за вожд на всички
17:25 11.06.2026
125 Брях
Някой казал "Не" - ама кой и с какви аргументи - тайна?
17:26 11.06.2026
126 ОМЕГА
17:26 11.06.2026
127 Възхитително кух си
До коментар #105 от "Възхитен":Кирил и Метоси са автори на глаголицата. Българската азбука е творение на учениците им.
17:26 11.06.2026
128 Реалностите
Много интересно, коя е тази "държава" и защо толкова "демократично" я крият???
Благодарим на Бойко Методиев Борисов и ония другия Дебелак, че ни набутаха в клуба на богатите!
Коментиран от #130
17:26 11.06.2026
129 Монетка
17:27 11.06.2026
130 Справедлив
До коментар #128 от "Реалностите":Не е лесно да си невеж.
17:28 11.06.2026
131 Саймън каза
До коментар #116 от "Умен":Това ли измисли празната ти кратуна розово пони такова, докато ти влизат ниджърски ланги отзад?
Коментиран от #153
17:28 11.06.2026
132 факт-2
До коментар #2 от "Факт":А и Киро и методи взели нещо от грузинската писменост.Най-прекрасното е,че имаме единствен такъв празник на буквите.Другото е съчинения колкото да има някаква история.
17:31 11.06.2026
133 Шекелка
До коментар #104 от "Пич":Има. ИМАААА!!!
17:32 11.06.2026
134 Най вероятни държави доста са
Германия франция
Всеки да си отговори защо тези са най вероятните
17:32 11.06.2026
135 Софийски селянин,
От всякъде и за всичко...
Коментиран от #139
17:32 11.06.2026
136 Умен
До коментар #112 от "ру БЛАТА":Това за етноса вина има Гошето Димитров и Коминтерна.
17:32 11.06.2026
137 Някой си
17:32 11.06.2026
138 ДОЛУ ГРУЦКИТЕ ДУМАТИ
17:33 11.06.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Имало ли е
Какво, въобще, търсим там?
17:33 11.06.2026
142 1917
Нов вид колониално робство - финансово и политическо....
17:34 11.06.2026
143 тънко е, тънко
17:34 11.06.2026
144 Мишел
17:35 11.06.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Много те моля,
До коментар #105 от "Възхитен":Не пиши щуротии. Църхо и Страхота няма как да са гърци. Оказа се, че в много други държави са знаели светските имена на солунските двама братя, само на нас кой знае защо не са ни ги казали още докато бяхме ученици. Отделно от това са материалите, които доказват, че са потомци на български аристократичен род. Но за тези документи можеш да прочетеш статии в мрежата, потърси ги.
17:35 11.06.2026
147 Жжж
17:36 11.06.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 НИЩО МУ НЯМА
17:38 11.06.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Без колебание
17:40 11.06.2026
153 Умен
До коментар #131 от "Саймън каза":Това е факт.Няма какво да се измисля.Той съществува независимо от розовите сънища на пишман русофил.Да живее България и българофилите.
17:41 11.06.2026
154 Хайде да се разберем!
Хайде сега помислете, защо Хитлер е предлагал да ни даде и Солун, и част от Тесалия. Защо цар Борис се е въздържал да вземе всичко предложено, можем само да гадаем. И той по неволя се е съобразявал с не един западен партньор. Аргументът, че не е имал достатъчен брой подготвени административни кадри е само един дипломатичен израз.
17:45 11.06.2026
155 Пенчо
17:48 11.06.2026
156 Никой не признава
17:50 11.06.2026