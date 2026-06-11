Блокираха евромонетата на България за азбуката!

Първата българска възпоменателна монета от 2 евро на тема "Българската азбука", която БНБ планираше да пусне във второто полугодие, е спряна заради възражение от друга държава.

В информационна бележка на Съвета на ЕС от 29 май пише, че съгласно регламента България е уведомила официално другите членки за спецификациите на монетата на 20 май.

Страна, чието име е заличено в документа е подала възражение в края на седемдневния срок за това на 27 май.

Бележката беше публикувана в "Екс" от нидерландския дипломат Райнир Ярсма.

"Интересно: неизвестна държава членка на ЕС е възразила срещу дизайн, представен от България за специална евромонета, "в памет на българската азбука", съобщи той.

Ярсма публикува и отказ на Съвета на ЕС да предостави писмото с възражението, защото страната подателка изрично е забранила и "за да не бъде застрашен изключително деликатният процес на вземане на решение".

Interesting: an unknown EU member state has raised an objection against a design submitted by #Bulgaria 🇧🇬 for a special euro coin 'commemorating the Bulgarian alphabet'.



The Council also refuses to share the letter, 'not to undermine the very delicate decision-making process'. pic.twitter.com/GXxYvjpsvl

Дипломатът публикува и заявлението на БНБ, в което се посочва, че българската азбука е една от най-старите в Европа. Планираният тираж е един милион.

The objection was raised against the following submission, filed by the Bulgarian National Bank last month: pic.twitter.com/gImKCavg3D

Генералният секретариат на Съвета на ЕС казва пред Vesti.bg, че документът съдържа писмо и информация за държавата членка, подала възражението срещу предложението на България за възпоменателна монета, посветена на българската азбука.

От институцията обаче отказват пълен достъп до документа. Като мотив се посочва, че писмото представлява документ на трета страна, държава членка на ЕС, която изрично се е противопоставила на неговото разкриване на настоящия етап от процедурата.

„След внимателно разглеждане на всички принципи, свързани с това искане, Генералният секретариат на Съвета стига до заключението, че трябва да откаже достъп до писмото и информацията относно съответната държава членка на този етап, тъй като подобно разкриване би подкопало сериозно много деликатния процес на вземане на решения, който продължава, както и защитата на обществения интерес по отношение на паричната политика“, се посочва в отговора.

От Съвета на ЕС допълват, че към момента не разполагат с други документи по искането. Според институцията до този етап не са провеждани заседания на Съвета или на негови подготвителни органи, на които въпросът да е бил включен в дневния ред.

Освен възпоменателната планът на БНБ за тази година включва пет колекционерски монети, предава Dir.bg.

Първата беше пусната в края на януари. Тя е на тема "125 години електрически трамвай в България", сребърна, с номинал от 10 евро.

Втората излезе в края на март. Тя е на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов", медна, с номинал 5 евро.

Третата беше емитирана през април. Тя е на тема "150 години от Априлското въстание", сребърна, с номинал 10 евро.

До края на годината остава да излязат сребърни 10 евро с Прображенския манастир и златни 100 евро със Свети Иван Рилски.