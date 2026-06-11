Богдан Богданов: Спирането на помощта за Украйна е външнополитически гаф и удар по реномето на България

Бурна реакция на опозицията в парламента, след като правителството обяви, че България спира военната помощ за Украйна. Тежка външнополитическа и икономическа грешка - така определят това решение част от опозицията.

„Тази позиция на правителството е била насочена към една малка част от техния електорат – да подхрани това, което искат да чуят, без да има каквато и да било база в момента тази тема да бъде засягана“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Богдан Богданов, бивш икономически министър и депутат от „Продължаваме промяната“.

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По думите му в момента никой не е искал нищо от България. Сама Украйна също заяви, че не е искала подкрепа от страната ни.

Богданов даде няколко примера за това как България е успяла да модернизира своите военни запаси благодарение на тази подкрепа.

„Остарелите боеприпаси трябваше да се извадят от нашите складове, те са с изтекъл експлоатационен срок. Трябваше да ги унищожим и да платим за това. Тези стари боеприпаси се извадиха, продадоха се на Украйна и с тези средства се запълниха складовете на ВМЗ с нови боеприпаси. Това е споразумение, което самият Димитър Стоянов подписа през 2023 г.“, обясни той.

„Това е един външнополитически гаф с първоначалната идея да задоволи местни динамики, но не можем да си позволим подобни грешки“, заяви Богдан Богданов.

„Ние виждаме проблем в поведението. Тук не говорим за едностранен акт, а за ясна политика, която България следва в една ключова за нас тема – единна европейска отбрана, позицията, която заемаме. Това са много общи теми, но систематично следваме тази политика“, обясни депутатът от ПП.

Според него не можем да си позволим подобни непремерени реакции и това има международен отзвук.

Българското правителство взе решение да сложи край на безплатното предоставяне на въоръжение и боеприпаси от резервите на Българската армия за Украйна.

По думите на премиера Румен Радев, страната ни вече е предоставила достатъчно ресурси и търпи сериозни социално-икономически щети от конфликта, поради което приоритет трябва да бъде укрепването на собствените отбранителни способности.

До момента България е изпратила общо 13 пакета с военна помощ. Те включваха предимно излишно или неизправно оборудване с отпаднала необходимост като БТР-и, компоненти за ПВО системи и стари боеприпаси.

Министерство на външните работи на Украйна, чрез своя говорител Георгий Тихий, официално уточни, че Киев всъщност не получава безплатна помощ, а сътрудничеството в областта на отбраната се извършва изцяло на взаимноизгодна търговска основа.

Украинската страна подчертава, че покупките от българските военно-промишлени предприятия осигуряват сериозни възможности за развитие и приходи за българската икономика.