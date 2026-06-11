Богдан Богданов: Спирането на помощта за Украйна е външнополитически гаф и удар по реномето на България

Бурна реакция на опозицията в парламента, след като правителството обяви, че България спира военната помощ за Украйна. Тежка външнополитическа и икономическа грешка - така определят това решение част от опозицията.
„Тази позиция на правителството е била насочена към една малка част от техния електорат – да подхрани това, което искат да чуят, без да има каквато и да било база в момента тази тема да бъде засягана“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Богдан Богданов, бивш икономически министър и депутат от „Продължаваме промяната“.
По думите му в момента никой не е искал нищо от България. Сама Украйна също заяви, че не е искала подкрепа от страната ни.
Богданов даде няколко примера за това как България е успяла да модернизира своите военни запаси благодарение на тази подкрепа.
„Остарелите боеприпаси трябваше да се извадят от нашите складове, те са с изтекъл експлоатационен срок. Трябваше да ги унищожим и да платим за това. Тези стари боеприпаси се извадиха, продадоха се на Украйна и с тези средства се запълниха складовете на ВМЗ с нови боеприпаси. Това е споразумение, което самият Димитър Стоянов подписа през 2023 г.“, обясни той.
„Това е един външнополитически гаф с първоначалната идея да задоволи местни динамики, но не можем да си позволим подобни грешки“, заяви Богдан Богданов.
„Ние виждаме проблем в поведението. Тук не говорим за едностранен акт, а за ясна политика, която България следва в една ключова за нас тема – единна европейска отбрана, позицията, която заемаме. Това са много общи теми, но систематично следваме тази политика“, обясни депутатът от ПП.
Според него не можем да си позволим подобни непремерени реакции и това има международен отзвук.
Българското правителство взе решение да сложи край на безплатното предоставяне на въоръжение и боеприпаси от резервите на Българската армия за Украйна.
По думите на премиера Румен Радев, страната ни вече е предоставила достатъчно ресурси и търпи сериозни социално-икономически щети от конфликта, поради което приоритет трябва да бъде укрепването на собствените отбранителни способности.
До момента България е изпратила общо 13 пакета с военна помощ. Те включваха предимно излишно или неизправно оборудване с отпаднала необходимост като БТР-и, компоненти за ПВО системи и стари боеприпаси.
Министерство на външните работи на Украйна, чрез своя говорител Георгий Тихий, официално уточни, че Киев всъщност не получава безплатна помощ, а сътрудничеството в областта на отбраната се извършва изцяло на взаимноизгодна търговска основа.
Украинската страна подчертава, че покупките от българските военно-промишлени предприятия осигуряват сериозни възможности за развитие и приходи за българската икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ганя Путинофила
Голем сеир ще падне!
09:22 11.06.2026
3 Сталин
Коментиран от #86
09:23 11.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #173
09:23 11.06.2026
5 Богдан40
Коментиран от #17, #31
09:23 11.06.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Изпразнихте оръжейните складове,
дадохте ток и горива,
дадохте пари в кеш,
сега и заеми правите ЗА ДА ДАВАТЕ ОЩЕ❗
А искате да събираме капачки
за НАШИТЕ ДЕЦА❗
Коментиран от #89
09:23 11.06.2026
7 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
Изпразнихте оръжейните складове,
дадохте ток и горива,
дадохте пари в кеш,
сега и заеми правите ЗА ДА ДАВАТЕ ОЩЕ❗
А искате да събираме капачки
за НАШИТЕ ДЕЦА❗
Коментиран от #91
09:24 11.06.2026
8 Циганин
В Пловдив 100 мотоциклета се събраха нощес за гонки!
Защо не са арестувани бг дебилите?
Коментиран от #19
09:24 11.06.2026
9 Евроатлантически простак
Това е обективна реалност, не политическо решение.
Тия петроханци нямат и два грама мозък
Коментиран от #20
09:24 11.06.2026
10 Пич
09:24 11.06.2026
11 Особено Съм Загрижен !
На Свинарника !
И Синщината В Него !
09:25 11.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Арсенал - Казанлък
09:27 11.06.2026
14 гэжгэтгтэ
09:27 11.06.2026
15 конфликтите само оскъпяват живота
Коментиран от #41
09:27 11.06.2026
16 Сиреньето е с пари
09:27 11.06.2026
17 Държавата Ги прибира !
До коментар #5 от "Богдан40":Преди да ми ги Даде !
Аман от !
Такива !
Гов !
--
Н !
--
А !
09:28 11.06.2026
18 Гост
Коментиран от #93
09:28 11.06.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Циганин":Извадиха данни, че гонка с облог от
ПЕТДЕСЕТ ЕВРО
е довела до катастрофата с автобуса
и 4 жертви ❗
Съд и прокуратура не можели да открият доказателства за гонка❗
НЕМОЖАЧИ или .....🤔
09:28 11.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тома
09:30 11.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 АртиШок
Коментиран от #36
09:32 11.06.2026
24 нннн
Коментиран от #192
09:33 11.06.2026
25 Бочко
Коментиран от #43
09:33 11.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 този бог-дан
друго трябва сега
09:34 11.06.2026
28 селяк
Коментиран от #96
09:34 11.06.2026
29 Някой
Продажници!
Коментиран от #44, #179
09:35 11.06.2026
30 АБВ
Някои по-заблудени са доволни, че ще продължим да продаваме на украинците оръжия и боеприпаси. И си мислят, че това не е военна помощ. А какво е?
При положение, че схемата е следната:
Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път ще плати репарации Русия. Има ли пример досега за такова плащане ? И ние сме гаранти по кредита. Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит. Много хитро, няма що."
Коментиран от #52
09:35 11.06.2026
31 Щилян
До коментар #5 от "Богдан40":За даване...по-скоро взимане, за това реве
09:36 11.06.2026
32 Хахахаха
Коментиран от #130
09:36 11.06.2026
33 Хасковски каунь
Абе дайте мнения на тези които спечелиха изборит с повече от 50 % . Това е Народът сега.
09:36 11.06.2026
34 каунь
09:36 11.06.2026
35 ццц
09:37 11.06.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "АртиШок":Какво ще рече боеприпас или техника с изтекъл срок на годност🤔
Верно ли мислиш, че като дават гаранция ДВЕ ГОДИНИ на новите МПС, след това те не могат да се използват🤔
Коментиран от #88, #142
09:37 11.06.2026
37 Важен е жеста, дет съ вика
09:37 11.06.2026
38 Независим
Коментиран от #47, #55
09:37 11.06.2026
39 Само питам
09:38 11.06.2026
40 Миме
До коментар #20 от "Още един русодебил":и откъде са парите на зеленото ,нашмъркано жужене?м?не ли от заемите дет требе да тегли България?
Коментиран от #50
09:38 11.06.2026
41 АБВ
До коментар #15 от "конфликтите само оскъпяват живота":Мнението ти е хем глупаво, хем неграмотно !
Съжалявам родителите ти !
09:38 11.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Абе ти можеш ли да четеш
До коментар #25 от "Бочко":какво казва министъра?
09:39 11.06.2026
44 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #29 от "Някой":Суверена години е гласувал за партии които ясно определят че сме в Европейския съюз и НАТО 💡какво му е толкова сложното за разбиране ??къде са масовите протести ако мнозинството граждани не са съгласни да сме с развитата цивилизация 🇪🇺👑
Коментиран от #160
09:39 11.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Чума
09:40 11.06.2026
47 Комунист икономист няма
До коментар #38 от "Независим":Сесесерето за това рухна
09:40 11.06.2026
48 До Дебилаот ППДБ Богданов
а тоАДебил ни говори да даваме още Подаръци
на НаркоманаФашист за да си правят Златни тоалетни,
Разкошни вили, къщи и яхти, Укрите Милиардери!
Коментиран от #104
09:41 11.06.2026
49 Така е
Коментиран от #69
09:41 11.06.2026
50 Още един русодебил
До коментар #40 от "Миме":Парите са заеми !
09:42 11.06.2026
51 кой за гаф говори
09:43 11.06.2026
52 Още един русодебил
До коментар #30 от "АБВ":Парите по заема са гарантирани от блокирани 300 милиарда руски авоари!
Коментиран от #56, #63, #73, #100
09:43 11.06.2026
53 Хи хи
09:44 11.06.2026
54 когато страната е с 7 проценти дефицит
Коментиран от #186
09:45 11.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Хи хи
До коментар #52 от "Още един русодебил":Руските пари не ставт за гаранция щото не могат да се пипнат ! Вече пробваха, ама ядец !!
Коментиран от #65
09:45 11.06.2026
57 име
09:46 11.06.2026
58 Независим
Коментиран от #78
09:46 11.06.2026
59 Чорапа
Коментиран от #64, #66
09:47 11.06.2026
60 Дориана
Коментиран от #196
09:49 11.06.2026
61 о.з. Райчев
09:49 11.06.2026
62 Сиси
Коментиран от #79
09:50 11.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Хи хи
До коментар #59 от "Чорапа":Ние ще искаме от Генерала да ти нахлузи чорапите си, да видим ти колко ще изкараш , ХА ХА ХА !!
09:50 11.06.2026
65 Мдаа
До коментар #56 от "Хи хи":Даже и руските олигарси никога няма да ги пипнат тези пари.Отписаха ги.
09:51 11.06.2026
66 Дориана
До коментар #59 от "Чорапа":Точно обратното , ще работят пълен мандат самостоятелно за ужас на провалилата се опозиция, която вече е на резервната скамейка.Да си знаят мястото.
Коментиран от #71, #123
09:51 11.06.2026
67 Колко още
09:51 11.06.2026
68 А Мала Токмачка?
09:52 11.06.2026
69 МАЛКО ЛИ ТИ Е
До коментар #49 от "Така е":ЧЕ БЛИЗО 40 ГОДИНИ КРАДОХА ПРЕДИШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА?
09:52 11.06.2026
70 Румен Първанов
09:52 11.06.2026
71 Атина Палада
До коментар #66 от "Дориана":Чорапа ще е връща ли лева?
Коментиран от #80
09:53 11.06.2026
72 Скарабей
09:53 11.06.2026
73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #52 от "Още един русодебил":Ех НЕрус, НОдебил, може да са гарантирани и от Слънцето-
и него и парите на рашките НЕ МОЖЕШ да ги пипнеш ❗
Хем си НЕМОЖАЧ, хем НЕЗНАЕЩ❗
В това няма лошо-
лошото е , че си и УПОРИТ❗
09:53 11.06.2026
74 оня с коня
09:53 11.06.2026
75 9689
09:54 11.06.2026
76 123
09:54 11.06.2026
77 анонимен
09:55 11.06.2026
78 Тъпан ар,
До коментар #58 от "Независим":копейките са само в изпразнената ти промита кофа на мястото на главата!
09:56 11.06.2026
79 Тошо
До коментар #62 от "Сиси":Сиси, сериозно ли ги пишеш тези глупости ?
09:56 11.06.2026
80 Дориана
До коментар #71 от "Атина Палада":Не, Лева няма да се върне на този етап е невъзможно, защото България е изпълнила процедурата за влизане в Еврозоната. Но, ще се върне когато ЕС се разпадне и това ще стане скоро.
09:56 11.06.2026
81 Абе нещастник
09:57 11.06.2026
82 ООрана държава
09:58 11.06.2026
83 Хи хи
09:58 11.06.2026
84 Факти
Коментиран от #90, #98, #128
09:58 11.06.2026
85 Аха
Коментиран от #109
09:59 11.06.2026
86 Точно
До коментар #3 от "Сталин":Точно така. В големите американски медии вече излязоха няколко статии, положително настроени (някои откровено хвалебствени) към Радев. Включително за спирането на помощите за Украйна. Ама кой да чете сериозни анализи... Виж, друго си е да се радваш на Кая, Урсула и Макрон как Русия се разпада, губи войната и плаща трилиони долари репарации.
Коментиран от #107
09:59 11.06.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Кочо
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":В казармата имахме занятие по хвърляне на ръчни гранати! Ф-1, наръбените отбранителни! В сандъците има бележки -произведени 1957 година! След като някои не се взривиха, началниците ги хвърлиха всичките, след което командирът напсува гранатите и призова командирите на взводове да търсят невзривените! Направиха се на нечули и си отведоха взводовете! Семейни хора! Началника сам, но и наруши правилата, защото не изчака поне половин час! Тръгнах след него, намерихме 5 невзривени гранати и ги обозначихме с по една клонка! Специалистите от АВ стоят далеч обаче пожелаха да са накуп! Събрахме ги с началника в една дупка, след което спецалистите ги взривиха с тротилови шашки! След обяд сдавах гилзи и викам на авееца, днес направихме една загубена работа, че не изчакахме, а той вика - Мълчи! Мълчи! Мълчи! Ей това бе с изтекъл срок.
Коментиран от #125
10:00 11.06.2026
89 Извини ме
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ще те поправя леко, "заем" трябва да е в кавички поради простата причина, че тия няма да върнат е един евроцент и реално не е никакъв заем , ние ще го платим заедно с начислената лихва
10:00 11.06.2026
90 Ти колко
До коментар #84 от "Факти":Точно получи от милиардите на ЕС за да си назад?! Щото към тия средства България дофинансира и после се крадат от сглобките
10:00 11.06.2026
91 Анонимен
До коментар #7 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Факти от 1 до 7 тези дали са българи едни и същи едно и също Като не са за държавата България Факти да си вървят при своите Тук е България Европа е Фактите
Коментиран от #154
10:01 11.06.2026
92 Ццц
10:01 11.06.2026
93 Хм Хм
До коментар #18 от "Гост":Жълтопаветниците разбраха още от първия път, а на аграрите им се каза поне сто пъти едно и също нещо и ощге не могат да го запомнят. Досега нищо не сме давали, а сега вече няма да даваме. Продадени са мунициите за утилизация, а в складовете има толкова оръжие, колкото преди, но вече не е с изтекъл срок, а ново.
А можеше да разкараме Миг-овете и Т-72, като ги заместим натовски аналози, но чорапът прецака всичко.
Остават още сто пъти да се повтори същото, за да може да влезе в някоя празна чутура.
Коментиран от #108
10:02 11.06.2026
94 Хихихих
Коментиран от #112
10:02 11.06.2026
95 явер
Коментиран от #101
10:03 11.06.2026
96 Анонимен
До коментар #28 от "селяк":Путин убиецът ли ти е българският интерес диктатор Путин ли Тогава при Путин и живей там Тук е България не на убийците и агресорите по сайтовете защитаващи насилието убийствата на хора Вън на агресорите от Европейска България
Коментиран от #97, #110, #118
10:04 11.06.2026
97 Укрите
До коментар #96 от "Анонимен":не са хора! споко!
Коментиран от #103, #116
10:04 11.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Ццц
10:05 11.06.2026
100 АБВ
До коментар #52 от "Още един русодебил":"Още един русодебил
24Отговор
До коментар 30 от "АБВ":
Парите по заема са гарантирани от блокирани 300 милиарда руски авоари!
Коментиран от 56, 63, 73"
Тия 300 милиарда нямат свършване, бе. Нали бяха за репарации за възстановяването на Украйна. Какви кредити за оръжие гарантираш с тях ?
Аре, бегай !
10:06 11.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Путлеристан 🤮🤮
До коментар #97 от "Укрите":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци
10:06 11.06.2026
104 Анонимен
До коментар #48 от "До Дебилаот ППДБ Богданов":Народа хахахаха некадърници агресори мързеливци мразещи безделници продали се на убийците путинисти вън Тук е България Европа е А който не е доволен вън Харесваш Русия там ти е мястото Демокрация а не еднолични месии
10:06 11.06.2026
105 Жорко
10:06 11.06.2026
106 НАЛИ
10:06 11.06.2026
107 Анонимен
До коментар #86 от "Точно":Троловете на Путин вън от Европейска България Никога не е имало безвъзмездна помощ лъжци путинисти
Коментиран от #113
10:08 11.06.2026
108 Ххахахах
До коментар #93 от "Хм Хм":натовките аналози са изложени в Москва с надпис "срама на нато" и всички се снимат с тях
10:08 11.06.2026
109 Ццц
До коментар #85 от "Аха":Експертът Тагаренко вече обяви - 350 млн. за няколко милиарда стока! 🤣 Звучи ми като масовата приватизация - завод за 1 млн, със стока в склада за 10 🤣
10:08 11.06.2026
110 Аха
До коментар #96 от "Анонимен":Путин ли изгори 10 българина в Одеса за което Украйна отказа да разследва. Путин ли награди с орден фашистката украинска част заради което Полша скочи
Коментиран от #114
10:08 11.06.2026
111 Анонимен
10:08 11.06.2026
112 Българин
До коментар #94 от "Хихихих":Украинците все по-успешно и интензивно трепат руски орки.Това не може да не ни радва!
Лек ден на всички нормални хора!
Коментиран от #117
10:09 11.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Богданов
Като толкова мскаш да повдигнеш авторитетна България, разкарай се!
Такива като тебе ни докараха да сме в калта, а хора с кални обувки не са уважавани!
10:10 11.06.2026
116 Анонимен
До коментар #97 от "Укрите":А ти и Путин и регресите и драскащите тук срещу държавата ни дали са хора Не на убийците Да защитим свободата си не на диктаторите Тук е Европа
Коментиран от #122
10:10 11.06.2026
117 Българин
До коментар #112 от "Българин":Ако руснаците са "орки" , украинците са блатни твари .
10:11 11.06.2026
118 Жорко
До коментар #96 от "Анонимен":Абе льольо, къв Путин кви 5 лв?!?В се осъзнай малко да се трепкат и разделят в Русия и Украйна,защо трябва да взимаме страна???Чак пък и оръжия от нас,айде няма нужда!
Коментиран от #134
10:11 11.06.2026
119 Укрите
10:12 11.06.2026
120 Я у лево
10:12 11.06.2026
121 Фашистите от ПП и ДБ
Те са чумата на политиката!
10:12 11.06.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Анонимен
До коментар #66 от "Дориана":Регреси бкп дърти червени комунисти вън Оставка Българи да си върнем държавата не на червените олигарси ЗА свободата за Демокрацията За Европа Оставка
Коментиран от #126
10:14 11.06.2026
124 Въпросче
10:14 11.06.2026
125 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #88 от "Кочо":В нашата НАТОвска армия още има калашници на по НАД ЧЕТИРИДЕСЕТ години
и с тях все още няма проблем да се провеждат стрелби❗
Коментиран от #148
10:15 11.06.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Така е
До коментар #114 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
Коментиран от #137, #138
10:15 11.06.2026
128 Факофф
До коментар #84 от "Факти":Като ти се изредят от младежкото дъпъсъ, ще имаш милиони вътрешно, но чак пък милиарди ...
10:15 11.06.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Хахахаха
До коментар #32 от "Хахахаха":Отговорете бе копейки? Защо мълчите? Нали уж за това подктепяхте войната, защото уж българския език бил забранен в Украйна? А той в Украйна не е забранен, а е забранен в окупираните от раша територии? Какво стана сега с опорката? Сега вече не е ли проблем забраняването?
Коментиран от #164
10:17 11.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 копринчо
10:17 11.06.2026
133 Ол1гофрен,
До коментар #129 от "Относно":Я дай имената на тези "българи".
10:17 11.06.2026
134 Анонимен
До коментар #118 от "Жорко":Колко страхливци имало тук и начело с регресите Да се снишим ЖАЛКА позорно работа излагация България Европа Демокрация Кой да ни защити ако не ние А не снишаване червено
10:17 11.06.2026
135 Тоя брадат пълнеж
Абе, козле мамино, що не си гледаш клуба по интереси на ония от другия бряг.
10:17 11.06.2026
136 стоян георгиев
10:18 11.06.2026
137 така ли бе
До коментар #127 от "Така е":ла йно?
Коментиран от #152
10:18 11.06.2026
138 Хахахаха
До коментар #127 от "Така е":Руската пропаганда ви ползва като полезни и ди о ти! Я кажи, защо в нацистка раша, в окупираните територии в момента българския език е забранен за изучаване?
Коментиран от #156
10:19 11.06.2026
139 Баба
10:20 11.06.2026
140 Анонимен
До коментар #126 от "Изчезай, бандеровско ла йно!":Агресори са тук явно истински срещу България срещу демокрацията ни
10:20 11.06.2026
141 Баба
Никой не е казал , че няма дя продаваме.
10:22 11.06.2026
142 АртиШок
До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Именно де! Увъртат го и го усукват, шарлатаните му с шарлатани! Въпросът ми беше реторичен.
10:22 11.06.2026
143 Така требе
Трупаме дебели пачки.
10:22 11.06.2026
144 баба Меца
10:22 11.06.2026
145 Мимч
Това не е вярно.Просто бяхте западни подлога и пълните гушата на терориста зелен,с оръжия,муниции боеприпаси и всякаква военна техника.БТР, БРДМ и танкове...за бог да прости...
10:23 11.06.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Жорко
Коментиран от #151
10:25 11.06.2026
148 Така де
До коментар #125 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То 80 % от оръжията са ни СЪВЕТСКИ.
Нема паре за други.
10:25 11.06.2026
149 Гошо
10:25 11.06.2026
150 Уточнение
България за българите
10:25 11.06.2026
151 Я пъ тоа
До коментар #147 от "Жорко":Че откъде ша дойдат пари за ПЕНСИОНЕРИ, УЧИТЕЛИ ЛЕКАРИ, АРМИЯ ПОЛИЦИЯ.
10:26 11.06.2026
152 Така бе
До коментар #137 от "така ли бе":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
Коментиран от #158
10:26 11.06.2026
153 ФАШИСТА РАДЕВ
10:26 11.06.2026
154 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #91 от "Анонимен":Така е, тук е България❗
Нормално е да се грижим за българите,
а ти ако си укро-пи-Z-дец нищо чудно да искаш да хрантутим укр...ите дошли тук
"на море" защото "не хАтели на фронте",
че и да даваме ризата от гърба си за укроБАНДерИТЕ в У...йна❗
Коментиран от #163
10:26 11.06.2026
155 Механик
10:26 11.06.2026
156 Така е
До коментар #138 от "Хахахаха":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
10:27 11.06.2026
157 България е НАТО.
Нема лошо.
10:27 11.06.2026
158 така ли бе
До коментар #152 от "Така бе":лай но?
Коментиран от #167
10:28 11.06.2026
159 Гост
10:29 11.06.2026
160 Някой
До коментар #44 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":На последните избори нещо по-различно се получи. Гласувалите за про-европейските партии рязко се стопиха. А протетите, както знаеш, се провеждат само, ако са организирани от някое посолство, или от подлогите му, които са купени от тях.
10:29 11.06.2026
161 Кво чакаш кой те спира
10:29 11.06.2026
162 4-и съселянин от Славяново
10:29 11.06.2026
163 Я пъ тоа
До коментар #154 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":Продаваме оръжия на Украйна.
Печелим ЕВРАЦИ.
Не забравяй че руско п.и.з.д.е.ц.а. са в пъти повече по нашето черноморие
Коментиран от #166, #195, #201
10:30 11.06.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Гол
10:30 11.06.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОOOЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
10:31 11.06.2026
170 Я пъ тоа
До коментар #166 от "Я па ти":От органите на изтърбушените руснаци ша печелим повече.
10:32 11.06.2026
171 Дон Корлеоне
10:33 11.06.2026
172 Грийн сок
в Москва нашия зелен чорап.
10:33 11.06.2026
173 Бай Араб
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Важното е да останат пари за да може да плащаме по договора с БОТАШ , това е най-важно.За Украйна може и да шикалкавим но за БОТАШ. винаги трябва да имаме пари и да се плаща редовно.
Коментиран от #177
10:33 11.06.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 така ли бе
До коментар #167 от "Така бе":лай но?
Коментиран от #180
10:35 11.06.2026
176 ИВАН
10:36 11.06.2026
177 Ами като
До коментар #173 от "Бай Араб":ако се работеше този договор, щеше да носи милиарди на България, но крадците от ГЕРБ, ПП и ДБ ще им се развалят схемите. Важното е ти да си радостна, че те обират!
Коментиран от #182
10:36 11.06.2026
178 Атина Палада
10:36 11.06.2026
179 Бай Араб
До коментар #29 от "Някой":Какво мисли народа за БОТАШ със 30 000 000 месечно и всеки месец може ли примерно да се прави нещо за народа?
10:36 11.06.2026
180 Така бе
До коментар #175 от "така ли бе":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
И не е нужно да се фалиш ко си. Мирише достатъчно.
10:37 11.06.2026
181 Потрес!
Коментиран от #184
10:37 11.06.2026
182 така ли бе
До коментар #177 от "Ами като":ла йно?
Коментиран от #185, #189
10:37 11.06.2026
183 долу ес
Коментиран от #188
10:38 11.06.2026
184 Софиянец
До коментар #181 от "Потрес!":Есента сме половин милион на площада!!!
10:39 11.06.2026
185 Е тия като теб
До коментар #182 от "така ли бе":са в тоалетната. Пропадналият запад ги е изкарал да миришат тук с тролене и лъжи.
Коментиран от #190
10:39 11.06.2026
186 Бай Араб
До коментар #54 от "когато страната е с 7 проценти дефицит":Сраната не е със 7% дефицит ,ако ще Гълъб Донев да казва, че е 107%
Коментиран от #191
10:39 11.06.2026
187 Хахахаха
До коментар #164 от "Хаххаха":На теб са ти забранили да мислиш от рашата и за това нищо не измисли да отговориш.
10:40 11.06.2026
188 Пепи Волгата
До коментар #183 от "долу ес":Аз ЕВРОТО!
10:40 11.06.2026
189 Ако
До коментар #182 от "така ли бе":се работеше този договор, щеше да носи милиарди на България, но крадците от ГЕРБ, ПП и ДБ ще им се развалят схемите. Важното е ти да си радостна, че те обират!
10:40 11.06.2026
190 така ли бе
До коментар #185 от "Е тия като теб":ла йно?
Коментиран от #193
10:41 11.06.2026
191 Не е
До коментар #186 от "Бай Араб":Ама за съжаление след ПП, ДБ и ГЕРБ е със 7% дефицит.
10:41 11.06.2026
192 Капачков
До коментар #24 от "нннн":Ние как събираме капачки и мълчаливо наблюдаваме от 2022 г. до сега как всичко се замита...сега те да дават пари от своите джобове, а не от общата каца, вече продънена...
10:41 11.06.2026
193 Е тия като теб
До коментар #190 от "така ли бе":са в тоалетната. Пропадналият запад ги е изкарал да миришат тук с тролене и лъжи срещу Русия.
10:42 11.06.2026
194 Българин
Коментиран от #208
10:43 11.06.2026
195 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #163 от "Я пъ тоа":Ех, ЯПАТОЙЧО, ех ЯПАТЪПЧО, какво печелим бе❓ Къде е спечеленото❓
Защо мислиш ни лъжеха,
че не сме изнесли за У...йна
"НИТО ЕДИН ПАТРОН"❓
Ама да, ти НЕ МОЖЕШ да мислиш,
оти немаш с какво❗
Коментиран от #198
10:43 11.06.2026
196 Бай Араб
До коментар #60 от "Дориана":Кой досега е формулирал точно и със закон държавите интереси ? Държавата е член на НАТО и ЕС,това са държавните интереси на България,а на РФ са различни.Който работи в полза на вражеска държава е изменник и трябва да понесе цялата строгост на закона за държавна измяна.
Коментиран от #204
10:45 11.06.2026
197 Само да добавя
10:45 11.06.2026
198 Я пъ тоа
До коментар #195 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Прай ТИ оръжия за Украйна и трупай дебели пачки.
Иначе военните ни заводи работят на ТРИ смени.
Ама ти откъде да знаеш.
Коментиран от #202, #203, #206
10:45 11.06.2026
199 1111
10:46 11.06.2026
200 Тагарев
10:46 11.06.2026
201 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #163 от "Я пъ тоа":ЯПАТЪПЧО, за нашите деца парите от оръжието за У...йна ли ползват медиците ни
или парите от СЪБРАНИТЕ КАПАЧКИ❓
Не ти е лесно да си НЕумен❗
Коментиран от #207
10:47 11.06.2026
202 Рублевка
До коментар #198 от "Я пъ тоа":Къде са парите от това оръжие, че се налага да теглим заем за заплати и пенсии?
10:48 11.06.2026
203 КОЙ ДА ЗНАЙ
До коментар #198 от "Я пъ тоа":Производствените цехове в българските военни заводи (като „ВМЗ“ в Сопот и „Арсенал“ в Казанлък) работят на непрекъсваем производствен цикъл (често на 24-часов режим), докато административните и информационните им центрове обслужват граждани в стандартно работно време.
10:49 11.06.2026
204 Е като си член
До коментар #196 от "Бай Араб":и нещо не е правилно, ти ще изпълняваш като роб ли бе глупав? Правиш ли разлика между член и роб.
10:49 11.06.2026
205 Българка
10:49 11.06.2026
206 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #198 от "Я пъ тоа":Не тоА който ПРАЙ оръжие печели от него,
АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ🤔❗
10:50 11.06.2026
207 Я пъ тоа
До коментар #201 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти ако се лекуваш с пари от КАПАЧКИ, си е твой проблем.
Откъде ли идват парите за пенсионери, учители, армия, полиция.
Сигурно от КАПАЧКИТЕ.....
10:51 11.06.2026
208 Бай Араб
До коментар #194 от "Българин":Ти си българин също като Иванчо Хаджипенчович / от Русе / и Спас Турчев/ от Варна/Това си ти .
10:51 11.06.2026