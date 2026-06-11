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Богдан Богданов: Спирането на помощта за Украйна е външнополитически гаф и удар по реномето на България
  Тема: Украйна

Богдан Богданов: Спирането на помощта за Украйна е външнополитически гаф и удар по реномето на България

11 Юни, 2026 09:19 1 660 208

  • богдан богданов-
  • украйна-
  • боеприпаси-
  • складове

В момента никой не е искал нищо от България. Сама Украйна също заяви, че не е искала подкрепа от страната ни

Богдан Богданов: Спирането на помощта за Украйна е външнополитически гаф и удар по реномето на България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бурна реакция на опозицията в парламента, след като правителството обяви, че България спира военната помощ за Украйна. Тежка външнополитическа и икономическа грешка - така определят това решение част от опозицията.

Тази позиция на правителството е била насочена към една малка част от техния електорат – да подхрани това, което искат да чуят, без да има каквато и да било база в момента тази тема да бъде засягана“, коментира в „Тази сутрин“ по бТВ Богдан Богданов, бивш икономически министър и депутат от „Продължаваме промяната“.

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По думите му в момента никой не е искал нищо от България. Сама Украйна също заяви, че не е искала подкрепа от страната ни.

Богданов даде няколко примера за това как България е успяла да модернизира своите военни запаси благодарение на тази подкрепа.

Остарелите боеприпаси трябваше да се извадят от нашите складове, те са с изтекъл експлоатационен срок. Трябваше да ги унищожим и да платим за това. Тези стари боеприпаси се извадиха, продадоха се на Украйна и с тези средства се запълниха складовете на ВМЗ с нови боеприпаси. Това е споразумение, което самият Димитър Стоянов подписа през 2023 г.“, обясни той.

„Това е един външнополитически гаф с първоначалната идея да задоволи местни динамики, но не можем да си позволим подобни грешки“, заяви Богдан Богданов.

„Ние виждаме проблем в поведението. Тук не говорим за едностранен акт, а за ясна политика, която България следва в една ключова за нас тема – единна европейска отбрана, позицията, която заемаме. Това са много общи теми, но систематично следваме тази политика“, обясни депутатът от ПП.

Според него не можем да си позволим подобни непремерени реакции и това има международен отзвук.

Българското правителство взе решение да сложи край на безплатното предоставяне на въоръжение и боеприпаси от резервите на Българската армия за Украйна.

По думите на премиера Румен Радев, страната ни вече е предоставила достатъчно ресурси и търпи сериозни социално-икономически щети от конфликта, поради което приоритет трябва да бъде укрепването на собствените отбранителни способности.

До момента България е изпратила общо 13 пакета с военна помощ. Те включваха предимно излишно или неизправно оборудване с отпаднала необходимост като БТР-и, компоненти за ПВО системи и стари боеприпаси.

Министерство на външните работи на Украйна, чрез своя говорител Георгий Тихий, официално уточни, че Киев всъщност не получава безплатна помощ, а сътрудничеството в областта на отбраната се извършва изцяло на взаимноизгодна търговска основа.

Украинската страна подчертава, че покупките от българските военно-промишлени предприятия осигуряват сериозни възможности за развитие и приходи за българската икономика.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ганя Путинофила

    16 67 Отговор
    Още 2 седмици и Мунчо ще изгони и американците!
    Голем сеир ще падне!

    09:22 11.06.2026

  • 3 Сталин

    129 17 Отговор
    Стига лъга бе негодник,в американските медии хвалят правителството на Пилота затова че спира помощта за терористичния режим на зеления наркоман

    Коментиран от #86

    09:23 11.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    113 12 Отговор
    Според регистъра на ООН сме дали 150 млрд за Украйна оръжие и горива.Складовете са празни.Стига толкова!Фалира държавата.

    Коментиран от #173

    09:23 11.06.2026

  • 5 Богдан40

    104 6 Отговор
    Ти от твоите пари колко си дал за 0крайне?!

    Коментиран от #17, #31

    09:23 11.06.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    101 10 Отговор
    Че то остана ли нещо за даване🤔❗
    Изпразнихте оръжейните складове,
    дадохте ток и горива,
    дадохте пари в кеш,
    сега и заеми правите ЗА ДА ДАВАТЕ ОЩЕ❗
    А искате да събираме капачки
    за НАШИТЕ ДЕЦА❗

    Коментиран от #89

    09:23 11.06.2026

  • 7 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    57 9 Отговор
    Че то остана ли нещо за даване🤔❗
    Изпразнихте оръжейните складове,
    дадохте ток и горива,
    дадохте пари в кеш,
    сега и заеми правите ЗА ДА ДАВАТЕ ОЩЕ❗
    А искате да събираме капачки
    за НАШИТЕ ДЕЦА❗

    Коментиран от #91

    09:24 11.06.2026

  • 8 Циганин

    54 2 Отговор
    Нищо не пишете!
    В Пловдив 100 мотоциклета се събраха нощес за гонки!
    Защо не са арестувани бг дебилите?

    Коментиран от #19

    09:24 11.06.2026

  • 9 Евроатлантически простак

    91 7 Отговор
    Няма да даряваме безвъзмездно оръжия и боеприпаси на Украйна защото армейските складове са празни.Така каза мин. Стоянов.
    Това е обективна реалност, не политическо решение.

    Тия петроханци нямат и два грама мозък

    Коментиран от #20

    09:24 11.06.2026

  • 10 Пич

    72 7 Отговор
    Този ПП кадър със сигурност е участвал в мушенгията с Баба Алино, и в зверството Петрохан, където целта е била таен и незаконен пренос на оръжия, наркотици, парични потоци.......за, и от Украйна!!?

    09:24 11.06.2026

  • 11 Особено Съм Загрижен !

    36 2 Отговор
    За Реномето !

    На Свинарника !

    И Синщината В Него !

    09:25 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Арсенал - Казанлък

    31 3 Отговор
    Почваме да садим домати!

    09:27 11.06.2026

  • 14 гэжгэтгтэ

    47 4 Отговор
    Ти си отпаднала необходимост, отделно и необходимост не си бил....

    09:27 11.06.2026

  • 15 конфликтите само оскъпяват живота

    11 22 Отговор
    затова има оон . пращат помощ . храни, одеала, лекарства и други най потребни стоки . иран получи . газа получи . а ние на украйна всичко даваме . бетеери , мини, патрони . военната помощ е платена и те я плащат . 100 милиарда от юса и 100 милиарда от бадън са за заплащане на всичката помощ . 100 бетеера ги модернизира райхсментал и на фронта . арсенал се обогати и отвори още заводи . райхсметал отвори тук завод . добри пари са за нас . никой не ги затваря и гони .

    Коментиран от #41

    09:27 11.06.2026

  • 16 Сиреньето е с пари

    45 6 Отговор
    Вземането на страна в подобен конфликт и военната подкрепа за едната страна може да бъде много много опасно, а това че има много измекяри и комисионери в бг при сделки с държавно оръжие си е отделен въпрос.

    09:27 11.06.2026

  • 17 Държавата Ги прибира !

    20 1 Отговор

    До коментар #5 от "Богдан40":

    Преди да ми ги Даде !

    Аман от !

    Такива !

    Гов !

    --

    Н !

    --

    А !

    09:28 11.06.2026

  • 18 Гост

    50 5 Отговор
    Десните жълтопаветници НЕ МОЖАХА ДА РАЗБЕРАТ заявлението на правителството: Повече ВЪОРЪЖЕНИЕ ОТ СКЛАДОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ няма да се дава безвъзмездно на Украйна ЗАЩОТО СКЛАДОВЕТЕ СА ПРАЗНИ!

    Коментиран от #93

    09:28 11.06.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    37 1 Отговор

    До коментар #8 от "Циганин":

    Извадиха данни, че гонка с облог от
    ПЕТДЕСЕТ ЕВРО
    е довела до катастрофата с автобуса
    и 4 жертви ❗
    Съд и прокуратура не можели да открият доказателства за гонка❗
    НЕМОЖАЧИ или .....🤔

    09:28 11.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тома

    38 5 Отговор
    Сиренцето е вече с пари бе батко.Стотици милиони дадохме за войната и да храним украинските навлеци които най мразят да работят

    09:30 11.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 АртиШок

    35 8 Отговор
    Не разбирам как техника и боеприпаси с изтекъл срок на годност как точно се очаква да помагат на Украйна бе, шарлатанин!? Чудите се с какви лъжи да ни мотаете, продажни твари!

    Коментиран от #36

    09:32 11.06.2026

  • 24 нннн

    41 3 Отговор
    Ама не я спирайте, щом не искате. Феновете на Зеленски да събират пари и да помагат. Само в хазната, в общите пари да не бъркат, защото много хора не искат да помагат.

    Коментиран от #192

    09:33 11.06.2026

  • 25 Бочко

    37 6 Отговор
    Това е най-правилното решение на новото правителство. Бедна, окрадена и съсипана България ще подарява на украинци, на северномакедонци, абе КОЙ каквото поиска и ние даваме, като чели сме най-богатата държава. В същото време украинците крадат, препродават всичко, което им предоставя ЕС, доказано най-корумпираната страна. Северномакедонците пък нарязаха подарените им от нас танкове на скраб. На такива наглеци и неблагодарници не трябва да им се помага. Ще плащат, както плащат на останалите държави, с милиардите от ЕС, които всъщност отново са нашите пари. Да се оправят както могат сами. Стига вече.

    Коментиран от #43

    09:33 11.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 този бог-дан

    21 3 Отговор
    явно е на принципа -аз нямам какво да кажа , но да се изкажа...
    друго трябва сега

    09:34 11.06.2026

  • 28 селяк

    22 3 Отговор
    коги става на въпрос за българския народ и българските интереси мълчите ама като става на въпрос за чуджа война от която само губим ревете кат нетаковни моми...е тва е евала

    Коментиран от #96

    09:34 11.06.2026

  • 29 Някой

    32 4 Отговор
    По-важно е какво мисли народа на България за спирането на военната помощ за Украйна. А той подкрепя това решение. А вие се кланяте на чужди господари, а не на суверена си.
    Продажници!

    Коментиран от #44, #179

    09:35 11.06.2026

  • 30 АБВ

    20 4 Отговор
    "Не спираме военната помощ. Спираме износа само от складовете на армията.
    Някои по-заблудени са доволни, че ще продължим да продаваме на украинците оръжия и боеприпаси. И си мислят, че това не е военна помощ. А какво е?
    При положение, че схемата е следната:
    Ние им даваме кредит да купуват оръжие, който те нямат намерение да връщат. Защото условието за връщане е репарации от Русия. Да, ама друг път ще плати репарации Русия. Има ли пример досега за такова плащане ? И ние сме гаранти по кредита. Излиза, че им плащаме да купуват и после връщаме непогасяем кредит. Много хитро, няма що."

    Коментиран от #52

    09:35 11.06.2026

  • 31 Щилян

    13 3 Отговор

    До коментар #5 от "Богдан40":

    За даване...по-скоро взимане, за това реве

    09:36 11.06.2026

  • 32 Хахахаха

    8 16 Отговор
    Копейки, отговорете, защо българския език е забранен на окупираните от раша територии?

    Коментиран от #130

    09:36 11.06.2026

  • 33 Хасковски каунь

    14 2 Отговор
    Само мнения на либераст англосакси.
    Абе дайте мнения на тези които спечелиха изборит с повече от 50 % . Това е Народът сега.

    09:36 11.06.2026

  • 34 каунь

    13 2 Отговор
    треее най после си гледаме националния интерс а не на посолството, урсулките и западната пета колона

    09:36 11.06.2026

  • 35 ццц

    15 3 Отговор
    Меките китки да мълчат, да не ядат дебелия.

    09:37 11.06.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "АртиШок":

    Какво ще рече боеприпас или техника с изтекъл срок на годност🤔
    Верно ли мислиш, че като дават гаранция ДВЕ ГОДИНИ на новите МПС, след това те не могат да се използват🤔

    Коментиран от #88, #142

    09:37 11.06.2026

  • 37 Важен е жеста, дет съ вика

    16 3 Отговор
    Жълтопаветните много се възпалиха. Не толкова в случая за това, че нашите няма да дават, колкото за изявлението, което представлява акт на непокорство към Брюксел. Атлантетата не ги брига складовете пълни ли са, празни ли са. Тях ги интересува да сме винаги да сме заели удобна позиция (стойка Г) пред Брюксел. А Радев за първи път от мноооооооооогоооооо години показва макар и съвсем плахо, че тука може да водим и по-умерена и независима политика. Ето това ги дразни пепейцидебейци, гербери и новоначалните

    09:37 11.06.2026

  • 38 Независим

    7 15 Отговор
    Трябва да си изключително тъпа копейка за да не можеш да разбереш че България е спечелила милиарди от стари боеприпаси които е трябвало да унищожим защото са с изтекъл срок на годност.

    Коментиран от #47, #55

    09:37 11.06.2026

  • 39 Само питам

    18 1 Отговор
    Според администрацията на украинския режим не сме дали никаква "помощ" , а Зеленски и хунтата са си плащали за всичко . Според атлантическия клуб и Тагарев , сме дали БТРи , ракети за с300 , и оръжия като "помощ" ? Ако вярваме на Украйна , че от хунтата са си плащали , къде са парите ? А , господа евроатлантици ???

    09:38 11.06.2026

  • 40 Миме

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "Още един русодебил":

    и откъде са парите на зеленото ,нашмъркано жужене?м?не ли от заемите дет требе да тегли България?

    Коментиран от #50

    09:38 11.06.2026

  • 41 АБВ

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "конфликтите само оскъпяват живота":

    Мнението ти е хем глупаво, хем неграмотно !
    Съжалявам родителите ти !

    09:38 11.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Абе ти можеш ли да четеш

    1 5 Отговор

    До коментар #25 от "Бочко":

    какво казва министъра?

    09:39 11.06.2026

  • 44 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    4 15 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Суверена години е гласувал за партии които ясно определят че сме в Европейския съюз и НАТО 💡какво му е толкова сложното за разбиране ??къде са масовите протести ако мнозинството граждани не са съгласни да сме с развитата цивилизация 🇪🇺👑

    Коментиран от #160

    09:39 11.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Чума

    11 3 Отговор
    Правителството е в ход! Щом тези, които поддържат войните пищят, значи народа е доволен! Те с тяхната политика какво постигнаха - конфликти, хаос, жертви! Минитър Стянов да ги мобилизира и да водят занятия, за да бъдат готови! На полигона! Учебен напалм, газ, наметало, бегом в юнския пек и прахоляк зад танковете, превземи височината, отстояща 2 км пред теб, след това преследвай противника още 20 км до хоризонта! Който остане жив - на рубежа Константиновка - Славянск! Там да борят агресора!

    09:40 11.06.2026

  • 47 Комунист икономист няма

    6 5 Отговор

    До коментар #38 от "Независим":

    Сесесерето за това рухна

    09:40 11.06.2026

  • 48 До Дебилаот ППДБ Богданов

    14 2 Отговор
    Народа изнемогва, гладува и брои жълтите центове,
    а тоАДебил ни говори да даваме още Подаръци
    на НаркоманаФашист за да си правят Златни тоалетни,
    Разкошни вили, къщи и яхти, Укрите Милиардери!

    Коментиран от #104

    09:41 11.06.2026

  • 49 Така е

    5 17 Отговор
    Румен Радев и аматьорската му трупа ще ни донесат само щети и беди. Отдалечават ни от цивилизования свят и ни присъединяват към варварите.

    Коментиран от #69

    09:41 11.06.2026

  • 50 Още един русодебил

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Миме":

    Парите са заеми !

    09:42 11.06.2026

  • 51 кой за гаф говори

    8 1 Отговор
    гаф с изтекла необходимост сте вие!

    09:43 11.06.2026

  • 52 Още един русодебил

    2 12 Отговор

    До коментар #30 от "АБВ":

    Парите по заема са гарантирани от блокирани 300 милиарда руски авоари!

    Коментиран от #56, #63, #73, #100

    09:43 11.06.2026

  • 53 Хи хи

    9 1 Отговор
    Щом урките не щат подкрепа, нищо няма да получат И да искат подкрепа пак нищо няма да получат. Научиха се хрантутниците за всяко нещо дай пари ! Аре баста !!

    09:44 11.06.2026

  • 54 когато страната е с 7 проценти дефицит

    8 0 Отговор
    тогава е по добре някои помощи да се спрат . никой не казва за 26 година колко помощи са . 25, 24 . и другите години . то в киев си живеят по добре отколкото софянците . тук проукраинското лоби с братовчеди и роднини добре си делят помощите . скъпи къщи на алеобабони . варненски ресторанти . не са и чували за спец операцията .

    Коментиран от #186

    09:45 11.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Хи хи

    9 2 Отговор

    До коментар #52 от "Още един русодебил":

    Руските пари не ставт за гаранция щото не могат да се пипнат ! Вече пробваха, ама ядец !!

    Коментиран от #65

    09:45 11.06.2026

  • 57 име

    11 1 Отговор
    Помощ но Украйна не сме пращали и не пращаме. Пращаме само оръжи и пари за киевската хунта, да тероризират руснаците и да си купуват златни тоалетни.

    09:46 11.06.2026

  • 58 Независим

    5 10 Отговор
    Скоро когато руският режим рухне и Русия тръгне по пътя на демокрацията е много любопитно тъпите копейки какви простотии ще бръщолеват.

    Коментиран от #78

    09:46 11.06.2026

  • 59 Чорапа

    5 7 Отговор
    Няма да изкара до ранна есен дори !

    Коментиран от #64, #66

    09:47 11.06.2026

  • 60 Дориана

    5 2 Отговор
    Точно обратното ЕС води абсолютно грешна политика и действия спрямо войната срещу Русия. Как не разбраха толкова години, че със сила и санкции войната не може да бъде спряна. Така, че най- после се намери политик в България който да мисли за Националните интереси на България и да не изпълнява грешните действия на ЕС , които да вкарат България във война. Опозицията вече е АУТ провалиха се тотално. Мястото им е в ъгъла.

    Коментиран от #196

    09:49 11.06.2026

  • 61 о.з. Райчев

    9 1 Отговор
    По автопаркове и складовете не е останало почти нищо! Говорил съм с висши военни,които са ми казвали,че сме тотално голи и боси и че не бихме издържали и три дни срещу някоя съседна страна с изключение на Македония.Гръцко ПВО и турски самолети "пазят" небето ни!

    09:49 11.06.2026

  • 62 Сиси

    1 8 Отговор
    Колкото по бързо си отиде Радев все ще е късно, тоя и неговата шайка от ПП съсипаха държавата!

    Коментиран от #79

    09:50 11.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Чорапа":

    Ние ще искаме от Генерала да ти нахлузи чорапите си, да видим ти колко ще изкараш , ХА ХА ХА !!

    09:50 11.06.2026

  • 65 Мдаа

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Хи хи":

    Даже и руските олигарси никога няма да ги пипнат тези пари.Отписаха ги.

    09:51 11.06.2026

  • 66 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #59 от "Чорапа":

    Точно обратното , ще работят пълен мандат самостоятелно за ужас на провалилата се опозиция, която вече е на резервната скамейка.Да си знаят мястото.

    Коментиран от #71, #123

    09:51 11.06.2026

  • 67 Колко още

    2 2 Отговор
    българофоби трябва да се изказват?! България на първо място- това трябва да е мотото и веруюто на всички управляващи българската държава!

    09:51 11.06.2026

  • 68 А Мала Токмачка?

    2 3 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    09:52 11.06.2026

  • 69 МАЛКО ЛИ ТИ Е

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Така е":

    ЧЕ БЛИЗО 40 ГОДИНИ КРАДОХА ПРЕДИШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА?

    09:52 11.06.2026

  • 70 Румен Първанов

    7 0 Отговор
    Богдане помагай бе , но не ме принуждавай мен !

    09:52 11.06.2026

  • 71 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #66 от "Дориана":

    Чорапа ще е връща ли лева?

    Коментиран от #80

    09:53 11.06.2026

  • 72 Скарабей

    2 2 Отговор
    Не е така! Войната в персийския залив не помним вече кога започна, а краят...дали изобщо ще има такъв, но никой не желае това, което Украйна си позволява да иска и то безлимитно. Абсолютно правилно е, в даден момент не само България, а и всички да врътнат кранчето за да се разреши някак този въпрос, иначе на какво прилича това!? В случай на нужда и.и извънреден конфликт, държавите ще са разорени и разоражени да помогнат на друг! В това отношение Радев е абсолютно прав и подкрепян, защото няма никаква логика на едни безкрайно да се дава, а за другите нищо да не остава.

    09:53 11.06.2026

  • 73 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #52 от "Още един русодебил":

    Ех НЕрус, НОдебил, може да са гарантирани и от Слънцето-
    и него и парите на рашките НЕ МОЖЕШ да ги пипнеш ❗
    Хем си НЕМОЖАЧ, хем НЕЗНАЕЩ❗
    В това няма лошо-
    лошото е , че си и УПОРИТ❗

    09:53 11.06.2026

  • 74 оня с коня

    6 0 Отговор
    Масово и ЕДИН ПРЕЗ ДРУГ най-различни хора тука се възмущават че Оръжейните ни складове са Празни,щото всичко сме дали/подарили или продали - не се уточнява/ на Украйна.Явно са ходили по Складовете и са видели с очите си че там няма нищо,затова и въпросът ми е: Къде са подали Молба за посещение във Военните складове и Кой удовлетворява подобни Молби щото много искам и Аз да надникнав такива "Тайни" места ей-тъй - от любопитство:)

    09:53 11.06.2026

  • 75 9689

    7 2 Отговор
    Богдане,щом си пич тръгвай за Украйна и се бори с /поробителя/.

    09:54 11.06.2026

  • 76 123

    8 2 Отговор
    Какво скимтене, какво грухтене пада, не е за вярване колко "тъгуват " за Украйна нашите наведени слугинажбрюкселски политикани.

    09:54 11.06.2026

  • 77 анонимен

    6 1 Отговор
    Само по погледа може да разбереш колко му е промит мозъка на този.

    09:55 11.06.2026

  • 78 Тъпан ар,

    2 4 Отговор

    До коментар #58 от "Независим":

    копейките са само в изпразнената ти промита кофа на мястото на главата!

    09:56 11.06.2026

  • 79 Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Сиси":

    Сиси, сериозно ли ги пишеш тези глупости ?

    09:56 11.06.2026

  • 80 Дориана

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Атина Палада":

    Не, Лева няма да се върне на този етап е невъзможно, защото България е изпълнила процедурата за влизане в Еврозоната. Но, ще се върне когато ЕС се разпадне и това ще стане скоро.

    09:56 11.06.2026

  • 81 Абе нещастник

    5 1 Отговор
    България с нищо не е длъжна, за да я източват такива като вас национални предатели! Браво на това правителство, че спря това.

    09:57 11.06.2026

  • 82 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Най големите скъс@няци в ес, нямат реноме бе

    09:58 11.06.2026

  • 83 Хи хи

    5 1 Отговор
    Никва помощ за урките !! маленкия зеля трябва да бъде засилен към Москва и да преговаря за мир !!! Ако не може да се справи да бъде изхвърлен поради некадърност, и да бъде избран човек който може да договори мир! И без тва мандата на маленкия зеля е отдавна просрочен !!

    09:58 11.06.2026

  • 84 Факти

    1 6 Отговор
    Сега ще ни спрат еврофондовете и ще сме милиарди вътрешно. С Унгария се случи същото. Нещо друго ли сте очаквали от слугата на Путин?

    Коментиран от #90, #98, #128

    09:58 11.06.2026

  • 85 Аха

    4 1 Отговор
    Тоя вика старите боеприпаси се извадиха от складовете и предадоха на Украйна и после с тия средства (за кои средства става на въпрос...щото тоя каза предадоха а не продадоха) сме закупили нови. Я да цитира колко сме дали...какви пари сме получили насреща?!

    Коментиран от #109

    09:59 11.06.2026

  • 86 Точно

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Точно така. В големите американски медии вече излязоха няколко статии, положително настроени (някои откровено хвалебствени) към Радев. Включително за спирането на помощите за Украйна. Ама кой да чете сериозни анализи... Виж, друго си е да се радваш на Кая, Урсула и Макрон как Русия се разпада, губи войната и плаща трилиони долари репарации.

    Коментиран от #107

    09:59 11.06.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Кочо

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    В казармата имахме занятие по хвърляне на ръчни гранати! Ф-1, наръбените отбранителни! В сандъците има бележки -произведени 1957 година! След като някои не се взривиха, началниците ги хвърлиха всичките, след което командирът напсува гранатите и призова командирите на взводове да търсят невзривените! Направиха се на нечули и си отведоха взводовете! Семейни хора! Началника сам, но и наруши правилата, защото не изчака поне половин час! Тръгнах след него, намерихме 5 невзривени гранати и ги обозначихме с по една клонка! Специалистите от АВ стоят далеч обаче пожелаха да са накуп! Събрахме ги с началника в една дупка, след което спецалистите ги взривиха с тротилови шашки! След обяд сдавах гилзи и викам на авееца, днес направихме една загубена работа, че не изчакахме, а той вика - Мълчи! Мълчи! Мълчи! Ей това бе с изтекъл срок.

    Коментиран от #125

    10:00 11.06.2026

  • 89 Извини ме

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ще те поправя леко, "заем" трябва да е в кавички поради простата причина, че тия няма да върнат е един евроцент и реално не е никакъв заем , ние ще го платим заедно с начислената лихва

    10:00 11.06.2026

  • 90 Ти колко

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Факти":

    Точно получи от милиардите на ЕС за да си назад?! Щото към тия средства България дофинансира и после се крадат от сглобките

    10:00 11.06.2026

  • 91 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Факти от 1 до 7 тези дали са българи едни и същи едно и също Като не са за държавата България Факти да си вървят при своите Тук е България Европа е Фактите

    Коментиран от #154

    10:01 11.06.2026

  • 92 Ццц

    2 0 Отговор
    Ох, дадоха хляб за "експерти" и мисирковци. Значи първи се изложиха американците още миналата година като спряха теча към хохуняците. Само да попитам пред кой свят сме се изложили тогава? Светът на Урсула? Или на героите на Доньо Донев от миналата седмица на Даунинг Стрийт? Моля ви се, да си имаме уважението, господа експертни НПО-таци!

    10:01 11.06.2026

  • 93 Хм Хм

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Жълтопаветниците разбраха още от първия път, а на аграрите им се каза поне сто пъти едно и също нещо и ощге не могат да го запомнят. Досега нищо не сме давали, а сега вече няма да даваме. Продадени са мунициите за утилизация, а в складовете има толкова оръжие, колкото преди, но вече не е с изтекъл срок, а ново.
    А можеше да разкараме Миг-овете и Т-72, като ги заместим натовски аналози, но чорапът прецака всичко.
    Остават още сто пъти да се повтори същото, за да може да влезе в някоя празна чутура.

    Коментиран от #108

    10:02 11.06.2026

  • 94 Хихихих

    4 2 Отговор
    Как пък един жълтопаветник не отиде на фронта да спасява киифските сърми 😂 поне една заплата дадохте ли за златното биде на Зеля - не! Сам трябваше да си проси потника! Хахахах

    Коментиран от #112

    10:02 11.06.2026

  • 95 явер

    2 6 Отговор
    Не да се спира даването и продаването на оръжие за Украйна, а да се удвои. Фабриките да работят на 5 дневни работни смени, а оръжието и боеприпасите да се подменят с нови в БА. Българските офицери и генерали, като не знаят чужди езици и обучени в руска техника и не им се учи новото, да напускат армията и да ходят да гледат домати и краставици. В бъдеще в историята ще ги пишат като предатели на България и децата им ще се срамуват от тях.

    Коментиран от #101

    10:03 11.06.2026

  • 96 Анонимен

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "селяк":

    Путин убиецът ли ти е българският интерес диктатор Путин ли Тогава при Путин и живей там Тук е България не на убийците и агресорите по сайтовете защитаващи насилието убийствата на хора Вън на агресорите от Европейска България

    Коментиран от #97, #110, #118

    10:04 11.06.2026

  • 97 Укрите

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Анонимен":

    не са хора! споко!

    Коментиран от #103, #116

    10:04 11.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Ццц

    3 0 Отговор
    Милиарди на ЕС казваш? Глyпi, 1, 5 млрд. се падат на България само от тазгодишния кредит! Да има онова нищожество да пука и да се представя за президент като иде на дрогпарти при Страмър или Макрон.

    10:05 11.06.2026

  • 100 АБВ

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Още един русодебил":

    "Още един русодебил
    24Отговор
    До коментар 30 от "АБВ":
    Парите по заема са гарантирани от блокирани 300 милиарда руски авоари!
    Коментиран от 56, 63, 73"

    Тия 300 милиарда нямат свършване, бе. Нали бяха за репарации за възстановяването на Украйна. Какви кредити за оръжие гарантираш с тях ?
    Аре, бегай !

    10:06 11.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Путлеристан 🤮🤮

    1 3 Отговор

    До коментар #97 от "Укрите":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз наци

    10:06 11.06.2026

  • 104 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "До Дебилаот ППДБ Богданов":

    Народа хахахаха некадърници агресори мързеливци мразещи безделници продали се на убийците путинисти вън Тук е България Европа е А който не е доволен вън Харесваш Русия там ти е мястото Демокрация а не еднолични месии

    10:06 11.06.2026

  • 105 Жорко

    4 1 Отговор
    Клоаки мръсни,да продаваш оръжие е само по себе си грешка,няма значение за кого.

    10:06 11.06.2026

  • 106 НАЛИ

    4 1 Отговор
    А бе тоя не ходил в казарма и не е целувал българското знаме... загрижил се за украинското?

    10:06 11.06.2026

  • 107 Анонимен

    2 5 Отговор

    До коментар #86 от "Точно":

    Троловете на Путин вън от Европейска България Никога не е имало безвъзмездна помощ лъжци путинисти

    Коментиран от #113

    10:08 11.06.2026

  • 108 Ххахахах

    5 1 Отговор

    До коментар #93 от "Хм Хм":

    натовките аналози са изложени в Москва с надпис "срама на нато" и всички се снимат с тях

    10:08 11.06.2026

  • 109 Ццц

    4 1 Отговор

    До коментар #85 от "Аха":

    Експертът Тагаренко вече обяви - 350 млн. за няколко милиарда стока! 🤣 Звучи ми като масовата приватизация - завод за 1 млн, със стока в склада за 10 🤣

    10:08 11.06.2026

  • 110 Аха

    4 3 Отговор

    До коментар #96 от "Анонимен":

    Путин ли изгори 10 българина в Одеса за което Украйна отказа да разследва. Путин ли награди с орден фашистката украинска част заради което Полша скочи

    Коментиран от #114

    10:08 11.06.2026

  • 111 Анонимен

    5 2 Отговор
    Според този трябва да дадем всичко на Украйна и на въоръжение да остане само Черешово топче.

    10:08 11.06.2026

  • 112 Българин

    2 9 Отговор

    До коментар #94 от "Хихихих":

    Украинците все по-успешно и интензивно трепат руски орки.Това не може да не ни радва!
    Лек ден на всички нормални хора!

    Коментиран от #117

    10:09 11.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Богданов

    5 2 Отговор
    Ти си удар срещу България и българския народ!
    Като толкова мскаш да повдигнеш авторитетна България, разкарай се!
    Такива като тебе ни докараха да сме в калта, а хора с кални обувки не са уважавани!

    10:10 11.06.2026

  • 116 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #97 от "Укрите":

    А ти и Путин и регресите и драскащите тук срещу държавата ни дали са хора Не на убийците Да защитим свободата си не на диктаторите Тук е Европа

    Коментиран от #122

    10:10 11.06.2026

  • 117 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #112 от "Българин":

    Ако руснаците са "орки" , украинците са блатни твари .

    10:11 11.06.2026

  • 118 Жорко

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Анонимен":

    Абе льольо, къв Путин кви 5 лв?!?В се осъзнай малко да се трепкат и разделят в Русия и Украйна,защо трябва да взимаме страна???Чак пък и оръжия от нас,айде няма нужда!

    Коментиран от #134

    10:11 11.06.2026

  • 119 Укрите

    2 0 Отговор
    са възприемани от ес и нато като полезни безмозъчни зомбита! Започвам да си мисля, че наистина са такива!

    10:12 11.06.2026

  • 120 Я у лево

    3 1 Отговор
    Я у лево бе,военно неграмотния.Изпращали сме боеприпаси - снаряди за тежката им артилерия с изтекла давност!? Откъде се пръкнахте такива, хем неграмотни ,хем нагли.В Генщаба на Незалежная,работят истински профита.Никаква разлика между тях и руския Генщаб.Обучавани по една и съща система,дори от едни и същи преподаватели.Затова и днес,там бойните действия са тежки, непосилни за всяка друга армия в Европа.И тези експерти,ще се съгласят да ползват боеприпас със изтекъл срок на годност? Да се взриви и унищожи самата техника струваща милиони ,да рискува живота на екипа,.Давали сме оригинални,годни боеприпаси ,оборудване,за милиони,платени от джоба ни.Сега ,Радев директно каза на желаещите: До тук със безплатния обяд! Искате наша стока- плащайте! По най- директния и правилен начин,по който действа и Тръмп - Не за сметка на нашия,на държавата бюджет! Директно закова нашите Йес сър,както и онези,отвън.Вие,ако имате излишъци- нямам против.Ние нямаме!

    10:12 11.06.2026

  • 121 Фашистите от ПП и ДБ

    7 1 Отговор
    Трябва да бъдат блокирани и дерегистрирани!
    Те са чумата на политиката!

    10:12 11.06.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "Дориана":

    Регреси бкп дърти червени комунисти вън Оставка Българи да си върнем държавата не на червените олигарси ЗА свободата за Демокрацията За Европа Оставка

    Коментиран от #126

    10:14 11.06.2026

  • 124 Въпросче

    6 1 Отговор
    Този дето реве да даваме, ходил ли е войник, знае ли какво е война, защо иска да подклажда войни ,вместо да е радетел за мир, щото за продажници се пръкнаха?

    10:14 11.06.2026

  • 125 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Кочо":

    В нашата НАТОвска армия още има калашници на по НАД ЧЕТИРИДЕСЕТ години
    и с тях все още няма проблем да се провеждат стрелби❗

    Коментиран от #148

    10:15 11.06.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Така е

    6 4 Отговор

    До коментар #114 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #137, #138

    10:15 11.06.2026

  • 128 Факофф

    3 1 Отговор

    До коментар #84 от "Факти":

    Като ти се изредят от младежкото дъпъсъ, ще имаш милиони вътрешно, но чак пък милиарди ...

    10:15 11.06.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    Отговорете бе копейки? Защо мълчите? Нали уж за това подктепяхте войната, защото уж българския език бил забранен в Украйна? А той в Украйна не е забранен, а е забранен в окупираните от раша територии? Какво стана сега с опорката? Сега вече не е ли проблем забраняването?

    Коментиран от #164

    10:17 11.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 копринчо

    3 2 Отговор
    Тоя боклук откъде го изровихте??

    10:17 11.06.2026

  • 133 Ол1гофрен,

    3 1 Отговор

    До коментар #129 от "Относно":

    Я дай имената на тези "българи".

    10:17 11.06.2026

  • 134 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "Жорко":

    Колко страхливци имало тук и начело с регресите Да се снишим ЖАЛКА позорно работа излагация България Европа Демокрация Кой да ни защити ако не ние А не снишаване червено

    10:17 11.06.2026

  • 135 Тоя брадат пълнеж

    5 2 Отговор
    Ходил ли е войник?
    Абе, козле мамино, що не си гледаш клуба по интереси на ония от другия бряг.

    10:17 11.06.2026

  • 136 стоян георгиев

    4 4 Отговор
    Само хора с ниво на комунистически старшина може да спрат бизнес за десет милиарда за да угодят на шепа фенове на путлер.само оръжие сме продали за над 6,5 милиарда евро.освен тях сме продали огромно количество бензин и дизел както и електричество.60000 човека живеят у нас вече пета година и харчат поне 30 милиона евро на месец.та гениален ход на радев.поредния такъв.

    10:18 11.06.2026

  • 137 така ли бе

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Така е":

    ла йно?

    Коментиран от #152

    10:18 11.06.2026

  • 138 Хахахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #127 от "Така е":

    Руската пропаганда ви ползва като полезни и ди о ти! Я кажи, защо в нацистка раша, в окупираните територии в момента българския език е забранен за изучаване?

    Коментиран от #156

    10:19 11.06.2026

  • 139 Баба

    1 1 Отговор
    Сериозно ?! Ти да видиш ......

    10:20 11.06.2026

  • 140 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "Изчезай, бандеровско ла йно!":

    Агресори са тук явно истински срещу България срещу демокрацията ни

    10:20 11.06.2026

  • 141 Баба

    3 0 Отговор
    До Ст.Георгиев
    Никой не е казал , че няма дя продаваме.

    10:22 11.06.2026

  • 142 АртиШок

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Именно де! Увъртат го и го усукват, шарлатаните му с шарлатани! Въпросът ми беше реторичен.

    10:22 11.06.2026

  • 143 Така требе

    3 2 Отговор
    Продаваме оръжие на Украйна.
    Трупаме дебели пачки.

    10:22 11.06.2026

  • 144 баба Меца

    0 1 Отговор
    "мерките срещу високите цени" са спиране на БГ бадева бомбите за Украйна над 1,28 млрд. евро.

    10:22 11.06.2026

  • 145 Мимч

    6 2 Отговор
    Абсолютно правилно решение.Стига лъгахте,че даваме негодно оръжие./
    Това не е вярно.Просто бяхте западни подлога и пълните гушата на терориста зелен,с оръжия,муниции боеприпаси и всякаква военна техника.БТР, БРДМ и танкове...за бог да прости...

    10:23 11.06.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Жорко

    2 1 Отговор
    Пак казвам, България няма нужда да се дуе и продава оръжия,не сме никой,че да се съобразяват с нас,за това и така трябва.Отделно нищо не решаваме ,за тази война,просто подлизурски сме прикрепени към Европа и евроГ ейски ценности.

    Коментиран от #151

    10:25 11.06.2026

  • 148 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То 80 % от оръжията са ни СЪВЕТСКИ.
    Нема паре за други.

    10:25 11.06.2026

  • 149 Гошо

    3 2 Отговор
    Никои на тия от опозицията не им пречи да си ѝ помагат на Украйна Е посланичката може да им даде личната си сметка където да внасят помощите Така веднага помощта им ще стигне по предназначение

    10:25 11.06.2026

  • 150 Уточнение

    5 1 Отговор
    Плати от джоба си - бастун.
    България за българите

    10:25 11.06.2026

  • 151 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #147 от "Жорко":

    Че откъде ша дойдат пари за ПЕНСИОНЕРИ, УЧИТЕЛИ ЛЕКАРИ, АРМИЯ ПОЛИЦИЯ.

    10:26 11.06.2026

  • 152 Така бе

    1 3 Отговор

    До коментар #137 от "така ли бе":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    Коментиран от #158

    10:26 11.06.2026

  • 153 ФАШИСТА РАДЕВ

    2 5 Отговор
    ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СИ ПОКАZA ..........,........... ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА САТРАП И УБИЕЦ КАТО ПУТЛЕР ..................... ФАКТ !

    10:26 11.06.2026

  • 154 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "Анонимен":

    Така е, тук е България❗
    Нормално е да се грижим за българите,
    а ти ако си укро-пи-Z-дец нищо чудно да искаш да хрантутим укр...ите дошли тук
    "на море" защото "не хАтели на фронте",
    че и да даваме ризата от гърба си за укроБАНДерИТЕ в У...йна❗

    Коментиран от #163

    10:26 11.06.2026

  • 155 Механик

    2 1 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    10:26 11.06.2026

  • 156 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #138 от "Хахахаха":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    10:27 11.06.2026

  • 157 България е НАТО.

    1 5 Отговор
    Продава оръжия, печелим ЕВРАЦИ
    Нема лошо.

    10:27 11.06.2026

  • 158 така ли бе

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "Така бе":

    лай но?

    Коментиран от #167

    10:28 11.06.2026

  • 159 Гост

    5 2 Отговор
    Богданчо влез в сайта на ООН и виж кво сме дарили на украйна. За народа я класифицирахте информацията, ама пред ЕС и ООН се похвалихте...

    10:29 11.06.2026

  • 160 Някой

    3 3 Отговор

    До коментар #44 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    На последните избори нещо по-различно се получи. Гласувалите за про-европейските партии рязко се стопиха. А протетите, както знаеш, се провеждат само, ако са организирани от някое посолство, или от подлогите му, които са купени от тях.

    10:29 11.06.2026

  • 161 Кво чакаш кой те спира

    4 1 Отговор
    Грабвай пушка, мешка на вокзал и на фронта да бориш Путин и да браниш бандери!!!

    10:29 11.06.2026

  • 162 4-и съселянин от Славяново

    2 0 Отговор
    Ти си не саом "оследният осфиянец", ти ис последният кръгъл идиот и олигофрен на Бългаиря! По-голям от тебвняма аад се пръкне никога!

    10:29 11.06.2026

  • 163 Я пъ тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #154 от "🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️":

    Продаваме оръжия на Украйна.
    Печелим ЕВРАЦИ.
    Не забравяй че руско п.и.з.д.е.ц.а. са в пъти повече по нашето черноморие

    Коментиран от #166, #195, #201

    10:30 11.06.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Гол

    3 2 Отговор
    Охтлюф!

    10:30 11.06.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!

    4 2 Отговор
    ДА ЧАКАШ €ВРОД€ПУТАТИ В БРЮК$€Л ДА ОПРАВЯТ БЪЛГАРИЯ, Е ВСЕ ЕДНО ДА ЧАКАШ ЕНИЧАРИ В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ ДА ОСВОБОДЯТ БЪЛГАРИЯ!

    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?

    ИМА НЯКАКЪВ ГОOOЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    10:31 11.06.2026

  • 170 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #166 от "Я па ти":

    От органите на изтърбушените руснаци ша печелим повече.

    10:32 11.06.2026

  • 171 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    10:33 11.06.2026

  • 172 Грийн сок

    3 3 Отговор
    Подмазва се на шефа
    в Москва нашия зелен чорап.

    10:33 11.06.2026

  • 173 Бай Араб

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Важното е да останат пари за да може да плащаме по договора с БОТАШ , това е най-важно.За Украйна може и да шикалкавим но за БОТАШ. винаги трябва да имаме пари и да се плаща редовно.

    Коментиран от #177

    10:33 11.06.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 така ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #167 от "Така бе":

    лай но?

    Коментиран от #180

    10:35 11.06.2026

  • 176 ИВАН

    2 0 Отговор
    На мама умното богданче, кой ги отглежда такива умни бе ...

    10:36 11.06.2026

  • 177 Ами като

    0 1 Отговор

    До коментар #173 от "Бай Араб":

    ако се работеше този договор, щеше да носи милиарди на България, но крадците от ГЕРБ, ПП и ДБ ще им се развалят схемите. Важното е ти да си радостна, че те обират!

    Коментиран от #182

    10:36 11.06.2026

  • 178 Атина Палада

    1 2 Отговор
    Чорапа бори ли мафията?

    10:36 11.06.2026

  • 179 Бай Араб

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Какво мисли народа за БОТАШ със 30 000 000 месечно и всеки месец може ли примерно да се прави нещо за народа?

    10:36 11.06.2026

  • 180 Така бе

    1 0 Отговор

    До коментар #175 от "така ли бе":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги уцелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    И не е нужно да се фалиш ко си. Мирише достатъчно.

    10:37 11.06.2026

  • 181 Потрес!

    1 2 Отговор
    Какви помощи, какви пет лева бе, лакеи долни и подлоги на кремълския злодей и масов убиец! Абсолютно за всичко, и за последния патрон украинците са си платили и оръжейните ни заводи работят на голяма печелба точно благодарение на Украйна! Българи, много страшно става, българи! Фатмакът от село Славяново, национален предател, откърмен и "възпитан" от престъпната и кървава БКП, застрашава с потресаващия си слугинаж към Кремъл, сигурността на великата ни някога държава и я прави за посмешище по света! Фатмакът от село Славяново вече е опредеян в ЕС като втория Орбан, ама ще свърши по-зле и от Орбан! Него го свалиха с избори, а Зеленият чорап ще бъде свален с протести, с павета и камъни па кухата му кратуна, в която дрънчат ръждясали сърпове и чукове.

    Коментиран от #184

    10:37 11.06.2026

  • 182 така ли бе

    0 0 Отговор

    До коментар #177 от "Ами като":

    ла йно?

    Коментиран от #185, #189

    10:37 11.06.2026

  • 183 долу ес

    1 1 Отговор
    а реномето на украйна как е след като всеки корупционен скандал стига до Зеленски, а той стои 4г с изтекъл мандат... ей такива като тебе почвате да събирате капачки продаватв си имущестово и прашате парите

    Коментиран от #188

    10:38 11.06.2026

  • 184 Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #181 от "Потрес!":

    Есента сме половин милион на площада!!!

    10:39 11.06.2026

  • 185 Е тия като теб

    0 1 Отговор

    До коментар #182 от "така ли бе":

    са в тоалетната. Пропадналият запад ги е изкарал да миришат тук с тролене и лъжи.

    Коментиран от #190

    10:39 11.06.2026

  • 186 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "когато страната е с 7 проценти дефицит":

    Сраната не е със 7% дефицит ,ако ще Гълъб Донев да казва, че е 107%

    Коментиран от #191

    10:39 11.06.2026

  • 187 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #164 от "Хаххаха":

    На теб са ти забранили да мислиш от рашата и за това нищо не измисли да отговориш.

    10:40 11.06.2026

  • 188 Пепи Волгата

    2 0 Отговор

    До коментар #183 от "долу ес":

    Аз ЕВРОТО!

    10:40 11.06.2026

  • 189 Ако

    1 1 Отговор

    До коментар #182 от "така ли бе":

    се работеше този договор, щеше да носи милиарди на България, но крадците от ГЕРБ, ПП и ДБ ще им се развалят схемите. Важното е ти да си радостна, че те обират!

    10:40 11.06.2026

  • 190 така ли бе

    1 1 Отговор

    До коментар #185 от "Е тия като теб":

    ла йно?

    Коментиран от #193

    10:41 11.06.2026

  • 191 Не е

    1 0 Отговор

    До коментар #186 от "Бай Араб":

    Ама за съжаление след ПП, ДБ и ГЕРБ е със 7% дефицит.

    10:41 11.06.2026

  • 192 Капачков

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "нннн":

    Ние как събираме капачки и мълчаливо наблюдаваме от 2022 г. до сега как всичко се замита...сега те да дават пари от своите джобове, а не от общата каца, вече продънена...

    10:41 11.06.2026

  • 193 Е тия като теб

    1 0 Отговор

    До коментар #190 от "така ли бе":

    са в тоалетната. Пропадналият запад ги е изкарал да миришат тук с тролене и лъжи срещу Русия.

    10:42 11.06.2026

  • 194 Българин

    1 0 Отговор
    Докога още ще дъвчете решението на парламента?Взето е напълно правилно решение.Преди всичко да гледаме собств.интереси.Тази война може да продължи още много години.Укрсинския режим е терористичен.България не желае да въоръжава тероризма.Достатъчно щети нанесоха на Европа като цяло.

    Коментиран от #208

    10:43 11.06.2026

  • 195 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #163 от "Я пъ тоа":

    Ех, ЯПАТОЙЧО, ех ЯПАТЪПЧО, какво печелим бе❓ Къде е спечеленото❓
    Защо мислиш ни лъжеха,
    че не сме изнесли за У...йна
    "НИТО ЕДИН ПАТРОН"❓
    Ама да, ти НЕ МОЖЕШ да мислиш,
    оти немаш с какво❗

    Коментиран от #198

    10:43 11.06.2026

  • 196 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Дориана":

    Кой досега е формулирал точно и със закон държавите интереси ? Държавата е член на НАТО и ЕС,това са държавните интереси на България,а на РФ са различни.Който работи в полза на вражеска държава е изменник и трябва да понесе цялата строгост на закона за държавна измяна.

    Коментиран от #204

    10:45 11.06.2026

  • 197 Само да добавя

    0 0 Отговор
    Веднъж българско правителство да вземе вярно решение и ще не намерят "европейци", които да го оплюят. Позор за тебе, Богданов!

    10:45 11.06.2026

  • 198 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #195 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Прай ТИ оръжия за Украйна и трупай дебели пачки.
    Иначе военните ни заводи работят на ТРИ смени.
    Ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #202, #203, #206

    10:45 11.06.2026

  • 199 1111

    1 0 Отговор
    Напротив,Америка дори ни поздравява.САЩ също спряха безвъзмездната помощ на Украйна.Това е правилното решение,Зеленски да търси мир чрез диалог с Русия.

    10:46 11.06.2026

  • 200 Тагарев

    0 0 Отговор
    Оръжие за милиарди продадох, а парите ги няма. Познайте от три пъти, с кого си ги разделих.

    10:46 11.06.2026

  • 201 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #163 от "Я пъ тоа":

    ЯПАТЪПЧО, за нашите деца парите от оръжието за У...йна ли ползват медиците ни
    или парите от СЪБРАНИТЕ КАПАЧКИ❓
    Не ти е лесно да си НЕумен❗

    Коментиран от #207

    10:47 11.06.2026

  • 202 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #198 от "Я пъ тоа":

    Къде са парите от това оръжие, че се налага да теглим заем за заплати и пенсии?

    10:48 11.06.2026

  • 203 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #198 от "Я пъ тоа":

    Производствените цехове в българските военни заводи (като „ВМЗ“ в Сопот и „Арсенал“ в Казанлък) работят на непрекъсваем производствен цикъл (често на 24-часов режим), докато административните и информационните им центрове обслужват граждани в стандартно работно време.

    10:49 11.06.2026

  • 204 Е като си член

    0 0 Отговор

    До коментар #196 от "Бай Араб":

    и нещо не е правилно, ти ще изпълняваш като роб ли бе глупав? Правиш ли разлика между член и роб.

    10:49 11.06.2026

  • 205 Българка

    1 0 Отговор
    Всеки ден пишете едно и също.На украинска хранилка ли сте?!

    10:49 11.06.2026

  • 206 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #198 от "Я пъ тоа":

    Не тоА който ПРАЙ оръжие печели от него,
    АМА ТИ ОТКЪДЕ ДА ЗНАЕШ🤔❗

    10:50 11.06.2026

  • 207 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #201 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти ако се лекуваш с пари от КАПАЧКИ, си е твой проблем.
    Откъде ли идват парите за пенсионери, учители, армия, полиция.
    Сигурно от КАПАЧКИТЕ.....

    10:51 11.06.2026

  • 208 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #194 от "Българин":

    Ти си българин също като Иванчо Хаджипенчович / от Русе / и Спас Турчев/ от Варна/Това си ти .

    10:51 11.06.2026

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