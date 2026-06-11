Европейските фермери сменят гумите на тракторите с брутални метални колела

Европейските земеделци масово поглеждат назад към миналото, за да решат най-модерните си главоболия на полето, предизвикани от капризите на времето. На Стария континент се възражда една позабравена, но брутално ефективна технология – тракторите сменят традиционните гумени гуми с масивни метални колела. Зад тази необичайна и на пръв поглед ретроградна революция стои френската компания Somac, чиито нестандартни инженерни решения придобиват застрашителна популярност сред фермерите, притиснати от екстремните климатични промени и наводненията.

Гледката на съвременна машина, обута в стомана, определено връща лентата към началото на миналия век, когато ранните трактори са изоравали браздите със зъбчати железни колела. Тогава те изчезнаха от сцената, просто защото бе невъзможно да се движат по асфалтовите пътища. Днес обаче французите от Somac, които произвеждат специализирани шасита още от далечната 1955 година, вдъхват нов живот на концепцията. Техните иновативни стоманени конструкции са проектирани като сдвоени колела с отворена, скелетна структура, наподобяваща цилиндрична клетка. По периферията им са разположени специфични асиметрични остриета, които буквално захапват земята, вместо да буксуват безпомощно.

Първоначално тези стоманени зверове са конструирани с една конкретна цел – да спасяват положението в оризищата, където конвенционалната техника затъва до уши в течната кал и водата. Благодарение на кухата си архитектура обаче, металното колело на Somac не сплесква почвата под огромната тежест на машината. То преминава през терена, без да оставя след себе си уплътнени, „мъртви“ коловози, а точно обратното – остриета разрохкват горния слой и подпомагат неговото аериране. Нещо повече, инженерите са успели да балансират геометрията така, че трактористът да не си остави зъбите от вибрации, когато се налага да прекосява каменисти черни пътища.

Оказва се, че ползите от стоманеното шаси далеч надхвърлят нуждите на оризовите плантации. Европейските фермери бързо усетиха накъде духа вятърът и започнаха да използват металните клетки за разбиване на спечена земна кора, за заравняване на растителни остатъци след жътва и за обработка на тежки, преовлажнени почви. Системата предлага смазващо икономическо предимство: колелата се монтират директно върху стандартните главини на наличния трактор и се предлагат в най-различни широчини. По този начин, вместо да хвърлят десетки хиляди евро за покупка на скъпа, тясно специализирана техника, земеделските производители просто трансформират собствения си инвентар в суперпроходими амфибии, готови да нагазят и в най-дълбоката кал.