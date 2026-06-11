Румен Петков пред ФАКТИ: Кандев освободи министерството от себе си (ВИДЕО)

Убеден съм, че начинът, по който постъпи главен комисар Кандев, издава едно неприличие по две причини. Първо, тази хиперактивност в социалните мрежи, групата „Подкрепи Георги Кандев“, как сме смаяли света, не отговаря на профила на професионалния състав в МВР. Кандев освободи министерството от себе си. Той каза, че някой му пречел. Така Кандев трябва да отговори на няколко основни въпроса. Как се разви случаят „Петрохан“? Защо той попречи или не способства за разкриването на истината пред обществото? После имаме и ролята на друг министър преди години, който е осигурил регистрацията на училище „Космос“... За Николай Денков става въпрос. По негово време са дадени разрешения за регистрация на това училище. По това време Надежда Йорданова е правосъден министър и също е свързана с този формат "Петрохан". После имаме и финансиране от столичния кмет Васил Терзиев. Кандев, като главен секретар, не допусна да приключи това разследване. Просто Кандев трябваше да довърши това, което започна, а в случая се създава впечатление за укривателство. Той сега трябва да каже защо два месеца и половина не му стигнаха, за да финализира тези процесуално-следствени действия и днес да се искат имунитети на депутати. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Петков, председател на партия „АБВ“.

„Кандев, като главен секретар, получи голяма подкрепа. Получи публична подкрепа от президента, от министъра на вътрешните работи Демерджиев и от премиера. И изведнъж някой нещо му пречи. Това е много неприлично за мен. Кандев трябваше да каже с какво му се пречи. Когато бъркаме сградата на ул. „6 септември“ със сградата на Народния театър, обикновено резултатът е комичен. Може би Народният театър е загубил изключително качествен артист в лицето на Кандев, а пък МВР може би спечели с тръгването на Кандев към Народния театър. Доколкото съм информиран, изненадата с оставката му е не само неприятна и неприлична, защото на сутрешната свободна оперативка са били докладвани задачите, които са в ход за изпълнение. И в този случай високопоставен служител на МВР да постъпва така е грозно“, добави Румен Петков.

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