Румен Петков пред ФАКТИ: Кандев освободи министерството от себе си (ВИДЕО)

Убеден съм, че начинът, по който постъпи главен комисар Кандев, издава едно неприличие по две причини. Първо, тази хиперактивност в социалните мрежи, групата „Подкрепи Георги Кандев“, как сме смаяли света, не отговаря на профила на професионалния състав в МВР. Кандев освободи министерството от себе си. Той каза, че някой му пречел. Така Кандев трябва да отговори на няколко основни въпроса. Как се разви случаят „Петрохан“? Защо той попречи или не способства за разкриването на истината пред обществото? После имаме и ролята на друг министър преди години, който е осигурил регистрацията на училище „Космос“... За Николай Денков става въпрос. По негово време са дадени разрешения за регистрация на това училище. По това време Надежда Йорданова е правосъден министър и също е свързана с този формат "Петрохан". После имаме и финансиране от столичния кмет Васил Терзиев. Кандев, като главен секретар, не допусна да приключи това разследване. Просто Кандев трябваше да довърши това, което започна, а в случая се създава впечатление за укривателство. Той сега трябва да каже защо два месеца и половина не му стигнаха, за да финализира тези процесуално-следствени действия и днес да се искат имунитети на депутати. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Петков, председател на партия „АБВ“.
„Кандев, като главен секретар, получи голяма подкрепа. Получи публична подкрепа от президента, от министъра на вътрешните работи Демерджиев и от премиера. И изведнъж някой нещо му пречи. Това е много неприлично за мен. Кандев трябваше да каже с какво му се пречи. Когато бъркаме сградата на ул. „6 септември“ със сградата на Народния театър, обикновено резултатът е комичен. Може би Народният театър е загубил изключително качествен артист в лицето на Кандев, а пък МВР може би спечели с тръгването на Кандев към Народния театър. Доколкото съм информиран, изненадата с оставката му е не само неприятна и неприлична, защото на сутрешната свободна оперативка са били докладвани задачите, които са в ход за изпълнение. И в този случай високопоставен служител на МВР да постъпва така е грозно“, добави Румен Петков.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СестриБелнейски
Коментиран от #66, #67
14:34 11.06.2026
2 Авджия
14:35 11.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Демократ
Коментиран от #10, #19, #23, #68
14:37 11.06.2026
5 Иван
14:38 11.06.2026
6 Б.си бokлyka !
Този, който беше символ за срастването на МВР с мафията ?! Забравихте ли Галеви ?!
Точно този национален предател, за който всичко московско е на първо място, пред род, родина, чест и достойнство. И после им викали миZирки, е какви сте ?
14:38 11.06.2026
7 Кандев
14:39 11.06.2026
8 Бау бау.
Коментиран от #16
14:39 11.06.2026
9 Сатана Z
Коментиран от #20
14:40 11.06.2026
10 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Демократ":Изплюй полюциите на Путин че се удави бе тъп тюфлек розоф
14:40 11.06.2026
11 Анти политик
14:40 11.06.2026
12 Мнение
14:41 11.06.2026
13 Кръчмаря
14:41 11.06.2026
14 Баба Алино
14:41 11.06.2026
15 Има
Коментиран от #18
14:41 11.06.2026
16 Ъхъ ъхъ
До коментар #8 от "Бау бау.":Какъв авторитет има кандев с мутра на неврокопски цървуль?
В МВР го псуват навсякъде
Коментиран от #24, #58
14:42 11.06.2026
17 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
Неофициалната причина за блокирането на възпоменателната монета е, че българското предложение предвижда тя да бъде посветена на българската азбука, като част от културното наследство на страната и на историческата ѝ роля като азбука, използвана от стотици милиони хора. Тази формулировка предизвика недоволството на Русия, която е накарала Словакия да блокира възпоменателната българска евромонета.
Въпреки че Съветът на ЕС отказва официално да разкрие коя държава е подала възражението и какви са конкретните мотиви зад него, наши източници близки до властта на Братислава ни споделиха, че става дума именно за Словакия и че лично Фицо, под диктовката на Путин, е изиграл ключова роля в решението за блокиране на възпоменателната монета за българската азбука.
Коментиран от #26, #30, #53
14:42 11.06.2026
18 Дадат има
До коментар #15 от "Има":В разчекнатите ти джуки
14:43 11.06.2026
19 500години в дирника
До коментар #4 от "Демократ":И още се въртиш ,дашен като демократ
14:44 11.06.2026
20 Форумни драckaчи 🥳
До коментар #9 от "Сатана Z":Това го прочетох в медиите на пеевски. Хубаво е да посочваш източника.
Коментиран от #44
14:45 11.06.2026
21 Всеки Знае За Мошеничествата !
В Този Сектор !
За пТях Си Има !
И Документи !
С Подпис !
И Печат !
Коментиран от #29
14:45 11.06.2026
22 Българин 🇧🇬
14:45 11.06.2026
23 9ти септември
До коментар #4 от "Демократ":Да ви го........на демокрацията
Коментиран от #31
14:45 11.06.2026
24 Аха аха аха
До коментар #16 от "Ъхъ ъхъ":Учебник за 10 клас на Украйна:
Кирил и М2тодий посещават Херсон ,взимат и разпространяват Украинската азбука.
14:45 11.06.2026
25 Не на факти
14:46 11.06.2026
26 9ти септември
До коментар #17 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Разкарай се ве мухльо
14:47 11.06.2026
27 Факт
14:47 11.06.2026
28 Аааааа
14:47 11.06.2026
29 Липсва Само !
До коментар #21 от "Всеки Знае За Мошеничествата !":Прокуратура !
Която Да Ги Тури ! х
На Мястото Им !
14:47 11.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Чиба, nocepko !
До коментар #23 от "9ти септември":Марш на магистралата на стоянката на майка ти, да обслужваш турските тираджии ма, napцал !!
Там няма демокрация като при монголските Bъшльовци по московието, лапаш и гълташ !
14:49 11.06.2026
32 А МОЧАТА?
14:49 11.06.2026
33 колчо
14:49 11.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ай не се прави
14:50 11.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тодар Живков
14:51 11.06.2026
38 Дориана
14:51 11.06.2026
39 Само да попитам
14:52 11.06.2026
40 Чиба е бо к лук!
14:53 11.06.2026
41 НИЩО НОВО
14:57 11.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Сатана Z
До коментар #20 от "Форумни драckaчи 🥳":Ами ,продължавай да четеш ,а не да пишеш(драскаш) на селския ти диалект.
14:59 11.06.2026
45 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Днес ще се избият кой първи ще се поклони до земи на оная нarла kpaHта MyтpaФонова, имала РД.
Всички национални предатели са наредени там - шадравана, копеката, шивиков, евгени мижев ... и вся оcталнaя ...
Коментиран от #50, #52
15:00 11.06.2026
46 Доротея
15:02 11.06.2026
47 дупката
15:03 11.06.2026
48 Егати
15:05 11.06.2026
49 Плевнски фонтан
15:07 11.06.2026
50 А той
До коментар #45 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":шадравана отдавна си живее под полата й! Отдавна този индивид е свързан с руската престъпна мафия. Кандев да не е следовател, че да е потулвал случай. Петрохан трябва да се разследва от международно независимо следствие. А Кандев си подаде оставката, заради калашниците, които убиха петима души. А самите калашници са подкрепили Радев! Това е казусът!
15:07 11.06.2026
51 ВРЪЩАЙ
15:13 11.06.2026
52 Доротея
До коментар #45 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":Аз в прапоршчик Митрофанова не виждам проблем! Нашите нагласени мутрофили, които се въртят около нея са проблем! Така се редяха на опашка да поднесат венци, китки, подаръци и сторят теманета на рождения ден на Доган! Утре сигурно пак ще се наредят в колона по един пред магнолията в Банкя! Става на 67! Те са вечни, а Кандев отиде в театър ,,Зад канала"! Бяха се снишили, изтикаха на преден план, цитирам Дончева - ,,Бившата номенклатура се подигра с народа 2 пъти! Първият, като го ограби и вторият, след като постави да го управляват своите слуги, лакеи, теляци, масажисти, сервитьори, келнери, охранители, любовници, бодигардове, шофьори, градинари, фризьори!". Сега се опасявам, че се върнаха на власт в цялото си достолепие! Олицетворение на тази класа е сам Румен Петков! Антипод на Манол Пейков, чието пиянство е културно и извисено, а не просташко!
15:14 11.06.2026
53 456
До коментар #17 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Защо си измесляш? А покажи ,че Словакия и точно заради Русия е спряна монетата! Не можеш! И знаеш ли защо - защото НИКЪДЕ не се споменава държавата която има възражение. И ако беше малко компетентен щеше да знаеш в кой парламент с какъв номер е влязло предложение и ,че огказа излиза от там. За отказа се ПРЕДПОЛАГА АВСТРИЯ .
И пак ще ти кажа името на държавата НЕ СЕ УПОМЕНАВА.
Ей ,голямо бъзе от братушките имате. Все те са ви виновни.
Колкото до Кандев ,добре че се разкара. Димитровград може ви каже ,що за полицай е бил.
15:22 11.06.2026
54 а ти кога
15:23 11.06.2026
55 до кога
15:23 11.06.2026
56 Сатанас Единотнас
Коментиран от #65
15:26 11.06.2026
57 Цвете
15:38 11.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 КандилкУрец
15:40 11.06.2026
60 Полицай с 25г стаж
15:41 11.06.2026
61 Цвете
15:41 11.06.2026
62 Анонимен
15:43 11.06.2026
63 Петев
15:50 11.06.2026
64 Този е
15:58 11.06.2026
65 Не така!
До коментар #56 от "Сатанас Единотнас":Такива неща даже не се и помислят. Не се меси в работата на Господ, защото се връща. Обикновено на 40-я ден. Извини се пред Него, може и мислено, за да избегнеш възмездието.
16:06 11.06.2026
66 Айше
До коментар #1 от "СестриБелнейски":Изветряха Белнейски отдавна.
16:09 11.06.2026
67 Крачун и Малчо
До коментар #1 от "СестриБелнейски":Кандев и Гяуров - президенти
16:13 11.06.2026
68 Демократ си
До коментар #4 от "Демократ":ама от кои, петроханец или грантаджия?
16:14 11.06.2026