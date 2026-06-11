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Румен Петков пред ФАКТИ: Кандев освободи министерството от себе си (ВИДЕО)

Румен Петков пред ФАКТИ: Кандев освободи министерството от себе си (ВИДЕО)

11 Юни, 2026 14:27 2 999 68

  • румен-
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  • радев-
  • йотова

Бившият главен секретар на МВР трябваше да каже с какво му се пречи, казва гостът

Румен Петков пред ФАКТИ: Кандев освободи министерството от себе си (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти бг
Факти Факти

Убеден съм, че начинът, по който постъпи главен комисар Кандев, издава едно неприличие по две причини. Първо, тази хиперактивност в социалните мрежи, групата „Подкрепи Георги Кандев“, как сме смаяли света, не отговаря на профила на професионалния състав в МВР. Кандев освободи министерството от себе си. Той каза, че някой му пречел. Така Кандев трябва да отговори на няколко основни въпроса. Как се разви случаят „Петрохан“? Защо той попречи или не способства за разкриването на истината пред обществото? После имаме и ролята на друг министър преди години, който е осигурил регистрацията на училище „Космос“... За Николай Денков става въпрос. По негово време са дадени разрешения за регистрация на това училище. По това време Надежда Йорданова е правосъден министър и също е свързана с този формат "Петрохан". После имаме и финансиране от столичния кмет Васил Терзиев. Кандев, като главен секретар, не допусна да приключи това разследване. Просто Кандев трябваше да довърши това, което започна, а в случая се създава впечатление за укривателство. Той сега трябва да каже защо два месеца и половина не му стигнаха, за да финализира тези процесуално-следствени действия и днес да се искат имунитети на депутати. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Петков, председател на партия „АБВ“.

„Кандев, като главен секретар, получи голяма подкрепа. Получи публична подкрепа от президента, от министъра на вътрешните работи Демерджиев и от премиера. И изведнъж някой нещо му пречи. Това е много неприлично за мен. Кандев трябваше да каже с какво му се пречи. Когато бъркаме сградата на ул. „6 септември“ със сградата на Народния театър, обикновено резултатът е комичен. Може би Народният театър е загубил изключително качествен артист в лицето на Кандев, а пък МВР може би спечели с тръгването на Кандев към Народния театър. Доколкото съм информиран, изненадата с оставката му е не само неприятна и неприлична, защото на сутрешната свободна оперативка са били докладвани задачите, които са в ход за изпълнение. И в този случай високопоставен служител на МВР да постъпва така е грозно“, добави Румен Петков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СестриБелнейски

    48 31 Отговор
    Тоя алкохолик защо го каните???

    Коментиран от #66, #67

    14:34 11.06.2026

  • 2 Авджия

    31 6 Отговор
    Дайте ми пушката!

    14:35 11.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Демократ

    34 34 Отговор
    Общочовешка ценност е да се считат русофилите за иzроди.

    Коментиран от #10, #19, #23, #68

    14:37 11.06.2026

  • 5 Иван

    38 19 Отговор
    Бегай бокл..к ,

    14:38 11.06.2026

  • 6 Б.си бokлyka !

    44 29 Отговор
    Е точно тоя кремльовски npoдлезypко ли намерихте да ви обясни за Кандев ?!
    Този, който беше символ за срастването на МВР с мафията ?! Забравихте ли Галеви ?!
    Точно този национален предател, за който всичко московско е на първо място, пред род, родина, чест и достойнство. И после им викали миZирки, е какви сте ?

    14:38 11.06.2026

  • 7 Кандев

    31 28 Отговор
    Е пълен боклук

    14:39 11.06.2026

  • 8 Бау бау.

    31 28 Отговор
    Как може България да върви напред след като такива като този дават акъл какво трябва и какво не трябва да се прави. А ако имаше поне малко акъл щеше да види авторитета на Кандив и да го съпостави с неговият.

    Коментиран от #16

    14:39 11.06.2026

  • 9 Сатана Z

    39 24 Отговор
    Кандев е провинциален потомствен милиционер — кариерист назначен от съселянина си Гюров на поста за изпълняване на политически поръчки по време на изборите но беше бързо разкрит

    Коментиран от #20

    14:40 11.06.2026

  • 10 Ха ХаХа

    26 9 Отговор

    До коментар #4 от "Демократ":

    Изплюй полюциите на Путин че се удави бе тъп тюфлек розоф

    14:40 11.06.2026

  • 11 Анти политик

    26 15 Отговор
    Този нещатник пак се опитва да изглежда велик само,че вони на нафталин и др.

    14:40 11.06.2026

  • 12 Мнение

    13 7 Отговор
    Румен Петков точно изповядва мнението на ГЕРБ и доказва колко е важна за БСП сглобката с ГЕРБ. За Кандев нямам мнение дори при служебното правителство не се прояви много, за разлика от министъра на МВР Емил Дечев.

    14:41 11.06.2026

  • 13 Кръчмаря

    23 10 Отговор
    Еййй, плевенската пикня не трайна се изока.

    14:41 11.06.2026

  • 14 Баба Алино

    24 10 Отговор
    България трябва да се освободи от нещото, наричано румен петков и всички като него

    14:41 11.06.2026

  • 15 Има

    24 7 Отговор
    ли наблизо шадраван ?

    Коментиран от #18

    14:41 11.06.2026

  • 16 Ъхъ ъхъ

    24 18 Отговор

    До коментар #8 от "Бау бау.":

    Какъв авторитет има кандев с мутра на неврокопски цървуль?
    В МВР го псуват навсякъде

    Коментиран от #24, #58

    14:42 11.06.2026

  • 17 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    16 20 Отговор
    Първата възпоменателна монета от 2 евро на България, планирана за 2026 г., беше блокирана след възражение от Словакия по настояване на Русия.
    Неофициалната причина за блокирането на възпоменателната монета е, че българското предложение предвижда тя да бъде посветена на българската азбука, като част от културното наследство на страната и на историческата ѝ роля като азбука, използвана от стотици милиони хора. Тази формулировка предизвика недоволството на Русия, която е накарала Словакия да блокира възпоменателната българска евромонета.
    Въпреки че Съветът на ЕС отказва официално да разкрие коя държава е подала възражението и какви са конкретните мотиви зад него, наши източници близки до властта на Братислава ни споделиха, че става дума именно за Словакия и че лично Фицо, под диктовката на Путин, е изиграл ключова роля в решението за блокиране на възпоменателната монета за българската азбука.

    Коментиран от #26, #30, #53

    14:42 11.06.2026

  • 18 Дадат има

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Има":

    В разчекнатите ти джуки

    14:43 11.06.2026

  • 19 500години в дирника

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Демократ":

    И още се въртиш ,дашен като демократ

    14:44 11.06.2026

  • 20 Форумни драckaчи 🥳

    10 3 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Това го прочетох в медиите на пеевски. Хубаво е да посочваш източника.

    Коментиран от #44

    14:45 11.06.2026

  • 21 Всеки Знае За Мошеничествата !

    4 0 Отговор
    Които Се Въртят !

    В Този Сектор !

    За пТях Си Има !

    И Документи !

    С Подпис !

    И Печат !

    Коментиран от #29

    14:45 11.06.2026

  • 22 Българин 🇧🇬

    16 13 Отговор
    Румен Петков напълно аргументирано говори за не/професионализма на Кандев . Пък и няма нужда - театъра с полицейски шеф- популист вече сме го гледали с Борисов като главен секретар , после и Гешев я подкара по същия сценарий ..

    14:45 11.06.2026

  • 23 9ти септември

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Демократ":

    Да ви го........на демокрацията

    Коментиран от #31

    14:45 11.06.2026

  • 24 Аха аха аха

    11 8 Отговор

    До коментар #16 от "Ъхъ ъхъ":

    Учебник за 10 клас на Украйна:
    Кирил и М2тодий посещават Херсон ,взимат и разпространяват Украинската азбука.

    14:45 11.06.2026

  • 25 Не на факти

    11 12 Отговор
    Факти е парцал и кани пияни гости като пияницата пиксела във фонтана Петков.

    14:46 11.06.2026

  • 26 9ти септември

    15 6 Отговор

    До коментар #17 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Разкарай се ве мухльо

    14:47 11.06.2026

  • 27 Факт

    5 5 Отговор
    Не е чуркал във фонтанче

    14:47 11.06.2026

  • 28 Аааааа

    7 3 Отговор
    защо тогава министърът гледа като напикано мушкато?

    14:47 11.06.2026

  • 29 Липсва Само !

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Всеки Знае За Мошеничествата !":

    Прокуратура !

    Която Да Ги Тури ! х

    На Мястото Им !

    14:47 11.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Чиба, nocepko !

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "9ти септември":

    Марш на магистралата на стоянката на майка ти, да обслужваш турските тираджии ма, napцал !!
    Там няма демокрация като при монголските Bъшльовци по московието, лапаш и гълташ !

    14:49 11.06.2026

  • 32 А МОЧАТА?

    3 4 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А!

    14:49 11.06.2026

  • 33 колчо

    9 4 Отговор
    Да се пикае в градските фонтани също е грозно, нали г-н "политик"

    14:49 11.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ай не се прави

    9 7 Отговор
    Другарю Петков такива като теб заглушиха Кандев един път заради честността му и втори път да ви играе по гайдата. Демерджиев на всяка акция се показваше с Николов после останал изненадан от оставката. Айде не на нас тия

    14:50 11.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тодар Живков

    6 7 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са българските комунисти.

    14:51 11.06.2026

  • 38 Дориана

    7 6 Отговор
    Румен Петков е поредния провален политик работил заедно с партия БСП срещу народа. Стават все по- смешни и арогантни. Този човек няма моралното право да коментира каквото и да е в политически план.

    14:51 11.06.2026

  • 39 Само да попитам

    6 4 Отговор
    А кога ще се освободим от твоето присъствие?

    14:52 11.06.2026

  • 40 Чиба е бо к лук!

    2 4 Отговор
    Чиба!

    14:53 11.06.2026

  • 41 НИЩО НОВО

    3 3 Отговор
    Сега вече без униформа ще може да си пикае спокойно в шадраваните , каквато е традицията в ръководството на МВР

    14:57 11.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Сатана Z

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Форумни драckaчи 🥳":

    Ами ,продължавай да четеш ,а не да пишеш(драскаш) на селския ти диалект.

    14:59 11.06.2026

  • 45 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    6 3 Отговор
    Ето този московски лakeй е еталон на майкопродажник !!!
    Днес ще се избият кой първи ще се поклони до земи на оная нarла kpaHта MyтpaФонова, имала РД.
    Всички национални предатели са наредени там - шадравана, копеката, шивиков, евгени мижев ... и вся оcталнaя ...

    Коментиран от #50, #52

    15:00 11.06.2026

  • 46 Доротея

    5 3 Отговор
    От Кандев се отървахте, от Румен Петков не! А това е същността на проблема и воплите за борба срещу нередностите, най мекичко казано! Да бе обратното, може да се помисли, че нещо се променя! Ето го, изтъпанил се пак нагъл и остроумничи, а праща другите в Народния театър! Ако Кандев е подходящ за актьор в Народния театър, ти, Петков, си цял Болшой театър! Леко пийнал Руский Културно - информационен Център!

    15:02 11.06.2026

  • 47 дупката

    4 2 Отговор
    пиш пиш пиш пияндето пиш сам ассс

    15:03 11.06.2026

  • 48 Егати

    4 2 Отговор
    Румен Петков абе много ближеш ауспуси бе.

    15:05 11.06.2026

  • 49 Плевнски фонтан

    4 0 Отговор
    Добре, че се премести в София, че се бях усмъдел....

    15:07 11.06.2026

  • 50 А той

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    шадравана отдавна си живее под полата й! Отдавна този индивид е свързан с руската престъпна мафия. Кандев да не е следовател, че да е потулвал случай. Петрохан трябва да се разследва от международно независимо следствие. А Кандев си подаде оставката, заради калашниците, които убиха петима души. А самите калашници са подкрепили Радев! Това е казусът!

    15:07 11.06.2026

  • 51 ВРЪЩАЙ

    1 1 Отговор
    ПАРИТЕ!

    15:13 11.06.2026

  • 52 Доротея

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Аз в прапоршчик Митрофанова не виждам проблем! Нашите нагласени мутрофили, които се въртят около нея са проблем! Така се редяха на опашка да поднесат венци, китки, подаръци и сторят теманета на рождения ден на Доган! Утре сигурно пак ще се наредят в колона по един пред магнолията в Банкя! Става на 67! Те са вечни, а Кандев отиде в театър ,,Зад канала"! Бяха се снишили, изтикаха на преден план, цитирам Дончева - ,,Бившата номенклатура се подигра с народа 2 пъти! Първият, като го ограби и вторият, след като постави да го управляват своите слуги, лакеи, теляци, масажисти, сервитьори, келнери, охранители, любовници, бодигардове, шофьори, градинари, фризьори!". Сега се опасявам, че се върнаха на власт в цялото си достолепие! Олицетворение на тази класа е сам Румен Петков! Антипод на Манол Пейков, чието пиянство е културно и извисено, а не просташко!

    15:14 11.06.2026

  • 53 456

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Защо си измесляш? А покажи ,че Словакия и точно заради Русия е спряна монетата! Не можеш! И знаеш ли защо - защото НИКЪДЕ не се споменава държавата която има възражение. И ако беше малко компетентен щеше да знаеш в кой парламент с какъв номер е влязло предложение и ,че огказа излиза от там. За отказа се ПРЕДПОЛАГА АВСТРИЯ .
    И пак ще ти кажа името на държавата НЕ СЕ УПОМЕНАВА.
    Ей ,голямо бъзе от братушките имате. Все те са ви виновни.
    Колкото до Кандев ,добре че се разкара. Димитровград може ви каже ,що за полицай е бил.

    15:22 11.06.2026

  • 54 а ти кога

    4 3 Отговор
    А ти кога ще ни освободиш от себе си. Хора докато не се освободим русочервения башибозук, няма да се оправим. Съсипва живота на вас, децата ви и внуците ви. Народе до кога ще търпиш?

    15:23 11.06.2026

  • 55 до кога

    2 0 Отговор
    До кога?

    15:23 11.06.2026

  • 56 Сатанас Единотнас

    4 2 Отговор
    Един некадърен комундел ръси глупости. Ум.ри и Освободи света от себе си нещастник

    Коментиран от #65

    15:26 11.06.2026

  • 57 Цвете

    2 2 Отговор
    ТИ СТАНА НЕ ПРОЧУТ АРТИСТ, А ПРОЧУТ ДЕПУТАТ ,КОЙТО ПИКАЕ В ШАДРАВАНА НА ЦЕНТРАЛНО МЯСТО В ПЛЕВЕН.МНОГО СА ТИ ИЗИСКВАНИЯТА ,НО РАЗКАЖИ С ПРОСТИ ДУМИ, КАК ЗАБОГАТЯ ГЕОРГИ ГЕРГОВ В ПЛОВДИВ? И ТИ ЛИ СИ ВКЛЮЧЕН В " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? СНИМКАТА ТИ С МИТРОФАНОВА МОЖЕ ДА СИ Е ЗАКАЧИШ ЗА СПОМЕН.ЩО СЕ КАСАЕ ДО ПЕТРОХАН, НЕЩАТА ЩЕ ИЗОЛУВАТ ,НО СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ ЩЕ СЕ РАЗКРИЕ ПОВОДЪТ ЗА ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ .🤦‍♂️🇧🇬🤦‍♂️

    15:38 11.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 КандилкУрец

    2 3 Отговор
    Нито по ПеДрохан , нито по АлиБабАбино КанделкоВ не свърши нищо съществено. Само стойки и пози по изборите.

    15:40 11.06.2026

  • 60 Полицай с 25г стаж

    2 0 Отговор
    Може ли човек с образование История да знае повече от хора завършили висша школа на МВР и извървяли трудовия си път от най-ниското звено до върха. Защо се дава дума на такъв тип хора.Ами ясно защо.Ти Петков що мълча до сега като си толкова загрижен за обществото-помня те като министър на твое място бих се срамувал да заема подобен пост.Сега ми говориш за театри - ти явно имаш афинитет в тая посока но ще си останеш в аналите като Румен шадравана и нищо повече

    15:41 11.06.2026

  • 61 Цвете

    3 0 Отговор
    ТИ СТАНА НЕ ПРОЧУТ АРТИСТ, А ПРОЧУТ ДЕПУТАТ ,КОЙТО ПИКАЕ В ШАДРАВАНА НА ЦЕНТРАЛНО МЯСТО В ПЛЕВЕН.МНОГО СА ТИ ИЗИСКВАНИЯТА ,НО РАЗКАЖИ С ПРОСТИ ДУМИ, КАК ЗАБОГАТЯ ГЕОРГИ ГЕРГОВ В ПЛОВДИВ? И ТИ ЛИ СИ ВКЛЮЧЕН В " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ "? СНИМКАТА ТИ С МИТРОФАНОВА МОЖЕ ДА СИ Е ЗАКАЧИШ ЗА СПОМЕН.ЩО СЕ КАСАЕ ДО ПЕТРОХАН, НЕЩАТА ЩЕ ИЗОЛУВАТ ,НО СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ ЩЕ СЕ РАЗКРИЕ ПОВОДЪТ ЗА ЕКЗЕКУТИРАНИТЕ .🤦‍♂️🇧🇬🤦‍♂️

    15:41 11.06.2026

  • 62 Анонимен

    2 0 Отговор
    Мнение на жибрата

    15:43 11.06.2026

  • 63 Петев

    2 0 Отговор
    Румен Петков е ясен ,хранилката на Радев която държи връзката с Маджо и мутрите ! Точно по тази причина Георги Кандев напусна МВР! Защото именно задкулисието с лице Демерджиев опита да му налага да спре разследване свързано с тяхната Асет Мафия

    15:50 11.06.2026

  • 64 Този е

    1 0 Отговор
    един най обикновен малодушен национален предател! Хубаво е за такива да върнат смертелната!

    15:58 11.06.2026

  • 65 Не така!

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Сатанас Единотнас":

    Такива неща даже не се и помислят. Не се меси в работата на Господ, защото се връща. Обикновено на 40-я ден. Извини се пред Него, може и мислено, за да избегнеш възмездието.

    16:06 11.06.2026

  • 66 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "СестриБелнейски":

    Изветряха Белнейски отдавна.

    16:09 11.06.2026

  • 67 Крачун и Малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "СестриБелнейски":

    Кандев и Гяуров - президенти

    16:13 11.06.2026

  • 68 Демократ си

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Демократ":

    ама от кои, петроханец или грантаджия?

    16:14 11.06.2026

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