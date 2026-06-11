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Командващият силите на НАТО в Европа: Русия не търси война
  Тема: Украйна

Командващият силите на НАТО в Европа: Русия не търси война

11 Юни, 2026 22:53 1 319 64

  • алексъс гринкевич-
  • нато-
  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Тази оценка контрастира с нарастващите опасения в балтийските държави, че намаленото военно присъствие на САЩ може да отслаби възпиращата сила на НАТО и да промени изчисленията на Москва

Командващият силите на НАТО в Европа: Русия не търси война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви, че Русия "не търси конфликт", въпреки опасенията сред европейските съюзници относно потенциалните пропуски в сигурността, възникнали поради плановете на Вашингтон за изтегляне на ключови военни сили, съобщи "Файненшъл Таймс", цитиран от БТА.

Попитан за възможността от руска атака срещу балтийските държави, генерал Гринкевич отговори, че неговата роля е да гарантира, че възпиращият ефект на НАТО остава надежден и че Москва разбира, че не може да постигне военен успех срещу алианса.

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"Следя разузнавателната информация много внимателно", заяви ген. Гринкевич по време на панел на авиационното изложение ILA в Берлин. "Русия не търси конфликт... Те разбират термина "отбранителен алианс" и разбират, че ние разполагаме с редица асиметрични предимства."

Тази оценка контрастира с нарастващите опасения в балтийските държави, че намаленото военно присъствие на САЩ може да отслаби възпиращата сила на НАТО и да промени изчисленията на Москва.

Гринкевич, който също така ръководи Европейското командване на САЩ, заяви, че неговата "работа" е да гарантира, че "Русия разбира, че ако опитат нещо в балтийските държави, няма да успеят. Тъй като знаят, че няма да успеят, няма да поемат риска за нещо подобно."

Той добави: "Когато хората ме питат: „Готов ли си да се биеш тази вечер?", отговарям: "Абсолютно".

Според германския вестник "Велт" сред американските военни сили, които биха могли да бъдат изтеглени, са една ударна самолетоносачна група на САЩ и всички подводници, способни да изстрелват крилати ракети, както и редица морски патрулни самолети "Посейдон", самолети за въздушно презареждане и изтребители Ф-16 и Ф-15E.

Съкращенията са част от по-широките усилия на президента Доналд Тръмп да пренасочи американските ресурси към Азия и западното полукълбо. Вашингтон вече обяви планове за изтегляне на 5000 войници от Германия и отмяна на разполагането на батальон дългобойна артилерия, чието пристигане в страната беше планирано за по-късно тази година.

"Това е поредица от въздушни и морски способности, от които ние, САЩ, се нуждаем в случай на проблем в Тихия океан", заяви Гринкевич, потвърждавайки съкращенията за първи път.

Като командир на НАТО той заяви, че в момента разработва планове за действие при извънредни ситуации "за това, с какво бихме могли да разполагаме при определени условия или с какво може да не разполагаме", каза той.

"В краткосрочен план трябва да се съсредоточим върху неща, които можем да придобием бързо, да разгърнем бързо, да мащабираме бързо и да поддържаме във времето. И това важи за огневата мощ с голям обсег."

Миналата седмица Владимир Путин отхвърли опасенията в Европа, че Русия ще атакува страните от НАТО, като "глупости". "Това е умишлена провокация, за да се създаде заплаха, която всъщност не съществува, и да се накарат населението на техните страни да харчи повече пари за отбрана", каза той. "Това е просто абсурдно. Би било смешно, ако не беше толкова тъжно."

Гринкевич, който участва в преговорите под егидата на САЩ за постигане на примирие между Русия и Украйна, заяви, че украинските сили "със сигурност се държат достойно" на бойното поле.

"Украинците се справят доста добре", каза той. "Когато руснаците настъпват, напредъкът им е минимален, а това води до изключително високи загуби за Русия. Фронтовете са относително стабилни."


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    22 11 Отговор
    Русия завършва войните,а не ги започва.

    Коментиран от #9, #18, #44

    22:55 11.06.2026

  • 2 Дада

    9 20 Отговор
    Не търси, когато яде бой и ѝ налагаш санкции. Иначе стой та гледай

    Коментиран от #5

    22:56 11.06.2026

  • 3 Атина Палада

    17 9 Отговор
    Така е,алианса с неговите няколко гумени лодки много страхува Русия:))))

    22:59 11.06.2026

  • 4 Сатана Z

    18 7 Отговор
    Преебалтийските квази държавици исторически са съществували като пълнеж на съседите си.

    22:59 11.06.2026

  • 5 Атина Палада

    15 7 Отговор

    До коментар #2 от "Дада":

    Абе все налагаме санкции,а доклада на МВФ ,че ЕС фалира....ха ха ха от тук насетне,може да просъществува само със заеми!

    23:01 11.06.2026

  • 6 Не съм маймуна

    9 16 Отговор
    Като не иска война, що дори Русия в Украйна?!

    Коментиран от #8, #50

    23:02 11.06.2026

  • 7 Така е.

    7 15 Отговор
    Русия е изключително слаба, в една малка Украйна не успя да смени правителството, какво остава в момент на фалит да започен война срещу огромен и богат враг като НАТО. Това ще е краят на Русия.

    Коментиран от #17

    23:04 11.06.2026

  • 8 Атина Палада

    15 6 Отговор

    До коментар #6 от "Не съм маймуна":

    Меркел а след нея и Оланд ти го обясниха...

    Коментиран от #11

    23:05 11.06.2026

  • 9 Нищо не може да направи Русия.

    8 12 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Единствено се самоунищожава и най-потърпевшия от този самоубийствен процес е руския народ. Такова унижение като това на Русия, няма в цялата световна история.

    Коментиран от #23

    23:06 11.06.2026

  • 10 Тошко

    7 12 Отговор
    Русия в момента е неспособна да воюва, Русия се опитва да заеме ролята на жертвичка.
    Русия вече изглеждат жалка...

    Коментиран от #13

    23:07 11.06.2026

  • 11 Ол1гофрен,

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Пригожин го обясни от първа ръка.

    Коментиран от #21

    23:07 11.06.2026

  • 12 Град Козлодуй

    6 10 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    23:08 11.06.2026

  • 13 Антиватник

    6 10 Отговор

    До коментар #10 от "Тошко":

    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин, нито от руснаците, нито от войската им, нито от копейките.

    23:08 11.06.2026

  • 14 хихик

    9 5 Отговор
    Пак Западна пропаганда за глупаци

    23:08 11.06.2026

  • 15 да питам

    5 7 Отговор
    верно ли Русия е изгонена от Световното първенство по футбол 2026 ?

    23:09 11.06.2026

  • 16 Летец Пешеходец

    6 10 Отговор
    Русия не може да спечели срещу НАТО, поради факта, че украинците вече повече от четири години изтребват пълчищата от зомбита, които Путин изпраща срещу Украйна и на практика унищожиха десетки хиляди единици техника, която руснаците бяха натрупали преди войната- нова техника и стара наследена от СССР. Но Русия е в състояние да нападне малките Балтийски Страни. Докато В ЕС се съберат, решат и почнат да действат, крепостните ще са "овършели" Балтика. Е, така наречената "Калининградска Област", ще престане да съществува, защото НАТО ще я окупира от раз, но поразиите, които ще направят руснаците със сигурност ще са като тези в Украйна. Руснак от "преговори" и "договори" не разбира. Разбира само от бой.

    23:10 11.06.2026

  • 17 Атина Палада

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "Така е.":

    И ти къде слагаш Украйна в целият този глобален конфликт? Украйна дори не е страна в този конфликт! Само конфликта се води на територията наречена Украйна и Западняците използват украинците за пушечно месо! Толкова ! Ти да си видел Украйна да воюва? Освен пушечно месо ,всичко останало -военна техника,инструктори,висши военни са от онези,които воюват с Русия.

    Коментиран от #20

    23:10 11.06.2026

  • 18 Ъъъъъъъ

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Чакай да видим на картата къде беше Мала Токмачка.

    23:10 11.06.2026

  • 19 Робърт Бровди

    5 9 Отговор
    ВСУ вдигнаха във въздуха колона от 50 камиона с гориво и боеприпаси, опитващи се да заобиколят дроновата блокада на Крим. Украинските сили са ударили руски конвой от около 50 камиона, превозващи гориво и боеприпаси в северната част на Крим. Ударът е станал на сухопътния път през Армянск. Няма оцелели.

    23:11 11.06.2026

  • 20 Гресирана ватенка

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Да не си пила гаz😁

    Коментиран от #24

    23:12 11.06.2026

  • 21 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ол1гофрен,":

    А Ванс още от по първа ръка го обясни,както и Тръмп,както и Рубио...Или имаш къса памет?:)))

    Коментиран от #25

    23:13 11.06.2026

  • 22 Мишел

    5 6 Отговор
    "За пръв път от 23 г. насам: Отмениха концерт за Деня на Русия на Червения площад. По официална информация, решението е заради „неизвестни причини.“ Според наблюдатели, обаче, почти сигурно проявата е отменена заради заплахата от украински атаки с дронове и ракети."

    Коментиран от #27

    23:13 11.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами Русия не е зло като САЩ

    10 5 Отговор
    за да напада Европа, Но ако се натискат прекалено фашистите, няма да им прости!

    Коментиран от #30

    23:17 11.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Марко Рубио:":

    Значи Рубио воюва на фронта на страната на Русия,щом знае точната бройка.) Той сина на шефа на ЦРУ се сражаваше на страната на Русия....но загина .

    Коментиран от #41, #42

    23:22 11.06.2026

  • 35 Така е

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    А тъпанара краде и лъже и затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги го уцелва за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!

    23:23 11.06.2026

  • 36 хахахахха

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "хихи":

    няма такива в Русия,забранени са със закон,ако се срещне такова там,в най добрия случай ще се озове в спешното,това не е джендърландия(ес)

    Коментиран от #55

    23:23 11.06.2026

  • 37 У нужнико рипай бе въшлю

    2 5 Отговор

    До коментар #33 от "С трполене":

    Бръже!

    Коментиран от #38, #39, #47, #49

    23:24 11.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 д-р Гълъбова

    2 7 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    наистина сте неадекватна, лекувайте се докато не е станало още по-зле 😅

    23:27 11.06.2026

  • 42 Ол1гофрен,

    1 5 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Не е синът на шефа на ЦРУ,а на заместник шеф в Управлението по цифровите иновации.

    23:28 11.06.2026

  • 43 Да те светна

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "хихи":

    За разлика от к0чин@т@ ес,в Русия има 2 пола, мъж и жена,а по въпроса какво направиха,ами направиха това че доведоха к0чин@т@ ес до фалит!

    Коментиран от #52

    23:29 11.06.2026

  • 44 Значи

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    през февруари 2022 година някой друг, а не червен жужи започна война срещу Украйна, а?

    23:31 11.06.2026

  • 45 руската мечка

    3 6 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #48, #51, #53, #57

    23:31 11.06.2026

  • 46 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    КолежКЕ, руснаците не могат да правят пропаганда...Пропаганда правят Западняците..Западняците единствено в пропагандата са добри,защото са я правили векове наред и са се усъвършенствали! От западняците само лъжи,измами,корупция ,кражби ,пропаганда ..Колонизирали цял континент и само от кражби живееха...Последните 30 години ограбиха и Източна Европа..

    23:31 11.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 С тролене

    7 3 Отговор

    До коментар #37 от "У нужнико рипай бе въшлю":

    Все по нужниците ще рипа глупака! Сега да четат тролещите глупаци!

    Русия не е зло като САЩ за да напада Европа, Но ако се натискат прекалено фашистите, няма да им прости!

    23:33 11.06.2026

  • 50 Ма ймуна си

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не съм маймуна":

    "Нашите деца ще бъдат в училищата, а техните ще се крият в мазетата."

    Парашенка

    23:34 11.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 хахахахха

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "хихи":

    мечтай си,там никога няма да има такива недоразумения както в ж@лкия ес,такива същества в Русия нямат право да дишат!

    Коментиран от #58

    23:39 11.06.2026

  • 55 хихи

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "хахахахха":

    в Русия е пълно с джендъри, кой ви каза че няма. щом сред управляващите има толкова много представяй си сред народа какво чудо е 😅😅😅

    Коментиран от #60

    23:41 11.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 хихи

    2 5 Отговор

    До коментар #54 от "хахахахха":

    и Путин е 3полов 😅 не е ли ?

    Коментиран от #62

    23:44 11.06.2026

  • 59 Рублевка

    6 2 Отговор
    Русия не посяга на чуждото, а си иска своето.
    След като отровиха чичко Джо, както американците наричаха Сталин, бандеровците инсталираха начело на СССР украинеца Никита Хрушчов. Превзеха отвътре комунистическата партия и управляваха СССР до неговия разпад. През това време те изсмукаха икономическия потенциал на СССР, неговите пари, злато и огромни територии от съседните страни. На практика СССР беше тяхна колония.
    Владимир Владимирович Путин освободи Русия от украинското колониално иго и за пръв път народите от РФ свързаха двата края.

    23:44 11.06.2026

  • 60 хахахахха

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "хихи":

    всяка година ходя в Русия за по 5 месеца,един пед@л не съм срещнал,а камо ли 3тополов,забранени са със закон,а в джендърландия(ес) срещаш такова и3ч@дие през 50метра

    Коментиран от #61

    23:47 11.06.2026

  • 61 Именно

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "хахахахха":

    и затова много хора от джендърландия се преселиха в Русия, защото не могат да търпят такива извращения!

    23:49 11.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "хихи":

    в Русия няма такива извращения,това е запазена марка на джендърландия(ес)

    23:55 11.06.2026

  • 64 Пилотът Гошу

    1 0 Отговор
    Тоя ще го уволнят за такива приказки в разрез с онея шашавите…

    00:21 12.06.2026

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