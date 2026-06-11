Командващият силите на НАТО в Европа: Русия не търси война

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви, че Русия "не търси конфликт", въпреки опасенията сред европейските съюзници относно потенциалните пропуски в сигурността, възникнали поради плановете на Вашингтон за изтегляне на ключови военни сили, съобщи "Файненшъл Таймс", цитиран от БТА.

Попитан за възможността от руска атака срещу балтийските държави, генерал Гринкевич отговори, че неговата роля е да гарантира, че възпиращият ефект на НАТО остава надежден и че Москва разбира, че не може да постигне военен успех срещу алианса.

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"Следя разузнавателната информация много внимателно", заяви ген. Гринкевич по време на панел на авиационното изложение ILA в Берлин. "Русия не търси конфликт... Те разбират термина "отбранителен алианс" и разбират, че ние разполагаме с редица асиметрични предимства."

Тази оценка контрастира с нарастващите опасения в балтийските държави, че намаленото военно присъствие на САЩ може да отслаби възпиращата сила на НАТО и да промени изчисленията на Москва.

Гринкевич, който също така ръководи Европейското командване на САЩ, заяви, че неговата "работа" е да гарантира, че "Русия разбира, че ако опитат нещо в балтийските държави, няма да успеят. Тъй като знаят, че няма да успеят, няма да поемат риска за нещо подобно."

Той добави: "Когато хората ме питат: „Готов ли си да се биеш тази вечер?", отговарям: "Абсолютно".

Според германския вестник "Велт" сред американските военни сили, които биха могли да бъдат изтеглени, са една ударна самолетоносачна група на САЩ и всички подводници, способни да изстрелват крилати ракети, както и редица морски патрулни самолети "Посейдон", самолети за въздушно презареждане и изтребители Ф-16 и Ф-15E.

Съкращенията са част от по-широките усилия на президента Доналд Тръмп да пренасочи американските ресурси към Азия и западното полукълбо. Вашингтон вече обяви планове за изтегляне на 5000 войници от Германия и отмяна на разполагането на батальон дългобойна артилерия, чието пристигане в страната беше планирано за по-късно тази година.

"Това е поредица от въздушни и морски способности, от които ние, САЩ, се нуждаем в случай на проблем в Тихия океан", заяви Гринкевич, потвърждавайки съкращенията за първи път.

Като командир на НАТО той заяви, че в момента разработва планове за действие при извънредни ситуации "за това, с какво бихме могли да разполагаме при определени условия или с какво може да не разполагаме", каза той.

"В краткосрочен план трябва да се съсредоточим върху неща, които можем да придобием бързо, да разгърнем бързо, да мащабираме бързо и да поддържаме във времето. И това важи за огневата мощ с голям обсег."

Миналата седмица Владимир Путин отхвърли опасенията в Европа, че Русия ще атакува страните от НАТО, като "глупости". "Това е умишлена провокация, за да се създаде заплаха, която всъщност не съществува, и да се накарат населението на техните страни да харчи повече пари за отбрана", каза той. "Това е просто абсурдно. Би било смешно, ако не беше толкова тъжно."

Гринкевич, който участва в преговорите под егидата на САЩ за постигане на примирие между Русия и Украйна, заяви, че украинските сили "със сигурност се държат достойно" на бойното поле.

"Украинците се справят доста добре", каза той. "Когато руснаците настъпват, напредъкът им е минимален, а това води до изключително високи загуби за Русия. Фронтовете са относително стабилни."