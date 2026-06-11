Командващият силите на НАТО в Европа: Русия не търси война

Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви, че Русия "не търси конфликт", въпреки опасенията сред европейските съюзници относно потенциалните пропуски в сигурността, възникнали поради плановете на Вашингтон за изтегляне на ключови военни сили, съобщи "Файненшъл Таймс", цитиран от БТА.
Попитан за възможността от руска атака срещу балтийските държави, генерал Гринкевич отговори, че неговата роля е да гарантира, че възпиращият ефект на НАТО остава надежден и че Москва разбира, че не може да постигне военен успех срещу алианса.
"Следя разузнавателната информация много внимателно", заяви ген. Гринкевич по време на панел на авиационното изложение ILA в Берлин. "Русия не търси конфликт... Те разбират термина "отбранителен алианс" и разбират, че ние разполагаме с редица асиметрични предимства."
Тази оценка контрастира с нарастващите опасения в балтийските държави, че намаленото военно присъствие на САЩ може да отслаби възпиращата сила на НАТО и да промени изчисленията на Москва.
Гринкевич, който също така ръководи Европейското командване на САЩ, заяви, че неговата "работа" е да гарантира, че "Русия разбира, че ако опитат нещо в балтийските държави, няма да успеят. Тъй като знаят, че няма да успеят, няма да поемат риска за нещо подобно."
Той добави: "Когато хората ме питат: „Готов ли си да се биеш тази вечер?", отговарям: "Абсолютно".
Според германския вестник "Велт" сред американските военни сили, които биха могли да бъдат изтеглени, са една ударна самолетоносачна група на САЩ и всички подводници, способни да изстрелват крилати ракети, както и редица морски патрулни самолети "Посейдон", самолети за въздушно презареждане и изтребители Ф-16 и Ф-15E.
Съкращенията са част от по-широките усилия на президента Доналд Тръмп да пренасочи американските ресурси към Азия и западното полукълбо. Вашингтон вече обяви планове за изтегляне на 5000 войници от Германия и отмяна на разполагането на батальон дългобойна артилерия, чието пристигане в страната беше планирано за по-късно тази година.
"Това е поредица от въздушни и морски способности, от които ние, САЩ, се нуждаем в случай на проблем в Тихия океан", заяви Гринкевич, потвърждавайки съкращенията за първи път.
Като командир на НАТО той заяви, че в момента разработва планове за действие при извънредни ситуации "за това, с какво бихме могли да разполагаме при определени условия или с какво може да не разполагаме", каза той.
"В краткосрочен план трябва да се съсредоточим върху неща, които можем да придобием бързо, да разгърнем бързо, да мащабираме бързо и да поддържаме във времето. И това важи за огневата мощ с голям обсег."
Миналата седмица Владимир Путин отхвърли опасенията в Европа, че Русия ще атакува страните от НАТО, като "глупости". "Това е умишлена провокация, за да се създаде заплаха, която всъщност не съществува, и да се накарат населението на техните страни да харчи повече пари за отбрана", каза той. "Това е просто абсурдно. Би било смешно, ако не беше толкова тъжно."
Гринкевич, който участва в преговорите под егидата на САЩ за постигане на примирие между Русия и Украйна, заяви, че украинските сили "със сигурност се държат достойно" на бойното поле.
"Украинците се справят доста добре", каза той. "Когато руснаците настъпват, напредъкът им е минимален, а това води до изключително високи загуби за Русия. Фронтовете са относително стабилни."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #9, #18, #44
22:55 11.06.2026
2 Дада
Коментиран от #5
22:56 11.06.2026
3 Атина Палада
22:59 11.06.2026
4 Сатана Z
22:59 11.06.2026
5 Атина Палада
До коментар #2 от "Дада":Абе все налагаме санкции,а доклада на МВФ ,че ЕС фалира....ха ха ха от тук насетне,може да просъществува само със заеми!
23:01 11.06.2026
6 Не съм маймуна
Коментиран от #8, #50
23:02 11.06.2026
7 Така е.
Коментиран от #17
23:04 11.06.2026
8 Атина Палада
До коментар #6 от "Не съм маймуна":Меркел а след нея и Оланд ти го обясниха...
Коментиран от #11
23:05 11.06.2026
9 Нищо не може да направи Русия.
До коментар #1 от "Сатана Z":Единствено се самоунищожава и най-потърпевшия от този самоубийствен процес е руския народ. Такова унижение като това на Русия, няма в цялата световна история.
Коментиран от #23
23:06 11.06.2026
10 Тошко
Русия вече изглеждат жалка...
Коментиран от #13
23:07 11.06.2026
11 Ол1гофрен,
До коментар #8 от "Атина Палада":Пригожин го обясни от първа ръка.
Коментиран от #21
23:07 11.06.2026
12 Град Козлодуй
23:08 11.06.2026
13 Антиватник
До коментар #10 от "Тошко":Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин, нито от руснаците, нито от войската им, нито от копейките.
23:08 11.06.2026
14 хихик
23:08 11.06.2026
15 да питам
23:09 11.06.2026
16 Летец Пешеходец
23:10 11.06.2026
17 Атина Палада
До коментар #7 от "Така е.":И ти къде слагаш Украйна в целият този глобален конфликт? Украйна дори не е страна в този конфликт! Само конфликта се води на територията наречена Украйна и Западняците използват украинците за пушечно месо! Толкова ! Ти да си видел Украйна да воюва? Освен пушечно месо ,всичко останало -военна техника,инструктори,висши военни са от онези,които воюват с Русия.
Коментиран от #20
23:10 11.06.2026
18 Ъъъъъъъ
До коментар #1 от "Сатана Z":Чакай да видим на картата къде беше Мала Токмачка.
23:10 11.06.2026
19 Робърт Бровди
23:11 11.06.2026
20 Гресирана ватенка
До коментар #17 от "Атина Палада":Да не си пила гаz😁
Коментиран от #24
23:12 11.06.2026
21 Атина Палада
До коментар #11 от "Ол1гофрен,":А Ванс още от по първа ръка го обясни,както и Тръмп,както и Рубио...Или имаш къса памет?:)))
Коментиран от #25
23:13 11.06.2026
22 Мишел
Коментиран от #27
23:13 11.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами Русия не е зло като САЩ
Коментиран от #30
23:17 11.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
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34 Атина Палада
До коментар #25 от "Марко Рубио:":Значи Рубио воюва на фронта на страната на Русия,щом знае точната бройка.) Той сина на шефа на ЦРУ се сражаваше на страната на Русия....но загина .
Коментиран от #41, #42
23:22 11.06.2026
35 Така е
До коментар #31 от "Атина Палада":А тъпанара краде и лъже и затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги го уцелва за евтини лъжи и глупава пропаганда срещу Русия!
23:23 11.06.2026
36 хахахахха
До коментар #28 от "хихи":няма такива в Русия,забранени са със закон,ако се срещне такова там,в най добрия случай ще се озове в спешното,това не е джендърландия(ес)
Коментиран от #55
23:23 11.06.2026
37 У нужнико рипай бе въшлю
До коментар #33 от "С трполене":Бръже!
Коментиран от #38, #39, #47, #49
23:24 11.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 д-р Гълъбова
До коментар #34 от "Атина Палада":наистина сте неадекватна, лекувайте се докато не е станало още по-зле 😅
23:27 11.06.2026
42 Ол1гофрен,
До коментар #34 от "Атина Палада":Не е синът на шефа на ЦРУ,а на заместник шеф в Управлението по цифровите иновации.
23:28 11.06.2026
43 Да те светна
До коментар #28 от "хихи":За разлика от к0чин@т@ ес,в Русия има 2 пола, мъж и жена,а по въпроса какво направиха,ами направиха това че доведоха к0чин@т@ ес до фалит!
Коментиран от #52
23:29 11.06.2026
44 Значи
До коментар #1 от "Сатана Z":през февруари 2022 година някой друг, а не червен жужи започна война срещу Украйна, а?
23:31 11.06.2026
45 руската мечка
Коментиран от #48, #51, #53, #57
23:31 11.06.2026
46 Атина Палада
До коментар #31 от "Атина Палада":КолежКЕ, руснаците не могат да правят пропаганда...Пропаганда правят Западняците..Западняците единствено в пропагандата са добри,защото са я правили векове наред и са се усъвършенствали! От западняците само лъжи,измами,корупция ,кражби ,пропаганда ..Колонизирали цял континент и само от кражби живееха...Последните 30 години ограбиха и Източна Европа..
23:31 11.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 С тролене
До коментар #37 от "У нужнико рипай бе въшлю":Все по нужниците ще рипа глупака! Сега да четат тролещите глупаци!
Русия не е зло като САЩ за да напада Европа, Но ако се натискат прекалено фашистите, няма да им прости!
23:33 11.06.2026
50 Ма ймуна си
До коментар #6 от "Не съм маймуна":"Нашите деца ще бъдат в училищата, а техните ще се крият в мазетата."
Парашенка
23:34 11.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
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53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 хахахахха
До коментар #52 от "хихи":мечтай си,там никога няма да има такива недоразумения както в ж@лкия ес,такива същества в Русия нямат право да дишат!
Коментиран от #58
23:39 11.06.2026
55 хихи
До коментар #36 от "хахахахха":в Русия е пълно с джендъри, кой ви каза че няма. щом сред управляващите има толкова много представяй си сред народа какво чудо е 😅😅😅
Коментиран от #60
23:41 11.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 хихи
До коментар #54 от "хахахахха":и Путин е 3полов 😅 не е ли ?
Коментиран от #62
23:44 11.06.2026
59 Рублевка
След като отровиха чичко Джо, както американците наричаха Сталин, бандеровците инсталираха начело на СССР украинеца Никита Хрушчов. Превзеха отвътре комунистическата партия и управляваха СССР до неговия разпад. През това време те изсмукаха икономическия потенциал на СССР, неговите пари, злато и огромни територии от съседните страни. На практика СССР беше тяхна колония.
Владимир Владимирович Путин освободи Русия от украинското колониално иго и за пръв път народите от РФ свързаха двата края.
23:44 11.06.2026
60 хахахахха
До коментар #55 от "хихи":всяка година ходя в Русия за по 5 месеца,един пед@л не съм срещнал,а камо ли 3тополов,забранени са със закон,а в джендърландия(ес) срещаш такова и3ч@дие през 50метра
Коментиран от #61
23:47 11.06.2026
61 Именно
До коментар #60 от "хахахахха":и затова много хора от джендърландия се преселиха в Русия, защото не могат да търпят такива извращения!
23:49 11.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 АЕ СЕДМОПОЛОВОТО
До коментар #56 от "хихи":в Русия няма такива извращения,това е запазена марка на джендърландия(ес)
23:55 11.06.2026
64 Пилотът Гошу
00:21 12.06.2026