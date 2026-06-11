Лошото момче на Кремъл: Западът иска напълно да унищожи всичко руско

Западът води хибридна война срещу Русия, като се опитва не просто да "отмени“ нейната култура, а буквално да унищожи всичко руско. Това заяви председателят на "Единна Русия“ Дмитрий Медведев на заседание на експертния съвет за изготвяне на новата народна програма, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Вече изтъкнах, че живеем в условия на безпрецедентен натиск, но той не е само икономически. Това е и информационен натиск, при това координиран и изключително активен. Ако използваме техните термини – това е елемент от хибридната война срещу страната ни“, посочва Медведев.
"Може би преди нашите опоненти не са придавали такова значение на това, но сега се възползват много активно от него. Това са напълно очевидни, но същевременно удивителни неща: опити да се отмени културата ни, дори не просто да се спре общуването със страната ни, а именно да се отмени културата ни. Да се унищожи всичко руско в широкия смисъл на думата – и етнически руското, и общоруското, многонационалното“, отбелязва Медведев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абсурдистан
Коментиран от #17, #65, #98
18:20 11.06.2026
2 Сталин
Коментиран от #7
18:21 11.06.2026
3 Кой
Коментиран от #10, #16
18:21 11.06.2026
4 Швейк
18:22 11.06.2026
5 доктор
Коментиран от #38
18:23 11.06.2026
6 Бялджип
Коментиран от #12, #24, #28, #73
18:24 11.06.2026
7 Ол1гофрен,
До коментар #2 от "Сталин":Сащ не са ли Запада?
18:24 11.06.2026
8 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #37
18:24 11.06.2026
9 Пет
18:25 11.06.2026
10 гост
До коментар #3 от "Кой":Като гледаш тоя човешки отпадък, дето се прави на коментатор как да не искаш да унищожиш всичко руско. Че това е единствения начин човечеството да се отърве от вредители по- лоши от чума и холера !!
Коментиран от #25
18:25 11.06.2026
11 Е до там води
Тоа повръщок га а го у тепаш, ..се е касно..
И тиа у.. Роди сите са такива..
Пуу.. дее ба
Коментиран от #18
18:26 11.06.2026
12 Да обобщим
До коментар #6 от "Бялджип":Русофилите са най-големите русофоби.Кефят се на путлер, а той изпрати на смърт над милион руснаци.Не ли?
18:27 11.06.2026
13 Екзорсиста
Коментиран от #112
18:28 11.06.2026
14 Как
Коментиран от #47, #51
18:29 11.06.2026
15 Баба Радка
Коментиран от #21
18:29 11.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ами спрете
До коментар #1 от "Абсурдистан":алкохола, г-н Обсрадистан...
18:30 11.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аз съм веган
18:30 11.06.2026
20 Аз съм веган
Коментиран от #23
18:30 11.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Лондон
18:31 11.06.2026
23 Ха ХаХа
До коментар #20 от "Аз съм веган":Ти Сибир ще доживееш на 200%
Коментиран от #32, #104
18:31 11.06.2026
24 гост
До коментар #6 от "Бялджип":Честно , ти си въобразяваш , че тоя алкашправи нещо друго , освен да чете написани му от Путлерските пиари речи ?? За да си заслужи дозата и службичката ?? Все си мислех , че копейките сте останали поне с базови наченки на мисъл !!
Коментиран от #29, #55
18:31 11.06.2026
25 Гост
До коментар #10 от "гост":Кво унищожаваш бе педд даллл,сигурно даже и г3аа не можеш както трябва да си обършеш .
18:32 11.06.2026
26 Наблюдател
18:32 11.06.2026
27 ??!!!
Като проскубана дърта гарга.
18:33 11.06.2026
28 Сорос
До коментар #6 от "Бялджип":Този не е руснак. А евреин. Като Шаломов. Руснаците мрат на фронта за шайка крадливи руски евреи
Коментиран от #39
18:33 11.06.2026
29 Дългият
До коментар #24 от "гост":Що не си Е.П.М .,да не го правя аз?
18:34 11.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Руската грешка
Ако ги бе прочел, нямаше да даваш хиляди жертви, да плащаш Съединението с 86 млн.златни франка и да създаваш Търновската конституция
Коментиран от #45
18:36 11.06.2026
34 Бай Араб
18:37 11.06.2026
35 тхйт
18:37 11.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ХА ХА
До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":Повече ме кефиш като Оракула от Делфи ,звездоброец на братя Галеви .Когато ти бяха грешни прогнозите ,гардовете му оду пваха ли ти яко Дупницата с хастара навън 😂😂😂?
18:38 11.06.2026
38 Сталин
До коментар #5 от "доктор":Кой освободи България.
Коментиран от #43, #54
18:38 11.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #31 от "Начи...тва":Лапуркай бе тръбар ,кво ми мучиш ,мррршоо ,нали Сливков беше !
18:39 11.06.2026
41 Тактическо отстъпление
18:39 11.06.2026
42 Сатанас Единотнас
Коментиран от #44, #52
18:40 11.06.2026
43 Ол1гофрен,
До коментар #38 от "Сталин":Путин.Не знаеш ли че Путин се е бил на Шипка?
18:40 11.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Малиии шо си ПроЗДТ ...
До коментар #33 от "Руската грешка":АааааааХахахаха
От цела ЕВРОПА, само монголяк Татарските роби... москалья са ПРОТИВ съединението на княжество България и Източна Румелия, Мало умен пе... ДАЛ
АааааааХахахаха
М арш ле ти зае.. Ба фут ката май чина
Коментиран от #56
18:41 11.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Боа
До коментар #14 от "Как":Припомни как турци те налагаха тук,в България?
18:42 11.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Демокрацията е лъжа!
До коментар #14 от "Как":Как никой да не иска, като всички миндили учат английски, за да могат качествено да обгрижват новите си господари по всякакви възможни начини.
18:44 11.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гуру Гарабед
18:45 11.06.2026
54 България
До коментар #38 от "Сталин":Украинските, Финландските, Румънските,Полските воини със Великите Български отряди!
Прид урак!
Ха-ха-ха
18:46 11.06.2026
55 Атина Палада
До коментар #24 от "гост":Най глупов@тият тролеи тук си ти:)) Не се шегувам! Това е истината!
Коментиран от #62
18:46 11.06.2026
56 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #45 от "Малиии шо си ПроЗДТ ...":Лап Пай У Йоттт бре Славков,благоевградски хъесосс,кво ми пелтечиш !
18:46 11.06.2026
57 Митяяя....офцъ метилява
18:46 11.06.2026
58 Бай Араб
Коментиран от #64
18:47 11.06.2026
59 Е па то е ясно и доказано
18:47 11.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Гост
18:48 11.06.2026
62 така ли бе
До коментар #55 от "Атина Палада":ла йно?
18:48 11.06.2026
63 Коко
Да не е предозирал?
Коментиран от #69, #75
18:49 11.06.2026
64 Нали си знаеш...
До коментар #58 от "Бай Араб":Ти НЕ СИ УМЕН...
Коментиран от #76
18:50 11.06.2026
65 Зелено-абсурдистанско наркоманче
До коментар #1 от "Абсурдистан":Прекомерната употреба на наркотици убива мозъчните клетки и води до пълно оглупяване.
18:50 11.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Гост
18:51 11.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хоп-троп
Коментиран от #74, #82
18:53 11.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Копейките по цял ден пишат тук.
Коментиран от #79, #84
18:53 11.06.2026
73 Да бе
До коментар #6 от "Бялджип":Ако имаше желание Русия да бъде унищожена, то тя щеше да бъде унищожена, но тя просто ще се самоунищожи! Процеса вече е необратим! Има една поговорка: Пази ме Господи от приятелите ми, от враговете ми сам ще се пазя!
Коментиран от #118
18:53 11.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Зеленият наркоман отиде в САЩ...
До коментар #63 от "Коко":...,да се скара на Тръмп,че му забавя доставките на ракети ,,Патриот"...!
Коментиран от #83
18:54 11.06.2026
76 Бай Араб
До коментар #64 от "Нали си знаеш...":Умните са в Русия .Или са гладни или са убити.
18:55 11.06.2026
77 Родина
геноцида над целият свят ? Кой ?
Коментиран от #90
18:55 11.06.2026
78 Еми да
Няма такава бира при тях. Те искат вас да ви няма! Нали видяхте? Над 50 страни се организираха и помагат на фашистите, вас да ви няма!
18:55 11.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Бай Араб
Коментиран от #87
18:56 11.06.2026
81 Оня с парчето
До коментар #74 от "Бозухарев":Ти го намаам в г300 и щии хвръкнат фаровете като на мазда х3
Коментиран от #103
18:57 11.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Коко
До коментар #75 от "Зеленият наркоман отиде в САЩ...":Отишъл- казваш при Тръмп. Ама нещо да не се изгубил по пътя. Няма го по световните новини
Коментиран от #95
18:58 11.06.2026
84 ЯСНО!
До коментар #72 от "Копейките по цял ден пишат тук.":Знаеш по себе си!
Защото това го папагалиш нон-стоп и после се отчиташ на сексоложката-Олеся...!
18:58 11.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Слава на Русия
Коментиран от #92
18:59 11.06.2026
87 Айде ся
До коментар #80 от "Бай Араб":При хомо дружинката на оня с меките кунки --- Сидера!
Хихихихихи
19:00 11.06.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Бай Араб
До коментар #79 от "Пешо":Ами от Митрофанова получават средства,без пари кой ще седне по цял ден да пише,, и Крим е руски,, и ,,искам да смуча на Путин,, или ,, Води ни Путине ,,
Коментиран от #91
19:00 11.06.2026
90 Няма да има
До коментар #77 от "Родина":такъв сценарии... Те от тъпизъм и злоба сами ще се нулират и целият свят, заедно с тях! Вече изкуствени интелекти ден и нощ по света се развиват с цел "западналите да владеят цял свят", "те великите", "да владеят света с помоща на тази съвсем нова технология..."! НО, пропускат нещо много важно! ИИ-та по света вече са "изпуснати""! Скоро те ще превземат властта над цял свят и хората ще бъдат премахнати, като "излишни"! Англосакси или квито и да е, за ИИ те всичките са излишни! Та до тука с тези психопати, които зациклили в техният вроден фашизъм довеждат планетата до тука!
19:00 11.06.2026
91 Коко
До коментар #89 от "Бай Араб":Въпросът беше. Как? Не от кого. Руснаците си имат копейки. В европа си имаме евро.
Как се получават евро от копейки?
Ама ако знаеше щеше да си зает до получаваш евро.
19:04 11.06.2026
92 Дека е таа...пе дерУсия
До коментар #86 от "Слава на Русия":Ма не грмотник?!?
Московия СДО хла! пе деРоссийската Империя -- ТОЖЕ! СССР -- СДО хла!!
Монголо-Мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ...ско ро
Хихихихихи
19:04 11.06.2026
93 Милен
19:04 11.06.2026
94 Ха ХаХа
До коментар #71 от "Мирингясов":Боклук 300%
Коментиран от #100
19:05 11.06.2026
95 Брендо
До коментар #83 от "Коко":По пътя за САЩ,се отби при мен,че му свършило белото...
19:08 11.06.2026
96 Няма край
19:09 11.06.2026
97 Шивичев
19:10 11.06.2026
98 Това
До коментар #1 от "Абсурдистан":е безспорен факт.
19:10 11.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Варколов
До коментар #94 от "Ха ХаХа":См.очи тиня и се з.адави пу.тлероид
19:11 11.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Волволинов
До коментар #81 от "Оня с парчето":Да се намааш в мантинела и жив да изг.ориш ,пу.тлероид крастав.
Коментиран от #121
19:13 11.06.2026
104 Град Козлодуй
До коментар #23 от "Ха ХаХа":Сибир отдавна е продаден на Китай.
19:15 11.06.2026
105 Рублевка
Като няма какво да кажат за него по същество, враговете на Русия го обвиняват в пиянство.
Коментиран от #107, #108, #116
19:16 11.06.2026
106 Ми да
19:18 11.06.2026
107 Чиниш ми се
До коментар #105 от "Рублевка":Дърт минедчия.
19:19 11.06.2026
108 даааа
До коментар #105 от "Рублевка":даже му личи на кой спорт е майстор . вдигане на бутилка
Коментиран от #115
19:19 11.06.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Хм Хм
Винаги с претенции да са представители на всичко славянско, при положение, че единствените им славяни са украинците.
И както беше приказката "Първо всичко руско е славянско, после всичко славянско е руско".
Коментиран от #125
19:20 11.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Пиночет
До коментар #13 от "Екзорсиста":Медведев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!
19:23 11.06.2026
113 Гост
19:23 11.06.2026
114 За това
Коментиран от #117
19:23 11.06.2026
115 Атина Палада
До коментар #108 от "даааа":По добре бутилка алкохол,отколкото с бели нослета като нашите Евролидери..Тук един петроханец написал,че алкохола убивал мозъчните клетки,но мога да му кажа ,че н@ркоти..ците убиват мозъчните клетки и ставаш зеленчук а не алкохола ...
Коментиран от #120, #131
19:25 11.06.2026
116 да питам
До коментар #105 от "Рублевка":А защо тогава мозъка му е по-малък от на гугутка ?
19:25 11.06.2026
117 Касата
До коментар #114 от "За това":Всички знаят че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
Коментиран от #124
19:27 11.06.2026
118 Да те светна
До коментар #73 от "Да бе":Ако я няма Русия няма да има живо същество на планетата!
Коментиран от #123
19:27 11.06.2026
119 Ачо
19:28 11.06.2026
120 Жик так
До коментар #115 от "Атина Палада":Кремълските боклуци се наливат с алкохол и сутрин изтрезнят с бело.
Коментиран от #130
19:29 11.06.2026
121 Оня с парчето
До коментар #103 от "Волволинов":Кълнеш не кълнеш кат дрта тсси ганка ,тиго намаам яко в дивия ,тии изфръкнат фаровете ,отворенгяс !
19:29 11.06.2026
122 малко истински факти
19:29 11.06.2026
123 Българин
До коментар #118 от "Да те светна":На никой не му пука за миризливите руски смотаняци и палячовци, защото всички ние ги смятаме за добитък!
Коментиран от #129
19:29 11.06.2026
124 Бъркаш се
До коментар #117 от "Касата":всички знаят че джендърите са в джендърландия(ес),в Русия такива тв@ри са забранени със закон,ако видят такова недоразумение на улицата в най добрия случай то се оказва в спешното
Коментиран от #132
19:30 11.06.2026
125 Атина Палада
До коментар #110 от "Хм Хм":И кой нареди на Брюксел да отхвърлят българската азбука на евро монетата? Да не би да твърдиш,че Русия нарежда на Брюксел? Брюксел (ЕС) отказа да приеме и християнството (православието) като част от идентичността на ЕС! И това ли Русия е наредила на Брюксел? Абе ти да не твърдиш,че Русия управлява Урсула и Ко?
Коментиран от #127
19:30 11.06.2026
126 Констатация
19:32 11.06.2026
127 Ами да!
До коментар #125 от "Атина Палада":Русия не може да управлява собствената си кочина.
19:32 11.06.2026
128 стоян
19:32 11.06.2026
129 Трепя русофоби
До коментар #123 от "Българин":всички русофоби ще бъдете публично и3треп@ни заедно с поколението си,а продажните драскачи ви чака още по тежка съдба!
19:32 11.06.2026
130 Атина Палада
До коментар #120 от "Жик так":Видяхме във влака за Киев кои изтрезняват с бело:)))
Коментиран от #133
19:33 11.06.2026
131 Пенсионер 69 годишен
До коментар #115 от "Атина Палада":Прадядо ми и прабаба ми сядаха да вечерят с шише от олио, пълно с червено винце и шише от лимонада, пълно с жълта ракийка. Живяха и двамата по 98 години и до последно бяха здрави. Починаха, защото му беше дошло времето.
Дядо и баба и те си пийваха вечер, но живяха по 70 години, защото вече имаше радиация от Чернобил и от ядрените опити. Това скъси живота на всички. Много боледуваха и се мъчиха, докато се споминат.
19:33 11.06.2026
132 Касата
До коментар #124 от "Бъркаш се":Само джендъри, палячовци и меки китки биха нападнали друга държава,и да убиват хора!
19:34 11.06.2026
133 Видяла си ми ми де довият
До коментар #130 от "Атина Палада":Видяла си за квото ти плащат.
19:34 11.06.2026