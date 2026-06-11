Лошото момче на Кремъл: Западът иска напълно да унищожи всичко руско

Западът води хибридна война срещу Русия, като се опитва не просто да "отмени“ нейната култура, а буквално да унищожи всичко руско. Това заяви председателят на "Единна Русия“ Дмитрий Медведев на заседание на експертния съвет за изготвяне на новата народна програма, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Вече изтъкнах, че живеем в условия на безпрецедентен натиск, но той не е само икономически. Това е и информационен натиск, при това координиран и изключително активен. Ако използваме техните термини – това е елемент от хибридната война срещу страната ни“, посочва Медведев.

"Може би преди нашите опоненти не са придавали такова значение на това, но сега се възползват много активно от него. Това са напълно очевидни, но същевременно удивителни неща: опити да се отмени културата ни, дори не просто да се спре общуването със страната ни, а именно да се отмени културата ни. Да се унищожи всичко руско в широкия смисъл на думата – и етнически руското, и общоруското, многонационалното“, отбелязва Медведев.