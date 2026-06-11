Новини
Свят »
Русия »
Лошото момче на Кремъл: Западът иска напълно да унищожи всичко руско

Лошото момче на Кремъл: Западът иска напълно да унищожи всичко руско

11 Юни, 2026 18:18 1 344 133

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • петрол

Ако използваме техните термини – това е елемент от хибридната война срещу страната ни, посочва Дмитрий Медведев

Лошото момче на Кремъл: Западът иска напълно да унищожи всичко руско - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Западът води хибридна война срещу Русия, като се опитва не просто да "отмени“ нейната култура, а буквално да унищожи всичко руско. Това заяви председателят на "Единна Русия“ Дмитрий Медведев на заседание на експертния съвет за изготвяне на новата народна програма, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Вече изтъкнах, че живеем в условия на безпрецедентен натиск, но той не е само икономически. Това е и информационен натиск, при това координиран и изключително активен. Ако използваме техните термини – това е елемент от хибридната война срещу страната ни“, посочва Медведев.

"Може би преди нашите опоненти не са придавали такова значение на това, но сега се възползват много активно от него. Това са напълно очевидни, но същевременно удивителни неща: опити да се отмени културата ни, дори не просто да се спре общуването със страната ни, а именно да се отмени културата ни. Да се унищожи всичко руско в широкия смисъл на думата – и етнически руското, и общоруското, многонационалното“, отбелязва Медведев.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсурдистан

    35 29 Отговор
    Прекомерната употреба на алкохол убива мозъчните клетки и води до пълно оглупяване.

    Коментиран от #17, #65, #98

    18:20 11.06.2026

  • 2 Сталин

    18 22 Отговор
    Обратно е запада се самоунищожава. САЩ печелят.

    Коментиран от #7

    18:21 11.06.2026

  • 3 Кой

    38 30 Отговор
    Ами да, от вас няма полза за света. И без вас ще има петрол, но поне няма да има войни, нещастна държава...

    Коментиран от #10, #16

    18:21 11.06.2026

  • 4 Швейк

    23 21 Отговор
    Путин вече почти е успял

    18:22 11.06.2026

  • 5 доктор

    26 30 Отговор
    Руска нация няма.

    Коментиран от #38

    18:23 11.06.2026

  • 6 Бялджип

    34 26 Отговор
    Тук върлува бясна русофобия и думите на Медведев им застават като кост в гърлото. Но руснакът е прав! И то добре, че не е президента той, а Путин. Защото с такива русофобска Европа щеше да види кон боб яде ли...?

    Коментиран от #12, #24, #28, #73

    18:24 11.06.2026

  • 7 Ол1гофрен,

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Сащ не са ли Запада?

    18:24 11.06.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    14 20 Отговор
    У Ромсiа сичко е крадено! Даже ичкията са им е докарали од гнилия Запад! Само стервалъко е нихен табиет.

    Коментиран от #37

    18:24 11.06.2026

  • 9 Пет

    14 14 Отговор
    Справедливост по украински! Елитният батальон К-2 ликвидира руския офицер Наран Очир-Горяев – същият, който нагло рапортуваше на Путин за окупирането на Сиверск. ВСУ доказаха за пореден път: нито един окупатор и военнопрестъпник няма да избегне възмездието. Слава на Украйна!

    18:25 11.06.2026

  • 10 гост

    27 21 Отговор

    До коментар #3 от "Кой":

    Като гледаш тоя човешки отпадък, дето се прави на коментатор как да не искаш да унищожиш всичко руско. Че това е единствения начин човечеството да се отърве от вредители по- лоши от чума и холера !!

    Коментиран от #25

    18:25 11.06.2026

  • 11 Е до там води

    20 18 Отговор
    Тва пусто пиенье! Де.. Биле, Алкашоре и полу човеци!
    Тоа повръщок га а го у тепаш, ..се е касно..
    И тиа у.. Роди сите са такива..
    Пуу.. дее ба

    Коментиран от #18

    18:26 11.06.2026

  • 12 Да обобщим

    25 17 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Русофилите са най-големите русофоби.Кефят се на путлер, а той изпрати на смърт над милион руснаци.Не ли?

    18:27 11.06.2026

  • 13 Екзорсиста

    17 17 Отговор
    Нашите небинарни козяци когато видят статия за Медведев ги обзема бяс и ги обладават зли духове и халл.катта 🎯 им почва бясно да пулсира .Единственото сигурно лечение е ръгането с дебел заоблен кол намазан с маз в дирр.никка за прогонване на злите духове .

    Коментиран от #112

    18:28 11.06.2026

  • 14 Как

    16 15 Отговор
    Никой не иска силово наложена култура и език. Че и имперско поведение с държавите!

    Коментиран от #47, #51

    18:29 11.06.2026

  • 15 Баба Радка

    17 18 Отговор
    Този да спре пиенето,че се е побъркал вече.

    Коментиран от #21

    18:29 11.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ами спрете

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдистан":

    алкохола, г-н Обсрадистан...

    18:30 11.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аз съм веган

    12 15 Отговор
    Думата Медведев отново от сутринта. Дано доживее Хага

    18:30 11.06.2026

  • 20 Аз съм веган

    7 17 Отговор
    Думата Медведев отново от сутринта. Дано доживее Хага

    Коментиран от #23

    18:30 11.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лондон

    12 12 Отговор
    Митаче , пак ли бе мойто момче , не си изтрезнял:))))))

    18:31 11.06.2026

  • 23 Ха ХаХа

    9 3 Отговор

    До коментар #20 от "Аз съм веган":

    Ти Сибир ще доживееш на 200%

    Коментиран от #32, #104

    18:31 11.06.2026

  • 24 гост

    10 16 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Честно , ти си въобразяваш , че тоя алкашправи нещо друго , освен да чете написани му от Путлерските пиари речи ?? За да си заслужи дозата и службичката ?? Все си мислех , че копейките сте останали поне с базови наченки на мисъл !!

    Коментиран от #29, #55

    18:31 11.06.2026

  • 25 Гост

    9 6 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Кво унищожаваш бе педд даллл,сигурно даже и г3аа не можеш както трябва да си обършеш .

    18:32 11.06.2026

  • 26 Наблюдател

    6 9 Отговор
    Повечето наблюдатели смятат, че Медведев не изтрезнява и затова ги говори и пише такива. Пък мен ми се струва, че Путин го използва за плашило, Медведев лош, пък той един такъв добър.

    18:32 11.06.2026

  • 27 ??!!!

    6 10 Отговор
    Как изглежда дърта копейка когато прочете коментар анти Путин?
    Като проскубана дърта гарга.

    18:33 11.06.2026

  • 28 Сорос

    9 16 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Този не е руснак. А евреин. Като Шаломов. Руснаците мрат на фронта за шайка крадливи руски евреи

    Коментиран от #39

    18:33 11.06.2026

  • 29 Дългият

    11 3 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Що не си Е.П.М .,да не го правя аз?

    18:34 11.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руската грешка

    6 10 Отговор
    Императоре Александър 2, защо не прочете Законите на Хан Крум, за да ти е ясно, колко крадливо,лъжливо и предателско е българското племе.
    Ако ги бе прочел, нямаше да даваш хиляди жертви, да плащаш Съединението с 86 млн.златни франка и да създаваш Търновската конституция

    Коментиран от #45

    18:36 11.06.2026

  • 34 Бай Араб

    5 12 Отговор
    Санкциите срещу Русия не работят а и БРИКС е много мощна икономическа общност.Граждани на РФ нямат работа в Европа.Относно културата на Русия - убийства и грабежи никой не се интересува.

    18:37 11.06.2026

  • 35 тхйт

    6 7 Отговор
    Димка си иска водката!

    18:37 11.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ХА ХА

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Повече ме кефиш като Оракула от Делфи ,звездоброец на братя Галеви .Когато ти бяха грешни прогнозите ,гардовете му оду пваха ли ти яко Дупницата с хастара навън 😂😂😂?

    18:38 11.06.2026

  • 38 Сталин

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "доктор":

    Кой освободи България.

    Коментиран от #43, #54

    18:38 11.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Начи...тва":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми мучиш ,мррршоо ,нали Сливков беше !

    18:39 11.06.2026

  • 41 Тактическо отстъпление

    4 11 Отговор
    Украйна блокира доставките на Крим и сега бу керното посмешище няма полезен ход освен да избяга от Крим, както избяга позорно с "армията" си от Херсон.

    18:39 11.06.2026

  • 42 Сатанас Единотнас

    6 11 Отговор
    Пияница и наркоман. Стана ли ви ясно че никой не виска бе просяк. Умствено недоразвити примитиви и алкохолици спрели всякакво развитие. Защо му е на света да говори с вас??допотопни колонизатори и грабители.

    Коментиран от #44, #52

    18:40 11.06.2026

  • 43 Ол1гофрен,

    5 12 Отговор

    До коментар #38 от "Сталин":

    Путин.Не знаеш ли че Путин се е бил на Шипка?

    18:40 11.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Малиии шо си ПроЗДТ ...

    8 4 Отговор

    До коментар #33 от "Руската грешка":

    АааааааХахахаха
    От цела ЕВРОПА, само монголяк Татарските роби... москалья са ПРОТИВ съединението на княжество България и Източна Румелия, Мало умен пе... ДАЛ
    АааааааХахахаха
    М арш ле ти зае.. Ба фут ката май чина

    Коментиран от #56

    18:41 11.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Боа

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Как":

    Припомни как турци те налагаха тук,в България?

    18:42 11.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Демокрацията е лъжа!

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Как":

    Как никой да не иска, като всички миндили учат английски, за да могат качествено да обгрижват новите си господари по всякакви възможни начини.

    18:44 11.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гуру Гарабед

    5 5 Отговор
    Укрите са страхотни. Бавно и методично заличават руската измет. Боцкам дашни украинки а рускините са ми слугини. Мъжете им мрият или се пропиват. Прекрасно е.

    18:45 11.06.2026

  • 54 България

    5 5 Отговор

    До коментар #38 от "Сталин":

    Украинските, Финландските, Румънските,Полските воини със Великите Български отряди!
    Прид урак!
    Ха-ха-ха

    18:46 11.06.2026

  • 55 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "гост":

    Най глупов@тият тролеи тук си ти:)) Не се шегувам! Това е истината!

    Коментиран от #62

    18:46 11.06.2026

  • 56 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Малиии шо си ПроЗДТ ...":

    Лап Пай У Йоттт бре Славков,благоевградски хъесосс,кво ми пелтечиш !

    18:46 11.06.2026

  • 57 Митяяя....офцъ метилява

    6 4 Отговор
    ИЗТРЕЗНЕЙ!

    18:46 11.06.2026

  • 58 Бай Араб

    6 6 Отговор
    Не могат да доят Европа и затова отидоха на дъното, няма Евро пари 💸 това е трагедията.БРИКС е само безполезно говорене .Гладът в Русия е още от Царско време.А сега РФ с два милиона мъже по - малко . Връщане назад няма.

    Коментиран от #64

    18:47 11.06.2026

  • 59 Е па то е ясно и доказано

    4 3 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    18:47 11.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Гост

    7 2 Отговор
    Западът няма нищо, освен лъжливи машинации, които на всеки са известни, дори и на животните, хубавото в тази схватка- "Цивилизацията" срещу Русия, е, че "Цивилизацията" разбра, че дните и са преброени, и че не са още много...😆

    18:48 11.06.2026

  • 62 така ли бе

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    ла йно?

    18:48 11.06.2026

  • 63 Коко

    8 2 Отговор
    Къде е зеления наркоман? Няма го днес в новините.
    Да не е предозирал?

    Коментиран от #69, #75

    18:49 11.06.2026

  • 64 Нали си знаеш...

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Бай Араб":

    Ти НЕ СИ УМЕН...

    Коментиран от #76

    18:50 11.06.2026

  • 65 Зелено-абсурдистанско наркоманче

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдистан":

    Прекомерната употреба на наркотици убива мозъчните клетки и води до пълно оглупяване.

    18:50 11.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гост

    1 0 Отговор
    Доказателство за това ще е, че златото, респективно всичко останало, предстои да достигне невиждана цена в американски долари, респективно във всички останали фиатни пари на "Цивилизацията"...!😚

    18:51 11.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хоп-троп

    5 4 Отговор
    Западът може да иска, но никога няма да успее. А нашите 10-ина % -фоби ще се изпапат от злоба сами.

    Коментиран от #74, #82

    18:53 11.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Копейките по цял ден пишат тук.

    2 3 Отговор
    После показват какво са писали и им дават по 20 евро.Мо само ако изпълнят нормата.

    Коментиран от #79, #84

    18:53 11.06.2026

  • 73 Да бе

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    Ако имаше желание Русия да бъде унищожена, то тя щеше да бъде унищожена, но тя просто ще се самоунищожи! Процеса вече е необратим! Има една поговорка: Пази ме Господи от приятелите ми, от враговете ми сам ще се пазя!

    Коментиран от #118

    18:53 11.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Зеленият наркоман отиде в САЩ...

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Коко":

    ...,да се скара на Тръмп,че му забавя доставките на ракети ,,Патриот"...!

    Коментиран от #83

    18:54 11.06.2026

  • 76 Бай Араб

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "Нали си знаеш...":

    Умните са в Русия .Или са гладни или са убити.

    18:55 11.06.2026

  • 77 Родина

    9 1 Отговор
    Кой ще осъди англосаксонският свят , за
    геноцида над целият свят ? Кой ?

    Коментиран от #90

    18:55 11.06.2026

  • 78 Еми да

    5 1 Отговор
    Точно това. Ама вие през 90-те г. им вярвахте, че може да сте "приятели", да им "продавате евтини ресурси и те да ви уважават"? Да ви считат за равноправни с тях?
    Няма такава бира при тях. Те искат вас да ви няма! Нали видяхте? Над 50 страни се организираха и помагат на фашистите, вас да ви няма!

    18:55 11.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Бай Араб

    5 1 Отговор
    Абе къде е Руди Гела?

    Коментиран от #87

    18:56 11.06.2026

  • 81 Оня с парчето

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Бозухарев":

    Ти го намаам в г300 и щии хвръкнат фаровете като на мазда х3

    Коментиран от #103

    18:57 11.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Коко

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Зеленият наркоман отиде в САЩ...":

    Отишъл- казваш при Тръмп. Ама нещо да не се изгубил по пътя. Няма го по световните новини

    Коментиран от #95

    18:58 11.06.2026

  • 84 ЯСНО!

    6 0 Отговор

    До коментар #72 от "Копейките по цял ден пишат тук.":

    Знаеш по себе си!
    Защото това го папагалиш нон-стоп и после се отчиташ на сексоложката-Олеся...!

    18:58 11.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Слава на Русия

    4 3 Отговор
    Саота на малоумниците да си пишат нацистките мечти.

    Коментиран от #92

    18:59 11.06.2026

  • 87 Айде ся

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Бай Араб":

    При хомо дружинката на оня с меките кунки --- Сидера!
    Хихихихихи

    19:00 11.06.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Бай Араб

    4 2 Отговор

    До коментар #79 от "Пешо":

    Ами от Митрофанова получават средства,без пари кой ще седне по цял ден да пише,, и Крим е руски,, и ,,искам да смуча на Путин,, или ,, Води ни Путине ,,

    Коментиран от #91

    19:00 11.06.2026

  • 90 Няма да има

    5 0 Отговор

    До коментар #77 от "Родина":

    такъв сценарии... Те от тъпизъм и злоба сами ще се нулират и целият свят, заедно с тях! Вече изкуствени интелекти ден и нощ по света се развиват с цел "западналите да владеят цял свят", "те великите", "да владеят света с помоща на тази съвсем нова технология..."! НО, пропускат нещо много важно! ИИ-та по света вече са "изпуснати""! Скоро те ще превземат властта над цял свят и хората ще бъдат премахнати, като "излишни"! Англосакси или квито и да е, за ИИ те всичките са излишни! Та до тука с тези психопати, които зациклили в техният вроден фашизъм довеждат планетата до тука!

    19:00 11.06.2026

  • 91 Коко

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "Бай Араб":

    Въпросът беше. Как? Не от кого. Руснаците си имат копейки. В европа си имаме евро.

    Как се получават евро от копейки?

    Ама ако знаеше щеше да си зает до получаваш евро.

    19:04 11.06.2026

  • 92 Дека е таа...пе дерУсия

    3 4 Отговор

    До коментар #86 от "Слава на Русия":

    Ма не грмотник?!?
    Московия СДО хла! пе деРоссийската Империя -- ТОЖЕ! СССР -- СДО хла!!
    Монголо-Мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ...ско ро
    Хихихихихи

    19:04 11.06.2026

  • 93 Милен

    2 3 Отговор
    Нали почнахне война, после жъне бури!

    19:04 11.06.2026

  • 94 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Мирингясов":

    Боклук 300%

    Коментиран от #100

    19:05 11.06.2026

  • 95 Брендо

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Коко":

    По пътя за САЩ,се отби при мен,че му свършило белото...

    19:08 11.06.2026

  • 96 Няма край

    2 3 Отговор
    руския СТРАХ, няма...😂

    19:09 11.06.2026

  • 97 Шивичев

    4 3 Отговор
    Пияницо,запада грам не го вълнува вашето руско че да си губи времето да унищожава вашия фек.ал

    19:10 11.06.2026

  • 98 Това

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдистан":

    е безспорен факт.

    19:10 11.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Варколов

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ха ХаХа":

    См.очи тиня и се з.адави пу.тлероид

    19:11 11.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Волволинов

    5 3 Отговор

    До коментар #81 от "Оня с парчето":

    Да се намааш в мантинела и жив да изг.ориш ,пу.тлероид крастав.

    Коментиран от #121

    19:13 11.06.2026

  • 104 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ХаХа":

    Сибир отдавна е продаден на Китай.

    19:15 11.06.2026

  • 105 Рублевка

    4 6 Отговор
    Дмитрий Медведев произхожда от професорско семейство. Получил е отлично образование. Занимавал се е с тежка атлетика. Майстор на спорта. Бивш президент на РФ. Изключително ярка личност. Завърши конфликта с Грузия за две седмици с победа.
    Като няма какво да кажат за него по същество, враговете на Русия го обвиняват в пиянство.

    Коментиран от #107, #108, #116

    19:16 11.06.2026

  • 106 Ми да

    5 0 Отговор
    Вашия многоходов путя като се гърчи като червей накаря пак ще констатира - Нас обманули.

    19:18 11.06.2026

  • 107 Чиниш ми се

    2 2 Отговор

    До коментар #105 от "Рублевка":

    Дърт минедчия.

    19:19 11.06.2026

  • 108 даааа

    5 1 Отговор

    До коментар #105 от "Рублевка":

    даже му личи на кой спорт е майстор . вдигане на бутилка

    Коментиран от #115

    19:19 11.06.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Хм Хм

    5 0 Отговор
    Руснаците никога, ама никога не са признавали кирилицата за българска азбука. Вече става ясно кой е поръчал скандала с монетата и азбуката. Никога не са ни поздравявали за годишнина от създаването на българската държава, дори когато Людмила Живкова им проби главата с "1300 години България". Защото са наясно, че Киевска Рус е създадена над 200 години след България, това дори не е Русия.
    Винаги с претенции да са представители на всичко славянско, при положение, че единствените им славяни са украинците.
    И както беше приказката "Първо всичко руско е славянско, после всичко славянско е руско".

    Коментиран от #125

    19:20 11.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Пиночет

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Екзорсиста":

    Медведев е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    19:23 11.06.2026

  • 113 Гост

    2 1 Отговор
    Когато доржавата- Хегемон- Пирамида се срине тотално, всеки знае коя е, дано не използва ядрено оръжие, което трупа от десетилетия, за да си отмъсти на всички, за това, че изплюска всичко и вече няма откъде да плюска, ще и се наложи да спре да съществува, защото е пълен фейк...😉

    19:23 11.06.2026

  • 114 За това

    2 2 Отговор
    по една 💥🍄 в евр0гейските столици и мижавите джендъря да се наврът в дупките си и да не писукат повече

    Коментиран от #117

    19:23 11.06.2026

  • 115 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #108 от "даааа":

    По добре бутилка алкохол,отколкото с бели нослета като нашите Евролидери..Тук един петроханец написал,че алкохола убивал мозъчните клетки,но мога да му кажа ,че н@ркоти..ците убиват мозъчните клетки и ставаш зеленчук а не алкохола ...

    Коментиран от #120, #131

    19:25 11.06.2026

  • 116 да питам

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "Рублевка":

    А защо тогава мозъка му е по-малък от на гугутка ?

    19:25 11.06.2026

  • 117 Касата

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "За това":

    Всички знаят че джендърите и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #124

    19:27 11.06.2026

  • 118 Да те светна

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Да бе":

    Ако я няма Русия няма да има живо същество на планетата!

    Коментиран от #123

    19:27 11.06.2026

  • 119 Ачо

    1 0 Отговор
    Само бля,бля!

    19:28 11.06.2026

  • 120 Жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #115 от "Атина Палада":

    Кремълските боклуци се наливат с алкохол и сутрин изтрезнят с бело.

    Коментиран от #130

    19:29 11.06.2026

  • 121 Оня с парчето

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "Волволинов":

    Кълнеш не кълнеш кат дрта тсси ганка ,тиго намаам яко в дивия ,тии изфръкнат фаровете ,отворенгяс !

    19:29 11.06.2026

  • 122 малко истински факти

    1 0 Отговор
    Нищо лошо няма всичко руско да бъде унищожено , така в света ще има по-малко злини причинени от татарамонголоидите .

    19:29 11.06.2026

  • 123 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #118 от "Да те светна":

    На никой не му пука за миризливите руски смотаняци и палячовци, защото всички ние ги смятаме за добитък!

    Коментиран от #129

    19:29 11.06.2026

  • 124 Бъркаш се

    1 2 Отговор

    До коментар #117 от "Касата":

    всички знаят че джендърите са в джендърландия(ес),в Русия такива тв@ри са забранени със закон,ако видят такова недоразумение на улицата в най добрия случай то се оказва в спешното

    Коментиран от #132

    19:30 11.06.2026

  • 125 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #110 от "Хм Хм":

    И кой нареди на Брюксел да отхвърлят българската азбука на евро монетата? Да не би да твърдиш,че Русия нарежда на Брюксел? Брюксел (ЕС) отказа да приеме и християнството (православието) като част от идентичността на ЕС! И това ли Русия е наредила на Брюксел? Абе ти да не твърдиш,че Русия управлява Урсула и Ко?

    Коментиран от #127

    19:30 11.06.2026

  • 126 Констатация

    0 0 Отговор
    Медве-Путин, или си Хищник или Жертва! Двама вълка и една О ::::::: вца паднали в дълбока яма, на третия ден огладняли, тримата гласували Демократично кого да изпапкат, познайте кой от тях тримата беше Вечерята!!! -))))))))))))

    19:32 11.06.2026

  • 127 Ами да!

    1 1 Отговор

    До коментар #125 от "Атина Палада":

    Русия не може да управлява собствената си кочина.

    19:32 11.06.2026

  • 128 стоян

    1 1 Отговор
    Кремълските чекисти заграбили властта от 25 години на мюслюманската федерация ревът че искали да ги унищожат че и покрай тях и федерацията - прибирайте си орките от украинските земи у федерацията и тогава няма да ви унищожават

    19:32 11.06.2026

  • 129 Трепя русофоби

    1 1 Отговор

    До коментар #123 от "Българин":

    всички русофоби ще бъдете публично и3треп@ни заедно с поколението си,а продажните драскачи ви чака още по тежка съдба!

    19:32 11.06.2026

  • 130 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #120 от "Жик так":

    Видяхме във влака за Киев кои изтрезняват с бело:)))

    Коментиран от #133

    19:33 11.06.2026

  • 131 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор

    До коментар #115 от "Атина Палада":

    Прадядо ми и прабаба ми сядаха да вечерят с шише от олио, пълно с червено винце и шише от лимонада, пълно с жълта ракийка. Живяха и двамата по 98 години и до последно бяха здрави. Починаха, защото му беше дошло времето.
    Дядо и баба и те си пийваха вечер, но живяха по 70 години, защото вече имаше радиация от Чернобил и от ядрените опити. Това скъси живота на всички. Много боледуваха и се мъчиха, докато се споминат.

    19:33 11.06.2026

  • 132 Касата

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "Бъркаш се":

    Само джендъри, палячовци и меки китки биха нападнали друга държава,и да убиват хора!

    19:34 11.06.2026

  • 133 Видяла си ми ми де довият

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Атина Палада":

    Видяла си за квото ти плащат.

    19:34 11.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания