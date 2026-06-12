Поредна нощ на въздушни атаки, цивилни жертви и разрушения в Русия и Украйна

В граничния район Суземка в Брянска област на Русия при артилерийски обстрел на ВСУ загинаха двама мирни граждани, а други двама бяха ранени, съобщава "Север Пресс"

В град Стародуб (на около 110 км от границата) украински дронове атакуваха бензиностанции, при което бяха ранени седем души. При отделна атака с дрон в региона е пострадало и 5-годишно момче.

Още новини от Украйна

В ранните часове на 12 юни в Самарска областбе обявен режим на „беспилотна опасност“, задействани бяха сирените в град Толиати и бе въведен извънреден план „Ковер“, който изцяло затвори въздушното пространство на всички височини. Местните източници съобщават за опити за нападения срещу местната индустриална инфраструктура.

През нощта полуостров Крим беше подложен на поредна вълна от атаки. В Симферопол бяха регистрирани силни експлозии и попадения, като се съобщава за прекъсвания на електричеството, породени от вероятен удар в района на Симферополската ТЕЦ.

Това се случва на фона на вече сериозния дефицит на горива в Крим, причинен от предишни украински удари по рафинерии и мостове.

Официалната позиция на украинското командване остава, че енергийните и военните съоръжения в Русия са легитимни цели, тъй като пряко захранват и обезпечават руската военна машина.

През нощта и в ранните часове на 12 юни Русия нанесе масирани удари с дронове-камикадзе „Шахед“ и артилерия по множество украински населени места, което доведе до жертви и ранени сред цивилното население, както и до сериозни разрушения.

Въздушната тревога обхвана голяма част от Украйна, като руските безпилотни апарати атакуваха едновременно от север, юг и изток. Извънредна ситуация беше обявена и заради непосредствена заплаха от изстрелване на балистични ракети.

Град Шостка в Сумска област и околните общини бяха подложени на опустошителен масиран удар с дронове в ранните часове. Руска атака порази обект от цивилната инфраструктура и частично разруши триетажна нежилищна сграда. При удара загина 44-годишна жена, а друга 33-годишна украинка беше тежко ранена.

Южният град Николаев беше атакуван от вълна „Шахеди“, които нанесоха преки щети на жилищни райони. Местната администрация съобщи за трима ранени цивилни граждани, които са хоспитализирани, както и за множество повредени частни домове и автомобили.

Взривове отекнаха и в района на Кривой Рог и Харков, където противовъздушната отбрана на Украйна водеше боеве с преминаващите групи руски безпилотни апарати.

В покрайнините на Киев и Киевска област също бяха регистрирани попадения на дронове, предизвикали пожари.

Само през изминалото денонощие ударите доведоха до десетки пострадали и загинали цивилни в близо 40 общности в Херсонска и Запорожка област.

Към момента няма официална информация за загинали или пострадали български граждани или етнически българи при въздушните атаки от изминалата нощ. Въпреки това, индиректна заплаха за сигурността на голямата българска диаспора в Украйна съществува поради географията на руските удари.

В Николаев и региона има компактно българско население (особено в квартал „Терновка“). Най-голямата българска общност (над 150 000 души) е концентрирана в Южна Бесарабия (градовете Болград, Измаил и околните села).

Град Шостка, където загина 44-годишна жена, се намира в Североизточна Украйна, далеч от традиционните региони с компактно българско население.

Министерството на външните работи на България чрез Ситуационния център и посолството ни в Киев следят ситуацията в реално време, като при инциденти със сънародници се издават извънредни съобщения